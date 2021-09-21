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Жулики, которых никто не выбирал, хотят всем заткнуть рты

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Рамиль Рахматов: цену своего назначения-избрания прекрасно знают.

Жулики, которых никто не выбирал, хотят всем заткнуть рты


Горсовет Благовещенска отозвал аккредитацию местного телеканала из-за отказа журналистов согласовывать материалы с депутатами.

— Когда они говорят, что в их внутреннем регламенте что-то не прописано, и начинают придумывать препоны – это ничего, кроме как отмазок, противоречащих закону, не значит. Путь коллегам из «Блика» в прокуратуру. Нет ни одной законной причины отказывать нам присутствовать на заседаниях комиссий и комитетов, — сказал в эфире «Эха» обозреватель портала Prufy Рамиль Рахматов.

Между тем, пока горсовет Уфы отказывается пускать журналистов на заседания комитетов.

– Депутатский корпус (Госсобрания РБ – ред.) уже начал сильно себе облегчать работу с пандемией, когда мы должны смотреть по компьютеру (заседания комитетов – ред.) и не можем задать вопрос. Уфимский горсовет в своей беспардонной наглости пошел дальше. Иначе никак не могу сказать. Это не какие-то хотелки депутатов на уровне Благовещенска или Уфы, которые хотят прикрыть грязные делишки — это проявление государственной цензуры.

На вопрос, чего боятся депутаты от присутствия прессы, Рахматов заметил, что парламентарии – закомплексованные люди.

— Во-вторых, цену своего назначения-избрания прекрасно знают. Представьте, будут сидеть внимательные журналисты и начнут задавать конкретные вопросы – почему такое решение по ставкам принято, или по застройке такого-то пяточка. Это куча неприятных вопросов, которые касаются каждого жителя Уфы. Это не Хабиров и не Путин принимают решение об арендной ставке для предпринимателей, это горсовет. И они понимают, что на неприятные вопросы им придется отвечать. А задавать эти вопросы будут избиратели.

Рамиль Рахматов, Эхо Москвы






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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 20.10.2021, 13:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71592 | Рейтинг: +11463,8
Постепенно пуйлостан скатился в тоталитарный феодализм.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 20.10.2021, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Постепенно пуйлостан скатился в тоталитарный феодализм.
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Заказные журнашлюшки тоже большая проблема.



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