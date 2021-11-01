Академик РАН уличил команду Хабирова в «башкиризации» и фальшивой переписи

«Вот они, красавчики!»: Академик Тишков обвинил вице-премьера РБ и двух ученых в «башкиризации» населения.Валерий Тишков выступил с гневной речью на заседании экспертного совета ФАДН, а затем опубликовал пост в соцсетях.Академик РАН Валерий Тишков после прошедшего 18 ноября в Москве заседания экспертного совета Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) написал разгромный пост в своем фейсбуке. Он возмутился, что в состав совета входят сразу три представителя Башкирии, которые, как он считает, являются «проводниками крайних проявлений башкирского этнонационализма». И при этом якобы нет ни одного от Татарстана.Приводим часть его поста, посвященного этой теме.«…После заседания секции принял впервые участие в заседании Экспертного совета ФАДН и здесь повел себя не в свойственном мне стиле. В составе совета обнаружил сразу трех представителей Башкирии (и ни одного от Татарстана). Эти трое мне были известны последние годы как проводники крайних проявлений башкирского этнонационализма. Именно эти личности насаждали программы «башкиризации» населения северо-западного региона республики, где исторически проживают преимущественно татары, а точнее – существует татаро-башкирский этнокультурный симбиоз, что-то наподобие русско-украинского пограничья. Именно эти люди, используя статус федеральных экспертов и даже ресурсы президентского гранта для НКО, осуществляли программу сооружения в татарских районах памятных стел с написанием названий мифических башкирских родов, переквалификацию местного татарского языка в «северо-западный диалект башкирского языка» и, наконец, вели отчаянную агитацию среди населения данного региона Башкирии с призывом «запишись башкиром!» в ходе переписи населения. Именно эти действия вызвали, возможно, не всегда адекватную, но все равно в принципе ответную реакцию со стороны Татарстана. Данная ситуация была одной из наиболее напряженных в последние год-два, и ее частичная разрядка была достигнута дополнительными усилиями со стороны условного «центра». И вот они, красавчики, в составе Экспертного совета главного федерального органа исполнительной власти в сфере национальной политики! За какие свершения и по каким соображениям такое подношение довольно сомнительным по своим «заслугам» людям при том, что от большинства российских республик в совете вообще нет представителей? Этот мой вопрос остался пока без ответа. Все это было высказано открыто на заседании и, конечно, стоило мне многих нервных клеток. Но иногда бывает, что «не могу молчать».СправкаЭкспертный совет ФАДН был создан в 2017 году. Как значится в Положении совета, целью деятельности является повышение эффективности, публичности и информационной прозрачности процесса принятия ФАДН России решений по вопросам реализации государственной национальной политики.Экспертный совет проводит экспертизу нормативных правовых актов, касающихся национальной политики, дает экспертные заключения, необходимые в деятельности агентства.В состав входят 50 человек, утвержденные приказом ФАДН на основании предложений руководителей профильных комиссий.Как выяснило наше издание, в составе экспертного совета ФАДН (опубликовано на официальном сайте ведомства) от Башкирии присутствуют заместитель премьер-министра РБ Азат Бадранов, заведующий отделом социокультурного анализа Института стратегических исследований РБ Юлдаш Юсупов и директор Центра социокультурного моделирования Азат Бердин.Из Татарстана в составе мы обнаружили проректора Казанского исламского университета Рустама Нургалеева.Мы обратились к директору Центра социокультурного моделирования РБ Азату Бердину, чтобы он прояснил, в чем была суть претензий Тишкова.– Заявление Валерия Тишкова сложно комментировать, потому, что, во-первых, это заслуженно уважаемый академик, но текст его при этом полон, мягко говоря, неточностей, вводящих в заблуждение широкую аудиторию. Во-вторых, заседание Экспертного совета ФАДН носило закрытый характер, о чем ведущие напоминали несколько раз. А я не могу, в отличие от академика Тишкова, ставить себя выше научной да и обычной человеческой этики.Заявление академика о якобы отсутствии в экспертном совете ФАДН коллег из Татарстана не соответствовало действительности совершенно. Так, рядом со мной сидел Андрей Большаков, известный конфликтолог из Казанского федерального университета. Более того, Большаков выступал перед заседанием на секции, в работе которой участвовал Тишков. Не видеть его и не знать, откуда он, Тишков не мог. Не знаю, утвержден ли Большаков в списке экспертного совета ФАДН (на момент публикации в составе его не было – прим. ред.), но точно знаю, что из Казани в этом списке есть проректор Казанского исламского университета Рустам Нургалеев. На этом заседании я его не видел, как не было и одного из экспертов из Башкирии — вице-премьера Азата Бадранова. Также активно выступает на заседаниях совета муфтий ДУМ России Альбир Крганов.Получается, бросая скандальные обвинения, глава собственной сети мониторинга EAWARN не удосужился ни взглянуть на список членов совета, ни оглядеть собравшихся. Ни хотя бы отреагировать на поправки ведущих — в тексте Тишкова в соцсети остались без изменений «три представителя из Башкирии (и ни одного из Татарстана!)». Из чего можно сделать вывод, что цель его была совершенно иной и отнюдь не спонтанной, как представлено им в том же тексте.В действительности терять «многие нервные клетки» Тишков мог разве что в силу очевидной слабости своих тезисов, поскольку не участвовал ни в какой дискуссии: почти сразу после этого он покинул зал, не дожидаясь ни обсуждения своих сенсационных открытий, ни ответа изумленных экспертов из Башкортостана. Когда мне дали слово, я кратко ответил буквально на все неожиданные выпады академика, к сожалению, уже без него самого.Предположив, что столь уважаемый ученый вынужден пользоваться столь недостоверными интерпретациями, поскольку работа его Сети по Башкортостану уже давно провалена — информация много лет исходит в основном от его докторанта, известного татарского националиста, доцента Ильдара Габдрафикова (кстати, о прошлой судимости Габдрафикова за разжигание межнациональной розни я не напоминал – к его деятельности именно как специалиста у меня есть куда более актуальные претензии, но я не затронул и их).Далее обсуждали в основном совершенно другие, более насущные проблемы и проекты. В том числе один из наших проектов, который представил Юлдаш Юсупов. Дискуссии были весьма продуктивны, вышли по времени за регламент и частично переместились в кулуары. В целом, на заседании никто не преувеличивал значение этого демарша Тишкова.Цель его выступления на закрытом заседании я представить могу, как и раскрыть суть моего ответа на этом заседании, так же, как и, к примеру, связь между идеологией татаризма и академика Тишкова. Возможно, это сделаю в отдельной публикации на нашем сайте.Непонятна цель не выступления, а именно публикации — она не только повторяет буквально самые слабые, давно битые тезисы самого откровенного татарского национализма («мифические башкирские роды» — и это после Руденко, Кузеева, Янгузина, Азнабаева? Или чего стоит обнаруженные академиком вместо муниципальных «татарские районы Башкирии»), но и дает старт новому циклу уже затихающих было переписных информационных баталий — тех самых, вину за которые Тишков неожиданно возложил на башкирскую сторону. Напомню лишь, где эти баталии велись: созданный специально под перепись ресурс «Миллиард татар», ИА «Татинформ», «Татары мира», KazanFirst, «Бизнес-онлайн», «Идель-Реалии» (издание признано Минюстом иноСМИ). Башкирские СМИ просто не отвечали, даже когда надо бы.«Вниз», в народ, эти провокационные мемы, к счастью, не спускались — это показывает наш мониторинг и соцопросы, «вверх», на уровень глав республик, — тоже. Теперь в тех же СМИ РТ кампания, стараниями того же Ильдара Габдрафикова, опираясь на авторитет маститого академика, разворачивается по второму кругу. Как всегда, мы готовы к научному обсуждению, однако отнести к таковым эмоциональные пассажи мэтра в фейсбуке и СМИ РТ, высказанные в совершенно недопустимом тоне, естественно, невозможно. Но объяснить, зачем ему потребовалось это возобновление информационного конфликта между республиками, я пока не готов.