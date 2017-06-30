Снова насилие языком: Башкирский срочно! Добровольно! Иначе...

В школе сказали срочно подойти написать заявление на изучение родного языка. Башкирского.И сказали два написать. Одно я написала на изучение русского, а второе говорят пишите на изучение государственного башкирского языка. Который со 2 класса 1 урок в неделю обязательный.Я задала вопрос, если обязательный и государственный, то мое заявление не требуется и подписывать я его не буду. Обучайте раз решили, но без моего заявления.Пойду сейчас к зам директора школы. Но мне кажется , что просто пытаются устранить нарушение, которое прокуратура выявила и собрать с родителей заявления. Типа вы же сами просите обучить ребенка Башкирскому 1 раз в неделю.Похоже создают имитацию "добровольности" изучения башкирского языка.P.S. Сходила. Никто не знает, что делать, если заявление не подписано. Должен ли ребенок этот урок в коридоре сидеть или его русский отправят изучать.Еще несколько родителей сказали что не будут заявление добровольно - принудительное писать. Посмотрим.