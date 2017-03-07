Исторические картинки. Тайны большой Дёмы

Подъезжаем к Дёмскому району со стороны Романовки, по которой проходит улица с названием Кустарёво. В древности обе деревни имели второе имя – Анненское. По имени владелицы Анны Ивановны Романовской.Но историческое сельцо Кустарёво (Костарёво, Анненское), кстати очень древнее, находилось возле озера Кустарёвское, это совр. улица Демьяна Бедного в Дёме. Через озеро вырос квартал «Сидней» (микрорайон Яркий), поблизости Вьетнамский рынок. Дёма – город контрастов.Кустарёво веками было весьма оживлённое местечко. В старину переправившись через Белую на Оренбургской (ранее Ногайской) переправе возле совр. Монумента дружбы, где по двум автомостам мчатся мильёны машин, дорога раздваивалась.Один тракт шёл на юг, а вот второй, забытый и исчезнувший, проходил вдоль Белой вниз по течению. Остатком его является маленькая улочка Левобережная, упирающаяся… в никуда.Напомним, что Дёма текла по другому руслу, современное устье реки прокопали в 1880-е годы, когда возводили железнодорожный мост.Древний тракт перескал Дёму и проходил как раз мимо сельца Кустарёво, его самая старинная часть это дома в начале улицы Демьяна Бедного (смотри карту на сайте Это место.ру).Деревушка была небольшая, стояла барская усадьба. Ещё в октябре 1799 года установили границы владений вдовы надворной советницы Анны Евлампиевны Мартыновой при сельце Анненское, Костарёво тож.Впоследствии, очередная помещица Авдотья Протопопова, жена писаря Оренбургского № 10 линейного батальона (квартировал в Уфе в «белых казармах» по улице Александровской / Маркса) за 222 рубля серебром 27 марта 1854 года продала поместье (244 десятины / гектара), титулярному советнику Григорию Петровичу Григорьеву.Небольшое пригородное поместье использовалось как дача. На 1873 год коллежский советник Григорий Петрович Григорьев служил старшим чиновником особых поручений в Казённой палате (Уфа) министерства финансов.Некогда было финансисту рыбку на Кустарёвском озере ловить, 16 декабря 1857 года он уступил крепостных крестьян и 76 десятин земли супруге Вере Александровне Григорьевой.Где-то по совр. улице Демьяна Бедного, наверняка, с видом на водоём стояла деревянная усадьба, в 1861 году её обслуживала крепостная дворовая прислуга (4 мужчин и 9 женщин).Тут отменили крепостное право, двое дворовых захотели получить землю и поселиться в Кустарёво, двое служили до 1863 года.Проживавшая в Уфе хозяйка, оказавшаяся в статусе мелкопоместной помещицы, быстренько сдала имение в казну за 2250 рублей. Можно предположить, семейный раздел был специально совершён, чтобы оставить основную часть земель в своих руках.Хитрый муж-финансист продал крепостных и небольшую часть земли супруге, остальные угодья вокруг озера Кустарёвского (391 десятина) сохранил за собой. Уфа развивалась, пригородные земли росли в цене, впрочем, как и сейчас.Покупатель нашёлся с тугой мошной (мошна – небольшой мешок для хранения денег. На Руси носился на поясе, снабжался завязками, прообраз кошелька).Если у дёмского (сиднейского) жителя с мошной всё в порядке, надо хорошо покушать. А где? Ну, конечно, в ресторане Rossinsky в отеле Sheraton Ufa в усадьбе знатных дворян Россинских. Например, сайт ресторана рекомендует брускетту с ростбифом и соусом Ремулад:«Ввиду богатой истории дома основной концепцией ресторана стало воссоздание образа дворянской загородной усадьбы середины XIX века в современной интерпретации стиля «шале», добавляет сайт, а «направление кухни можно описать как сочетание французского подхода к русской классике, получившее международное признание под названием «новая русская кухня». Вкуснотища…А если с мошной у Вас, благородные обитатели Дёмы, не совсем, современный вид дома Россинских на углу Ильинской и Телеграфной, где автобусы из Дёмы сворачивают на улицу Цюрупы, без сомнения, хорошо знаком. Там даже мемориальную доску повесили. Уфимские краеведы ахнули!Причём здесь дёмские аборигены?, спросите. Тем более с окрестностей Вьетнамского рынка!А дело в том, что в 1889 году кустарёвский помещик статский советник П.Г. Григорьев оставшиеся земли продал Россинскому. Жила семья Россинских в этой угловой усадьбе и вкушала брускетту только в зимние месяцы, а летние проводила на брегах Кустарёвского озерца.Процветание семейства Россинских заложила Прасковья Михайловна Россинская, урождённая Шкапская. Она была родом из мелкопоместных уфимских дворян и, когда удачно вышла замуж, счастья своего не упустила.Супруг – надворный советник Владимир Петрович Россинский в 1850-е годы служил помощником управляющего Оренбургской (в Уфе) удельной конторы. Удел – это своеобразное министерство, владевшее по стране многочисленными землями и удельными крестьянами, доходы с которых шли на содержание обширного семейства правящей династии Романовых. Все великие князья, дяди, тёти, братья и невестки царей, двоюродные, троюродные и иже с ними получали пенсион из Удельного ведомства. Это ж сколько одной брускетты на такую толпу надо было наготовить!Судя по документам, муж был человеком чиновным, солидным, входил в правящую элиту, в 1875 году избран депутатом (гласным, говорили тогда) первого состава местного самоуправления – Уфимского уездного земского собрания. Но в экономике, видимо, не шибко разбирался.Всеми делами заправляла его энергическая супружница – Прасковья Михайловна. Её главный актив – поместья по берегам Дёмы: деревни с крепостными Фальково (Лекаревка), Прасковка (Берказак) и Юматово (Лагерное), где ныне санаторий.Плодородные чернозёмы, тучные пшеничные поля, стада коров и лошадей, главная усадьба находилась в Фальково. Крепостные мужики трудились под бдительным надзором хозяйки.При этом Прасковья Михайловна не забывала супружеские обязанности и непрерывно рожала: 19 января 1854 года на свет появилась дочь Ксения, а 30 ноября того же! 1854 года – сын Николай, 24 октября 1856 года родилась Екатерина и т. д.Настоящей бизнес-леди дети не помеха. Прасковья Михайловна отличалась выдающимися предпринимательскими способностями. Например, на 1869 год ей (а не мужу) принадлежал один из трёх в Уфимском уезде конных заводов, где разводились лошади рысистых пород. Коней продавали в Уфе. На стенах ресторана Rossinsky есть картины рысаков?Когда отменили крепостное право, Прасковья Михайловна до упора билась с мужиками, заставив заплатить ей выкуп в 15 720 рублей за три деревни (килограмм картошки стоил менее одной копейки).Если в пореформенный период уфимские дворяне дружно разорялись, Прасковья Михайловна Россинская, наоборот, покупала новые земли. К 1881 году за ней числилось свыше 4 тысяч десятин / гектаров земли вокруг города. При этом барыня приобретала только хорошие поместья, создавала преуспевавшее сельскохозяйственное производство.В начале 1880-х годов бизнес-леди скончалась, в 1885 году дети вступили в наследство. Подпоручик Евгений Владимирович Россинский получил родовые земли при Лекаревке и Юматово, там же недвижимость отошла к дочери, Юлии Владимировне Лапиной. Николай Владимирович Россинский унаследовал приобретённое матушкой поместье возле совр. Кушнаренково.А старшему сыну – Петру Владимировичу Россинскому достались также купленные два поместья к югу и западу от Уфы (более 1,5 тысяч десятин), в том числе к 1895 году у него уже стояла усадьба на площади в один гектар.Зову в гости. Нет, не в ресторан, а в поместье Петра Владимировича Россинского. Открываем книжку замечательного уфимского писателя Бориса Дмитриевича Четверикова (1896–1981) «Уфимские зори».В поместье П.В. Россинского в качестве репетитора побывал Борис Четвериков в молодости (до начала Первой мировой войны), оставив воспоминания в рассказе «Свидание».«Астахову запомнилась эта давнишняя станция Дёма как тихая, пустынная низина. Если повернуться лицом к Уфе, то справа от железнодорожной насыпи, невдалеке от Белой и железнодорожного моста, находились постройки имения помещиков Россинских. […] В Уфе Россинские жили в кирпичном доме на углу Телеграфной и Ильинской, вблизи Земской управы. […] Астахов слышал, что сам Россинский, больной и старый, каждый год ездит лечиться в Ессентуки. Он был вдов, заправляла хозяйством и была на правах жены бывшая прислуга. Вот и всё, что знал Астахов об этом семействе.Явившись в Дёму, он быстро разыскал дачу Россинских. Тут были два двухэтажных дома, конюшни, цветники и даже небольшой пруд и причаленная к берегу лодка, не хватало только лебедей. Сами Россинские занимали только один из домов, другой – красивый, с балконами, стеклянными башенками, с большой, засыпанной прошлогодними листьями верандой – пустовал. В этом пустом доме и отвели комнату для репетитора».Итак, юный Боря Четвериков стоял на железнодорожной станции Дёма, которая с тех пор никуда не сдвинулась. Лицом к Уфе, то есть глядя вдоль чугунки, справа находилась дача Россинских из двух жилых домов и хозяйственных построек с прудом. Это явно Кустарёво.Что понимать под прудом? Возможно, спустя десятилетия писатель забыл озеро, назвав его прудом. Если так, то усадьба Россинских, а она стояла на месте старой усадьбы Григорьевых и их предшественников, находилась совсем рядом с озером Кустарёвским, имелся маленький причал и лодки. Может старожилы с улицы Демьяна Бедного что-нибудь вспомнят?Летом 1917 года в имение Петра Владимировича Россинского близ деревни Кустарёвой приехали статистики, проходила Всероссийская сельскохозяйственная и поземельная перепись. Читаем их отчёт.Во-первых, узнаём название поместья – «Ново-Петровская экономия», до железнодорожного разъезда Дёма одна верста. Один участок. Поля ржи, овса, гречихи, проса, пшеницы. Работала мукомольная мельница! Где стояла мельница, демчане?Своё большое стадо: 34 лошади, 67 голов крупного рогатого скота, в том числе 44 дойных симментальских коровы. В 1917 году продали 4075 вёдер молока, молоко продавалось в городе, поставлялось в психиатрическую больницу. Также держали 29 свиней и 70 курей. Много инвентаря.Построек было всего 12: дом владельца, мельница, 3 конюшни, 2 амбара. Имением летом 1917 года управлял сам Пётр Владимирович Россинский, но годы брали своё, имение «сильно запущено», отметили статистики.В 2015 году в честь П.В. Россинского назвали крупный отель в Уфе, единственный, насколько мне известно, случай на всю Башкирию. Об этом много сказано в интернете.Так что дорогие демчане и демчушечки, если Вы ещё не выбрали где отметить и погулять, наука Вам рекомендует…