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Ильдар Габдрафиков: «Границы существуют у «мобилизаторов» в умах»

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Кандидат исторических наук, этнополитолог Ильдар Габдрафиков комментируя в эфире «Эха» предстоящую в октябре Всероссийскую перепись населения заметил возросшую активность национальных активистов, будирующих территориальный «вопрос в духе «тут башкиры не живут или тут татар нет».

Ильдар Габдрафиков: «Границы существуют у «мобилизаторов» в умах»


— Они постоянно публикуются в СМИ, в том числе в государственных. Они негативно влияют на общественно политическую ситуацию, мутят воду. Для людей это не актуально, кто там, татары или башкиры. Но общественники постоянно будируют, вот нет там татар или башкир, — заметил Габдрафиков.

Есть населенные пункты, где как бы не хотелось нацактивистам, границу не провести, полагает Ильдар Габдрафиков.

— Границы существуют у «мобилизаторов» в умах. Реалии таковы, что разделить нельзя, где татары, а где башкиры. Такая же ситуация у украинцев и русских, например, в Белгородской области. Да и пример Шайхзады Бабича говорит, что нет разницы. Нельзя взять и границу поставить, у нас все общее и политику исходя из этого надо строить, не надо разделять.

По словам этнополитолога, в нынешнюю переписную кампанию нельзя указать сразу две национальности.

— Он может быть одновременно и татарином, и башкиром, почему бы и две национальности не записать в переписном листе? Допустим, первая национальность и вторая. Так же по языкам. Часто бывает, что человек записывая свой язык, если даже им не владеет, указывая первый материнский язык, автоматически. Это второй признак идентификации. Но, к сожалению, в переписном листе нет такой опции, надо будет определиться, хотя жизнь богаче. Можно написать и россиянин. Это предусматривается.

По его мнению, татаро-башкирская тема до переписи будет одной из самых обсуждаемых.

— Перепись – фактор политики. Задача государства не допустить напряженности, раз нельзя записать две национальности.

Ильдар Габдрафиков привел в пример 1997-й год, когда отменили «пятую графу» в паспорте, в которой указывалась национальность. В Башкирии больше двух лет вместо паспортов выдавали удостоверения личности, а позже в паспортах появились «вкладыши».

— Но сейчас об этом никто не вспоминает. «Пятая графа» — это фактор дискриминации или протежирования, — считает эксперт.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 23.01.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для людей это не актуально, кто там, татары или башкиры.
====================================
До прихода к власти муртазы, для меня тоже было не актуально "кто там, татары или башкиры", а тенперь, я башкир даже кожей чувствую,- у меня на них стойкая аллергия....



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7

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  • Участник
  •  
  • 2 | 23.01.2020, 09:32 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9521 | Рейтинг: -729,1
Ильдар Габдрафиков привел в пример 1997-й год, когда отменили «пятую графу» в паспорте, в которой указывалась национальность.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ему бы, этому человеку из команды академика В.А. Тишкова вспомнить к этому, что по переписи 1989 года татары в РБ "неожиданно" приросли значительно в численности, а башкиры, практически впервые по советским переписям снизились в своей чмсленности. Однако, как же мне надоела эта их заливная рыба, этой команды В.А. Тишкова



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3

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  • Гость
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  • 3 | 23.01.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 23.01.2020, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для людей это не актуально, кто там, татары или башкиры.
====================================
До прихода к власти муртазы, для меня тоже было не актуально "кто там, татары или башкиры", а тенперь, я башкир даже кожей чувствую,- у меня на них стойкая аллергия....
===
Рожу твою видно издалека. Знаю , что вредить будешь
Может тебе помочь перебраться.
в Южную Монголию?



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  • 4 | 23.01.2020, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ясно что энтот агент антитатариста Тишкова никакой не ученый. Он на имперской службе. На передовой. Цель - любыми методами уменьшить численность татар. За счет записи башкирами - пжалста! За счет кряшенами - пжалста! Такие были во все времена. И имя им - предатели.



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  • 5 | 23.01.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власти неспособной развивать, т.е.предоставлять рабочие места, при ходится манипулировать,, "раздел ять и властьвовать", для этого "подкормили" Башкироыфобов оформленных ввиде "защитников татар". Выгода власти: ущемив РБ самим обращаться в то время как башкиры будут отстаивать свои законные интересы а весь народ РБ будет вымирать от нищеты. Ослабив РБ власть приступит уже, вначале, к ослаблению РТ с последующей ликвидацией обеих наций.



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  • 6 | 23.01.2020, 09:49 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19257 | Рейтинг: -3282,6
До прихода к власти муртазы, для меня тоже было не актуально "кто там, татары или башкиры", а тенперь, я башкир даже кожей чувствую,- у меня на них стойкая аллергия....
-------
А что тут странного? Ты есть татарин настоящий, из тех остатков тех мальчиков, которых Чингиз оставил, пропустив под телегой. А о тех татарах Карпини очень четко сказал:
Татары гораздо более лживы, чем другие люди, и в них не обретается никакой почти правды; вначале, правда, они льстивы, а под конец жалят, как скорпион. Они коварны и обманщики и, если могут, обходят всех хитростью. Это грязные люди,
Их пищу составляет все, что можно разжевать, именно они едят собак, волков, лисиц и лошадей, а в случае нужды вкушают и человеческое мясо. Отсюда, когда у самих Татар вышли все съестные припасы, то, так как у них не было вовсе что есть, они брали тогда для еды одного из десяти человек. Они едят также очищения, выходящие из кобыл вместе с жеребятами. Мало того, мы видели даже, как они ели вшей, именно они говорили: "Неужели я не должен есть их, если они едят мясо моего сына и пьют его кровь?" Мы видели также, как они ели мышей.



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  • 7 | 23.01.2020, 10:00 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9521 | Рейтинг: -729,1
Мы видели также, как они ели мышей.
++++++++++++++++++++++++++++++
Мышеед, говноед Кацик ты правильно это вывел за кавычки. Это всё видано тобой из твоего окружения, До сих пор, твоё окружение, даже мышей едаете. Тьфу, шакшылар.



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  • 8 | 23.01.2020, 10:07 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19257 | Рейтинг: -3282,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Иречок, ты даже тему своей диссертации не помнишь. Ни один кандидатский минимум не сдал. Иди своей дорогой тупорылый. Тебя правильно выгоняли с 9-го класса. Я согласен, что ты истинный татарин, олицетворение татар вообще.



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  • 9 | 23.01.2020, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УЧЕНЫЙ-УГОЛОВНИК: «Меня обвиняют в участии в экстремистском сообществе, а именно — в работе сайта «Уфа губернская». 4 августа 2009 года Следственное управление Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Республике Башкортостан предъявило мне и еще трем гражданам обвинение в совершении уголовных преступлений по ст. 280 и 282 УК РФ и на основании судебного решения взяло нас под стражу. Однако 13 августа 2009 года Верховный суд РБ отменил решение суда нижестоящей инстанции о помещении нас в СИЗО в связи с грубыми и многочисленными нарушениями закона. Таким образом, мы 10 дней незаконно находились на тюремных нарах.
Уфимский суд в понедельник приговорил к различным условным срокам лишения свободы пятерых местных жителей за размещение статей с признаками экстремизма на сайте «Уфа губернская», сообщил РИА новости представитель прокуратуры Башкирии.
Суд установил, что Ильдар Габдрафиков и и другие фигуранты, имея доступ к администрированию сайта «Уфа губернская» и модерированию комментариев читателей, размещали статьи с признаками экстремизма, оскорбительные комментарии, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение чести и достоинства человека по признакам национальности, языка и происхождения.
В отношении них были возбуждены уголовные дела об организации экстремистского сообщества, о публичных призывах к массовым беспорядкам, возбуждении ненависти либо вражды.
По информации ведомства, … суд приговорил Габдрафикова к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год.



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  • 10 | 23.01.2020, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Границы существуют у "мобилизаторов" в умах"

Какие границы и у каких "мобилизаторов" существует в сознании данная проблема, автор не указал.

Но можно с уверенностью сказать, что именно статьи с таким содержанием и мобилизуют "мобилизаторов".



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  • 11 | 23.01.2020, 10:33 | Автор: Ирек
    Публикации: 109 | Комментарии: 9521 | Рейтинг: -729,1
Беснуйтесь далее кацанутые, я поехал в свой гараж. Вам блядовитым это особенный повод для вашего блядства.



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  • 12 | 23.01.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тот кто прикинется другим все равно, рано или поздно потеряет себя, но если татары по каким то причинам не имеют право на существование, то напишите законы и причину назовите по современному, а не так как Кацик "пототому что едят мышей, мышей едят и китайцы однако никто к них право не отбирает



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  • 13 | 23.01.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
молодец Ирек!накормил мышееда-гавноеда каца его любимыми блюдами!!!!



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  • 14 | 23.01.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все правильно почему из под ТИШКА все делают, даже этот прикормленный уголовник, признайте настоящие причины ликвидации, а то двойные стандарты и обман народов



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  • 15 | 23.01.2020, 11:16 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4815 | Рейтинг: -736
Летят два кирпича. Один говорит:
— Жаль, погода нелетная. Другой:
— Ничего. Лишь бы человек хороший попался.
--------------------------------------------
такой политикой и таким отношением,. скоро все будем китайцами!!!
А кухарка сидит и думает, что сия участь ее минует. Нет кухарка, по твоим разрезом глаз тебя уже давно принимают за китайца!!!



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  • 16 | 23.01.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 23.01.2020, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тот кто прикинется другим все равно, рано или поздно потеряет себя, но если татары по каким то причинам не имеют право на существование, то напишите законы и причину назовите по современному, а не так как Кацик "пототому что едят мышей, мышей едят и китайцы однако никто к них право не отбирает
=================
причина проста - Кацик и другие "башкирские " татарофобы на самом деле не природные башкирцы, а среднеазиатские примазанцы,которые примазались в состав башкирского народа.
Они даже переименовали целые народы , пропечатав абсурдные антинаучные определения типа "башкиры киргизы племени " и т.п.
Распознать их, и помочь природным башкирцам могут только татары: поэтому все их среднеазиатское беснование обрушилось против татар, потому что дело это денежное:попутное освоение бюджетных денег.



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  • 17 | 23.01.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Мы кряшены давно боремся освобождения от ненавистной нам клички, которую дали комуняки. Мы кряшены.



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  • 18 | 23.01.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конек Каца в том, что он мишар считает башкирами, а сами мишаре тяготеют татарам. Ошибка Рахимова в том, что язык западных и северозападных жильцов Башкирии назвали кувандыкским диалектом башкирского языка.
А самим владельцам языка это не нравится. Мишар по численности больше башкир, и дискриминировать их в вопросе языка несправедливо. Нодо было ввести третий госязык в башкирии для мишар. Это бы сняло много проблем.
А как это назвать-это третий вопрос. Но рахимовские придумали идиотское решение- кувандыкский диалект!!!
Вспоминою маму, она всегда говорила- мы мишаре.
В воросе языка треть населения башкирии дискриминировано. Отрицать это глупо. Прятить голову в песок или разыгрывать святую овечку не стоит. Третий госязык нужен, но не надо его называть кувандыкским диалектом башкирского. Должен находиться приемлемый вариант- научный, соответствующий истории.



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  • 19 | 23.01.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........." — Он может быть одновременно и татарином, и башкиром, почему бы и две национальности не записать в переписном листе? Допустим, первая национальность и вторая........."
===================================================
Одно слово , ДОЛБО..Б !
И русские и другие народы одновременно
могут быть Серо - буро - малиновые !



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  • 20 | 23.01.2020, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 23.01.2020, 11:23 | Автор:

Мы кряшены давно боремся освобождения от ненавистной нам клички, которую дали комуняки. Мы кряшены.
============================================
Да знаем мы , знаем ! Татарин ты плененный , трусливый ,
чтобы спастись от смерти сиганул в воду и трижды нырял !



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