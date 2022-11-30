Карлику страшно: Путинизм развалится без коррупции

Путин внес в Госдуму проект о выходе России из антикоррупционной конвенции.Путин внес в ГД проект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о выходе России из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию."Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года", — говорится в документе.Как указано в пояснительной записке, Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая следит за соблюдением конвенции. Таким образом, страна потеряла право голоса и не может участвовать в обсуждении докладов."В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО", — указано в тексте.В конце декабря председатель правительства Михаил Мишустин одобрил предложение о денонсации конвенции.Москва 15 марта официально уведомила Совет Европы о своем выходе. На следующий день Комитет министров СЕ принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта.