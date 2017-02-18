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Исторические картинки. 350 лет раскола

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Среди юбилеев 2017 года есть один. Забытый властью и её идейной обслугой. 350 лет назад, в феврале 1667 года в Москве собор архиереев Русской и Восточных церквей отрёкся от ряда святых преданий, объявив их еретическими и проклял всех последователей, не отказавшихся от старой веры.

Исторические картинки. 350 лет раскола


Ставший в 1652 году всероссийским патриархом Новгородский митрополит Никон (Минин или Минов), человек властный и самовольный, начал свои безумные церковные реформы и сразу же в изданной Псалтыри были пропущены статьи о двуперстии и поклонах. Возмущённые сим неслыханным богохульством ряд справщиков (работников издательства по современному) отказались от службы.

Стоглавый Собор 1551 года гласил: «Ащели кто двема персты не благословляет, якоже и Христос, или не воображает крестного знамения, да будет проклят, святии отцы рекоша» (31 глава).

Вершить свои чёрные деяния Никон поставил греческого монаха Арсения, воспитанника иезуитской коллегии в Риме, где готовили униатские кадры (униаты – православные, принявшие верховенство римского папы). Арсений даже временно был мусульманином, затем как униат служил при дворе польского короля Владислава.

Про него иерусалимский патриарх Паисий сообщал русскому царю Алексею Михайловичу, что тот прежде «бысть бусурман, и потом бежал к ляхам и, бысть у них, учинился униатом, и имеет на себе великое злое безделие».

По всей Руси никоновские посланники стали сверять и уничтожать старые книги, первый выступивший против злодеяний патриарха Коломенский епископ Павел в 1654 году был подвергнут жестоким истязаниям по приказу Никона.

Ломая сопротивление Никон устанавливал в Русской православной церкви свои порядки и, наконец, в феврале 1667 года открылся, так называемый, Большой Московский собор с участием 12 иноземных и 17 русских архиереев, в том числе были два Восточных патриарха: Александрийский Паисий и Антиохийский Макарий.

Фактической целью реформ Никона было установление собственного единовластия в Московском государстве. Полностью доверявший ему сначала царь Алексей Михайлович затем вступил с ним в непримиримый конфликт. Церковная власть попыталась встать над светской и потерпела поражение. Никон самовольно оставил патриарший престол.

Собор в феврале 1667 года по воле царя лишил сана патриарха Никона. Но при этом церковные иерархи утвердили все безумные никоновские реформы и произнесли проклятия на приверженцев старой веры. Репрессивная машина государственного аппарата заработала в полную силу.

Исторические картинки. 350 лет раскола


Но сломить истинную веру русскую оказалось невозможно! Духовное сопротивление возглавил протопоп Аввакум (1620–1682) и многие его последователи, от духовенства и простого народа до боярыни Феодосии Морозовой.

А затем восстали монахи святого Соловецкого монастыря. С 1668 по 1676 год трудники духовные отражали приступы вооружённой до зубов царской рати. Погибли все до одного…

Исторические картинки. 350 лет раскола


Веками старообрядцы подвергались гонениям, периоды жестоких преследований сменялись относительно умеренной политикой. Последователи старой веры разделились на многие направления (согласия и церкви).

Это было главным условием выживания. Имперские штурмовики не знали кого и где искать…

Последствия церковного раскола, проклятий, наложенных в далёком 1667 году, оказались трагическими. В Русской истории церковь всегда сохраняла определённую независимость, «дистанцию» от светской власти, являясь духовным пастырем, совестью народа.

Никон захотел жёстко связать светскую и духовную власти воедино. Ему удалось! Только во главе оказался не патриарх, а царь. Сначала Алексей Михайлович, а затем его младший сын император Пётр Алексеевич, который вообще упразднил патриаршество, поставив во главе православной церкви генералов. Патриаршество восстановили лишь через двести лет!, в 1917 году.

Церковь стала содержанкой государства. О какой духовной проповеди, обличении пороков и язв власть имущих, защите сирых и обездоленных могла идти речь? Когда покатилось Красное колесо революции, православная церковь была уже полностью разложившейся, она никак не влияла на ход истории, веры в народе почти не осталось.

Православные семинарии стали рассадниками революционной заразы. Одного семинариста Вы все знаете…

Отчаянные попытки наиболее дальновидных священников, как Иоанн Кронштадтский, чувствовавших приближение зверя, «разбудить» православие, сама же верхушка РПЦ встречала «в штыки».

А старообрядцы выжили. В условиях постоянных гонений приходилось трудиться, дорога во власть была закрыта, оставалось дело делать, работать! У старообрядцев в отличие от «обычных» православных-никониан особое отношение к труду! В христианском наследии они видят заветы иные:

«ГОРЕ ЛЕНИВОМУ! ОН ПОЖАЛЕЕТ О ВРЕМЕНИ, КОТОРОЕ ПОТРАТИЛ ПЛОХО, НО, ПОИСКАВ, НЕ НАЙДЁТ ЕГО» (преподобный Ефрем Сирин).

Однажды на научной конференции в Брянске слушал доклад местного историка о хозяйстве старообрядцев (в Брянской области находится один из духовных центров – Новозыбков, в здешних лесах веками скрывались сторонники старой веры), как они трудились и жили справно.

Автор завершила выступление, ведущий конференцию, известный историк, помолчал и вдруг сказал: «а может зря мы в XVII веке перешли в (никоновское) православие?»

Рябушинские и Морозовы, добрая половина уфимского купечества, горнозаводчики Твердышевы… можно бесконечно перечислять выходцев из старообрядцев, строивших и созидавших, возводивших фабрики и заводы, прокладывавших железнодорожные магистрали, распахивавших алтайскую тайгу, в диком Забайкалье, степях Заволжья и глухих лесах Керженца создававших рай земной.

Летом 1913 года в Уфимской губернии провели анкетирование села. Изучали… пьянство. На всю губернию обнаружили 22 деревни, где почти совсем не пили (14 старообрядческих и 8 татарских).

На моём сайте есть сборник «Уфимский некрополь», там любопытный Читатель найдёт сведения о старообрядцах в Уфимской губернии на 1914 г., и во втором томе «Истории Башкортостана» также есть материалы о них.

В наши дни существуют три старообрядческие церкви:

1) Русская православная старообрядческая церковь, глава – митрополит Московский и всея Руси Корнилий (официальный сайт: http://rpsc.ru), есть община в Уфе;

2) Русская древлеправославная церковь, глава – патриарх Московский и всея Руси Александр (официальный сайт: http://raoc.info), приходы в Уфе, Стерлитамаке, Белебее, Усень-Ивановском;

3) Древлеправославная поморская церковь, глава координационного органа – председатель Единого Совета О.И. Розанов.

Кроме того, существует несколько беспоповских согласий, старообрядцев исповедующих веру без священников. Эта проблема стала острой в XVIII столетии, когда умерли последние священники, рукоположенные до Никона.

Наконец, очень небольшая часть старообрядцев ещё с 1800 года перешла под управление правящей церкви (РПЦ Московского патриархата), их стали именовать единоверцами (на всю страну ныне всего около 30 приходов).

А реформы Никона самой «правящей» православной церковью были осуждены. Когда на всех верующих обрушились большевистские репрессии, местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий в 1929 году признал старые книги и обряды, отменил запреты.

Это было подтверждено в 1971 году на поместном соборе в Троице-Сергиевой лавре. Митрополит Никодим выступил с докладом «Об отмене клятв на старые обряды». Церковные реформы Никона осуждались, «основания для замены двоеперстия на троеперстие объявлялись более чем сомнительными, а воззрение на старые русские церковные обряды как еретические отвергалось как неправильное и необоснованное».

2 июня 1971 года было принято решение утвердить постановления 1929 года: «об упразднении клятв Московского Собора 1656 года и Большого Московского Собора 1667 года, наложенных ими на старые русские обряды и на придерживающихся их православноверующих христиан, и считать эти клятвы, яко не бывшие».

В 2000 году на Архиерейском соборе Русской православной церкви заграницей было принесено покаяние перед старообрядцами: «Хотя мы потомки гонителей ваших, но неповинны в причинённых вам бедствиях. Простите обиды, чтобы и мы были свободны от упрёка, тяготеющего над ними. Мы кланяемся вам в ноги и препоручаем себя вашим молитвам».

Внутри «правящей» церкви (РПЦ Московского патриархата) тем не менее продолжаются споры о правомерности снятия анафемы в 1971 году (см., например.).

Сами же старообрядцы эти проклятия никогда не признавали. А вывод один – думай сначала, когда реформы затеваешь!

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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  • 1 | 19.02.2017, 10:19 | Автор: Егерь
    Публикации: 2989 | Комментарии: 5880 | Рейтинг: +2608,8
РОССИЯ УЗАКОНИЛА ОККУПАЦИЮ УКРАИНСКОГО ДОНБАССА И ПРИЗНАЛА "ЛДНР"

Время для игр кончилось. Россия вводит оккупированные районы в правовое поле РФ. РФ признает все документы и решения марионеточной "власти".

Самое важное - Россия фактически признает назначенных Кремлем полевых командиров "органами власти". То есть Россия де-факто в одностороннем порядке признает, что оккупированными районами управляет не Украина, а некая местная "власть". К назначению которой Украина никакого отношения не имеет.

Это очевидный шаг по эскалации войны. Россия грубо нарушила суверенитет Украины над оккупированными районами, это открытое и демонстративное вмешательство во внутренние дела нашей страны.

Россия не разорвала Минских соглашений - но фактически, такая провокация, это разрыв де-факто. Это не мирный сценарий. Это подготовка к большой войне. И демонстрация, что нынешние меры Запада по мирному урегулированию не заставят Путина отступить. Это ответ переговорам в Мюнхене.

РФ показывает, что не собирается освобождать Донбасс и прекращать войну добровольно. Этот указ - это инструмент давления на Украину. Который однозначно может быть трактован как аннексия.

Россия формально соглашается, что выборы на Донбассе должны проходить под контролем Украины. Но фактически признает, что никакие выборы для избрания власти Кремлю не нужны. Те, кого назначил Кремль, все равно признаны органами власти на территории Украины.

С чем это сравнить? Ну это как если бы США, Европейский союз, официально признали документы и власть повстанцев в Сирии.

Указом Путина РФ взяла под полный контроль всю систему управления и упрощает себе возможное дальнейшее поглощение украинской земли.

Мне кажется, что на такое должен быть ответ украинской власти не только в виде заявлений, а в виде ответных действий. Надо ответить как минимум отменой безвизового режима с РФ, это только для начала, и сейчас разрыв дипломатических отношений уже не кажется чрезмерным решением.

И теперь как никогда остро стоит проблема принятия закона "Об оккупированных территориях". Это ответственность Верховной Рады и Кабмина.

Все, маски сброшены, разговоры про "услышьте Донбасс" - пустой треп, игра в "демократию" и "выборы" прекращена. Россия аннексирует Донбасс по сценарию Абхазии и Южной Осетии, назначив кого надо во власть, и признав это законной властью, признав все их решения.

Сейчас принципиальный момент, чтобы услышать реакцию Запада. Здесь может быть только один ответ - усиление и продление санкций против РФ.

Юрий Бутусов

http://censor.net.ua.3s3s.org/r428588



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  • 2 | 19.02.2017, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
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1..Да , дело идет к тому . Идет по ТВ массированная пропаганда против Украины . Вроде населениеРФ поддерживает ввод ограниченного контингента принудителей к миру в ДНР и ЛНР.
Весной и начнется!



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  • 3 | 19.02.2017, 10:36 | Автор: Егерь
    Публикации: 2989 | Комментарии: 5880 | Рейтинг: +2608,8
212.1: что же сказал КС?

На сайте Конституционного суда появилось постановление по статье 212.1 и делу Ильдара Дадина. Мне кажется, радости никакой, даже малой. КС признал эту статью в целом конституционной (включая хитроумные аргументы возможности повторного наказания). Конечно, там много нежных слов про избирательность применения, про мирные собрания, которые не должны повлечь криминализацию административных нарушений (применение статьи 212.1 УК), про необходимость использования разных мер наказания (без лишения свободы) и т.д. Но мне-то представляется, что КС на самом деле изящно ужесточил эту статью!

1. Уточнены сроки расчета пресловутых 180 дней. Одна из неопределенностей закона состояла в том, как считать: три "административки" за последние 180 дней или за период "непогашенности" административного наказания. (Я когда-то разбирал все вопросы к этой статье подробно.)

Следствие, страхуясь, до сих пор считало лишь последние 180 дней. Так вот, КС сказал внятно: "...если это лицо в пределах срока, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию за указанные административные правонарушения, вновь нарушило установленный порядок...". А этот срок - "год со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания".

Исполнения, Карл! В случае назначенного штрафа это - год со дня уплаты штрафа. На оплату штрафа отводится 70 дней (ст. 20.25 КоАП). Но можно получить и отсрочку до 5 лет (если денег нет).

Так вот, в течение этого достаточно неопределенного периода "органы" могут выбрать ЛЮБЫЕ 180 дней, в которые у вас попадает три "административки".

То есть сажать будут не за "три задержания за полгода", а за "три за любое время".

2. Обрадовались было тому, что КС разделил нарушения "митинговых административок" на менее и более тяжкие (одни не ведут к применению уголовной статьи, другие ведут). Но в тексте прямо упоминаются "нарушения пунктов 3, 4, 6, 6.1 и 7 статьи 20.2, которые относятся к более серьезным административным правонарушениям и по степени своей общественной опасности тяготеют к уголовно наказуемым деяниям".

А пункт 3 ст. 20.2 - это "действия... повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, движению пешеходов... либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры либо превышение норм предельной заполняемости территории".

То есть сажать можно за стояние посреди тротуара.
В результирующей части помимо "утраты митингом мирного характера" упоминается и пресловутое "причинение или угроза причинения вреда общественному порядку". А общественный порядок в интерпретации правоохранителей - что? Никакое не "нанесение физического вреда людям или имуществу" (которое тоже упоминается в постановлении и чему некоторые уже обрадовались), а все то же "Не мешайте проходу других граждан"!

Впрочем, по слухам, и эти поправки, кажется, никто не торопится вносить в закон.

Дмитрий Борко

http://graniru.org.3s3s.org/blogs/free/entries/258866.html



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  • 4 | 19.02.2017, 10:42 | Автор: Егерь
    Публикации: 2989 | Комментарии: 5880 | Рейтинг: +2608,8
«Главный дармоед — Лукашенко!»

17 февраля в Минске прошла самая массовая акция протеста за последние годы — «Марш рассерженных белорусов».

Пять тысяч человек на Октябрьской площади Минска — такого не было в Беларуси очень давно. Пожалуй, с того самого 19 декабря 2010 года, дня президентских «выборов», когда все кандидаты в президенты, руководители их штабов и активисты оказались в тюрьмах и получили сроки. Тогда, правда, на площади было 50 тысяч человек. Но после репрессий, сопоставимых со сталинскими, общество ушло в глубокую долгую депрессию, сменившуюся понятной усталостью.

Какая площадь, если жрать нечего? Если зарплата, которая пять лет назад составляла почти тысячу долларов, превратилась в двести? И это еще не худший вариант. А если закрылось твое предприятие, если невозможно найти новую работу, если биржа труда ничего не предлагает, кроме выезда на сельхозработы в отстающий колхоз на два дня в месяц? А потом тебе приходит уведомление из налоговой инспекции о том, что ты — «тунеядец» и должен заплатить государству 200 долларов «тунеядского» налога. Выход один — на площадь. Потому что терять больше нечего.

В пятницу, 17 февраля, акция на Октябрьской площади Минска посвящалась именно отмене «тунеядского налога» и называлась «Марш рассерженных белорусов». Ну да, рассерженные — очень хорошее слово. Не озлобленные, не агрессивные, не впавшие в отчаяние, а именно рассерженные. Все другие состояния возможны, но деструктивны. А пятничная акция была вдохновляющей.

Было ощущение, что здесь собрались старые знакомые. Однокашники или однополчане, которые на несколько лет потеряли друг друга из виду и вообще переживали тяжелые времена, когда не хотелось никого видеть. А теперь все были рады друг другу. Принесли плакаты «Кукиш вам, а не налог!» и «Главный дармоед — Лукашенко». А потом пошли все тем же маршрутом, что и шесть лет назад: по проспекту Независимости к дому правительства. Там на ступеньках «тунеядцы» жгли уведомления из налоговой.

В пятницу, 17 февраля, акция на Октябрьской площади Минска посвящалась именно отмене «тунеядского налога» и называлась «Марш рассерженных белорусов». Ну да, рассерженные — очень хорошее слово. Не озлобленные, не агрессивные, не впавшие в отчаяние, а именно рассерженные. Все другие состояния возможны, но деструктивны. А пятничная акция была вдохновляющей.

Было ощущение, что здесь собрались старые знакомые. Однокашники или однополчане, которые на несколько лет потеряли друг друга из виду и вообще переживали тяжелые времена, когда не хотелось никого видеть. А теперь все были рады друг другу. Принесли плакаты «Кукиш вам, а не налог!» и «Главный дармоед — Лукашенко». А потом пошли все тем же маршрутом, что и шесть лет назад: по проспекту Независимости к дому правительства. Там на ступеньках «тунеядцы» жгли уведомления из налоговой.

Разослали, как велел господин, 440 тысяч уведомлений. А заплатили налог — 10 800 человек. Проект провалился, как всегда проваливаются бездарные проекты.

И где, спрашивается, почти полмиллиона белорусов-дармоедов? Под какими лавками они прячутся, если все государственные органы в полном и окончательном взаимодействии и всеоружии не смогли их найти? А ведь если Лукашенко сказал «400 тысяч» — значит, их нужно ему предъявить, чтобы выполнить приказ и не выставить вождя дураком, не знающим ситуации в собственной стране. Извлечь хоть из-за границы, хоть из гроба, но чтобы концы с концами непременно сходились. А они все равно не сходятся.

И уже не сойдутся. 17 февраля в Минске отчетливо пахло весной. Прогнозы горе-аналитиков совпали с прогнозами Белгидромета. Первые обещали 150—200 человек, а пришли пять тысяч. Вторые обещали дождь, но было тепло. А дальше будет еще теплее. И народу будет еще больше. Белорусы все вспомнили.

Ирина Халип, «Новая газета»



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  • 5 | 19.02.2017, 10:47 | Автор: Гунн
    Публикации: 217 | Комментарии: 5732 | Рейтинг: +897,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Россия сделала ход по принуждению мирового сообщества признать ЛДНР отдельным от Украины субъектом и берет под свое крыло.

Мировому сообществу хотят донести, если Россия что либо задумала не подлежит обсуждению, предлагают принять как есть.
Посмотрим, к чему все это приведет.



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  • 6 | 19.02.2017, 10:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1467 | Комментарии: 53451 | Рейтинг: +11521,2
Пишет Никитич (nikitich)
2017-02-18 11:52:00

Шпионы, шпионы, кругом одни шпионы. Не там ищут, не тех ловят

Жулики лихо отчитались Бюджета им. И побольше, побольше


Я напомню один фактик:
Доклад американской разведки о вмешательстве в выборы США содержит утверждение, что Путин лично отдал приказ.

Откуда могла появится такая информация? Из анализа IP-адресов? Из секретного документа, украденного американскими хакерами? - Смешно!
Это данные агентурной разведки - других вариантов нет. Именно поэтому настоящий доклад американской разведки секретный, а открыто распространили ерунду. Нельзя было не только указать источник, но даже обнародовать содержание самой этой информации, чтобы не спалить агентуру. Обнародовали только вывод.

Теперь следующий вопрос:
Кто мог знать об этом распоряжении Путина? Это же не бумага, прошедшая через Администрацию Президента для собирания виз на ней. Об этом распоряжении знали единицы. Это люди из ближайшего окружения Путина - люди уровня Пескова.

Каким образом американский шпион мог залезть так высоко?
- Не залезал. Американского Штирлица не было.
Это завербованные высокопоставленные функционеры путинского режима.
Как удалось завербовать? - Очень просто - они сами идут на вербовку и сами ищут контакты с иностранными спецслужбами.
Потому, что есть очень серьёзный мотив - защита после падения путинского режима. Эта агентура даже денег не берёт у американцев. Ей не нужно денег, она сама очень богата. Задача другая - сохранить ранее наворованное. Обеспечить себе зонтик на будущее и спокойную старость в уютной стране.
Золотые времена у ЦРУ, МИ6, Моссад!

Вороненков и Максакова - иллюстрация тех процессов, которые идут на вершине путинской власти.
А сколько таких вороненковых открыто не объявляют себя, а продолжают работать, типа, на Путина, сливая самые сокровенные секреты иностранным разведкам - и не сосчитать!

Обвинение высокопоставленных сотрудников ФСБ в государственной измене - попытка напугать таких. PR-акция.



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  • 7 | 19.02.2017, 11:22 | Автор: Harrison
    Публикации: 49 | Комментарии: 8741 | Рейтинг: -1278,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Вчерашний комментарий, вышедший сегодня. ( я этим не удивлен, хотя непонятно - неужели Админ не в курсе, что на хитрую жопу всегда есть болт винтом?):

32 | 18.02.2017, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Захар Прилепин — великолепен. Юнна Мориц.

Великолепен Захар Прилепин – писатель, музыкант, телеведущий, журналист, омоновец, общественный деятель, любитель фотосессий, король гуманитарных конвоев ополченцам Донбасса, советник правительства ДНР, фирменный красавец с харизмой всех позиций и оппозиций, друг полезных врагов, от которых зависят премии, должности, репутеты, влиятельные связи, рост возможностей – возможностей, и этот великолепный Захар Прилепин сочинил великолепный скандал: он собрал батальон добровольцев для ДНР, закупил амуницию и оружие для сотен защитников Донбасса, получил звание майора, заявил, что ничем он не хуже Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого и всех великих русских писателей, которые принимали участие в сражениях за Россию, и что любит он Украину, поэтому брать он будет её всю, сражаясь с нацистами, фашистами, бандеровцами.
Взрыв страшной силы, сотрясение мозгов либерзоны – либеральной зоны, вопли ужаса и возмущения в сетях, иностранное радио собирает отклики российских писателей, журналистов, политиков, которые не только не возмущались призывами уничтожить Россию, грохнуть её превентивным ударом, но часто выступали с ценными советами – как это сделать дружно, «единым голосом запада», коллективно и сообща.

В свете такой восторженной, отечественной и международной ненависти к России – русофобщины! – Захар Прилепин великолепен, он «идёт на вы!» на войну, рискуя собственной жизнью, и за ним пойдут батальоны добровольцев, даже если майор Прилепин будет в это время отлучаться на свои литературно-музыкальные гастроли. Возмущенцы желают ему погибели, чтобы дети Прилепина получили его в «белом рефрижираторе», именно эти отклики собирает, организует, реализует коллективное русофобище, притом сообщая, что других мнений, взглядов и комментариев там нет. Более осторожные и знакомые с историей литературы предваряют свои вопли вежливыми поклонами, отмечая литературные успехи этого автора, но гибель его желанна, и мечта о ней хлещет у них из каждого крана, — ведь потом сочиняются мемуары, которые нарасхват!

Не дождётесь! Хрен вот! Захар Прилепин – тринадцать букв, прекрасное число, внутри – полсотни слов и более того, но всех первее – хрен и нахер!
Слова внутри захарприлепин вот какие: нахал, пахан, рапира, залп, арена, храп, нахрап, реприза, пена, рана, резина, лапа, липа, лира, пир, анализ, хиппи, зал, перила, приз, папаха, нерпа, плаха, репа, риза, плен, запал, арап, релиз, пенал, пар, запах, пара, перина, линза, низ, хрип, хан, лаз, пиала, прах, лапание, хапание, лепра, хина, прана, пахание, хазар, + хрен и нахер!

Захар Прилепин мне – не друг, я – не его Читатель. Для меня, вообще, никакое количество никаких премий не является знаком качества. Литературные, кинофильменные, живописные, театральные, «журналицкие» премии насквозь политизированы во всех странах. А Нобелевская премия мира была выдана авансом экспонату, с которым по количеству войск и убийств не сравнится никакое число батальонов Прилепина, которому вдруг российские друзья всех ненавистников России дружно желают смерти, — за что?.. За то, что батальоны добровольцев сражаться будут за Донбасс, за всех за нас? Сражаться с теми, кто Россию ненавидит фашизменно, бандеровски, — нельзя?.. Сдаваться надо, чтоб зачистили под корень, как возмечтали санитары-«либералы»? Скопиться и хотеть, чтоб на Донбассе угробили Прилепина? А хрен вот! Пускай там будут батальоны добровольцев, тогда каратели вернутся на свой майдан!
И если завтра хлынет компромат, что всю гуманитарку спёр Прилепин, что он разбогател, воруя деньги, торгуя кокаином, динамитом, гранатами, а также пулемётами, что у него в Европе – замки, виллы, публичные дома и казино, а на Донбассе добывает он алмазы, и золото, и платину, и нефть, — я разве захочу, чтоб он погиб??? Нет, я прочту полсотни слов, что есть внутри, где буквы, их тринадцать, сливаются в захарприлепин. И в каждом слове там идёт кино, где мой сценарий: «Не дождётесь! Хрен вот! Наhер!»

Юнна Мориц



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  • 8 | 19.02.2017, 11:22 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 259 | Комментарии: 35231 | Рейтинг: +6305,4
церковные иерархи утвердили все безумные никоновские реформы и произнесли проклятия на приверженцев старой веры. Репрессивная машина государственного аппарата заработала в полную силу.
===
Засланные романовы уничтожали Россию, тоже самое творили и засланные комуняки.

Тыкали начальника нквд, который массово уничтожал население.
Потом этого начальника нквд, его же тАвАрищи, пускали в расход, а в кабинет тыкали очередного палача.

Таким образом, меняя палачей, комуняцким тАвАрищам удалось уничтожить лучших представителей России и спокойно грабить страну все последние 100 лет.



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  • 9 | 19.02.2017, 11:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1467 | Комментарии: 53451 | Рейтинг: +11521,2
Юнна Мориц - давным давно свихнулась - и этот текст, который я видела вчера еще - лишнее тому подтверждение)))))
****
Не дождётесь! Хрен вот! Захар Прилепин – тринадцать букв, прекрасное число, внутри – полсотни слов и более того, но всех первее – хрен и нахер!
Слова внутри захарприлепин вот какие: нахал, пахан, рапира, залп, арена, храп, нахрап, реприза, пена, рана, резина, лапа, липа, лира, пир, анализ, хиппи, зал, перила, приз, папаха, нерпа, плаха, репа, риза, плен, запал, арап, релиз, пенал, пар, запах, пара, перина, линза, низ, хрип, хан, лаз, пиала, прах, лапание, хапание, лепра, хина, прана, пахание, хазар, + хрен и нахер!
____________________________
Ну бред же!))))

Вот что написал Антон Носик об этом панегирике:

Юнна Пинхусовна Мориц, может, и выжила некоторое время назад из ума (на пару с Жанной Бичевской), но поэтического дара в ней всегда хватало на четверых, и он, как можно иногда заметить, никуда не делся по ходу замещения серого вещества — ватным.

Она, может быть, не Саша Соколов, но явно артель имени Даниила Заточника ночевала когда-то в её сложносочинённом сознании, и колом её оттудова не выбьешь.

Свежий её панегирик Прилепину — чистейшей прелести чистейший образец:



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  • 10 | 19.02.2017, 11:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1467 | Комментарии: 53451 | Рейтинг: +11521,2
Слова внутри захарприлепин вот какие: нахал, пахан, рапира, залп, арена, храп, нахрап, реприза, пена, рана, резина, лапа, липа, лира, пир, анализ, хиппи, зал, перила, приз, папаха, нерпа, плаха, репа, риза, плен, запал, арап, релиз, пенал, пар, запах, пара, перина, линза, низ, хрип, хан, лаз, пиала, прах, лапание, хапание, лепра, хина, прана, пахание, хазар, + хрен и нахер!
__________________________
слово - пах - не написала)))) Все слова на самом деле - весьма дурно характеризуют обладателя тринадцати букв, да и пророчат... особенно вот эти:

нахал, пахан, залп, арена, храп, нахрап, реприза, пена, рана, плаха, репа, риза, плен, запал, запах, низ, хрип, хан, лаз, прах, лапание, хапание, лепра, хина, хазар, + хрен и нахер!

Хотела как лучче - получилось - обосрала))))))))



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  • 11 | 19.02.2017, 11:35 | Автор: Harrison
    Публикации: 49 | Комментарии: 8741 | Рейтинг: -1278,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Свежий её панегирик Прилепину — чистейшей прелести чистейший образец:
-----------------------------------

Меня страшно умиляет, когда наша бесноватая и давно уже не дружащая с головой мадама утверждает, что кто-либо "свихнулся", или пишет "бред", и далее в том же духе.
Не далее как вчера вы и ваша блохастая банда такие "чистейшие образцы" выдавали, что просто треск стоял, а сегодня никак мы проспамшись и в себя пришедши?



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  • 12 | 19.02.2017, 11:35 | Автор: Егерь
    Публикации: 2989 | Комментарии: 5880 | Рейтинг: +2608,8
Александр Скобов: был русский писатель, а стал создатель клипа "Пора валить".

Вот уже неделю светское общество с жаром обсуждает главную новость литературной богемы: бывший писатель Захар Прилепин занял должность зама командира батальона вооружённых сил ДНР по воспитательной работе с личным составом. Почему бывший писатель? Потому что, среди прочего, он – создатель клипа "Пора валить тех, кто говорит “пора валить”". Писатель может быть бойцом. Писатель может быть полевым командиром. А может быть замом командира по идеологической работе, то есть политруком. Наконец, писатель может быть военным пропагандистом. Не будем вспоминать Эренбурга с его знаменитым "убей немца". Но ведь и анархо-коммунист Оруэлл служил в агитпропе буржуазной Британии в годы войны. Можно как угодно относиться к политической позиции Сергея Шаргунова, но он остается писателем, хотя и вражеским. А вот создатель клипа "Пора валить" писателем быть уже не может. Был русский писатель, а стал создатель клипа "Пора валить".

Политрук Прилепин обиделся на Андрея Пионтковского, назвавшего его фашистом. Написал "а за фашиста ответишь". Несколько лет назад его отношение к понятию "фашизм" было не столь однозначно. Как-то при большом стечении праворадикального народа он заявил: "Мы здесь, конечно, все против фашизма. Против того фашизма, с которым воевала наша страна. Но мы-то знаем, что на самом деле фашизм – это форма противостояния гнусной действительности". То есть, для политрука Прилепина существуют, как минимум, два разных фашизма: тот, с которым мы воевали, и "настоящий". То есть, правильный.

Не будем углубляться в вопрос, какой именно вид фашизма политрук Прилепин считает правильным. Изначальный, в отличие от впоследствии извращенного, подобно тому, как был извращен коммунизм? Или, напротив, обновленный, цивилизовавшийся, очищенный от изначальной дикости, приобретший "человеческое лицо"? Не будем углубляться в вопрос, какие оттенки корпоративизма, национал-синдикализма или интегрализма составляют основу мировоззрения политрука Прилепина и кто ему ближе из антигитлеровской оппозиции внутри нацистской партии – Эрнст Рэм, или братья Штрассеры? Дело не в идеологических нюансах. Клип "Пора валить" говорит о прилепинском понимании правильного фашизма гораздо больше, чем все "измы" вместе взятые. Вот какой у Прилепина клип – такой у него и фашизм.

Других претензий к политруку Прилепину у меня, в общем-то, нет. Я никогда не упрекал своих бывших друзей и союзников по оппозиции, что, когда началась война, они встали на противоположную моей сторону. Каждый вправе выбирать свою сторону в гражданской войне. Я никогда не упрекал Прилепина и Шаргунова в том, что они агитируют ехать на войну молодых балбесов. Каждый вправе агитировать за то, во что верит сам.
Я никогда не требовал от нынешней власти честного выполнения ее собственных законов, не различающих добровольца и наемника. Я не считаю справедливыми законы, с точки зрения которых воинство ДНР – такое же незаконное вооруженное формирование, как и армия Исламского Государства. В старушке Европе, чтобы тебя признали террористической организацией, нужно хотя бы в каком-нибудь мирном городе метро взорвать.

http://www.kasparov.ru.3s3s.org/material.php?id=58A82ADD58C2
5



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  • 13 | 19.02.2017, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 19.02.2017, 11:22 | Автор: Вдумчивый | На сайте
Публикации: 259 | Комментарии: 35201 | Рейтинг: +6303,8
...
Таким образом, меняя палачей, комуняцким тАвАрищам удалось уничтожить лучших представителей России и спокойно грабить страну все последние 100 лет.

-------------------------

"Лучших представителей..." Тебя-то почему не тронули?



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  • 14 | 19.02.2017, 11:37 | Автор: Егерь
    Публикации: 2989 | Комментарии: 5880 | Рейтинг: +2608,8
Далее.

Когда фактически идет война, каждый человек имеет неотъемлемое святое право присоединиться к любой из фактически существующих воюющих сторон. Независимо от того, признают ли ее "законной" воюющей стороной те или иные государства. Это право всегда имело неформальную моральную санкцию, признававшуюся людьми более высокой, чем любые писаные законы. Называлось это "правом на восстание". И если сбудется мечта многих членов партии "Яблоко" о честном выполнении нынешней властью нынешних же законов, я готов буду спрятать повстанца-добровольца Прилепина в каком-нибудь схроне. Вот только руки создателю клипа "Пора валить" не подам.

Я не нуждаюсь в демонизации противника. В расчеловечивании образа врага во время войны нуждаются слабые духом. Те, кому для подавления естественного человеческого отвращения к убийству, к насилию и жестокости нужны постоянные лошадиные дозы ненависти. Сильный может позволить себе уважение к врагу. Может позволить себе даже понимать его правду. Вот только даже уважающий себя враг не будет уважать создателя клипа "Пора валить".

И все же выразим признательность политруку Прилепину. За его программное интервью. В котором про Киев, "всю Украину" и все такое. Ведь он ответил на вопрос, весьма болезненный для многих противников колорадского мятежа на Донбассе: а почему бы Украине не отпустить на все четыре стороны этих ватников, этих совков, не желающих в цивилизованную Европу и поддерживающих рашистско-фашистских мятежников? Зачем они Украине? Ведь только обуза. Пусть присоединяются хоть к Российской Федерации, хоть к Центрально-Африканской Республике. Ведь в войне за восстановление контроля над этим гиблым куском суши гибнет гражданское население, гибнут дети.
Политрук Прилепин не сказал ничего нового. Он лишь напомнил о том, о чем стали забывать. Повторил то, что говорили еще Гиркин с Бородаем. То, что писали рядовые бойцы мятежных формирований на бортах своей бронетехники. Все эти лозунги "На Киев!" и "На Львов!".

Украина не может отпустить Донбасс гиркиных, бородаев и прилепиных, потому что Донбасс гиркиных, бородаев и прилепиных не отпустит Украину. На Донбассе нет реальной силы, выступающей с сепаратистской программой отделения от Украины. Во всех военно-политических структурах "ЛДНР" абсолютно доминирует "партия возвращения всей Украины в состав Российской Империи". Сепаратизм – это для полезных западных правозащитников, чувствительных к принципу самоопределения вплоть до отделения. А для внутреннего потребления – клип "Пора валить".

В военно-политической структуре "ЛДНР" намертво сплелись местные мятежники и пришлые из России. Политруки и военные специалисты. Добровольцы, полудобровольцы и совсем не добровольцы. Разорвать эту спайку практически невозможно. Можно предполагать, что в этом клубке есть достойные противники. Можно пытаться понять мотивы, по которым они примкнули к мятежу. Единственное, чего с ними нельзя – так это договориться. Ситуация не имеет невоенного решения, пока Донбасс остается плацдармом для наступления на Украину. Плацдармом для гиркиных, бородаев и прилепиных. Для того, чтобы процесс политического урегулирования проблемы Донбасса мог хотя бы начаться, необходимо разгромить, уничтожить, изгнать тех, кто пришел на Донбасс с песней "Пора валить". Единственное, чего я не желаю политруку Прилепину – так это того, чтобы его завалили свои. Как уже завалили многих не менее ярких полевых командиров колорадского мятежа. Я все-таки желаю политруку Прилепину достойной гибели в бою.

http://www.kasparov.ru.3s3s.org/material.php?id=58A82ADD58C2
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  • 15 | 19.02.2017, 11:37 | Автор: Harrison
    Публикации: 49 | Комментарии: 8741 | Рейтинг: -1278,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Давай Ежик, побегай, натаскай дровишек, то бишь копипастов.
Разомни ножки.
И вообще, шибче старайтесь!



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  • 16 | 19.02.2017, 11:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1467 | Комментарии: 53451 | Рейтинг: +11521,2
15 | 19.02.2017, 11:37 | Автор: Harrison | На сайте

Давай Ежик, побегай, натаскай дровишек, то бишь копипастов.
________________
Взвизгнул харя, притащивший копипаст от сбрендевшей Мориц))))



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  • 17 | 19.02.2017, 11:48 | Автор: Harrison
    Публикации: 49 | Комментарии: 8741 | Рейтинг: -1278,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Э-эээ, нет, тут небольшая разница - я принес подло скрытый вами "неугодный" пост, с тем чтобы его все-таки прочитали люди.

А вы таскаете ваши партянки чисто из любви к самому процессу.
Сечешь, нет?



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  • 18 | 19.02.2017, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 19.02.2017, 10:19 | Автор: Егерь | На сайте
Публикации: 2988 | Комментарии: 5872 | Рейтинг: +2606,8
РОССИЯ УЗАКОНИЛА ОККУПАЦИЮ УКРАИНСКОГО ДОНБАССА И ПРИЗНАЛА "ЛДНР"
...

"Надо ответить как минимум отменой безвизового режима с РФ, это только для начала..."

-------------------

Поляков! Этот автор, некто Бутусов, понимает, что ребят-вахтовиков с Украины - сотни тысяч, летающих на северА России? Чем они будут кормить семьи? Получается, украинское население тоже заблокируют?



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  • 19 | 19.02.2017, 11:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1467 | Комментарии: 53451 | Рейтинг: +11521,2
Не вижу разницы)))) Копипаст копипаста - лучше копипаста?))))))))))



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  • 20 | 19.02.2017, 11:52 | Автор: ufimsky-obuvatel
    Публикации: 0 | Комментарии: 4408 | Рейтинг: +912,6
Михаил Роднов, доктор исторических наук

....Ставший в 1652 году всероссийским патриархом Новгородский митрополит Никон (Минин или Минов), человек властный и самовольный, начал свои безумные церковные реформы и сразу же в изданной Псалтыри были пропущены статьи о двуперстии и поклонах. .....

Стоглавый Собор 1551 года гласил: «Ащели кто двема персты не благословляет, якоже и Христос, или не воображает крестного знамения, да будет проклят, святии отцы рекоша» (31 глава).

Вершить свои чёрные деяния Никон......
-----------------------------------------
Не всё так однозначно.
За время автокефалии (читай самоизоляции) Русской Православной церкви с 1448 года в церковных книгах и в обрядах накопилось множество разночтений и нестыковок с другими Поместными Православными церквями. Это стало очевидно после присоединения Левобережной Украины и Киева к России на Переяславской Раде в 1654 году.
Царь Алексей Михайлович Романов считая себя покровителем и защитником всех православных, желая стать действительно Всеправославным Царем, и Никон, который был духовным пастырем и единомышленником Алексей Михайловича, решили исправить эти ошибки.
Москва Третий Рим! Надо соответствовать.
Стать единоличным правителем, ну откуда у сына мордовского крестьянина, пусть даже ставшим Патириархом, такие амбиции?
А ведь потом церковный Собор 1667 года оставил все реформы Никона в силе. Значит он правильно всё делал.
Нельзя только одного Никона обвинять в расколе.



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