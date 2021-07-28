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Штаб знакомых морд. По распилу бабла

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В Башкирии будет создан региональный штаб Национальной социальной инициативы, следует из распоряжения правительства республики от 23 августа, опубликованного сегодня на официальном интернет-портале правовой информации региона. В составе регионального штаба 18 человек.

Штаб знакомых морд. По распилу бабла


Руководителем назначен вице-премьер правительства, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, его заместителем — министр семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова, руководителем группы по направлению «Здравоохранение» — первый заместитель министра здравоохранения Гульнара Зиннурова, группы по направлению «Социальная защита» — первый заместитель министра семьи Ольга Кабанова, группы по направлению «Рынок труда и поддержка занятости» — первый заместитель министра семьи Юрий Мельников. В состав штаба войдут, в том числе, министр финансов республики Лира Игтисамова, министр цифрового развития Геннадий Разумикин, а также, по согласованию, — глава администрации Уфы Сергей Греков, глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Юлия Кофанова, управляющий Региональным отделением Фонда социального страхования России по Башкирии Марат Латыпов и другие.

Тем же документом утверждается создание региональной экспертной группы Национальной социальной инициативы. Ее руководителем назначена Ленара Иванова, а сопредседателем — заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова. В состав группы войдут 19 человек.

Региональным сервисным уполномоченным Национальной социальной инициативы в Башкирии назначена исполнительный директор Ассоциации организаций предпринимательства Башкирии Ирина Абрамова. Контроль за исполнение распоряжения возложен на Максима Забелина.

Цель создания штаба не указана в документе.

Коммерсант
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«Рога и копыта» (полное название —
«Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт») — фирма-однодневка, основанная Остапом Бендером в романе «Золотой телёнок».



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  • Гость
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  • 2 | 26.08.2021, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И зачем ещё эту новую хрень создали? Все те, кто в неё вошёл, и без этой вновь созданной хрени занимают ответственные должности и должны работать не покладая рук на благо народа! Видимо ещё этой хрени и финансирование дали и новые технические должности для своих приблатнённых выделили! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 3 | 26.08.2021, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии будет создан региональный штаб Национальной социальной инициативы,
______________________________________
У членов Штаба, почти у всех, по несколько квартир, машин, дома, конская зарплата. И какую же от таких Членов ждать социальную инициативу.



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  • 4 | 26.08.2021, 17:49 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4543 | Рейтинг: -350,1
Это сироты.



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  • 5 | 26.08.2021, 19:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не справившиеся со своими основными обязанностями включены в очередной пиар-центр



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