Я задала вопрос, если обязательный и государственный, то мое заявление не требуется и подписывать я его не буду. Обучайте раз решили, но без моего заявления.
Пойду сейчас к зам директора школы. Но мне кажется , что просто пытаются устранить нарушение, которое прокуратура выявила и собрать с родителей заявления. Типа вы же сами просите обучить ребенка Башкирскому 1 раз в неделю.
Похоже создают имитацию "добровольности" изучения башкирского языка.
P.S. Сходила. Никто не знает, что делать, если заявление не подписано. Должен ли ребенок этот урок в коридоре сидеть или его русский отправят изучать.
Еще несколько родителей сказали что не будут заявление добровольно - принудительное писать. Посмотрим.
Ольга Комлева, ФБ
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Снова насилие языком: Башкирский срочно! Добровольно! Иначе...
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