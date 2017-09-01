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Гафур Гилязов: К чему пришёл суверенитет РБ

  • Опубликовано: Егерь | 29.09.2017
    Раздел: Политика | Просмотры: 1037 | Комментарии: 75









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Суть: В 1989-90 годы в СССР начала осуществляться мечта руководителей союзных и национальных республик – получить полную политическую самостоятельность и стать независимыми политическими лидерами в своих республиках. Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Ельцин признавал необходимость перехода к суверенитету республик и даже неосторожно заявил: «...Возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить...». Начался «парад суверенитетов».

Гафур Гилязов: К чему пришёл суверенитет РБ


В 1990 г. был принят Закон СССР «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации», который стал юридической основой для принятия Декларации о государственном суверенитете Башкортостана. Декларация была принята 11 октября 1990 г. на III сессии Верховного Совета Башкирской АССР (председатель – М. Рахимов). Документ провозгласил основные принципы общественно-политического и государственного устройства республики. Верховный Совет одновременно преобразовал БАССР в Башкирскую Советскую Социалистическую Республику – Башкортостан, то есть, самостоятельно повысил статус национальной республики до союзной, поставив республику в один ряд с Украиной, Казахстаном и т. д.

Дальше больше. Было задекларировано:

- о верховенстве законов республики над российскими на своей территории;

- о собственном башкирском гражданстве и своих паспортах;

- о собственных правоохранительных органах и налоговой системе;

- о праве субъекта международного права;

- о включении налоговых поступлений в бюджет республики и ряде других.

Всё перечисленное с 1993 г. стало противоречить Конституции РФ. Что очень важно! Конституция республики (1993 г.) полностью противоречила российской и в течение десяти лет Госсобрание принимало законы республики, противоречащие российскому законодательству. Это, в свою очередь, парализовало работу госорганов, прокуратуры, судебной системы.

С 2000 года новое руководство России обозначило одним из главных направлений в своей работе – возвращение регионов в правовое поле России. С этой целью были созданы семь Федеральных округа, уже они инициировали суды по несоответствию региональных Конституций и Уставов Конституции России, которые выиграли. В 2002 г. в республике была принята Конституция, полностью соответствующая российской. Переписаны были и все ранее принятые законы и кодексы. Так закончился в юридическом смысле суверенитет Республики Башкортостан, но не совсем.

Почему Федеральный центр так долго «терпел» суверенитет (беспредел) в Башкирии? Процессы суверенизации шли и в других национальных республиках, но по-разному. Катастрофическую форму принял суверенитет Чечни, потребовавшей полного отделения от России. Сепаратизм Чечни был остановлен силой оружия. Мы, партия «ЯБЛОКО» осудили эту войну. В Башкирии же, на первый взгляд, всё было спокойно. Поэтому и «терпели». А нелепые требования верховенства башкирских законов, собственного гражданства и прочее, сошли на нет сами по себе.

Политологический анализ:

Видимо, недостаточная компетентность руководства республики в правовых вопросах, федеративном государственном устройстве России, стала причиной чрезмерных (незаконных) требований самостоятельности, несовместимых со статусом России как правового государства. На самом деле, реально, некоторый суверенитет (творить что хочу) получили Президент республики и его окружение, четырёх миллионное же население при этом вообще ничего не получило, а лишилось многого. М. Рахимов воспользовался ситуацией для обогащения «семьи». Увод акций предприятий ТЭК на 63 миллиарда рублей были самой крупной незаконной сделкой в постсоветской России.

С другой стороны, за годы «суверенитета» руководство республики разгромило зарождающееся гражданское общество, уничтожило политическую конкуренцию, массово нарушало права и свободы человека и гражданина, захватывала власть во время выборов.

Суверенитета и федерализма в республике сегодня нет. К чему пришли?

Полностью выхолощены основы конституционного строя России и республики. Демократическое государство (республика) должно выполнять два основных условия – источник власти народ и смену людей во власти (свободные выборы). Этого в Башкирии нет! СМИ и суды должны быть свободными (разделение ветвей государственной власти), они карманные. Нам, членам партии «ЯБЛОКО», закрыт вход в законодательные (представительные) органы власти. Власть боится, что раскроем людям бюджет – увод и нецелевое использование средств. Это в очередной раз подтвердили выборы 10 сентября.

От кого это всё исходит и зависит? В первую очередь от Президента России и его ставленника в республике. Но они не собираются организовать жизнь государства, общества, граждан в соответствии с Конституцией. Жизнь строится по понятиям. Вот почему «ЯБЛОКО» за смену этой власти.

Итак, 11 октября для республики праздник, или как? Конечно, нет!

Руководитель Башкирского регионального отделения партии «ЯБЛОКО», Гафур Гилязов




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 29.09.2017, 10:56 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4059 | Рейтинг: -675,9
Яблоко своим антибашкирским направлением никогда не придет к власти. Ребята, ваше яблоко давно сгнило..



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  • 2 | 29.09.2017, 10:59 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11207 | Рейтинг: -1568,3
Гафур проснулся.То же писатель оказывается. Не зря Ему платят деньги из бюджета как Яблочнику да и военная пенсия у Него под 40 тысяч есть. Яблоко партия пройдох.



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  • 3 | 29.09.2017, 11:02 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11207 | Рейтинг: -1568,3
1 Яблоко не для того что бы прите во власть а для того что бы жить на бюджетные деньги.



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2

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  • Гость
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  • 4 | 29.09.2017, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Прежде чем наводить порядок в России, необходимо провести доскональное расследование и осудить банду Ельцина, и всех его приспешников.
Такого масштаба преступлений история еще не знала !



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1

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  • 5 | 29.09.2017, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Итак, 11 октября для республики праздник, или как? Конечно, нет!

Руководитель Башкирского регионального отделения партии «ЯБЛОКО», Гафур Гилязов

====================================================
С такими никчемными "руководителями" "Яблоко" точно никогда к власти не придет! А будет кормиться всю жизь отбросами от хозяйского стола как дворняга!



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  • 6 | 29.09.2017, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.09.2017, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Прежде чем наводить порядок в России, необходимо провести доскональное расследование и осудить банду Ельцина, и всех его приспешников.
Такого масштаба преступлений история еще не знала !
-----------------
Это с чем сравнивать.
Если с коммунистами, то Ельцинская "банда" на мелкое хулиганство не тянет.



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2

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  • 7 | 29.09.2017, 11:17 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11207 | Рейтинг: -1568,3
4 похоже у ВВП на это нет ни политической воли ни желания .Если ЕБН не захватил власть силовым путем Мы бы и не знали что есть Владимир Владимирович.



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  • 8 | 29.09.2017, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К сожалению из этой статьи видно, что автор не владеет информацией.
Борьба за Союзный статус проходил как народное движение. Рахимов же выступил в печати со статьей "Не надо будировать". Когда было собрано подписи вопрос поставили на ВС. Тут роль Рахимова только как спикера. Решало население.
А что сейчас творится? Ты "Не согласен с обоими", потому что для вас из Яблока двери закрыты были и тогда и сейчас. Оборотитесь кума на себя.



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  • 9 | 29.09.2017, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гафур Гилязов: К чему пришёл суверенитет РБ
Опубликовано: Егерь | 29.09.2017
Раздел: Политика | Просмотры: 1 | Комментарии: 6

==============================================
Э-э-эх, Гафуров, Гафуров! Даже под заказ не можешь написать адекватную статью на злобу дня! Не статья от местного лидера политической партии, а детская лепеть!



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  • 10 | 29.09.2017, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
6 | 29.09.2017, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.09.2017, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

...
Такого масштаба преступлений история еще не знала !
-----------------
Это с чем сравнивать.
Если с коммунистами, то Ельцинская "банда" на мелкое хулиганство не тянет.

=============

Ну да. Тут не мелкое. Тут измена Родине. Плюс беспрецедентное разграбление активов страны.

А коммунистов не касайся.



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  • 11 | 29.09.2017, 11:42 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11207 | Рейтинг: -1568,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
9 а что Вы хотели от офицера стройбата у них другие критерии ;ящик водки ведро пельменей..Гафур и в армию то пошел что бы из деревни сбежать а не пасти там скот . Далеко от скотовода Он не ушел. Теперь пасет другой скот яблочников.



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  • 12 | 29.09.2017, 12:17 | Автор: препод
    Публикации: 32 | Комментарии: 5084 | Рейтинг: -142,2
Еще один пейсатель....



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  • 13 | 29.09.2017, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 29.09.2017, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

6 | 29.09.2017, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.09.2017, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

...
Такого масштаба преступлений история еще не знала !
-----------------
Это с чем сравнивать.
Если с коммунистами, то Ельцинская "банда" на мелкое хулиганство не тянет.

=============

Ну да. Тут не мелкое. Тут измена Родине. Плюс беспрецедентное разграбление активов страны.

А коммунистов не касайся
-----------------------
Касаюсь всего чего желаю.
В чем измена объяснить не можешь.
Разграбление не страны, А отъем активов партноменклатуры. Жаль что не в пользу населения.



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  • 14 | 29.09.2017, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Яблоко" - это те же коммунисты, но в роли "непримиримой" оппозиции....



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  • 15 | 29.09.2017, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 29.09.2017, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 29.09.2017, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...

А коммунистов не касайся
-----------------------

Касаюсь всего чего желаю.
В чем измена объяснить не можешь.
Разграбление не страны, А отъем активов партноменклатуры. Жаль что не в пользу населения.

==============


К каким последствиям привели нашу страну действия бывшего руководителя СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина? Мы до сих пор живем в той реальности, которая возникла из-за их действий, многие из которых есть преднамеренное предательство, чем просто неверный шаг. Так, после публикации для широкой общественности стенограмм переговоров Горбачева с Ельциным, стало очевидно: все важные шаги по развалу СССР были согласованы с Вашингтоном. Что это, как не измена?

Насчёт "отъёма" активов у партноменклатуры... Они и хапнули, болезный. Какой народ? Партноменклатура, предав ещё и коммунистическую идею, оформила все активы на себя. Строго говоря, коммунистов там уже не было.



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  • 16 | 29.09.2017, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
11 | 29.09.2017, 11:42 | Автор: materu | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 11179 | Рейтинг: -1567,2
9 а что Вы хотели от офицера стройбата у них другие критерии ;ящик водки ведро пельменей..Гафур и в армию то пошел что бы из деревни сбежать а не пасти там скот . Далеко от скотовода Он не ушел. Теперь пасет другой скот яблочников.

===============================================
Ну ты сказанул, Матерь! Не в бровь, а в глаз!



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  • 17 | 29.09.2017, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ, почему не публикуешь выдержки от доклада профессора Томаса Пикетти «От Советов к олигархам. Неравенство и бедность в России. 1905-2016 гг.», а также дайджест из материалов консалтинговых компаний Запада с комментариями российских аналитиков?



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  • 18 | 29.09.2017, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раз сумасшедший дед и импотент матер зашевелились, значит, Гафуров прав.



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  • 19 | 29.09.2017, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Яблоко доллары получили, но вот отработать ганорар как то хило полчатса



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  • 20 | 29.09.2017, 13:50 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 471 | Рейтинг: +74,9
9 | 29.09.2017, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гафур Гилязов: К чему пришёл суверенитет РБ
Опубликовано: Егерь | 29.09.2017
Раздел: Политика | Просмотры: 1 | Комментарии: 6

==============================================
Э-э-эх, Гафуров, Гафуров! Даже под заказ не можешь написать адекватную статью на злобу дня! Не статья от местного лидера политической партии, а детская лепеть!
-------------------------------
----------------------

Чем не нравится статья Гафурова, поконкретней можешь выразить свое мнение? То что ты буркнул, действительно детская лепеть.



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