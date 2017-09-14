Мадриль Гафуров: Ответ моим трусливым оппонентам

Я ВАС ПРЕЗИРАЮ! Ответ моим трусливым оппонентам. (Подобное письмо уже было однажды опубликовано "ВКонтакте" - на моей странице "Без цензуры".И, видимо, достигло цели: нецензурные нападки (устные и письменные) на меня утихли... Но в последнее время, особенно после публикации в "Уфимском Журнале" статьи "Народ и Родина - одного корня" , я стал вновь получать от моих "доброжелателей" послания, пышащие похабщиной, оскорблениями, злобой и неприкрытой враждой, - поэтому вынужден продублировать свое резюме их "творчеству).Я удовлетворен, что мои публикации в республиканских и федеральных СМИ, в том числе в "Уфимском Журнале", получают устно и письменно добрые отзывы. Но сегодня я обращаюсь к тем, у кого мои статьи вызывают припадки истерии...Что же вы, как шавки из - под ворот, гавкаете? Если такие смелые - выходите на бой с открытом забралом и назвав себя, а не прикрываясь кличками.Но вы ведь - трусы!!!А что касается моего отношения, как вы вопрошаете, к Украине, Крыму и Донбассу, то, как и всякий нормальный советский (!) человек, я рад, что Крым вновь воссоединился с Россией, и верю, что крымчане одолеют все тяготы и заживут нормально.Верю также, что Донбасс и Луганск не вернуться в состав Украины, пока там властвуют "черная хунта" и бандеровцы.Очень сожалею, что харьковчане, начав первыми борьбу с предателями украинского народа, не смогли быть до конца твердыми против организаторов кровавого майдана. Но уроки истории не проходят бесследно: родит многострадальная украинская земля новых Хмельницких и Шевченко, и придут вновь на нее мир и благоденствие.Меня же в первую очередь волнует и тревожит нынешняя обстановка в Башкортостане и стране, в том числе неуровновешанная межнациональная политика и вспыхнувшие на этой почве в последние годы в Москве и регионах распри о роли и месте государственного и национальных языков. Свое мнение об этом я и высказал в статье "Народ и Родина - одного корня": "Принуждать человека насильно изучать чужой язык противоестесатвенно и дико. Но знать язык края, региона, территории, где ты родился, рос и живешь, конечно, надо, хотя бы в пределах бытового общения".Как журналист, я много езжу по республике, и сердце кровью обливается, когда вижу заросшие бурьяном и березняком поля, некогда богатые хлебом, заброшенные животноводческие фермы, стоящие без крыш, окон и дверей, заводы, захваченные рейдерами из Москвы и из - за "бугра", и как олигархи - одна десятая часть населения России - лишь за сутки получают миллионы рублей и долларов, а трудовой народ влачит жалкое прозябание.Как бывший первый помощник Председателя Президиума Верховного Совета Башкирской АССР, Народный депутат Верховного Совета Башкортостна 12- го созыва, голосовавший за создание истинно демократической республики (кстати, поздравляю земляков с прошедшим накануне Днем республики!), и четверть века проработавший собкором и зав. корпунктом Гостелерадио СССР и Российской Федерации, я, познав и радости и беды нашей многонациональной Родины, объективно и аргументированно осуждаю за бездеятельность и коррупцию нынешних "слуг народа" от "партии власти", которых заботит только личное благополучие и благосостояние.И, если вы, мои трусливые оппоненты, радеете за свой народ, выйдите на свет божий, сменив клички на человеческие имена, и помогайте ему конкретными делами, выступайте, боритесь за создание в Башкирии и стране именнно "народной власти", а не поднимайте, повторяю, как шавки из - под ворот, вой в защиту угнетателей трудового люда, отрабатывая свои "тридцать сребеников"...Впрочем, ваше "гавканье" на мои выступления против продажных чиновников, махровых националистов и лже - историков, я воспринимаю как похвалу: значит, я прав и иду верной дорогой! В том числе, выступая против попыток героизировать ярого врага Советского Союза, кровавого басмача и приспешника нацизма Заки Валиди (Валидова).Подтверждение тому мои многочисленные публикации в газетах "Правда", "Коммунист Башкортостана" и других, на сайте Башкирского рескома КПРФ, а также - сборник статей "Кто он - Заки Валиди?", документальные повести "Дуэль" - хроника борьбы в Башкортостане против героизации нацизма и возвеличивания предателя и врага Советского народа Заки Валиди; "Взрыв "шаровой молнии" - об уроженцах Башкирии, без вести пропавших на фронтах Великой Отечественной войны...Все они получили одобрение и поддержку широкой общественности республики . Свидетельство тому и результаты Интернет - опроса, который провел "Уфимский журнал". На вопрос: "Какая точка зрения на Ахмет - Заки Валиди вам ближе? - респонденты ответили: "Мадриля Гафурова - 81 процент, Совета "башкирских аксакалов" - 19 процентов".А вас я презираю.P.S. Одна лишь мысль гнетет меня и жжетза нашу трижды битую обитель:какая же напасть еще нас ждет,какую же готовят нам погибель,временщики,что правят нынче балво лжи, во мраке, без стыда и славы?воспрянь, страна, -час истины настал,и снова ощути себя Державой!