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Карлику страшно: Путинизм развалится без коррупции

  • Опубликовано: natall | 09.01.2023
    Раздел: Новости | Просмотры: 11550 | Комментарии: 7
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Путин внес в Госдуму проект о выходе России из антикоррупционной конвенции.

Карлику страшно: Путинизм развалится без коррупции


Путин внес в ГД проект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о выходе России из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

"Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года", — говорится в документе.

Как указано в пояснительной записке, Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая следит за соблюдением конвенции. Таким образом, страна потеряла право голоса и не может участвовать в обсуждении докладов.

"В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО", — указано в тексте.

В конце декабря председатель правительства Михаил Мишустин одобрил предложение о денонсации конвенции.

Москва 15 марта официально уведомила Совет Европы о своем выходе. На следующий день Комитет министров СЕ принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта.

РИА Новости











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