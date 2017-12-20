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Исторические картинки. Подлубово. Князь и красавицы










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Продолжаем гулять по улицам Подлубово. Снег сверкает как бриллианты. Эх, до чего хороша русская зима! Да с морозцем!

Исторические картинки. Подлубово. Князь и красавицы


Константин Коровин. Зимой. 1914 год (http://kkorovin.ru).

Уютными зимними вечерами принято гадать. Святки. До 17-го января гуляем! И слушать таинственные истории.

А тайн в семье Кугушевых не перечесть. В литературе ходят рассказы о золотых приисках на Урале, якобы обогативших семью. Действительно, княгиня Агриппина Архиповна Кугушева занималась золотодобычей. Но какое отношение она имела к Александру Иовичу Кугушеву, неизвестно.

Жизнь самого же властного хозяина Подлубово, Бекетово и Булгаково остаётся загадкой до сих пор.

На 1883 год среди членов дамского отделения Уфимского попечительного о бедных комитета упоминается княгиня Варвара Петровна Кугушева. Или это жена брата, Ивана Иовича Кугушева, похороненного в Подлубово?

Более четверти века в Подлубово и окрестностях действовал мощный агрохолдинг Александра Иовича Кугушева. Огромные доходы позволили старому князю купить в Уфе обширную усадьбу на улице Уфимской, № 63.

Сейчас это улица Чернышевского. На углу с К. Маркса выросли высотные бизнес-центры. А напротив, через Чернышевскую, где сейчас несколько небольших домов, лежала огромная усадьба князя А.И. Кугушева.

Здесь прошло детство будущего хозяина Подлубовского имения – княжича Александра Александровича Кугушева. Он родился 1 марта 1862 года.

В младенчестве оставшийся без матери, рос на руках любящей бабушки, затем отец сдал сыновей на попечение гувернанток. Своих детей надо воспитывать самим! Чтобы потом не было конфликта поколений.

Очень трудно по уцелевшим документам восстановить характер человека.

Хозяин Подлубовского поместья А.А. Кугушев получил хорошее домашнее образование, знакомые не случайно его звали «джентльмен». Проблема, которая знакома и нашему времени. Молодёжь из очень богатых семей, не знающая нужды и труда, в реальной жизни начинает «дурить».

Видимо, желая добавить сыну мужественности и мечтая об удачной карьере в высших сферах Империи, отец отправляет его в престижное Николаевское кавалерийское училище, основанное ещё в 1823 году императором Александром I.

Среди его выпускников Пётр Николаевич Врангель, последний министр внутренних дел Империи Александр Дмитриевич Протопопов, генерал-лейтенант Константин Константинович Мамантов, в Гражданскую возглавивший знаменитый конный рейд Мамонтова по тылам красных, да всех не перечислишь, смотрите в Википедии.

Исторические картинки. Подлубово. Князь и красавицы


Фасад главного здания Николаевского кавалерийского училища на Лермонтовском проспекте (Санкт-Петербург).

И, конечно, богатенький Александр Александрович Кугушев учился с цуком.

При поступлении в училище каждый мог выбрать вид службы: «по славной ли училищной традиции, или по законному уставу?»

Практически все выбирали первое, когда младшие подчинялись старшим. Из Википедии фрагмент:

Юнкера младшего курса с момента появления в училище назывались «сугубыми зверями» и поступали в полное распоряжение старшего курса. В Школе были разные лестницы для старших («корнетов») и младших («зверей») юнкеров, из четырёх дверей, ведших в спальни эскадрона, где юнкера располагались повзводно, две были «корнетскими», равно как и половина зеркал-трюмо, там стоявших. Пользоваться ими младший курс не имел права. То же самое относилось и к курилке, где на полу имелась борозда, по преданию проведённая шпорой Лермонтова и потому именовавшаяся «Лермонтовской», за которую «зверям» доступ был запрещен.

Хорошие переводы из дома, друзья-товарищи, столичная жизнь. Молодость...

Едут поют юнкера гвардейской Школы
Трубы, литавры на солнце блестят.
Лейсь песнь моя, любимая.
Буль-буль-буль бутылочка казённого вина!

В 1883 году корнет Кугушев выпускается в полк принца Гессенского (6-й гусарский Клястицкий полк Его Высочества Принца Людвига Гессенского).

Но от вихря столичной жизни не просто отвыкнуть и в мае 1886 года из престижной кавалерийской части Александра Александровича Кугушева переводят… Боже ты мой!... в пехоту, в 54-й Минский пехотный полк.

Можно лишь догадываться о причинах чудовищного краха военной карьеры. Не выдержавший позора А.А. Кугушев уже в августе 1886 году увольняется в запас в чине поручика.

Дорога лежала домой, в Уфу, в Подлубово. После Санкт-Петербурга он несколько лет «приходил в себя», жил на отцовских харчах, затем подаётся на гражданскую службу.

Избирается мировым судьёй, потом получает должность земского начальника (глава районной администрации по современному) в Чистопольском уезде Казанской губернии.

Оторвавшись от папенькиного надзора Сандрин Кугушев (Sandrine – Саня на французском) выкидывает новый фортель. Женится. И на ком?!

Потомственный князь из старинного рода повёл под венец (или, наоборот, его повели) молоденькую, абсолютно бедную, но симпатичную гувернантку Екатерину Михайловну Клементьеву.

Папá в шоке!

Исторические картинки. Подлубово. Князь и красавицы


«Under the Awning, Zarauz» (1910) by Joaquín Sorolla y Bastida; St. Louis Art Museum, St. Louis. Под тентом, Зарауз. Зарауз – роскошный курорт в Испании (Сара́ус, исп. Zarauz).

В 1890-е годы семья А.А. Кугушева возвращается в Уфу. В 1896 году родилась дочь Юлия (1896–1967, в замужестве Алферьева), а в 1898 году сын, которого по традиции нарекли Александром. Третий Александр Кугушев в доме.

Престарелый родитель смирился с неравным браком, внуков хочется понянчить. Тем более, что свёкор и сноха нашли общий язык.

Скромная экс-гувернантка Екатерина Михайловна Кугушева (1862–1931) быстро освоилась с ролью знатной княгини и превратилась в даму с большими амбициями.

В Уфе муж финансировал её в размере 1 тысяча рублей в месяц (пуд картошки стоил 15 копеек). Это не считая нарядов, так, на мелкие расходы. Княгиня была буквально помешана на чистоте. Если собиралась в кинематограф, то кинозал предварительно дезинфицировали и наслаждалась творчеством Брюса Уиллиса она в одиночку. Другую публику уже не пускали. Одна снимала целый кинотеатр. Современным уфимским кинотеатрам надо предложить такую услугу для наших богатеев.

Прославилась княгиня Екатерина Кугушева поездками на Кавказ и в Наш Крым. Обычно её сопровождало свыше 10 человек прислуги. Князю каждый вояж обходился в 40–45 тысяч рублей!

Картофельный коэффициент покупательной способности. В среднем 1 кг картошки стоил в 1900-е годы в Уфе 1 копейку. Примем среднегодовую цену картошки в Уфе сейчас в 20 рублей. То есть 1 копейка = 20 рублям, 1 царский рубль = 2000 наших «деревянных» рублей. Летняя поездка в Крым княгини Е.М. Кугушевой в сегодняшних ценах обходилась в 80 млн руб. Вот это отдых!

Мудрая женщина сдружилась со старым князем, Александром Иовичем Кугушевым, и тот перед кончиной (умер свёкор в 1906 году) положил на имя внуков в один из петербургских банков гигантскую сумму, что-то около 400 тысяч рублей! Ими могла распоряжаться только сноха, но никак не сын.

Екатерина Михайловна при этом умудрилась скопить капитал (около 150 тыс. руб.) и когда муженёк дошёл до ручки, уехала с детьми в Петербург, сняла хорошую квартиру, а Александра Александровича на порог не пускала.

Обычно экс-мужья в таких ситуациях вспоминают о брачном контракте. С опозданием…

Но мы забежали вперёд. Всё ещё только начиналось!

В январе 1899 года Александр Александрович Кугушев избирается предводителем дворянства Уфимского уезда. Но вдруг, 24 февраля 1899 года скоропостижно скончался губернский предводитель А.С. Листовский, и в мае А.А. Кугушева наше дворянство дружно выбирает Губернским предводителем.

Это была одна из высших должностей в административном аппарате управления краем. Уфимский губернский предводитель дворянства вместе с губернатором входил почти во все высшие руководящие структуры региона. Кстати, предводители могли жить в особых апартаментах на верхнем этаже Дворянского собрания в Уфе (Центральная, 12). Ныне:

Исторические картинки. Подлубово. Князь и красавицы


Узнали? Фото сайта http://www.ufainfo.ru. Угол Ленина и Пушкина.

В общем, жизнь удалась! Ордена, награды, действительный статский советник и даже камергер двора Его Императорского Величества (лишён придворного звания в 1915 году). Супруга заседает в благотворительных обществах. Сам же князь – член попечительства о народной трезвости (?!) и казначей общества охотников (на 1899 год). Любил пострелять.

Князя А.А. Кугушева регулярно переизбирают предводителем на следующие три года. Изящный джентльмен на сером фоне уфимского дворянства смотрелся как павлин среди подлубовских несушек.

К тому времени Александру Александровичу Кугушеву отец уже выделил имение возле Подлубово, а в 1906 году и огромная городская усадьба переходит к наследникам (два брата Кугушевы и сестра Ралль).

Но, оказавшись «без тормозов», Подлубовский князь ударился во все тяжкие.

Да! Главный грех на Руси. Он пил. А кто не пьёт! Назови! Нет, я жду!

Нет, нет, мадера и херес по утрам, в обед и ужин не считаются. Кугушев пару раз в месяц уходил в запой.

Любимым его местом был угол совр. улиц Коммунистической и Цюрупа, где стоял ресторан «Яр». Сейчас здесь высотка с гастрономом внизу напротив сквера Маяковского, который тоже закладывал «за воротник».

А.А. Кугушев снимал обычно отдельный кабинет, приглашал хор шансонеток. Очевидцы рассказывали, что «за кутежи расплачивался князь один за всю компанию, он бы никому другому платить не позволил. Не считая, бросал деньги хору певиц».

«Деньгам он, как говорится, счёта не знал, обращался с ними крайне небрежно. Обычно они были рассованы по разным карманам его костюма… Иногда мне приходилось видеть его лошадь около «Яра» по целым суткам».

Вдобавок князь играл в карты. Вист или преферанс. По крупному. В Уфе рассказывали анекдоты про А.А. Кугушева. Уходя от вице-губернатора он однажды подарил лакею-осетину 500 рублей. С трудом вернули.

Но у денег есть одно пренеприятное свойство. Они обычно кончаются.

Дела князя пошли вниз. А «седина в бороду, бес в ребро». В Подлубово его окрутила местная красавица, некая «Сашка», которой он построил в Уфе дом. Любовница тянула из него деньги. Как оказалось, чужие.

Все дворяне-помещики Империи с давних времён платили маленький налог, своеобразное дворянское самообложение. Он был небольшой, да и взносы задерживали. Так что в кассе уфимского дворянства обычно было пусто.

И вдруг случай. В 1909 году обанкротился владелец Катавских заводов, огромного горнозаводского поместья князь К.Э. Белосельский-Белозёрский. А по закону, когда распродаётся имущество, сначала автоматически вычитаются все долги по налогам.

Константин Эсперович Белосельский-Белозёрский (1843–1920). В преклонном возрасте. Фото из Википедии:

Исторические картинки. Подлубово. Князь и красавицы


Имение было очень большое и дворянские сборы не платились давно, так что набежала внушительная сумма в 130 тысяч рублей. Её судебные приставы и перевели уфимскому дворянству.

Деньги положили в Волжско-Камский коммерческий банк под 4% годовых. Но счёт открыли на имя губернского предводителя. То бишь Александра Александровича Кугушева. И он не удержался от соблазна. Вот на какие деньги подлубовская красавица Сашуля уфимским жильём обзавелась.

Приближался 1914 год, в начале которого на очередном собрании А.А. Кугушев должен отчитываться о деньгах. Которые, увы, «уплыли».

В октябре 1913 года Александр Александрович внезапно уезжает в Санкт-Петербург. И не возвращается в Уфу. Его заместитель Аполлон Валентинович Новиков подозревает неладное. Дворянская депутация является в банк. А там… вместо 130 тысяч лежат жалкие 7 тыс. руб.

Более того, А.А. Кугушев даже снял почти все деньги со счёта дворянского пансиона (5 тыс. руб.).

В Питер едет белебеевский помещик Василий Иванович Бунин. Приглашали и «красного князя» Вячеслава Кугушева, брат отказался.

В столице Бунин нашёл А.А. Кугушева «при очень стеснённых обстоятельствах». Князь пил уже в третьеразрядных трактирах.

Как благородный человек Александр Александрович тут же признался в растрате и выписал векселя. Пустые бумажки. Летом 1915 года прокурор возбуждает следствие.

Но уже война. А.А. Кугушев поступает в армию и… исчезает с горизонта. Снова тайны и загадки.

Существует несколько версий его дальнейшей судьбы, якобы умер в госпитале, в интернете даётся год смерти – 1919-й. Замечательный самарский историк Наиля Фаритовна Тагирова, изучавшая материалы отделения Дворянского банка, с которым князь вёл переписку о продаже Подлубовского имения, указывает, что владелец жил в Париже.

Из интернета узнаём о судьбе сына, Кугушева Александра Александровича, 1898 года рождения. Окончил гимназию в Санкт-Петербурге. В Первую мировую доброволец (вольноопределяющийся), в 1917 году произведён в офицеры. Прапорщик Кавказской Туземной конной дивизии, воевал в армии Юга России Деникина.

Осенью 1920 года покинул Родину на корабле «Самара». В эмиграции в Югославии окончил Загребский университет, с 1925 года жил во Франции. Женат на дочери профессора М.Н. Лапинского Анне Михайловне (1900–1989), сына, конечно, назвал Александром (1931 года рождения). Покончил жизнь самоубийством в 1935 году.

В годы смуты и Гражданской войны в нашу благословенную Уфу занесло других представителей рода князей Кугушевых, например, поэтессу Наталью Кугушеву (смотри в интернете).

И густое вино полновесного часа
Проливает июля раскрывшийся мех,
И фиалками пахнет родной и печальный
Розовеющий хмель…
(Наталия Кугушева. Проржавленные дни)

Через неделю посетим усадьбу Александра Александровича Кугушева.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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  • 1 | 14.01.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Эх, до чего хороша русская зима! Да с морозцем!"

------------------

Эх, до чего хороша якутская зима! Да с морозцем!



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  • 2 | 14.01.2018, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Сравните текст этой прекрасной статьи, со вчерашней статьёй бумагомарателя гарифуллина, «.... — прерванная история Татарской Национальной армии».
И вы наглядно увидите непреодолимую пропасть между интеллектами двух авторов…



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  • 3 | 14.01.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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"Князь пропивал чужие деньги".
Как это знакомо россиянам.
Сейчас о связи поколений.
СМИ, октябрь месяц 2017 года.

"Закупки спиртного высокой кухни проводит Управделами президента для представительских целей: приема высокопоставленных делегаций из-за рубежа.
Для госучреждений закупили виски Блю Макаллан М Декантер, стоимость которого составляет 273 273 рубля за бутылку, следует из скринов документов, опубликованных Скворцовым. Кроме того, среди покупок значится коньяк Тессерон Экстрем по цене 450 000 рублей. За бутылку белого вина брют Винтаж 2005 года готовы заплатить 91 139 рублей.

Самый дорогой пункт в списке — красное сухое вино Романе-Конти 2005 года за 1 509 145 рублей.
На сайте госзакупок отмечается, что алкоголь будет доставлен на ул. Охотный ряд, д. 1 (Госдума); ул. Большую Дмитровку, д. 26 (Совфед) и ул. Зубовскую, д. 2 (Счетная палата)."



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  • 4 | 14.01.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Картину Константина Коровина "Зимой. 1914" ни коим образом нельзя показывать господину вдумчивому.
Этот барин до сих пор твердо убежден, что царская Россия перед 1-ой мировой была самой развитой и богатой державой мира.
А "Больной муж" его так возбудит,что он тут же объявит эту картину крестьянской жизни подделкой ОГПУ.



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  • 5 | 14.01.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 14.01.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Князь пропивал чужие деньги".

-----------------------

Мы, конечно, не князья. "Гадость пьём из экономии - хоть поутру, да на свои!.."

PS. Жёны выделяли мужикам рупь на обед. Три человека - поллитра. :)



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  • 6 | 14.01.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 14.01.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 14.01.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Князь пропивал чужие деньги".

-----------------------

Мы, конечно, не князья. "Гадость пьём из экономии - хоть поутру, да на свои!.."

PS. Жёны выделяли мужикам рупь на обед. Три человека - поллитра. :)
____
скажите, а в программе Грудинина нет планов возрождения ПНД?
У меня безработный сосед пил долго и тяжело. Никому не был нужен, кроме матери и жены.
Умер не как князь в Париже, а на мерзлом газоне под своим балконом.
Зимним утром жена не дала опохмелиться, он вышел на балкон на 7 этаже и ...перелез через перила.



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  • 7 | 14.01.2018, 12:00 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 306 | Комментарии: 32905 | Рейтинг: +5731,2
".................Скромная экс-гувернантка Екатерина Михайловна Кугушева (1862–1931) быстро освоилась с ролью знатной княгини и превратилась в даму с большими амбициями.
В Уфе муж финансировал её в размере 1 тысяча рублей в месяц (пуд картошки стоил 15 копеек). Это не считая нарядов, так, на мелкие расходы. Княгиня была буквально помешана на чистоте. Если собиралась в кинематограф, то кинозал предварительно дезинфицировали и наслаждалась творчеством Брюса Уиллиса она в одиночку.

============================================================
==========Ай да Миша, ай , молодца.! Но, всё-таки пить надо поменьше. Иначе как понять про Брюса Уиллиса, родившегося через 25 лет после смерти гувернантки?



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  • 8 | 14.01.2018, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 14.01.2018, 12:00 | Автор: юнг
Публикации: 306 | Комментарии: 32893 | Рейтинг: +5731,2
__
Это ты к чему, дедушка?



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  • 9 | 14.01.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересно получается, территория на которой веками жили башкиры, а история и памятники истории лишь русские. Выходит что государство башкир это всего лишь пастбища, занятые пришлыми и построившие на нём свои города? Может быть господин Роднов найдёт в истории нашего края такое же интересное, только про башкир и башкирское?



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  • 10 | 14.01.2018, 12:21 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 306 | Комментарии: 32905 | Рейтинг: +5731,2
Екатерина Михайловна Кугушева (1862–1931)....Б.Уиллис, :г.р.-1955.



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  • 11 | 14.01.2018, 12:22 | Автор: юнг | На сайте
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Может быть господин Роднов найдёт в истории нашего края такое же интересное, только про башкир и башкирское?

============Например-Башнефть, БашТеатр оперы и балета?



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  • 12 | 14.01.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
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9-му.Про башкир и башкирское пишите сами. Роднов-историк,а не фантаст.



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  • 13 | 14.01.2018, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Что ни князь- то асоциальный образ жизни.
Вне зависимости от его национальности, строя и времени жизни.
Кажется, именно с вырождающейся российской аристократии начался развал русского общинного и государственного духа, приведший в конце концов к февральской революции.



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  • 14 | 14.01.2018, 13:01 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1109 | Рейтинг: +87,8
" 2 | 14.01.18: Не зарегистрирован ...сравните текст этой прекрасной статьи, со вчерашней статьёй бумагомарателя гарифуллина, «.... — прерванная история Татарской Национальной армии». И вы наглядно увидите непреодолимую пропасть между интеллектами двух авторов…"
Не трогай татар. Это совет...



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  • 15 | 14.01.2018, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
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9-му.Про башкир и башкирское пишите сами. Роднов-историк,а не фантаст.
_________________________________________________________-
Один раз захотел про башкирскую архитектуры прочитать что нибудь. Тут титульные и мавзолеи. и пещеры построили расписали. Думаю вдруг правда. Ан нет. Тырнет упорно выдает ссылки на русский город Уфу, и его дома 19 века
постройки преимущественно. Так что да, про город Башторг писать могут только фантасты.



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  • 16 | 14.01.2018, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Не трогай татар. Это совет...
========
Понил.
Меньше будет вони.



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  • 17 | 14.01.2018, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 14.01.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно получается, территория на которой веками жили башкиры, а история и памятники истории лишь русские. Выходит что государство башкир это всего лишь пастбища, занятые пришлыми и построившие на нём свои города? Может быть господин Роднов найдёт в истории нашего края такое же интересное, только про башкир и башкирское?
____
Это не к Роднову.
Это зависит от понимания ситуации, почему башкиры не господа положения в истории Башкирии, но почему-то уверены, что по сегодняшнему положению они полноправные господа?
А сегодняшняя Башкирия имеет то, что имеет.
И будущие историки с интересом будут описывать развал индустриального региона на фоне коррупции,скандального строительства мечетей и закупа "башкирским князьям" дорогих машин и стаканов за счет работающего населения разных наций и национальностей.



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  • 18 | 14.01.2018, 13:16 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 306 | Комментарии: 32905 | Рейтинг: +5731,2
......Дык, в Шульганташе (Капова пещера), недавно снова нашли рисунки. Благо, краски в соседнем хозмаге-завались!



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  • 19 | 14.01.2018, 13:22 | Автор: юнг | На сайте
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Уникальную находку сделали учёные в пещере Шульган-Таш. Там обнаружили рисунок верблюда, который был сделан более 16 тысяч лет назад. Увидеть изображение удалось благодаря группе реставраторов, которые чистили стены. Эксклюзивные кадры в репортаже Анвара Аслямова.

Такого поворота учёные не ожидали. Когда большую часть работы выполнили, появилось время для восстановления наскальных рисунков. Небольшой кусочек породы оставили, чтобы в будущем сделать более точную датировку. Примерный возраст от 14,5 до 40 тысяч лет до нашей эры. А, значит, в те времена верблюды или водились в этих местах, или древний охотник ловил их в степи, в Европе таких изображений эпохи палеолита не найти.
Кроме того, новые рисунки обнаружили и сотрудники Института археологии РАН. Удалось это благодаря анализу цвета при фотосъёмке в инфракрасном излучении. В основном это геометрические изображения. Позже отдельные фотографии рисунков соберут в единую трёхмерную модель. Ещё одна выставка будет посвящена рисункам уже современного человека. Два года велась кропотливая работа по их удалению. Теперь внешний облик пещеры полностью изменился. Стен очистили почти от 2000 граффити.

Весь комплекс мероприятий необходим, чтобы пещера Шульган-Таш быстрее вошла в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо удаления граффити и ведения научной деятельности, международные эксперты рекомендовали позаботиться и о безопасном пребывании в пещере.

Сама пещера кроет в себе ещё массу тайн и загадок. Поэтому данное открытие не последнее, уверены научные сотрудники. А изображение верблюда займёт своё место в главной экспозиции музейного комплекса «Шульган-Таш». Его планируется построить к началу 2020 года.

================Вот видите=верблюдов раньше было- завались!



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  • 20 | 14.01.2018, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
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......Дык, в Шульганташе (Капова пещера), недавно снова нашли рисунки. Благо, краски в соседнем хозмаге-завались!
----------------------------
Редкий случай когда идиотизмом не просто бравируют, но даже выставляют напоказ и гордятся этим вобщем-то тяжелым заболеванием!
Правильно, Юрий Николаевич - обратим наши недостатки в наше достоинство!



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