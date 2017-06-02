Исторические картинки. Вторая Нижегородка

Все уфимцы знают Нижегородку, хотя большинство никогда там не были. Но известно ли Вам, что Нижегородки – две. Вторая – большое селение на берегу Дёмы к югу от города, есть школа, библиотека. Живут там замечательные люди и не менее замечательные коты (автор фото: Пацан с сайта esosedi.ru):Также увлекательна история села Нижегородки, которая неразрывно связана с районом Нижегородка в городе Уфе, поэтому названия одинаковые.Истоки берут начало в славном городе Богородск, что немного южнее Нижнего Новгорода на правом берегу реки Оки. В старину – село Богородское Горбатовского уезда Нижегородской губернии.Земля там не самая плодородная, почему жители издавна занимались ремёслами. Да в таких масштабах, что попали на страницы аж сочинения В.И. Ленина «Развитие капитализма в России».Современник в 1890-е годы отмечал: «Богородское, с его 8-тысячным населением представляет один громадный кожевенный завод».Сподвижником Великого Петра был граф Борис Петрович Шереметев (1652–1719). После Нарвского разгрома в сражении у Эрестфера близ города Дерпта (совр. Тарту) он разгромил шведов генерала Шлиппенбаха. Это была первая победа русских в Северной войне. Именно Б.П. Шереметев взял в августе 1702 года Мариенбург (совр. Алуксне в Латвии), где в плен попала Марта Скавронская, будущая императрица Екатерина I, супруга Петра.Посмертный портрет Бориса Петровича Шереметева из Википедии:Непростая была судьба у брата прославленного полководца – Василия Петровича Шереметева (1659–1733) – от Венеции и Мальты до забивки свай в Москве. Вторым браком В.П. Шереметев женился на княжне Прасковье Михайловне Черкасской. Вот от Черкасских, видимо, в качестве приданого Шереметеву и достались обширные владения в Поволжье.Имение затем отошло сыну, гвардии капитану Сергею Васильевичу Шереметеву, затем генерал-майору Василию Сергеевичу Шереметеву (1752–1831), который, выйдя в отставку, поселился в деревне.В.С. Шереметев женился на дочери небогатого полтавского майора Татьяне Ивановне Марченко, чем поразил высший свет. Из детей (один стал декабристом) нас интересует Сергей Васильевич Шереметев (1792–1866), портрет из Википедии:Дослужился до генерал-майора, герой Отечественной войны 1812 года, ранен при Бородино, дошёл до Парижа. В декабре 1825 года на Сенатской площади Петербурга командовал частями Кавалергардского полка против изменников-декабристов.Затем турецкая кампания 1828–1829 годов, подавление польского мятежа в 1831 году, гнал поляков до австрийской границы. В 1835 году вышел в отставку, жил в Нижегородской губернии, стариком – в Женеве, похоронен в Санкт-Петербурге.Эти Шереметевы, нетитулованные, не графы, отличались хозяйственной хваткой и предприимчивостью. Всячески поддерживали крестьянские ремёсла и промышленность в своих имениях.Поэтому когда в конце XVIII века, по другим сведениям в 1803 году, их крепостные из Горбатовского уезда обратились к Шереметевым с просьбой разрешить переселиться в далёкую Оренбургскую губернию, хозяева не возражали.Скорее всего, бойкие и предприимчивые нижегородцы уже бывали в Уфе, всё тут разведали, в частности обратили внимание на обилие скота у башкир и татар, что для мастеров-кожевников имело особый интерес.Так в Уфу прибыло около 50 человек, Кобельковы, Нехаевы, Корниловы, другие, кожевники и, вдобавок, старообрядцы. Это также говорит о политике Шереметевых, они не занимались религиозными преследованиями.Как устроились в Уфе? Об этом почитаем у замечательного уфимского краеведа Николая Александровича Гурвича: «Переселенцы сначала прибыли в Уфу и несколько времени жили в приходе церкви Сергия, на Усольской и Будановской улицах, занимаясь кожевенным, башмачным и сапожным ремеслом, почему в народе прозывали их башмачниками. Спустя несколько времени, они, избрав себе пустопорожнее место за городом, близ р. Белой, переселились туда из Уфы и таким образом основалась небольшая слобода – Нижегородка».Этот промышленный район с кожевенными и горшечными заводиками существовал около 50 лет, пока «отцы» города не спохватились, что Нижегородская слобода стоит на городской выгонной земле. Разбирательства закончились тем, что нижегородцам предложили либо взять участки, где уже они жили полвека, в аренду с публичных торгов, либо незаконные постройки будут снесены.Историю уфимской Нижегородки Читатель найдёт на моём сайте среди собрания сочинений Р.Г. Игнатьева в девятом томе. Мы же покинем негостеприимную Уфу.Десятилетиями нижегородцы оставались крепостными Шереметевых, но барина в глаза не видели, исправно высылая только оброк в денежном эквиваленте. Жили свободно, сами с усами.Когда же городская мэрия решила выбить из них «бабки», к чему наши власти всегда имели пристрастие, предприимчивые нижегородцы…Они купили землю и основали новое селение, которое также нарекли Нижегородкой. Я не нашёл сведений о дате возникновения второй Нижегородки. Крепостные вообще-то не имели права покупать землю. Мужики, наверняка, договорились с барином, они платят из своего кармана, но поместье числится за Шереметевым.Изгнанные из Уфы нижегородцы поселились рядом с небольшим сельцом (хутором) Куровское, где издавна жили небогатые дворяне Куровские. Последний владелец – Аристарх Аверьянович Куровский покинул эти края в 1880-х годах. Дворянам Куровским (родственникам) принадлежало ещё поместье к западу от Уфы – совр. промзона Курасково.На карте 1910-х годов (ниже) Нижегородка уже поглотила старое сельцо, но даже в конце XIX столетия она звалась Нижегородка или Новая Нижегородка (Куровская).Нижегородка – первое селение к югу от города на брегах комариной Дёмы. Низовья небольшой, но коварной речушки, – сплошная затапливаемая урёма, широкая заболоченная пойма, почему люди здесь не селились.Когда в 1861 году отменили крепостное право, это была крупная деревня (свыше 300 человек), но помещичьей усадьбы здесь не имелось. Жители находились на оброке и «никогда не занимались хлебопашеством», большинство были кожевниками.При оформлении документов в 1862 году выяснилось, что 12 (мужских) душ являлись крепостными тайного советника Сергея Васильевича Шереметева, а 201 душа принадлежала его племяннику поручику Василию Петровичу Шереметеву (в это число входили крепостные, оставшиеся жить в Уфе, в слободе Нижегородка, хотя власти в 1855 году выселили их «с выгонной Г. Уфы земли»). При этом, все угодья (386 десятин 429 сажен) числились за тайным советником, а за поручиком земли «нисколько не состояло». Крепостные его проживали «на чужой земле» (дяди).Так спустя полвека всплыли подробности. Среди переселенцев из Горбатовского уезда лишь немногие юридически числились крепостными победителя декабристов Сергея Васильевича Шереметева. Подавляющая часть нижегородцев отправляла по почте денежный оброк его племяннику Василию Петровичу.У знаменитого С.В. Шереметева был брат – подполковник Кавалергардского полка Пётр Васильевич Шереметев (1799–1838). Когда в 1803 году нижегородцы обосновались в Уфе, оба брата, Сергей и Пётр, ещё пешком под стол ходили, мужики испрашивали разрешение на отъезд у их батюшки – генерал-майора Василия Сергеевича Шереметева. А в наследство отец поделил своих далёких крепостных между сынами.Так что юридически основная часть жителей Нижегородки и их потомки считались крепостными Петра Васильевича Шереметева.Их далёкий барин, коего они в глаза не видали, был личностью примечательной. Военный, затем дипломатическая служба, в 1829 году в Кисловодске встречался с А.С. Пушкиным. Великий поэт «написал в первой главе "Путешествия в Арзрум" о некоем своём "приятеле Ш.", который по возвращении из Парижа говорил: "Худо, брат, жить в Париже: есть нечего; чёрного хлеба не допросишься"».Женат был П.В. Шереметев на Елизавете Соломоновне Мартыновой, сестре убийцы Лермонтова Н.С. Мартынова. Дети: две дочери и сын Василий (1836–1893). Портрет Е.С. Шереметевой, художник Д. Беццуоли, 1843 год:Её сын, Василий Петрович Шереметев (портрет тоже есть в Википедии) и отпустил нижегородцев на волю.Сами же Шереметевы в уфимских краях, наверняка, не бывали. Сведения в 1862 году предоставили Нижегородская казённая палата и становой пристав Васильсурского уезда Нижегородской губернии.А последний барин – Василий Петрович Шереметев рано вышел в отставку и выстроил знаменитую усадьбу-замок в селе Юрино (совр. Марий Эл), фото:Лучшие мастера трудились над этим шедевром, в замке стояли статуи с развалин Помпеи, картины подбирал лично Иван Айвазовский.Женат бывший нижегородский барин был на фрейлине двора Ольге Дмитриевне Скобелевой, внучке знаменитого коменданта Петропавловской крепости, ученицы Полины Виардо, сестра милосердия в русско-турецкую войну. Её дед, Иван Никитич Скобелев начинал службу в нашем уфимско-оренбургском крае (см. на моём сайте сборник «Уфимский некрополь»).История села Нижегородки под Уфой выводит на удивительные исторические параллели. Но вернёмся на брега бурной Дёмы.Село было большое. В конце XIX века – 120 дворов и 637 жителей. Действовала земская школа, 4 бакалейных лавки, казённая винная лавка и пивная. Народ в основном трудился в кожевенно-обувном бизнесе.В Нижегородке работало 30 кожевенных заводов, заведений – небольших и в основном кустарных мастерских. Некоторые закупали машины, открывали настоящие фабрики.Крупнейшими кожевенными предпринимателями Нижегородки являлись В.И. Карнаухов, О.И. Карнаухов, Ф. Посконин, Л. Сухарев и даже… В. Путин. Нет, нет, просто однофамилец.Статистику населения Нижегородки ищите на моём сайте. На том прощаюсь, наберёмся сил, чтоб двигаться дальше, вверх по красавице Дёме.