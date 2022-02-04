АУЕ-Уголовник решил стать новым Путиным?

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин обратился к владельцам крупных предприятий в Белгородской и Курской областях, которые, по его словам, не дают своим сотрудникам «пройти обучение, которое позволит им защищать свою малую Родину» в связи с «возможной попыткой вторжения противника на территорию России».«Сейчас многие добровольцы-ополченцы, особенно из Белгородской и Курской областей, проходят военную подготовку на базах ЧВК „Вагнер“ и получают те навыки, которые будут им необходимы для защиты своего дома и своей семьи. К сожалению, есть предприятия, в которых работают эти добровольцы-ополченцы, и которые препятствуют им в получении краткосрочного отпуска на обучение.Как правило, это предприятия и компании не малого и среднего бизнеса, а государственные, принадлежащие крупным бизнес-игрокам, проживающим далеко от Курской и Белгородской областей (как правило, где-то в Москве, на Рублевке).В связи с этим у меня большая просьба. Считайте это открытым обращением к владельцам крупного бизнеса, чьи сотрудники пытаются пройти обучение, которое позволит им защищать свою малую Родину.Будьте добры, для того чтобы не пришлось публичить названия ваших предприятий, имена и фамилии директоров и других руководящих сотрудников, препятствующих добровольцам-ополченцам получить отпуск на обучение, прекратите безобразничать и дайте возможность им подготовиться к возможной попытке вторжения противника на территорию России».