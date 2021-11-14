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Имена палачей должны быть известны

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Айдар Муллануров: Надо говорить с именами судей, тех, кто принимал меру пресечения и Зуеву, и Чанышевой.

Имена палачей должны быть известны


Так, к примеру, деятельность признанных иногагентами и экстремисткими штабов политика Алексея Навального около десяти лет считалась законной, а сейчас их деятельность пересматривается «задним числом».

— Римляне исходили из того, что право – есть искусство добра и справедливости, право злым быть не должно, — считает Муллануров. – То, что происходит с Чанышевой, несправедливо и, на мой взгляд, не соответствует праву. Само ее уголовное преследование не является обоснованным и правомерным. Это акт политической расправы и устрашения. Что мы все юристы такие, если в стране такие вещи спокойно происходят? В каком бы кругу среди коллег ни говорил, большинство людей с юридическим образованием считает, что это несправедливо. Если мы так считаем и сделать ничего не можем, это очень демотивирует. Грустно, тяжелая тема. Бывает, что писаный закон не совсем соответствует духу права. Не всегда проблема в законе. Если про меру пресечения, нет такого закона, обязывающего судья избрать именно такую меру, как заключение в СИЗО.

Он привел в пример дело Сергея Зуева, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как «Шанинка», заключенного в СИЗО.

— По непонятным обвинением, и, не ясно, зачем в таком состоянии здоровья ученого, не обвиняемого в насильственном преступлении, оставлять под стражей. Закон не обязывает это делать. Да, такая возможность в силу закона есть. При наборе необходимых условий, если факты к этому подводят, то суд может избрать. Но не обязан. Стоит говорить не только о несовершенстве закона, но и о несовершенстве его применения. Надо говорить с именами судей, тех, кто принимал меру пресечения и Зуеву, и Чанышевой. Они могли, и у них были все основания избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Айдар Муллануров, Эхо Москвы






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  • 1 | 13.12.2021, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
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У нас каждый день новая говорящая голова: Муллагуров, Зуев, Михайличенко, Валиевы и прочие проходимцы и депутаты всех мастей. Все ловят хайп в мутном озере безумств республики.
Предлагаю каждому давать ежемесячно премию в виде 2 (двух) полноценных тонн фекальной массы из самой зловонной выгребной ямы Нижегородки, Демы или Черниковки на выбор, с занесением в их квартиры и автомобили. Прошу поддержать начинание в полной мере.



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  • 2 | 13.12.2021, 10:00 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41069 | Рейтинг: +5076,4
Жизнь показала, что за привилегии большинство готово продать маму родную. Так уж устроили большевики спецпайками этот мир.
Вернуть вспять может полная реформация судебной системы, которую прогнул обнуленный под себя.
Только независимая судебная система может восстановить справедливость.



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  • 3 | 13.12.2021, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • 4 | 13.12.2021, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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не совсем соответствует духу права.

-----------------

"ДУХ РЫЩЕТ, ГДЕ ХОЩЕТ!!!" ПанЯЛ?



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  • 5 | 13.12.2021, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
за привилегии большинство готово продать маму родную. Так уж устроили большевики спецпайками этот мир.

-----------------------

Большевик - значит, относящийся к большинству. Власть большинства.
А меньшИнства - это которые в жопу. Ты за ково?



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  • 6 | 13.12.2021, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все эти так называемые "верхи". по существу изменники Родины!
Для них люстрация будет самым гуманным наказанием, все они будут молить о ней....



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  • 7 | 13.12.2021, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как говорил Горбатый: "Это я понял", а что делать, "Кремль приступом брать"?



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  • 8 | 13.12.2021, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Кремль приступом брать"?

------------------

Зачем? Они повезут его на следственный эксперимент, там будут обыкновенные следаки, а не опера. Вот тут и ...



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  • 9 | 13.12.2021, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 13.12.2021, 10:00 | Автор: юнг
Публикации: 174 | Комментарии: 41067 | Рейтинг: +5076,3
Жизнь показала, что за привилегии большинство готово продать маму родную. Так уж устроили большевики спецпайками этот мир.
Вернуть вспять может полная реформация судебной системы, которую прогнул обнуленный под себя.
Только независимая судебная система может восстановить справедливость.
____________________
Видать, Юнг сменил фамилию на Альцгеймер - верит в независимую судебную систему, которой не может быть В ПРИНЦИПЕ!
Все три ветви власти - это три головы одного Змея Горыныча.
Не может одна голова быть независима от других, поскольку туловище общее. Судебная власть существует на деньги, принятого законодательной властью бюджета и собранные властью исполнительной. Нечто судебная власть когда пойдёт против своих кормильцев? Как же она будет харчеваться?
Юнг!
Это у тебя возрастное! Это пройдёт!



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  • 10 | 13.12.2021, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня солнечным декабрьским утром в старых статьях УЖа появилось 6 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 2 из них мои! Очень Опытный



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  • 11 | 13.12.2021, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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В статье всё переврано, но написать то, как всё есть на самом деле, на УЖе не дают! Очень Опытный



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  • 12 | 13.12.2021, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 13.12.2021, 10:00 | Автор: юнг
Публикации: 174 | Комментарии: 41067 | Рейтинг: +5076,3
Жизнь показала, что за привилегии большинство готово продать маму родную. Так уж устроили большевики спецпайками этот мир.
Вернуть вспять может полная реформация судебной системы, которую прогнул обнуленный под себя.
Только независимая судебная система может восстановить справедливость.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Юнг! В США судьи ВС назначаются президентом с одобрения Сената! Вершина демократии? Очень Опытный



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  • 13 | 13.12.2021, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Так одна уже сдохла от ковида. Очень Опытный.



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  • 14 | 13.12.2021, 13:04 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4654 | Рейтинг: -350,2
Римляне исходили из того, что право – есть искусство добра и справедливости, право злым быть не должно, — считает Муллануров.
_________________
Муллануров не компетентен.

Право - есть воля господствующего класса.



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  • 15 | 13.12.2021, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 13.12.2021, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так одна уже сдохла от ковида. Очень Опытный.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Поддельный! От своего имени бздишь что ли написать, бздунчик? Всё равно если компетентные органы таким комментом заинтересуются, то найдут не меня, а тебя - для них при желании это элементарно! Или ты по своей умственной отсталости считаешь, что искать по подписи будут?))) Очень Опытный



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  • 16 | 13.12.2021, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня солнечным декабрьским утром меня поимело в зад 6 человек Для особо завистливых сообщаю, что 2-ое Ужовцев! Очень Опытный



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  • 17 | 13.12.2021, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
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19 | 13.12.2021, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Салават вчера Ак-Барса завалил в Казани, вот это была битва!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ЮАР - Первая пересадка донорского сердца, атомная бомба и много другого впервые в мире. А потом понаехали "коренные", потом ещё и ещё. И "понаехавшие" стали уезжать от всепоглощающей жопы, после прихода к власти " ущемленного населения". Сейчас там разруха. К твоему сведению - в хоккейной команде нет и не было ни одного ущемленно титульного, как и на заводах, фабриках, где нужны мозги и руки. Так что не примазывайся к чужому.



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  • 18 | 13.12.2021, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 13.12.2021, 10:00 | Автор: юнг
Публикации: 174 | Комментарии: 41067 | Рейтинг: +5076,3
Жизнь показала, что за привилегии большинство готово продать маму родную. Так уж устроили большевики спецпайками этот мир.
Вернуть вспять может полная реформация судебной системы, которую прогнул обнуленный под себя.
Только независимая судебная система может восстановить справедливость.
___________________
Интересны такие типажи, как Юнг.
Папа его был при Сталине прокурором и наверняка не раз подводил людей под статью 58-10 УК РСФСР: "58-10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст.ст.58-2 -- 58-9 настоящего Кодекса), а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут за собой --
лишение свободы на срок не ниже шести месяцев". Обычно "болтунам", как называли проходивших по этой статье, давали "десятку".
А вот сынишку папа не успел посадить - проглядел. И Юнг сейчас постоянно "шалит" на бывшую 58-ю статью.
Ой, Юнг! Твой папа в гробу из-за тебя вертится!



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  • 19 | 13.12.2021, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 13.12.2021, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
___________________________________________________________
________ Поддельный! От своего имени бздишь что ли написать, бздунчик? Всё равно если компетентные органы таким комментом заинтересуются, то найдут не меня, а тебя - для них при желании это элементарно! Или ты по своей умственной отсталости считаешь, что искать по подписи будут?))) Очень Опытный
*****************************************
Ссышь? Ну были ошибки партии, тебя тоже посмертно реабилитируют. А где указаны данныне? Это можно применить к любой личности или теперь за намек должны уже хватать, гадкая ты душенка?



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  • 20 | 13.12.2021, 14:37 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11517 | Рейтинг: -903,8
14 | 13.12.2021, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня солнечным декабрьским утром меня поимело в зад 6 человек Для особо завистливых сообщаю, что 2-ое Ужовцев! Очень Опытный
+++++++++++++++++++++++++++
Молодец "поддельный", а я не понимал, о чём он этот Оху-Хуошный так часто похвалется, чему радуется.



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