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Любые выборы для партии жуликов и воров - как смерть

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Депутаты Госсобрания Башкирии от «Единой России» не поддержали инициативу представителей других фракций о введении прямых выборов мэров городов.

Любые выборы для партии жуликов и воров - как смерть


Заседание профильного комитета парламента по местному самоуправлению состоялось вчера, сообщил «Эху» депутат от КПРФ Рустам Хафизов. По его словам, прямые выборы глав администраций муниципалитетов позволят наложить на избранного кандидата ответственность перед жителями, которые за него проголосовали.

«Народ полностью отстранен от избирательного процесса: он не может выбирать себе мэра и, соответственно, не может ничего с него спросить, так как он назначаемый. А такой не будет перед народом отчитываться. Он будет отчитываться перед теми, кто его назначил. Поэтому народ отделяется от власти, не участвует в существенных делах по благоустройству в городе», — объяснил он позицию инициаторов законопроекта.

Между тем на вчерашнем заседании против прямых выборов выступил и полномочный представитель правительства Башкирии в Госсобрании Александр Лихачев.

«Действующая процедура формирования органов местного самоуправления существует уже полтора десятка лет, зарекомендовала себя. Каких-либо поводов и оснований для того, чтобы эту систему менять, мы не усматриваем. Полагаем, что законопроект подлежит отклонению», — выступил он.

Также против инициативы выступил представитель прокурора республики Дамир Мухаметшин. По его словам, действующий закон не противоречит Конституции России, а представленный депутатами проект содержит внутренние противоречия. В результате предложение было отклонено.

Напомним, инициатива была внесена в парламент еще в начале года депутатами из фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Тогда лидер «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров свое негативное отношение к прямым выборам мэров объяснил вероятностью избрания на должность «городских сумасшедших».

Эхо Москвы






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 07.10.2021, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Северный поток - 2 уже практически окупился. Еще по нему газ качать не начали, а уже все затраты отбиты. Еще кто то хочет в холодную Европу?



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3

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 2 | 07.10.2021, 15:49 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8841 | Рейтинг: +2119,5
1 | 07.10.2021, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Северный поток - 2 уже практически окупился. Еще по нему газ качать не начали, а уже все затраты отбиты. Еще кто то хочет в холодную Европу?....
____________________________________________________________
_
Ты расскажи это лицом к лицу какому нибудь жителю села, за околицей которого десятки лет назад проложена газовая магистраль, а отопление по прежнему, как и десятки лет назад дровяное. Что-то мне подсказывает, если будешь без охраны, то тебе не дадут договорить до конца и твоё бесстыжее личико сельчане основательно подрихтуют...



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5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 07.10.2021, 16:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Северный поток - 2 уже практически окупился. Еще по нему газ качать не начали, а уже все затраты отбиты. Еще кто то хочет в холодную Европу?....
____________________________________________________________

_
Ты расскажи это лицом к лицу какому нибудь жителю села, за околицей которого десятки лет назад проложена газовая магистраль, а отопление по прежнему, как и десятки лет назад дровяное. Что-то мне подсказывает, если будешь без охраны, то тебе не дадут договорить до конца и твоё бесстыжее личико сельчане основательно подрихтуют...
____________________________________________________________
__
А при чем здесь жители Пень? "Рынок все отрегулирует" не слышал такое выражение в 90-х? вот он и отрегулировал. А жители села в него просто не вписались))))



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6

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  • Наблюдатель
  •  
  • 4 | 07.10.2021, 16:12 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8841 | Рейтинг: +2119,5
Еще кто то хочет в холодную Европу?...
_________________________________
И таки-да-хотят! Подавляющий процент молодёжи в России горячо и искренне желает свалить. И это ПРАВИЛЬНО и РАЗУМНО.

Постсоветская мафия захватившая власть в стране доедает остатки былого величия и просто так власть не отдаст! А значит впереди смута и разруха, потом ещё лет двадцать-тридцать на "всё про всё", чтобы вытащит страну из этой жопы на более менее приличный экономический уровень. А это значит, что жизнь и судьба ещё одного поколения в очередной раз псу под хвост.

Давно советую всем своим молодым знакомым, родственникам , друзьям-НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ, НЕ ТОПЧИТЕ СВОЮ СУДЬБУ! ЕСЛИ ЕСТЬ СИЛЫ ТАЛАНТЫ, СПОСОБНОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ, ТО УЧИТЕ ЯЗЫКИ, ОВЛАДЕВАЙТЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ ПРОФЕССИЯМИ И УЕЗЖАЙТЕ ПОКА НЕ ПОЗДНО!

От всей души не желаю молодым судьбы доставшейся нашему поколению.



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 07.10.2021, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще кто то хочет в холодную Европу?...
_________________________________
И таки-да-хотят! Подавляющий процент молодёжи в России горячо и искренне желает свалить. И это ПРАВИЛЬНО и РАЗУМНО.

Постсоветская мафия захватившая власть в стране доедает остатки былого величия и просто так власть не отдаст! А значит впереди смута и разруха, потом ещё лет двадцать-тридцать на "всё про всё", чтобы вытащит страну из этой жопы на более менее приличный экономический уровень. А это значит, что жизнь и судьба ещё одного поколения в очередной раз псу под хвост.

Давно советую всем своим молодым знакомым, родственникам , друзьям-НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ, НЕ ТОПЧИТЕ СВОЮ СУДЬБУ! ЕСЛИ ЕСТЬ СИЛЫ ТАЛАНТЫ, СПОСОБНОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ, ТО УЧИТЕ ЯЗЫКИ, ОВЛАДЕВАЙТЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ ПРОФЕССИЯМИ И УЕЗЖАЙТЕ ПОКА НЕ ПОЗДНО!

От всей души не желаю молодым судьбы доставшейся нашему поколению.
____________________________________________________
Укрошумеры кстати уже сваливают с Незалежной. Перемога видите ли. В Польше нужно туалеты чистить, яблоки собирать, работать дворниками. Востребованные кстати профессии. Поэтому овладевайте.



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4

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  • Гость
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  • 6 | 07.10.2021, 16:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 07.10.2021, 16:12 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8841 | Рейтинг: +2119,1
Еще кто то хочет в холодную Европу?...
_________________________________
И таки-да-хотят! Подавляющий процент молодёжи в России горячо и искренне желает свалить. И это ПРАВИЛЬНО и РАЗУМНО.

Постсоветская мафия захватившая власть в стране доедает остатки былого величия и просто так власть не отдаст! А значит впереди смута и разруха, потом ещё лет двадцать-тридцать на "всё про всё", чтобы вытащит страну из этой жопы на более менее приличный экономический уровень. А это значит, что жизнь и судьба ещё одного поколения в очередной раз псу под хвост.

Давно советую всем своим молодым знакомым, родственникам , друзьям-НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ, НЕ ТОПЧИТЕ СВОЮ СУДЬБУ! ЕСЛИ ЕСТЬ СИЛЫ ТАЛАНТЫ, СПОСОБНОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ, ТО УЧИТЕ ЯЗЫКИ, ОВЛАДЕВАЙТЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ ПРОФЕССИЯМИ И УЕЗЖАЙТЕ ПОКА НЕ ПОЗДНО!

От всей души не желаю молодым судьбы доставшейся нашему поколению.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Пень! Те, у кого есть СИЛЫ, ТАЛАНТЫ, СПОСОБНОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ, ЗНАЕТ ЯЗЫКИ, ВЛАДЕЕТ ВОСТРЕБОВАННОЙ ПРОФЕССИЕЙ, то он и в РФ неплохо устроится! Не в чиновники и депутаты конечно, но зарабатывать неплохо будут! Ноют-то обычно неудачники, некоторые из которых, даже добившись неплохих должностей, считают себя недооценёнными гениями, на самом деле такими не являясь! "По одежке протягивай ножки!" ( погов.) Очень Опытный



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3

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  • Гость
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  • 7 | 07.10.2021, 18:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие ещё прямые выборы, они старые и дряхлые, всем 70 с плюсом лет. Это очень аморальные братки и бабищи из кровавых 90-х. Им хочется спокойно получать огромные зарплаты, ездить с водителем и проводить время между заседаниями и кремлевской больницей. Все! Страна скатывается в пропасть под грохот гусениц Арматы и вой нищего населения, а стареющая власть хочет покоя и доходов. Верхи не могут давно и это безнадежно, но наша проблема в том, что и низы хотят терпеть до полного сгнивания.



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0

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  • Гость
  •  
  • 8 | 07.10.2021, 21:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О Европейских странах беспокоиться нет смысла: они всегда, вопреки пессимистическим и лаже трагическим прогнозам, решают возникающие проблемы блестяще и основательно. Кто потерпит фиаско в возникшей ситуации, покажет только время.

К чему эти телодвижения депутатов Республиканского значения!? Им будто неизвестно, что все вопросы такого уровня решаются в Кремле. Всяк сверчок знай свой шесток.



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  • Гость
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  • 9 | 07.10.2021, 21:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть самый главный показатель подлости Путина:

ВЫМИРАНИЕ НАРОДА!!!



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