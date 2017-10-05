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Сергей Наумкин: Никто не хотел и не хочет ни сидеть, ни умирать, ни жить в скотских условиях!

  • Опубликовано: san-ufa | 31.10.2017
    Раздел: Общество | Просмотры: 886 | Комментарии: 22









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30-е октября День памяти жертв политических репрессий. Жертв бывших и будущих. Ибо те, кто страдает от экологически опасного австрийско-кипрского завода «Кроношпан», те, кто переселяется из аварийного жилья по воровской схеме «квадрат на квадрат», те, чьё жизненное пространство уничтожается уплотнительно-точечными застройками или строительством торгово-развлекательных комплексов, тоже являются жертвами политических репрессий! А также многие другие группы граждан, страдающие от безумной и бездумной политики органов власти и местного самоуправления (самоуправства!).

Сергей Наумкин: Никто не хотел и не хочет ни сидеть, ни умирать, ни жить в скотских условиях!


28-го октября с. г. на сайте mkset.ru в разделе «Экономика» вышла статья «Афера на миллиард. Как Башкирия вернет деньги: новые подробности» с комментариями политологов (!).

Полагаю, что данный материал не столько экономический, а, скорее, политический, поскольку за сухими цифрами украденных миллионов (или миллиардов?!) стоят судьбы людей, которых я отношу к жертвам политических репрессий. Их проблемы обострились десять лет назад, когда в РФ был создан Фонд содействия реформированию ЖКХ, ставший всероссийской кормушкой коррумпированных чиновников и коррумпирующих их застройщиков и бизнесменов от ЖКХ, ворующих средства бюджетов разного уровня, идущие на капитальный ремонт жилых домов и на переселение жильцов домов, которые уже нельзя отремонтировать.

Многочисленные жалобы в самые разные инстанции от переселенцев из аварийного жилья и жильцов «капитально ремонтируемых» домов заканчивались отписками тех, на кого жаловались. И только в последние годы «лёд тронулся» - начались реальные проверки, увольнения и привлечение к какой-никакой ответственности чиновников ранга не выше заместителей главы Администрации г.Уфы. А проблемы переселенцев только усугубляются.

Вниманию читателей предлагаются выдержки из открытого письма уфимских переселенцев Президенту РФ В. Путину, поданного в апреле этого года и, возможно, благодаря которому уголовное дело в отношении уфимских чиновников и застройщиков ещё не замято и не «положено под сукно».

«… в г.Уфе Республики Башкортостан (Глава РБ Хамитов Р.З.), как и в г.Элисте Республики Калмыкия, где Вы всё видели своими глазами в апреле 2013 года, как и по всей России, Администрацией ГО г.Уфа (АГО г.Уфа, глава Ялалов И.И., зам. А.Филиппов), являющейся исполнителем адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья, это переселение производится с нарушением закона, прав, свобод, интересов граждан.

Это подтверждает и письмо ген. директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Цицина К.Г. от 01.02.17 г. №КЦ-07/285, направленное им Главе РБ Хамитову Р.З.

Людей переселяют из аварийных коммуналок в «коммуналки 21-го века» по воровской формуле «квадрат на квадрат», а освобождённый земельный участок передаётся под коммерческие стройки. Иногда крепкие, добротные дома объявляются «аварийными».

Это есть мошенничество в крупных размерах, коррупционная схема рейдерского захвата земельных участков для «своих» застройщиков, присвоение и растрата средств бюджета, направляемых на адресные программы переселения из аварийного жилья.

Суд, полиция и судебные приставы, работающие на застройщиков и чиновников АГО г.Уфа, которым приглянулись земельные участки, переселяют жильцов аварийных домов без учёта норм предоставления, санитарных правил и норм, без учёта состава семьи, пола, возраста и состояния здоровья по 12-15 человек чужих разных семей в одну квартиру, предназначенную для одной семьи из 3-4 человек, а то и в одну комнату, «плодя коммуналки в 21-м веке» (Ваше выражение)!

Так происходит в отношении Моховых, Алябушевых, Мухаметхановых (семь человек, три ребёнка), Ибрагимовых, Слугиных (шесть человек) проживающих в «аварийном» доме 10 по ул.Северодвинской Орджоникидзевского района г.Уфы.

Переселение из обжитых районов с развитой инфраструктурой для детей и взрослых происходит на окраины города (фактически за город!), где нет поликлиник, детских садов, школ, спортивных, детских площадок, дорог и тротуаров. А рядом с нашим старым домом городским застройщиком МУП «ИСК г.Уфы» строятся и заселяются новые многоквартирные жилые дома, в которые вполне можно переселить и нас. Ведь здесь места работы взрослых, а у детей сады, школы, лечебные учреждения и т.п.

Но в угоду коррумпированным чиновникам и коррумпирующим их застройщикам федеральные судьи «Именем РФ» без объективного всестороннего изучения обстоятельств, имеющих значение для дела, и доказательств, подтверждающих их, выносят решения, от которых «волосы дыбом встают» (Ваше выражение), пытаясь принудительно выселить нас с малолетними детьми в «тесноту и обиду», нарушая права человека, права ребёнка, принципы равенства, равноправия, разумности, законности и справедливости.

Участвовавший в рассмотрении дела прокурор не принял никаких мер реагирования на допущенные истцом АГО г.Уфа и судами нарушения законности, прав и свобод граждан, а наоборот выступил с тенденциозными заключениями в пользу истца.

Принудительное исполнение решений сотрудниками УФССП по РБ производится также с нарушением закона, прав, свобод, интересов граждан.

Обращения в полицию и прокуратуру положительных результатов не дают. Депутаты ГД РФ, Госсобрания РБ тоже бездействуют, даже не пытаясь обеспечить надлежащее исполнение ими же принятых ЖК РФ и других законов …

Непредоставление нам жилья с учётом нормы предоставления, состава семьи, пола, возраста, состояния здоровья, нарушает наши общепризнанные, конституционные права человека и права ребёнка: на равенство всех перед законом и судом (ст.19 Конституции РФ), на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства (ст.27), на защиту материнства, детства и семьи (ст.38), право на жилище (ст.40), право на охрану здоровья (ст.41), на благоприятную окружающую среду (ст.42), на правосудие (ст.45,46,50).

При этом нарушаются и права на наличие инфраструктуры в жилом помещении. Поскольку в комнатах и старого дома, и нового дома невозможно обеспечить условия обучения, воспитания, развития детей, условия для сна и отдыха, а не то, что комфорт!

Предоставляемые нам жилые помещения должны отвечать требованиям ст.15 ЖК РФ. Действующие ЖК РФ, закон «О Фонде содействия реформированию ЖКХ», Адресные программы переселения из аварийного жилья не содержат указаний загонять по несколько чужих разных семей в одну квартиру или в одну комнату, как это делается в г.Уфе.

К обеспечению нас жильём по норме предоставления в виде отдельной квартиры вполне можно привлечь застройщика МУП «ИСК г.Уфы», кому отдан земельный участок под коммерческую застройку жилыми домами, в один из которых и надо нас переселить!

А пока Адресными программами по переселению из аварийного жилья, прикрывается воровство средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Кроме того АГО г.Уфа и суд незаконно навязывают нам большие дополнительные затраты на оборудование обычной квартиры в «коммуналку 21-го века»: замена дверей, замков, счётчиков воды, электроэнергии. Это также нарушает наши права и свободы, критерии «равнозначности», «равноценности», «компенсационности».

Ожидаемыми конечными результатами Адресной программы, подписанной Главой РБ Хамитовым Р.З. (Постановление Правительства РБ от 28.03.14 г. №136), указаны «строительство и приобретение 315800 кв. м общей площади жилых помещений для переселения 20154 граждан». Т есть по 15.6 кв. м общей площади жилья на одного человека!

Почему же АГО г.Уфа и суд загоняют семь человек взрослых и детей разного пола в одну комнату площадью 18 кв.м? Куда ушли деньги и жильё для переселения нас по Адресной программе?

Ответ один – они разворованы чиновниками и застройщиками, что уже подтверждали проверки ФСБ, СКР, МВД и прокуратуры. Проверка в январе-феврале 2014-го года вскрыла хищения при переселении и сносе аварийного жилья в размере 1.5 млрд. рублей! Но, ни «посадок», ни снятия с должности, ни привлечения кого-либо к ответственности не было!

Ныне идущее расследование в АГО г.Уфа по сообщениям СМИ выявило, что «чиновники, с превышением полномочий незаконно перераспределили из федерального, республиканского и муниципального бюджетов 1 миллиард рублей», предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья.

Это подтверждает и письмо ген. директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Цицина К.Г. от 01.02.17 г. №КЦ-07/285, направленное им Главе РБ Хамитову Р.З.

В нарушение ст.130 Конституции РФ орган МСУ – АГО г.Уфа действует против нас, принуждая к сделке на заведомо невыгодных нам условиях, обрекает на нищенское существование, лишая надежды на получение нормального жилья. Покупка квартиры, аренда инвалидом, студенткой и семьями с малолетними детьми невозможны.

Если деньги разворованы, и чиновники с застройщиками не в состоянии обеспечить нас нормальным жильём, то пусть они оставят нас в покое. Дом наш обветшал из-за того, что его с 80-х годов прошлого столетия не ремонтировали. Но он не аварийный! В нём можно жить, произведя лишь небольшой ремонт, замену коммуникаций, окон и дверей.

В силу ст.59 ЖК РФ Администрация ГО г.Уфа обязана предоставить нам в пользование освободившиеся комнаты в нашей коммунальной квартире нашего дома.

Так решается сразу несколько проблем наших семей, АГО г.Уфа, РБ и РФ:

1) наши семьи получают отдельные квартиры;

2) взрослые и дети не меняют места работы, учёбы, детские сады, поликлиники и т.п.;

3) уменьшается численность граждан, нуждающихся в жилых помещениях в г.Уфе;

4) уменьшается количество аварийных и ветхих домов в г.Уфе, РБ и РФ;

5) снижаются затраты федерального, регионального и муниципального бюджетов;

6) сэкономленные средства направляются на переселение и снос аварийных домов …

Суды первой и второй инстанций, вынося решения о выселении нас в тесноту и обиду, неправомерно ссылаются на Постановление Пленума ВС РФ от 02.07.2009 г. №14, поскольку оно не является ни законом РФ, ни Указом Президента РФ, которыми возможно изменение условий учёта и выселения граждан.

Верховный Суд РФ не имеет права отменять, изменять кодексы и законы, поскольку он правоприменитель, а не законодатель! Для отмены и изменения законов есть ГД РФ …

Переселением по несколько чужих разных семей на один унитаз, ванну, мойку и плиту в квартиры, построенные для заселения одной семьей, и не приспособленные для проживания большего числа людей, самые незащищенные граждане – дети, инвалиды, сироты и старики, загоняются в жуткие условия навсегда!

Особенно чревато последствиями заселение по несколько лиц разного пола и возраста в одну комнату с малолетними детьми: тут педофилия, сексуальные домогательства и др.

Наших детей обрекают на круглосуточную «гнусь» и «мразь» за наши же деньги, направляемые из госбюджета на программу переселения из аварийного жилья, целями которой является «создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан»!

Но мальчики и девочки, загнанные как скот в стойла «коммуналок 21-го века», вырастут и обязательно спросят: Кто? За что? Почему? По какому праву?

На основании чего?!

Правительства РФ, РБ, АГО г.Уфа, МУП «ИСК г.Уфы», суды г.Уфы грубо нарушают права, свободы граждан, установленные Конституцией РФ, ЖК РФ, законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента РФ №600 от 07.05.2012 г. и морально-этическими нормами.

Не учитывая реальное состояние домов, условия и факты проживания в одной квартире по несколько семей, в одной комнате лиц разного пола, АГО г.Уфа отказывает гражданам в предоставлении комнат, освободившихся в коммунальных квартирах, мотивируя тем, что это жильё признано непригодным и не соответствует требованиям ст.15 ЖК РФ.

Незаконно добыв сведения, содержащие наши персональные данные, представители АГО г.Уфа и МУП «Служба сноса и расселения г.Уфы» (директор Айгузин Н.Н.), звонят, пишут исковые заявления, пугают и претворяют в жизнь угрозы о том, что через суд они снесут, выселят, попирая закон и социальную ответственность, прикрываясь адресными программами и Вашим майским Указом о «доступном и комфортном жилье» …

О каком «улучшении демографии», «повышении рождаемости» может идти речь, когда по решению суда принудительно в одну комнату обычной трёхкомнатной квартиры вместе чужими людьми пытаются вселить семь человек взрослых и детей?! Когда молодые семьи распадаются из-за отсутствия хотя бы однокомнатной квартиры?!

Правительства РФ, РБ, органы власти, МСУ, суд, прокуратура стоят на стороне тех, кто, нарушая закон и обманывая нас, бесплатно получает лучшие земельные участки, строит жильё, продаёт его, получая неосновательное обогащение, способствующее коррупции чиновников и обнищанию народа.

Принудительно выселяя людей, разрушая дома, причиняя физические и нравственные страдания АГО г.Уфа, застройщики, суд, судебные приставы при попустительстве прокуратуры, совершают деяния, ответственность за которые предусмотрена УК РФ.

Расследуемое сейчас уголовное дело должно быть доведено до конца, преступники установлены и наказаны, а нам и другим переселенцам должно быть предоставлено жильё по норме предоставления в виде отдельных квартир.

Борьба с коррупцией может быть успешной, если будет начата с разрушения её схем при переселении граждан из аварийного жилья в г.Уфе, Москве и во всей РФ.

А, если прекратить участие России в войнах в Сирии и в Украине, урезать аппетиты властных чиновников, депутатов, «друзей-олигархов» и силовиков, то можно быстро решить проблемы сноса аварийных домов в РФ и обеспечения россиян доступным и комфортным жильём!

Органы власти и МСУ не должны действовать по принципу «что хочу, то и ворочу!», попирая Конституцию и законы России. Нельзя переселять граждан из аварийного жилья по формуле «квадрат на квадрат». Это провоцирует недовольство людей, раскол общества, ухудшает демографию в стране и повышает социальную напряжённость. Этим создаётся питательная среда преступности, терроризма, экстремизма и национализма.

А всё вместе это подрывает безопасность РФ.

Но Хамитов Р., Ялалов И., Носков А. и другие чиновники, депутаты-застройщики продолжают «работать»!

В условиях нарушения прав человека, коррупции, участия в чужих войнах невозможно решение вопросов безопасности, экономического роста страны и развития гражданского общества, в котором государство обеспечивает равную информированность, политику повышения уровня жизни и равную правовую защиту.

На основании изложенного руководствуясь ст.33, 80-90 Конституции РФ, ПРОСИМ:

1. Обеспечить: соблюдение Конституции РФ, исполнение законов и Постановлений Правительства РФ в Республике Башкортостан; соответствие законам правовых актов издаваемых органами власти и местного самоуправления в РБ; соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан органами власти и МСУ.

2. Предложить Госдуме РФ и Госсобранию-Курултаю РБ внести поправки в ЖК РФ и принять законы РФ и РБ «О предоставлении жилых помещений в виде отдельных квартир по норме предоставления с учётом состава семьи, пола, здоровья при переселении граждан из аварийных домов, служебного жилья и общежитий».

3. Дать поручения Генеральному Прокурору РФ и Председателю СКР:

3.1. Провести проверку и принести протест на противоречащие закону решения, заявления, возбудить уголовное по факту противоправных действия (бездействия) главы АГО г.Уфа, его заместителей и застройщиков при переселении граждан из жилых помещений.

3.2. Внести представление о предоставлении Моховым, Алябушевым, Мухаметхановым жилых помещений по норме предоставления с учётом состава семьи, пола, возраста и состояния здоровья в виде отдельных квартир в одном из домов, построенных застройщиком МУП «ИСК г.Уфы» в квартале нашего постоянного проживания.

3.3. Направить предостережения о недопустимости нарушения закона и прав граждан должностным лицам АГО г.Уфа, РБ, УФССП по РБ, МВД по РБ, МУП «ИСК г.Уфы и др.».

Сергей Наумкин, председатель фракции «Зелёная Россия» Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Сергей Наумкин

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  • 1 | 31.10.2017, 10:07 | Автор: юнг
    Публикации: 297 | Комментарии: 32109 | Рейтинг: +5709,2
.....Молодец, Наумкин. !
====А может, выдвинешься в президенты? А то Шагапова , по-моему, не тянет!



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  • 2 | 31.10.2017, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А с чего Вы взяли что руководство страны хочет улучшить благосостояние Россиян?
Вот например: Китай до 2049 года хочет достичь уровня жизни, как в лучших западных странах мира.
А чего хотят власть предержащие в многострадальной России ?...



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  • 3 | 31.10.2017, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Столько боли в обращении за всех несчастных переселенцев, загоняемых в невыносимые условия в угоду главе города Ялалову, его подельникам - МУП ИСК, Носкову и других депутатам-застройщикамв из-за лакомых кусков земли под застройку высотками, занятых личным обогащением и воровством бюджета.
Спасибо Сергею Александровичу за статью.
Есть надежда, что команда Путина вмешается, перекроет лазейки для миллиардных обогащений Ялалова с подельниками, с его замами, его застройщиками.
Хочется верить что застой тронулся.
Но так ли это, пока Ялалов во власти!
А кто придет, порядочный, не вор. АУ.....где он!?



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  • 4 | 31.10.2017, 10:57 | Автор: юнг
    Публикации: 297 | Комментарии: 32109 | Рейтинг: +5709,2
Есть надежда, что команда Путина"...====Блажен, кто верует........



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  • 5 | 31.10.2017, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Что, этого бедолагу в штаб Ксюшади не позвали? Ну хоть с Белковским-то встретился?



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  • 6 | 31.10.2017, 12:28 | Автор: препод
    Публикации: 33 | Комментарии: 5171 | Рейтинг: -145,9
Очередной длинный и эмоциональный опус. Который почти никто не прочитает. За которым дел не будет. Воздухотрясение.



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  • 7 | 31.10.2017, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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я понимаю что пенсионеры и инвалиды и мамы одиночки не состоянии купить квартиру ,но не понимаю тех взрослых дядь и их жён ,почему живя в таких условиях рожают по трое детей? И где в Уфе окраины где нет школ и детсадов?Может кода жильё даётся бесплатно можно закрыть глаза на некоторые неудобства? Пишу ,так как за свою жизнь не получала жилья ,хотя жила в СССР,в то время тоже не всем было доступно и мы бы не имели до сих пор пенсионеров в бараках.Забыли или не жили в те времена.



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  • 8 | 31.10.2017, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Был случай у советских контрразведчиков, про который недавно за давностью лет, рассказали в открытой прессе.

В американском посольстве появился особенно шустрый дипломат, за которым никак не могла угнаться наружка. Умелый дипломат настолько хорошо знал Москву, что выезжая из посольства на автомобиле, без проблем уходил от хвоста по подворотням.

Нашим контрразведчикам это дело ужасно надоело и они придумали хитрость. Дипломат выскочил из посольства на автомобиле и свернул в подворотню. И тут раздалось большое ХРЯСЬЬ. Автомобиль – в капитальный ремонт, дипломат отправился в больницу, лечить поломанные кости. Решение проблемы было простым – во дворе, в темной части арки американца поджидал вкопанный и заасфальтированный стальной столб.
------------
А как простые советские люди из этой арки выезжали?
Бывало еще газовым ключом четвертым номером по башке.
Тоже остроумно.



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  • 9 | 31.10.2017, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Спасибо Вам Сергей Наумкин !
Статья на все 100% правильная и обличительная ! Как достало и НАДОЕЛО ВОРЬЕ у власти ! Но придет время и за все ответят эти жулики в Законе !



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  • 10 | 31.10.2017, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Хорошо писать письма "из далека"
Что ж вы господин Наумкин так экспрессивно не писали по факту коррупции при закупе за рубежом коммунальной техники Пашей Мерседесом, когда население выявило коррупционные проявления при установке домовых тепловых счетчиков, когда стало известно о том, что 43,5 км ливневки никем в Уфе не обслуживаются, что только 4% предприятий города имеют современные очистные сооружения, что уфимские УК оснащены уборочной техникой только на 40% и т.д. и т.п.
А общие фразы о игнорировании башкирским властями( в погонах и рангах) российских законов столь замылены и риторичны, что тут же вспоминается 2-ой этап вашей партийной конференции.
Получается: сам такой же неуклюжий позер,мало приспособленный к работе на пользу обществу.



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  • 11 | 31.10.2017, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 31.10.2017, 12:42 | Автор:

...." не понимаю тех взрослых дядь и их жён ,почему живя в таких условиях рожают по трое детей? И где в Уфе окраины где нет школ и детсадов?
Может кода жильё даётся бесплатно можно закрыть глаза на некоторые неудобства?
Пишу ,так как за свою жизнь не получала жилья ,хотя жила в СССР,в то время тоже не всем было доступно и мы бы не имели до сих пор пенсионеров в бараках.Забыли или не жили в те времена...."
====================================================
Сегодняшние пенсионеры в бараках , это молодые рабочие при СССР которые заселились на время до получения квартир !
За 27 лет " счастливого демократически - капиталистического " строя России , эти рабочие так и не получили квартир , а зарплаты хватает только до другой зарплаты !
Кредит брать в банке ( в 90 г) под 35 - 40 % они решились !
Так что давай - Не наводи тень на плетень !



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  • Наблюдатель
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  • 12 | 31.10.2017, 14:28 | Автор: san-ufa
    Публикации: 179 | Комментарии: 1225 | Рейтинг: +438,7
2-му, 3-му и др. "власть предержащие России", "команда Путина" воруют и врут, набивая свои безразмерные карманы. Эта "кобанда" и создаёт проблемы людям и стране, делая их "многострадальными". Уфимский переселенцы ничего у них (у жуликов и воров, у "друзей-олигархов" В.Путина!) ничего не просят и не клянчат, но требуют исполнения Путины своих обязанностей.



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  • 13 | 31.10.2017, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 31.10.2017, 14:28 | Автор: san-ufa
Публикации: 179 | Комментарии: 1223 | Рейтинг: +438,5
2-му, 3-му и др. "власть предержащие России", "команда Путина" воруют и врут, набивая свои безразмерные карманы. Эта "кобанда" и создаёт проблемы людям и стране, делая их "многострадальными". Уфимский переселенцы ничего у них (у жуликов и воров, у "друзей-олигархов" В.Путина!) ничего не просят и не клянчат, но требуют исполнения Путины своих обязанностей.
________________________
Господин Наумкин!
Достали вы уже своей простотой.
Допустим, завтра не станет Путина. Но местные чиновники-то останутся?
Или их тоже предлагаете сразу убрать?
Ладно, убрали всех, кто сегодня во власти, а дальше что?
Что вы предлагаете?
Ах, да: "свободные" и "честные" выборы, как панацею от всех бед.
То есть как в 1989-1991 году: свободно и честно выберем во власть горлопанов, алкоголиков, воров и негодяев, наобещающих людям с три короба благ, и все сразу?
Кто будет выстраивать новую систему управления, если разогнать всех старых чиновников? Вы? Егерь? Кухарка? Свят, Свят! Боже упаси!
В 1917 году тогдашние "наумкины" уже уничтожили систему государственного управления, и России, её народу это долго икалось.
В 1991 году опять изгнали из власти всех компетентных людей, обозвав их партократами и заменив на "демократов" и "либералов" - в результате страна практически лишилась экономики, а коррупция, казнокрадство, воровство и бандитизм достигли никогда ранее не виданных размеров.
Вы хотите повторения этого ещё разок? На бис, так сказать?
Ну, и мазохист же вы, а точнее садист, если желаете своему народу повторения 90-х.
А уж такой "мелкий" вопрос, как вы собираетесь хоть что-то изменить, я и задавать не буду - кроме пустого трёпа ничего вы не ответите.



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  • 14 | 31.10.2017, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 31.10.2017, 14:28 | Автор: san-ufa
Публикации: 179 | Комментарии: 1223 | Рейтинг: +438,5
2-му, 3-му и др. "власть предержащие России", "команда Путина" воруют и врут, набивая свои безразмерные карманы. Эта "кобанда" и создаёт проблемы людям и стране, делая их "многострадальными". Уфимский переселенцы ничего у них (у жуликов и воров, у "друзей-олигархов" В.Путина!) ничего не просят и не клянчат, но требуют исполнения Путины своих обязанностей.
________
Кто сказал, региональные власти в преддверии выборов опасаются политических рисков со стороны яблочников.
С таким перехлестом эмоций и натужными обобщениями Золотареву и Наумкину даже десятка единомышленников в Башкирии не найти.
Но в любом случае, он хоть что-то, а вот рвущийся на его место в партии господин- это нечто!



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  • Гость
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  • 15 | 31.10.2017, 16:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 31.10.2017, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А с чего Вы взяли что руководство страны хочет улучшить благосостояние Россиян?
Вот например: Китай до 2049 года хочет достичь уровня жизни, как в лучших западных странах мира.

А чего хотят власть предержащие в многострадальной России ?...

-----------------------------

А то и хотят: власть предержать. Блюсти статус-кво, сложившийся после 90-х.

Страна живёт при полнейшем отсутствии внутренней политики. Куда идём?
По всем каналам ТВ скачут одни скоморохи да вурдалаки, с диким хохотом проносится баба-яга на метле...



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  • Участник
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  • 16 | 31.10.2017, 19:05 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 934 | Рейтинг: +301,4
Команда путина это команда жуликов и воров.Это госДура, депутатишки, журнашлюшки,губеры- назначенцы.Игровое поле всея Русь, воруй не боись,благо зрители не то что свистят от злости а напротив аплодируют.



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  • Участник
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  • 17 | 31.10.2017, 21:01 | Автор: xrul
    Публикации: 99 | Комментарии: 1558 | Рейтинг: -192,7
, 16:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 31.10.2017, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А с чего Вы взяли что руководство страны хочет улучшить благосостояние Россиян?
Вот например: Китай до 2049 года хочет достичь уровня жизни, как в лучших западных странах мира.

А чего хотят власть предержащие в многострадальной России ?...

-----------------------------

А то и хотят: власть предержать. Блюсти статус-кво, сложившийся после 90-х.

Страна живёт при полнейшем отсутствии внутренней политики. Куда идём?
По всем каналам ТВ скачут одни скоморохи да вурдалаки, с диким хохотом проносится баба-яга на метле...
------------------
Самая ключевая причина того, что наша страна превратилась в попуасию - это отсутствие государственной идеологии.

Нынешняя компрадорская власть никогда не провозгласит внятную достойную государственную идеологию, поэтому деградация будет продолжаться, пока к власти не придут противоположные силы.



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  • Эксперт
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  • 18 | 31.10.2017, 21:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1715 | Комментарии: 56453 | Рейтинг: +12029,8
Евгений Ройзман
3 ч назад
Чекист Павел Корнель был сотрудником ИНО (иностранный отдел НКВД), и с 23-го года работал в Берлине. В 33-м году его отозвали из Германии и откомандировали в Свердловское управление НКВД. И вот Павел Корнель прибыл из Берлина в Свердловск и приступил к своей нелегкой службе. Что там Берлин? - тишь да благодать, Гитлер у власти, везде порядок, а по утрам кофе с булочкой. А тут Свердловск, все бурлит. Куда ни глянешь по сторонам - везде идет последний и решительный бой. И все острее классовая борьба. Рука бойцов колоть устала. И бедный чекист, не выдержав такого контраста, будучи дежурным по управлению, среди ночи своей чистой рукой и с горячим сердцем, бескорыстно воспользовавшись служебным положением, по прямому набрал наркома Ежова: «Але, але! Свердловск на проводе! Товарищ нарком! Дежурный по управлению капитан Корнель докладывает: Николай Иваныч, дорогой, как честный человек и член ВКПб, не могу молчать! Здесь творится форменная контрреволюция, порочат честных людей! Расстреливают верных ленинцев! По ложному доносу посадили все руководство железной дороги! Пьют на работе с утра до вечера... Да, Николай Иванович, так точно! Никому, кроме Вас! Есть хранить молчание! Так точно! Служу трудовому народу!»...
И Павла Корнеля не расстреляли! Его даже отправили на повышение в Ульяновск. Правда, при этом расстреляли его непосредственного начальника Дмитриева. Правда, Дмитриева было за что расстреливать. По его инициативе по ложному обвинению расстреляли директора Уралмаша Владимирова. И еще много инженеров и специалистов. А Корнеля расстреляли уже потом в Ульяновске.
Откуда знаю? Разговаривал с человеком, который занимался его реабилитацией.



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  • # 19 | 31.10.2017, 22:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 20 | 01.11.2017, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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