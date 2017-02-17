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В Башкирии растет число сумасшедших людей

  • Опубликовано: Karim Yaushev | 16.03.2017
    Раздел: Новости | Просмотры: 2876 | Комментарии: 43
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В Башкирии, как и во многих регионах России, растет число психически больных людей. Это следует из статических данных, предоставленных порталу Лайф.ру Минздравом РФ и Исследовательским центром психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.

В Башкирии растет число сумасшедших людей


Согласно этим данным, в республике на 100 тысяч человек приходится 3402 человек, а общее число душевнобольных превышает 138.5 тыс. человек.

Иначе говоря, каждый 340-ый человек в Башкирии психически болен. Здесь речь идет только о тех гражданах, которые обратились за психиатрической помощью и по итогам исследования находятся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами. Предполагается, что реальная картина еще более тревожная, т.к. не все больные по тем или иным причинам взяты, как было принято писать в советское время, на «психиатрический учёт».

В рейтинге душевнобольных регионов Башкортостан занимает тревожное 11 место в России (всего 85 регионов). Татарстан, к слову, в этом смысле более здоров – находится на 71 месте. Меньше всего доля душевнобольных в Чечне, Ингушетии и в других республиках Кавказа. «Передовики» - Алтайский край, Чукотский авт. Округ и Ямало-Ненецкий авт. округ. На конец 2015 года, как следует из данных Лайф.ру, в России было 4,04 млн психически больных людей.

Больничный комплекс Республиканской психиатрической больницы в д.Базилевка:

В Башкирии растет число сумасшедших людей


Карим Яушев, Уфа, Башкирия - Башкортостан




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 16.03.2017, 10:09 | Автор: юнг
    Публикации: 267 | Комментарии: 29385 | Рейтинг: +5555,6
Есть анекдот:
"В мире очень много психов,
каждый пятый в мире псих!
Говори со мною тише-
Может, я один из них".



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1

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  • Гость
  •  
  • 2 | 16.03.2017, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кухарка, а ты обращалсь официально?

Патриот



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3

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  • 3 | 16.03.2017, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
16.03.2017, 10:09 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 267 | Комментарии: 29344 | Рейтинг: +5548,4
Есть анекдот:
"В мире очень много психов,
каждый пятый в мире псих!
Говори со мною тише-
Может, я один из них".
__________
Ты один из них. Вместе с Кухаркой.



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  • 4 | 16.03.2017, 10:13 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8918 | Рейтинг: -1466,8
Юра Ты не псих но подлечить Вас с кухаркой нужно. В СССР таких как Вы успешно лечили в психбольницах да и питание и трудотерапия и Вас вылиала бы от бацил либерализма.



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  • # 5 | 16.03.2017, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 6 | 16.03.2017, 10:21 | Автор: петруха
    Публикации: 0 | Комментарии: 115 | Рейтинг: +15,4
У мужика возле психушки отвалилось колесо. Вытащил запаску и бегает вокруг машины, не может найти болты...
За этим его действием наблюдают пациенты психбольницы, сидящие на заборе.
Мужик, не найдя болтов в отчаянии стоит возле машины...
Сидящие на заборе ему говорят:
- А колёса могут ехать на трёх болтах?
Мужик отвечает:
- Конечно могут
Тогда наблюдавшие ему говорят:
- Так ты с каждого колеса по болту скрути и езжай!
- Спасибо! - обрадовался мужик - Как вы додумались-то?
- Ну, мы же психи, а не дебилы!



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  • 7 | 16.03.2017, 10:39 | Автор: Вдумчивый | На сайте
    Публикации: 271 | Комментарии: 35664 | Рейтинг: +6334,6
В Башкирии растет число сумасшедших людей
===
Нормальные от ненормальных отличаются только статистикой. (с)



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0

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  • 8 | 16.03.2017, 10:41 | Автор: Вдумчивый | На сайте
    Публикации: 271 | Комментарии: 35664 | Рейтинг: +6334,6
Здесь речь идет только о тех гражданах, которые обратились за психиатрической помощью...
===
Эти точно дураки, если за помощью обратились к нынешним становым медикам.



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1

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  • 9 | 16.03.2017, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 16.03.2017, 10:39 | Автор: Вдумчивый | На сайте
Публикации: 271 | Комментарии: 35606 | Рейтинг: +6330,5
В Башкирии растет число сумасшедших людей

===================

АААААААААА!!! Кумуняки! Кругом кумуняки! Спасайтесь! ААААА...



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  • 10 | 16.03.2017, 10:48 | Автор: Вдумчивый | На сайте
    Публикации: 271 | Комментарии: 35664 | Рейтинг: +6334,6
В рейтинге душевнобольных регионов Башкортостан занимает тревожное 11 место в России (всего 85 регионов).

Татарстан, к слову, в этом смысле более здоров – находится на 71 месте.
===
Вывод.

Поголовное навязывание населению региона татарского языка делает тамошних индивидов более здоровыми.

Меньше всего доля душевнобольных в Чечне, Ингушетии и в других республиках Кавказа.
===
А вот подтверждение вывода.

На Кавказе уже все знают местные наречия и учить тама уже просто некого.



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  • 11 | 16.03.2017, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 16.03.2017, 10:39 | Автор: Вдумчивый | На сайте
Публикации: 271 | Комментарии: 35611 | Рейтинг: +6330,6
В Башкирии растет число сумасшедших людей
===
Нормальные от ненормальных отличаются только статистикой. (с
=================================================
"......во дворе где каждый вечер собирались каммуняки....."
+++++++++++++++
О санитарЕ! главное не мешайте Вмуду: чем больше напишет - тем быстрее дохтора переведут его в наблюдательную палату.......



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  • 12 | 16.03.2017, 11:57 | Автор: Гунн
    Публикации: 217 | Комментарии: 5870 | Рейтинг: +872
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
11-е место, Республика Башкортостан 3402 на 100 тыс.чел., общее количество больных - 138 525.

8-е место, Еврейская автономная область 3773 на 100 тыс. чел., общее количество больных - 6 353..........Тут похоже местное наречие сработало.


https://life.ru/t/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D0%B8%D1%8F/974715/samyie_sumasshiedshiie_rieghiony_r
ossii



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  • 13 | 16.03.2017, 12:25 | Автор: Вдумчивый | На сайте
    Публикации: 271 | Комментарии: 35664 | Рейтинг: +6334,6
11 | 16.03.2017, 11:57 | Автор: Гунн

11-е место, Республика Башкортостан 3402 на 100 тыс.чел., общее количество больных - 138 525.

8-е место, Еврейская автономная область 3773 на 100 тыс. чел., общее количество
===
Выходит, что всё сумасшествие зависит от того, кого в коренное население записали?



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  • 14 | 16.03.2017, 12:35 | Автор: Гунн
    Публикации: 217 | Комментарии: 5870 | Рейтинг: +872
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
12 | 16.03.2017, 12:25 | Автор: Вдумчивый


===
Выходит, что всё сумасшествие зависит от того, кого в коренное население записали?
==
Как это?



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  • 15 | 16.03.2017, 12:41 | Автор: Вдумчивый | На сайте
    Публикации: 271 | Комментарии: 35664 | Рейтинг: +6334,6
13 | 16.03.2017, 12:35 | Автор: Гунн | На сайте

Выходит, что всё сумасшествие зависит от того, кого в коренное население записали?
==
Как это?
===
Ты это у меня спрашиваешь?

Спроси у коренных записанных в Еврейкой автономии, а потом у местных становых.

Если у тебя крыша от этого не поедет, то ты - здоров.



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  • 16 | 16.03.2017, 13:46 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8918 | Рейтинг: -1466,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Судя по экспертам УЖа Вы правы Карим.



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2

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  • 17 | 16.03.2017, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Карим, таких как ты у нас к сожелению много.



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  • 18 | 16.03.2017, 14:16 | Автор: юнг
    Публикации: 267 | Комментарии: 29385 | Рейтинг: +5555,6
14 | 16.03.2017, 12:41 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 271 | Комментарии: 35626 | Рейтинг: +6331,6
13 | 16.03.2017, 12:35 | Автор: Гунн | На сайте

Выходит, что всё сумасшествие зависит от того, кого в коренное население записали?
==
Как это?

===========Психические отклонения бывают врожденные (дебилизм) и приобретенные. В обоих случаях зависит от генетических отклонений.
===========Не считая. конечно, белой горячки- но тут, токсическое отравление. приобретенное. Хотя, я знаю многих, которые пьют и остаются нормальными. Кто имеет иную точку зрения-поделитесь.



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  • 19 | 16.03.2017, 14:19 | Автор: юнг
    Публикации: 267 | Комментарии: 29385 | Рейтинг: +5555,6
Наиболее часто белая горячка развивается после 5—7 лет употребления алкоголя у лиц, страдающих хроническим алкоголизмом II—III стадии, после длительного запоя либо на фоне ежедневного пьянства в течение нескольких недель или месяцев при его прекращении. Гораздо реже заболеванию подвержены лица, не страдающие хроническим алкоголизмом, после длительного употребления алкоголя в больших количествах либо употребления алкогольных суррогатов. Группой риска являются перенёсшие в прошлом тяжёлые заболевания ЦНС или черепно-мозговые травмы. Наконец, у больных, в прошлом перенёсших алкогольный психоз в тяжёлой форме, повторение его возможно даже после приёма небольших доз алкоголя
===========То есть, причины так и остались неизвестными.



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  • 20 | 16.03.2017, 14:46 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8918 | Рейтинг: -1466,8
Юра Ты всесторонне развитый чувак. Молодец. Я в Тебе не ошибся. Будешь курировать тройки в Кировском и Советском районах. Да Ты в армии то служил? Умеешь с оружием то обращаться? Но не беда Я научу Тебя стрелять.



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