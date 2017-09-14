20 лет воровства под звуки курая. Что прикрывала Декларация о государственном суверенитете Башкортостана?

11 октября 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической республики. С приближением этой даты в средствах массовой информации появились публикации с крайне негативной оценкой данного исторического события.Усилилась публичная критика деятельности Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова. Его обвиняют не только в ухудшении социально-экономической ситуации в Башкирии, но и в постоянной сдаче наших позиций федеральному центру по принципиальным вопросам. К таковым оппоненты нынешней власти относят, например, обязательное изучение в школах башкирского языка.Самопровозглашенная организация «Конгресс башкирского народа» за короткий срок провела два митинга с требованиями его отставки, хотя полномочия Р.Хамитова истекают только через два года. Очевидно, что сегодня задействованы серьезные силы и ресурсы, чтобы сократить этот сроки и провести выборы региона главы уже в следующем году.Безусловно, народам республики есть, что предъявить властям.Действительно, почему в одном из богатейших регионов России народ скатывается в нищету? Почему все наши богатства принадлежат «москвичам»?Почему регион растерял все позиции в глазах федерального центра?Наивно полагать, что все эти проблемы возникли по вине действующего руководителя региона.Сегодняшние социально-экономические проблемы республики – это печальные итоги 20-летнего правления семьи Муртазы Рахимова. Если в эпоху М.Рахимова была бы заложена серьезная экономическая и социальная база для развития Башкирии, разве можно было её промотать за несколько лет!?Кроме того, криминальная история с предприятиями башкирского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) лучше всего показывает, кто виноват!После распада Советского Союза, Башкортостан оказался в более выгодном положении, чем другие регионы России, в том числе и Татарстан. Наша республика богата природными ресурсами и уникальной природой. У нас были сконцентрированы крупнейшие советские заводы по добыче и переработке нефти, предприятия химической промышленности, машиностроения, горнодобывающей и металлургической промышленности, газового хозяйства.Было время, когда Башкирия занимала первое место по добыче нефти в Советском Союзе.Были современные на тот период учебные заведения, научно-исследовательские институты, передовые кадры.Все эти богатства оказались в государственной собственности нашей республики.11 октября 1990 года Верховным Советом Башкирской АССР была принята Декларация о государственном суверенитете, которая провозгласила государственный суверенитет Башкортостана.Декларация в одностороннем порядке возвела нашу автономную республику в статус союзной - Башкирская Советская Социалистическая Республика (Башкирская ССР).Земля, недра, природные богатства, другие ресурсы, а также весь экономический и научно-технический потенциал были объявлены исключительной собственностью многонационального народа Башкирской ССР.31 марта 1992 года руководство республики подписывает Федеративный Договор «О разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации» с включением специального Приложения к Федеративному Договору от Республики Башкортостан.Согласно указанному Приложению, земля, недра, природные богатства и другие ресурсы также были объявлены достоянием многонационального народа Башкортостана.Впоследствии, 25 мая 1994 года между правительствами РФ и РБ было подписано «Соглашение по разграничению полномочий по государственной собственности».5 августа 1994 года Российская Федерация и Республика Башкортостан заключают Договор "О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан".Таким образом, в результате принятия Декларации о государственном суверенитете, Конституции Республики Башкортостан, собственных законов и подписания вышеуказанных договоров с федеральным центром, Российская Федерация полностью потеряла контроль над всеми природными ресурсами, промышленными предприятиями, в том числе топливно-энергетического комплекса, находящимися на территории нашей республики. Все эти богатства были исключены из федеральной юрисдикции и закреплены в государственной собственности Республики Башкортостан.Тогда Российская Федерация смирилась с самоуправством органов государственной власти Республики Башкортостан. И это было проявлением истинного федерализма.Башкирия, имеющая свою нефть и собственные заводы по её переработке, фактически стала одной из самых богатых республик в стране, что давало возможность обеспечить высокий уровень жизни для своего народа.К сожалению, тогда мы упустили свой шанс. Причина банальна – в судьбоносное время в руководстве Башкирии оказались случайные люди, по сути, обычные барыги, не подготовленные решать вызовы своего времени.Муртаза Рахимов пришел к власти в 1990 году, став председателем президиума Верховного Совета БАССР.На тот период это было высшее должностное лицо республики.Очевидно, что после внесения изменений 14 марта 1990 года в статью 6 Конституции СССР, покончившие с монопольной властью КПСС, и до 24 декабря 1993 года у нас существовала парламентская республика. Именно в этот период истории республики были приняты документы, провозгласившие приверженность новой Башкирии демократическим ценностям и направленные на установление истинного федерализма в России.Однако с учреждением поста Президента Республики Башкортостан и с избранием 24 декабря 1993 года М.Рахимова на эту должность, ситуация резко изменилась. М.Рахимов и его окружение свернули демократические преобразования и взяли курс на установление феодального абсолютизма в Башкирии.Период времени с декабря 1993 года по декабрь 2003 года, можно охарактеризовать не иначе, как черное десятилетие. Это десятилетие, в конечном итоге, и предопределило нынешнее экономическое состояние нашей республики.В это черное десятилетие М.Рахимов установил свою неограниченную власть, которую использовал для обогащения исключительно собственной семьи и своего окружения. Именно в эти годы Башкирия полностью лишилась контроля над собственными природными ресурсами и промышленными предприятиями.Апогеем этой вакханалии стала приватизация Рахимовыми предприятий башкирского ТЭКа на основании Указа Президента РБ от 19 августа 2002 года № УП-424 «О мерах по повышению эффективности деятельности открытого акционерного общества «Башкирская нефтехимическая компания» и привлечению инвестиций».Этим Указом М.Рахимов лично забил последний гвоздь в гроб Декларации о государственном суверенитете Башкортостана.Помните, выборы президента в Башкирии 2003 года? Тогда выборы с марта месяца отложили на декабрь, совместив их с думскими выборами. Думаете, что такое решение было принято для экономии бюджетных средств. Ничего подобного. Просто сделка по приватизации предприятий ТЭКа заняла целый год и завершилась только к концу лета 2003 года. Клан Рахимова не без оснований сомневался в итогах предстоящих выборов. Поэтому они подстраховались, отложили выборы на зиму с целью завершения приватизации предприятий ТЭКа. В случае поражения, новая власть, безусловно, отказалась бы от передачи «Башнефти» Уралу Рахимову, т.к. эта была кабальная сделка.В черное десятилетие все органы государственной власти республики, территориальные подразделения федеральных структур, в том числе органы прокуратуры и суды, исключительно все высокопоставленные государственные служащие были вовлечены в хищения республиканской собственности.Как такое стало возможным, эта тема отдельного большого и серьезного разговора, который будет продолжен чуть позже.После изучения нормативно-правовой базы тех лет, я пришел к выводу, что уже к началу 90-х Муртаза Рахимов принял для себя решение приватизировать предприятия башкирского ТЭКа.Во-первых, в Конституции Республики Башкортостан от 24 декабря 1993 года, в Основном законе, положения Декларации, что земля, недра, природные богатства, другие ресурсы, а также весь экономический и научно-технический потенциал являются исключительной собственностью многонационального народа республики, преднамеренно были исключены.Поскольку данная конституционная норма стала бы препятствием для криминальной приватизации не только промышленных предприятий, но удалось бы сохранить в собственности республики природные ресурсы. Соответственно, все авторы нынешней Конституции и депутаты Верховного Совета, принявшее её - активные соучастники хищения народной собственности.С принятием нынешней Конституции завершился процесс создания законодательной базы для хищения государственной собственности Башкортостана.Поскольку уже к августу 1992 года была создана правовая база для приватизации всех предприятий, находящихся на территории нашей республики.Руководство республики было наделено полномочиями, самостоятельно приватизировать эти предприятия, в том числе и предприятия ТЭКа, при этом разрешения федеральных органов не требовалось.Однако власти Башкирии к приватизации ТЭКа приступили только через десять лет - 19 августа 2002 года.На мой взгляд, все эти годы М.Рахимов и его окружение решали следующие важнейшие задачи:Во-первых, надо честно признать, что при переходе в собственность Башкирии всех промышленных предприятий, в том числе топливно-энергетического комплекса, при прямом соучастии первых лиц государства, были нарушены имущественные интересы Российской Федерации. И это факт.Но, к моменту приватизации предприятий ТЭКа, срок исковой давности для защиты интересов Российской Федерации истек. Поэтому Рахимовы не форсировали события, выжидая истечения десятилетнего срока исковой давности.Во-вторых, все это время руководство Башкирии решало другую глобальную задачу - объединение нашей нефтянки и энергетики, всех заводов и предприятий ТЭКа, в единый вертикально интегрированный холдинг – «Башнефть», который вначале возглавит, а впоследствии приватизирует единственный сын президента - Урал Рахимов.В-третьих, все эти годы клан М.Рахимова создавал благоприятные условия для приватизации «Башнефти» исключительно в свою собственность. С этой целью, М.Рахимов почти безвозмездно раздавал наши природные ресурсы, землю и недра, а также предприятия, не входящие в ТЭК, в качестве отступного различным кремлевским кланам. Этим и объясняется отсутствие собственных крупных предпринимателей и олигархов.В результате заключения такого воровского соглашения между Кремлем и регионом, Башкирия полностью лишилась контроля над собственными природными ресурсами и 83-мя стратегическими предприятиями, по своему экономическому потенциалу в совокупности, не уступающие «Башнефти».Такова цена приватизации предприятий ТЭКа. Общенародным богатствам Рахимовы рассчитались за то, что Кремль закрыл глаза на преступную приватизацию «Башнефти».Как известно, М.Рахимов свое решение приватизировать предприятия ТЭКа мотивировал тем, чтобы они остались в республике. Смехотворное оправдание.За годы своего правления М.Рахимов хорошо усвоил, что единственным источником его власти является башкирский ТЭК. Кто владеет «Башнефтью», тот владеет и Башкирией. Постулат, что единственным источником власти является многонациональный народ республики, он с легкостью неоднократно на собственных выборах опровергал.Однако сейчас другое понятно. Решение М.Рахимова передать предприятия башкирского ТЭКа в собственность своей семьи - главная ошибка его жизни.Начало его конца. Своим решением, М.Рахимов поставил под удар не только дело всей своей жизни, свою семью, но и будущее всей Башкирии.В итоге, Башкортостан, лишившись контроля над собственными природными ресурсами и промышленными предприятиями, превратился во второсортный субъект Российской Федерации.Где сейчас семья выдающегося политического и государственного деятеля современности? В Австрии. Там скрывается от российского правосудия «успешный предприниматель» Урал Рахимов со своими капиталами, заработанными « непосильным трудом».По сути, сегодня и сам М.Рахимов находится под негласным домашним арестом. В Кремле понимают, что самый могущественный клан Башкирии крайне недоволен своим нынешним положением в республике и ждет реванша. Прошедшие митинги в Уфе за отставку Р.Хамитова, тому в подтверждение. По этой причине выезд М.Рахимова за пределы России невозможен. Он заложник. Чтобы деньги его клана не пошли на финансирование оппозиции. Пусть спасибо скажет, что на старости лет не посадили.И что мы получили в результате кланового феодализма «в отдельно взятой республике»?В конце 2014 года Кремль, прикрывшись решением арбитражного суда Москвы, как фиговым листом, вернул в федеральную собственность «Башнефть».Я ранее писал, что указанное решение является незаконным, поскольку противоречит Конституции Российской Федерации, основополагающим нормам Гражданского кодекса, постановлениям Конституционного Суда Российской Федерации по аналогичным спорам, имеющие силу закона. Решение власти по «Башнефти» - бомба замедленного действия, которую заложили под российскую государственность.Во-первых, суд свое решение мотивировал тем, что власти Республики Башкортостан при приватизации предприятий ТЭКа вышли за пределы своих полномочий. Соответственно, спор непосредственно связан с разграничением предметов ведения и полномочий между федеральными органами и органами государственной власти Республики Башкортостан.Однако разрешение такого вида споров не находится в юрисдикции арбитражных судов, а подлежит рассмотрению в Конституционном Суде Российской Федерации. Отсюда, дело рассмотрено с нарушением подсудности и незаконным составом суда.Кроме того, в соответствии со статьями 301, 302 Гражданского кодекса Российской Федерации требование об истребовании имущества из чужого незаконного владения может быть заявлено только прежним собственником имущества.До приватизации «Башнефти», ни одной её акции в федеральной собственности не находилась. Спорное имущество полностью принадлежало нашей республике.Следовательно, согласно действующему гражданскому законодательству и судебной практике, «Башнефть» могла быть истребована только в пользу прежнего собственника - Республики Башкортостан. Dura lex sed lex.На мой взгляд, в случае с «Башнефтью» произошел очередной передел собственности с использованием государственных институтов. Вначале «Башнефть» вернули под контроль государства, затем под видом приватизации передали государственной компании «Роснефть». Впоследствии, в 2016 году приватизировали 19,5 % акций «Роснефти», среди них, возможно, и находился контрольный пакет акций «Башнефти».Возврат «Башнефти» не был в государственных интересах, а был инициирован в интересах частных лиц, чьи имена прекрасно известны. Сегодня отставка Р.Хамитова выгодна лишь тем силам, которые хотят приватизировать республиканскую долю «Башнефти».Таким образом, в результате корыстной политики М.Рахимова и его окружения, Башкирия ежегодно несет убытки в десятки миллиардов рублей.Так, по подсчетам авторитетных специалистов с 2003 года до продажи В. Евтушенкову предприятий башкирского ТЭКа, клан Рахимова заработал не менее 4 миллиардов долларов США.Ежегодно АФК «Система» официально декларировала получение прибыли в 1 миллиард долларов США. Владели пакетом акций предприятий башкирского ТЭКа незаконно не менее 5 лет.По данным Следственного комитета России, за эти годы В.Евтушенков незаконно заработал 6 миллиардов американских долларов.Кроме того, официально предприятия башкирского ТЭКа Урал Рахимов якобы продал за 2 миллиарда долларов, которые были размещены в Благотворительном фонде «Урал». Как известно, в 2015 году В.Евтушенков через суд частично их обратно себе вернул, косвенно причинив нашей республике ущерб.В апреле 2014 года стало известно о возбуждении Следственным комитетом Российской Федерации уголовного дела в отношении Владимира Евтушенкова, Урала Рахимова и предпринимателя Левона Айрапетяна.Там сумма сделки фигурирует уже в 5 миллиардов долларов США.Таким образом, только прямые убытки Башкирии от потери государственной собственности на предприятия ТЭКа составили не менее 15 миллиардов долларов США, по нынешнему курсу 900 миллиардов рублей. К этой сумме добавим убытки в размере 136,3 миллиарда рублей, взысканные «Роснефтью» с АФК «Система», за реорганизацию «Башнефти». Хотя эти убытки прежними собственниками были причинены непосредственно нашей республике.По самым скромным подсчетам в результате преступной приватизации предприятий ТЭКа, бюджет республики потерял астрономическую сумму - один триллион рублей. Для сравнения, чуть меньше денег сегодня находятся в Резервном фонде Российской Федерации.Сумма убытков, безусловно, минимум удвоится, если учитывать утрату Башкирией контроля над собственными природными ресурсами, стратегическими предприятиями, не относящимися к топливно-энергетической отрасли.К этому добавим еще налоги и иные платежи в бюджет, которые Республика Башкортостан не получила после перерегистрации налоговых резидентов в других субъектах Российской Федерации либо в офшорах.Придет время, когда граждане республики проведут комплексную ревизию всей деятельности бывшего руководства Башкортостана, начиная с начала 90-х годов, оценивая не только прямые убытки, которые понесла республиканская казна, но и величину упущенной выгоды. И к большому сожалению мало кто из этой шайки наказан по закону, и вдвойне обидно то, что попыток вернуть похищенное у республики не предпринимается. Запомните.Никаких сроков давности или сроков исковой давности. При воровстве народного достояния не могут быть приняты какие-либо юридические отговорки.Байки о том, что государство плохой собственник и менеджер, придуманы коррупционерами для хищения государственной и муниципальной собственности. Просто жулики во власти руководствуются гениальной турецкой пословицей: «Главное – назвать происходящее правильным словом, а там хоть ковер из мечети выноси».Навряд ли что-то может измениться прямо сейчас. И особенно странно слышать требования отставки главы региона из лагеря сторонников Муртазы Рахимова. Или не все ковры они вынесли из мечети? Их благими намерениями была построена широкая трасса в ад. А кто был главным инженером этого проекта, вы и сами знаете.Я убежден, что с отставкой сегодня отдельного чиновника, даже Главы республики, у нас ничего не измениться. По одной простой причине - Муртаза Рахимов после себя оставил «выжженную землю».Сегодня без возврата природных ресурсов под контроль многонационального народа Башкортостана - у нас нет будущего.Без возврата в собственность республики контрольного пакета акций всех промышленных предприятий - у нас нет будущего.Кто владеет «Башнефтью», тот и владеет Башкирией.Одним из первых законодательных актов новой власти должен стать Декрет «О собственности» и национализированы все стратегические предприятия и природные ресурсы. Вот какие задачи должны ставить перед собой политические силы республики, а не отвлекать народ с отставками и псевдо-выборами.Мы знаем, как это сделать. Причем, без революций и потрясений. В крайнем случае, используя международные арбитражные судебные органы. Это и есть настоящее дело, на благо республики и ее народа…Для этого к власти в Республике Башкортостан должны прийти адекватные и смелые люди, любящие свою республику, а не слуги Золотого Тельца.Сегодня наш народ лишен власти и собственности. Без власти и собственности - нет народной свободы. Надо вернуть народу все, что принадлежит ему по праву.Продолжение следует.