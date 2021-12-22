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Русский национализм или татарская угроза?

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Кашин и Костылев в борьбе с "татарской угрозой": о приоритетах русского национализма.

Русский национализм или татарская угроза?


Колумнист "Idel.Реалии" Харун Сидоров как человек, у которого, как выяснилось, есть биографические параллели как с журналистом Олегом Кашиным, так и с основателем Telegram-канала "Readovka" Алексеем Костылевым, рассуждает о том, почему выбранный ими курс русского национализма ведет в тупик. Натолкнули на эти рассуждения последние публикации в Telegram-канале и реакция на них.

Начав свою войну против руководства Татарстана с раздувания скандала на актанышском кладбище и приписав Казанскому Кремлю мою мысль о целесообразности создания Православной Церкви Татарстана (ПЦТ), Telegram-канал "Readovka" решил перейти к разоблачению более глобальных угроз. А именно — не смейтесь — планов "тайной "армии татар", объединявшей бизнесменов, политиков и силовиков", захватить Москву. Союзником канала "Readovka" в борьбе с "татарской угрозой" оказался журналист Олег Кашин.

"НОВЫЕ НАЦИОНАЛИСТЫ" НАСТУПАЮТ НА СТАРЫЕ ГРАБЛИ

Сегодня быть русским националистом модно, но в начале 90-х годов прошлого века все обстояло совсем иначе. До сих пор помню повисшую на несколько секунд паузу в своем классе, когда на заданный мне в лоб учителем вопрос "Вадим, ты — националист?", я не колеблясь ответил: "Да". Однако так же хорошо я помню, что когда быть "красно-коричневым" означало идти против "демократического" мейнстрима и истеблишмента, многие современные звезды русского национализма находились в рядах не первых, а вторых.

Так, например, Егор Холмогоров не просто благополучно закончил знаменитую 57-ю школу, но и был активным ельцинистом. Но уже и в нулевые годы Олег Кашин был известен не как русский националист, в амплуа которого он сегодня выступает, а как вполне себе модный демократический журналист. В принципе, это нормально — людям свойственно меняться. Круто поменял траекторию своего развития и я, сперва в конце 90-х годов придя к выводу об исторической несостоятельности русского национализма, а затем в начале нулевых сделав религиозный выбор, враждебный его мейнстриму. Другие, наоборот, только начали приходить в то время в русский национализм, став тем "новым вином", которое вливалось в его "старые меха".

Поэтому мотивы борьбы с фантомной "татарской угрозой" Олега Кашина, некритически принявшего набор стандартных установок русского национализма, мне хорошо понятны. В этой среде принято считать, что "историческая Россия" была "русским национальным государством", включавшим в себя не только Казанскую и Уфимскую губернии, но и Новороссию, Малороссию и Белоруссию, а потом "русофобы-большевики" создали на ее месте "Многонационалию", не только оторвав Украину и Беларусь от России, но и учредив внутри нее "искусственные" Татарстан, Башкортостан и т.п. И сегодня либо "историческая Россия" восстановится и упразднит все эти "недоразумения", либо уже Чечня и Татарстан сделают с РФ то, что Прибалтика и Украина сделали с СССР.

О том, почему эта картина имеет мало общего с реальностью, уже писалось не раз. Но хотелось бы применительно к этим двум фигурам — Олегу Кашину и Алексею Костылеву, который пришел в русский национализм еще позже, — порассуждать еще кое о чем.

Насколько я знаю, Олег Кашин имеет имперский "бэкграунд" — он родился в семье военного в Калининграде, этом военном трофее России. Я тоже являюсь производным от имперского "бэкграунда", родившись в Баку, в который мой прадед по одной линии пришел крестьянином из Тамбовской губернии, а дед по другой — командирован создавать Бакинский военный округ после войны. Это сходство, но есть и разница — Калининградская область, в которой вырос Олег, остается в России, и, скорее всего, и в обозримом будущем останется российской или по крайней мере русской территорией. Город же, в котором родился я и прожили три поколения моих предков, перестал быть частью той страны, в рамках которой они там оказались, а мне в результате этих событий пришлось проходить становление как личности уже в Москве. Так что для имперского ресентимента у меня личных оснований было побольше, чем у Олега. Но я его изжил и пришел к выводу, что надо принять как данность обращение народов к своим корням и вместо того, чтобы им в этом мешать, знать свои реальные корни и опираться на них.

И вот я с удивлением и интересом узнаю, что основатель канала "Readovka" Алексей Костылев родом не просто из территории той же Смоленской губернии, но и из центра того же Рославльского уезда, в которые уходит моя прямая мужская линия. И это вызывает у меня сожаление, потому что если имперский ресентимент калининградца Кашина еще можно понять, то зацикленность на "татарской угрозе" смолянина и рославльца Костылева — просто-таки иллюстрация того, почему русский национализм не имеет ничего общего с обсуждением и решением реальных проблем русского народа.

"ЧТОБ НЕ У НАС БЫЛО ХОРОШО, А У СОСЕДЕЙ ПЛОХО"

Именно земли Центральной России, этот корень великорусского племени, находятся сегодня в самом плачевном положении. И в частности родная для Костылева и небезразличная для меня Смоленская область, в которой население сократилось с 1 082 207 человек в 2001 году до 921 127 в 2021 году. Примерно так же обстоят дела и непосредственно в Рославльском районе — с 81 307 человек в 2002 году его население упало до 65 982 человек в 2021 году. То есть на минуточку — за 20 лет почти на 20%, и это между прочим в одном из редких городов России, которому в XVII веке было даровано Магдебургское право.

Между тем в Татарстане за тот же период — с 2001 года по 2021 — население выросло с 3 786 845 до 3 894 120 человек. И к слову хорошо известно, что особенно в Казани оно растет не только за счет местных жителей, но и за счет миграции в нее из близлежащих регионов, и отнюдь не только татар, но и русских. То есть результаты существования в Татарстане тех самых "этнократии" и своей республики, которые так ненавистны Олегу Кашину и к борьбе с которыми решил присоединиться Алексей Костылев, как видно, весьма благоприятны не только для местных татар, но и для местных русских. Так зачем же в таком случае Олег Кашин добивается их упразднения? Чтобы уровень жизни местного населения, включая русского, упал до уровня жизни соседней Кировской области или той же Смоленской и других областей вымирающего ЦФО?

Нет, я не хочу сказать, что такая разница говорит о том, что русские глупее или чем-то хуже татар. Просто у татар есть представление о Татарстане как о своей земле и установка заботиться о ней, а у русских националистов установки заботиться о своих корневых землях нет, хотя по идее национализм должен начинаться именно с этого. Возможно, это следствие того, что у русских националистов их земля везде и нигде. Иллюстрацией чего вполне можно считать поведение Алексея Костылева, которому неинтересно (в материальном отношении как минимум, надо полагать) писать о проблемах своих земляков и обличать политику властей в областях ЦФО, в котором вымирает коренное русское население, но зато интересно (надо полагать тоже во всех смыслах) бороться с руководством Татарстана, в котором увеличивается в том числе и русское население.

Анализируя причины трагедии 1917 года, ее очевидец, русский историк С.Б.Веселовский писал: "Одной из главных причин, почему Россия оказалась колоссом на глиняных ногах, который так неожиданно для многих пал с такой сказочной быстротой, мне кажется то, что мы во время величайшего столкновения народов оказались в положении народа, еще не нашедшего своей территории. То есть: мы расползлись по огромной территории, не встречая до недавнего времени на своем пути сильных соседей-врагов, растаскивали, а не накопляли хозяйственные и духовные свои богатства, и истощили основное ядро государства — великорусскую ветвь славян — на поддержание колосса на глиняных ногах". Однако русские националисты, которые любят рассуждать о крушении "исторической России", видят ее причины в чем угодно, но не в этом. Вот и сегодня их занимают Донбасс, Киев или на худой конец борьба с "этнократией" в Татарстане, но не корневые земли великорусского племени в его этнической колыбели — Окско-Волжском междуречье.

Явно не занимает их всерьез и участь русских в том же Татарстане. Ведь иначе они бы не обрушились на Марка Шишкина, который, будучи русским патриотом еще в 90-е годы, когда это было крайне немодно, понимает, что русским, связывающим свои перспективы с Татарстаном, а не его превращением в Казанскую губернию, нужно вести с татарами диалог, а не превращать их во врагов. Кстати, это касается и России в целом, для которой татары являются вторым по численности народом. Причем у этого народа его национальное возрождение, которого, по их словам, хотят для своего народа русские националисты, в 90-е годы смогло произойти так, что ни русское присутствие в Татарстане, ни его связанность с остальной Россией не были поставлены под сомнение. Однако такое ощущение, что сегодня некоторые русские националисты задались целью внушить татарам, что больше усидеть на этих двух стульях у них не получится.

Итого мы имеем дело с таким русским национализмом, который предпочитает не решать проблемы русских там, где им плохо, а мешать им там, где им относительно хорошо, попутно превращая в их врагов второй крупнейший народ России. Тут хотелось бы сказать: "Этот русский национализм испортился — несите другой". Но возможен ли в принципе другой и при каких обстоятельствах? Это уже тема для отдельного, непростого разговора.

Идель.Реалии






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  • 1 | 20.01.2022, 12:33 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41141 | Рейтинг: +5072,1
Ирек! Вперед! Тамга зовет!



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  • 2 | 20.01.2022, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный
PS кто рядом будет проезжать может Базелевку, завезите молочка и хлебушка пожалуйста, отблагодарю по царски



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  • 3 | 20.01.2022, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Прикормили Харушку Сидорова.



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  • 4 | 20.01.2022, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Яушевых постоянно обижают. Русские националисты, башкирские, ногайские. Обиженные яушевы.



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  • 5 | 20.01.2022, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодня пасмурным январским днём в старых статьях УЖа появилось 5 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 1 из них мой и очень красивый! Очень Опытный



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  • 6 | 20.01.2022, 14:44 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4703 | Рейтинг: -351
Все должны чётко понимать, что развалив СССР на республики, Запад не успокоится, тем более в свете последних событий, когда РФ всё-таки худо бедно сконцентрировалась и представляет угрозу для пиндосов.

Следующий шаг наших врагов - развал России на карликовые национальные государства. По этому плану они активно работают через националистов, поощряя их деятельность. Это полезные идиоты для врагов.

Поэтому националистов всех мастей нужно выжечь коленым железом как врагов народа.



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  • 7 | 20.01.2022, 15:16 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41141 | Рейтинг: +5072,1
Следующий шаг наших врагов - развал России на карликовые национальные государства.
=================================
А как же Чехословакия ? Чехи отделились от словаков и стали жить лучше.



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  • 8 | 20.01.2022, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 19.01.2022, 22:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
43 | 19.01.2022, 17:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17-му.
Не стоит хвалить уфимских качкаева и ялалова - космические воры.
Качкаев еще с 2004г по 2013 годы обворовал нас, горожан взносами на капремонт себе в карман и герасимову,-подельнику, влез в наши карманы. незаконно - миллиарды похитил.
Ялалов обворовал бюджет на миллиарды, земли на миллиарды, кредиты на миллиарды, которые повесил на Администрацию Уфы.
такого снега как нынче, конечно, не было.
Тем не менее,ялалов не чистил дороги, проезды...были горы наледей от колес автомобилей в полметра, а то и выше... все забылось,да?



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44 | 19.01.2022, 17:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поддерживаю комментатора №38.
именно так. греков на посту главы города не вор.
обирают за отопление - винят его , вместо БашРТС и МУП УИС и ширмы в лице комитета по тарифам, видимо, комитет тоже в доле... миллионные 13-ые зарплаты, наравне с ИнтерРАО...все коммунальные услуги в 2 раза меньше одной услуги "отопление"



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  • 9 | 20.01.2022, 15:50 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4703 | Рейтинг: -351
Автор: юнг
Публикации: 175 | Комментарии: 41141 | Рейтинг: +5072,3
Следующий шаг наших врагов - развал России на карликовые национальные государства.
=================================
А как же Чехословакия ? Чехи отделились от словаков и стали жить лучше.
____________
Думаешь, что в Башкурдистане тоже лучше будешь жить.



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  • 10 | 20.01.2022, 16:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Русский национализм или татарская угроза?
====================================
Ни то и не другое, а башкирский шовинизм....



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  • 11 | 20.01.2022, 17:03 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 20.01.2022, 15:16 | Автор: юнг
Публикации: 175 | Комментарии: 41141 | Рейтинг: +5072,3
Следующий шаг наших врагов - развал России на карликовые национальные государства.
=================================
А как же Чехословакия ? Чехи отделились от словаков и стали жить лучше.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Юнг! Чехия давно уже была более промышленно развитая, чем Словакия! А Словакия стала жить лучше, отделившись от Чехии? Да и вообще странный вопрос: элита и там и там стала жить лучше, а вот как простой народ? Если от РФ отделятся ЯНАО и ХМАО, то там в основном станут жить лучше! А на остальной территории РФ? Только вот долго ли эти богатейшие ЯНАО и ХМАО останутся отдельными? Я думаю, что их быстро приберут к своим рукам близкие или дальние "добрые" соседи и тогда местные жители станут жить ещё хуже, чем до отделения! И справедливо ли их отпустить от себя, если всю геологоразведку и освоение месторождений производилось за счёт всей РФ и во время нашествий на РФ их защищали все граждане РФ? Если им за всё счёт выкатить, то они без кухлянок останутся! Очень Опытный



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  • 12 | 20.01.2022, 17:05 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 20.01.2022, 14:44 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4703 | Рейтинг: -350,9
Следующий шаг наших врагов - развал России на карликовые национальные государства.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ xrul! Тут обязательно добавить надо: и их захват и порабощение! Очень Опытный



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  • 13 | 20.01.2022, 18:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Походу служивые решили срочно придумать угрозу, ну или освежить. Дело в том, что им платят зарплату и повышают в звании если только есть реальная угроза. А ее нет, пшик. Поэтому решили сами по быстрому слипить из того что есть.
Это означает, что интегрировать чк и рынок невозможно на перспективу, безидейно как то и бесперспективно. Национальная тема надумана этими упырями.



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  • 14 | 20.01.2022, 19:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если завтра война, если враг нападет
Если темная сила нагрянет, —
Как один человек, весь российский народ
За любимого ПУТИНА встанет.

Очень Опытный.



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  • 15 | 20.01.2022, 19:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Нет никакого русского национализма. А татарский национализм так и прет. Мы им Казань построили, олимпиаду провели, универсиаду, метро пустили. Половина татар в Москву жить пустили. И вот благодарность.



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  • 16 | 20.01.2022, 20:15 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 20.01.2022, 19:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нет никакого русского национализма. А татарский национализм так и прет. Мы им Казань построили, олимпиаду провели, универсиаду, метро пустили. Половина татар в Москву жить пустили. И вот благодарность.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ты башкиренок воду не мути. Вопи о своем -нас ущемляют, бяку не учат и ноги не целуют за гостеприимство. Просто здесь ставленник кремля вам хвосты и языки прищемил, а в татарстане местные елбасы пока рулят. Один хер, здесь на руководящие посты шежеряженных ставят, хоть одну русскую фамилию бы разглядеть, а русских здесь большинство и Уфа, как и Белорецк, Кумертау да все города - русские.



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  • 17 | 20.01.2022, 22:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Именно земли Центральной России, этот корень великорусского племени, находятся сегодня в самом плачевном положении
----------------
Это поэтому татары как оголтелые бегут в Москву? За плохой жизнью?



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  • 18 | 20.01.2022, 23:14 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11697 | Рейтинг: -917,4
1 | 20.01.2022, 12:33 | Автор: юнг
Публикации: 175 | Комментарии: 41141 | Рейтинг: +5072,1
Ирек! Вперед! Тамга зовет!
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Пошёл в зад, фиолетовый дурачок.



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  • 19 | 20.01.2022, 23:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 20.01.2022, 15:16 | Автор: юнг
Публикации: 175 | Комментарии: 41141 | Рейтинг: +5072,1
Следующий шаг наших врагов - развал России на карликовые национальные государства.
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А как же Чехословакия ? Чехи отделились от словаков и стали жить лучше.
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Деградация Юнга всё усиливается.
Наверное, скоро начнёт ходить под себя и расписывать стены собственным г-м.



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  • 20 | 20.01.2022, 23:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 20.01.2022, 22:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Именно земли Центральной России, этот корень великорусского племени, находятся сегодня в самом плачевном положении
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Это поэтому татары как оголтелые бегут в Москву? За плохой жизнью?
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А ты попробуй седалище свое оторвать от дивана и уехать на зароботки втустепь. Слабо? У вас же слово работать от слова "раб". Тогда иди на трассу свининой торговать.



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