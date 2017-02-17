Согласно этим данным, в республике на 100 тысяч человек приходится 3402 человек, а общее число душевнобольных превышает 138.5 тыс. человек.
Иначе говоря, каждый 340-ый человек в Башкирии психически болен. Здесь речь идет только о тех гражданах, которые обратились за психиатрической помощью и по итогам исследования находятся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами. Предполагается, что реальная картина еще более тревожная, т.к. не все больные по тем или иным причинам взяты, как было принято писать в советское время, на «психиатрический учёт».
В рейтинге душевнобольных регионов Башкортостан занимает тревожное 11 место в России (всего 85 регионов). Татарстан, к слову, в этом смысле более здоров – находится на 71 месте. Меньше всего доля душевнобольных в Чечне, Ингушетии и в других республиках Кавказа. «Передовики» - Алтайский край, Чукотский авт. Округ и Ямало-Ненецкий авт. округ. На конец 2015 года, как следует из данных Лайф.ру, в России было 4,04 млн психически больных людей.
Больничный комплекс Республиканской психиатрической больницы в д.Базилевка:
Карим Яушев, Уфа, Башкирия - Башкортостан
В Башкирии растет число сумасшедших людей
Раздел: Новости | Просмотры: 2876 | Комментарии: 43