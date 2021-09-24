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Как называется эта страна? Объявлен в розыск передавший gulagu.net архив с пытками в тюрьмах

  • Опубликовано: РБК | 23.10.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 19454 | Комментарии: 16
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Объявлен в розыск передавший gulagu.net архив с пытками в тюремной больнице под Саратовом
Речь идет о Сергее Савельеве 1989 года рождения.

Как называется эта страна? Объявлен в розыск передавший gulagu.net архив с пытками в тюрьмах


МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице.

Как указано в карточке в базе розыска МВД России, родившийся в Минске в 1989 году Сергей Савельев "разыскивается по статье УК". В рамках какого именно дела ведется розыск в карточке не указано.
Ранее портал gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько видео, переданные проекту Савельевым. Сам программист заявлял ранее в многочисленных интервью, что профильного образования у него не было, однако он учился сам и его взяли в колонии на работу, связанную с электронным документооборотом и видеозаписями. Таким образом он получил доступ к видеоархивам.
Как заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин в курсе сообщений о случаях пыток в местах лишения свободы. Он отмечал, что "они стали поводом для достаточно активных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств".

РБК






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  • 1 | 23.10.2021, 16:29 | Автор: natall
    Публикации: 601 | Комментарии: 392 | Рейтинг: +118,3
Скотоублюдия.



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  • 2 | 23.10.2021, 16:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71612 | Рейтинг: +11457,9
Пуйлостан.
Когда казалось, что дно уже достигнуто снизу постучали.

Вот зачем, если он во Франции?! В пуйлофедерации его нет и объявлять его тут в розыск - бессмысленно. Только у бульбашей хватает умишка искать убежище в пуйлостане, откуда их вышвыривают прямо в руки гестаповцам батьки.



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Теперь становится понятным, почему едроски и едросы типа Мизулиной, Драпеко, Железняка, Милонова так сильно борются с гомосексуализмом в России.

"....На море на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, в яйце — игла, — смерть Кощея...»."
"на море на океане" - это Вселенная
остров - это Земля
дуб - это Россия
сундук - это Госдума
заяц - это Единая Россия
утка - это МВД
яйцо - это УФСИН
игла - это боевые педерасты УФСИНа

Кощей - это Путин
Скрепоносцы пропагандируют: гомосексуализм есть страшное дело для России, надо запретить гей парады, телепередачи про них и так далее:

Однако УФСИН это нисколько не смущает: для руководителей УФСИН Мизулина не указ
Для УФСИН запрет гей-пропоганды - тоже не указ.
УФСИН в своих застенках создает отряды боевых педерастов, боевые педерасты насилуют абсолютно нормальных людей,
а скрепоносцы загодя стращают общество что тот кто имел контакт с активным гомосексуалистом тот потерянный для общества человек, с ним даже нельзя кушать.
На людей с нормальной ориентацией УФСИН готовит видеоматериалы что они пассивные педерасты.
Мизулина,Драпеко,Железняк,Милонов, церковники рпц наперед готовят условия травли для этих людей изнасилованных в застенках УФСИН после того как они выйдут на волю.

Это единственный способ сохранить власть полученную путем подтасовки выборов.
Они часто повторяют слово "закон" как заклинание, как попытку материализовать свою законность по причине полного отсутствия в их действия законности как таковой.

Какие-то страны занимаются государственным терроризмом.
Россия 21 века впервые стала на путь государственного гомосексуализма-терроризма,
государственный терроризм боевых педерастов в госучреждениях

Нерон с Калигулой нервно курят в сторонке



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  • 4 | 23.10.2021, 17:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 23.10.2021, 16:29 | Автор: natall
Публикации: 601 | Комментарии: 390 | Рейтинг: +117,9
Скотоублюдия.
------------------------
Вы, однако, составная часть этой страны, и, следовательно, ваше название относится и к вам.
Натали! Ты - скотоублюдия! Что очень верно!



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  • # 5 | 23.10.2021, 17:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 6 | 23.10.2021, 20:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!



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  • 7 | 23.10.2021, 20:53 | Автор: natall
    Публикации: 601 | Комментарии: 392 | Рейтинг: +118,3
Я не против, мне не жалко быть частью этой поганой страны. Главное называть вещи своими именами



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  • 8 | 23.10.2021, 21:22 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 23.10.2021, 20:53 | Автор: natall
Публикации: 601 | Комментарии: 391 | Рейтинг: +118
Я не против, мне не жалко быть частью этой поганой страны. Главное называть вещи своими именами
_____________________
Вот я и назвал вас своим именем. Вы не против этого.
А страна поганая только в представлении такой погани, как вы.
А так нормальная страна, лучше многих.



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  • 9 | 23.10.2021, 21:31 | Автор: natall
    Публикации: 601 | Комментарии: 392 | Рейтинг: +118,3
Нормальная, для такой гнилой падали как ты, червь навозный



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  • 10 | 23.10.2021, 21:31 | Автор: Не зарегистрирован
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А так нормальная страна, лучше многих.
______________________________--
подпишусь ... тока народ - БЫДЛОООО
турк



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  • 11 | 23.10.2021, 23:17 | Автор: Не зарегистрирован
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1 час назад, источник: Life.ru
Эрдоган отдал указание объявить персонами нон грата послов 10 стран
В их числе — главы американской и германской дипмиссий. Такое решение, как сообщил лидер республики, принято из-за призывов государств освободить правозащитника Кавалу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дал указание Министерству иностранных дел страны объявить персонами нон грата послов 10 стран. Речь идёт о дипломатах США, Франции, Германии, Канады, Финляндии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Круто султан заворачивает, видимо почувствовал слабину и неопределённость в мире и пытается это использовать! Очень Опытный



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  • 12 | 23.10.2021, 23:21 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 23.10.2021, 17:11 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4863 | Рейтинг: -330,1----------------ассалам алейкум мои уважения тебе . Для них это очередная скрепа чтобы сохранить Мордор , мерзкая страна, одно радует долго он не протянет .Амин .



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  • # 13 | 23.10.2021, 23:35 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 14 | 23.10.2021, 23:36 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 23.10.2021, 21:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А так нормальная страна, лучше многих.
______________________________--
подпишусь ... тока народ - БЫДЛОООО
турк
===============
Турк - БЫДЛОООО!



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  • 15 | 24.10.2021, 07:21 | Автор: Не зарегистрирован
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49 | 23.10.2021, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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44 | 23.10.2021, 08:11 | Автор: Не зарегистрирован
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"Путин провозгласил "умеренный консерватизм". Умеренный консерватизм в данном случае - это следование буржуазно-дворянским государственным идеям девятнадцатого века, может и восемнадцатого, и даже семнадцатого. Только, по его убеждению - упаси господь! - категорически не укладу века двадцатого, коммунистического, социально справедливого, победоносного, великого! Иначе, если коммуняки придут - всех Этих пересодют. А какой ещё тут консерватизм?" Комм., ЗАВТРА.
_________________
А что должен провозгласить Путин: "Да здравствует социалистическая революция!" Путин реалист...

===========

Мог бы провозгласить: "Да здравствует социалистическая ориентация!", если уж считает, что "Россия лимит на революции исчерпала" (привет Марксу).

Вместо этого он дежурно критикует большевиков за "обобществление кур". Между прочим, при колхозах были отличные птичники, не вижу повода для критики.



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  • 16 | 24.10.2021, 08:10 | Автор: Не зарегистрирован
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" Стратегически Россия слабеет с каждым днём, расходуя бесценное историческое время на консервацию и обслуживание политико-экономической модели 90-х, выгодной лишь олигархату.

Это понимает уже не только оппозиция, но и самый массовый российский избиратель, за 20 лет проделавший долгую эволюцию от полной и безоговорочной поддержки лидера и его "вертикали" до их сегодняшнего неприятия.

В обществе созрел запрос на решение фундаментальных проблем развития страны, дабы не загонять её в очередной исторический тупик. Думется, что этот запрос будет обязательно удовлетворён - рано или поздно." ФОРУМ мск.



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