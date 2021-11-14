Имена палачей должны быть известны

Айдар Муллануров: Надо говорить с именами судей, тех, кто принимал меру пресечения и Зуеву, и Чанышевой.Так, к примеру, деятельность признанных иногагентами и экстремисткими штабов политика Алексея Навального около десяти лет считалась законной, а сейчас их деятельность пересматривается «задним числом».— Римляне исходили из того, что право – есть искусство добра и справедливости, право злым быть не должно, — считает Муллануров. – То, что происходит с Чанышевой, несправедливо и, на мой взгляд, не соответствует праву. Само ее уголовное преследование не является обоснованным и правомерным. Это акт политической расправы и устрашения. Что мы все юристы такие, если в стране такие вещи спокойно происходят? В каком бы кругу среди коллег ни говорил, большинство людей с юридическим образованием считает, что это несправедливо. Если мы так считаем и сделать ничего не можем, это очень демотивирует. Грустно, тяжелая тема. Бывает, что писаный закон не совсем соответствует духу права. Не всегда проблема в законе. Если про меру пресечения, нет такого закона, обязывающего судья избрать именно такую меру, как заключение в СИЗО.Он привел в пример дело Сергея Зуева, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как «Шанинка», заключенного в СИЗО.— По непонятным обвинением, и, не ясно, зачем в таком состоянии здоровья ученого, не обвиняемого в насильственном преступлении, оставлять под стражей. Закон не обязывает это делать. Да, такая возможность в силу закона есть. При наборе необходимых условий, если факты к этому подводят, то суд может избрать. Но не обязан. Стоит говорить не только о несовершенстве закона, но и о несовершенстве его применения. Надо говорить с именами судей, тех, кто принимал меру пресечения и Зуеву, и Чанышевой. Они могли, и у них были все основания избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.