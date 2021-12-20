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Что людоедам Европейский Союз?

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Европейский Союз призвал российские власти немедленно освободить бывшего координатора уфимского штаба Навального - Лилию Чанышеву.

Что людоедам Европейский Союз?


Заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля опубликовано на официальном сайте Евросоюза 17 января, в годовщину ареста Алексея Навального.

Европейский союз осуждает последовательную кампанию дезинформации против политика Алексея Навального и его соратников в российских государственных СМИ, говорится в заявлении. «Мы сожалеем о преследовании членов сети господина Навального, включая арест Лилии Чанышевой, бывшего руководителя штаба Навального в Уфе. Мы призываем российские власти к ее немедленному и безоговорочному освобождению», — заявил Жозеп Боррель.

Также он отметил, что Европейский союз открыто рассматривал судебное преследование и приговор в отношении Навального как политически мотивированные, и призвал российские власти немедленно его освободить.

Напомним, Лилия Чанышева арестована в Уфе 10 ноября прошлого года сроком на 2 месяца. Ее обвинили в организации и руководстве экстремистским сообществом. Ее этапировали в московское СИЗО-6. Позже содержание под стражей ей продлили до 9 апреля.

Уфимский штаб Навального, как и другие его штабы, признаны в России экстремистскими организациями, ликвидированы и запрещены.

Эхо Москвы






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  • 1 | 18.01.2022, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!



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2

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  • Гость
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  • 2 | 18.01.2022, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одной из приоритетных целей ЕС является выравнивание уровней жизни всех стран-участниц.

Мы, СССР, тоже выравнивали окраины, вбухивали немалые деньги, чтобы вырвать их из феодализма. Да не в коня корм. Они опять полезли в средневековье.

Что касаемо требований ЕС - так мы тоже требовали: "Свободу Анджеле Дэвис!" Или: "Руки прочь от Вьетнама!" Много нас слушали?



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5

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  • 3 | 18.01.2022, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Свободу политическим заключенным !!!!



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4

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  •  
  • 4 | 18.01.2022, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Европейский Союз призвал российские власти немедленно освободить бывшего координатора уфимского штаба Навального - Лилию Чанышеву.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ "Будет сидеть, я сказал!" (Г.Жеглов) А о бедном Ассанже замолвить хоть слово не хотят?))) Очень Опытный



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3

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  •  
  • 5 | 18.01.2022, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тиран уходи !!!!!



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2

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  • 6 | 18.01.2022, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 18.01.2022, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одной из приоритетных целей ЕС является выравнивание уровней жизни всех стран-участниц.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Это где же про выравнивание Вы прочитали? Про улучшение есть! Очень Опытный



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0

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  • Гость
  •  
  • 7 | 18.01.2022, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Меня терзают смутные сомнения... В Грузию впихнули Мишико, в Россию - Лёху, на Украину - Петю. Все ходили под статьями. Ведь знали, что арестуют. Правда, Петя ("Дядя Петя, ты дурак?") пока фестивалит, показывает клип, где Зеленский, стоя за роялем и подняв руки вверх, прыгает в такт - и играет, как говорится, "одним пальцем". Каким же? Руки-то вверху. Неужели... членом?!



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  • 8 | 18.01.2022, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где этот Евросоюз по Ассанже - на виду всей Планеты загнобили , Сноудену ... У Квросоюза духу хватает только против России. Может,все же следовало отключить газ на зиму и дать им вместе с нашими сбежавшими казнокрадами охладеть по отношению к нам.



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  • 9 | 18.01.2022, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.01.2022, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 18.01.2022, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одной из приоритетных целей ЕС является выравнивание уровней жизни всех стран-участниц.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Это где же про выравнивание Вы прочитали? Про улучшение есть! Очень Опытный
====================
А ведь по существу верно - выравнивание! Принцип сообщающихся сосудов.
Поэтому при открытости границ и свободном перемещении рабочей силы не прибалты, болгары и румыны будут жить как в Германии, а немцы скоро будут жить как в Румынии. ЕС создан именно для того, чтобы привлечь дешёвую(!) рабочую силу с востока, а не того, чтобы кормить лохов, лезущих в ЕС хоть тушкой, хоть чучелком. ЕС - это пирамида вроде ММ: выигрывают корпорации (не народы) старых членов ЕС, а нововступившие - лохи, которых можно доить: их экономика разрушается, а безработное население устремляется на запад, сбивая там цену на рабочую силу. Читал, что в Ирландии уже были стычки местных с "понаехавшими" латышами, которые готовы были работать на морских судах за гораздо меньшую плату, чем ирландцы.



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  • Гость
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  • 10 | 18.01.2022, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.01.2022, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Свободу политическим заключенным !!!!
_________________
Свободу Ассанжу!!!!!



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7

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  • 11 | 18.01.2022, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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  • 12 | 18.01.2022, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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0

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  • Наблюдатель
  •  
  • 13 | 18.01.2022, 13:25 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8877 | Рейтинг: +2123,1
Меня терзают смутные сомнения... В Грузию впихнули Мишико, в Россию - Лёху, на Украину - Петю. Все ходили под статьями...
______________________________________
Что за менталитет такой у "терзаемых сомнениями"?

Всю жизнь им что-то "впихивают", всю жизнь у них кто-то внешний виноват...

Самое смешное и парадоксальное, что этим самым однако фактически признают свою рабскую зависимость, и свою холопскую сущность.

Признают априори, что у нации с таким самосознанием невозможна реальная свобода и демократия, фактически расписываются в своей слабости беспомощности, признают, что в России якобы не могут появится свои собственные бунтари, свои недовольные, своя оппозиция, свои Навальные, свои Стеньки Разины, признают, что стаду нужен пастух с "крепкой рукой" в которой кнут...

Смешно и грустно одновременно. Безнадёга?



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4

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  • Гость
  •  
  • 14 | 18.01.2022, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин! Не уходи! Держись! Хотя бы еще лет тридцать. Врагов полно. С каждым днем все больше. Вот например мой сосед. Явный враг.



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5

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  • Эксперт
  •  
  • 15 | 18.01.2022, 13:47 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 73 | Комментарии: 731 | Рейтинг: +211,2
А вы знаете, Мамыкина снимают —
За разврат его, за пьянство, за дебош!
— Кстати, вашего соседа забирают,
негодяя,
Потому что он на Берию похож!



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  • Гость
  •  
  • 16 | 18.01.2022, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 18.01.2022, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одной из приоритетных целей ЕС является выравнивание уровней жизни всех стран-участниц.
===================
Хорошо, когда есть у кого отнять и прибавить более ленивым наглым попрошайкам.
Но похоже ограбленным рядовым немцам начинает надоедать работать за тех,
кого надо выравнивать - появилась ностальгия по Алозиевичу.
Точно по Булгакову - отнять и поделить!



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3

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  • Гость
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  • 17 | 18.01.2022, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы у нас не было Казахстана надо нациков, навальнят на нары . Или как Габбасовых, Шендеровичей выкинуть из РФ.



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3

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  • Гость
  •  
  • 18 | 18.01.2022, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров молодец! Он подготовил отличного приемника-Лилию Чанышеву.Теперь осталось подготовить для себя тюрьму.



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2

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  • Гость
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  • 19 | 18.01.2022, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всю жизнь им что-то "впихивают", всю жизнь у них кто-то внешний виноват...
--------------------
Ты про вашего брата либераста? Точно, у вас то Греков, то Путин виноват, только не вы, бездельники.



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  • Участник
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  • 20 | 18.01.2022, 15:05 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4701 | Рейтинг: -350,9
Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тиран уходи !!!!!
_____________
А кто придёт ?



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