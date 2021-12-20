Что людоедам Европейский Союз?

Европейский Союз призвал российские власти немедленно освободить бывшего координатора уфимского штаба Навального - Лилию Чанышеву.Заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля опубликовано на официальном сайте Евросоюза 17 января, в годовщину ареста Алексея Навального.Европейский союз осуждает последовательную кампанию дезинформации против политика Алексея Навального и его соратников в российских государственных СМИ, говорится в заявлении. «Мы сожалеем о преследовании членов сети господина Навального, включая арест Лилии Чанышевой, бывшего руководителя штаба Навального в Уфе. Мы призываем российские власти к ее немедленному и безоговорочному освобождению», — заявил Жозеп Боррель.Также он отметил, что Европейский союз открыто рассматривал судебное преследование и приговор в отношении Навального как политически мотивированные, и призвал российские власти немедленно его освободить.Напомним, Лилия Чанышева арестована в Уфе 10 ноября прошлого года сроком на 2 месяца. Ее обвинили в организации и руководстве экстремистским сообществом. Ее этапировали в московское СИЗО-6. Позже содержание под стражей ей продлили до 9 апреля.Уфимский штаб Навального, как и другие его штабы, признаны в России экстремистскими организациями, ликвидированы и запрещены.