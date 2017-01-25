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Исторические картинки. Путь в Николаевку

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Простимся с Подымалово и телепортируемся далее по трассе М-7. Минуем развилку на Северо-Западный обход, слева крыши деревни Волково.

Исторические картинки. Путь в Николаевку


Жаль приличной фотографии деревни в интернете не найти. Выручают рыбаки. Спасибо им, в Дневнике Лиса нашёл отличный снимок речки Сикиязки. Богата она не только рыбкой, но также историей.

А само Волково совсем молодая деревня. До революции её не было, от Подымалово до Базилевки тракт стоял пустой (но в 1940-е годы деревня уже существовала, смотри карту Уфа на моём сайте).

Через Новостроевскую улицу выбираемся к маленькой речке Сикиязке и… встаём на лыжи. Наш путь лежит вдоль махонькой, но загадочной речушки.

Название Сикиязка переводится или как «пограничная», или оно совсем древнее, дотюркское, спецы говорят разное. Сейчас речушку перекрыли многочисленные плотины с прудами. Но и раньше было то же самое, быстрая речка крутила колёса водяных мельниц.

Где-то в районе совр. Волково стояла в 1896 году мельница какого-то Бема (жили 9 чел.). Возможно, вокруг мельницы и выросла в советское время деревня. От неё по сугробам начинаем путь вверх по течению, на юг, к городу.

Топаем несколько вёрст по правому бережку. У подножия высокого холма лежала деревня Барское Сухарево. В конце XIX столетия это было крупное селение – 74 двора, 534 жителя, бакалейная лавка даже торговала. Сейчас ветер гуляет по заснеженным полям.

А ещё раньше, к началу XIX века – это были владения двора Его Императорского Величества фрейлины Анны Петровны Квашниной-Самариной. Замуж не вышла, осталась в девицах. С 1795 года вместе с сестрой Екатериной состояла фрейлиной престарелой Екатерины II, затем получала пансион, 27 октября 1829 года уволена от службы при дворе.

Её отец, сенатор и камергер Пётр Фёдорович Квашнин-Самарин недолго (в 1783 году) был Управителем Уфимского наместничества. Видимо, тогда и прикупил землю, подаренную затем дочери.

Фрейлина, естественно, в деревне сей никогда не бывала. Дела её были не очень хороши, имение состояло в опеке, затем его купит всемогущий Иван Фёдорович Базилевский (см. предыдущую историческую картинку про Подымалово).

Мы же шуруем по снегу дальше. Где-то недалеко в 1896 году шумела жерновами ещё одна водяная мельница Никонова (жили 2 чел.). Пара вёрст вверх по течению Сикиязки и под снегом на правом бережку затаились озерки. Примерно здесь с обеих сторон глядели друг на друга две деревушки. Сюда подходила прямая дорога из Подымалова. Остатки дороги видны на картах (Wikimapia). А вот деревни исчезли.

На нашем правом бережку Сикиязки лежало селение с звучным названием Потаскуево или Барское Потаскуево (в 1896 году 54 двора и 343 потаскуевца). Она тоже принадлежала фрейлине, крестьян переселяли из Рязанской губернии. Народ там с юмором. Рязанский анекдот:

«Самую большую щуку весом в 50 килограмм поймал рыболов из Рязани. Это на 7 кг больше, чем наврал предыдущий рекордсмен».

Скромный улов на Сикиязке:

Исторические картинки. Путь в Николаевку


А напротив и чуть ниже по течению (смотри карту на моём сайте) лежала деревня Муравино (в 1896 году – 32 двора, 245 муравинцев). С этой деревней связан один любопытный сюжет.

В 1770-е годы хозяйкой здесь была Мавра Ивановна Муравина. Про неё, голубушку, записал историю наш замечательный краевед Руф Гаврилович Игнатьев:

«В Уфе, на Ильинской улице (ныне Валиди), в своём доме жил владелец 100 крестьянских душ в Уфимском уезде, отставной капитан Алексей Сергеевич Муравин, 48 лет, с женою Маврою Ивановною, 26 лет; детей у них не было. Мавра Ивановна была женщина грубых, жестоких наклонностей, и, едвали, как видно из всех её действий была в здравом уме, и едвали, по обычаю предков, не придерживалась чарочки; но вместе с тем Мавра Ивановна была личность в высшей степени впечатлительная, эксцентричная и страстная. Мужем она управляла как хотела, он в ней души не чаял, с крепостными поступала варварски, русскую грамоту знала очень плохо, да и то только церковно-славянскую, писать не умела. Мавра Ивановна познакомилась с (поляком и ксёндзом) Лисянским и скоро, как это узнал целый город, стала его любовницей. Но не одного этого хотел и домогался ксёндз, ему нужны были субъекты для пропаганды – и Лисянский почему то нашёл, что полоумная, безграмотная, пожалуй пьяная, но впечатлительная, страстная и эксцентричная Мавра Ивановна самый лучший продукт для святой римско-католической церкви».

Короче, попала барынька в сети папистов из Евросоюза, а ничего хорошего русскому человеку от ляхов никогда не бывало. Историю сию Вы сможете почитать в шестом томе собраний сочинений Р.Г. Игнатьева на моём сайте.

Но, видимо, польские корешки остались, потому что рядом, на правом бережку Сикиязки в начале XX века возникнет хутор Польский. Переселенцы-поляки из Виленского края (совр. Литва и Беларусь) поселились здесь.

А мы упорно шагаем на лыжах по заснеженному правому берегу Сикиязки. На горизонте – засыпанные снегом какие-то валы, постройки. Ферма!

На северной окраине Николаевки раскинулась «промзона». Она стоит на месте бывшего дворянского поместья.

Деревня Николаевка (Рысаевка тож) принадлежала в середине XIX столетия владельцам соседней Дмитриевки дворянам Прасковье Андреевне и Николаю Фёдоровичу Дмитриевым (ищите также историческую картинку про деревни Алексеевку и Сосновку).

В Николаевке барской усадьбы не имелось, крестьяне перешли на выкуп за 11 040 рублей в 1864 году. Николаевка также звалась «выселок» из деревни Брюховой (а Брюхова – это старинное название Дмитриевки). Границы владений Дмитриевых проходили «от смежной дачи бывшего сельца Рысаева», водопой находился на речке Каменке.

Примерно в конце 1870-х годов Дмитриевы продают поместье в Николаевке. Приобрёл землю крупный уфимский чиновник, член Уфимского окружного суда, статский советник Василий Александрович Чмыхов.

К 1908 году известна только его супруга – Софья Ивановна Чмыхова. Она проживала в Уфе по адресу улица Телеграфная (Цюрупы), дом № 15. Там сейчас штаб правящей партии. Имение в Николаевке тоже принадлежало Софье Ивановне Чмыховой.

Это была редкая для нашего края фамилия. Чмыховы – дворяне Воронежской и Харьковской губерний. Последним городским головой Воронежа был Николай Васильевич Чмыхов (1864–1917), видимо, дальний родственник уфимских Чмыховых.

Сын городского головы оказался в эмиграции в Болгарии, а 5 апреля 1930 года в Пловдиве родилась Ирина Николаевна Чмыхова. Получила театральное образование, студенткой выступала в составе вокального квартета, созданного эмигрантом, пианистом Евгением Комаровым. Затем победа в музыкальном конкурсе молодых исполнителей и блестящая карьера певицы, признанной в мире исполнительницы русских романсов.

Исторические картинки. Путь в Николаевку


Несмотря на сложности с белоэмигрантским происхождением, Ирина Чмыхова завоевала мир русского шансона и романса. Её исполнение знаменитых песен «Бакинские огни», «Мама» и других жителям Николаевки надо обязательно послушать на сайте «Красная книга российская эстрады».

Далёкая родственница последних помещиков Николаевки, «легендарная певица Ирина Николаевна Чмыхова, которую по праву считают основательницей болгарской эстрады, 5 апреля отпраздновала своё 83-летие. По инициативе нашей редакции в Музыкальном салоне Российского культурно-информационного центра накануне дня рождения состоялось небольшое торжество по этому поводу.

В последние годы по состоянию здоровья певица вообще не выходит из дому. Поездка в РКИЦ была для неё исключительным событием», сообщала болгарская газета «Русия днес / Россия сегодня».

К северу от Николаевки, на берегу Сикиязки стояла обширная дворянская усадьба на площади в 9 десятин, причём две десятины занимал сад и ещё на двух десятинах раскинулся огород. Стояли постройки – жилой дом, 4 амбара, вели хозяйство. Но, видимо, после кончины супруга Софья Ивановна Чмыхова в 1910 году сдала имение «Николаевка», оно так называлось, целиком в аренду на 9 лет за 4000 рублей ежегодной платы.

И в барском особняке на северной окраине Николаевки обосновался… кто бы Вы думали? Революционер!

В 2015 году даже агентство «Башинформ» не забыло отметить юбилей, 135-летие со дня рождения Ибрагима Ахтямова – видного деятеля революционного движения в России и татарского мусульманского движения заодно.

Биография Ибрагима Абуссугудовича Ахтямова (1880–1931) есть во всех местных энциклопедиях и в интернете. Из семьи известных уфимских юристов, после Февральской революции 1917 года даже возглавлял уфимских социал-демократов, потом стал лидером меньшевиков.

Но во всех публикациях Читатель не найдёт ни слова о том, что Ибрагим Ахтямов – революционер и борец за счастье угнетённых мусульман – был одновременно преуспевающим помещиком. Деньги зарабатывал, сдавая в аренду крестьянам деревень Нурлино, Муравино, Николаевки, Возновой и других пашню по 15–18 рублей за десятину (десятина в Николаевке была большая, в 3200 квадр. саженей = 1,5 гектара). В 1917 году эсдек и меньшевик сдал в аренду мужикам 120 десятин под озимый посев, 135 десятин под яровой и ещё 150 десятин пара.

Посчитаем. Всего Ибрагим Абуссугудович, начитавшись Карла Маркса, сдал в аренду крестьянам 405 десятин. Примем минимальную плату в 15 рублей за десятину, доход барина-революционера – 6075 рублей. Чмыховой отдаём 4 тысячи, остаток в карман. Не ударив даже пальчиком.

Исторические картинки. Путь в Николаевку


Кроме того, была своя запашка. В условиях мрачного самодержавия революционер и демократ посеял 45 дес. озимой ржи, 30 дес. овса, 9 дес. проса и десятину засадил картошечкой. Вдоль Сикиязки шикарные покосы (60 дес.). Лес заготавливал, рабочий и молочный скот гулял, было немало инвентаря.

С 1910 года Ибрагим Ахтямов служил адвокатом в Уфимском окружном суде, где ранее важным начальником был В.А. Чмыхов. Видимо, они были знакомы, так, «по блату», революционер именьице и арендовал. Без сомнения, Ибрагим Ахтямов часто бывал в Николаевке, от Уфы не далеко, да и хозяйством управлять надо, деньгу с мужиков собирать не забывал. Хотя Фридрих Энгельс это осуждал категорически!

А Николаевка в XX веке успешно развивалась. В 1920 году здесь проживало 373 чел. русских (64 двора). Деревня находилась на важной дороге из Уфы и Дмитриевки в Нурлино и далее на запад, в Николаевке была переправа через коварную Сикиязку.

По этой дороге мы и отправимся через неделю… в Дмитриевку!

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 29.01.2017, 10:53 | Автор: Вдумчивый | На сайте
    Публикации: 246 | Комментарии: 34658 | Рейтинг: +6280
Автор жжёт. ))) Каждая его последующая история интересней предыдущей.



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  • 2 | 29.01.2017, 11:12 | Автор: Батыр
    Публикации: 0 | Комментарии: 3038 | Рейтинг: -171,5
Михаил Роднов, доктор исторических наук, сотрудник Уфимского научного центра Ран.

Нашёл в инете.
Он до сих пор там работает ?



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  • 3 | 29.01.2017, 11:18 | Автор: юнг
    Публикации: 253 | Комментарии: 28322 | Рейтинг: +5441,7
Скромный улов на Сикиязке:

========Миша, а почему на снимке китаец? Про морского тунца в Башкирии я уж молчу!

========Но, в целом, замечательно! Жги дальше.



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  • 4 | 29.01.2017, 11:29 | Автор: юнг
    Публикации: 253 | Комментарии: 28322 | Рейтинг: +5441,7
herax
29 января 2017 | 01:21
Как-то тихо в бункере. Портянки в непонятках, Трампыч - Чмо или Няша?



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  • 5 | 29.01.2017, 11:33 | Автор: юнг
    Публикации: 253 | Комментарии: 28322 | Рейтинг: +5441,7
3 | 29.01.2017, 11:18 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 253 | Комментарии: 28300 | Рейтинг: +5441
Скромный улов на Сикиязке:

========Миша, а почему на снимке китаец? Про морского тунца в Башкирии я уж молчу!

========Но, в целом, замечательно! Жги дальше.

==========Ну, а пальмы на заднем плане наверняка в кадках и вынесены из приёмной секретаря райкома?



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  • 6 | 29.01.2017, 11:56 | Автор: юнг
    Публикации: 253 | Комментарии: 28322 | Рейтинг: +5441,7
Ну а что касается задокументированных щук, в России официально измерили самую крупную щуку в 1930 году. Она весила 34 килограмма. И результат того легендарного улова можно увидеть на черно-белой фотографии. Поэтому есть возможность заявлять о достоверности размеров рыбины. Щуку-монстра поймали на озере Ильмень.

Подробнее: http://www.uznayvse.ru/interesting-facts/samaya-bolshaya-sch
uka-v-mire.html

======А самую большую лапшу на уши повесили уфимцам 29 января на УЖе. Если все Мишины строчки вытянуть в одну, получится ровно 5 метров19 сантиметров. Если пересчитать по удельному весу- почти 3 килограмма.



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  • 7 | 29.01.2017, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бывший начальник ГШ РФ А.В. Квашнин родом из Уфы.
У сибирских крестьян знаменит тем, что лоббировал идею развития села заселением Сибири "родовыми имениями".
В ГД и Правительстве( Дворкович) эта новация бесплатной раздачи земель переселенцам и местным жителям не нашла поддержки.
У многих российских экономистов, озабоченных проблемами села проявляется желание вернуться к идеям Квашнина.
Еще Квашнин для башкирских краеведов интересен тем, что является прямым потомком старинного русского боярского рода Квашиных.
Правда, в отличие от своих предков, генерал армии А.В. Квашнин видимой пользы родной Уфе принести не сумел.
Равно как и другой знаменитый уфимец, бывший министр здравоохранения РФ Нечаев.



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  • 8 | 29.01.2017, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По Роднову получается, что в Дмитриевке пальмы растут?



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  • 9 | 29.01.2017, 16:02 | Автор: Вдумчивый | На сайте
    Публикации: 246 | Комментарии: 34658 | Рейтинг: +6280
8 | 29.01.2017, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован

По Роднову получается, что в Дмитриевке пальмы растут?
===
Да, в Дмитревке всё растёт. В магазине апельсины дешевле яблок продают.

И тада лето жаркое было. При такой жаре даже дубы становились пальмами.

А вАААще, это ветка пирамидального тополя, которая отклонилась от ствола, когда на ней бананы поспевать начали вместо огурцов. Всё от жары..

И мужики - ни какие ни китайцы, просто щурятся от удовольствия, измеряя окунька.



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  • 10 | 29.01.2017, 16:21 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 3648 | Рейтинг: -642
Все хорошо. Все замечательно, но откуда здесь появились крепостные крестьяне и откуда их сюда пригнали? Вот эту историю надо рассказывать.



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  • 11 | 29.01.2017, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"... Дмитриевы продают поместье в Николаевке. Приобрёл землю крупный уфимский чиновник, член Уфимского окружного суда, статский советник Василий Александрович Чмыхов."

================

Вот скажите, откуда у чиновника, сидящего на окладе, такие деньжищи? Ну прям, как в новой России после 91-го года. Что ни чиновник - так коттедж с флюгерами и трёхметровым кирпичным забором. Всё вернулось на круги своя.



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  • 12 | 29.01.2017, 16:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Где-то в районе совр. Волково стояла в 1896 году мельница какого-то Бема (жили 9 чел.). Возможно, вокруг мельницы и выросла в советское время деревня.
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Сегодня в постсоветской Башкирии уже нет ни предприимчивого мельника Бема, ни хлебопекарской муки без консервантов и отбеливателей.
Расплодилось много в башкирских селах и в чиновничьих кабинетах "ни бэ ни мэ, ни кукареку".
Вот и приходится муку для домашней выпечки искать у соседей.
Однокурсник из Бабая муку берет у староверов Оренбуржья, в Софиевке.
Сам за обдирной ржаной езжу на казачью мельницу в Яицкий городок( Верхнеуральск)
Прекрасная, вам скажу, у тамошних мельников получается мука из ржи целинного совхоза Степной.
Рекомендую для ржаных лепешек по-фински на темном ирландском пиве с натуральным пчелиным медом к утреннему цветочному чаю со домашними сливками.
Магнитогорск- Александров вал



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  • 13 | 29.01.2017, 17:14 | Автор: юнг
    Публикации: 253 | Комментарии: 28322 | Рейтинг: +5441,7
28 января министр труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова поделилась в Фейсбуке впечатлениями о своей поездке в Турин.
Как оказалось, Ленара Хакимовна ездила туда на конференцию Международной организации труда, основной темой обсуждения там стала занятость молодежи.
. ===========Но самое главное — создание рабочих мест , — поделилась услышанным и увиденным Ленара Иванова.

Подписчики ее страницы в соцсети выразили надежду, что госпожа министр претворит на практике увиденные полезные советы.

========Я, конечно, не подписчик, но, тоже выражаю надежду, что госпоже министру надо вернуть в бюджет нагло и незаконно потраченные деньги.

========Но, Хамитову до лампочки. а правоохранительные органы стесняются обидеть соплеменницу.

Билять! Чтобы сказать "самое главное-создание рабочих мест"- из казны вывернули 5 т. евро.

==========Бьюсь об заклад, что у бедной Линары не было ни минуты свободного времени, чтобы пробежаться по итальянским магазинам.

Три дня и три ночи она беспрерывно думала о создании "новых рабочих мест"



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  • 14 | 29.01.2017, 17:22 | Автор: юнг
    Публикации: 253 | Комментарии: 28322 | Рейтинг: +5441,7
Следствие выясняет причины гибели основателя элитного клуба Soho Rooms
Он выпал из окна своего дома в Москве.
Тело обнаружили на козырьке дома. Погибшим оказался 41-летней Сергей Ткаченко, известный также как DJ Сергей Jeff. Телеканал Life называет его известным промоутером, музыкантом и продюсером.

Он скончался от травм, полученных при падении с большой высоты, передает ТАСС.
На месте происшествия работает полиция.

========Конечно, печально, что погиб мужик.Соболезную родным.
Но, возникает гадский вопрос-А вот если бы он был не диджеем, не владел элитным клубом, где тусуются бездельники, а нормальным мужиком с нормальными взглядами на жизнь, работал бы руками и жил в нормальной семье, имел нормальных детей,- прыгнул бы он тогда. или нет? Как думаете?



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  • 15 | 29.01.2017, 17:30 | Автор: юнг
    Публикации: 253 | Комментарии: 28322 | Рейтинг: +5441,7
Jeff уже заявляет о себе как профессиональный, состоявшийся ди-джей.
Он играет в знаковых клубах того времени - Галерея, Jazz-кафе. Новый клуб "Studio" становится местом его первого резиденства. Затем долгое время Jeff является резидентом клуба "Circus".
За десять лет карьеры Jeff отыграл DJ-сеты на самых разных как отечественных, так и зарубежных танцевальных фестивалях, включая выездной open-Air FORTDANCE. На данный момент Jeff один из наиболее успешных ди-джеев Москвы, промоутер многих столичных вечеринок.

===========Наверное я отстал от жизни. Может, кто объяснит, на чём "ИГРАЕТ" диджей? Одного я видел в уфимском клубе. Его игра заключалась в протирании пластинки для возникновения диких звуков.
Нет, по мне лучше иметь профессию и создавать что-то материальное. Пена это всё. Пена в протухшей Москве! Возразите!



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  • 16 | 29.01.2017, 17:31 | Автор: Вдумчивый | На сайте
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13 | 29.01.2017, 17:14 | Автор: юнг | На сайте

Бьюсь об заклад, что у бедной Линары не было ни минуты свободного времени, чтобы пробежаться по итальянским магазинам.
===
Всё. Отбегались.

Нвнче в ихних магазинах тоже самое барахло что и в Уфе, но цена выше.



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  • 17 | 29.01.2017, 17:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Что у нас не РПЦ?
Автор: Семен Волков, 2017-01-25 14:49:07
Церковь «захватывает» само государство?

Русская православная церковь наступает просто семимильными шагами. Как говорят в самой РПЦ, восстанавливает «историческую справедливость». Последние действия церковнослужителей вызвали не меньший резонанс, чем предыдущие (о них чуть позже).
Так вот, РПЦ потребовала (не попросила, а именно потребовала!) передать в ее собственность объекты исторического музея Херсонес-Таврический.
«Передача объектов Херсонеса Таврического церкви поможет начать процесс подлинного развития Национального заповедника», — заявил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. «Мы подготавливаем документы для того, чтобы исполнить закон 327, который от 11 ноября 2010 года „О передаче церковной собственности, которая находится в государственной или муниципальной собственности“.
Про объект культурного наследия, привлекающий тысячи туристов и искусствоведов церковники не вспоминали целый век. Во времена советской власти, видимо, просто боялись (куда мол полезли), потом, когда Крым перешел к Украине, до Херсонеса из России вовсе было не дотяныться, а украинская церковь просто «не рыпалась».
Но сегодня настало их время. Вдруг все граждане в рясах вспомнили, что когда-то Херсонес был построен монахами Владимирского монастыря. А, следовательно, сам Бог велел вернуть его в лоно церкви. При этом, представители РПЦ ведут себя неистово, прямолинейно и даже нахраписто.
Чем закончится дело, как говорится, одному богу известно. Но почин духовников сразу вызвал яростное сопротивление общественности и, прежде всего интеллигенции. Ведь только за первый месяц нового года РПЦ ведет массированное наступление уже на второй культурно-исторический объект страны.



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  • 18 | 29.01.2017, 17:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Исаакиевкий собор
Сазу после новогодних каникул представители православной церкви «опохмелили» россиян заявлением о передаче им ни много, ни мало Исаакиевского собора В Санкт-Петербурге. Ведь он, якобы, тоже когда-то был в собственности РПЦ и поэтому не пора ли восстановить историческую и божью справедливость.
После этого восстала (к счастью, не в такой степени, как 100 лет назад) вся прогрессивная общественность культурной столицы. Благодаря активной деятельности защитников культурных ценностей и журналистов (креста нет ни на тех, ни на других!) в городе на Неве прошли повсеместные акции протеста, как виртуальные (в соцсетях), так и осязаемые – у Исаакия прошел митинг противников передачи собора РПЦ. В итоге было принято промежуточное соломоново решение. Собор вроде бы передается в аренду церкви, но при этом останется в государственной собственности – ведь пока церковь, согласно Конституции РФотделена (официально) от государства.
При этом власти клятвенно обещали сохранить собор как музей, каковым он и является до сих пор. Что ж, дальше будет видно. Ведь человек предполагает, а бог располагает…
Богу богово - попу попово?
Русская православная церковь – едва ли самое медийное ведомство в последние годы. Ни дня в СМИ не проходит без нее. Только вот, чаще причиной публичности становятся дела не богоугодные.
Про несметной стоимости часы на руках самого Патриарха Кирилла не рассказывал и не писал только ленивый (ведь Бог прощает даже ленивых). На одной из официальных встреч, освещаемых официальными СМИ Его Святейшество «засветил» на руке временной атрибут (наверное, и правда освященный) стоимостью в несколько сот тысяч евро.
Но потом на фотографиях, распространенных пресс-службой РПЦ часы вдруг «ушли в сумрак»! То есть их на руке Кирилла не оказалось. Только вот стол, на котором покоилась конечность господина Гундяева (мирская фамилия главы РПЦ), был полированным, и на нем часы отразились во всей своей красе. А услужливые «служки» по связям с общественностью этого не заметили и не «стерли»!
Про квартиру несметной площади в центре Москвы тоже все исчесали языки. Принадлежит она Патриарху, который отсудил под угрозой кары Божьей деньги у соседа за то, что последний делая у себя ремонт, осквернил огромную «келью» строительной пылью.
Не менее резонансными выглядят истории и у менее значимых слуг Божьих. Это и наезд (в прямом смысле) на две машины управлявшим автомобилем Баварской моторной фабрики (сокращенно ВМW) игуменом Тимофеем, и убийство двух человек водителем иеромонахом Илией.
Тот, управляя машиной другой немецкой марки под названием Мерседес, просто врезался в уличных рабочих. Здесь даже бог не помог – обладатели машины в несколько миллионов рублей осудили, но вскоре выпустили по условно-досрочному освобождению.
А еще отличился своими «делами» питербуржский священник Глеб Грозовский, бывший, кстати, духовником знаменитого футбольного клуба «Зенит». Тот был обвинен в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним девочкам. Осудили его в итоге заочно, поскольку Грозовский быстро ретировался за границу.
Возникает вопрос: может быть из-за такого, с позволения сказать духовника, настрящуюся «Зенит-Арену» словно наведена порча и конца стройки до сих под не видно и с биноклем?
В общем про «благие» помыслы служителей РПЦ писано-переписано столько, что можно целое священное Писание составить.
Может быть, в следующий раз РПЦ потребует отдать в ее ведение Кремль? Ведь его тоже когда-то возводили с благословения попов (личная оценка автора. Прим. Ред.). Тогда и власть станет ближе к небу!



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  • 19 | 29.01.2017, 17:38 | Автор: Вдумчивый | На сайте
    Публикации: 246 | Комментарии: 34658 | Рейтинг: +6280
15 | 29.01.2017, 17:30 | Автор: юнг | На сайте

Наверное я отстал от жизни. Может, кто объяснит, на чём "ИГРАЕТ" диджей? Одного я видел в уфимском клубе. Его игра заключалась в протирании пластинки для возникновения диких звуков.
===
Зато это клёво, классно, круто и даже зашибись.
Всего одна минута, а как оторвались.

(Почти такой рекламный набор слов крутили по местному ТВ, а на экране кадр, типа, диджей, наизнанку под них выворачивался.
Чё рекламировали - не помню, но по-тому, как пипл вертелся, то наверно мыло или типа того.)



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  • 20 | 29.01.2017, 17:44 | Автор: юнг
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18 | 29.01.2017, 17:38 | Автор: Вдумчивый | На сайте
Публикации: 244 | Комментарии: 34646 | Рейтинг: +6279,8
15 | 29.01.2017, 17:30 | Автор: юнг | На сайте

Наверное я отстал от жизни. Может, кто объяснит, на чём "ИГРАЕТ" диджей? Одного я видел в уфимском клубе. Его игра заключалась в протирании пластинки для возникновения диких звуков.
===
Зато это клёво, классно, круто и даже зашибись.
Всего одна минута, а как оторвались.

=========Для кого зашибись, а для кого -пена!

===Если бы такие мудаки отслужили в армии, в стране было бы больше нормальных парней.

=============Я человек мирный, но, когда вижу т.н. "стилиста" Зверева, думаю. почему его мама отказалась от аборта?



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