Исторические картинки. Тайны большой Дёмы

Рейтинг публикаций пользователей
Потерял связь с ...

На оперативном совещании в мэрии Ирек Ялалов пригрозил журналистам, что ...
  Администратор

Посторонись. биомусор! ...

Вы читали, что в Башкирии молодым семьям дают по 300 тысяч за первого ребенка? ...
  Кухарка

В Уфе по публичным ...

В России активно строят гражданское общество, внедряя все новые элементы ...
  Кухарка

Скидка на совесть ...

Ну, все мы знаем, кто у нас самые богатые люди в России. А еще мы знаем, что ...
  Егерь

«Нет никакой духовности ...

Прошедший в минувшее воскресенье антикоррупционный митинг в Уфе собрал, по ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Теперь понятно что к чему ...

А теперь- вопрос на засыпку- как думаете, найдут? ____________________ ...
  Рейтинг: +9  Кухарка

Теперь понятно что к чему ...

А ничо, что согласно их же законам - заявку на митинги нужно подавать ...
  Рейтинг: +8  Кухарка

Теперь понятно что к чему ...

Александр Тверской 15 ч · В Украине, на развязанной чекистом войне, з ...
  Рейтинг: +6  Егерь

Календарь новостей
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Лучшие комментарии недели
Исторические картинки. Та ...

Путин снова обоср@лся. Перекрыл Манежную площадь. Стянул ОМОН и Росгва ...
  Рейтинг: +10  Калатунбабай

Против коррупции - значит ...

Путин молчал четыре дня. Он был в шоке. Он был напуган. Создав Росгвар ...
  Рейтинг: +9  Калатунбабай

Исторические картинки. Та ...

А ЧТО это??? Админ долго решался подтереть эту пыль, но не надолго поч ...
  Рейтинг: +9  полковник

Лучшие комментарии месяца
В Уфе митинг против Медве ...

1 | 27.03.2017, 10:48 | Автор: Скорпион1 Публикации: 50 | Комментарии ...
  Рейтинг: +10  Загадочный

Исторические картинки. Та ...

Путин снова обоср@лся. Перекрыл Манежную площадь. Стянул ОМОН и Росгва ...
  Рейтинг: +10  Калатунбабай

Выбор народный: Коммунизм

Биляя, ну как такой бред можно постить?! Весна? Обострение?!
  Рейтинг: +9  Калатунбабай

Обсуждаемое за неделю
«Слуги народа» оказались ...

Депутаты городского Совета столицы Башкортостана единодушно отказались ...
  5.04.2017   3744   55

Хамитов потребовал ...

Миграция населения в Башкирии вдвое выше, чем в соседних регионах. Глава ...
  5.04.2017   1458   117

Ждем посадки? У ...

Первый заместитель главы администрации Уфы Александр Филиппов рассказал о том, ...
  5.04.2017   1834   28

Шайка против проверки ...

Госдума рассмотрит в среду протокольное поручение от КПРФ с требованием ...
  5.04.2017   3868   29

Ну как вы там, замкадье? ...

Долгое время никак не мог понять, как при средней по России зарплате в тридцать ...
  5.04.2017   3357   12

Обсуждаемое за месяц
«Слуги народа» оказались ...

Депутаты городского Совета столицы Башкортостана единодушно отказались ...
  5.04.2017   3744   55

Хамитов потребовал ...

Миграция населения в Башкирии вдвое выше, чем в соседних регионах. Глава ...
  5.04.2017   1458   117

Ждем посадки? У ...

Первый заместитель главы администрации Уфы Александр Филиппов рассказал о том, ...
  5.04.2017   1834   28

Шайка против проверки ...

Госдума рассмотрит в среду протокольное поручение от КПРФ с требованием ...
  5.04.2017   3868   29

Ну как вы там, замкадье? ...

Долгое время никак не мог понять, как при средней по России зарплате в тридцать ...
  5.04.2017   3357   12

Последние публикации
«Слуги народа» оказались ...

Депутаты городского Совета столицы Башкортостана единодушно отказались ...
  5.04.2017   3744   55

Хамитов потребовал ...

Миграция населения в Башкирии вдвое выше, чем в соседних регионах. Глава ...
  5.04.2017   1458   117

Ждем посадки? У ...

Первый заместитель главы администрации Уфы Александр Филиппов рассказал о том, ...
  5.04.2017   1834   28

Шайка против проверки ...

Госдума рассмотрит в среду протокольное поручение от КПРФ с требованием ...
  5.04.2017   3868   29

Ну как вы там, замкадье? ...

Долгое время никак не мог понять, как при средней по России зарплате в тридцать ...
  5.04.2017   3357   12

Теперь понятно что к ...

Власти намерены провести митинги против терроризма во всех крупных городах. ...
  5.04.2017   1905   44

Ринат Баимов: ...

Будучи очевидцем и участником многих общественно – политических событий за ...
  4.04.2017   3273   347

Воровать - и не бояться ...

Бывший мэр Сибая освобожден от наказания по решению суда. Баймакский районный ...
  4.04.2017   1286   33

Когда вся страна - как ...

Пользователей социальных сетей возмутили фотографии, на которых изображены ...
  4.04.2017   1370   29

Ну вот! Оказывается, ...

Спецслужбы заранее знали о подготовке теракта в Петербурге, они «вели» ...
  4.04.2017   2245   35

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Апрель 2017 (24)
Март 2017 (154)
Февраль 2017 (128)
Январь 2017 (152)
Декабрь 2016 (159)
Ноябрь 2016 (162)
Читаемое за неделю
Криминальная Уфа. Вор в ...

Саша Нагин относился к породе прирожденных волков-оперативников уголовного ...
  2.04.2017   6322   37

Вор и уголовник - как ...

Уже как-то по-другому озаглавливать заметки об уголовном деле главы ...
  1.04.2017   5335   20

Власть больше не ...

Режим идет к переизбранию Путина без двух привычных инструментов ...
  3.04.2017   5270   57

Школьница из Башкирии о ...

Шумиха вокруг митинга 26 марта против коррупции по всей стране не утихает до ...
  3.04.2017   4807   209

Шайка против проверки ...

Госдума рассмотрит в среду протокольное поручение от КПРФ с требованием ...
  5.04.2017   3868   29

Читаемое за месяц
Идиот или идиоты? ...

Есть что-то поразительное схожее в судьбе расследований Виктора Суворова и ...
  7.03.2017   9271   43

К чему приведет ...

В России могут ликвидировать ГИБДД. В Министерстве внутренних дел решили ...
  29.03.2017   8194   17

Скидка на совесть ...

Ну, все мы знаем, кто у нас самые богатые люди в России. А еще мы знаем, что ...
  23.03.2017   7131   46

Криминальная Уфа. Вор в ...

Саша Нагин относился к породе прирожденных волков-оперативников уголовного ...
  2.04.2017   6322   37

Почему США боятся ...

Банковский комитет Сената США 15 марта провел двухчасовые слушания о влиянии ...
  23.03.2017   5838   60


Исторические картинки. Тайны большой Дёмы

Оценили
1


Подъезжаем к Дёмскому району со стороны Романовки, по которой проходит улица с названием Кустарёво. В древности обе деревни имели второе имя – Анненское. По имени владелицы Анны Ивановны Романовской.

Исторические картинки. Тайны большой Дёмы


Но историческое сельцо Кустарёво (Костарёво, Анненское), кстати очень древнее, находилось возле озера Кустарёвское, это совр. улица Демьяна Бедного в Дёме. Через озеро вырос квартал «Сидней» (микрорайон Яркий), поблизости Вьетнамский рынок. Дёма – город контрастов.

Кустарёво веками было весьма оживлённое местечко. В старину переправившись через Белую на Оренбургской (ранее Ногайской) переправе возле совр. Монумента дружбы, где по двум автомостам мчатся мильёны машин, дорога раздваивалась.

Один тракт шёл на юг, а вот второй, забытый и исчезнувший, проходил вдоль Белой вниз по течению. Остатком его является маленькая улочка Левобережная, упирающаяся… в никуда.

Напомним, что Дёма текла по другому руслу, современное устье реки прокопали в 1880-е годы, когда возводили железнодорожный мост.

Древний тракт перескал Дёму и проходил как раз мимо сельца Кустарёво, его самая старинная часть это дома в начале улицы Демьяна Бедного (смотри карту на сайте Это место.ру).

Деревушка была небольшая, стояла барская усадьба. Ещё в октябре 1799 года установили границы владений вдовы надворной советницы Анны Евлампиевны Мартыновой при сельце Анненское, Костарёво тож.

Впоследствии, очередная помещица Авдотья Протопопова, жена писаря Оренбургского № 10 линейного батальона (квартировал в Уфе в «белых казармах» по улице Александровской / Маркса) за 222 рубля серебром 27 марта 1854 года продала поместье (244 десятины / гектара), титулярному советнику Григорию Петровичу Григорьеву.

Небольшое пригородное поместье использовалось как дача. На 1873 год коллежский советник Григорий Петрович Григорьев служил старшим чиновником особых поручений в Казённой палате (Уфа) министерства финансов.

Некогда было финансисту рыбку на Кустарёвском озере ловить, 16 декабря 1857 года он уступил крепостных крестьян и 76 десятин земли супруге Вере Александровне Григорьевой.

Где-то по совр. улице Демьяна Бедного, наверняка, с видом на водоём стояла деревянная усадьба, в 1861 году её обслуживала крепостная дворовая прислуга (4 мужчин и 9 женщин).

Тут отменили крепостное право, двое дворовых захотели получить землю и поселиться в Кустарёво, двое служили до 1863 года.

Проживавшая в Уфе хозяйка, оказавшаяся в статусе мелкопоместной помещицы, быстренько сдала имение в казну за 2250 рублей. Можно предположить, семейный раздел был специально совершён, чтобы оставить основную часть земель в своих руках.

Хитрый муж-финансист продал крепостных и небольшую часть земли супруге, остальные угодья вокруг озера Кустарёвского (391 десятина) сохранил за собой. Уфа развивалась, пригородные земли росли в цене, впрочем, как и сейчас.

Покупатель нашёлся с тугой мошной (мошна – небольшой мешок для хранения денег. На Руси носился на поясе, снабжался завязками, прообраз кошелька).

Если у дёмского (сиднейского) жителя с мошной всё в порядке, надо хорошо покушать. А где? Ну, конечно, в ресторане Rossinsky в отеле Sheraton Ufa в усадьбе знатных дворян Россинских. Например, сайт ресторана рекомендует брускетту с ростбифом и соусом Ремулад:

Исторические картинки. Тайны большой Дёмы


«Ввиду богатой истории дома основной концепцией ресторана стало воссоздание образа дворянской загородной усадьбы середины XIX века в современной интерпретации стиля «шале», добавляет сайт, а «направление кухни можно описать как сочетание французского подхода к русской классике, получившее международное признание под названием «новая русская кухня». Вкуснотища…

А если с мошной у Вас, благородные обитатели Дёмы, не совсем, современный вид дома Россинских на углу Ильинской и Телеграфной, где автобусы из Дёмы сворачивают на улицу Цюрупы, без сомнения, хорошо знаком. Там даже мемориальную доску повесили. Уфимские краеведы ахнули!

Исторические картинки. Тайны большой Дёмы


Причём здесь дёмские аборигены?, спросите. Тем более с окрестностей Вьетнамского рынка!

А дело в том, что в 1889 году кустарёвский помещик статский советник П.Г. Григорьев оставшиеся земли продал Россинскому. Жила семья Россинских в этой угловой усадьбе и вкушала брускетту только в зимние месяцы, а летние проводила на брегах Кустарёвского озерца.

Процветание семейства Россинских заложила Прасковья Михайловна Россинская, урождённая Шкапская. Она была родом из мелкопоместных уфимских дворян и, когда удачно вышла замуж, счастья своего не упустила.

Супруг – надворный советник Владимир Петрович Россинский в 1850-е годы служил помощником управляющего Оренбургской (в Уфе) удельной конторы. Удел – это своеобразное министерство, владевшее по стране многочисленными землями и удельными крестьянами, доходы с которых шли на содержание обширного семейства правящей династии Романовых. Все великие князья, дяди, тёти, братья и невестки царей, двоюродные, троюродные и иже с ними получали пенсион из Удельного ведомства. Это ж сколько одной брускетты на такую толпу надо было наготовить!

Судя по документам, муж был человеком чиновным, солидным, входил в правящую элиту, в 1875 году избран депутатом (гласным, говорили тогда) первого состава местного самоуправления – Уфимского уездного земского собрания. Но в экономике, видимо, не шибко разбирался.

Всеми делами заправляла его энергическая супружница – Прасковья Михайловна. Её главный актив – поместья по берегам Дёмы: деревни с крепостными Фальково (Лекаревка), Прасковка (Берказак) и Юматово (Лагерное), где ныне санаторий.

Плодородные чернозёмы, тучные пшеничные поля, стада коров и лошадей, главная усадьба находилась в Фальково. Крепостные мужики трудились под бдительным надзором хозяйки.

При этом Прасковья Михайловна не забывала супружеские обязанности и непрерывно рожала: 19 января 1854 года на свет появилась дочь Ксения, а 30 ноября того же! 1854 года – сын Николай, 24 октября 1856 года родилась Екатерина и т. д.

Настоящей бизнес-леди дети не помеха. Прасковья Михайловна отличалась выдающимися предпринимательскими способностями. Например, на 1869 год ей (а не мужу) принадлежал один из трёх в Уфимском уезде конных заводов, где разводились лошади рысистых пород. Коней продавали в Уфе. На стенах ресторана Rossinsky есть картины рысаков?

Когда отменили крепостное право, Прасковья Михайловна до упора билась с мужиками, заставив заплатить ей выкуп в 15 720 рублей за три деревни (килограмм картошки стоил менее одной копейки).

Если в пореформенный период уфимские дворяне дружно разорялись, Прасковья Михайловна Россинская, наоборот, покупала новые земли. К 1881 году за ней числилось свыше 4 тысяч десятин / гектаров земли вокруг города. При этом барыня приобретала только хорошие поместья, создавала преуспевавшее сельскохозяйственное производство.

В начале 1880-х годов бизнес-леди скончалась, в 1885 году дети вступили в наследство. Подпоручик Евгений Владимирович Россинский получил родовые земли при Лекаревке и Юматово, там же недвижимость отошла к дочери, Юлии Владимировне Лапиной. Николай Владимирович Россинский унаследовал приобретённое матушкой поместье возле совр. Кушнаренково.

А старшему сыну – Петру Владимировичу Россинскому достались также купленные два поместья к югу и западу от Уфы (более 1,5 тысяч десятин), в том числе к 1895 году у него уже стояла усадьба на площади в один гектар.

Зову в гости. Нет, не в ресторан, а в поместье Петра Владимировича Россинского. Открываем книжку замечательного уфимского писателя Бориса Дмитриевича Четверикова (1896–1981) «Уфимские зори».

Исторические картинки. Тайны большой Дёмы


В поместье П.В. Россинского в качестве репетитора побывал Борис Четвериков в молодости (до начала Первой мировой войны), оставив воспоминания в рассказе «Свидание».

«Астахову запомнилась эта давнишняя станция Дёма как тихая, пустынная низина. Если повернуться лицом к Уфе, то справа от железнодорожной насыпи, невдалеке от Белой и железнодорожного моста, находились постройки имения помещиков Россинских. […] В Уфе Россинские жили в кирпичном доме на углу Телеграфной и Ильинской, вблизи Земской управы. […] Астахов слышал, что сам Россинский, больной и старый, каждый год ездит лечиться в Ессентуки. Он был вдов, заправляла хозяйством и была на правах жены бывшая прислуга. Вот и всё, что знал Астахов об этом семействе.

Явившись в Дёму, он быстро разыскал дачу Россинских. Тут были два двухэтажных дома, конюшни, цветники и даже небольшой пруд и причаленная к берегу лодка, не хватало только лебедей. Сами Россинские занимали только один из домов, другой – красивый, с балконами, стеклянными башенками, с большой, засыпанной прошлогодними листьями верандой – пустовал. В этом пустом доме и отвели комнату для репетитора».

Итак, юный Боря Четвериков стоял на железнодорожной станции Дёма, которая с тех пор никуда не сдвинулась. Лицом к Уфе, то есть глядя вдоль чугунки, справа находилась дача Россинских из двух жилых домов и хозяйственных построек с прудом. Это явно Кустарёво.

Что понимать под прудом? Возможно, спустя десятилетия писатель забыл озеро, назвав его прудом. Если так, то усадьба Россинских, а она стояла на месте старой усадьбы Григорьевых и их предшественников, находилась совсем рядом с озером Кустарёвским, имелся маленький причал и лодки. Может старожилы с улицы Демьяна Бедного что-нибудь вспомнят?

Летом 1917 года в имение Петра Владимировича Россинского близ деревни Кустарёвой приехали статистики, проходила Всероссийская сельскохозяйственная и поземельная перепись. Читаем их отчёт.

Во-первых, узнаём название поместья – «Ново-Петровская экономия», до железнодорожного разъезда Дёма одна верста. Один участок. Поля ржи, овса, гречихи, проса, пшеницы. Работала мукомольная мельница! Где стояла мельница, демчане?

Своё большое стадо: 34 лошади, 67 голов крупного рогатого скота, в том числе 44 дойных симментальских коровы. В 1917 году продали 4075 вёдер молока, молоко продавалось в городе, поставлялось в психиатрическую больницу. Также держали 29 свиней и 70 курей. Много инвентаря.

Построек было всего 12: дом владельца, мельница, 3 конюшни, 2 амбара. Имением летом 1917 года управлял сам Пётр Владимирович Россинский, но годы брали своё, имение «сильно запущено», отметили статистики.

В 2015 году в честь П.В. Россинского назвали крупный отель в Уфе, единственный, насколько мне известно, случай на всю Башкирию. Об этом много сказано в интернете.

Так что дорогие демчане и демчушечки, если Вы ещё не выбрали где отметить и погулять, наука Вам рекомендует…

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

Другие публикации по теме

    {related-news}
« Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 Далее »

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 02.04.2017, 10:16 | Автор: Егерь
    Публикации: 3156 | Комментарии: 6213 | Рейтинг: +2697,3
372 | 02.04.2017, 08:47 | Автор: юнг

Из всего написанного можно сделать простой вывод=
1. дураков на свете не 4%, а гораздо больше.
===
2. Администрация игнорирует свои обязанности по блокировке авторов, комментарии которых лишены смысла, не несут никакой информации и нарушают морально-этические нормы общества.
3. УЖ превращается в помойку. Что печалит.



+ +3
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 02.04.2017, 10:17 | Автор: Егерь
    Публикации: 3156 | Комментарии: 6213 | Рейтинг: +2697,3
373 | 02.04.2017, 09:02 | Автор: Администратор

Harrison, кац - заблокированы на 3 дня за нарушение правил



+ +2
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 02.04.2017, 10:28 | Автор: Егерь
    Публикации: 3156 | Комментарии: 6213 | Рейтинг: +2697,3
Троллей Хариссона и каца - в игнор.



+ +3
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 02.04.2017, 10:41 | Автор: Егерь
    Публикации: 3156 | Комментарии: 6213 | Рейтинг: +2697,3
Стачка дальнобойщиков продолжается по всей России, не стихая
1 апреля, 2017 - 20:07

Самая многочисленная забастовка проходит в Дагестане, но стачками охвачены и многие другие города.

В дагестанском Манасе дальнобойщики продолжают свою акцию в окружении сотен автоматчиков. Сотрудники полиции и Росгвардии заблокировали протестующих еще накануне, и к этому моменту ситуация не изменилась. Как сообщает портал «Кавказский узел», ночью кто-то повредил четыре грузовика – у одной машины оторвали бампер и переднее колесо, а еще у трех грузовиков разбиты лобовые окна. Ранее дагестанские дальнобойщики собирались совершить пробег до Махачкалы, но полицейские не дали этого сделать.

Впрочем, не везде акции встретили сопротивление властей. В Иркутске митинг и автопробег против системы «Платон» были согласованы с властями и прошли без происшествий, передает «Радио Свобода». Ранее сообщалось о стачках в Улан-Удэ, Нижнем Новгороде и Северной Осетии. В Санкт-Петербурге сегодня отпустили из-под ареста главу объединения перевозчиков России Андрея Бажутина.

Ранее лидеры дальнобойщиков пообещали вывести на улицы до 10 тысяч человек. Власти пошли на ряд уступок, например, гарантировали меньший рост тарифов в системе «Платон», но протестующих это не устроило.

За свежими текущими событиями следите на сайте Activatica, а также в блоге Валерия Отставных, где он делает ежедневные обзоры.

А вот газета "Московский Комсомолец" занялась дезинформацией, играя на руку власти
Информация, распространяемая "Московским Комсомольцем", конечно же, ложь. Ложь, отчасти творческая, но ложь. Власть обязательно будет пытаться дезорганизовать протест, внести в него сомнения и неуверенность, а остальное население восстановить против протестующих. К этому и подключился "Московский Комсомолец" - ну, как-никак, комсомолец же..

http://ehorussia.com/new/node/13999



+ +4
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 02.04.2017, 10:47 | Автор: Егерь
    Публикации: 3156 | Комментарии: 6213 | Рейтинг: +2697,3
Инфа и видео о дальнобоях:

http://activatica.org/

http://echo.msk.ru/blog/otstavnih/

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ ВЫРАЗИЛИ свое недоверие к ПУТИНУ !!! СТАЧКА 2017 !!!
https://www.youtube.com/watch?v=7cOaoATvXpk

ДАГЕСТАН 1 04 2017 Дальнобойщики и путинские кapaтелu
https://www.youtube.com/watch?v=avWkwrwa4bI

Мария Лондон обо всём,что творится в России*#67*
https://www.youtube.com/watch?v=HvBLghend9k



+ +2
0

  • # 6 | 02.04.2017, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 02.04.2017, 11:04 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 979 | Рейтинг: +86,2
Написать про Дему, не упомянув Зыфара Хакимова? Про папау надо писать всегда и канонизировать в Истории станицы Димская.



+ 0
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 02.04.2017, 11:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1518 | Комментарии: 54497 | Рейтинг: +11758,7
"Я тоже дальнобойщик"- акция Владислава Жуковского на МЭФ

https://youtu.be/WwI6IwJmwZs



+ +4
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 02.04.2017, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... Марат , к продолжению разговора о "либерастах"... ты написал, что в швеции дании финляндии ... пришли к власти не "либерасты" и поэтому там народ хорошо живет. а как быть с кубой венесуэлой кореей...? там не либерасты у власти , а народ живёт Х...во
турк



+ +1
1

  • # 10 | 02.04.2017, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 11 | 02.04.2017, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 12 | 02.04.2017, 11:42 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16000 | Рейтинг: +3191,3
7 | 02.04.2017, 11:04 | Автор: alis | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 979 | Рейтинг: +86,2
Написать про Дему, не упомянув Зыфара Хакимова? Про папау надо писать всегда и канонизировать в Истории станицы Димская.
------------
А кто это? напиши



+ 0
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 13 | 02.04.2017, 11:49 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16000 | Рейтинг: +3191,3
Без каца и Хари будет гораздо меньше грязи, глупостей и пустословия.



+ +4
0

  • # 14 | 02.04.2017, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 02.04.2017, 11:54 | Автор: arturro
    Публикации: 0 | Комментарии: 981 | Рейтинг: -9,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Harrison, кац - заблокированы на 3 дня за нарушение правил

------------------------------

Боже! Какие же вы чудовища!!! Нравственные УРОДЫ!



+ -7
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 16 | 02.04.2017, 12:03 | Автор: Егерь
    Публикации: 3156 | Комментарии: 6213 | Рейтинг: +2697,3
arturro .

Вы коментили на УЖе последний раз:
888 | 09.07.2015, 00:12 | Автор: arturro

Два года вас не было на сайте.

И только когда троллей забанили, вы появились.
Шибко переживаете за них?



+ +3
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 17 | 02.04.2017, 12:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1518 | Комментарии: 54497 | Рейтинг: +11758,7
Вот у кого есть клоны. Харя=артурро.

Сейчас и какашка достанет одного из...



+ +3
0

  • # 18 | 02.04.2017, 12:20 | Автор: arturro
    Публикации: 0 | Комментарии: 981 | Рейтинг: -9,2

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 02.04.2017, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Насчет "платона":Во всех регионах проходят стачки за отмену.Только наши местные "батырА" не участвуют.Лень отстаивать свои права,легче говорить что во всем Москва виновата.



+ +5
0

  • # 20 | 02.04.2017, 12:27 | Автор: arturro
    Публикации: 0 | Комментарии: 981 | Рейтинг: -9,2

  •   Комментарий скрыт модератором
« Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com