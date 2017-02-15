Исторические картинки. Изумительная Миловка

Весной 1854 года жители Миловки в изумлении стояли на берегу реки. Всегда сильно разливавшаяся она вдруг утихла, течение стало слабым. В 1854 году случился гигантский разлив и Белая размыла новое русло через Нижегородку. Пресса сообщала:
«В нынешнем году, после разлива, река пробила себе новый путь, который сократит линию течения вокруг города до 10 вёрст. Это новое русло, отстоя от Московского перевоза на 7 вёрст, готовилось уже давно, так что с каждым годом делался заметнее будущий новый путь Белой. В настоящее время этот канал, идущий на пространстве двух вёрст, видимо привлёк к себе течение Белой; вода идёт сюда необыкновенно стремительно, с каждым днём расширяя свой путь и заметно изменяя течение. Теперь широта канала простирается от 25 до 40 саж., а наименьшая глубина фарватера доходит до 4-х арш., в прежнем же русле весьма заметна убыль воды и очень медленное течение».
А ранее каждую весну мимо Миловки нескончаемой чередой плыли огромные барки, расшивы, беляны с железом и медью горных заводов, хлебом, длинные плоты.
В 1851 году писатель Василий Васильевич Зефиров нанял косную лодку с гребцами и отплыл от старой пристани, где ныне Монумент дружбы. Миновал гору с теперешним памятником С. Юлаеву:
«От этой горы река Белая едва заметно берёт направление в лево и протекши версты две, вдруг поворачивает к северу и тем образует острый песчаный угол, далеко вдавшийся в реку. Место гибельное для судов, плавающих по Белой и сколько я могу припомнить, едва ли проходила хотя одна весна, в которую бы одна, или несколько барок в этом месте не село на мель…
Избавленные от хлопот и опасений судопромышленников, мы очень спокойно обогнули песчаную косу на нашем лёгком челноке, и наслаждаясь вполне всею роскошью прелестного вечера, в самом приятном расположении духа продолжали наш путь. Миновали дубники, – лес довольно прежде значительный, но ныне почти вырубленный и опустошённый – годный только на дрова. Миновали деревню Киржацкую, потом сельцо Миловку, имение Надворной Советницы Б[азилевской] с превосходно-отстроенным домом, по-крайней мере он так казался мне издали»…
Автор перепутал, они сначала проехали Миловку, а потом Киржацкую (совр. Затон), см. карту «Уфа» на моём сайте.
До прорыва Белой современного русла в 1854 году существовало несколько переправ. В 1852 году Уфимская градская дума назначила торги на трёхлетнюю аренду «береговых мест для устройства переправ на реках: Белой под названием Стрешней, Романовской и Дубниковской по выше Вавилова перевоза и Уфе Каменной». Выше по течению от Вавиловского перевоза в Нижегородке через Белую действовали переправы (перевозы на лодках): Стрешнев (в районе совр. устья Дёмы), Романовская (к дер. Романовке и далее на Мармылёво) и Дубниковская (к Миловке, возле которой росли дубовые леса).
Так что в старину подводы спускались по совр. улице Пушкина и по длинному полуострову Нижегородке двигались прямо к Миловке, где переправлялись через Белую.
Гигантский разлив 1854 года отрезал от Нижегородки кусок, возник остров, который ныне именуется Козарез. Что сие слово означает, неведомо. До революции он звался Остров весёлости или Любовино. Лесов там не было, одни луга, уфимцы на лодочках любили туда сплавать, отдохнуть на лоне природы, пивка попить, у костра посидеть, ну, и так далее…
Первые триста лет истории Уфы Миловка была оживлённым местом. Обозы, верховые, пешие, крестьяне везли в город продукты, гнали скотину, мчались по служебным делам военные…
Не случайно, поэтому, Миловка была в цене. Рядом с городом, легко доехать, природа, шарман! Миловку облюбовала аристократия.
Оговоримся, что точно не известно, откуда взялось имя сельца. В Уфимском крае было немало деревень с подходящими прозвищами – Отрада, Приют.
Но, с другой стороны, большинство пригородных селений звались по именам владельцев. Неподалёку, в сельце Волково (Куровское, совр. Курасково) даже в середине XIX века жили дворяне Милеевы. Тайна…
Но вернёмся к аристократии. Коттедж в Миловке могли себе позволить токмо люди важные, изящные и к красоте чувствительные. И уже в конце XVIII столетия Миловку украшал каменный дворец!
В то время на всю Уфу каменных зданий было… несколько. А тут деревня.
Ранняя история Миловки скрывается пока в тумане истории. По сведениям краеведов Гудковых в XVIII столетии землями владели представители знаменитых уфимских фамилий и с 1786 года угодья оказались в руках первого лица всего края – правящего должность правителя Уфимского наместничества, генерал-майора и кавалера ордена Святого Георгия 4-го класса Александра Александровича Пеутлинга. Есть сведения в интернете о нём.
Он как раз прибыл в Уфу и, видимо, сразу купил себе загородное имение в благословенной Миловке. Служил до 1794 года. Почти наверняка, именно барон А.А. Пеутлинг и начал крупномасштабное строительство в Миловке.
Если когда-нибудь в Миловке захотят облагородить берег старицы Белой и создать красивую набережную, её можно назвать Баронская пристань, по образцу Севастополя, где есть Графская пристань (фото ниже).
Видимо, справедливо основателем Миловки считать именно Александра Александровича Пеутлинга, одного из первых в России кавалеров ордена Святого Георгия (получил за личные боевые заслуги в русско-турецкой войне, 1771 год).
По сведениям краеведов Гудковых в 1789 году Миловку у Пеутлинга купил его непосредственный начальник и опять-таки барон (нет, пристань обязательно должна быть Баронской) правящий должность генерал-губернатора, генерал-поручик Осип Андреевич Игельстром, тоже известная историческая личность.
Но барон О.А. Игельстром одновременно являлся генерал-губернатором сразу в двух наместничествах Симбирском и Уфимском и жил в основном в Симбирске (совр. Ульяновск). Видимо, он собирался переселиться в Уфу, но не сложилось, и в 1790 году жена А.А. Пеутлинга Анна Петровна выкупила обратно Миловку.
Как можно продавать такую красоту! Семья Пеутлингов постоянно здесь, видимо, проживала до 1794 года, пока супруг оставался служить в Уфе. В 1795 году Миловку продают.
А покупает её преемник А.А. Пеутлинга на должности правителя наместничества, затем гражданский губернатор князь Иван Михайлович Баратаев (Бараташвили Иван Мельхиседекович, 1739 – после 1800), тайный советник (1797), подполковник (1771).
На Баронской пристани в Миловке обязательно должна быть грузинская кухня.
На моём сайте есть сборники «Река времени» за 2015 и 2016 годы. В обоих есть интересные сведения о князе И.М. Баратаеве, именно он при императоре Павле I отправил из Уфы царский трон, а затем руководил переездом учреждений из Уфы в Оренбург, но неудачно, за что в 1799 году был отстранён от должности и уехал в Саратов.
Одной из достопримечательностей Саратова является дом князя Баратаева, см. здесь. Фото:
И если Вы не ушли с моего сайта, откройте сборник «Река времени. 2011». Историк Юлай Маратович Абсалямов опубликовал документы московского архива:
Сельцо Миловка [дворов – 10, душ мужского пола – 48, душ женского пола – 33] – владение тайного советника, князя Ивана Михайловича Баратаева. «На речке Лазоревой имеется пруд, при котором мукомольная мельница, о двух поставах. Действие имеет во все годовое время, кроме разлития полой воды. В каждой год вымалывает разного хлеба до трёх тысяч пуд, кои для господского продовольствия равно и сторонних людей от которой доходу получается до дву сот рублей в год … В том сельце дом господский – полукаменной от трёх этажах: нижней этаж каменной, а верхния – деревянныя и два флигиля – деревянныя ж и изрядной архитектуры. При доме сад легулярной с пришпектами и оранжерея. Во оном саду имеются плодовитыя деревья – яблони и разного рода смородина, а в оранжереи – персики и разного рода продукты и цветы. Все оныя употребляются для господского расхода … Из [пруда] прорыты канавы шириною на сажень, глубиною в два и в 5 аршин для мукомольной мельницы … Крестьяне состоят на изделье. Промысел имеют хлебопашеством. Зажитком средственны. Женщины сверх полевой работы прядут лён, посконь и шерсть, ткут холсты и сукна для господина и своего употребления, а частию и на продажу».
Вот она какая была Миловка двести слишком лет назад. Токмо павлинов не хватало!
В шутку, разговор миловцев в 1795 году. Ну, как Петровна, персики-то нонче не уродились? Не говори, Семёновна, одне ананасы…
На сайте Это место. ру Читатель найдёт Миловку на карте 1820 года.
Миловская усадьба в первой половине XIX века оказалась в руках богатейшего предпринимателя Ивана Фёдоровича Базилевского (1791–1878), золотопромышленника, миллионера, сказочные богатства которого позволили ему скупить многие поместья под Уфой. А центром обширных владений стала именно Миловка.
Юридически Миловка числилась собственностью его супруги – Варвары Петровны, урождённой Ознобишиной, из пензенского дворянства. Лишь в 1869 году супруг «выкупил» Миловку у жены.
Здесь чета Базилевских проводила летние месяцы, а летом 1850 года первый уфимский писатель и первый редактор первой уфимской газеты Иван Прокофьевич Сосфенов специально съездил в Миловку (см. на моём сайте книжку «Сосфенов», там полный текст).
Итак, мы в Миловке 167 лет тому назад. Миловцы, восстанавливайте историческую географию. Въезжаем со стороны Дмитриевки примерно по современному 2-му Школьному переулку:
«Но вот мы наконец у цели своей поездки – в Миловке. С самого приезда в неё по правую сторону дороги стоят 5 огромных магазинов [слово магазин тогда означало склад, амбар], лучшей плотничной работы, вмещающих в себе в настоящее время более 500 000 пудов ржаного хлеба; по левую ж отстраивается в значительных размерах каменный винокуренный завод, со всеми современными усовершенствованиями.
Проехав по плотине довольно обширного пруда, при котором устроена и мукомольная мельница, глаза встречают, как бы нехотя, двух-этажный деревянный флигель, с помещением в нём управляющего Миловской вотчинной конторы и перелётных жильцов. Этот флигель несколько застеняет за ним стоявший каменный трёх-этажный владельческий дом, пред которым растёт полукругом прекрасная ветвистая роща с полувековыми деревьями, разбитая весьма опрятно содержимыми дорожками, усыпанными мелким песком, который в прогулке придаёт большую лёгкость и мягкость ноге. Путник в этой роще найдёт в знойный день полную прохладу, а в бурный сокроется и от непогоды».
Нас радушно встречает управляющий Миловкой и соседними имениями Базилевского Иван Годовиков, видимо, выходец из южных губерний. Зовёт к себе домой на чашку чая, хлебосольство у миловцев в почёте:
«Исполняя желание г. Годовикова, мы взошли в его невысокую квартиру, но богатую строгою чистотою и опрятностию. Как первое украшение жилищ православных христиан должны быть св. иконы, так и у управляющего Миловкой передний угол помещения красовался ими с горящею лампадою. В одном из простенков висел хорошей столичной работы портрет старшего сына Годовикова, – любимца Ивана Фёдоровича Базилевского, за его добросовестность».
Видимо, это был Иван Иванович Годовиков, уфимский 3-й гильдии купеческий сын. Семья пользовалась особым доверием. Когда 18 мая 1855 года у Ивана Ивановича и Екатерины Николаевны Годовиковых родилась дочь Елена, крещена 21 мая в Спасской церкви Уфы, восприемниками выступали дедушка Иван Никанорович Годовиков и жена титулярного советника Николая Павловича Протопопова Раиса Дмитриевна.
Затем, «напившись чаю и отдохнув несколько минут от тряской и частию качкой дороги, мы отправились осматривать Миловку с её заведениями, расположенную на довольно ровной площади, примыкаемой к бельскому поемнику.
Первый предмет осмотра был 3-х этажный каменный дом владелицы, обращённый фасом на восток. С балконов второго и третьего этажа виды чрезвычайно очаровательны, и самой замечательной из них точкой кажется г. Уфа, расположенный с Божьими церквами на высотах горного берега – царицы наших башкирских рек – Белой». Заметим, что у князя Баратаева дом был тоже трёхэтажный.
Входим в миловский дворец: «Дом Варвары Петровны Базилевской, меблированный с особенным вкусом и содержимый в чистоте, всё-таки высказывал об отсутствии её. Из комнат среднего этажа внимание любознательного особенно останавливается на кабинете, в котором значительное число ценных оптических инструментов и книг; фамильные портреты поразительного сходства; только не нашли мы портрета самой владетельницы имения и маститого старца Фёдора Ивановича Базилевского … В нижнем ярусе дома внимание останавливается на печи, особого устройства, которая нагревает все комнаты среднего и верхнего этажей.
Оранжерея довольно богата плодовыми деревьями, но не роскошна цветоводством.
За рощею в двух довольно длинных и фасадных порядках расположено сельцо Миловка, имеющее свыше 200 душ мужеского пола с 60 крестьянскими домами. Улица, отделяющая тот и другой порядки, весьма широка и содержится очень опрятно. На ней играли в двух хороводах молодые женщины с юными девами, одетыми с сельским вкусом, а мужчины молодые в красных александрийских рубашках, несколько поодаль, любовались ими … Подстрекаемый любопытством, я входил в крестьянские избы и не находил в них ничего кроме довольства и слышал лишь одни призывания благословения Божия на владетельницу и детей её».
В Миловке развивалась промышленность. Имелся винокуренный завод, а «в левой стороне за сельцом обращают на себя особенное внимание по прекрасному устройству кирпиче-делательные заводы, где одна калильная печь, имеющая 18 труб, выжигает в одно время 40 000 отличного кирпичу. Почему неизлишним будет рекомендовать уфимским кирпичеделателям побывать в Миловке … Из слов Управляющего имением видно, что кирпичеделательные миловские заводы, окончив пропорцию, нужную для отделки винокуренного завода, будут заготовлять кирпич для постройки в Миловке церкви с детским приютом. Мысль владетельницы в осуществлении более нежели прекрасная! Такое богоугодное здание придаст и значительную красоту целому, ежели оно построено будет на месте флигеля, занимаемого ныне Управляющим с вотчинною конторою».
Церковь так и не построили, а мы, путешествуя во времени и пространстве, «после осмотра, дав себе отдых в тенистой роще, или лучше сказать парке, потому что в ней аллеи так широки, что свободно можно в разных направлениях кататься в кабриолетах, и подкрепив силы свои обедом, мы в 6 часов оставили Миловку, пожелав ей ещё большего устройства с тем, чтобы она вполне соответствовала своему названию и была бы лучшим местом из всех окрестных поселений».
К 1861 году в Миловке было 38 крестьянских подворий (жили 217 мужчин, 221 женщина), стояла барская усадьба, за которой присматривали 19 дворовых (8 муж. и 11 жен.).
Когда отменили крепостное право, миловские мужики упёрлись, не договорились с Варварой Петровной Базилевской и вообще отказались от земли. В 1866 году вся Миловка перешла на, так называемый, «Царский дар».
Крепостные могли отказаться от земли и не платить помещикам выкупные платежи, за это они получали бесплатно четвертной «дарственный» надел, в Миловке – по 1 десятине 300 квадр. саженей на мужскую душу (плюс усадьба с огородом), примерно по полтора гектара земли на каждого мужчину.
Это был очень редкий случай в крае. В Миловке жили «дарственники».
Почему крестьяне так поступили? Очень просто. Рядом город. Жители за счёт огородов, продажи овощей, молока и прочего на уфимских базарах могли безбедно существовать. А пашни и покосы можно арендовать или купить. Хитрые они, миловцы, однако.
Тем временем владельцы Миловки Базилевские окончательно переселились в Санкт-Петербург. А здесь долго жил управляющий всеми их уфимскими имениями Александр Васильевич Черников-Анучин, известный также как один из первых наших археологов, раскопки в окрестностях производил.
В 1895 году скончался хозяин Миловки Фёдор Иванович Базилевский, земля перешла к брату Виктору, который в 1904 году продал Миловку (дом с усадьбой и землю в округе) купчихе Ираиде Алексеевне Чижёвой.
Купчиха тоже жила в Питере (про неё есть исторические картинки), но летом часто приезжала в Миловку, пока в 1912 году не разорилась. Сохранилось много документов, по которым можно восстановить облик Миловки в начале XX века:
В «имении была оранжерея и большое количество построек …, конный завод с ипподромом и манежем». Упоминалась больница, действовала школа.
В усадебном «ядре» поместья стояли барский дом (100 х 60 м), конюшня, флигель (летнее жильё), погреб с баней и курятником, теплица и две оранжереи. Был целый комплекс строений.
По воспоминаниям потомков, в чижёвской Миловке имелись «два больших искусственных пруда, двухэтажный каменный дом с большим парком и аллеями. По частично сохранившимся аллеям можно предполагать, что большой парк имел регулярную планировку, в композицию которой был включён глубокий овраг, по дну которого протекал ручей. Центральная аллея парка была из вековых елей, а другая из липы. Были и "чудные берёзы и осины.
Маленький мостик соединял обрыв с фруктовым садом и оранжереями, где выращивались персики и ренклоды, делали даже опыт выращивать ананасы … От крыльца, выходящего на площадку, отделённую сиреневыми кустами от конюшни шла дорога мимо парка к плотине с прудом и выводила на усадьбу, где были контора, коровник, конный завод, квартиры служащих и прочие строения. При конном заводе имелся ипподром и манеж". Господский дом композиционно был ориентирован на жилую улицу, центральная ось которой проходила по его геометрическому центру», реконструировала облик Миловки архитектор С.Ю. Семёнова.
А в заключение я приглашаю… посмотреть на Миловку.
Изумительная Миловка попала даже… в кино!
В Гражданскую войну в барском особняке разместили эвакуированных из Петрограда детей. В объектив кинокамеры попал кусочек Миловки.
Уникальные исторические кадры любезно предоставили кинорежиссёры из Москвы Денис Валерьевич Федорин и Валерий Алексеевич Слесарев.
Впервые показываем Миловку в 1918 году. Автор киносъёмки И. Доред.
ПРОСМОТРЕТЬ ВИДЕО.
Михаил Роднов, доктор исторических наук
Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»
Исторические картинки. Изумительная Миловка
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