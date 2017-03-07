Исторические картинки. Тайны большой Дёмы

Но историческое сельцо Кустарёво (Костарёво, Анненское), кстати очень древнее, находилось возле озера Кустарёвское, это совр. улица Демьяна Бедного в Дёме. Через озеро вырос квартал «Сидней» (микрорайон Яркий), поблизости Вьетнамский рынок. Дёма – город контрастов.
Кустарёво веками было весьма оживлённое местечко. В старину переправившись через Белую на Оренбургской (ранее Ногайской) переправе возле совр. Монумента дружбы, где по двум автомостам мчатся мильёны машин, дорога раздваивалась.
Один тракт шёл на юг, а вот второй, забытый и исчезнувший, проходил вдоль Белой вниз по течению. Остатком его является маленькая улочка Левобережная, упирающаяся… в никуда.
Напомним, что Дёма текла по другому руслу, современное устье реки прокопали в 1880-е годы, когда возводили железнодорожный мост.
Древний тракт перескал Дёму и проходил как раз мимо сельца Кустарёво, его самая старинная часть это дома в начале улицы Демьяна Бедного (смотри карту на сайте Это место.ру).
Деревушка была небольшая, стояла барская усадьба. Ещё в октябре 1799 года установили границы владений вдовы надворной советницы Анны Евлампиевны Мартыновой при сельце Анненское, Костарёво тож.
Впоследствии, очередная помещица Авдотья Протопопова, жена писаря Оренбургского № 10 линейного батальона (квартировал в Уфе в «белых казармах» по улице Александровской / Маркса) за 222 рубля серебром 27 марта 1854 года продала поместье (244 десятины / гектара), титулярному советнику Григорию Петровичу Григорьеву.
Небольшое пригородное поместье использовалось как дача. На 1873 год коллежский советник Григорий Петрович Григорьев служил старшим чиновником особых поручений в Казённой палате (Уфа) министерства финансов.
Некогда было финансисту рыбку на Кустарёвском озере ловить, 16 декабря 1857 года он уступил крепостных крестьян и 76 десятин земли супруге Вере Александровне Григорьевой.
Где-то по совр. улице Демьяна Бедного, наверняка, с видом на водоём стояла деревянная усадьба, в 1861 году её обслуживала крепостная дворовая прислуга (4 мужчин и 9 женщин).
Тут отменили крепостное право, двое дворовых захотели получить землю и поселиться в Кустарёво, двое служили до 1863 года.
Проживавшая в Уфе хозяйка, оказавшаяся в статусе мелкопоместной помещицы, быстренько сдала имение в казну за 2250 рублей. Можно предположить, семейный раздел был специально совершён, чтобы оставить основную часть земель в своих руках.
Хитрый муж-финансист продал крепостных и небольшую часть земли супруге, остальные угодья вокруг озера Кустарёвского (391 десятина) сохранил за собой. Уфа развивалась, пригородные земли росли в цене, впрочем, как и сейчас.
Покупатель нашёлся с тугой мошной (мошна – небольшой мешок для хранения денег. На Руси носился на поясе, снабжался завязками, прообраз кошелька).
Если у дёмского (сиднейского) жителя с мошной всё в порядке, надо хорошо покушать. А где? Ну, конечно, в ресторане Rossinsky в отеле Sheraton Ufa в усадьбе знатных дворян Россинских. Например, сайт ресторана рекомендует брускетту с ростбифом и соусом Ремулад:
«Ввиду богатой истории дома основной концепцией ресторана стало воссоздание образа дворянской загородной усадьбы середины XIX века в современной интерпретации стиля «шале», добавляет сайт, а «направление кухни можно описать как сочетание французского подхода к русской классике, получившее международное признание под названием «новая русская кухня». Вкуснотища…
А если с мошной у Вас, благородные обитатели Дёмы, не совсем, современный вид дома Россинских на углу Ильинской и Телеграфной, где автобусы из Дёмы сворачивают на улицу Цюрупы, без сомнения, хорошо знаком. Там даже мемориальную доску повесили. Уфимские краеведы ахнули!
Причём здесь дёмские аборигены?, спросите. Тем более с окрестностей Вьетнамского рынка!
А дело в том, что в 1889 году кустарёвский помещик статский советник П.Г. Григорьев оставшиеся земли продал Россинскому. Жила семья Россинских в этой угловой усадьбе и вкушала брускетту только в зимние месяцы, а летние проводила на брегах Кустарёвского озерца.
Процветание семейства Россинских заложила Прасковья Михайловна Россинская, урождённая Шкапская. Она была родом из мелкопоместных уфимских дворян и, когда удачно вышла замуж, счастья своего не упустила.
Супруг – надворный советник Владимир Петрович Россинский в 1850-е годы служил помощником управляющего Оренбургской (в Уфе) удельной конторы. Удел – это своеобразное министерство, владевшее по стране многочисленными землями и удельными крестьянами, доходы с которых шли на содержание обширного семейства правящей династии Романовых. Все великие князья, дяди, тёти, братья и невестки царей, двоюродные, троюродные и иже с ними получали пенсион из Удельного ведомства. Это ж сколько одной брускетты на такую толпу надо было наготовить!
Судя по документам, муж был человеком чиновным, солидным, входил в правящую элиту, в 1875 году избран депутатом (гласным, говорили тогда) первого состава местного самоуправления – Уфимского уездного земского собрания. Но в экономике, видимо, не шибко разбирался.
Всеми делами заправляла его энергическая супружница – Прасковья Михайловна. Её главный актив – поместья по берегам Дёмы: деревни с крепостными Фальково (Лекаревка), Прасковка (Берказак) и Юматово (Лагерное), где ныне санаторий.
Плодородные чернозёмы, тучные пшеничные поля, стада коров и лошадей, главная усадьба находилась в Фальково. Крепостные мужики трудились под бдительным надзором хозяйки.
При этом Прасковья Михайловна не забывала супружеские обязанности и непрерывно рожала: 19 января 1854 года на свет появилась дочь Ксения, а 30 ноября того же! 1854 года – сын Николай, 24 октября 1856 года родилась Екатерина и т. д.
Настоящей бизнес-леди дети не помеха. Прасковья Михайловна отличалась выдающимися предпринимательскими способностями. Например, на 1869 год ей (а не мужу) принадлежал один из трёх в Уфимском уезде конных заводов, где разводились лошади рысистых пород. Коней продавали в Уфе. На стенах ресторана Rossinsky есть картины рысаков?
Когда отменили крепостное право, Прасковья Михайловна до упора билась с мужиками, заставив заплатить ей выкуп в 15 720 рублей за три деревни (килограмм картошки стоил менее одной копейки).
Если в пореформенный период уфимские дворяне дружно разорялись, Прасковья Михайловна Россинская, наоборот, покупала новые земли. К 1881 году за ней числилось свыше 4 тысяч десятин / гектаров земли вокруг города. При этом барыня приобретала только хорошие поместья, создавала преуспевавшее сельскохозяйственное производство.
В начале 1880-х годов бизнес-леди скончалась, в 1885 году дети вступили в наследство. Подпоручик Евгений Владимирович Россинский получил родовые земли при Лекаревке и Юматово, там же недвижимость отошла к дочери, Юлии Владимировне Лапиной. Николай Владимирович Россинский унаследовал приобретённое матушкой поместье возле совр. Кушнаренково.
А старшему сыну – Петру Владимировичу Россинскому достались также купленные два поместья к югу и западу от Уфы (более 1,5 тысяч десятин), в том числе к 1895 году у него уже стояла усадьба на площади в один гектар.
Зову в гости. Нет, не в ресторан, а в поместье Петра Владимировича Россинского. Открываем книжку замечательного уфимского писателя Бориса Дмитриевича Четверикова (1896–1981) «Уфимские зори».
В поместье П.В. Россинского в качестве репетитора побывал Борис Четвериков в молодости (до начала Первой мировой войны), оставив воспоминания в рассказе «Свидание».
«Астахову запомнилась эта давнишняя станция Дёма как тихая, пустынная низина. Если повернуться лицом к Уфе, то справа от железнодорожной насыпи, невдалеке от Белой и железнодорожного моста, находились постройки имения помещиков Россинских. […] В Уфе Россинские жили в кирпичном доме на углу Телеграфной и Ильинской, вблизи Земской управы. […] Астахов слышал, что сам Россинский, больной и старый, каждый год ездит лечиться в Ессентуки. Он был вдов, заправляла хозяйством и была на правах жены бывшая прислуга. Вот и всё, что знал Астахов об этом семействе.
Явившись в Дёму, он быстро разыскал дачу Россинских. Тут были два двухэтажных дома, конюшни, цветники и даже небольшой пруд и причаленная к берегу лодка, не хватало только лебедей. Сами Россинские занимали только один из домов, другой – красивый, с балконами, стеклянными башенками, с большой, засыпанной прошлогодними листьями верандой – пустовал. В этом пустом доме и отвели комнату для репетитора».
Итак, юный Боря Четвериков стоял на железнодорожной станции Дёма, которая с тех пор никуда не сдвинулась. Лицом к Уфе, то есть глядя вдоль чугунки, справа находилась дача Россинских из двух жилых домов и хозяйственных построек с прудом. Это явно Кустарёво.
Что понимать под прудом? Возможно, спустя десятилетия писатель забыл озеро, назвав его прудом. Если так, то усадьба Россинских, а она стояла на месте старой усадьбы Григорьевых и их предшественников, находилась совсем рядом с озером Кустарёвским, имелся маленький причал и лодки. Может старожилы с улицы Демьяна Бедного что-нибудь вспомнят?
Летом 1917 года в имение Петра Владимировича Россинского близ деревни Кустарёвой приехали статистики, проходила Всероссийская сельскохозяйственная и поземельная перепись. Читаем их отчёт.
Во-первых, узнаём название поместья – «Ново-Петровская экономия», до железнодорожного разъезда Дёма одна верста. Один участок. Поля ржи, овса, гречихи, проса, пшеницы. Работала мукомольная мельница! Где стояла мельница, демчане?
Своё большое стадо: 34 лошади, 67 голов крупного рогатого скота, в том числе 44 дойных симментальских коровы. В 1917 году продали 4075 вёдер молока, молоко продавалось в городе, поставлялось в психиатрическую больницу. Также держали 29 свиней и 70 курей. Много инвентаря.
Построек было всего 12: дом владельца, мельница, 3 конюшни, 2 амбара. Имением летом 1917 года управлял сам Пётр Владимирович Россинский, но годы брали своё, имение «сильно запущено», отметили статистики.
В 2015 году в честь П.В. Россинского назвали крупный отель в Уфе, единственный, насколько мне известно, случай на всю Башкирию. Об этом много сказано в интернете.
Так что дорогие демчане и демчушечки, если Вы ещё не выбрали где отметить и погулять, наука Вам рекомендует…
Михаил Роднов, доктор исторических наук
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Исторические картинки. Тайны большой Дёмы
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