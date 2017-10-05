Сергей Наумкин: Никто не хотел и не хочет ни сидеть, ни умирать, ни жить в скотских условиях!

30-е октября День памяти жертв политических репрессий. Жертв бывших и будущих. Ибо те, кто страдает от экологически опасного австрийско-кипрского завода «Кроношпан», те, кто переселяется из аварийного жилья по воровской схеме «квадрат на квадрат», те, чьё жизненное пространство уничтожается уплотнительно-точечными застройками или строительством торгово-развлекательных комплексов, тоже являются жертвами политических репрессий! А также многие другие группы граждан, страдающие от безумной и бездумной политики органов власти и местного самоуправления (самоуправства!).28-го октября с. г. на сайте mkset.ru в разделе «Экономика» вышла статья «Афера на миллиард. Как Башкирия вернет деньги: новые подробности» с комментариями политологов (!).Полагаю, что данный материал не столько экономический, а, скорее, политический, поскольку за сухими цифрами украденных миллионов (или миллиардов?!) стоят судьбы людей, которых я отношу к жертвам политических репрессий. Их проблемы обострились десять лет назад, когда в РФ был создан Фонд содействия реформированию ЖКХ, ставший всероссийской кормушкой коррумпированных чиновников и коррумпирующих их застройщиков и бизнесменов от ЖКХ, ворующих средства бюджетов разного уровня, идущие на капитальный ремонт жилых домов и на переселение жильцов домов, которые уже нельзя отремонтировать.Многочисленные жалобы в самые разные инстанции от переселенцев из аварийного жилья и жильцов «капитально ремонтируемых» домов заканчивались отписками тех, на кого жаловались. И только в последние годы «лёд тронулся» - начались реальные проверки, увольнения и привлечение к какой-никакой ответственности чиновников ранга не выше заместителей главы Администрации г.Уфы. А проблемы переселенцев только усугубляются.Вниманию читателей предлагаются выдержки из открытого письма уфимских переселенцев Президенту РФ В. Путину, поданного в апреле этого года и, возможно, благодаря которому уголовное дело в отношении уфимских чиновников и застройщиков ещё не замято и не «положено под сукно».«… в г.Уфе Республики Башкортостан (Глава РБ Хамитов Р.З.), как и в г.Элисте Республики Калмыкия, где Вы всё видели своими глазами в апреле 2013 года, как и по всей России, Администрацией ГО г.Уфа (АГО г.Уфа, глава Ялалов И.И., зам. А.Филиппов), являющейся исполнителем адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья, это переселение производится с нарушением закона, прав, свобод, интересов граждан.Это подтверждает и письмо ген. директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Цицина К.Г. от 01.02.17 г. №КЦ-07/285, направленное им Главе РБ Хамитову Р.З.Людей переселяют из аварийных коммуналок в «коммуналки 21-го века» по воровской формуле «квадрат на квадрат», а освобождённый земельный участок передаётся под коммерческие стройки. Иногда крепкие, добротные дома объявляются «аварийными».Это есть мошенничество в крупных размерах, коррупционная схема рейдерского захвата земельных участков для «своих» застройщиков, присвоение и растрата средств бюджета, направляемых на адресные программы переселения из аварийного жилья.Суд, полиция и судебные приставы, работающие на застройщиков и чиновников АГО г.Уфа, которым приглянулись земельные участки, переселяют жильцов аварийных домов без учёта норм предоставления, санитарных правил и норм, без учёта состава семьи, пола, возраста и состояния здоровья по 12-15 человек чужих разных семей в одну квартиру, предназначенную для одной семьи из 3-4 человек, а то и в одну комнату, «плодя коммуналки в 21-м веке» (Ваше выражение)!Так происходит в отношении Моховых, Алябушевых, Мухаметхановых (семь человек, три ребёнка), Ибрагимовых, Слугиных (шесть человек) проживающих в «аварийном» доме 10 по ул.Северодвинской Орджоникидзевского района г.Уфы.Переселение из обжитых районов с развитой инфраструктурой для детей и взрослых происходит на окраины города (фактически за город!), где нет поликлиник, детских садов, школ, спортивных, детских площадок, дорог и тротуаров. А рядом с нашим старым домом городским застройщиком МУП «ИСК г.Уфы» строятся и заселяются новые многоквартирные жилые дома, в которые вполне можно переселить и нас. Ведь здесь места работы взрослых, а у детей сады, школы, лечебные учреждения и т.п.Но в угоду коррумпированным чиновникам и коррумпирующим их застройщикам федеральные судьи «Именем РФ» без объективного всестороннего изучения обстоятельств, имеющих значение для дела, и доказательств, подтверждающих их, выносят решения, от которых «волосы дыбом встают» (Ваше выражение), пытаясь принудительно выселить нас с малолетними детьми в «тесноту и обиду», нарушая права человека, права ребёнка, принципы равенства, равноправия, разумности, законности и справедливости.Участвовавший в рассмотрении дела прокурор не принял никаких мер реагирования на допущенные истцом АГО г.Уфа и судами нарушения законности, прав и свобод граждан, а наоборот выступил с тенденциозными заключениями в пользу истца.Принудительное исполнение решений сотрудниками УФССП по РБ производится также с нарушением закона, прав, свобод, интересов граждан.Обращения в полицию и прокуратуру положительных результатов не дают. Депутаты ГД РФ, Госсобрания РБ тоже бездействуют, даже не пытаясь обеспечить надлежащее исполнение ими же принятых ЖК РФ и других законов …Непредоставление нам жилья с учётом нормы предоставления, состава семьи, пола, возраста, состояния здоровья, нарушает наши общепризнанные, конституционные права человека и права ребёнка: на равенство всех перед законом и судом (ст.19 Конституции РФ), на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства (ст.27), на защиту материнства, детства и семьи (ст.38), право на жилище (ст.40), право на охрану здоровья (ст.41), на благоприятную окружающую среду (ст.42), на правосудие (ст.45,46,50).При этом нарушаются и права на наличие инфраструктуры в жилом помещении. Поскольку в комнатах и старого дома, и нового дома невозможно обеспечить условия обучения, воспитания, развития детей, условия для сна и отдыха, а не то, что комфорт!Предоставляемые нам жилые помещения должны отвечать требованиям ст.15 ЖК РФ. Действующие ЖК РФ, закон «О Фонде содействия реформированию ЖКХ», Адресные программы переселения из аварийного жилья не содержат указаний загонять по несколько чужих разных семей в одну квартиру или в одну комнату, как это делается в г.Уфе.К обеспечению нас жильём по норме предоставления в виде отдельной квартиры вполне можно привлечь застройщика МУП «ИСК г.Уфы», кому отдан земельный участок под коммерческую застройку жилыми домами, в один из которых и надо нас переселить!А пока Адресными программами по переселению из аварийного жилья, прикрывается воровство средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.Кроме того АГО г.Уфа и суд незаконно навязывают нам большие дополнительные затраты на оборудование обычной квартиры в «коммуналку 21-го века»: замена дверей, замков, счётчиков воды, электроэнергии. Это также нарушает наши права и свободы, критерии «равнозначности», «равноценности», «компенсационности».Ожидаемыми конечными результатами Адресной программы, подписанной Главой РБ Хамитовым Р.З. (Постановление Правительства РБ от 28.03.14 г. №136), указаны «строительство и приобретение 315800 кв. м общей площади жилых помещений для переселения 20154 граждан». Т есть по 15.6 кв. м общей площади жилья на одного человека!Почему же АГО г.Уфа и суд загоняют семь человек взрослых и детей разного пола в одну комнату площадью 18 кв.м? Куда ушли деньги и жильё для переселения нас по Адресной программе?Ответ один – они разворованы чиновниками и застройщиками, что уже подтверждали проверки ФСБ, СКР, МВД и прокуратуры. Проверка в январе-феврале 2014-го года вскрыла хищения при переселении и сносе аварийного жилья в размере 1.5 млрд. рублей! Но, ни «посадок», ни снятия с должности, ни привлечения кого-либо к ответственности не было!Ныне идущее расследование в АГО г.Уфа по сообщениям СМИ выявило, что «чиновники, с превышением полномочий незаконно перераспределили из федерального, республиканского и муниципального бюджетов 1 миллиард рублей», предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья.Это подтверждает и письмо ген. директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Цицина К.Г. от 01.02.17 г. №КЦ-07/285, направленное им Главе РБ Хамитову Р.З.В нарушение ст.130 Конституции РФ орган МСУ – АГО г.Уфа действует против нас, принуждая к сделке на заведомо невыгодных нам условиях, обрекает на нищенское существование, лишая надежды на получение нормального жилья. Покупка квартиры, аренда инвалидом, студенткой и семьями с малолетними детьми невозможны.Если деньги разворованы, и чиновники с застройщиками не в состоянии обеспечить нас нормальным жильём, то пусть они оставят нас в покое. Дом наш обветшал из-за того, что его с 80-х годов прошлого столетия не ремонтировали. Но он не аварийный! В нём можно жить, произведя лишь небольшой ремонт, замену коммуникаций, окон и дверей.В силу ст.59 ЖК РФ Администрация ГО г.Уфа обязана предоставить нам в пользование освободившиеся комнаты в нашей коммунальной квартире нашего дома.Так решается сразу несколько проблем наших семей, АГО г.Уфа, РБ и РФ:1) наши семьи получают отдельные квартиры;2) взрослые и дети не меняют места работы, учёбы, детские сады, поликлиники и т.п.;3) уменьшается численность граждан, нуждающихся в жилых помещениях в г.Уфе;4) уменьшается количество аварийных и ветхих домов в г.Уфе, РБ и РФ;5) снижаются затраты федерального, регионального и муниципального бюджетов;6) сэкономленные средства направляются на переселение и снос аварийных домов …Суды первой и второй инстанций, вынося решения о выселении нас в тесноту и обиду, неправомерно ссылаются на Постановление Пленума ВС РФ от 02.07.2009 г. №14, поскольку оно не является ни законом РФ, ни Указом Президента РФ, которыми возможно изменение условий учёта и выселения граждан.Верховный Суд РФ не имеет права отменять, изменять кодексы и законы, поскольку он правоприменитель, а не законодатель! Для отмены и изменения законов есть ГД РФ …Переселением по несколько чужих разных семей на один унитаз, ванну, мойку и плиту в квартиры, построенные для заселения одной семьей, и не приспособленные для проживания большего числа людей, самые незащищенные граждане – дети, инвалиды, сироты и старики, загоняются в жуткие условия навсегда!Особенно чревато последствиями заселение по несколько лиц разного пола и возраста в одну комнату с малолетними детьми: тут педофилия, сексуальные домогательства и др.Наших детей обрекают на круглосуточную «гнусь» и «мразь» за наши же деньги, направляемые из госбюджета на программу переселения из аварийного жилья, целями которой является «создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан»!Но мальчики и девочки, загнанные как скот в стойла «коммуналок 21-го века», вырастут и обязательно спросят: Кто? За что? Почему? По какому праву?На основании чего?!Правительства РФ, РБ, АГО г.Уфа, МУП «ИСК г.Уфы», суды г.Уфы грубо нарушают права, свободы граждан, установленные Конституцией РФ, ЖК РФ, законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента РФ №600 от 07.05.2012 г. и морально-этическими нормами.Не учитывая реальное состояние домов, условия и факты проживания в одной квартире по несколько семей, в одной комнате лиц разного пола, АГО г.Уфа отказывает гражданам в предоставлении комнат, освободившихся в коммунальных квартирах, мотивируя тем, что это жильё признано непригодным и не соответствует требованиям ст.15 ЖК РФ.Незаконно добыв сведения, содержащие наши персональные данные, представители АГО г.Уфа и МУП «Служба сноса и расселения г.Уфы» (директор Айгузин Н.Н.), звонят, пишут исковые заявления, пугают и претворяют в жизнь угрозы о том, что через суд они снесут, выселят, попирая закон и социальную ответственность, прикрываясь адресными программами и Вашим майским Указом о «доступном и комфортном жилье» …О каком «улучшении демографии», «повышении рождаемости» может идти речь, когда по решению суда принудительно в одну комнату обычной трёхкомнатной квартиры вместе чужими людьми пытаются вселить семь человек взрослых и детей?! Когда молодые семьи распадаются из-за отсутствия хотя бы однокомнатной квартиры?!Правительства РФ, РБ, органы власти, МСУ, суд, прокуратура стоят на стороне тех, кто, нарушая закон и обманывая нас, бесплатно получает лучшие земельные участки, строит жильё, продаёт его, получая неосновательное обогащение, способствующее коррупции чиновников и обнищанию народа.Принудительно выселяя людей, разрушая дома, причиняя физические и нравственные страдания АГО г.Уфа, застройщики, суд, судебные приставы при попустительстве прокуратуры, совершают деяния, ответственность за которые предусмотрена УК РФ.Расследуемое сейчас уголовное дело должно быть доведено до конца, преступники установлены и наказаны, а нам и другим переселенцам должно быть предоставлено жильё по норме предоставления в виде отдельных квартир.Борьба с коррупцией может быть успешной, если будет начата с разрушения её схем при переселении граждан из аварийного жилья в г.Уфе, Москве и во всей РФ.А, если прекратить участие России в войнах в Сирии и в Украине, урезать аппетиты властных чиновников, депутатов, «друзей-олигархов» и силовиков, то можно быстро решить проблемы сноса аварийных домов в РФ и обеспечения россиян доступным и комфортным жильём!Органы власти и МСУ не должны действовать по принципу «что хочу, то и ворочу!», попирая Конституцию и законы России. Нельзя переселять граждан из аварийного жилья по формуле «квадрат на квадрат». Это провоцирует недовольство людей, раскол общества, ухудшает демографию в стране и повышает социальную напряжённость. Этим создаётся питательная среда преступности, терроризма, экстремизма и национализма.А всё вместе это подрывает безопасность РФ.Но Хамитов Р., Ялалов И., Носков А. и другие чиновники, депутаты-застройщики продолжают «работать»!В условиях нарушения прав человека, коррупции, участия в чужих войнах невозможно решение вопросов безопасности, экономического роста страны и развития гражданского общества, в котором государство обеспечивает равную информированность, политику повышения уровня жизни и равную правовую защиту.На основании изложенного руководствуясь ст.33, 80-90 Конституции РФ, ПРОСИМ:1. Обеспечить: соблюдение Конституции РФ, исполнение законов и Постановлений Правительства РФ в Республике Башкортостан; соответствие законам правовых актов издаваемых органами власти и местного самоуправления в РБ; соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан органами власти и МСУ.2. Предложить Госдуме РФ и Госсобранию-Курултаю РБ внести поправки в ЖК РФ и принять законы РФ и РБ «О предоставлении жилых помещений в виде отдельных квартир по норме предоставления с учётом состава семьи, пола, здоровья при переселении граждан из аварийных домов, служебного жилья и общежитий».3. Дать поручения Генеральному Прокурору РФ и Председателю СКР:3.1. Провести проверку и принести протест на противоречащие закону решения, заявления, возбудить уголовное по факту противоправных действия (бездействия) главы АГО г.Уфа, его заместителей и застройщиков при переселении граждан из жилых помещений.3.2. Внести представление о предоставлении Моховым, Алябушевым, Мухаметхановым жилых помещений по норме предоставления с учётом состава семьи, пола, возраста и состояния здоровья в виде отдельных квартир в одном из домов, построенных застройщиком МУП «ИСК г.Уфы» в квартале нашего постоянного проживания.3.3. Направить предостережения о недопустимости нарушения закона и прав граждан должностным лицам АГО г.Уфа, РБ, УФССП по РБ, МВД по РБ, МУП «ИСК г.Уфы и др.».