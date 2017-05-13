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Белый пароход надежды

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О новой повести Марата Муллакаева «Когда цветет полынь… или Побег в никуда». 1962 год. Год 45 – летия Великой Октябрьской революции. Детский дом, расположенный в имении бывшего купца. В преддверии важного праздника под пристальным взглядом директора воспитанники, как молитву, читают хором «Моральный кодекс строителя коммунизма».

Белый пароход надежды


Обычный «социалистический храм детства». И трое детей из этого «храма» ночью, в тумане, не выдержав унижений, тайком пускаются в бега, чтобы сесть на белый пароход и доехать до какого-нибудь хорошего детского дома, где их не будут бить и унижать. О большем они и не мечтают.

Так начинается новая повесть писателя Марата Муллакаева «Когда цветет полынь… или Побег в никуда». О сиротах и о недалеком вчерашнем и, в тоже время, сегодняшнем нашем обществе. Скорее даже это произведение напоминает диагноз врача больному пациенту. Или приговором нам - обществу, потерявшему, но все еще ищущему, ценности человеческой жизни.

Автор, описывая состояние общества пятидесятилетней давности, и приподнимая завесу истории гражданской, Великой Отечественной войн и трагических событий раскулачивания крестьян в 30-ые годы, на самом деле выносит вердикт на состояние нравственности граждан большой страны. И получается, что все мы, люди, институты власти, общество громадного государства за эти годы совершенно не изменились, остались такими же бесчувственными, глухими и слепыми к чужим детям.

Повесть потрясает достоверностью, жизненностью и состраданием к обездоленным, словно бьет в набат и завершается событиями, происходящими в некоторых детских домах в наши дни. А они свидетельствуют, что в этих учреждениях, мягко говоря, не все благополучно.

С ужасающей регулярностью информационные агентства, газеты, телевидение сообщают о душераздирающих фактах издевательства над сиротами, о побегах детей из детских домов и, из так называемых, детдомов семейного типа, где в деревенских «фазендах» сироты работают как рабы, принося хозяевам шуршащие рубли.

Не выдержав атмосферу казенного дома, дети устраивают побеги. Вот только несколько сообщений из лент информагентств:

«19 февраля 2017 года в отдел полиции по Дюртюлинскому району Республики Башкортостан поступило сообщение о пропаже двух подростков 14 и 15 лет, которые проживали в детском доме…».

«2 июня 2017 года подросток 12 лет сбежал из Омского детского дома. За полтора месяца это уже его третий побег. Полиция ведет поиск…».

«4 июня сего года сбежавших воспитанников из Каргопольского детского дома нашли в Архангельске».

«Недавно найденные воспитанники из Троицкого детского дома снова пустились в бега…».

«В Хабаровском крае воспитатель детского дома ночью, перед Международным женским днем, изнасиловал воспитанницу. Как стало известно, два года в этом учреждении насиловали двух малолетних девочек и мальчика. Это было известно директору детского дома и воспитателям…».

«Полураздетого ребенка 10 лет в декабре обнаружили на оранжевой ветке столичного метрополитена трое сотрудников полиции. Выяснилось, что его избил воспитатель детского дома, и мальчик вынужден был бежать…».

«Трое воспитанников Уфимского детского дома № 1 сбежали из оздоровительного лагеря, расположенного на берегу водохранилища в Мелеузовском районе Башкирии…».

«В Бурятии 21 марта 2017 года из детского дома сбежали четверо детей…».

«В Татарстане, из Елабужского детского дома семейного типа пропали две воспитанницы…»

«Комсомольская правда – Югра»: «25 мая отмечено в календаре как День пропавших детей. По официальным данным, в России ежегодно пропадают от 15 до 20 тысяч детей из детских домов и неблагополучных семей…».

Еще раз повторяю – такое происходит в наши дни. Не за бугром. У нас, в обществе, где люди привыкли называть себя «народом-богоносцем».

Народный поэт Башкортостана Александр Филиппов в свое время писал о другой нашумевшей повести Марата Муллакаева «Нэнэй»: «Покоряет завершенностью каждая линия, каждый виток в спирали описанных событий. По сути, автор отобразил неприкрытую, не залакированную картину российской действительности, откуда не вырвать ни одного факта…».

Его оценку, данную к повести «Нэнэй» без колебаний можно отнести и к новой книге этого автора. Потому что из этой повести невозможно вырвать ни одного факта, как невозможно закрасить этюд из целостного художественного полотна художника.

Книга рассчитана на тех, кто умеет сопереживать, любить и ненавидеть. Сопереживать тем, кого судьба и так обидела, отобрав родителей, тем, кого «воспитывают» в таких детских домах. Возможно, тот, кто прочтет эту книгу, станет добрее и к чужим детям, будет беречь, как драгоценность, короткий и изумительный период человеческой жизни, который зовется «детство».

Карим Яушев, Уфа, Башкирия - Башкортостан




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 06.06.2017, 10:54 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10205 | Рейтинг: -1572,1
Реклама чистой воды. Кто теперь читает? Все теперь писатели.Читателей нет как и денег.



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  • 2 | 06.06.2017, 10:55 | Автор: Albertsf
    Публикации: 0 | Комментарии: 59 | Рейтинг: +3,3
Депутаты ГосДумы РФ не стали вставать с поклоном и поминанием погибших сирот в России. А о реальной помощи совсем замолчали.



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  • 3 | 06.06.2017, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я была уверена, что как раз "за бугром" мучают наших детей. По телевизору говорили. У нас такого быть не может.



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  • 4 | 06.06.2017, 11:05 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10205 | Рейтинг: -1572,1
От чего же дети становятся сиротами в Наше время демократии и капитализма? Понятно если война. Хотя если приглядеться война правительства оккупационной власти с гражданами все усиливается. Созданы нац гвардия и полиция для подавления возможных выступлений граждан России. Эти бы деньги на воспитание подрастающего поколение на улучшения качества жизни то уверен что и детских домов стало меньше и социальная напряженность бы спала на ноль.



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  • 5 | 06.06.2017, 11:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1583 | Комментарии: 55160 | Рейтинг: +11882,7
О том как тяжело приходится нашим деткам в такого рода учреждениях известно уже давно - та же "Республика ШКИД" - не оставляет иллюзий... а вот автобиографическая книга Рубена Гальего "Белое на черном", удостоенная Букеровской премии - раскрывает весь ужас издевательств в советских детских домах и интернатах над беззащитными детьми. И тем страшней, что измывались над беспомощными - больными, инвалидами!



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  • 6 | 06.06.2017, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Пусть ерунду не пишут, у нас народ высокодуховный, богоносный. Смотрите - сколько людей приложились к святым мощам Николая чудотворца! Это же показатель! Церкви растут, как грбы после дождя.



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  • 7 | 06.06.2017, 12:02 | Автор: materu
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Вернемся в действительность. Буквально 20 минут назад на детской площадке потеряла сознание пожилая женщина звоню в О3 Меня начинают допрашивать какая женщина пьяная трезвая и бросают трубку.Звоню 112 служба спасения то же самое и советуют звонить 03 -картина повторяется. Такое хамство .Где только таких набрали да еще зарплату платят. Почти 20 минут дозванивался. Службу 112 Мне по видимому отключили . 20 минут потерял что бы дозвонится и объяснить.Наконец поняли.Скорая 153 приехала довольно быстро минут через 10 -15 . Вот и вся духовность и сострадание. Вот показатель отношения к Нам к гражданам России. Службы спасения и скорой так работают . О лечении и прочее вообще тема отдельная.



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Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет
и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё
Деян 17:24-25
============================================
о чем говорят сии слова?к чему они нас призывают?
............................
Бог не нуждается: а)в храмах б)чтоб ему человек сделал что-то физическими усилиями в)так как Он Сам все сделал,и может ещё сделать.
г) не нуждается чтоб его носили.



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  • 9 | 06.06.2017, 12:26 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 3877 | Рейтинг: -663
Карим, пока ты и люди типа тебя выясняют у кого (у татара или башкира) писька больше, внимание к детям будет все меньше и меньше. А если будет заварушка из за тебя, то дети первыми и пострадают.



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  • 10 | 06.06.2017, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Как видим, руководители уфимских университетов живут вполне достойно, чего не всегда можно говорить об их подчиненных. В прошлом году, чтобы узнать реальное положение вещей, ProUfu.ru опросил преподавателей уфимских вузов. В среднем в Уфе оклад составлял 8 тыс. рублей, 7 тыс. рублей выплачивают за ученую степень. Зарплата старшего преподавателя медицинского университета составляла в среднем 15 тыс. рублей. Минимальная сумма – 5,7 тыс. рублей.

Доценты в БГПУ получают около 20 тыс. рублей, в БашГУ – примерно 19 тысяч, в УГАТУ и БГАУ – по 16 тыс. рублей. В этом году ситуация с зарплатами простых преподавателей практически не изменилась,



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5 | 06.06.2017, 11:16 | Автор: Кухарка
Публикации: 1581 | Комментарии: 55144 | Рейтинг: +11880,5
О том как тяжело приходится нашим деткам в такого рода учреждениях известно уже давно - та же "Республика ШКИД" - не оставляет иллюзий... а вот автобиографическая книга Рубена Гальего "Белое на черном", удостоенная Букеровской премии - раскрывает весь ужас издевательств в советских детских домах и интернатах над беззащитными детьми. И тем страшней, что измывались над беспомощными - больными, инвалидами!
==========================================================
Современный атеизм прочно стоит на платформе дарвинизма-эволюционизма.
А чему со школьной скамьи учат дарвинисты?
О том что выживает сильнейший; чем эффективнее выживает сильнейший - тем вернее теория эволюции.
Дарвинизм поощряет звериную грызню - вот бегут из детдомов,и даже из обычных семей.
Потому что так объяснили на уроке биологии.
..............................
хоть бы детей пожалели! (это и к тебе относится,Кухарочка-дарвинистка-эволюционистка!)



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  • 12 | 06.06.2017, 12:43 | Автор: Вдумчивый | На сайте
    Публикации: 307 | Комментарии: 36718 | Рейтинг: +6384,3
4 | 06.06.2017, 11:05 | Автор: materu

От чего же дети становятся сиротами в Наше время демократии и капитализма?
===
Эх, хорошо в Стране Советской жить!
Эх, хорошо Страной любимым быть!

31 мая 1935 года вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности».

...еще в 1932 году вышел негласный приказ Сталина – беспризорники, пойманные за разграблением продовольственных складов или железнодорожных вагонов, а также те, у которых будут обнаружены венерические заболевания, подлежат расстрелу.

Таким образом, к лету 1934 года в Советском Союзе были уничтожены сотни тысяч беспризорников.

Статьи Уголовного Кодекса, по которым расстрел не мог быть применен к лицам моложе 18-летнего возраста, объявлялись утратившими силу.

Кто не помнит лозунга: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

Знай один лишь ответ — боевой наш привет:
Будь готов! Будь готов! Будь готов!

http://russian7.ru/post/kak-v-sssr-na-samom-dele-borolis-s-b
esp/



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  • 13 | 06.06.2017, 13:23 | Автор: materu
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Где же этот тайный приказ Сталина? Да может есть и тайный приказ Путина В В . Кому приказал и с чего Ты это взял. У Слабуновой Вашей либеральной мамы есть тайные приказы? Да миллиард что выделен на содержание либералов из бюджета это тайна ? Сколько перепадает либералам Уфы денег или это то же тайна. Так поделись тайнами.



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  • 14 | 06.06.2017, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 06.06.2017, 12:43 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 306 | Комментарии: 36691 | Рейтинг: +6383,7

Получается, что мы случайно остались живы !



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  • 15 | 06.06.2017, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Обездоленных поймет только тот, кто с детства познал горькую участь сиротства. Кого никто не защищал, за кого никто не переживал. У кого не было мамы, которая всегда спрашивала бы: "малыш, что тебе приготовить вкусненького?". У кого не было папы, который мог бы защитить от обидчиков. Возросший в семье в достатке да в сытости - не поймет, что значит быть сиротой! Об этом можно узнать только из таких вот книг. Я бы хотел прочитать эту книгу, если смогу найти...



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  • 16 | 06.06.2017, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Возможно, тот, кто прочтет эту книгу, станет добрее и к чужим детям, будет беречь, как драгоценность, короткий и изумительный период человеческой жизни, который зовется «детство».

Карим Яушев, Уфа, Башкирия - Башкортостан

=-=========================================
Карим, не пытайся напялить на себя белую пушистую шкуру безвинного
ягненка! Из-за таких как ты деятелей в стране и во всем мире раздоры и войны!


Ты лучше покайся и молись прося прощения у Аллаха!



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  • 17 | 06.06.2017, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Карим.дус. Где ты купил эту книгу? Я звонил в магазины "Планета", там не продают.



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  • 18 | 06.06.2017, 15:58 | Автор: Зулия
    Публикации: 29 | Комментарии: 26218 | Рейтинг: -596,3
Мне рассказывали, в детских домах относились с ненавистью к детям врагов народа, их били.



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  • 19 | 06.06.2017, 16:10 | Автор: Зулия
    Публикации: 29 | Комментарии: 26218 | Рейтинг: -596,3
https://www.youtube.com/watch?v=1ThQPusXjVg&feature=youtu.be


Худ.Фильм "Экскурсантка" - рекомендую.

или небольшая рецензия
http://users.livejournal.com/-arlekin-/2855628.html
"Экскурсантка" реж. Аудрюс Юзенас

эпизод из фильма - литовская девочка попадает в интернат - отношение самих детей к немецкому мальчику - немчику и как обошлись подростки к ней самой.



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  • 20 | 06.06.2017, 16:19 | Автор: Larissa
    Публикации: 50 | Комментарии: 2445 | Рейтинг: -606,4
6 | 06.06.2017, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Пусть ерунду не пишут, у нас народ высокодуховный, богоносный. Смотрите - сколько людей приложились к святым мощам Николая чудотворца! Это же показатель! Церкви растут, как грбы после дождя.
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Мощи Николая Чудотворца привозили для лохов.
Частички мощей этого святого уже были и есть в 25 московских храмах,для чего был ажиотаж?
Это было сделано для того,чтобы внушить людям,что католикам и православным можно молиться вместе,постепенно идёт ползучее окатоличивание Православия под руководством патриарха Кирилла.



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