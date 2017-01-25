Исторические картинки. Путь в Николаевку

Жаль приличной фотографии деревни в интернете не найти. Выручают рыбаки. Спасибо им, в Дневнике Лиса нашёл отличный снимок речки Сикиязки. Богата она не только рыбкой, но также историей.
А само Волково совсем молодая деревня. До революции её не было, от Подымалово до Базилевки тракт стоял пустой (но в 1940-е годы деревня уже существовала, смотри карту Уфа на моём сайте).
Через Новостроевскую улицу выбираемся к маленькой речке Сикиязке и… встаём на лыжи. Наш путь лежит вдоль махонькой, но загадочной речушки.
Название Сикиязка переводится или как «пограничная», или оно совсем древнее, дотюркское, спецы говорят разное. Сейчас речушку перекрыли многочисленные плотины с прудами. Но и раньше было то же самое, быстрая речка крутила колёса водяных мельниц.
Где-то в районе совр. Волково стояла в 1896 году мельница какого-то Бема (жили 9 чел.). Возможно, вокруг мельницы и выросла в советское время деревня. От неё по сугробам начинаем путь вверх по течению, на юг, к городу.
Топаем несколько вёрст по правому бережку. У подножия высокого холма лежала деревня Барское Сухарево. В конце XIX столетия это было крупное селение – 74 двора, 534 жителя, бакалейная лавка даже торговала. Сейчас ветер гуляет по заснеженным полям.
А ещё раньше, к началу XIX века – это были владения двора Его Императорского Величества фрейлины Анны Петровны Квашниной-Самариной. Замуж не вышла, осталась в девицах. С 1795 года вместе с сестрой Екатериной состояла фрейлиной престарелой Екатерины II, затем получала пансион, 27 октября 1829 года уволена от службы при дворе.
Её отец, сенатор и камергер Пётр Фёдорович Квашнин-Самарин недолго (в 1783 году) был Управителем Уфимского наместничества. Видимо, тогда и прикупил землю, подаренную затем дочери.
Фрейлина, естественно, в деревне сей никогда не бывала. Дела её были не очень хороши, имение состояло в опеке, затем его купит всемогущий Иван Фёдорович Базилевский (см. предыдущую историческую картинку про Подымалово).
Мы же шуруем по снегу дальше. Где-то недалеко в 1896 году шумела жерновами ещё одна водяная мельница Никонова (жили 2 чел.). Пара вёрст вверх по течению Сикиязки и под снегом на правом бережку затаились озерки. Примерно здесь с обеих сторон глядели друг на друга две деревушки. Сюда подходила прямая дорога из Подымалова. Остатки дороги видны на картах (Wikimapia). А вот деревни исчезли.
На нашем правом бережку Сикиязки лежало селение с звучным названием Потаскуево или Барское Потаскуево (в 1896 году 54 двора и 343 потаскуевца). Она тоже принадлежала фрейлине, крестьян переселяли из Рязанской губернии. Народ там с юмором. Рязанский анекдот:
«Самую большую щуку весом в 50 килограмм поймал рыболов из Рязани. Это на 7 кг больше, чем наврал предыдущий рекордсмен».
Скромный улов на Сикиязке:
А напротив и чуть ниже по течению (смотри карту на моём сайте) лежала деревня Муравино (в 1896 году – 32 двора, 245 муравинцев). С этой деревней связан один любопытный сюжет.
В 1770-е годы хозяйкой здесь была Мавра Ивановна Муравина. Про неё, голубушку, записал историю наш замечательный краевед Руф Гаврилович Игнатьев:
«В Уфе, на Ильинской улице (ныне Валиди), в своём доме жил владелец 100 крестьянских душ в Уфимском уезде, отставной капитан Алексей Сергеевич Муравин, 48 лет, с женою Маврою Ивановною, 26 лет; детей у них не было. Мавра Ивановна была женщина грубых, жестоких наклонностей, и, едвали, как видно из всех её действий была в здравом уме, и едвали, по обычаю предков, не придерживалась чарочки; но вместе с тем Мавра Ивановна была личность в высшей степени впечатлительная, эксцентричная и страстная. Мужем она управляла как хотела, он в ней души не чаял, с крепостными поступала варварски, русскую грамоту знала очень плохо, да и то только церковно-славянскую, писать не умела. Мавра Ивановна познакомилась с (поляком и ксёндзом) Лисянским и скоро, как это узнал целый город, стала его любовницей. Но не одного этого хотел и домогался ксёндз, ему нужны были субъекты для пропаганды – и Лисянский почему то нашёл, что полоумная, безграмотная, пожалуй пьяная, но впечатлительная, страстная и эксцентричная Мавра Ивановна самый лучший продукт для святой римско-католической церкви».
Короче, попала барынька в сети папистов из Евросоюза, а ничего хорошего русскому человеку от ляхов никогда не бывало. Историю сию Вы сможете почитать в шестом томе собраний сочинений Р.Г. Игнатьева на моём сайте.
Но, видимо, польские корешки остались, потому что рядом, на правом бережку Сикиязки в начале XX века возникнет хутор Польский. Переселенцы-поляки из Виленского края (совр. Литва и Беларусь) поселились здесь.
А мы упорно шагаем на лыжах по заснеженному правому берегу Сикиязки. На горизонте – засыпанные снегом какие-то валы, постройки. Ферма!
На северной окраине Николаевки раскинулась «промзона». Она стоит на месте бывшего дворянского поместья.
Деревня Николаевка (Рысаевка тож) принадлежала в середине XIX столетия владельцам соседней Дмитриевки дворянам Прасковье Андреевне и Николаю Фёдоровичу Дмитриевым (ищите также историческую картинку про деревни Алексеевку и Сосновку).
В Николаевке барской усадьбы не имелось, крестьяне перешли на выкуп за 11 040 рублей в 1864 году. Николаевка также звалась «выселок» из деревни Брюховой (а Брюхова – это старинное название Дмитриевки). Границы владений Дмитриевых проходили «от смежной дачи бывшего сельца Рысаева», водопой находился на речке Каменке.
Примерно в конце 1870-х годов Дмитриевы продают поместье в Николаевке. Приобрёл землю крупный уфимский чиновник, член Уфимского окружного суда, статский советник Василий Александрович Чмыхов.
К 1908 году известна только его супруга – Софья Ивановна Чмыхова. Она проживала в Уфе по адресу улица Телеграфная (Цюрупы), дом № 15. Там сейчас штаб правящей партии. Имение в Николаевке тоже принадлежало Софье Ивановне Чмыховой.
Это была редкая для нашего края фамилия. Чмыховы – дворяне Воронежской и Харьковской губерний. Последним городским головой Воронежа был Николай Васильевич Чмыхов (1864–1917), видимо, дальний родственник уфимских Чмыховых.
Сын городского головы оказался в эмиграции в Болгарии, а 5 апреля 1930 года в Пловдиве родилась Ирина Николаевна Чмыхова. Получила театральное образование, студенткой выступала в составе вокального квартета, созданного эмигрантом, пианистом Евгением Комаровым. Затем победа в музыкальном конкурсе молодых исполнителей и блестящая карьера певицы, признанной в мире исполнительницы русских романсов.
Несмотря на сложности с белоэмигрантским происхождением, Ирина Чмыхова завоевала мир русского шансона и романса. Её исполнение знаменитых песен «Бакинские огни», «Мама» и других жителям Николаевки надо обязательно послушать на сайте «Красная книга российская эстрады».
Далёкая родственница последних помещиков Николаевки, «легендарная певица Ирина Николаевна Чмыхова, которую по праву считают основательницей болгарской эстрады, 5 апреля отпраздновала своё 83-летие. По инициативе нашей редакции в Музыкальном салоне Российского культурно-информационного центра накануне дня рождения состоялось небольшое торжество по этому поводу.
В последние годы по состоянию здоровья певица вообще не выходит из дому. Поездка в РКИЦ была для неё исключительным событием», сообщала болгарская газета «Русия днес / Россия сегодня».
К северу от Николаевки, на берегу Сикиязки стояла обширная дворянская усадьба на площади в 9 десятин, причём две десятины занимал сад и ещё на двух десятинах раскинулся огород. Стояли постройки – жилой дом, 4 амбара, вели хозяйство. Но, видимо, после кончины супруга Софья Ивановна Чмыхова в 1910 году сдала имение «Николаевка», оно так называлось, целиком в аренду на 9 лет за 4000 рублей ежегодной платы.
И в барском особняке на северной окраине Николаевки обосновался… кто бы Вы думали? Революционер!
В 2015 году даже агентство «Башинформ» не забыло отметить юбилей, 135-летие со дня рождения Ибрагима Ахтямова – видного деятеля революционного движения в России и татарского мусульманского движения заодно.
Биография Ибрагима Абуссугудовича Ахтямова (1880–1931) есть во всех местных энциклопедиях и в интернете. Из семьи известных уфимских юристов, после Февральской революции 1917 года даже возглавлял уфимских социал-демократов, потом стал лидером меньшевиков.
Но во всех публикациях Читатель не найдёт ни слова о том, что Ибрагим Ахтямов – революционер и борец за счастье угнетённых мусульман – был одновременно преуспевающим помещиком. Деньги зарабатывал, сдавая в аренду крестьянам деревень Нурлино, Муравино, Николаевки, Возновой и других пашню по 15–18 рублей за десятину (десятина в Николаевке была большая, в 3200 квадр. саженей = 1,5 гектара). В 1917 году эсдек и меньшевик сдал в аренду мужикам 120 десятин под озимый посев, 135 десятин под яровой и ещё 150 десятин пара.
Посчитаем. Всего Ибрагим Абуссугудович, начитавшись Карла Маркса, сдал в аренду крестьянам 405 десятин. Примем минимальную плату в 15 рублей за десятину, доход барина-революционера – 6075 рублей. Чмыховой отдаём 4 тысячи, остаток в карман. Не ударив даже пальчиком.
Кроме того, была своя запашка. В условиях мрачного самодержавия революционер и демократ посеял 45 дес. озимой ржи, 30 дес. овса, 9 дес. проса и десятину засадил картошечкой. Вдоль Сикиязки шикарные покосы (60 дес.). Лес заготавливал, рабочий и молочный скот гулял, было немало инвентаря.
С 1910 года Ибрагим Ахтямов служил адвокатом в Уфимском окружном суде, где ранее важным начальником был В.А. Чмыхов. Видимо, они были знакомы, так, «по блату», революционер именьице и арендовал. Без сомнения, Ибрагим Ахтямов часто бывал в Николаевке, от Уфы не далеко, да и хозяйством управлять надо, деньгу с мужиков собирать не забывал. Хотя Фридрих Энгельс это осуждал категорически!
А Николаевка в XX веке успешно развивалась. В 1920 году здесь проживало 373 чел. русских (64 двора). Деревня находилась на важной дороге из Уфы и Дмитриевки в Нурлино и далее на запад, в Николаевке была переправа через коварную Сикиязку.
По этой дороге мы и отправимся через неделю… в Дмитриевку!
Михаил Роднов, доктор исторических наук
Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»
Исторические картинки. Путь в Николаевку
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