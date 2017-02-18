Исторические картинки. 350 лет раскола

Ставший в 1652 году всероссийским патриархом Новгородский митрополит Никон (Минин или Минов), человек властный и самовольный, начал свои безумные церковные реформы и сразу же в изданной Псалтыри были пропущены статьи о двуперстии и поклонах. Возмущённые сим неслыханным богохульством ряд справщиков (работников издательства по современному) отказались от службы.
Стоглавый Собор 1551 года гласил: «Ащели кто двема персты не благословляет, якоже и Христос, или не воображает крестного знамения, да будет проклят, святии отцы рекоша» (31 глава).
Вершить свои чёрные деяния Никон поставил греческого монаха Арсения, воспитанника иезуитской коллегии в Риме, где готовили униатские кадры (униаты – православные, принявшие верховенство римского папы). Арсений даже временно был мусульманином, затем как униат служил при дворе польского короля Владислава.
Про него иерусалимский патриарх Паисий сообщал русскому царю Алексею Михайловичу, что тот прежде «бысть бусурман, и потом бежал к ляхам и, бысть у них, учинился униатом, и имеет на себе великое злое безделие».
По всей Руси никоновские посланники стали сверять и уничтожать старые книги, первый выступивший против злодеяний патриарха Коломенский епископ Павел в 1654 году был подвергнут жестоким истязаниям по приказу Никона.
Ломая сопротивление Никон устанавливал в Русской православной церкви свои порядки и, наконец, в феврале 1667 года открылся, так называемый, Большой Московский собор с участием 12 иноземных и 17 русских архиереев, в том числе были два Восточных патриарха: Александрийский Паисий и Антиохийский Макарий.
Фактической целью реформ Никона было установление собственного единовластия в Московском государстве. Полностью доверявший ему сначала царь Алексей Михайлович затем вступил с ним в непримиримый конфликт. Церковная власть попыталась встать над светской и потерпела поражение. Никон самовольно оставил патриарший престол.
Собор в феврале 1667 года по воле царя лишил сана патриарха Никона. Но при этом церковные иерархи утвердили все безумные никоновские реформы и произнесли проклятия на приверженцев старой веры. Репрессивная машина государственного аппарата заработала в полную силу.
Но сломить истинную веру русскую оказалось невозможно! Духовное сопротивление возглавил протопоп Аввакум (1620–1682) и многие его последователи, от духовенства и простого народа до боярыни Феодосии Морозовой.
А затем восстали монахи святого Соловецкого монастыря. С 1668 по 1676 год трудники духовные отражали приступы вооружённой до зубов царской рати. Погибли все до одного…
Веками старообрядцы подвергались гонениям, периоды жестоких преследований сменялись относительно умеренной политикой. Последователи старой веры разделились на многие направления (согласия и церкви).
Это было главным условием выживания. Имперские штурмовики не знали кого и где искать…
Последствия церковного раскола, проклятий, наложенных в далёком 1667 году, оказались трагическими. В Русской истории церковь всегда сохраняла определённую независимость, «дистанцию» от светской власти, являясь духовным пастырем, совестью народа.
Никон захотел жёстко связать светскую и духовную власти воедино. Ему удалось! Только во главе оказался не патриарх, а царь. Сначала Алексей Михайлович, а затем его младший сын император Пётр Алексеевич, который вообще упразднил патриаршество, поставив во главе православной церкви генералов. Патриаршество восстановили лишь через двести лет!, в 1917 году.
Церковь стала содержанкой государства. О какой духовной проповеди, обличении пороков и язв власть имущих, защите сирых и обездоленных могла идти речь? Когда покатилось Красное колесо революции, православная церковь была уже полностью разложившейся, она никак не влияла на ход истории, веры в народе почти не осталось.
Православные семинарии стали рассадниками революционной заразы. Одного семинариста Вы все знаете…
Отчаянные попытки наиболее дальновидных священников, как Иоанн Кронштадтский, чувствовавших приближение зверя, «разбудить» православие, сама же верхушка РПЦ встречала «в штыки».
А старообрядцы выжили. В условиях постоянных гонений приходилось трудиться, дорога во власть была закрыта, оставалось дело делать, работать! У старообрядцев в отличие от «обычных» православных-никониан особое отношение к труду! В христианском наследии они видят заветы иные:
«ГОРЕ ЛЕНИВОМУ! ОН ПОЖАЛЕЕТ О ВРЕМЕНИ, КОТОРОЕ ПОТРАТИЛ ПЛОХО, НО, ПОИСКАВ, НЕ НАЙДЁТ ЕГО» (преподобный Ефрем Сирин).
Однажды на научной конференции в Брянске слушал доклад местного историка о хозяйстве старообрядцев (в Брянской области находится один из духовных центров – Новозыбков, в здешних лесах веками скрывались сторонники старой веры), как они трудились и жили справно.
Автор завершила выступление, ведущий конференцию, известный историк, помолчал и вдруг сказал: «а может зря мы в XVII веке перешли в (никоновское) православие?»
Рябушинские и Морозовы, добрая половина уфимского купечества, горнозаводчики Твердышевы… можно бесконечно перечислять выходцев из старообрядцев, строивших и созидавших, возводивших фабрики и заводы, прокладывавших железнодорожные магистрали, распахивавших алтайскую тайгу, в диком Забайкалье, степях Заволжья и глухих лесах Керженца создававших рай земной.
Летом 1913 года в Уфимской губернии провели анкетирование села. Изучали… пьянство. На всю губернию обнаружили 22 деревни, где почти совсем не пили (14 старообрядческих и 8 татарских).
На моём сайте есть сборник «Уфимский некрополь», там любопытный Читатель найдёт сведения о старообрядцах в Уфимской губернии на 1914 г., и во втором томе «Истории Башкортостана» также есть материалы о них.
В наши дни существуют три старообрядческие церкви:
1) Русская православная старообрядческая церковь, глава – митрополит Московский и всея Руси Корнилий (официальный сайт: http://rpsc.ru), есть община в Уфе;
2) Русская древлеправославная церковь, глава – патриарх Московский и всея Руси Александр (официальный сайт: http://raoc.info), приходы в Уфе, Стерлитамаке, Белебее, Усень-Ивановском;
3) Древлеправославная поморская церковь, глава координационного органа – председатель Единого Совета О.И. Розанов.
Кроме того, существует несколько беспоповских согласий, старообрядцев исповедующих веру без священников. Эта проблема стала острой в XVIII столетии, когда умерли последние священники, рукоположенные до Никона.
Наконец, очень небольшая часть старообрядцев ещё с 1800 года перешла под управление правящей церкви (РПЦ Московского патриархата), их стали именовать единоверцами (на всю страну ныне всего около 30 приходов).
А реформы Никона самой «правящей» православной церковью были осуждены. Когда на всех верующих обрушились большевистские репрессии, местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий в 1929 году признал старые книги и обряды, отменил запреты.
Это было подтверждено в 1971 году на поместном соборе в Троице-Сергиевой лавре. Митрополит Никодим выступил с докладом «Об отмене клятв на старые обряды». Церковные реформы Никона осуждались, «основания для замены двоеперстия на троеперстие объявлялись более чем сомнительными, а воззрение на старые русские церковные обряды как еретические отвергалось как неправильное и необоснованное».
2 июня 1971 года было принято решение утвердить постановления 1929 года: «об упразднении клятв Московского Собора 1656 года и Большого Московского Собора 1667 года, наложенных ими на старые русские обряды и на придерживающихся их православноверующих христиан, и считать эти клятвы, яко не бывшие».
В 2000 году на Архиерейском соборе Русской православной церкви заграницей было принесено покаяние перед старообрядцами: «Хотя мы потомки гонителей ваших, но неповинны в причинённых вам бедствиях. Простите обиды, чтобы и мы были свободны от упрёка, тяготеющего над ними. Мы кланяемся вам в ноги и препоручаем себя вашим молитвам».
Внутри «правящей» церкви (РПЦ Московского патриархата) тем не менее продолжаются споры о правомерности снятия анафемы в 1971 году (см., например.).
Сами же старообрядцы эти проклятия никогда не признавали. А вывод один – думай сначала, когда реформы затеваешь!
Михаил Роднов, доктор исторических наук
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