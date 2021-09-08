Любые выборы для партии жуликов и воров - как смерть

Депутаты Госсобрания Башкирии от «Единой России» не поддержали инициативу представителей других фракций о введении прямых выборов мэров городов.Заседание профильного комитета парламента по местному самоуправлению состоялось вчера, сообщил «Эху» депутат от КПРФ Рустам Хафизов. По его словам, прямые выборы глав администраций муниципалитетов позволят наложить на избранного кандидата ответственность перед жителями, которые за него проголосовали.«Народ полностью отстранен от избирательного процесса: он не может выбирать себе мэра и, соответственно, не может ничего с него спросить, так как он назначаемый. А такой не будет перед народом отчитываться. Он будет отчитываться перед теми, кто его назначил. Поэтому народ отделяется от власти, не участвует в существенных делах по благоустройству в городе», — объяснил он позицию инициаторов законопроекта.Между тем на вчерашнем заседании против прямых выборов выступил и полномочный представитель правительства Башкирии в Госсобрании Александр Лихачев.«Действующая процедура формирования органов местного самоуправления существует уже полтора десятка лет, зарекомендовала себя. Каких-либо поводов и оснований для того, чтобы эту систему менять, мы не усматриваем. Полагаем, что законопроект подлежит отклонению», — выступил он.Также против инициативы выступил представитель прокурора республики Дамир Мухаметшин. По его словам, действующий закон не противоречит Конституции России, а представленный депутатами проект содержит внутренние противоречия. В результате предложение было отклонено.Напомним, инициатива была внесена в парламент еще в начале года депутатами из фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Тогда лидер «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров свое негативное отношение к прямым выборам мэров объяснил вероятностью избрания на должность «городских сумасшедших».