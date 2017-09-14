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Мадриль Гафуров: Ответ моим трусливым оппонентам










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Я ВАС ПРЕЗИРАЮ! Ответ моим трусливым оппонентам. (Подобное письмо уже было однажды опубликовано "ВКонтакте" - на моей странице "Без цензуры".

Мадриль Гафуров: Ответ моим трусливым оппонентам


И, видимо, достигло цели: нецензурные нападки (устные и письменные) на меня утихли... Но в последнее время, особенно после публикации в "Уфимском Журнале" статьи "Народ и Родина - одного корня" , я стал вновь получать от моих "доброжелателей" послания, пышащие похабщиной, оскорблениями, злобой и неприкрытой враждой, - поэтому вынужден продублировать свое резюме их "творчеству).

Я удовлетворен, что мои публикации в республиканских и федеральных СМИ, в том числе в "Уфимском Журнале", получают устно и письменно добрые отзывы. Но сегодня я обращаюсь к тем, у кого мои статьи вызывают припадки истерии...

Что же вы, как шавки из - под ворот, гавкаете? Если такие смелые - выходите на бой с открытом забралом и назвав себя, а не прикрываясь кличками.

Но вы ведь - трусы!!!

А что касается моего отношения, как вы вопрошаете, к Украине, Крыму и Донбассу, то, как и всякий нормальный советский (!) человек, я рад, что Крым вновь воссоединился с Россией, и верю, что крымчане одолеют все тяготы и заживут нормально.

Верю также, что Донбасс и Луганск не вернуться в состав Украины, пока там властвуют "черная хунта" и бандеровцы.

Очень сожалею, что харьковчане, начав первыми борьбу с предателями украинского народа, не смогли быть до конца твердыми против организаторов кровавого майдана. Но уроки истории не проходят бесследно: родит многострадальная украинская земля новых Хмельницких и Шевченко, и придут вновь на нее мир и благоденствие.

Меня же в первую очередь волнует и тревожит нынешняя обстановка в Башкортостане и стране, в том числе неуровновешанная межнациональная политика и вспыхнувшие на этой почве в последние годы в Москве и регионах распри о роли и месте государственного и национальных языков. Свое мнение об этом я и высказал в статье "Народ и Родина - одного корня": "Принуждать человека насильно изучать чужой язык противоестесатвенно и дико. Но знать язык края, региона, территории, где ты родился, рос и живешь, конечно, надо, хотя бы в пределах бытового общения".

Как журналист, я много езжу по республике, и сердце кровью обливается, когда вижу заросшие бурьяном и березняком поля, некогда богатые хлебом, заброшенные животноводческие фермы, стоящие без крыш, окон и дверей, заводы, захваченные рейдерами из Москвы и из - за "бугра", и как олигархи - одна десятая часть населения России - лишь за сутки получают миллионы рублей и долларов, а трудовой народ влачит жалкое прозябание.

Как бывший первый помощник Председателя Президиума Верховного Совета Башкирской АССР, Народный депутат Верховного Совета Башкортостна 12- го созыва, голосовавший за создание истинно демократической республики (кстати, поздравляю земляков с прошедшим накануне Днем республики!), и четверть века проработавший собкором и зав. корпунктом Гостелерадио СССР и Российской Федерации, я, познав и радости и беды нашей многонациональной Родины, объективно и аргументированно осуждаю за бездеятельность и коррупцию нынешних "слуг народа" от "партии власти", которых заботит только личное благополучие и благосостояние.

И, если вы, мои трусливые оппоненты, радеете за свой народ, выйдите на свет божий, сменив клички на человеческие имена, и помогайте ему конкретными делами, выступайте, боритесь за создание в Башкирии и стране именнно "народной власти", а не поднимайте, повторяю, как шавки из - под ворот, вой в защиту угнетателей трудового люда, отрабатывая свои "тридцать сребеников"...

Впрочем, ваше "гавканье" на мои выступления против продажных чиновников, махровых националистов и лже - историков, я воспринимаю как похвалу: значит, я прав и иду верной дорогой! В том числе, выступая против попыток героизировать ярого врага Советского Союза, кровавого басмача и приспешника нацизма Заки Валиди (Валидова).

Подтверждение тому мои многочисленные публикации в газетах "Правда", "Коммунист Башкортостана" и других, на сайте Башкирского рескома КПРФ, а также - сборник статей "Кто он - Заки Валиди?", документальные повести "Дуэль" - хроника борьбы в Башкортостане против героизации нацизма и возвеличивания предателя и врага Советского народа Заки Валиди; "Взрыв "шаровой молнии" - об уроженцах Башкирии, без вести пропавших на фронтах Великой Отечественной войны...

Все они получили одобрение и поддержку широкой общественности республики . Свидетельство тому и результаты Интернет - опроса, который провел "Уфимский журнал". На вопрос: "Какая точка зрения на Ахмет - Заки Валиди вам ближе? - респонденты ответили: "Мадриля Гафурова - 81 процент, Совета "башкирских аксакалов" - 19 процентов".

А вас я презираю.

P.S. Одна лишь мысль гнетет меня и жжет
за нашу трижды битую обитель:
какая же напасть еще нас ждет,
какую же готовят нам погибель,
временщики,
что правят нынче бал
во лжи, во мраке, без стыда и славы?
воспрянь, страна, -
час истины настал,
и снова ощути себя Державой!

Мадриль Гафуров, кандидат философских наук, Заслуженный работник культуры БАССР




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Мадриль Гафуров

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  • Гость
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  • 1 | 13.10.2017, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я не знаю кто вы такой , но то что вы заявляете о Заки Валиди говорит о вашей малообразованности, И мне вы очень неприятны



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2

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  • Гость
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  • 2 | 13.10.2017, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мадриль, никто тебя не боится, и открыто писали, среди них я. Но тебе - плюнь в глаза, все божья роса. Как бы ты ни был не прав, теперь ты в этом не сознаешься и будешь переть вперед, затирая все благоразумные возражения. Тебе подсунули фальсификаты и ты давай и шпаришь по ним. Кому-то это было надо.



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3

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  • 3 | 13.10.2017, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Мадриль, не тужься, а то обсерешься.
Заки Валиди и без тебя понятно чем об был.
А в остальном- тьфу на тебя!



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 13.10.2017, 10:21 | Автор: юнг
    Публикации: 293 | Комментарии: 31899 | Рейтинг: +5704,3
P.S. Одна лишь мысль гнетет меня и жжет
за нашу трижды битую обитель:
какая же напасть еще нас ждет,
какую же готовят нам погибель,
временщики,
что правят нынче бал
во лжи, во мраке, без стыда и славы?
воспрянь, страна, -
час истины настал,
и снова ощути себя Державой!

================Молодец, Мадриль! Не сдавайся.
=========================Юрий Николаевич!



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  • 5 | 13.10.2017, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как бывший первый помощник Председателя Президиума Верховного Совета Башкирской АССР, Народный депутат Верховного Совета Башкортостна 12- го созыва, голосовавший за создание истинно демократической республики
-------------------------
А что не упомянул свое членство в КПСС? ИЛи в КПСС не состоял или боишься сказать. Расскажи, какие статьи ты писал будучи членом КПСС, хочу почитать их.



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0

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  • Гость
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  • 6 | 13.10.2017, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я тоже презираю Мадриля Гафурова. Он сам трус, в СССР одни статьи писал, потом переквалифицировался в демократы. Он боится открыто сказать против власти, с упоминанием фамилий. Только из подтишка. Он ничего не сказал против разворовывание народного добра шайками дерьмократов, он слово боится сказать про воровство Шаймиева и его клики, он и про воровство клики Рахимова начал вякать только тогда, когда под тем кресло зашаталось. Он лижет тем, кто сейчас при власти и при деньгах. Но никогда не скажет против них открыто.
Пусть назовет воровские дела нынешних властителей Башкирии и Татарии и назовет их фамилии. Посмотрим, хватит ему смелости.



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  • Гость
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  • 7 | 13.10.2017, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Национал-империалист.



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0

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  • Гость
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  • 8 | 13.10.2017, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 13.10.2017, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Как бывший первый помощник Председателя Президиума Верховного Совета Башкирской АССР, Народный депутат Верховного Совета Башкортостна 12- го созыва, голосовавший за создание истинно демократической республики
-------------------------
А что не упомянул свое членство в КПСС? ИЛи в КПСС не состоял или боишься сказать. Расскажи, какие статьи ты писал будучи членом КПСС, хочу почитать их.

=============

А ты возомнил, что быть коммунистом - это позор?! ПШЛНХ, промытый моск.



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 9 | 13.10.2017, 10:55 | Автор: юнг
    Публикации: 293 | Комментарии: 31899 | Рейтинг: +5704,3
Все раньше любили КПСС. Даже Ельцин и Горбачев.
===Перед защитой мне тоже настоятельно "рекомендовали" вступить.
===Не стал.



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0

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  • Гость
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  • 10 | 13.10.2017, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в нос что не повесил медальку-то?!)))) так и кажется, что сейчас скажет "ку"))))



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1

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  • Гость
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  • 11 | 13.10.2017, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 13.10.2017, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

5 | 13.10.2017, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Как бывший первый помощник Председателя Президиума Верховного Совета Башкирской АССР, Народный депутат Верховного Совета Башкортостна 12- го созыва, голосовавший за создание истинно демократической республики
-------------------------
А что не упомянул свое членство в КПСС? ИЛи в КПСС не состоял или боишься сказать. Расскажи, какие статьи ты писал будучи членом КПСС, хочу почитать их.

=============

А ты возомнил, что быть коммунистом - это позор?! ПШЛНХ, промытый моск.
------------------------------
Я не считаю что быть коммунистом это позор. Позор бояться сейчас в этом признаться. А Мадрилька боится. Потому что он трусливый как и все жополизы.
Я бы вбил тебе зубы в глотку, но ты как раз из тех, кого презирает этот Мадриль. А я презираю вас обоих. Вы шавки УЖевские можете только исподтишка гавкать. И эти эксперды и вы их шестерки ссыкуны, в открытую ничего не скажете, только так, за компьютером.



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0

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  • Гость
  •  
  • 12 | 13.10.2017, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 13.10.2017, 10:55 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 293 | Комментарии: 31896 | Рейтинг: +5704,3
...

Перед защитой мне тоже настоятельно "рекомендовали" вступить.
===Не стал.

-----------------------------

Мне тоже рекомендовали. Тем более, что был сторонником идеи (даже сейчас). Но... Пить не умел. Считал, что недостоин. Да и бабы, паразитки...



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  • Гость
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  • 13 | 13.10.2017, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а вспомни дорогой редактор "Вечерки" как по заданию КГБ публиковал очерки с Перцевой о моральных уродах ,а теперь внуки всех этих членов и номенклатурщиков живут заграницей и не вспоминают про колоски родных полей о которых так красочно писала твоя журналистка



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  • Наблюдатель
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  • 14 | 13.10.2017, 11:28 | Автор: Виктор
    Публикации: 190 | Комментарии: 1566 | Рейтинг: +465,3
Пишет Мадриль Гафуров, аж - кандидат философских наук и Заслуженный работник культуры БАССР: "А что касается моего отношения к Украине, Крыму и Донбассу, то, как и всякий нормальный советский (!) человек, я рад, что Крым вновь воссоединился с Россией, и верю, что крымчане одолеют все тяготы и заживут нормально.

Верю также, что Донбасс и Луганск не вернуться в состав Украины, пока там властвуют "черная хунта" и бандеровцы.

Очень сожалею, что харьковчане, начав первыми борьбу с предателями украинского народа, не смогли быть до конца твердыми против организаторов кровавого майдана.

Но уроки истории не проходят бесследно: родит многострадальная украинская земля новых Хмельницких и Шевченко, и придут вновь на нее мир и благоденствие."
________________________________

Такую ЧУШЬ, мог написать только некий малограмотный, недемократичный, (тема диссертации какая у Мадриля - ленинизм?)

не признающий основных законов человеческих и божественных (не убей и не укради),

не понимающий и не признающий мирового права,

не уважающий суверенитета Украины и ее народа, ее границ, признанных всеми странами мира.

Нет в Украине власти, как пишет коммунист Мадриль Гафуров - "черной хунта" и бандеровцев. Ложь и пропаганда ненависти.

А последнее предложение у Мадриля Гафурова - отличное: "Уроки истории не проходят бесследно: родит многострадальная украинская земля новых Хмельницких и Шевченко, и придут вновь на нее мир и благоденствие."

Правда, он не понимает, что именно, он написал и как это произойдет.

А это будет. Как и всегда было в Истории.

Пока же в Крыму аресты и посадки татар крымских, и режиссер Сенцов получил 20 лет лагерей Салехарда и Якутии, под пытками свидетелей.

Пока же, похоронили более 10 000 убитых граждан Украины и 2 000 000 беженцев бросили свои дома и ушли от войны.

Причем война только там, куда дошли сослуживцы по вчк - Стрелкова с одобрения "мадрилей гафуровых".

В Харькове, Мариуполе, Одессе, Киевек, Днепропетровске, Запорожье, Николаеве, в Киеве и Львове - войны нет. Живут и работают.

А в Донецке и Луганске - война идет. И своих кто-то системно(!) убивает (альфовец Мозговой, Моторолла, казак Дремов, Гиви, Бэтмэн Беднов, Болотов...)? Кто их убил? Стрелкову приказали - свали или прибьем.

Политические убийства своих и чужих у ленинцев и дзержинцев часть жизни. Так - Мадриль Гафуров? И репрессии. Это ваше ...

Вы - некультурный. Невежественный. Глупый. Злой. Не признающий основ человеческих.
__________________________

Подпишусь - Виктор Золотарев.



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2

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  • Участник
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  • 15 | 13.10.2017, 11:29 | Автор: Ирек
    Публикации: 115 | Комментарии: 4671 | Рейтинг: -233,3
Вы шавки УЖевские можете только исподтишка гавкать. И эти эксперды и вы их шестерки ссыкуны, в открытую ничего не скажете, только так, за компьютером.
++++++++++++++++++++
Трибун, герой, но сам ананямный.



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  • Участник
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  • 16 | 13.10.2017, 11:33 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 3729 | Рейтинг: -143,6
А что касается моего отношения, как вы вопрошаете, к Украине, Крыму и Донбассу, то, как и всякий нормальный советский (!) человек, я рад, что Крым вновь воссоединился с Россией, и верю, что крымчане одолеют все тяготы и заживут нормально.

Верю также, что Донбасс и Луганск не вернуться в состав Украины, пока там властвуют "черная хунта" и бандеровцы.

Очень сожалею, что харьковчане, начав первыми борьбу с предателями украинского народа, не смогли быть до конца твердыми против организаторов кровавого майдана. Но уроки истории не проходят бесследно: родит многострадальная украинская земля новых Хмельницких и Шевченко, и придут вновь на нее мир и благоденствие.
========================================
Слова недалекого человека.



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  • 17 | 13.10.2017, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 13.10.2017, 11:29 | Автор: Ирек | На сайте
Публикации: 115 | Комментарии: 4652 | Рейтинг: -232,4

Вы шавки УЖевские можете только исподтишка гавкать. И эти эксперды и вы их шестерки ссыкуны, в открытую ничего не скажете, только так, за компьютером.
++++++++++++++++++++
Трибун, герой, но сам ананямный.
----------------------------------
Я в Уфе а ты откуда гавкаешь? Я готов сегодня вечером с тобой встретиться, поговорить на коротке. Придешь? Или зассышь?



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  • 18 | 13.10.2017, 11:36 | Автор: юнг
    Публикации: 293 | Комментарии: 31899 | Рейтинг: +5704,3
16 | 13.10.2017, 11:33 | Автор: Sharik | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 3723 | Рейтинг: -143,1
А что касается моего отношения, как вы вопрошаете, к Украине, Крыму и Донбассу, то, как и всякий нормальный советский (!) человек, я рад, что Крым вновь воссоединился с Россией, и верю, что крымчане одолеют все тяготы и заживут нормально.

===========Взяли Крым, ладно, но, какой ценой? Теперь над Вовой смеются. не говоря уж о санкциях.

==========А ведь можно было по другому- например, взять в аренду на 49 лет, а заплатить потом....



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  • 19 | 13.10.2017, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 13.10.2017, 11:29 | Автор: Ирек | На сайте
Публикации: 115 | Комментарии: 4652 | Рейтинг: -232,4

Вы шавки УЖевские можете только исподтишка гавкать. И эти эксперды и вы их шестерки ссыкуны, в открытую ничего не скажете, только так, за компьютером.
++++++++++++++++++++
Трибун, герой, но сам ананямный.
________
Он не анонимный. Адрес легко установить. А вот ты сбежавший. Сбежал далеко и издалека вякаешь что то. Правильно, можно не бояться за столько то километров.



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  • 20 | 13.10.2017, 11:40 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1704 | Комментарии: 56270 | Рейтинг: +12013,6
Поток сознания.... на счет Валиди согласна, на счет всего остального - бред сивой кобылы! Только вот одно это чего стоит:

Верю также, что Донбасс и Луганск не вернуться в состав Украины, пока там властвуют "черная хунта" и бандеровцы.

И тут же:

"Но знать язык края, региона, территории, где ты родился, рос и живешь, конечно, надо, хотя бы в пределах бытового общения"

А ты, старый мудак, не помнишь с чего там ТИПА все начиналось? Ага- вот с того, что родились, росли и жили в Украине, а язык - родственный, между прочим - знать не хотели! А Украина - ГОСУДАРСТВО, в отличие от недостана! И, разумеется, имеет ПОЛНОЕ право на свой государственный язык.

И отдельный пи@дец, конечно про черную хунту и бандеровцев в вотчине ворюги Януковича.

В общем этот эмоцианальный высер - можно было бы разобрать на кварки идиотизма, но слишком много чести.

Не аноним. Захарова Елена Павловна. Если есть желание поспорить - вот мои контакты на ФБ:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004747925642
во ВКонтакте:
https://vk.com/id96095946

Правда с обладателями ваты вместо головного мозга разговаривать бесполезно, особенно с совкодрочером преклонного возраста. Тут уже только могила исправит.



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