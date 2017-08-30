Ринат Баимов: Нам башкирам надо не митинги организовывать, а проводить воспитательную и образовательную работу среди башкирского населения

Так много шумят о башкирском языке!!! Что я тоже, решил присоединиться к общему шуму. Да я не ошибся. Это просто шум и не более. Причём шум искусственный с далеко идущими последствиями. Я с таким сталкивался году в 1987-8 в городе Сухуми. Там Грузины с Абхазами друг друга палками по голове били. Последние мозги друг у друга вышибали. Вместо того что бы сесть и договориться.Во-первых: для того что бы, шума не было??? Нужно проводить разъяснительную и воспитательную работу !!! Это должно делать правительство!!! Министр, например. На то она и власть!!! У власти должна быть идеология. Она должна объяснить, куда и зачем идём, какая от этого выгода, и какая польза, нам всем татарам, башкирам, чувашам, русским и тд. Что бы это сделать, необходимо знать о предмете шума. Вот некоторые сведения о языках в мире, где мы живём, и о чём собственно и шумим.Общие сведения.Только благодаря языку, мы познаём мир и передаём знания из века в век. Только благодаря языку, мы, обучая одно поколение за другим, полетели в космос!!!Нет языка и мы все обезьяны, что бегают по лианам. Нас от Шимпанзе разделяет всего 1% генома. Благодаря этому 1% , мы говорим. То есть способны передавать знания на расстояние и во времени. Вот и всё наше главное отличие от остального живого и животного мира. Есть язык – есть человек, плохой он или хороший это уже другая история.Есть языки, которые знает большинство людей, английский например которым владеют африканцы, индусы, папуасы австралии, в силу разных обстоятельств прошлого. Для тюрков таким языком стал Русский, хотя то, что он русский это ещё посмотреть надо. Русским он может и был когда то, а сегодня уже наш Российский. Мудро сказал поэт Мустай Карим. Не русский я, а Россиянин!!! Я отношу это большей частью к нашему общему языку общения. Потому что с веками он стал языком общения Российских народов, и нам надо пересмотреть его значение и право собственности. Хотя начинался он как Русский это несомненно. Я бы так и называл уроки в школе. Российский язык!!! А не Русский язык. Постараюсь сейчас объяснить свою позицию.Во всём мире существует более 7 тысяч языков!!! Каждые две недели один язык отмирает. Сорок языков распространены на 2/3 населения земли. В настоящий момент более 400 языков считаются исчезающими. Быстрее всего исчезают те языки, где нет письменности. Ещё 80% носителей языка составляют 80 % населения земли - это основные языки землян, английский, французский, русский, немецкий, китайский.Три тысяч пятьсот народов на земле, составляют всего 0.2% «языкового» мира планеты!!! Есть, народы, где на родном языке говорит примерно 500 человек ,Тофалары например они живут в Российской Федерации. Эти народы приезжая в города теряют свой язык.Сегодня около 50 языков вымрет уже в этом веке. Исключением является только Латынь. Это давно уже мёртвый язык, но он является официальным языком Ватикана и поэтому поддерживается искусственно.О нашем общем тюркском языке.Официальная история говорит о том, что тюркский язык возник в первом тысячелетии до нашей эры, когда появились первые племена, относящиеся к этой группе. Но, как показывают современные исследования, сам язык возник намного раньше. Существует даже мнение, что тюркский язык пошел от некого праязыка, на котором говорили все жители Евразии, как в легенде о Вавилонской башне. Главный феномен тюркской лексики в том, что он – практически не изменился за пять тысячелетий своего существования. И он реально звучит так, как говорили наши предки 1000 лет назад. Понимая и зная родной язык, мы можем ясно представить какие красивые и интересные люди были наши предки. Какие замечательные мысли рождались в их голове пришедшие в наш мир вместе с песнями, былинами, эпосами и стихами из прошлого.НАША ГЛАВНАЯ БАШКИРСКАЯ ПРОБЛЕМА!!!!Сделайте исторический анализ развития башкирского языка, и вы увидите что? Наша башкирская проблема состоит в том, что мы веками не развивали свой язык. Ни в одном веке мы башкиры не создавали свой класс народных просветителей кроме периода Советской власти. И то – Спасибо партии за это!!!! Всегда язык развивался самостийно. У нас у Башкир не было системы развития народа и языка в частности не было: Институтов, театров, известных в мире писателей, поэтов, актёров, певцов. Отсутствовали научные кадры, развивающие науки на своём родном языке как например создавший Российский Университет в Москве господин И.И. Шувалов и господин М.В. Ломоносов в 1755 году . Науки у нас тоже не было. Были просто единичные башкирские просветители Ак мулла - например, или Исмаил Тасимов его имя золотыми буквами вписано в историю отечественной промышленности.Даже эти единичные личности народа мы башкиры не защищали. Вся причина в нашей неграмотности, неорганизованности, не сплочённости, завистливости успехам соседа. Ак – муллу убили, Тасимова ограбили. Сегодня с нами происходит то же самое, что и вчера. Все кричат наша великая Зайнаб Биишева!!! А кто ни будь, знает, что она умерла в нищете и с пустым холодильником? Вспомните историю с Димом Маннановым из группы Дервишь – хан ? Вы знаете что ему просто негде было жить и нечем кормить семью. Или ныне покойному Нажипу Валитову? Как к великому учёному относились мы башкиры? А ему, между прочим, сам папа Римский низко кланялся и писал письма. Его научные работы изучают все крупные мировые вузы. Студенты профессора Мелеуши Галеевны Муртазиной поют на мировых сценах, принося Башкирам славу!!! Пока она идёт по гололёду, опираясь на палочку до хлебного магазина. Кто ни-будь из башкир знает об этом? Почему мы допустили уезд из Башкирии наших учёных, и искренних людей к своему народу? Таких как Халиль Барлыбаев или администраторов российского уровня как Салават Аминев. А ведь это наши ПРОСВЕТИТЕЛИ!!!Почему нашими героями дня становятся кидалы и жулики в оффшорах прожигающие украденное наше добро за бугром, а не реальные учёные , банкиры, политики? Ответ прост. Потому что народ не понимает разницы между тюбетейкой Сагита Исмагилова и книгой Нажипа Валитова. Не грамотные мы и не можем давать объективной оценки вот в чём наша беда. Отсюда и эмоции у нас реагируют на примитивизм.Просветители - это идейные, интеллектуальные, культурные движение части населения, ( в данном случае башкирского) имеющее общие исходные принципы в развитии национальной культуры и культуры народов России вообще. Р. Баимов.Хоть как то упорядочило наше образование Коммунистическая партия Советского Союза!!! Спасибо ей за это!!! Воспитавшая, целый пласт башкирских просветителей заставив мир говорить о нас не только как о бунтарях, но и как о достойном народе со своей культурой. Поглядите на них? Ни кто из них не хватался за вилы , но при этом сделали для народа не меньше чем наши предводители восстаний. Я бы сказал даже больше!!!!Загир Исмагилов, Мустай Карим, Халиль Барлыбаев, Мелеуша Муртазина, Нажип Валитов, Зайнаб Биишева, Рами Гарипов, Арслан Мубаряков, Лейла Исмагилова, Файзи Гаскаров, Марат Азнабаев, Максютова Нажиба, Хисаметдинова Фирдаус, Муса Гареев, Тагир Кусимов, Минигали Шаймуратов, Юсупов Харис, Тансыккужина Тамара. Булат Юсупов. Пусть не обидятся те, кого под скорую руку не вспомнил.Давайте будем честными перед собой. Все перечисленные мной люди получили знания через русский язык. Ну не стал бы уважаемый Муртаза Губайдуллович нефтяником и политиком, не получи он образование на русском языке и Марат Махмутовичь Кульшарипов тоже, наверно бы пас овец, у себя на родине, и читал лекции баранам на полянке в деревне Зирекля Кугарчинского района, не получи он обучения в БГУ и МГУ. Всё современное образование к нам пришло через русский язык. ЭТО ФАКТ ОЧЕВИДНЫЙ!!! И не надо плевать в колодец, где пьём.Самое интересное, что сам русский язык на 60% состоит из тюркского языка. То есть, можно сказать, он на половину тюркский – башкирский если хотите или татарский. И Русский он условно. Русским он зовётся только потому, что они ( русские люди), были инициаторами процесса усовершенствования родной речи. МОЛОДЦЫ – РУССКИЕ!!! ВАМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!! Мы башкиры им пользуемся, и даже ссоримся на нём со всеми, защищая свой башкирский язык. Это глупость конечно - такое поведение, к сожалению, у нас пока такая культура. Мозгов не хватает выбирать лучшее и полезное для себя. Если не устали читать меня на русском, то давайте перейдём к следующей теме .Зная Башкирский язык можно понять все народы тюркской группы от Владивостока до Адриатического моря. Понять можно – пользоваться нельзя. Уж больно он архаичен.Архаизмы - это устаревшие слова, не пригодные в современном, мире. По большей части относящиеся и несущие знания, объясняя фольклор народа или подчёркивая его древность истории. Р. Баимов.***Вот посмотрите, как менялся русский язык и как башкирский???Чело стало – лбом , перст – пальцем, ланиты – щеками и тд и тп. Более того русскими словами стали все голландские слова относящиеся к Российскому флоту, или все итальянские слова относящиеся к искусству. Много слов в Русском языке пришедшие из немецкой, английской, французской, польской, шведской, японской речи. Русский язык как губка впитал их всех и сделал совершенным для нашего общения. ДЛЯ НАШЕГО БЛАГА ГОСПОДА БАШКИРЫ!!! Для нашего просвещения!!! Я уже писал об этом в своей прошлой статье про языки. Реально Русской речи в русских словах 5-6% , а тюркских 60%. Ни один русский не поймёт речи русского человека, скажем жившего 1000 лет назад. Попробуйте прочитать «Слово о полку Игореве» в оригинале на русском?Не лепо ли ны бяшетъ, братие,начяти старыми словесытрудныхъ повестий о пълку Игореве,Игоря Святъславлича?Начати же ся тъй песнипо былинамь сего времени,а не по замышлению Бояню!Боянъ бо вещийОбратите внимание, как изменился Русский язык за эти века и вот пример Башкирский.Күгәрепкәй ятҡан Урал тауы —Ата-олатайҙарҙың да төйәге.Ерен-һыуын һаҡлап ҡорбан булғанШунда ята батырҙар һөйәге.БАШКИРСКАЯ СТАРИННАЯ ПЕСНЯ. Без изменений поётся и сегодня и понятна как 1000 лет назад.ВЫВОДРусская речь, или то, что мы называем Русским языком совершенствовался и развивался, трансформировался со временем. Облагораживался за счёт других языков и народов, арапом Пушкиным, шотландцем Лермонтовым, украинцем Гоголем - передовая культурные ценности, народам Российского государства. НАМ С ВАМИ !!!Благодаря именно Русской речи, мы, тюрки достигли всех благ современной цивилизации и познаём иные миры и культуры. ЭТО ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ.Учите и любите его Ваш общенациональный Российский язык!!! Самосовершенствуйтесь!!! Никогда не забывайте, что 60% этого языка состоит из тюркской речи. Из языка наших пра пра пра пра пра предков!!!Что б вы мне поверили, что я говорю правду, я приведу примеры из тюркской речи, которую сегодня считают Русской, а я знаю что она тюркская и стала Российской. В этом должна быть наша современная идеология по отношению к этому языку.СЛОВА НАШИХ ПРЕДКОВ СТАВШИЕ, РУССКИМИ СЛОВАМИ.Баран, балван, книги, слон, хрен, товар, хомут, чекан, боярин, ковёр, шахтёр, бисер, ковчег, кумир, сан, чертог, богатырь, ватага, жемчуг, кумыс, лошадь, лошаг, орда, собака, телега, алый, борсуг, басурман, деньга, кабала, казак, казна, казначей, караул, карий, кирпич, кочевать, кулак, курган, мишень, серьга, стакан, тамга, яма, ямщик, ярлык, брага, арбуз, аршин, атлас, барыш, башмак, безмен, брага, буза, жесть , изумруд, колпак, лочуга, судак, таракан, тюрьма, фата, харч, хозяин, чулок, алмаз, бадья, базар, булат, бязь, кафтан, ревень, тесьма, амбар, арап, артель, барабан, барс, бахрома, бахча, бирюза, бугор, буланый, войлок, вьюк, епанча, ишак, каблук, кайма, кандалы, каурый, кистень, кушак, лапша, лафа, мечеть, палач, саранча, сундук, таз, толмачь, тулуп, чалма, чалый, чемодан, чердак, чебот, чулан, яр, айва, аркан, балаган, балда, башлык, беркут, изюм, кавардак, каланча, капкан, караван, каракули, карга, кинжал, кирка, кумач, лиман, нашатырь, нефть, очаг, сазан, сарай, сафьян, севрюга, сурьма, табун, туман, утюг, фитиль, халат, чугун, шайка, шалаш, шашлык, штаны, шайтан, юрта, яшма, баклажан, башка, изьян, кабан, кадык, камыш, карандаш, кибитка, порча, плов, сурок, сычуг, тормоз, туша, ура, урал, фарфор, ханжа, бакалея, дымка, пай, тюк, шаровары, айда, алыча, балбес, балык, буран, ералаш, кутерьма, лаваш, карапуз, кизил, кобура, люля- кибаб, папаха, тахта, тюбетейка, хурма, якшаться.Очень многие слова и названия местности потеряли своё значение, не потому что русские плохие, а потому что мы не относились бережно и рационально к своей истории. Например:Уже ни кто не помнит и не знает что Кырмыскалы - это Город муравьёв, Миасс – На пей, Чебаркуль – Красивое озеро, Кумертау – Угольная гора, Чишмы- Родник, Улу теляк – Главная просьба, Дюртели – Четыре стороны света. Стерлитамак – Горло Стерледи. Кстати когда то там стерлядь ловили сочками, просто, черпали её из реки и на сковородку.Я могу назвать ещё 1000 названий, которые мы сами превратили просто в звуковой ряд на русском языке. Потеряв красоту и романтичность нашего края. Например ? Урал – Закрученный, Яман – тау – Злая гора, Таганай – Подставка для Луны!!! Красивое название, не правда ли? ГОРА – ПОДСТАВКА ДЛЯ ЛУНЫ!!!! Ведь ни кто из русских не знает, какой красивый перевод у этой горы. Даже простой перевод, с башкирского, на русский язык всех указателей республики, поможет нам всем знать и изучать башкирский язык. Почему бы не попросить писать подстрочный перевод на указателях дорожных знаках. Едет человек и читает. Деревня Ак-баш Белая голова, а не пустое название АКБАШЕВО.КАК ЯЗЫК ИСПОЛЬЗУЮТ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ.Научный факт. Если 70% населения не изучает язык и не пользуется им, то язык вымирает. В Башкортостане проживает условно один миллион башкир и три миллиона других народов. То есть потенциально нас башкир всего 25% людей имеющих отношение к башкирскому языку. Надо признать что так сложилась история благодаря нашим предкам. Не мы виноваты. Потенциально мы уже проиграли. Заставить насильно изучать башкирский язык 75% населения это глупость и скандал. Такие скандалы легко переходят в серьёзные конфликты на меж национальной почве. Чего и добиваются некоторые толстосумы. Лично я, сам был свидетелем событий по языковой проблеме между грузинами и абхазами в городе Сухуми году в 1987-8. Я уже писал об этом. Сегодня у нас в Башкирии, этот вопрос подымают люди, кого мы не уведем выступающих на площадях и в средствах массовой информации. Они сидят за кулисами и подстрекают народ через мелочь пузатую - прикрываясь национальной заботой о языке. А те и рады за полтинник ходить народ баламутить, или мнить из себя Юлаева.Для нормального бытового общения в современном мире человеку достаточно знать 600 - 800 слов. В русской речи более 2000 тысячь слов только тюркизмов. И то только на первый взгляд. В реальности их на много больше.МОЁ МНЕНИЕ!!! Русские развивали свой язык и сумели обучить ему все народы, проживающие на территории империи. Русский язык стал ФУНКЦИОНАЛЕН для общения среди всех народов страны. Благодаря, ему, мы сегодня познаём мир и всю вселенную. Благодаря, ему, мы Башкиры – развиваемся!!! Сам Русский язык уже давно перестал быть Русским. Самое правильное его название. Российский язык или Язык Российской федерации. Пользуемся то мы им все, и армян и абхаз и татарин с якутом в Башкирии.***ЧТОБЫ РАЗВИВАЛСЯ НАШ ЯЗЫК - НАМ БАШКИРАМ НАДО НЕ МИТИНГИ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ, А ПРОВОДИТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СРЕДИ БАШКИРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.ДЛЯ ЭТОГО НАМ НАДО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОБЪЕДЕНИТЬ ДЕЛОВУЮ ЭЛИТУ. ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ЗА СЧЁТ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, КАКИЕ ПРОВОДИЛ СБМ В 90 ГОДЫ. ГДЕ ВЫЯВЛЯЮТСЯ ЛИДЕРЫ – РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ И ПОСТУПКОВ.