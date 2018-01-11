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Сергей Наумкин: Слово о старшем товарище – Борису Павлову 82!

  • Опубликовано: san-ufa | 31.01.2018
    Раздел: Общество | Просмотры: 321 | Комментарии: 9









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29-го января 2018 года нашему старшему товарищу, писателю, публицисту, экологу, ветерану «зелёного» движения Башкирии и просто хорошему человеку Борису Николаевичу Павлову исполнилось 82 года.

Сергей Наумкин: Слово о старшем товарище – Борису Павлову 82!


Мы поздравляем его и желаем крепкого здоровья, счастья, радости, любви и новых творческих успехов! Любовью, верой, надеждой и … болью наполнены жизнь, стихи и проза Бориса Павлова.

В 70-х годах прошлого столетия он был руководителем журналистско-писательского поста на Всесоюзной ударной комсомольско-молодёжной стройке железной дороги «Белорецк-Чишмы», штаб которой располагался в посёлке Инзер Белорецкого района.

В этих красивейших местах среди гор и лесов Южного Урала наравне с профессиональными строителями работали и студенты авиационных ВУЗов страны СССР, объединённые в ССО «Союз». Эти люди, реки, горы, леса и стальные магистрали героями его книг повестей и рассказов стали. «Айгирская легенда», «Сосны над рельсами», «Покушение на заветное», «Заповедное» и другие. В те же годы и позднее Борис Николаевич, работая и сотрудничая с газетами и журналами, публикует множество статей, заметок и репортажей на самые острые и актуальные темы из жизни республики. Но самой главной его творческой заботой и вниманием пользуется тема бережного отношения человека к Матери-Природе. Этому были посвящены волновавшие слушателей, незабываемые сюжеты передачи «Экология и мы», подготовленные им и выдаваемые в эфир вместе с замечательной ведущей Башкирского радио Риммой Сарваровой.

В последнее время, не изменяя нравственно-экологической теме, Борис Павлов обратился к жанру «социально-лирической и зелёной поэзии». И здесь он преуспел! Его стихи и зарисовки читаются легко, жизнерадостны, напевно-музыкальны и актуальны, заставляют читателя задуматься о многом. О войне и мире, об отсутствии разумного диалога власти, бизнеса и граждан, об отношениях между людьми, о скоротечности и смысле жизни, о любви, совести, о чести, доблести и славе.

Несмотря на свой почтенный возраст, Борис Николаевич остаётся молодым душой, с горячим неравнодушным к людям и природе сердцем. Много лет был в Президиуме Башкирского отделения Всероссийского общества охраны природы и Общественного совета при министерстве экологии и природопользования РБ, одним из активнейших членов Бюро Регсовета Башкирского отделения партии «ЯБЛОКО». До сих пор является заместителем председателя Союза экологов Республики Башкортостан и возглавляет инициативную группу граждан «В защиту Уфимского Лимонария».
Тело подводит – болят ноги, вынужден передвигаться при помощи палочки. Часто приходится обращаться к врачам. Но больше боли ему доставляют нравственные страдания за судьбу наших рек, озёр, гор и лесов.

Закончился 2017-й год, объявленный президентом РФ «Годом экологии», к сожалению, не принёсший никаких положительных сдвигов. Когда-то Борис Павлов назвал 2013-й «Годом страдающей среды», поскольку для окружающей среды и природы, делу охраны которых была отдана вся его жизнь, оказался для уфимцев и всех жителей республики, годом начала строительства экологически опасного завода австрийско-кипрской компании «Кроношпан», гадящей по всему миру. В своём стихотворении «Светлая река» он с горечью писал о недопустимости размещения завода на берегу реки с питьевой водой.

А «Год экологии» обернулся для всего Южного Урала «рутениевой бедой» и новыми стихами Бориса Павлова.

ОПАСНАЯ ИГРА

Рутений вдруг нежданно появился
Европу снова страхи возбудили
Ты, друг, еще живой, не облучился?
Иль это - «утка»? Просто пошутили.

Что ждет детей? Тревожная пора?!
А взрослым с горя плакать, веселиться?
«Да, с радиацией – опасная игра»
Предупреждает вновь Россию заграница.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Урал. «Маяк». Зависим от ветров.
Вдруг вновь авария – на запад ветры …
Беда коснется многих городов,
Жизнь в радиации на сотни километров.

К 70-летию Великой Победы увидел свет первый сборник стихотворений Бориса Павлова «Память сокровенная». Это эмоциональный, полный тревоги рассказ об отцах и дедах, наших победителях, «спасших страну и полмира» от фашизма, о нынешней жизни ветеранов, об их фронтовых днях и молодости.

Автор обращается к потомкам и современникам, порой «не помнящих родства»: жизнь и подвиги, живущих рядом с нами ветеранов и погибших на войне солдат, – величественны и сокровенны! А жизнь порой горька …

НАДЕЖДА ПЛАНЕТЫ

За добрый ум людей разумных,
За миролюбье голосуйте…
На мир больной глаза разуйте,
Планета просит: не враждуйте!

Всё больше братьев погибает.
И разрушаются дома.
Планета с горечью вздыхает:
Неужто, мир сошёл с ума?

Друг друга, люди, образумьте,
Не разжигайте страсти злые.
Планета просит: не воюйте!
Вы для планеты все родные …

В конце декабря 2015-го года вышел второй сборник стихов Бориса Николаевича «Фронтовичка», посвящённый замечательной женщине, ветерану Великой Отечественной войны уфимке Галине Андреевне Осташевской.

МЕДСЕСТРА

Он на войне был ранен, искалечен,
Но выжил! Может, духом был силён …
Ещё и божьей милостью отмечен,
И в медсестру был по уши влюблён!

В 2017-м Борис Николаевич подготовил большую книгу стихов, издание которой в силу драматически сложившихся обстоятельств – нет денег, помощники вынуждены были уехать из Уфы далеко и надолго, самого его правоохранительные органы предупредили о возможном возбуждении уголовного дела то ли за «клевету», то ли за «ложный донос». Но он, перешагнувший в своё девятое десятилетие, крепок духом, широк душой, полон планов и надежд – на возвращение помощников, на улучшение экологической обстановки и на то, что Россия будет свободной! А не такой, какой она оказалась накануне его 82-го дня рождения – когда уфимские омоновцы-оборовцы мирных мужчин, женщин и детей по "десять на одного" винтили-месили и заталкивали как скот в автозаки за констатацию факта того, что В.Путин ни до «выборов», ни после них ничего исправлять в лучшую сторону не будет. Он в этом не заинтересован, как не заинтересован в реальной борьбе с коррупцией, враньём и воровством. А вот «гайки закручивать» продолжит с помощью оголтелых силовиков и «самого справедливого в мире» суда … Координатора штаба А.Навального в Уфе Лилию Чанышеву посадили на пять суток, а гражданской активистке Елене Масайло Октябрьский районный суд в День её рождения «подарил» десять суток ареста. Абсурд!

И этот абсурд нынешней российской действительности не даёт покоя Борису Николаевичу.

Мы желаем ему новых успехов в творчестве, в деле защиты Матери-Природы и во всём хорошем! Будить людей, просвещать их и делать окружающий мир чище и лучше – дело хорошее! Так держать Борис Павлов!

Желаем ему, Лилии, Елене, всем потерпевшим и их близким здоровья, счастья, любви, успехов, стойкости и выносливости!

То, что сейчас творится в России, и, особенно в плане очередного фарс-балагана под названием «выборы президента РФ", переносить непросто.

Но преследователи не учитывают того, что эти лишения добавят нам решительности и опыта, но не сломают.

Свободу Елене Масайло, Лилии Чанышевой и всем политзаключённым!

P.S. Прошу прощения у Бориса Николаевича за то, не смог помочь реализовать и завершить намеченные на «Год экологии» мероприятия. Но, как говорится, ещё не вечер, прорвёмся!

Спасибо за стихи и участие! Россия будет свободной, справедливой и миролюбивой!

Сергей Наумкин, председатель фракции «ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ» Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО»



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  • 1 | 31.01.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наумкин, а ты уверен что Павлов товарищ мошеннику Наумкину?



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  • Гость
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  • 2 | 31.01.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
НЕНАВИЖУ БАШКИР



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  • Эксперт
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  • 3 | 31.01.2018, 10:48 | Автор: Егерь
    Публикации: 3829 | Комментарии: 6703 | Рейтинг: +2787,2
2 | 31.01.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НЕНАВИЖУ БАШКИР
=======================
Уверен, что этот комент написан кем-то из представителей власти.

Сидит дядька где-нибудь в кабинете администрации Президента, или какой-нибудь другой конторы.
И видит статью об очередном преступлении властей - репрессиях против участников мирного марша.
Что делать?
Отвечать по существу нечем.
Вот и пытается перевести комментарии, критику в другую сторону - на межнациональные склоки.
При этом этот аноним, возможно сам по национальности - башкир.
Он просто выполняет свою грязную работу - пытается прекратить обсуждение требований демонстрантов и ответа властей.



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  • Гость
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  • 4 | 31.01.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 31.01.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Наумкин, а ты уверен что Павлов товарищ мошеннику Наумкину?
-----------------------------
Гусь свинье не товарищ



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  • 5 | 31.01.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 31.01.2018, 10:48 | Автор: Егерь | На сайте
Публикации: 3829 | Комментарии: 6701 | Рейтинг: +2785,5

2 | 31.01.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НЕНАВИЖУ БАШКИР
=======================
Уверен, что этот комент написан кем-то из представителей власти.

Сидит дядька где-нибудь в кабинете администрации Президента, или какой-нибудь другой конторы.
И видит статью об очередном преступлении властей - репрессиях против участников мирного марша.
Что делать?
Отвечать по существу нечем.
Вот и пытается перевести комментарии, критику в другую сторону - на межнациональные склоки.
При этом этот аноним, возможно сам по национальности - башкир.
Он просто выполняет свою грязную работу - пытается прекратить обсуждение требований демонстрантов и ответа властей.
-------------------------------
А что же ты не удалил комментарий, а скопировал его? Это кто то с администрации сайта пишет, для разжигания срача. Может даже и ты.



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  • Участник
  •  
  • 6 | 31.01.2018, 11:28 | Автор: xrul
    Публикации: 99 | Комментарии: 1934 | Рейтинг: -217,6
Товарищ Наумкин, скажите пожалуйста Вы были членом КПСС ?



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  • 7 | 31.01.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 31.01.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НЕНАВИЖУ БАШКИР
_____
Этого блогера надо держать в стеклянной клетке, чтобы в людей не плевался и понял,что такое всеродство народов.



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  • 8 | 31.01.2018, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 31.01.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 31.01.2018, 10:48 | Автор: Егерь | На сайте
Публикации: 3829 | Комментарии: 6701 | Рейтинг: +2785,5

2 | 31.01.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НЕНАВИЖУ БАШКИР
_____
Не пойму башкирскую активную среду.
Казалось бы, все эти эсбеэмовцы, уральцы, куки, пантюркисты, валидовцы увидев
публичное признание блогера в ненависти к башкирскому народу должны забыть о языках, вычислить эту мразь и выяснить, чем она больна и поддается ли его голова лечению.
Помню, ждал массовых выступлений башкир после предложения московского комедианта выселить башкир в Монголию.
Но нет, ничего протестного не увидел.
Только один башкирский интеллигент, архитектор по призванию, горько переживал в Электрогазете.
Более того, партия, лидер которой позволил себе экстремистское высказывание набрала в РБ 13%, а сам фигляр уверенно в 6 раз продолжает заявлять о поддержке его планов "каждой бабе по мужику" и пр. бессмысленные выкрики избирателями России.



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  • 9 | 31.01.2018, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Цитата дня:

"Беглец Сергей Наумкин (которому на всех нас...рать)"

Подпись: Виктор.



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