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Качкаевский, воровской капремонт

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С нового года нам угрожают, что поднимут взносы за капремонт. В свое время жители, к сожалению, никак не отреагировали на очередное изъятие денег из наших карманов. Хотя я считаю, что это очередная обдираловка и даже узаконенная финансовая пирамида.

Качкаевский, воровской капремонт


Вот, например, я живу в старом бараке, который был признан аварийным и даже начали расселение. Но после возбуждения уголовного дела на бывшего вице-мэра Уфы Филиппова, администрация города резко передумала расселять наш дом. И с прошлого года мы начали платить взносы регоператору за капремонт.

За какой капремонт?

Наш дом никогда не будет капитально отремонтирован, я в этом уверен на 100%! Тогда почему я должен платить за ремонт других домов??? Почему? Я за то, чтобы сначала был ремонт, а затем уже мы его оплачивали. Ведь так логичнее? Но власти придумали эти взносы, чтобы в очередной раз развести людей на деньги. Хотел написать, куда смотрят наши депутаты, но вспомнил, что эту аферу как раз и придумал наш «достопочтеннейший» депутат Госдумы Павел Качкаев. Вот рождает ведь наша земля таких…

Альберт Рахматуллин, Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 25.10.2021, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не согласен с Рахматуллиным. Вообще не обязаны платить ! Пусть ремонтируют за счет оплаченных средств на капитальный ремонт в размере амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов .



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  • 2 | 25.10.2021, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дерут и будут драть. Пора подумать о социализме.



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  • 3 | 25.10.2021, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пора подумать о социализме.

--------------------

Чего думать. Которые тут временные? Слазь!



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5

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  • Участник
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  • 4 | 25.10.2021, 11:02 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16020 | Рейтинг: -2238,1
"Остап сразу же выяснил, что Провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей: "Удивительное дело, - размышлял Остап, - как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется, единственное место, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение".



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  • Гость
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  • 5 | 25.10.2021, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Свет не видел такого голубого воришки как вице мэр, а теперь депутат как Пашка Качкаев, он воровал и стеснялся, воровал и смущался, воровал и сам себя стыдился. Но воровать не мог.



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  • Эксперт
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  • 6 | 25.10.2021, 13:14 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41024 | Рейтинг: +5076,6
И до сих пор на свободе?



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  • Наблюдатель
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  • 7 | 25.10.2021, 13:16 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1406 | Рейтинг: +528,1
5-му....Но НЕ воровать не мог.



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6

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  • Гость
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  • 8 | 25.10.2021, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Качкаев потому и сидит в думе, что придумал способ отъема денег у населения. Такие люди нужны капиталистам.



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  • 9 | 25.10.2021, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Семибанкирщина: сколько там было евреев и где они сейчас?
2 сентября
13 тыс. прочитали
Семибоярщина – это ироничное название русского правительства, которое действовало в 1610-1612-х годах, когда в России не было законного царя. В него входили, как это понятно, семь наиболее влиятельных бояр. И когда в конце 1990-х правителя в нашей стране тоже толком не было, новые бояре также получили прозвище подобного типа. Многие из этих людей были евреями, ведь банковское дело для них – практически народная профессия. Не удивляйтесь, что фактически в этом списке девять человек, т.к. разные СМИ называли разные фамилии.



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  • 10 | 25.10.2021, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дарю Качкаеву еще одну идею. Можно собирать деньги на капитальный ремонт дорог.



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  • 11 | 25.10.2021, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто заметил эффективность принимаемых мер Роспотребнадзором и Минздравом в улучшении эпидситуации в регионе ?



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1

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  • 12 | 25.10.2021, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня под покровом холодной октябрьской ночи в старых статьях УЖа появилось 4 "подснежника"! Для особо завистливых сообщаю, что 3 из них мои! Очень Опытный



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  • 13 | 25.10.2021, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто заметил эффективность принимаемых мер Роспотребнадзором и Минздравом в улучшении эпидситуации в регионе ?
-------------
Роспотребнадзор это тетки, что они сделают? Вакцинируйтесь.



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2

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  • Гость
  •  
  • 14 | 25.10.2021, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ой ой ой, сами же захотели всего этого, самим не нравилось социальное государство. Чего теперь возмущаетесь?



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  • 15 | 25.10.2021, 15:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
эту аферу как раз и придумал наш «достопочтеннейший» депутат Госдумы Павел Качкаев
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________ Качкаева за его "художества" в Уфе давно пора за яйца на трамвайном проводе повесить! Когда ввели оплату за капремонт совершенно не была уменьшена оплата содержания, в которую раньше он входил! Очень Опытный



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  • 16 | 25.10.2021, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 25.10.2021, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не согласен с Рахматуллиным. Вообще не обязаны платить ! Пусть ремонтируют за счет оплаченных средств на капитальный ремонт в размере амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов .
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Большинство читателей УЖа не работают и не работали в финансовом управлении мэрии Уфы и Минфине РБ! Поэтому разъясните, пожалуйста, кто и в каком размере оплачивает амортизационные отчисления за основные фонды и входят ли в основные фонды жилые дома? Укажите строку бюджета Уфы с этими отчислениями для ознакомления! Очень Опытный



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  • 17 | 25.10.2021, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 25.10.2021, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дарю Качкаеву еще одну идею. Можно собирать деньги на капитальный ремонт дорог.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Давно уже собирают в виде налога на владельцев ТС и акциза на топливо! Очень Опытный



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  • 18 | 25.10.2021, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
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И в советском районе когда порядок наведут???



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  • 19 | 25.10.2021, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давно уже собирают в виде налога на владельцев ТС и акциза на топливо! Очень Опытный
--------------
Надо еще и отдельно собирать на капремонт дорог.



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  • 20 | 25.10.2021, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
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19 | 25.10.2021, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давно уже собирают в виде налога на владельцев ТС и акциза на топливо! Очень Опытный
--------------
Надо еще и отдельно собирать на капремонт дорог.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Нет, это уже будет перебор! Есть много других объектов, которые требуют капремонта: тротуары, газоны, столбы, заборы и ограждения и т.п.! Очень Опытный



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