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О Бердине и его «традиционалистах» Башкортостана

  • Опубликовано: Ирек | 21.10.2017
    Раздел: Общество | Просмотры: 1351 | Комментарии: 161









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Я уже было озадачивался вопросом, почему лежит сайт "РБ - XXI век" неких «традиционалистов» Башкортостана. Это было на начало 2014 года. Но ожил, ожил вскорости этот сайт. Всё так, как я и думал, нет, не «ишак», визирь вначале заговорил, объявился, а затем и сайт благополучно ожил. Сознаюсь, это я понарошку сказал, вопросил тогда, «помогите разобраться», всё же было вполне прозрачно.

О Бердине и его «традиционалистах» Башкортостана


То ли лично я, то ли кто другой некогда назвали этот сайт, театром одного актёра, и это даже несколько закрепилось, прижилось. Оно конечно и так, но несколько, и по другому это, он, та персона, всё же не один пёрст. Да, он там главный актёр, но с собственной активной труппой, и сотоварищей, и оппонентов тоже. Как только, он пропадает, всё затихает на сайте, а как он, этот сиятельный появился вновь тогда, и ожило всё на том сайте, подтянулись и оппоненты, и друзья, сотоварищи, конечно же, тоже. Жизнь закипела, забила ключом, и главный актёр начал извергать обычные фонтаны своих словес, и вся тамошняя трупа, команда вполне активизировалась.

Однако, прежде всего, он ответил мне к упомянутому моему посту: «Наш сайт - не для споров сам-то по себе. Он уже перезнакомил кучу людей, стал косвенной причиной формирования целого ряда известных теперь площадок самых разных направлений (? – И.Г.). Активные юзеры давно отспорились, позиции определены, а троллей и фриков баним, зачем еще споры? это же не башкирофобская жвачка татфорумов. В этом плане проект свои задачи выполнил.

С посещениями при редкой теперь обновляемся у нас порядок - костяк сформировался и посещает стабильно (хотя само собой много меньше, чем в годы, когда все начиналось (Так ведь тогда до самого же Нового года, на сайте труппа главного актёра вполне активно зажигала. – И.Г.) :) ), а мат-лы наши воруют враги (? – И.Г.) и перепечатывают остальные регулярно - так что и с посещаемостью все ок, мы же не информационный сайт и не форум. Все, что захотим донести до публики, мгновенно станет известно всему Башнету без всяких наших затрат, с этим тоже все ок. Да, обновляемся теперь редко. Независимость имеет свои недостатки - не разорваться же:). Тактика пока именно такая какая есть. Есть и проблемы, куда без них. Но пока все решаемо».

Подчеркивания в тексте мои. И ведь товарищ рассказал было почти что, о некоторой консервации сайта, и на тебе бабушка, разразился он далее со всей своей труппой многими словесами. А куда пропадал, почему молчал сей товарищ, я оставлял на размышление другим, и на, не возможное, на правдивое исполнение, признание самого этого главного актёра.

Так кто же он, этот наш герой? А он даже не триедин на сайте, а, в общем-то, даже многолик. Ведь он непременно стоит за всеми следующими названиями: «Редакция ИАП РБ ХХI, Редакция сайта "РБ-21 век", аналитическая группа сайта «РБ21», Аналитическая группа ИАП РБ XXI», и прочими другими подписями, и не «подписями» этого сайта. А в личном представлении, он, да, вроде только триедин. Он Карагай, Гирей, Бердин, в общем, некий КаГиБе.

Публикации свои он представлял и от своего реала А.Т. Бердин, и чаще с добавлением своих атрибутов, историка, кандидата философских наук, ну, и сотрудника их, недавно разогнанного ИГИ. Часто была еще одна добавка от него, мол, материал автора представлен «Специально для сайта «РБ - XXI век». И почему то представлял он свои публикации, и отдельно под псевдонимом Карагай, с никнеймом, с которым поболтался было он и по другим разным интернет ресурсам. И увлекшись, что ли, и к подписи Карагай, бывало, он добавлял то же самое, мол, от «автора» «Специально для сайта «РБ - XXI век». Сказать смешно, ничего не сказать. Как в первом, так и во втором случае, сам на сайте у себя главного актера он представлялся с публикациями, и объявлял, что это специально писано им для этого сайта. Ну и ладно бы сиё, но когда с его, же книг приводятся на сайте выдержки с комментариями «Публикуется с сокращениями с разрешения автора, специально для сайта «РБ - XXI век», то вообще как-то странно всё это.

А теперь, как говаривал что-то подобное мной сказуемому, юморист и сатирик Задорнов, главное, и держитесь! Этот наш публицист и философ КаГиБе, в комментариях ко всем публикациям на сайте, включая и свои собственные, как от А.Т, Бердина, так и от Карагая, он уже «некий» Гирей. Высказывал ли он, этот Гирей комплименты публикациям Бердина и Карагаю я не знаю, за всем не поспеешь, не углядишь, и надо ли, но может быть, ещё углядим.

Учитывая то, что тамошняя труппа его сотоварищей и оппонентов активничала только с его присутствием, можно предположить, что и под другими никнеймами сей товарищ выступал, ораторствовал. А, в общем, же, в обсуждениях, комментариях своих наш герой, именно под ником Гирей, был тоже самым активным живчиком на сайте.

И вот с этого выделенного, подчёркнутого слова «был», и продолжим далее. Похоже, всё же почил в бозе этот сайт, лежит он уже с середины лета.

Последняя публикация была 25 июня сего 2017 года, да, и то, это было только поздравление с праздником Ураза байрам. Более того, и что ведь было особо важным для жизни этого сайта, сам главный актёр его стал сходить на нет, и как оказалось, не со «вчера».

Как Гирей он на сайте «дожил» до 4 июня 2017 года. Специально для сайта, он как Бердин А.Т. отписался в последний раз 28 января 2017 года, а 10 апреля на сайте было опубликовано только интервью с ним. А под псевдонимом Карагай он, как, оказалось, пропал уже с 14 сентября 2014 года.

И здесь несколько отступим от общей канвы разговора, и озвучим вопрос, а зачем бывает, пишут под псевдонимами? Так ведь часто для анонимности своих высказываний это авторами практиковалось, и практикуется. Как может быть, странно, кому-то может показаться, в виртуале анонимность практически отсутствует.

Но у некоторых какой-то атавизм анонимности наличествует. У одних просто от бестолковой безграмотности, а у других от мыслей, мол, если только «пошалить» не собственно под своим именем, кто же будет обращать внимание на это, выяснять, кто же это высказал.

А, похоже, с КаГиБе произошло то, что всё же обратили на его «шалости» внимание, и некое «замечание» ему всё же сделали? И ведь почти сразу за публикациями Карагая, пропали на сайте частые статьи ещё за одной подписью.

Если последняя публикация Карагая датирована 14 сентября 2014 года, то этого публициста 15 февраля 2015 года. Кто именно стоит за этой подписью не очень понятно, но содержание текстов этого публициста, были как бы в лыко с публикациями нашего Карагая.

Подписывался сей товарищ неким А. Хайбуллиным.

К слову, можно добавить, что тогда, или чуть позднее, а то может и ранее что-то случилось с тем же их ИГИ. В общем, как то «всё смешалось в доме Облонских», чему свидетельство и открытое письмо бывших ИГИгистов.

К последнему можно посмотреть содержание, наличествующих только двух комментариев к последней публикации с поздравлениями по случаю праздника Ураза байрам.

А к тому, что, похоже, уже точно слёг сайт «трационалистов», можно добавить, что в комментариях к предпоследней публикации остались не стёртыми два моих комментария от 2 июля 2017 года. Тогда как мои комментарии с некоторого, но уже давнего времени на сайте непременно и обязательно стирались.

И вот именно я, в общем-то, скажем так, изгой этого сайта озаботился тем, что публикации анонимов этих могут потеряться. Тому много причин. Уже в том же упомянутом ответе мне КаГиБе добавил: «Но за заботу спасибо».

Ладно, с этой фразой, важнее другое, им тогда же озвученное: «Башфорум - да, пока несколько в упадке». Однако, увы, Башфорум уже однозначно, почил в бозе. И это, в общем-то, уже тенденция, закрылись ещё ранее некоторые другие башкирские ресурсы.

Пропал и один чувашский форум, в котором я принимал участие. Закрылся ряд татарских форумов. И всё пропало, как мои, часто вполне развёрнутые комментарии, так и заинтересовавшие меня комментарии иных.

На Башфоруме мне, в общем-то, слово тоже не давали, но были и там заинтересовавшие меня публикации и комментарии. Особо мне «понравилась» на том форуме тема «Татаризм в Башкортостане», которую замутил 7 апреля 2007 года «некий» kuwaiti, и которая перетиралась тамошним людом практически до самого издыхания этого Башфорума.

Я успел только записать то программное заявление, публикацию этого Kuwaiti, который уже и кандидат наук, и соавтор «Многотомной зажигалки».

Как то упомянутое заявление этого кандидата наук, так и некоторые старания их команды соавторов той «зажигалки», я тоже думаю разобрать, прочитать «вслух». А на сейчас, я действительно озаботился сохранением для истории публикаций упомянутых анонимов и трудов моего давнего знакома Азата Тагировича Бердина. Ну, его то реального Бердина, труды, конечно же, не пропадут, не только на этом сайте он публиковался.

Но скажем так, из-за особой уваги к этому господину, я и его публикации наряду с «анонимными» хочу представить у себя в блоге ЖЖ.

И может быть особо интересные публикации от других авторов тоже, а может быть и некоторые тамошние комментарии.

Будет это выглядеть следующим образом, и, в общем-то, очень просто. Вначале название публикации, как и на сайте "РБ - XXI век" с указанием даты, и далее её текст, конечно же, с указанием ссылки, адреса. И возможно будут представлены мои комментарии, как собственно в представленном тексте, так и отдельно.

Есть известная фраза «если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно». Так ведь и неспроста родился этот сайт, кому-то ведь нужно было его рождение. Самой первой публикацией этого сайта "РБ - XXI век", и, в общем-то, программной была публикация:

Республиканская власть глазами простого человека 5-04-2009

Сегодня, когда определенные политические силы умышленно нагнетают обстановку в Башкирии, пытаясь дискредитировать власть в глазах населения республики, есть реальный смысл попытаться оценить руководство с точки зрения простого человека.

Поскольку обычная болезнь интеллигенции (особенно политизированной) - считать рядовых граждан за невежественных дураков, пользуясь необразованной покорностью которых, режим якобы удерживает свою власть. Однако, история ярко показала, что обычные граждане зачастую оказываются прозорливее «борцов за чужие умы», так как мыслят они, в отличие от последних, категориями здравого смысла.

И тут возникает естественный вопрос – почему, так называемый «режим Рахимова», не имеет внутри республики сильной оппозиции, которая имела бы широкую социальную поддержку? Может быть действительно обычным людям нужно побросать все свои дела и объявить голодовку в офисе у Р.Бигнова? Политическая культура низкая? Конечно, нет.

Просто люди, в целом, воспринимают эту власть положительно и внутреннее одобряют ее патерналистский характер. Сами подумайте, насколько сильно нужно презирать свой народ, чтобы думать, что хвала в честь президента Рахимова, которую мы слышим, когда он общается с обычными тружениками напрямую, есть показатель холуйского характера, а не искреннее проявление лояльного отношения к нему. В отличие от «просвещенных интеллигентов» народ не может иначе выразить свое одобрение к власти иным способом. Это сигнал, который нужно читать как - «власть, мы понимаем твои возможности и трудности, но все же передаем функцию заботы о себе в твои руки».

Рахимов, как и любой человек, обладает рядом недостатков, но граждане республики воспринимают его, прежде всего, как своего человека.

Поскольку его традиционалистский («совковый») характер, особенно когда он переходит с языка рациональности на язык земных понятий, сразу же становиться виден и понятен простому человеку. Заметьте – что над этим больше всего смеются и издеваются либералы, как в республике, так и в центре. Смеются также они и над тем, что Рахимов награждает многодетных матерей орденами и грамотами, в то время как это еще одно проявление патернализма местной власти.

Понятно, что этими мерами реально рост рождаемости не поднимешь, но главное здесь в другом. Этими символическим действием власть дает понять людям, что рождение детей носит не индивидуальный, а государственный характер, как процесс необходимый для воспроизводства народа.

Что же тут смешного, когда в стране демографический кризис, а положение в этой сфере у русского народа, например, хуже всех?

В тоже время, положительно оценивая местную власть, народ не готов активно его поддерживать и защищать, поскольку, во-первых, он патерналистски воспитан и надеется, что власть сама решит свои проблемы.

Во-вторых, он еще не успел «вырастить» свою новую интеллигенцию, которая бы создала «язык» его коренным интересам (то есть стала бы на его защиту).

В-третьих, власти сами уделяют недостаточно внимания заботам простых людей. Но это уже вопрос критерия - если сравнивать местную власть с советским государством, то это - одно. А если с сегодняшним правящим режимом РФ, то перевес явно не в пользу последней. Необходимо четко осознавать крестьянский характер сегодняшнего режима Башкирии.

Местная власть пытается найти (неосознанно), альтернативный путь развития либеральному обществу, создаваемому сегодня демократами, засевшими в Кремле. И поэтому косые взгляды федералов на процессы происходящие в Башкирии, нужно оценивать, в первую очередь, в ракурсе цивилизационного антагонизма. А поскольку это так, то нужно всегда иметь в виду, что с ликвидацией данного режима, Башкирия перестанет быть островком традиционализма и искусственно создаваемый кордон либеральной идеологии сразу же исчезнет с уходом этих людей.

Простой человек никогда не был дураком, он прекрасно знает, что «рахимовская власть» не без греха, как и любая власть. Он видит, что среди ее представителей достаточно подонков и проходимцев и понимает, что это скорее неприятное исключение, чем правило. Как говорится - в семье не без урода. Простой житель республики интуитивно чувствует и другое – что от смены власти ему лично легче не станет, а, скорее всего наоборот. Хладнокровные менеджеры-управленцы новой волны, осуществив мини-«перестройку» в нашей республике сделают его непростую жизнь еще более тяжелой.

P.S. Заметим на пока только то, что уж очень анонимны откровения этого «простого» человека, но вместе с тем и прозрачны как слеза.

Прошло всего лишь несколько минут после первой публикации, и чрез одну, отвлеченную от первого посыла, об мусульманах Башкортостана, вновь о том же, но уже с подписью некой Аналитической группы этого сайта:

Идейная борьба или рейдерский захват? 5-04-2009

Начавшаяся информационная атака на Республику Башкортостан постепенно набирает обороты. За короткое время на простого обывателя, не искушенного в политических тонкостях происходящих в регионе процессов, обрушился целый поток откровенно заказной и грязной «информации».

Местная оппозиция неожиданно получила значительную финансовую и информационную поддержку со стороны определенных экономических игроков, которые давно ждут случая, чтобы начать новый передел собственности. Приватизация, которую в свое время провела местная власть под руководством М.Рахимова, сильно отличалась от приватизации либеральных реформаторов Кремля. Грабежа государственного имущества по схеме Чубайса в регионе, к счастью, не провели. Правительство Башкортостана, при всех своих недостатках, сохранило государственное влияние в экономике РБ, создав тем самым огромный запас прочности для обеспечения социальной и экономической стабильности в республике. Идеология здравого смысла не позволила пустить ТЭК с залогового аукциона за копейки, как это произошло во многих субъектах Российской Федерации. В результате – новые дороги, больницы, школы и т.д., а главное достаточно динамично развивающаяся экономика региона.

Байки оппозиции о том, что ТЭК республики работает на карман Урала Рахимова могут вызвать только усмешку, поскольку достаточно визуально сравнить положение Башкирии с соседними регионами, чтобы понять, как нам повезло, что нас так «пограбили». Можно, конечно, выдавать черное за белое, как это пытается сделать сегодня оппозиция, но невозможно опровергнуть очевидный факт относительно благополучного состояния республики на фоне других субъектов. И здесь возникает достаточно непростой вопрос - для чего и почему центр пытается закулисно сместить данный режим, который вносить ощутимый вклад в федеральную копилку?

На первый взгляд это нелогично, но только на первый. В действительности же все дело в том, что центр сам давно выступает как исполнитель узко корпоративных интересов таких кампаний как, например, «Газпром». Россия такая вот страна, что главные менеджеры крупных компаний-монополистов удивительным образом являются одновременно и ее правителями. Ну, это, конечно, случайно так получилось. Соответственно лакомый кусок в виде нефтеперерабатывающего комплекса Башкирии естественно не дает спокойно спать компаниям-монстрам. И федеральные менеджеры, давно уже спутав «свою шерсть с государственной», все время включают «зеленый» свет веремеенкам, сафиным и им подобным. Но поскольку слишком открыто действовать еще нельзя (народ пока не дошел до состояния быдла), все эти аферы облекается в усыпительную демагогию «по наведению порядка в стране», «смещению феодального режима» и т.д. Вот в этот момент и становится необходима местная оппозиция, состоящая из трех человек, которая ведет борьбу за смутные «демократические» идеалы и за денежки, между прочим.




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 21.10.2017, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как всегда длинно, никчемно и ни о чем.



Оценили
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  • 2 | 21.10.2017, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Спасибо, Ирек абый, было очень интересно читать.



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2

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  • 3 | 21.10.2017, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирек я читал, читал твой опус, до середины ели дошел и забыл с чего ты начал, может не будешь мучаешься сам и других напрягаешь... . Неунывающий.



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1

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  • 4 | 21.10.2017, 12:05 | Автор: препод
    Публикации: 33 | Комментарии: 5146 | Рейтинг: -144,6
Не нужно оправдывать режим Рахимова благими целями и заботой о народе. Типичная байско-клановая вертикаль. Плевать они хотела на народ. С нефтяной вышки.



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  • 5 | 21.10.2017, 12:10 | Автор: Ирек
    Публикации: 119 | Комментарии: 4754 | Рейтинг: -234,3
Если первая публикация 5-04-2009 была заявлена на сайте по указанному там времени в 03:51, а через одну несколько отвлечённую, а вторая на ту же тему в 03:56, то третья за то же самое, но вновь через одну отвлечённую о древнеёшем городе Уфе, быстрёхонько в 03:59



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  • 6 | 21.10.2017, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Анекдот, в т.ч. по теме с соседней ветки.

Национализм- это когда возле горящей печи одно полено обзывает другое "чуркой"



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  • 7 | 21.10.2017, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Если не Ялалов ,то кто,нет сейчас достойной альтернативы Ялалову и ещё не будет десятки лет.



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  • 8 | 21.10.2017, 12:16 | Автор: Ирек
    Публикации: 119 | Комментарии: 4754 | Рейтинг: -234,3
Ирек я читал, читал твой опус, до середины ели дошел и забыл с чего ты начал, может не будешь мучаешься сам и других напрягаешь... . Неунывающий.
+++++++++++++++++
Неунывающий не унывай, просто не читай моё. Я знаю, что многим много буков это проблемы большие, и действительно я пишу тяжело и плохо, чай учебных заведений по изящной словесности я не заканчивал.
Читай Ежиков, Кухерок, Юнгов, Блунтов и прочих тягателей всяко разного с
инету.

PS. А ведь моё то, только вступление, пояснение.



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8 | 21.10.2017, 12:16 | Автор: Ирек
Публикации: 117 | Комментарии: 4714 | Рейтинг: -233,2
Ирек я читал, читал твой опус, до середины ели дошел и забыл с чего ты начал, может не будешь мучаешься сам и других напрягаешь... . Неунывающий.
+++++++++++++++++
Неунывающий не унывай, просто не читай моё. Я знаю, что многим много буков это проблемы большие, и действительно я пишу тяжело и плохо, чай учебных заведений по изящной словесности
=============================================
надо поделить пост на 8 частей,озаглавить каждую, и написать так, чтоб каждая часть была историей одна удивительнее другой......
....чтоб зачитывались!



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  • 10 | 21.10.2017, 12:54 | Автор: Ирек
    Публикации: 119 | Комментарии: 4754 | Рейтинг: -234,3
Публикация называлась "Чего мы хотим?". И уже даже без какой-либо дополнительной «прокладки» в виде отвлеченной статьи, громкие заявы о судьбе России, и, в общем-то, как её обустроить, и о месте и роли Башкортостана в этом деянии:
"Некоторые размышления о судьбе России, ее обществе и месте и роли нашей республики". 5-04-2009, 04:02



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  • 11 | 21.10.2017, 12:58 | Автор: Ирек
    Публикации: 119 | Комментарии: 4754 | Рейтинг: -234,3
Иннокентий, который Иванов, а ты возьми, да и помоги мне сирому технарю, сотвори предложенное.



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  • 12 | 21.10.2017, 13:04 | Автор: юнг
    Публикации: 293 | Комментарии: 31977 | Рейтинг: +5705,4
3 | 21.10.2017, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирек я читал, читал твой опус, до середины ели дошел и забыл с чего ты начал, может не будешь мучаешься сам и других напрягаешь... . Неунывающий.
...................................................Иннокенти
й, который Иванов, а ты возьми, да и помоги мне сирому технарю, сотвори предложенное.

=====================Ирек. Столько энергии тратится впустую. Лучше бы перебирал гречку или рис.



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  • 13 | 21.10.2017, 13:14 | Автор: юнг
    Публикации: 293 | Комментарии: 31977 | Рейтинг: +5705,4
................Каримовы и Сечины прощупывают бАШКИРИЮ ?........


Привез башкирам очередное повышение цен на бензин?)) Ну да прессалкаше Росснефти так и сказал - лаптем мол Сечин с пола ест нужно ему стеклянные икорницы в вртолет за 80 тыс рублей))

Альфия Узянбаева Азалия Дильмухаметова28.05 14:33
ну если планируете раскачать обнищавший регион, раздражающий одним присутствием фамилии Сечин -олигархов типа Тимофей Олегович Балабан-косвенный Каримов.. Хотя у тюрков дают фамилию строго по Отцу!!! Вам бы вкуда их? .. на Конфликт?! Если Кремль назначит Тимербула то однозначно, молчаливые сегодня автохтонцы дадут знать о своем мнении на сей счет Ханства Башкортостана!



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12 | 21.10.2017, 13:04 | Автор: юнг
Публикации: 293 | Комментарии: 31963 | Рейтинг: +5705,2
...................................................Иннокенти
й, который Иванов, а ты возьми, да и помоги мне сирому технарю, сотвори предложенное.

=====================Ирек. Столько энергии тратится впустую.Лучше бы перебирал гречку или рис.
==================================================
это ты плохо выучил судейский корпус!даже кто-то предлагал тебя лишить пензии.......
лучше бы ты колол дрова для экологической котельной.



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13 | 21.10.2017, 13:14 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 293 | Комментарии: 31964 | Рейтинг: +5705,2
................Каримовы и Сечины прощупывают бАШКИРИЮ ?........


Привез башкирам очередное повышение цен на бензин?))
=================================================
зачем Тебе бензин?!
самобеглая коляска Черепанова на дровах бегала...... а Ты как раз - мастер по колке дров!



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  • 16 | 21.10.2017, 13:19 | Автор: Ирек
    Публикации: 119 | Комментарии: 4754 | Рейтинг: -234,3
Спасибо Иннокентий. Но этому уже ничего не поможет, если только предложения бравого солдата Швейка, и по нескольку раз.



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  • 17 | 21.10.2017, 13:22 | Автор: юнг
    Публикации: 293 | Комментарии: 31977 | Рейтинг: +5705,4
6 | 21.10.2017, 13:19 | Автор: Ирек | На сайте
Публикации: 117 | Комментарии: 4717 | Рейтинг: -233,2
Спасибо Иннокентий. Но этому уже ничего не поможет, если только предложения бравого солдата Швейка, и по нескольку раз.

==============Вот тут наш физик прав.! Именно Швейк и предлагал написать на лысине химическим карандашом матерное слово!



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  • 18 | 21.10.2017, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда украинский националист на майдане кричит, что он полная противоположность русскому и презрительно бросает в адрес русского- "кацап", этот смешной попрыгунчик , даже не понимает, что он сам себя только что назвал "пацаком"
И все эти межэтнические анализы никому в обществе не нужны, кроме как зарубежным пацакам, ничего не умеющих, кроме приседаний с похлопыванием щек и выкриком "ку!"

Куууууууууууу, г-да иреки, бедрены, кацы с попугаями и пр. нацики! Куууууууууууууууууууууууууууууууу, башкирские пацаки! Ку!



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  • 19 | 21.10.2017, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дело в том, что бороться приходиться с мафией , усевшейся в кресла при рахимове. Их слишком много, и становится всё больше, надо ведь всех пристраивать на тёплые места. Рахимов не должен вернуться, не дай бог, опять будет беззаконие и беспредел. Хамитов не стал тогда никого увольнять, сказал, пусть спокойно работают, а сейчас все эти люди борются против него, за свои тёплые и сытные должности.



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  • 20 | 21.10.2017, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, было дело, заходил несколько раз на сайт Бердина. Обхохочешься:сам себе актер, сам себе режиссер,сам пишет,сам читает, сам себя в бан отправляет+ к этому полтора проплаченных студентика что- то пытались мямлить заученные фразы по своим конспектам.Чует моя душа, что скоро и УЖ пойдет по такому же пути.



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