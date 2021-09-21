Жулики, которых никто не выбирал, хотят всем заткнуть рты

Рамиль Рахматов: цену своего назначения-избрания прекрасно знают.Горсовет Благовещенска отозвал аккредитацию местного телеканала из-за отказа журналистов согласовывать материалы с депутатами.— Когда они говорят, что в их внутреннем регламенте что-то не прописано, и начинают придумывать препоны – это ничего, кроме как отмазок, противоречащих закону, не значит. Путь коллегам из «Блика» в прокуратуру. Нет ни одной законной причины отказывать нам присутствовать на заседаниях комиссий и комитетов, — сказал в эфире «Эха» обозреватель портала Prufy Рамиль Рахматов.Между тем, пока горсовет Уфы отказывается пускать журналистов на заседания комитетов.– Депутатский корпус (Госсобрания РБ – ред.) уже начал сильно себе облегчать работу с пандемией, когда мы должны смотреть по компьютеру (заседания комитетов – ред.) и не можем задать вопрос. Уфимский горсовет в своей беспардонной наглости пошел дальше. Иначе никак не могу сказать. Это не какие-то хотелки депутатов на уровне Благовещенска или Уфы, которые хотят прикрыть грязные делишки — это проявление государственной цензуры.На вопрос, чего боятся депутаты от присутствия прессы, Рахматов заметил, что парламентарии – закомплексованные люди.— Во-вторых, цену своего назначения-избрания прекрасно знают. Представьте, будут сидеть внимательные журналисты и начнут задавать конкретные вопросы – почему такое решение по ставкам принято, или по застройке такого-то пяточка. Это куча неприятных вопросов, которые касаются каждого жителя Уфы. Это не Хабиров и не Путин принимают решение об арендной ставке для предпринимателей, это горсовет. И они понимают, что на неприятные вопросы им придется отвечать. А задавать эти вопросы будут избиратели.