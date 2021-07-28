Штаб знакомых морд. По распилу бабла

В Башкирии будет создан региональный штаб Национальной социальной инициативы, следует из распоряжения правительства республики от 23 августа, опубликованного сегодня на официальном интернет-портале правовой информации региона. В составе регионального штаба 18 человек.Руководителем назначен вице-премьер правительства, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, его заместителем — министр семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова, руководителем группы по направлению «Здравоохранение» — первый заместитель министра здравоохранения Гульнара Зиннурова, группы по направлению «Социальная защита» — первый заместитель министра семьи Ольга Кабанова, группы по направлению «Рынок труда и поддержка занятости» — первый заместитель министра семьи Юрий Мельников. В состав штаба войдут, в том числе, министр финансов республики Лира Игтисамова, министр цифрового развития Геннадий Разумикин, а также, по согласованию, — глава администрации Уфы Сергей Греков, глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Юлия Кофанова, управляющий Региональным отделением Фонда социального страхования России по Башкирии Марат Латыпов и другие.Тем же документом утверждается создание региональной экспертной группы Национальной социальной инициативы. Ее руководителем назначена Ленара Иванова, а сопредседателем — заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова. В состав группы войдут 19 человек.Региональным сервисным уполномоченным Национальной социальной инициативы в Башкирии назначена исполнительный директор Ассоциации организаций предпринимательства Башкирии Ирина Абрамова. Контроль за исполнение распоряжения возложен на Максима Забелина.Цель создания штаба не указана в документе.