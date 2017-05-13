Белый пароход надежды ...

О новой повести Марата Муллакаева «Когда цветет полынь… или Побег в никуда». 1962 год. Год 45 – летия Великой Октябрьской революции. Детский дом, расположенный в имении бывшего купца. В преддверии важного праздника под пристальным взглядом директора воспитанники, как молитву, читают хором «Моральный кодекс строителя коммунизма».Обычный «социалистический храм детства». И трое детей из этого «храма» ночью, в тумане, не выдержав унижений, тайком пускаются в бега, чтобы сесть на белый пароход и доехать до какого-нибудь хорошего детского дома, где их не будут бить и унижать. О большем они и не мечтают.Так начинается новая повесть писателя Марата Муллакаева «Когда цветет полынь… или Побег в никуда». О сиротах и о недалеком вчерашнем и, в тоже время, сегодняшнем нашем обществе. Скорее даже это произведение напоминает диагноз врача больному пациенту. Или приговором нам - обществу, потерявшему, но все еще ищущему, ценности человеческой жизни.Автор, описывая состояние общества пятидесятилетней давности, и приподнимая завесу истории гражданской, Великой Отечественной войн и трагических событий раскулачивания крестьян в 30-ые годы, на самом деле выносит вердикт на состояние нравственности граждан большой страны. И получается, что все мы, люди, институты власти, общество громадного государства за эти годы совершенно не изменились, остались такими же бесчувственными, глухими и слепыми к чужим детям.Повесть потрясает достоверностью, жизненностью и состраданием к обездоленным, словно бьет в набат и завершается событиями, происходящими в некоторых детских домах в наши дни. А они свидетельствуют, что в этих учреждениях, мягко говоря, не все благополучно.С ужасающей регулярностью информационные агентства, газеты, телевидение сообщают о душераздирающих фактах издевательства над сиротами, о побегах детей из детских домов и, из так называемых, детдомов семейного типа, где в деревенских «фазендах» сироты работают как рабы, принося хозяевам шуршащие рубли.Не выдержав атмосферу казенного дома, дети устраивают побеги. Вот только несколько сообщений из лент информагентств:«19 февраля 2017 года в отдел полиции по Дюртюлинскому району Республики Башкортостан поступило сообщение о пропаже двух подростков 14 и 15 лет, которые проживали в детском доме…».«2 июня 2017 года подросток 12 лет сбежал из Омского детского дома. За полтора месяца это уже его третий побег. Полиция ведет поиск…».«4 июня сего года сбежавших воспитанников из Каргопольского детского дома нашли в Архангельске».«Недавно найденные воспитанники из Троицкого детского дома снова пустились в бега…».«В Хабаровском крае воспитатель детского дома ночью, перед Международным женским днем, изнасиловал воспитанницу. Как стало известно, два года в этом учреждении насиловали двух малолетних девочек и мальчика. Это было известно директору детского дома и воспитателям…».«Полураздетого ребенка 10 лет в декабре обнаружили на оранжевой ветке столичного метрополитена трое сотрудников полиции. Выяснилось, что его избил воспитатель детского дома, и мальчик вынужден был бежать…».«Трое воспитанников Уфимского детского дома № 1 сбежали из оздоровительного лагеря, расположенного на берегу водохранилища в Мелеузовском районе Башкирии…».«В Бурятии 21 марта 2017 года из детского дома сбежали четверо детей…».«В Татарстане, из Елабужского детского дома семейного типа пропали две воспитанницы…»«Комсомольская правда – Югра»: «25 мая отмечено в календаре как День пропавших детей. По официальным данным, в России ежегодно пропадают от 15 до 20 тысяч детей из детских домов и неблагополучных семей…».Еще раз повторяю – такое происходит в наши дни. Не за бугром. У нас, в обществе, где люди привыкли называть себя «народом-богоносцем».Народный поэт Башкортостана Александр Филиппов в свое время писал о другой нашумевшей повести Марата Муллакаева «Нэнэй»: «Покоряет завершенностью каждая линия, каждый виток в спирали описанных событий. По сути, автор отобразил неприкрытую, не залакированную картину российской действительности, откуда не вырвать ни одного факта…».Его оценку, данную к повести «Нэнэй» без колебаний можно отнести и к новой книге этого автора. Потому что из этой повести невозможно вырвать ни одного факта, как невозможно закрасить этюд из целостного художественного полотна художника.Книга рассчитана на тех, кто умеет сопереживать, любить и ненавидеть. Сопереживать тем, кого судьба и так обидела, отобрав родителей, тем, кого «воспитывают» в таких детских домах. Возможно, тот, кто прочтет эту книгу, станет добрее и к чужим детям, будет беречь, как драгоценность, короткий и изумительный период человеческой жизни, который зовется «детство».