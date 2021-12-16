Хабирову и Грекову — лопаты в руки!

Альберт Рахматуллин: Не можешь организовать работу подчиненных — тогда придется самому все делать за них.Именно так говорил мой начальник в свою бытность. И был прав! Смог ли за год организовать деятельность городской и районных администраций мэр Уфы Сергей Греков? Ответ на этот вопрос вы можете увидеть на улицах и дворах нашего города.Ну тогда без обид, Сергей Николаевич — лопату в руки и бегом работать дворником. Тем более, теперь у вас есть «золотая» лопата, которую сегодня мы, вместе с Иван Апаев, передали для вас.Надеюсь, что все таки она дошла до вас, а не пропала, как вся ваша готовность к зиме.И в случае вашего ухода, прошу передать следующему мэру — в память от жителей Уфы.