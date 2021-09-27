Качкаевский, воровской капремонт

С нового года нам угрожают, что поднимут взносы за капремонт. В свое время жители, к сожалению, никак не отреагировали на очередное изъятие денег из наших карманов. Хотя я считаю, что это очередная обдираловка и даже узаконенная финансовая пирамида.Вот, например, я живу в старом бараке, который был признан аварийным и даже начали расселение. Но после возбуждения уголовного дела на бывшего вице-мэра Уфы Филиппова, администрация города резко передумала расселять наш дом. И с прошлого года мы начали платить взносы регоператору за капремонт.За какой капремонт?Наш дом никогда не будет капитально отремонтирован, я в этом уверен на 100%! Тогда почему я должен платить за ремонт других домов??? Почему? Я за то, чтобы сначала был ремонт, а затем уже мы его оплачивали. Ведь так логичнее? Но власти придумали эти взносы, чтобы в очередной раз развести людей на деньги. Хотел написать, куда смотрят наши депутаты, но вспомнил, что эту аферу как раз и придумал наш «достопочтеннейший» депутат Госдумы Павел Качкаев. Вот рождает ведь наша земля таких…