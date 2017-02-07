Чадлин и Потылицин - кто они в Открытой России в Башкирии?

Но сейчас, когда Андрей Потылицин бросил "Открытую Россию" и захотел послужить "спец-товарищу" Ксюше Собчак, но - его не взяли. Радик Дусалиев оказался... еще проворнее... Публикую.
Сначала я навал эту статью: "Уфа. Чадлин и Потылицин - супротив Хамитова и Ялалова. Митинг "Открытой России" в Башкирии".
В Уфе 29 апреля 2017 года прошел удивительный митинг отделения "Открытой России" РБ. Это был лучший, именно политический митинг за многие годы в Башкирии. Лозунги-то были - шикарные, смелые. И заявлены были настоящие политические требования.
Митинг был отлично организован Андреем Потылициным и Константином Чадлиным, руководители отделения "Открытая Россия" в РБ.
И начнем с сенсации. Константин Чадлин, теперь - ГЛАВНЫЙ оппозиционер Уфы, а считайте и в Башкирии. Не шучу! Нам не до шуток!
Не верите? И … правильно делаете!
На самом деле, «самый Главный оппозиционЭр» в Уфе и РБ, это - Андрей Сергеевич Потылицин, прямой начальник для Константина Чадлина по отделению "Открытой России" в Башкирии.
А, это те самые, «замечательные руководители из МГЕРа и ЕР РБ». "Два сапога пара".
Сначала они оба работали на ЕР и МГЕР, затем на "Справедливую Россию" («ну очень недорого!»), и теперь на "Открытую Россию". Как оказалось, и сам Михаил Ходорковский - "всеяден". МБХ лично знает, о биографии Чадлина и Потылицина, но его это не остановило, сделать их руководителями в "ОР РБ". Была бы структура создана и работала. А «мораль - ... дело десятое».
"Кто за ужин платит, тот с девушкой танцует"? Бизнесмены и олигарх пришли в оппозицию, и ввели свои новые правила - "торгуют, покупают и продаются"?
Вернемся к митингу.
Главный лозунг митинга "Открытой России" в Уфе, как и по всем городам России - "НАДОЕЛ!". И "надоел" (предполагаю) не только сам "папа и замечательный вечный нацлидер», но и «весь его режим без выборов и легитимного депкорпуса»?
Шикарно, для апреля 2017 года!
И еще были лозунги - глава региона "Хамитов надоел"! И даже мэр Уфы - "Ялалов надоел", вместе с «его или с нашими ямами на дорогах» в Уфе и Башкирии. С дорогущими тарифами ЖКХ, с лживыми «долгами много миллиардными по ЖКХ», висящих на нас, на людях. Долгами, исскуственно выдуманными (через ложь при учете расходов и тарифов) - поставщиками и управляющими компаниями, вместе с чиновниками.
Абсолютно я согласен и поддерживаю! Все они - «Надоели!»…
Митинг ОР РБ провели на самой удачной, из разрешенных "бардово-махровым" Курултаем РБ (поперек статьи "свободы мирных собраний" по Конституции РФ), площадок в Уфе. Перед дворцом "Химиков", в большом рабочем районе столицы Башкирии - в Черниковке. Для жителей центра Уфы, - диковато и глухая окраина, но мы тут выросли и живем. Мы здесь работаем, митингуем и радуемся.
Необычными особенностями митинга, было смелое разрешение от организаторов, выступить всем желающим с любыми проблемами в рамках общей темы - "НАДОЕЛ" (видимо путинизм и Путин), и даже "Надоел Хамитов", "Надоел Ялалов", "надоело отсутствие выборов", и "давайте жить по Конституции"!
Выступающих было больше 10 человек. Все говорили ярко, смело, обоснованно и в рамках закона и Конституции РФ и РБ. Критиковали: «войну, поток ненависти с телевизора и СМИ, рост расходов на оружие, правовой беспредел, отсутствие выборов и независимых судов в Башкирии, несправедливость по жилью и медицине (непрерывное падение уровня медицины, закрытие медпуктов на селе и больниц), коррупцию и воровство чиновников Башкирии и Уфы, и тысячи ям на дорогах Уфы, и почти полное разрушение дорог и мостов по селу РБ».
Ключом к пониманию удивительно смелого митинга, является его ведущий - Константин Чадлин, один из бывших руководителей МГЕР РБ (Молодая Гвардия от ЕР), более того - организатор «штурмовых отрядов и бойцов для нападений на журналистов и митинги оппозиции» (как сам Чадлин пишет в его ЖЖ - Ссылка).
Теперь, как и ранее, Константин Чадлин, - «ближайший соратник» координатора ОР в РБ Андрея Потылицына, тоже бывшего сотрудника АП Президента РБ и куратора за интернетом в РБ от ЕР. Еще недавно "оба двое" отлично работали на ЕР, затем переключились на Справедливую Россию (ближний соратник М.Г.Рахимова – Раиль Сарбаев и "проезжий мимо нас богач", прихвативший мандат в ГД РФ от РБ - некий Омаров). А теперь Чадлин и Потылицын - настоящие "лидеры оппозиции в Башкирии и соратники Михаила Ходорковского по Открытой России".
Именно Константин Чадлин, по согласованию Андрея Потылицына выпускал всех на сцену митинга. Мгеровец - представлял борцов правозащитников и лидеров оппозиции, просто неравнодушных граждан Уфы и Башкирии, и даже кандидата в депутаты в Госдуму РФ - юриста и Яблочника - Рустема Мулюкова.
Я лично - не смог преодолеть отвращение, и просить слова у Мгеровца и создателя штурмовиков ЕР - Константина Чадлина, соучастника референдума марта 2014 года "непризнанного миром присоединения" Крыма к РФ, положившего «начало необъявленной войне России против Украины».
Стоит специально поздравить бывших (или нынешних?) "кураторов" гражданина Чадлина (да и Потылицина). Отличная работа «товарищей».
Повторим, митинг Открытой России, организованный Мгеровцем Константином Чадлиным и его старшим соратником (от ЕР) - Андреем Потылициным, - стал ЛУЧШИМ политическим митингом в Башкиии и в Уфе за многие годы.
И мои фото и видео с митинга.
Видео 1
Видео 2
Видео 3
Видео 4
Видео 5
Видео 6
Видео 7
Видео 8
Видео 9
После митинга. Размышления и вопросы к оппозиции. О чистоте рядов и мыслей.
Андрей Потылицын – грамотный и умный человек, хорошо умеющий писать и знающий интернет и законы продвижения, рекламы и маркетинга. Значит, Потылицин отлично и ясно понимает - как влияет, «дурно пахнущая черносотенная» репутация его соратника и бывшего МГЕРОВца Константина Чадлина, на "личную политическую и человеческую репутацию" самого Андрея Потылицина.
Вопрос к читателям, а как вы думаете, а почему Андрей Потылицын, держит в личных помощниках или в замах столь «одиозную и политически негодную» фигуру Константина Чадлина?
Зачем умный Андрей Сергеевич Потылицин, наносит вред своей личной репутации и подставляет всё и всех, в региональном отделение «Открытой России» РБ?
Ответ, наверное, в том, что сам Чадлин, (возможно,) имел кураторов в Москве и Уфе, когда руководил созданием боевиков МГЕРа в РБ, и «содействовал референдуму по непризнанному миром присоединению» Крыма к РФ?
Но и Андрей Потылицын, (возможно,) имел кураторов в Москве и в Уфе, работая в АП РБ и на ЕР РБ?
И похоже, не сам Потылицин решает, кому быть в руководстве и членом регсовета ОР в РБ. И отказать или выбрать, Потылицин, похоже, не может.
«Люди сверху, так решили". А Ходорковского, сие тоже устраивает. Не брезгливы МБХ и Потылицын - политически.
Есть и еще одно объяснение. Потылицин и Чадлин «плотно работали» вместе на выборах от ЕР, а затем и от СР. И «знают слишком многое друг о друге». Это тоже, возможная причина для Потылицина, не позволяющая ему «отказать» Чадлину. Безопаснее быть вместе и рядом?
Уверен, если Россия и Башкирия, когда-то «в светлом будущем станут демократической страной», то можно предположить, Чадлин будет «обязательно люстрирован».
Но раз Потылицин, настойчиво выбрал Чадлина (понимая последствия), своим ближайшим помощником, то и Потылицин, сам себе в будущем «выбрал люстрацию».
Многим это неясно и неважно. Мне видится такой вариант - вероятным.
Вы только представьте себе, а вдруг Андрей Потылицин, «станет руководителем (первым, вторым, третьим…) в Башкирии», и замом будет иметь – Константина Чадлина? Представили? И как вам это?
И еще. Мне возражают, казалось бы, зрелый человек, либерал, демократ и смелый (Алексей Нефедов) – мол «Чадлин провел уже два митинга «на отлично», и не так уж и страшны его прошлые грехи». А еще высказали из ОР РБ, что «Чадлин пересмотрел свои взгляды, и теперь демократ».
Нет. Где Чадлин отказался от взглядов «путиниста и присоединителя» земель русского мира? Нигде и никогда. Уже будучи в регсовете ОР РБ, Чадлин хвалится и гордится своими учениками в МГЕРе и боевиками и не скрывает, а публично отстаивает свое "соучастие в Крыму" и «тайных акциях МГЕРа для депутатов ЕР РБ» (по словам Чадлина). Личную близость к руководству РБ и ЕР.
Ссылка
К. Чадлин: «Обучено более 200 человек по направлению "улица", общее количество активистов посетивших мои занятия, более 2000 человек… Я горжусь каждым из ребят, кто обучился у меня и из него вышел толк… на последних праймериз ЕР заняли топовые места. … Каждый год мы обучали примерно 500 молодых парней и девчат современным методам работы с молодежью, приглашали хороших лекторов, проводили занятия личностного роста, разрабатывали проекты, играли в политические ролевые игры, отрабатывали тактику проведения уличных акций, включая несанкционированные, провокации, контрмеры, взаимодействие с силовиками (а они далеко не всегда на стороне мгеровцев) и многое-многое другое… уличные акции. На этих занятиях у меня занимались спортивные ребята и соврешенно безбашенные девчонки, готовые встать в первый ряд на несанкционированном мероприятии. Это "элита" актива. Эти ребята должны быть готовы в одиночку сорвать мероприятие оппонентов или распространить в самой гуще не нашего митинга агитпроп. Но сила и смелость не гарантировали попадание в эту "элиту" движения. Каждое занятие мы изучали федеральну повестку, ребята получали задания что и кого читать в сети, в основном это блоги, аккаунты опозиционных деятелей, официальные властные каналы и все, что связано с околополитикой. Такие требования снижали конверсию до 2-3 человек примерно из 50-60. Но это отличный результат. у нас было специальное занятие для журналистов (ребят кто занимался на жур.потоке) - мы прессовали журналистов, не по-настоящему конечно, влегкую, но с небольшим контактом, чтобы ребята тоже понимали и были готовы к тому, что их может ждать "на улице". Но и журналисты прессовали "уличников", потому что "элита" должна быть готова ответить и поработать на камеру… мы перекрыли более 3000 УИК на территории республики… Ни одна кампания в республике за это время не прошла без моего участия… результат - все те, против кого я работал, не победили… я отказывался избираться в депутаты (предлагали Курултай), именно поэтому после того, как г-н Хамитов одобрил мой проект "Инвест-мост" я отказался от работы в администрации Главы. ».
07.02.2017 г.
Каков Чадлин - супер-оппозициоер? И он далее Чадлин пишет: «"Расти или уходи" - я ухожу. Ухожу в организацию, которая предлагает будущее России, то будущее, которое я считаю неизбежно наступит… Россия будет свободной!»…
Вот перевертыш! Или – все проще, и «на задании товарищи»?
Отметим, к Чадлину, были вопросы «по уголовному делу о мошенничестве» от МВД, как и по Мулюкову (выступавшему на митинге, кандидату в ГД РФ от Яблока РБ), кстати… Ссылка.
Есть весьма любопытный сайт (см. поиском) - «неконстантин нечадлин».
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Нет, господа, политическая и демократическая оппозиция! Нет - так не бывает!
Не обманывайте ни себя, ни ту малую часть народа, который нам еще верит. Наша сила в чистоте помыслов и чистоте наших скромных рядов. Никаких «чадлиных», и соглашающихся их использовать – «потылициных» и «ходорковских», в наших рядах.
К сожалению, уверенное участие таких «чадлиных", и увы - "потылициных" в ОР РБ, говорит о том, что новая оппозиционная структура сразу «под контролем товарищей».
Это нужно осознать всем, кто согласился работать с ОР РБ.
Напомню вам простую истину из Истории революции в России - «Красного колеса».
«Агенты власти и охранки, никогда не укрепляют демократов и сопротивление, они всегда сливают и доносят. Это закон Природы». Прочтите про агента жандармов и лидера "жесткой оппозиции" в Киеве начала 20 века - убивца Петра Столыпина.
Мои Выводы. Митинг у ОР РБ, был «отличный и политически – лучший». Но политическая оппозиция в Башкирии и Уфе должна четко понимать, кто такой Константин Чадлин, а значит, и Андрей Потылицин.
И увы – это нынешнее руководство «Открытой России» в РБ.
Что перечеркивает все и разом. Обязательно. Неизбежно.
Гоните Чадлина прочь! Если вы демократическая оппозиция.
Увы, это и к Потылицину относится… Желающему быть в паре с Чадлиным.
Что прискорбно, но факт. Их методы на выборах?
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Оппозиция в Уфе, вообще находится в тяжелейшем состоянии…
25 лет топчут. Вытоптали. Депекорпус полностью неизбран и не легитимен... И нет оппозиции. Хотя появились штаб Навального и ОР РБ (с Чадлиным)…, но исчезает Яблоко РБ…
Да – Чадлин и Потылицын, тоже оппозиция. Они сами нацелены на власть и начали критиковать власть. А значит – оппозиция.
Только они – «спец-оппозиция и часть спец-операции» самой спец-власти.
Репутация стоит дорого и зарабатывается всю жизнь.
Теряется разом и навечно.
Вот такое превращение произошло с оппозицией в Башкирии. И заслуженно. Если давить демократическую оппозицию 25 лет, то и вырастает нечто «необычное и пугающее... жутковатое». Зеленая трава пробилась через асфальт. Но вылезли, «несъедобные колючки, украшенные яркими и ядовитыми цветами».
Константин Чадлин: «Я регулярно рассказывал (МГЕРовцам), как в республике политизируются бизнес истории, кто кого мочит и какие процессы кому выгодны.
Я рассказывал, что нет в политике друзей, есть партнеры, бывают союзники, но 98% это ситуации кидалова и использования под видом самых благих намерений. И те единицы, со взором горящим, понимали меня».
Чадлин открыто всех и оппозицию тоже, предупредил, кто он и какие у него правила в жизни: "98% это ситуации кидалова и использования под видом самых благих намерений".
Именно так Чадлин действует.
Последннее. Если «боги и народ решили», что Потылицын и Чадлин, это оппозиция и подходящая замена Хамитову или Ялалову, то тогда, я лично – против!
Виктор Золотарев, блогер. Бывший и.о. Председателя «Яблоко» РБ. Уфа.
Именно так Чадлин действует.
Последннее. Если «боги и народ решили», что Потылицын и Чадлин, это оппозиция и подходящая замена Хамитову или Ялалову, то тогда, я лично – против!
Виктор Золотарев, блогер. Бывший и.о. Председателя «Яблоко» РБ. Уфа
Репост бесплатен и приветствуется.
Кстати, Андрей Потылицин - брезгует читать сайт "Уфимский журнал", как он лично мне сказал - "из принципов"... "Ха-ха-ха" - три раза. Но меня читает. Пусть и все граждане в Башкирии - прочитают. Полезно!
Долой "политическую проституцию"!
Бывший И.О. и зам. Председателя партии "Яблоко" в РБ - Виктор Золотарев
Чадлин и Потылицин - кто они в Открытой России в Башкирии?
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