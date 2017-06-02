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Исторические картинки. Вторая Нижегородка

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Все уфимцы знают Нижегородку, хотя большинство никогда там не были. Но известно ли Вам, что Нижегородки – две. Вторая – большое селение на берегу Дёмы к югу от города, есть школа, библиотека. Живут там замечательные люди и не менее замечательные коты (автор фото: Пацан с сайта esosedi.ru):

Исторические картинки. Вторая Нижегородка


Также увлекательна история села Нижегородки, которая неразрывно связана с районом Нижегородка в городе Уфе, поэтому названия одинаковые.

Истоки берут начало в славном городе Богородск, что немного южнее Нижнего Новгорода на правом берегу реки Оки. В старину – село Богородское Горбатовского уезда Нижегородской губернии.

Земля там не самая плодородная, почему жители издавна занимались ремёслами. Да в таких масштабах, что попали на страницы аж сочинения В.И. Ленина «Развитие капитализма в России».

Современник в 1890-е годы отмечал: «Богородское, с его 8-тысячным населением представляет один громадный кожевенный завод».

Сподвижником Великого Петра был граф Борис Петрович Шереметев (1652–1719). После Нарвского разгрома в сражении у Эрестфера близ города Дерпта (совр. Тарту) он разгромил шведов генерала Шлиппенбаха. Это была первая победа русских в Северной войне. Именно Б.П. Шереметев взял в августе 1702 года Мариенбург (совр. Алуксне в Латвии), где в плен попала Марта Скавронская, будущая императрица Екатерина I, супруга Петра.

Посмертный портрет Бориса Петровича Шереметева из Википедии:

Исторические картинки. Вторая Нижегородка


Непростая была судьба у брата прославленного полководца – Василия Петровича Шереметева (1659–1733) – от Венеции и Мальты до забивки свай в Москве. Вторым браком В.П. Шереметев женился на княжне Прасковье Михайловне Черкасской. Вот от Черкасских, видимо, в качестве приданого Шереметеву и достались обширные владения в Поволжье.

Имение затем отошло сыну, гвардии капитану Сергею Васильевичу Шереметеву, затем генерал-майору Василию Сергеевичу Шереметеву (1752–1831), который, выйдя в отставку, поселился в деревне.

В.С. Шереметев женился на дочери небогатого полтавского майора Татьяне Ивановне Марченко, чем поразил высший свет. Из детей (один стал декабристом) нас интересует Сергей Васильевич Шереметев (1792–1866), портрет из Википедии:

Исторические картинки. Вторая Нижегородка


Дослужился до генерал-майора, герой Отечественной войны 1812 года, ранен при Бородино, дошёл до Парижа. В декабре 1825 года на Сенатской площади Петербурга командовал частями Кавалергардского полка против изменников-декабристов.

Затем турецкая кампания 1828–1829 годов, подавление польского мятежа в 1831 году, гнал поляков до австрийской границы. В 1835 году вышел в отставку, жил в Нижегородской губернии, стариком – в Женеве, похоронен в Санкт-Петербурге.

Эти Шереметевы, нетитулованные, не графы, отличались хозяйственной хваткой и предприимчивостью. Всячески поддерживали крестьянские ремёсла и промышленность в своих имениях.

Поэтому когда в конце XVIII века, по другим сведениям в 1803 году, их крепостные из Горбатовского уезда обратились к Шереметевым с просьбой разрешить переселиться в далёкую Оренбургскую губернию, хозяева не возражали.

Скорее всего, бойкие и предприимчивые нижегородцы уже бывали в Уфе, всё тут разведали, в частности обратили внимание на обилие скота у башкир и татар, что для мастеров-кожевников имело особый интерес.

Так в Уфу прибыло около 50 человек, Кобельковы, Нехаевы, Корниловы, другие, кожевники и, вдобавок, старообрядцы. Это также говорит о политике Шереметевых, они не занимались религиозными преследованиями.

Как устроились в Уфе? Об этом почитаем у замечательного уфимского краеведа Николая Александровича Гурвича: «Переселенцы сначала прибыли в Уфу и несколько времени жили в приходе церкви Сергия, на Усольской и Будановской улицах, занимаясь кожевенным, башмачным и сапожным ремеслом, почему в народе прозывали их башмачниками. Спустя несколько времени, они, избрав себе пустопорожнее место за городом, близ р. Белой, переселились туда из Уфы и таким образом основалась небольшая слобода – Нижегородка».

Этот промышленный район с кожевенными и горшечными заводиками существовал около 50 лет, пока «отцы» города не спохватились, что Нижегородская слобода стоит на городской выгонной земле. Разбирательства закончились тем, что нижегородцам предложили либо взять участки, где уже они жили полвека, в аренду с публичных торгов, либо незаконные постройки будут снесены.

Историю уфимской Нижегородки Читатель найдёт на моём сайте среди собрания сочинений Р.Г. Игнатьева в девятом томе. Мы же покинем негостеприимную Уфу.

Десятилетиями нижегородцы оставались крепостными Шереметевых, но барина в глаза не видели, исправно высылая только оброк в денежном эквиваленте. Жили свободно, сами с усами.

Когда же городская мэрия решила выбить из них «бабки», к чему наши власти всегда имели пристрастие, предприимчивые нижегородцы…

Они купили землю и основали новое селение, которое также нарекли Нижегородкой. Я не нашёл сведений о дате возникновения второй Нижегородки. Крепостные вообще-то не имели права покупать землю. Мужики, наверняка, договорились с барином, они платят из своего кармана, но поместье числится за Шереметевым.

Изгнанные из Уфы нижегородцы поселились рядом с небольшим сельцом (хутором) Куровское, где издавна жили небогатые дворяне Куровские. Последний владелец – Аристарх Аверьянович Куровский покинул эти края в 1880-х годах. Дворянам Куровским (родственникам) принадлежало ещё поместье к западу от Уфы – совр. промзона Курасково.

На карте 1910-х годов (ниже) Нижегородка уже поглотила старое сельцо, но даже в конце XIX столетия она звалась Нижегородка или Новая Нижегородка (Куровская).

Исторические картинки. Вторая Нижегородка


Нижегородка – первое селение к югу от города на брегах комариной Дёмы. Низовья небольшой, но коварной речушки, – сплошная затапливаемая урёма, широкая заболоченная пойма, почему люди здесь не селились.

Когда в 1861 году отменили крепостное право, это была крупная деревня (свыше 300 человек), но помещичьей усадьбы здесь не имелось. Жители находились на оброке и «никогда не занимались хлебопашеством», большинство были кожевниками.

При оформлении документов в 1862 году выяснилось, что 12 (мужских) душ являлись крепостными тайного советника Сергея Васильевича Шереметева, а 201 душа принадлежала его племяннику поручику Василию Петровичу Шереметеву (в это число входили крепостные, оставшиеся жить в Уфе, в слободе Нижегородка, хотя власти в 1855 году выселили их «с выгонной Г. Уфы земли»). При этом, все угодья (386 десятин 429 сажен) числились за тайным советником, а за поручиком земли «нисколько не состояло». Крепостные его проживали «на чужой земле» (дяди).

Так спустя полвека всплыли подробности. Среди переселенцев из Горбатовского уезда лишь немногие юридически числились крепостными победителя декабристов Сергея Васильевича Шереметева. Подавляющая часть нижегородцев отправляла по почте денежный оброк его племяннику Василию Петровичу.

У знаменитого С.В. Шереметева был брат – подполковник Кавалергардского полка Пётр Васильевич Шереметев (1799–1838). Когда в 1803 году нижегородцы обосновались в Уфе, оба брата, Сергей и Пётр, ещё пешком под стол ходили, мужики испрашивали разрешение на отъезд у их батюшки – генерал-майора Василия Сергеевича Шереметева. А в наследство отец поделил своих далёких крепостных между сынами.

Так что юридически основная часть жителей Нижегородки и их потомки считались крепостными Петра Васильевича Шереметева.

Их далёкий барин, коего они в глаза не видали, был личностью примечательной. Военный, затем дипломатическая служба, в 1829 году в Кисловодске встречался с А.С. Пушкиным. Великий поэт «написал в первой главе "Путешествия в Арзрум" о некоем своём "приятеле Ш.", который по возвращении из Парижа говорил: "Худо, брат, жить в Париже: есть нечего; чёрного хлеба не допросишься"».

Женат был П.В. Шереметев на Елизавете Соломоновне Мартыновой, сестре убийцы Лермонтова Н.С. Мартынова. Дети: две дочери и сын Василий (1836–1893). Портрет Е.С. Шереметевой, художник Д. Беццуоли, 1843 год:

Исторические картинки. Вторая Нижегородка


Её сын, Василий Петрович Шереметев (портрет тоже есть в Википедии) и отпустил нижегородцев на волю.

Сами же Шереметевы в уфимских краях, наверняка, не бывали. Сведения в 1862 году предоставили Нижегородская казённая палата и становой пристав Васильсурского уезда Нижегородской губернии.

А последний барин – Василий Петрович Шереметев рано вышел в отставку и выстроил знаменитую усадьбу-замок в селе Юрино (совр. Марий Эл), фото:

Исторические картинки. Вторая Нижегородка


Лучшие мастера трудились над этим шедевром, в замке стояли статуи с развалин Помпеи, картины подбирал лично Иван Айвазовский.

Женат бывший нижегородский барин был на фрейлине двора Ольге Дмитриевне Скобелевой, внучке знаменитого коменданта Петропавловской крепости, ученицы Полины Виардо, сестра милосердия в русско-турецкую войну. Её дед, Иван Никитич Скобелев начинал службу в нашем уфимско-оренбургском крае (см. на моём сайте сборник «Уфимский некрополь»).

История села Нижегородки под Уфой выводит на удивительные исторические параллели. Но вернёмся на брега бурной Дёмы.

Село было большое. В конце XIX века – 120 дворов и 637 жителей. Действовала земская школа, 4 бакалейных лавки, казённая винная лавка и пивная. Народ в основном трудился в кожевенно-обувном бизнесе.

В Нижегородке работало 30 кожевенных заводов, заведений – небольших и в основном кустарных мастерских. Некоторые закупали машины, открывали настоящие фабрики.

Крупнейшими кожевенными предпринимателями Нижегородки являлись В.И. Карнаухов, О.И. Карнаухов, Ф. Посконин, Л. Сухарев и даже… В. Путин. Нет, нет, просто однофамилец.

Статистику населения Нижегородки ищите на моём сайте. На том прощаюсь, наберёмся сил, чтоб двигаться дальше, вверх по красавице Дёме.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 25.06.2017, 12:09 | Автор: Зулия
    Публикации: 29 | Комментарии: 26412 | Рейтинг: -601,5
"обратили внимание на обилие скота у башкир и татар, что для мастеров-кожевников имело особый интерес."
------------------------
Допустим, братья татары ничуть не хуже умели обрабатывать кожу и делать из нее изделия. Традиционное многовековое ремесло, преуспевали и думаю, превосходили нижгородцев. На что дохтуру обратить бы внимание. Или прочим татарским неуемным публикаторам



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  • 2 | 25.06.2017, 12:20 | Автор: Зулия
    Публикации: 29 | Комментарии: 26412 | Рейтинг: -601,5
Границы города расширялись, появлялись новые районы, населенные татарами. К юго-западу от Татарской слободы образовалась слобода татар-кожевников. Кожа, выделываемая ими, славилась в городе. Позднее татар-кожевников вытеснили русские ремесленники, но осталось название Кожевнической улицы вблизи метро «Павелецкая».
-----------------------
Русские кожевники работали лучше, изделия качественнее? Или каким преимуществом вытеснили?
А в Башкирии татары кожевники чем хуже?



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  • 3 | 25.06.2017, 12:25 | Автор: Зулия
    Публикации: 29 | Комментарии: 26412 | Рейтинг: -601,5
"обратили внимание на обилие скота у башкир и татар, что для мастеров-кожевников имело особый интерес."
------------------------
Еще волжские булгары славились высоким качеством выделывания кожи. Сшитые из мягкого сафьяна или юфти узорные сапожки, туфли пользовались большим спросом не только среди местного населения, но и далеко за пределами края. Искусство татарской мозаики из кожи дожило до наших дней и стало известно широкому кругу почитателей во многом благодаря ремеслу казанских кожевников и ичижников, занимавшихся изготовлением традиционной татарской обуви – ичигов.
Казанские мастера выработали особую технику безотходного производства, при которой закройщик складывал стопкой несколько пар разных цветов влажной кожи и вырезал орнамент всех сапог. Затем, меняя между пластами некоторые элементы узора, создавалась многоцветная композиция. Составленные таким образом в технике кожаной мозаики мотивы сшивались специальным декоративным швом, служившим контуром узора.
Орнаментам татарской кожаной мозаики в основе которых лежат растительные и зооморфные мотивы



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  • 4 | 25.06.2017, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 25.06.2017, 12:20 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 29 | Комментарии: 26391 | Рейтинг: -600,9
...

Русские кожевники работали лучше, изделия качественнее?

---------------------

Никита Кожемяка славные кожи мял. :)



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  • 5 | 25.06.2017, 12:55 | Автор: Зулия
    Публикации: 29 | Комментарии: 26412 | Рейтинг: -601,5
Никита Кожемяка славные кожи мял. :)
-----------------
первичная стадия обработки. орнаментов из кусочков кожи вряд ли умел составлять



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  • 6 | 25.06.2017, 12:58 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10442 | Рейтинг: -1583,2
Русские это название придумано византийцами .Так называли русых татар . После насильственного крещения название закрепилось. По ходу местного авторитета под женили на Полиолог дочери авторитета из Византии. Тот бедолага утонул так как в византийки были развратны . По ходу рыжих русов крестили насильно что бы держать в повиновении. По ходу и герб Византии подогнали и Назвали тех рыжих русским а Их дворовые люди дворники и дворовые блюдолизы получили название дворяне. Через Них и начали этим рыжим морочить голову. До сих пор морочат превратив в рабов.- сначала в крепостными назвали рабов на территории а сейчас назвали россияне.



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  • 7 | 25.06.2017, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Низовья небольшой, но коварной речушки, – сплошная затапливаемая урёма..."

---------------------

На нашем южноуральском диалекте - "аремА".

Урема (тюрк.) - густой пойменный лиственный влажный лес с высокотравьем.



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  • 8 | 25.06.2017, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 25.06.2017, 12:58 | Автор: materu | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 10374 | Рейтинг: -1578,7


...начали этим рыжим морочить голову.

------------------

Сам ты рыжий,
Рыжу взял.
Рыжий поп тебя венчал.
Рыжко до дому домчал.
Рыжа сватья песни пела,
Рыжий сват в гармонь играл,
Рыжу брагу ты хлестал.



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  • Эксперт
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  • 9 | 25.06.2017, 13:20 | Автор: юнг
    Публикации: 281 | Комментарии: 30739 | Рейтинг: +5690,4
Что можно сказать про эту шумиху вокруг "Седьмой студии" ? Только одно - Ребята из т.н. либеральной творческой элиты, ВОРУЙТЕ ! На вашу защиту грудью встанет почти вся творческая интЭллЭгЭнция. Не любит она, когда в ее ОБОСОБЛЕННЫЙ, зажравшийся муравейник палкой тыкают. Зато денежки МИЛЛИАРДАМИ с государственной руки хватать готовы. Это как обнаглевшая проститутка - деньги берет и одновременно возмущается, что ее имеют без любви .

===Особенно меня удивил С.Безруков: во время вручения награды шептал Путину на ушко- "не надо обижать работников культуры!"
===А в коллективных письмах эти работники пишут- "мы-люди творческие, нам нельзя сидеть в застенках"!

=========ВОБЛЯ! -значит,для творческих работников, как высоко одаренных и чувствительных надо сделать поправки в УК РФ?

=========Помяните моё слово- вся эта пена воровала и будет воровать, пока не посадят!Причём, интересно, что пишут-типа он такой бедный, кушал в столовке, квартира маленькая....ЁПТМАТЬ!=Как не вспомнить Корейко, у которого в комнате кроме стула и гири ничего не было, пил кефир, а имел чемодан на вокзале в 10 миллионов.!



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  • 10 | 25.06.2017, 13:22 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10442 | Рейтинг: -1583,2
Повторяю русские надуманное понятие Русы - это рыжие татары. Башкиры это то же татары но кривоногие с плоским лицом.



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  • 11 | 25.06.2017, 13:34 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10442 | Рейтинг: -1583,2
Евреи то же надуманное . Просто взяли кучу лентяев названный арабами и гоняли кругами по пустыне . Кормили на халяву манной кашей и внушили что Они избранные а так Они то же татары но ленивые и любящие халяву.Да и морочить рыжим татарам -русам что бы те на Них работали и повиновались. Так появилось разделение на нации и национальности. Да природа солнце и ветер одних сделали черными а ветер и песок сделал кое кого ускоглазыми желтыми а кого кривоногими. С кривыми ногами легче лазить по деревьям .



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  • 12 | 25.06.2017, 13:36 | Автор: юнг
    Публикации: 281 | Комментарии: 30739 | Рейтинг: +5690,4
Из этих призывов к протестам совершенно непонятно - какие конкретно обвинения предъявлены арестованным трем господам. И следствие особенно не балует информацией, хотя прозвучала цифра- испарились 200 млн.... Оставить под подпиской? Так все эти "подписчики" тут же удирают за кордон. И это вызывает потом возмущение в адрес следователей...
И удивляет молчок самого Серебра. Действительно ли он тут же укатил в Германию, где и затих? И что у него там -квартира? Возникает вопрос - на какие шиши? Никаких жалоб и заявлений в отношении следствия не делает, за арестованных не вступается. Адвокатов не слышно и не видно... Но позиция не трогайте артистическую среду - совершенно неприемлима для большинства общества. Украл - отвечай!
Ну, а Путин тут вообще непонятен. Назвать до окончания следствия и суда своих силовиков "дураками" - это нечто. Как им потом работать...

==============Малобродский ничего не заработал?--А вот Бродский -заработал.



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  • 13 | 25.06.2017, 13:42 | Автор: юнг
    Публикации: 281 | Комментарии: 30739 | Рейтинг: +5690,4
Мусульманская община России окажет гуманитарную помощь жителям Сирии

Об этом сообщил верховный муфтий нашей страны Талгат Таджуддин во время проповеди в Уфе по случаю праздника Ураза-байрам. Он выразил надежду, что инициативу поддержат духовные управления мусульман в разных регионах. Таджуддин подчеркнул, что Россия «оказывает действенную помощь братскому народу Сирии в отражении агрессии международного терроризма».

killbalafre
25 июня 2017 | 10:36
Танчики и буки из военторга?
Мирный ислам. Плавали знаем. А чекист в чалме подмахивает шустро!



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  • 14 | 25.06.2017, 13:43 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10442 | Рейтинг: -1583,2
Юра что Тебе ВВП то? Ты же сын юриста . Тебе что лекцию прочитать о роли личности в истории? ВВП продукт времени как и ЕБН. Хотели алкаша и туалетной бумаги нате Ельцина Б Н .Захотели спортсмена на Те Путина В В. Посмотрим кого сейчас подкинут россиянам.Остальное дело техники . Учись теоретик пока Я Тебя учу. Ты не совсем конченный хотя и забавный.



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  • 15 | 25.06.2017, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 25.06.2017, 13:22 | Автор: materu | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 10376 | Рейтинг: -1579

... Русы - это рыжие татары.

-----------------------

Трамп, значит, тоже татарин. То-то, думаю, чё-то не то...



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  • # 16 | 25.06.2017, 13:53 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10442 | Рейтинг: -1583,2

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  • # 17 | 25.06.2017, 13:53 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10442 | Рейтинг: -1583,2

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  • 18 | 25.06.2017, 13:56 | Автор: юнг
    Публикации: 281 | Комментарии: 30739 | Рейтинг: +5690,4
14 | 25.06.2017, 13:43 | Автор: materu | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 10379 | Рейтинг: -1579
Юра что Тебе ВВП то?

==Марат! А ты , как иудей-мусульманин, сколько пожертвовал?-а. Зассал?



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  • 19 | 25.06.2017, 13:58 | Автор: юнг
    Публикации: 281 | Комментарии: 30739 | Рейтинг: +5690,4
Говорят, татарские евреи самы жадные. Бесплатно могут только пиз...ть на УЖе!



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  • 20 | 25.06.2017, 14:02 | Автор: юнг
    Публикации: 281 | Комментарии: 30739 | Рейтинг: +5690,4
17 | 25.06.2017, 13:53 | Автор: materu | На сайте
..... Мне интелегенту в первом поколении ......



===========Хорошо, что я сидел...."Интелегент"--усраться можно.....



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