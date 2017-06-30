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Снова насилие языком: Башкирский срочно! Добровольно! Иначе...










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В школе сказали срочно подойти написать заявление на изучение родного языка. Башкирского.И сказали два написать. Одно я написала на изучение русского, а второе говорят пишите на изучение государственного башкирского языка. Который со 2 класса 1 урок в неделю обязательный.

Снова насилие языком: Башкирский срочно! Добровольно! Иначе...


Я задала вопрос, если обязательный и государственный, то мое заявление не требуется и подписывать я его не буду. Обучайте раз решили, но без моего заявления.

Пойду сейчас к зам директора школы. Но мне кажется , что просто пытаются устранить нарушение, которое прокуратура выявила и собрать с родителей заявления. Типа вы же сами просите обучить ребенка Башкирскому 1 раз в неделю.

Похоже создают имитацию "добровольности" изучения башкирского языка.

P.S. Сходила. Никто не знает, что делать, если заявление не подписано. Должен ли ребенок этот урок в коридоре сидеть или его русский отправят изучать.

Еще несколько родителей сказали что не будут заявление добровольно - принудительное писать. Посмотрим.

Снова насилие языком: Башкирский срочно! Добровольно! Иначе...


Ольга Комлева, ФБ
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Башкирский язык

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  • 1 | 15.08.2017, 10:40 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10739 | Рейтинг: -1583,6
Все как всегда.Указы президента России и конституция России похоже для главы региона не руководство к действию. Явный саботаж. В 1937 году расстреляли бы прямо в кабинете.



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  • 2 | 15.08.2017, 10:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1665 | Комментарии: 55775 | Рейтинг: +11971
Еще и задним числом - 30.06.2017!!!!



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  • 3 | 15.08.2017, 10:47 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 291 | Комментарии: 31471 | Рейтинг: +5723,3
Хамитов: Башкирский язык в нашей республике будет изучаться
По словам главы Башкортостана, если у ребёнка, родителей нет желания обучаться в данном случае башкирскому языку, то будут созданы условия для того, чтобы обучение шло по другому предмету.

==================Ой, какой мусор в башке! = ..."если у ребёнка, родителей нет желания ........А если у ребенка нет желания, а у родителей -есть?
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-
Таким образом, сегодняшний всплеск дискуссий о башкирском языке в школе не имеет под собой никакой реальной почвы. Он стоит на трех китах бессмысленности. Первый: национальные протесты, как всегда, обслуживали текущие вопросы борьбы за власть. Второй: у Путина нет ни идей, ни позиции, он «отзеркаливает» вопрос о национальных языках всегда по-разному и в любой контекстно удобной форме. Третий: местные власти старались сказать так, чтобы ничего конкретно не сказать. Мы уже вторую неделю обсуждаем то, что на самом деле не меняется вот уже лет тридцать.
Точнее, как минимум, двадцать семь. В августе 90-го меня должны были отдать по прописке в уфимскую школу № 9, а отдали в итоге в школу № 90, потому что как раз развернулась вся эта дискуссия о языках. В коридорах поликлиники, на каких-то медосмотрах, в коридорах школ. Все родители обсуждали в режиме сарафанного радио: вот, там ввели уроки башкирского с первого класса, а обязательны ли они, а вот там говорят – нет, а вот там говорят – да. Ни в самих школах, ни в РОНО ничего не могли путного пояснить. Точнее, говорили с такой же примерно степенью ясности, как сегодня власти.

Этот вопрос ни на йоту никуда не продвинулся за четверть века. Этот вопрос никуда и не продвинется. Это история, которая не имеет решения. Более того, по-моему, большинство школьников по-прежнему не вполне понимает – учат ли они башкирский. В общем, такие сны наяву. Для кого-то кошмарные, для кого-то приятные. На самом деле это такая же схоластическая тянучка, как дискуссия о том, сколько ангелов умещается на острие иглы: этот вопрос нудно и бессмысленно обсуждался несколько веков, от Фомы Аквинского до Джонатана Свифта. Так что, возможно, мы лишь в начале пути.



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  • 4 | 15.08.2017, 10:53 | Автор: Зулия
    Публикации: 30 | Комментарии: 26718 | Рейтинг: -614,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Снова насилие языком: Башкирский срочно! Добровольно! Иначе...
Опубликовано: Кухарка
--------------------
Кухарка, ну ты и дура!
Один урок в неделю тебе насилие! Меньше, чем трудов и пения.

Повторю вчерашний коммент

Примерный учебный план (недельный) для образовательных учреждений Российской Федерации с русским языком обучения

Учебные предметы Количество часов в неделю
.................................V - VI - VII - VIII - IX
Русский язык 6 - 6 - 4 - 3 - 2

Иностранный язык 3 - 3 - 3 - 3 - 3

Технология (труд) 2 - 2 - 2 - 1 - -
------------------------
Иностранный язык нужнее, чем башкирский язык - в три раза
Труды нужнее в два раза.
Русский язык нужнее в шесть раз.

Мало того, что образование ведется на русском языке. Мало того, что все информационно-культурное пространство ведется на русском языке.

Мало, что всю 1/6 часть земной суши затрахали своим великомогучим, своей лучшей в мире литературой, своей славной отечественной историе.

Еще в бывшие республики для поддержки своего языка въепываете миллиарды денег из бюджета

Впариваете детям свою особенность, свою величавость



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  • 5 | 15.08.2017, 10:54 | Автор: Зулия
    Публикации: 30 | Комментарии: 26718 | Рейтинг: -614,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Снова насилие языком: Башкирский срочно! Добровольно! Иначе...
Опубликовано: Кухарка
--------------------
Кухарка, ты не просто дура, ты провокаторша и нацистка!



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3

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  • 6 | 15.08.2017, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зулька, это ты пытаешься впаривать свою особенность и величавость. Вот только загвоздка, нет у тебя оснований для этого. Вот и скулишь: Ну ладно уж, поучите один-то час в неделю! Дура.



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  • 7 | 15.08.2017, 11:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1665 | Комментарии: 55775 | Рейтинг: +11971
Заткнись, СУКА!

1 урок в неделю - это 35 уроков в год - 11 лет - это 385 уроков - потраченнных на ху-йню!

Справочно - астрономию будут изучать так же 1 урок в неделю - но всего лишь 1 год!

Я предпочту для своих внуков, как и предпочла для своего сына:

1 урок в неделю - 1-2 года - риторики - это раскрепощает детей, учит складывать мысли в речь, что очень важно в дальнейшем и в учебе, и в работе, и в жизни

1 урок в неделю - 1 год(можно и не 1) - МХК(Мировая художественная культура) - с последующими поездками в Мск и СПб - в Третьяковку и Эрмитаж

1 урок в неделю - 1-2 года - ритмику(танцы) - умение двигаться и не стесняться - тоже дает ребенку гораздо больше, чем 1 урок БЯки в неделю!

Можно еще приводить примеры того, как можно по 1 часу в неделю принести ПОЛЬЗУ ребенку для его будущего, а не пустая трата ДРАГОЦЕННОГО детского времени!



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  • 8 | 15.08.2017, 11:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1665 | Комментарии: 55775 | Рейтинг: +11971
Иностранный язык нужнее, чем башкирский язык - в три раза
___________________________________________
Нет - не в три, а в тысячу раз!!!



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2

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  • 9 | 15.08.2017, 11:05 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 291 | Комментарии: 31471 | Рейтинг: +5723,3
.....Зуля! А правда, что ты пользуешься клавиатурой на башязыке?



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  • 10 | 15.08.2017, 11:13 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 3555 | Рейтинг: -132,9
7 | 15.08.2017, 11:01 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1662 | Комментарии: 55748 | Рейтинг: +11968,2
Иностранный язык нужнее, чем башкирский язык - в три раза
___________________________________________
Нет - не в три, а в тысячу раз!!!

==================================
Надо гуманитарные уроки вести на башкирском,точные на английском. Этим мы создадим единую башкирскую нацию
в республике.Единство это сила сила региона это сила России.



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  • 11 | 15.08.2017, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 урок в неделю - это 35 уроков в год - 11 лет - это 385 уроков - потраченнных на ху-йню!
--------------------
И как результат - шиномонтажная мастерская. Пожизненно.



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  • 12 | 15.08.2017, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Кухарки похоже сегодня и второй глаз приоткрылся. Ну пиZдец башкирскому языку пришел.



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  • 13 | 15.08.2017, 11:16 | Автор: Вдумчивый | На сайте
    Публикации: 325 | Комментарии: 37953 | Рейтинг: +6443,8
Теперь на стороне родителей: Президент России и прокуратура.

Местный же руками водитель плавает на поверхности стараясь всем угодить.

Если сами родители теперь не будут отстаивать свое мнение, то сами виноваты.



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  • 14 | 15.08.2017, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.....Зуля! А правда, что ты пользуешься клавиатурой на башязыке?
-------------------------------
Тебя в школе "шестеркой" звали, да? Шакал ты паршивый.



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  • 15 | 15.08.2017, 11:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1665 | Комментарии: 55775 | Рейтинг: +11971
Пшёлнакуй, шарик!



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  • 16 | 15.08.2017, 11:19 | Автор: Зулия
    Публикации: 30 | Комментарии: 26718 | Рейтинг: -614,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
| 15.08.2017, 11:00 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1662 | Комментарии: 55748 | Рейтинг: +11968,5
Заткнись, СУКА!

1 урок в неделю - это 35 уроков в год - 11 лет - это 385 уроков - потраченнных на ху-йню!
-----------------------
Твой великомогучий это пиzдятина, кому он нахрен нужен. Отделившиеся чихали, Польша давно и нудно плюет на него.
Кому нужна ваша самая передовая в мире пролетарская литература

Наступит время, и башкиры забудут РЯку будут вспоминать как кошмарик

На свое исконной территории в границах Золотого кольца будете любоваться сами собой



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  • 17 | 15.08.2017, 11:19 | Автор: Вдумчивый | На сайте
    Публикации: 325 | Комментарии: 37953 | Рейтинг: +6443,8
10 | 15.08.2017, 11:13 | Автор: Sharik | На сайте
===
Давай лучше так.

Кто хочет, те учатся по общероссийской программе, а остальные, учат чё вздумают.



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  • 18 | 15.08.2017, 11:20 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 291 | Комментарии: 31471 | Рейтинг: +5723,3
В Башкирии 9 августа состоялся конкурс самых опытных в республике кумысоделов – мастеров изготовления этого традиционного в наших краях напитка. Победителем в нем стал мастер санатория «Юматово» Рушан Набиуллин, который получил главный приз – жеребца башкирской породы от Уфимского конного завода. Однако некоторые участники конкурса ставят под сомнение победу «Юматово» – здравница не имеет собственной конюшни с кобылами и закупает молоко у фермеров со всей республики.

Собственный табун в здравнице исчез более 10 лет назад, 150–200 лошадей показалась тогдашнему руководству санатория и его владельцу (Минземимущества республики) занятием рискованным, поэтому было решено продать лошадей.

====================200 лошаде толкнули налево. Шулай, маладец.



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  • 19 | 15.08.2017, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Участник

10 | 15.08.2017, 11:13 | Автор: Sharik
Надо гуманитарные уроки вести на башкирском,точные на английском. Этим мы создадим единую башкирскую нацию
в республике.Единство это сила сила региона это сила России.-----------------Если у тебя цель- создать единую башкирскую нацию - то у других - обеспечить детям условия для нормальной учебы и работы в России. Найми учителя бя и пусть он преподает хоть все предметы на башкирском( если сможет, конечно), а свои сепаратистские заскоки на наших детей не смей распространять.Создавай единую башкирскую нацию в своей семье, больше никуда не лезь. Не по чину.



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  • 20 | 15.08.2017, 11:22 | Автор: Зулия
    Публикации: 30 | Комментарии: 26718 | Рейтинг: -614,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
8 | 15.08.2017, 11:01 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1662 | Комментарии: 55749 | Рейтинг: +11968,5
Иностранный язык нужнее, чем башкирский язык - в три раза
___________________________________________
Нет - не в три, а в тысячу раз!!!
----------------------
Много общаешься на иностранном языке? Даже если съедешь в Рязань - много найдешь иностранцев для общения?

Как часто ездишь по заграницам - тысячи раз больше сроков пребывания в Уфе?



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