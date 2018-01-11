Сергей Наумкин: Слово о старшем товарище – Борису Павлову 82!

29-го января 2018 года нашему старшему товарищу, писателю, публицисту, экологу, ветерану «зелёного» движения Башкирии и просто хорошему человеку Борису Николаевичу Павлову исполнилось 82 года.Мы поздравляем его и желаем крепкого здоровья, счастья, радости, любви и новых творческих успехов! Любовью, верой, надеждой и … болью наполнены жизнь, стихи и проза Бориса Павлова.В 70-х годах прошлого столетия он был руководителем журналистско-писательского поста на Всесоюзной ударной комсомольско-молодёжной стройке железной дороги «Белорецк-Чишмы», штаб которой располагался в посёлке Инзер Белорецкого района.В этих красивейших местах среди гор и лесов Южного Урала наравне с профессиональными строителями работали и студенты авиационных ВУЗов страны СССР, объединённые в ССО «Союз». Эти люди, реки, горы, леса и стальные магистрали героями его книг повестей и рассказов стали. «Айгирская легенда», «Сосны над рельсами», «Покушение на заветное», «Заповедное» и другие. В те же годы и позднее Борис Николаевич, работая и сотрудничая с газетами и журналами, публикует множество статей, заметок и репортажей на самые острые и актуальные темы из жизни республики. Но самой главной его творческой заботой и вниманием пользуется тема бережного отношения человека к Матери-Природе. Этому были посвящены волновавшие слушателей, незабываемые сюжеты передачи «Экология и мы», подготовленные им и выдаваемые в эфир вместе с замечательной ведущей Башкирского радио Риммой Сарваровой.В последнее время, не изменяя нравственно-экологической теме, Борис Павлов обратился к жанру «социально-лирической и зелёной поэзии». И здесь он преуспел! Его стихи и зарисовки читаются легко, жизнерадостны, напевно-музыкальны и актуальны, заставляют читателя задуматься о многом. О войне и мире, об отсутствии разумного диалога власти, бизнеса и граждан, об отношениях между людьми, о скоротечности и смысле жизни, о любви, совести, о чести, доблести и славе.Несмотря на свой почтенный возраст, Борис Николаевич остаётся молодым душой, с горячим неравнодушным к людям и природе сердцем. Много лет был в Президиуме Башкирского отделения Всероссийского общества охраны природы и Общественного совета при министерстве экологии и природопользования РБ, одним из активнейших членов Бюро Регсовета Башкирского отделения партии «ЯБЛОКО». До сих пор является заместителем председателя Союза экологов Республики Башкортостан и возглавляет инициативную группу граждан «В защиту Уфимского Лимонария».Тело подводит – болят ноги, вынужден передвигаться при помощи палочки. Часто приходится обращаться к врачам. Но больше боли ему доставляют нравственные страдания за судьбу наших рек, озёр, гор и лесов.Закончился 2017-й год, объявленный президентом РФ «Годом экологии», к сожалению, не принёсший никаких положительных сдвигов. Когда-то Борис Павлов назвал 2013-й «Годом страдающей среды», поскольку для окружающей среды и природы, делу охраны которых была отдана вся его жизнь, оказался для уфимцев и всех жителей республики, годом начала строительства экологически опасного завода австрийско-кипрской компании «Кроношпан», гадящей по всему миру. В своём стихотворении «Светлая река» он с горечью писал о недопустимости размещения завода на берегу реки с питьевой водой.А «Год экологии» обернулся для всего Южного Урала «рутениевой бедой» и новыми стихами Бориса Павлова.ОПАСНАЯ ИГРАРутений вдруг нежданно появилсяЕвропу снова страхи возбудилиТы, друг, еще живой, не облучился?Иль это - «утка»? Просто пошутили.Что ждет детей? Тревожная пора?!А взрослым с горя плакать, веселиться?«Да, с радиацией – опасная игра»Предупреждает вновь Россию заграница.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕУрал. «Маяк». Зависим от ветров.Вдруг вновь авария – на запад ветры …Беда коснется многих городов,Жизнь в радиации на сотни километров.К 70-летию Великой Победы увидел свет первый сборник стихотворений Бориса Павлова «Память сокровенная». Это эмоциональный, полный тревоги рассказ об отцах и дедах, наших победителях, «спасших страну и полмира» от фашизма, о нынешней жизни ветеранов, об их фронтовых днях и молодости.Автор обращается к потомкам и современникам, порой «не помнящих родства»: жизнь и подвиги, живущих рядом с нами ветеранов и погибших на войне солдат, – величественны и сокровенны! А жизнь порой горька …НАДЕЖДА ПЛАНЕТЫЗа добрый ум людей разумных,За миролюбье голосуйте…На мир больной глаза разуйте,Планета просит: не враждуйте!Всё больше братьев погибает.И разрушаются дома.Планета с горечью вздыхает:Неужто, мир сошёл с ума?Друг друга, люди, образумьте,Не разжигайте страсти злые.Планета просит: не воюйте!Вы для планеты все родные …В конце декабря 2015-го года вышел второй сборник стихов Бориса Николаевича «Фронтовичка», посвящённый замечательной женщине, ветерану Великой Отечественной войны уфимке Галине Андреевне Осташевской.МЕДСЕСТРАОн на войне был ранен, искалечен,Но выжил! Может, духом был силён …Ещё и божьей милостью отмечен,И в медсестру был по уши влюблён!В 2017-м Борис Николаевич подготовил большую книгу стихов, издание которой в силу драматически сложившихся обстоятельств – нет денег, помощники вынуждены были уехать из Уфы далеко и надолго, самого его правоохранительные органы предупредили о возможном возбуждении уголовного дела то ли за «клевету», то ли за «ложный донос». Но он, перешагнувший в своё девятое десятилетие, крепок духом, широк душой, полон планов и надежд – на возвращение помощников, на улучшение экологической обстановки и на то, что Россия будет свободной! А не такой, какой она оказалась накануне его 82-го дня рождения – когда уфимские омоновцы-оборовцы мирных мужчин, женщин и детей по "десять на одного" винтили-месили и заталкивали как скот в автозаки за констатацию факта того, что В.Путин ни до «выборов», ни после них ничего исправлять в лучшую сторону не будет. Он в этом не заинтересован, как не заинтересован в реальной борьбе с коррупцией, враньём и воровством. А вот «гайки закручивать» продолжит с помощью оголтелых силовиков и «самого справедливого в мире» суда … Координатора штаба А.Навального в Уфе Лилию Чанышеву посадили на пять суток, а гражданской активистке Елене Масайло Октябрьский районный суд в День её рождения «подарил» десять суток ареста. Абсурд!И этот абсурд нынешней российской действительности не даёт покоя Борису Николаевичу.Мы желаем ему новых успехов в творчестве, в деле защиты Матери-Природы и во всём хорошем! Будить людей, просвещать их и делать окружающий мир чище и лучше – дело хорошее! Так держать Борис Павлов!Желаем ему, Лилии, Елене, всем потерпевшим и их близким здоровья, счастья, любви, успехов, стойкости и выносливости!То, что сейчас творится в России, и, особенно в плане очередного фарс-балагана под названием «выборы президента РФ", переносить непросто.Но преследователи не учитывают того, что эти лишения добавят нам решительности и опыта, но не сломают.Свободу Елене Масайло, Лилии Чанышевой и всем политзаключённым!P.S. Прошу прощения у Бориса Николаевича за то, не смог помочь реализовать и завершить намеченные на «Год экологии» мероприятия. Но, как говорится, ещё не вечер, прорвёмся!Спасибо за стихи и участие! Россия будет свободной, справедливой и миролюбивой!