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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Хабирову и Грекову — лопаты в руки!

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Альберт Рахматуллин: Не можешь организовать работу подчиненных — тогда придется самому все делать за них.

Хабирову и Грекову — лопаты в руки!


Именно так говорил мой начальник в свою бытность. И был прав! Смог ли за год организовать деятельность городской и районных администраций мэр Уфы Сергей Греков? Ответ на этот вопрос вы можете увидеть на улицах и дворах нашего города.

Ну тогда без обид, Сергей Николаевич — лопату в руки и бегом работать дворником. Тем более, теперь у вас есть «золотая» лопата, которую сегодня мы, вместе с Иван Апаев, передали для вас.

Надеюсь, что все таки она дошла до вас, а не пропала, как вся ваша готовность к зиме.

И в случае вашего ухода, прошу передать следующему мэру — в память от жителей Уфы.

Эхо Москвы






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  • 1 | 12.01.2022, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проблемы индийцев подмосковных ковбоев не волнует.
Нужно взять лопаты и идти расчищать от всего что нам мешает. Это может быть снег, да и любая грязь и нечисть.



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  • Участник
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  • 2 | 12.01.2022, 14:23 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5059 | Рейтинг: -757,6
Каждым годом лучше живем, а когда будем жить хорошо?



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  • 3 | 12.01.2022, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня январским днём в старых статьях УЖа появилось 3 "подснежника"! Для особо завистливых сообщаю, что 1 из них мой! Очень Опытный



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  • 4 | 12.01.2022, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я до сих пор помню, как мне, только недавно назначенному начальником отдела республиканского управления, вернувшемуся из командировки и пришедшему с отчётом к начальнику этого управления, было им сказано:"Если твой отдел сможет в твоё отсутствие дать мне любую информацию по деятельности отдела или выполнить какое-то задание, то можешь вообще на работу не ходить, а приходить только за зарплатой!" Дело в том, что в моё отсутствие он запросил в отделе какую-то информацию, которую они не сумели ему предоставить! Больше такого казуса в моём отделе никогда не возникало, но на работу я всё равно ходил, так как понимал, что это было сказано утрированно, но по сути верно! Очень Опытный



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  • 5 | 12.01.2022, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 час назад, источник: © РИА Новости
Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 процента.

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде “Единой России” летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции… На 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», —сказал он.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Информация к сведению! Очень Опытный



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  • # 6 | 12.01.2022, 15:31 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41131 | Рейтинг: +5072,7

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  • 7 | 12.01.2022, 17:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабирову и Грекову — лопаты в руки!
=====================================
Как известно в рейтинге самых "дорогих" губернаторов с большим отрывом лидирует глава Московской области Андрей Воробьев - его содержание обходится бюджету региона в 715 миллионов рублей в год. На втором месте глава Башкирии Радий Хабиров - на него тратится 456 миллионов в год.
Представляете сколько снегоуборочной техники можно было бы купить на 456 лямов!!!
И вообще если бы просто не было радия, толку было бы гораздо больше!



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  • 8 | 12.01.2022, 18:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 12.01.2022, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я до сих пор помню, как мне, только недавно назначенному начальником отдела республиканского управления, вернувшемуся из командировки и пришедшему с отчётом к начальнику этого управления, было им сказано:"Если твой отдел ..........--------------------------------------------------
-------------------------------------------------Так вот откудава это гомно под названием оо появилось на УЖе.Пока такие глупцы работают в республиканских отделах, Башкирия будет чахнуть сООвместно сООвсей Россией,к сожалению...



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  • 9 | 12.01.2022, 18:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 12.01.2022, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 час назад, источник: © РИА Новости
Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 процента.

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде “Единой России” летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции… На 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», —сказал он.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Информация к сведению! Очень Опытный
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++


WP: сенаторы-демократы США предложили ввести антироссийские санкции лично против Путина. Помимо российского лидера, новые ограничения могут коснуться других высокопоставленных чиновников и военных, а также банков и доступа к системе межбанковских платежей SWIFT. РИА Новости
...... К сведению, жалких полтора рубля к пенсии к обвалу рубля? Твой кхм кхм всех переиграл.



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2

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  • 10 | 12.01.2022, 19:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россельхознадзор запретил ввозить продукцию животноводства из Казахстана
Россельхознадзор запретил ввоз животных и продукции животноводства из Казахстана из-за ухудшения эпизоотической обстановки по ящуру.
____________________________________________________________
________________________________________________________

Так им. Ато распустились понимаешь. А у нас и своего мяса завались, мироторг, так же кенгурятина и качество и цены доступные. Ничего что под видом говядины нам скармливают ослов, мулов, лошаков и прочее. Горжусь Путиным! Очень Опытный.



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  • 11 | 12.01.2022, 20:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 12.01.2022, 18:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 12.01.2022, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я до сих пор помню, как мне, только недавно назначенному начальником отдела республиканского управления, вернувшемуся из командировки и пришедшему с отчётом к начальнику этого управления, было им сказано:"Если твой отдел ..........--------------------------------------------------

-------------------------------------------------Так вот откудава это гомно под названием оо появилось на УЖе.Пока такие глупцы работают в республиканских отделах, Башкирия будет чахнуть сООвместно сООвсей Россией,к сожалению...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Долбодуй либерастный! Я оттуда ушёл ещё в 1987 году, когда воровать начали как подорванные! Так что при мне-то как раз всё ещё прекрасно работало, а чахнуть начало уже после меня!))) Очень Опытный



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  • 12 | 12.01.2022, 20:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 12.01.2022, 18:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 12.01.2022, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 час назад, источник: © РИА Новости
Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 процента.

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде “Единой России” летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции… На 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», —сказал он.
____________________________________________________________


____________________________________________________________


__ Информация к сведению! Очень Опытный
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++


WP: сенаторы-демократы США предложили ввести антироссийские санкции лично против Путина. Помимо российского лидера, новые ограничения могут коснуться других высокопоставленных чиновников и военных, а также банков и доступа к системе межбанковских платежей SWIFT. РИА Новости
...... К сведению, жалких полтора рубля к пенсии к обвалу рубля? Твой кхм кхм всех переиграл.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Долбодуй либерастный! Ты когда-нибудь слышал от меня одобрение экономической политики РФ? Приведи такой мой коммент, киздабол либерастный! И я, в отличии от вас, киздаболов либерастных, не просто что-то критикую или высказываю недовольство, но и всегда пишу как и что надо сделать, что с твоими куриными либерастными мозгами не возможно, вы, либерасты, только ныть и стонать можете!))) Очень Опытный



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  • 13 | 12.01.2022, 20:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 12.01.2022, 19:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россельхознадзор запретил ввозить продукцию животноводства из Казахстана
Россельхознадзор запретил ввоз животных и продукции животноводства из Казахстана из-за ухудшения эпизоотической обстановки по ящуру.
____________________________________________________________

________________________________________________________

Так им. Ато распустились понимаешь. А у нас и своего мяса завались, мироторг, так же кенгурятина и качество и цены доступные. Ничего что под видом говядины нам скармливают ослов, мулов, лошаков и прочее. Горжусь Путиным! Очень Опытный.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Поддельный! Ты несчастный человек, если всё это жрёшь!))) А мне мясо знакомые из деревни привозят! Очень Опытный



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  • 14 | 12.01.2022, 20:42 | Автор: Не зарегистрирован
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СЕУЛ, 12 янв – РИА Новости. КНДР провела испытание гиперзвуковой ракеты, ее боеголовка поразила цель на расстоянии тысячи километров, за испытанием наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, сообщил официальный печатный орган Трудовой партии КНДР "Нодон Синмун".
Ранее сообщалось, что Северная Корея во вторник примерно в 7.27 (01.27 мск) произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной предположительно баллистической ракеты. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи официально заявил, что ракета пролетела минимум 700 километров, а наивысшая скорость составила 10 Махов при наибольшей высоте полета в 60 километров. По мнению южнокорейских военных, этот снаряд "более совершенный", но подтверждать, является ли он гиперзвуковой ракетой, в комитете пока отказались.
____________________________________________________________
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__ Убогая! Смотри-ка что покойный делает!))) В США массово раскупаются памперсы!))) Очень Опытный



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  • 15 | 12.01.2022, 20:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Белорусская милиция устанавливает авторов оскорбительных и циничных комментариев в адрес белорусских военнослужащих, которые направлены в Казахстан в составе миротворческой миссии ОДКБ, уже задержаны двое минчан, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Российских либерастных киздаболов тоже задерживают и штрафуют! Когда же до УЖастых либерастных идиотов доберутся?))) Очень Опытный



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  • 16 | 12.01.2022, 21:20 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11681 | Рейтинг: -916
Как известно в рейтинге самых "дорогих" губернаторов с большим отрывом лидирует глава Московской области Андрей Воробьев - его содержание обходится бюджету региона в 715 миллионов рублей в год. На втором месте глава Башкирии Радий Хабиров - на него тратится 456 миллионов в год.
++++++++++++++++++++++++++
На сейчас точно не знаю, искать не стал, какова Московская область, но на сейчас богатейший Башкортостан дотационный же регион. А, как бы к слову, менее богатый по многим ресурсам Татарстан, регион донор.



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  • 17 | 13.01.2022, 06:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Назначение министром информации и общественного развития Республики Казахстан одиозного русофоба-пантюркиста Аскара Умарова - неприятный сюрприз для российских властей.

В России данный шаг президента РК Касым-Жомарта Токаева вызвал целый шквал откликов. Большинство, мягко говоря, недоумевает...

Федеральное агентство (России) по делам Содружества Независимых Государств (...) наотрез отказалось каким-либо образом взаимодействовать с Министерством информации и общественного развития Казахстана, поскольку "не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью". Сайт ЗАВТРА.

-----------------------------

Вот те на... За что боролись-то? Спасали власть без предварительных условий? Могло ведь быть и так:

Казахстан: "Что?! Кемскую волость?!"
Россия: "О, я, я! Кемска волост! О, я, я!"
Казахстан: "Да забирайте!.. Делов-то..."

Шутка, конечно. Но можно было выкатить условия по русскому языку и т.д.



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  • 18 | 13.01.2022, 06:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"На пост министра информации и общественного развития Республики Казахстан президентом Токаевым назначен Аскар Умаров — одиозный из-за своих националистических и русофобских взглядов казахстанский политик. Настолько одиозный, что даже заработал себе запрет на въезд в Россию.

Собраны целые коллекции его ксенофобных высказываний в социальных сетях. Правда, после начала работы в органах власти самые скандальные высказывания он удалил. Но и в профессиональной сфере свеженазначенный министр также неоднократно отличился.

Например, в бытность его руководителем государственного информационного агентства «Казинформ» на сайте была опубликована карта государства Qazaqstan, куда «вошли» территории, принадлежащие России, Китаю и Узбекистану. Как раз после этой истории политику был закрыт въезд в нашу страну.

Неудивительно, что огромное множество людей в России оказалось оскорблено подобным назначением до глубины души, расценив это как пощёчину нашей стране, только что оказавшей критически значимую помощь Казахстану". РИА Новости.



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  • 19 | 13.01.2022, 08:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 13.01.2022, 06:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Назначение министром информации и общественного развития Республики Казахстан одиозного русофоба-пантюркиста Аскара Умарова - неприятный сюрприз для российских властей.

В России данный шаг президента РК Касым-Жомарта Токаева вызвал целый шквал откликов. Большинство, мягко говоря, недоумевает...

Федеральное агентство (России) по делам Содружества Независимых Государств (...) наотрез отказалось каким-либо образом взаимодействовать с Министерством информации и общественного развития Казахстана, поскольку "не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью". Сайт ЗАВТРА.

-----------------------------

Вот те на... За что боролись-то? Спасали власть без предварительных условий? Могло ведь быть и так:

Казахстан: "Что?! Кемскую волость?!"
Россия: "О, я, я! Кемска волост! О, я, я!"
Казахстан: "Да забирайте!.. Делов-то..."

Шутка, конечно. Но можно было выкатить условия по русскому языку и т.д.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Когда у соседа, даже у которого есть с вами какие-то трения, горит дом, то нормальные соседи помогают ему тушить пожар, а не договариваются сначала о преодолении этих трений! Но это, конечно, только нормальные соседи, а не либерастные! Очень Опытный



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  • 20 | 13.01.2022, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ Когда у соседа, даже у которого есть с вами какие-то трения, горит дом, то нормальные соседи помогают ему тушить пожар, а не договариваются сначала о преодолении этих трений! Но это, конечно, только нормальные соседи, а не либерастные! Очень Опытный

--------------------------

Не упрощай. "Трения", едрёныть... В том-то и дело, что мы тушили пожар вовсе не из-за сочувствия к соседу, а чтобы пожар не перекинулся на нас.

Аскар Умаров, этот степной зверёк, рисует карты казахии, на которых из России с мясом выдирает территории вплоть до Дона и на севере от Оренбуржья до Тобола. За это Россия уже сделала его персоной нон грата.
Невъездной он. Да и Рогозин после назначения Умарова министром информации предупредил, чтобы тот не вздумал появляться на Байконуре. Типа, нех.уй делать.



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