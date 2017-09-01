Гафур Гилязов: К чему пришёл суверенитет РБ

Суть: В 1989-90 годы в СССР начала осуществляться мечта руководителей союзных и национальных республик – получить полную политическую самостоятельность и стать независимыми политическими лидерами в своих республиках. Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Ельцин признавал необходимость перехода к суверенитету республик и даже неосторожно заявил: «...Возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить...». Начался «парад суверенитетов».В 1990 г. был принят Закон СССР «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации», который стал юридической основой для принятия Декларации о государственном суверенитете Башкортостана. Декларация была принята 11 октября 1990 г. на III сессии Верховного Совета Башкирской АССР (председатель – М. Рахимов). Документ провозгласил основные принципы общественно-политического и государственного устройства республики. Верховный Совет одновременно преобразовал БАССР в Башкирскую Советскую Социалистическую Республику – Башкортостан, то есть, самостоятельно повысил статус национальной республики до союзной, поставив республику в один ряд с Украиной, Казахстаном и т. д.Дальше больше. Было задекларировано:- о верховенстве законов республики над российскими на своей территории;- о собственном башкирском гражданстве и своих паспортах;- о собственных правоохранительных органах и налоговой системе;- о праве субъекта международного права;- о включении налоговых поступлений в бюджет республики и ряде других.Всё перечисленное с 1993 г. стало противоречить Конституции РФ. Что очень важно! Конституция республики (1993 г.) полностью противоречила российской и в течение десяти лет Госсобрание принимало законы республики, противоречащие российскому законодательству. Это, в свою очередь, парализовало работу госорганов, прокуратуры, судебной системы.С 2000 года новое руководство России обозначило одним из главных направлений в своей работе – возвращение регионов в правовое поле России. С этой целью были созданы семь Федеральных округа, уже они инициировали суды по несоответствию региональных Конституций и Уставов Конституции России, которые выиграли. В 2002 г. в республике была принята Конституция, полностью соответствующая российской. Переписаны были и все ранее принятые законы и кодексы. Так закончился в юридическом смысле суверенитет Республики Башкортостан, но не совсем.Почему Федеральный центр так долго «терпел» суверенитет (беспредел) в Башкирии? Процессы суверенизации шли и в других национальных республиках, но по-разному. Катастрофическую форму принял суверенитет Чечни, потребовавшей полного отделения от России. Сепаратизм Чечни был остановлен силой оружия. Мы, партия «ЯБЛОКО» осудили эту войну. В Башкирии же, на первый взгляд, всё было спокойно. Поэтому и «терпели». А нелепые требования верховенства башкирских законов, собственного гражданства и прочее, сошли на нет сами по себе.Политологический анализ:Видимо, недостаточная компетентность руководства республики в правовых вопросах, федеративном государственном устройстве России, стала причиной чрезмерных (незаконных) требований самостоятельности, несовместимых со статусом России как правового государства. На самом деле, реально, некоторый суверенитет (творить что хочу) получили Президент республики и его окружение, четырёх миллионное же население при этом вообще ничего не получило, а лишилось многого. М. Рахимов воспользовался ситуацией для обогащения «семьи». Увод акций предприятий ТЭК на 63 миллиарда рублей были самой крупной незаконной сделкой в постсоветской России.С другой стороны, за годы «суверенитета» руководство республики разгромило зарождающееся гражданское общество, уничтожило политическую конкуренцию, массово нарушало права и свободы человека и гражданина, захватывала власть во время выборов.Суверенитета и федерализма в республике сегодня нет. К чему пришли?Полностью выхолощены основы конституционного строя России и республики. Демократическое государство (республика) должно выполнять два основных условия – источник власти народ и смену людей во власти (свободные выборы). Этого в Башкирии нет! СМИ и суды должны быть свободными (разделение ветвей государственной власти), они карманные. Нам, членам партии «ЯБЛОКО», закрыт вход в законодательные (представительные) органы власти. Власть боится, что раскроем людям бюджет – увод и нецелевое использование средств. Это в очередной раз подтвердили выборы 10 сентября.От кого это всё исходит и зависит? В первую очередь от Президента России и его ставленника в республике. Но они не собираются организовать жизнь государства, общества, граждан в соответствии с Конституцией. Жизнь строится по понятиям. Вот почему «ЯБЛОКО» за смену этой власти.Итак, 11 октября для республики праздник, или как? Конечно, нет!