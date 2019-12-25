Кандидат исторических наук, этнополитолог Ильдар Габдрафиков комментируя в эфире «Эха» предстоящую в октябре Всероссийскую перепись населения заметил возросшую активность национальных активистов, будирующих территориальный «вопрос в духе «тут башкиры не живут или тут татар нет».— Они постоянно публикуются в СМИ, в том числе в государственных. Они негативно влияют на общественно политическую ситуацию, мутят воду. Для людей это не актуально, кто там, татары или башкиры. Но общественники постоянно будируют, вот нет там татар или башкир, — заметил Габдрафиков.Есть населенные пункты, где как бы не хотелось нацактивистам, границу не провести, полагает Ильдар Габдрафиков.— Границы существуют у «мобилизаторов» в умах. Реалии таковы, что разделить нельзя, где татары, а где башкиры. Такая же ситуация у украинцев и русских, например, в Белгородской области. Да и пример Шайхзады Бабича говорит, что нет разницы. Нельзя взять и границу поставить, у нас все общее и политику исходя из этого надо строить, не надо разделять.По словам этнополитолога, в нынешнюю переписную кампанию нельзя указать сразу две национальности.— Он может быть одновременно и татарином, и башкиром, почему бы и две национальности не записать в переписном листе? Допустим, первая национальность и вторая. Так же по языкам. Часто бывает, что человек записывая свой язык, если даже им не владеет, указывая первый материнский язык, автоматически. Это второй признак идентификации. Но, к сожалению, в переписном листе нет такой опции, надо будет определиться, хотя жизнь богаче. Можно написать и россиянин. Это предусматривается.По его мнению, татаро-башкирская тема до переписи будет одной из самых обсуждаемых.— Перепись – фактор политики. Задача государства не допустить напряженности, раз нельзя записать две национальности.Ильдар Габдрафиков привел в пример 1997-й год, когда отменили «пятую графу» в паспорте, в которой указывалась национальность. В Башкирии больше двух лет вместо паспортов выдавали удостоверения личности, а позже в паспортах появились «вкладыши».— Но сейчас об этом никто не вспоминает. «Пятая графа» — это фактор дискриминации или протежирования, — считает эксперт.