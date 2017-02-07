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Чадлин и Потылицин - кто они в Открытой России в Башкирии?










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Статья была мной написана в мае 2017 года, но не опубликована. Я долго ее писал и просто измучался. А закончив, решил статью - не публиковать, и не критиковать Потылицина.

Чадлин и Потылицин - кто они в Открытой России в Башкирии?


Но сейчас, когда Андрей Потылицин бросил "Открытую Россию" и захотел послужить "спец-товарищу" Ксюше Собчак, но - его не взяли. Радик Дусалиев оказался... еще проворнее... Публикую.

Сначала я навал эту статью: "Уфа. Чадлин и Потылицин - супротив Хамитова и Ялалова. Митинг "Открытой России" в Башкирии".

В Уфе 29 апреля 2017 года прошел удивительный митинг отделения "Открытой России" РБ. Это был лучший, именно политический митинг за многие годы в Башкирии. Лозунги-то были - шикарные, смелые. И заявлены были настоящие политические требования.

Чадлин и Потылицин - кто они в Открытой России в Башкирии?


Митинг был отлично организован Андреем Потылициным и Константином Чадлиным, руководители отделения "Открытая Россия" в РБ.

И начнем с сенсации. Константин Чадлин, теперь - ГЛАВНЫЙ оппозиционер Уфы, а считайте и в Башкирии. Не шучу! Нам не до шуток!

Не верите? И … правильно делаете!

На самом деле, «самый Главный оппозиционЭр» в Уфе и РБ, это - Андрей Сергеевич Потылицин, прямой начальник для Константина Чадлина по отделению "Открытой России" в Башкирии.

А, это те самые, «замечательные руководители из МГЕРа и ЕР РБ». "Два сапога пара".

Сначала они оба работали на ЕР и МГЕР, затем на "Справедливую Россию" («ну очень недорого!»), и теперь на "Открытую Россию". Как оказалось, и сам Михаил Ходорковский - "всеяден". МБХ лично знает, о биографии Чадлина и Потылицина, но его это не остановило, сделать их руководителями в "ОР РБ". Была бы структура создана и работала. А «мораль - ... дело десятое».

"Кто за ужин платит, тот с девушкой танцует"? Бизнесмены и олигарх пришли в оппозицию, и ввели свои новые правила - "торгуют, покупают и продаются"?

Вернемся к митингу.

Главный лозунг митинга "Открытой России" в Уфе, как и по всем городам России - "НАДОЕЛ!". И "надоел" (предполагаю) не только сам "папа и замечательный вечный нацлидер», но и «весь его режим без выборов и легитимного депкорпуса»?

Шикарно, для апреля 2017 года!

И еще были лозунги - глава региона "Хамитов надоел"! И даже мэр Уфы - "Ялалов надоел", вместе с «его или с нашими ямами на дорогах» в Уфе и Башкирии. С дорогущими тарифами ЖКХ, с лживыми «долгами много миллиардными по ЖКХ», висящих на нас, на людях. Долгами, исскуственно выдуманными (через ложь при учете расходов и тарифов) - поставщиками и управляющими компаниями, вместе с чиновниками.

Абсолютно я согласен и поддерживаю! Все они - «Надоели!»…

Митинг ОР РБ провели на самой удачной, из разрешенных "бардово-махровым" Курултаем РБ (поперек статьи "свободы мирных собраний" по Конституции РФ), площадок в Уфе. Перед дворцом "Химиков", в большом рабочем районе столицы Башкирии - в Черниковке. Для жителей центра Уфы, - диковато и глухая окраина, но мы тут выросли и живем. Мы здесь работаем, митингуем и радуемся.

Необычными особенностями митинга, было смелое разрешение от организаторов, выступить всем желающим с любыми проблемами в рамках общей темы - "НАДОЕЛ" (видимо путинизм и Путин), и даже "Надоел Хамитов", "Надоел Ялалов", "надоело отсутствие выборов", и "давайте жить по Конституции"!

Выступающих было больше 10 человек. Все говорили ярко, смело, обоснованно и в рамках закона и Конституции РФ и РБ. Критиковали: «войну, поток ненависти с телевизора и СМИ, рост расходов на оружие, правовой беспредел, отсутствие выборов и независимых судов в Башкирии, несправедливость по жилью и медицине (непрерывное падение уровня медицины, закрытие медпуктов на селе и больниц), коррупцию и воровство чиновников Башкирии и Уфы, и тысячи ям на дорогах Уфы, и почти полное разрушение дорог и мостов по селу РБ».

Ключом к пониманию удивительно смелого митинга, является его ведущий - Константин Чадлин, один из бывших руководителей МГЕР РБ (Молодая Гвардия от ЕР), более того - организатор «штурмовых отрядов и бойцов для нападений на журналистов и митинги оппозиции» (как сам Чадлин пишет в его ЖЖ - Ссылка).

Теперь, как и ранее, Константин Чадлин, - «ближайший соратник» координатора ОР в РБ Андрея Потылицына, тоже бывшего сотрудника АП Президента РБ и куратора за интернетом в РБ от ЕР. Еще недавно "оба двое" отлично работали на ЕР, затем переключились на Справедливую Россию (ближний соратник М.Г.Рахимова – Раиль Сарбаев и "проезжий мимо нас богач", прихвативший мандат в ГД РФ от РБ - некий Омаров). А теперь Чадлин и Потылицын - настоящие "лидеры оппозиции в Башкирии и соратники Михаила Ходорковского по Открытой России".

Именно Константин Чадлин, по согласованию Андрея Потылицына выпускал всех на сцену митинга. Мгеровец - представлял борцов правозащитников и лидеров оппозиции, просто неравнодушных граждан Уфы и Башкирии, и даже кандидата в депутаты в Госдуму РФ - юриста и Яблочника - Рустема Мулюкова.

Я лично - не смог преодолеть отвращение, и просить слова у Мгеровца и создателя штурмовиков ЕР - Константина Чадлина, соучастника референдума марта 2014 года "непризнанного миром присоединения" Крыма к РФ, положившего «начало необъявленной войне России против Украины».

Стоит специально поздравить бывших (или нынешних?) "кураторов" гражданина Чадлина (да и Потылицина). Отличная работа «товарищей».

Повторим, митинг Открытой России, организованный Мгеровцем Константином Чадлиным и его старшим соратником (от ЕР) - Андреем Потылициным, - стал ЛУЧШИМ политическим митингом в Башкиии и в Уфе за многие годы.

И мои фото и видео с митинга.

Видео 1

Видео 2

Видео 3

Видео 4

Видео 5

Видео 6

Видео 7

Видео 8

Видео 9

После митинга. Размышления и вопросы к оппозиции. О чистоте рядов и мыслей.

Андрей Потылицын – грамотный и умный человек, хорошо умеющий писать и знающий интернет и законы продвижения, рекламы и маркетинга. Значит, Потылицин отлично и ясно понимает - как влияет, «дурно пахнущая черносотенная» репутация его соратника и бывшего МГЕРОВца Константина Чадлина, на "личную политическую и человеческую репутацию" самого Андрея Потылицина.

Вопрос к читателям, а как вы думаете, а почему Андрей Потылицын, держит в личных помощниках или в замах столь «одиозную и политически негодную» фигуру Константина Чадлина?

Зачем умный Андрей Сергеевич Потылицин, наносит вред своей личной репутации и подставляет всё и всех, в региональном отделение «Открытой России» РБ?

Ответ, наверное, в том, что сам Чадлин, (возможно,) имел кураторов в Москве и Уфе, когда руководил созданием боевиков МГЕРа в РБ, и «содействовал референдуму по непризнанному миром присоединению» Крыма к РФ?

Но и Андрей Потылицын, (возможно,) имел кураторов в Москве и в Уфе, работая в АП РБ и на ЕР РБ?

И похоже, не сам Потылицин решает, кому быть в руководстве и членом регсовета ОР в РБ. И отказать или выбрать, Потылицин, похоже, не может.

«Люди сверху, так решили". А Ходорковского, сие тоже устраивает. Не брезгливы МБХ и Потылицын - политически.

Есть и еще одно объяснение. Потылицин и Чадлин «плотно работали» вместе на выборах от ЕР, а затем и от СР. И «знают слишком многое друг о друге». Это тоже, возможная причина для Потылицина, не позволяющая ему «отказать» Чадлину. Безопаснее быть вместе и рядом?

Уверен, если Россия и Башкирия, когда-то «в светлом будущем станут демократической страной», то можно предположить, Чадлин будет «обязательно люстрирован».

Но раз Потылицин, настойчиво выбрал Чадлина (понимая последствия), своим ближайшим помощником, то и Потылицин, сам себе в будущем «выбрал люстрацию».

Многим это неясно и неважно. Мне видится такой вариант - вероятным.

Вы только представьте себе, а вдруг Андрей Потылицин, «станет руководителем (первым, вторым, третьим…) в Башкирии», и замом будет иметь – Константина Чадлина? Представили? И как вам это?

И еще. Мне возражают, казалось бы, зрелый человек, либерал, демократ и смелый (Алексей Нефедов) – мол «Чадлин провел уже два митинга «на отлично», и не так уж и страшны его прошлые грехи». А еще высказали из ОР РБ, что «Чадлин пересмотрел свои взгляды, и теперь демократ».

Нет. Где Чадлин отказался от взглядов «путиниста и присоединителя» земель русского мира? Нигде и никогда. Уже будучи в регсовете ОР РБ, Чадлин хвалится и гордится своими учениками в МГЕРе и боевиками и не скрывает, а публично отстаивает свое "соучастие в Крыму" и «тайных акциях МГЕРа для депутатов ЕР РБ» (по словам Чадлина). Личную близость к руководству РБ и ЕР.

Ссылка

К. Чадлин: «Обучено более 200 человек по направлению "улица", общее количество активистов посетивших мои занятия, более 2000 человек… Я горжусь каждым из ребят, кто обучился у меня и из него вышел толк… на последних праймериз ЕР заняли топовые места. … Каждый год мы обучали примерно 500 молодых парней и девчат современным методам работы с молодежью, приглашали хороших лекторов, проводили занятия личностного роста, разрабатывали проекты, играли в политические ролевые игры, отрабатывали тактику проведения уличных акций, включая несанкционированные, провокации, контрмеры, взаимодействие с силовиками (а они далеко не всегда на стороне мгеровцев) и многое-многое другое… уличные акции. На этих занятиях у меня занимались спортивные ребята и соврешенно безбашенные девчонки, готовые встать в первый ряд на несанкционированном мероприятии. Это "элита" актива. Эти ребята должны быть готовы в одиночку сорвать мероприятие оппонентов или распространить в самой гуще не нашего митинга агитпроп. Но сила и смелость не гарантировали попадание в эту "элиту" движения. Каждое занятие мы изучали федеральну повестку, ребята получали задания что и кого читать в сети, в основном это блоги, аккаунты опозиционных деятелей, официальные властные каналы и все, что связано с околополитикой. Такие требования снижали конверсию до 2-3 человек примерно из 50-60. Но это отличный результат. у нас было специальное занятие для журналистов (ребят кто занимался на жур.потоке) - мы прессовали журналистов, не по-настоящему конечно, влегкую, но с небольшим контактом, чтобы ребята тоже понимали и были готовы к тому, что их может ждать "на улице". Но и журналисты прессовали "уличников", потому что "элита" должна быть готова ответить и поработать на камеру… мы перекрыли более 3000 УИК на территории республики… Ни одна кампания в республике за это время не прошла без моего участия… результат - все те, против кого я работал, не победили… я отказывался избираться в депутаты (предлагали Курултай), именно поэтому после того, как г-н Хамитов одобрил мой проект "Инвест-мост" я отказался от работы в администрации Главы. ».

07.02.2017 г.

Каков Чадлин - супер-оппозициоер? И он далее Чадлин пишет: «"Расти или уходи" - я ухожу. Ухожу в организацию, которая предлагает будущее России, то будущее, которое я считаю неизбежно наступит… Россия будет свободной!»…

Вот перевертыш! Или – все проще, и «на задании товарищи»?

Отметим, к Чадлину, были вопросы «по уголовному делу о мошенничестве» от МВД, как и по Мулюкову (выступавшему на митинге, кандидату в ГД РФ от Яблока РБ), кстати… Ссылка.

Есть весьма любопытный сайт (см. поиском) - «неконстантин нечадлин».

Ссылка

Ссылка

Нет, господа, политическая и демократическая оппозиция! Нет - так не бывает!

Не обманывайте ни себя, ни ту малую часть народа, который нам еще верит. Наша сила в чистоте помыслов и чистоте наших скромных рядов. Никаких «чадлиных», и соглашающихся их использовать – «потылициных» и «ходорковских», в наших рядах.

К сожалению, уверенное участие таких «чадлиных", и увы - "потылициных" в ОР РБ, говорит о том, что новая оппозиционная структура сразу «под контролем товарищей».

Это нужно осознать всем, кто согласился работать с ОР РБ.

Напомню вам простую истину из Истории революции в России - «Красного колеса».

«Агенты власти и охранки, никогда не укрепляют демократов и сопротивление, они всегда сливают и доносят. Это закон Природы». Прочтите про агента жандармов и лидера "жесткой оппозиции" в Киеве начала 20 века - убивца Петра Столыпина.

Мои Выводы. Митинг у ОР РБ, был «отличный и политически – лучший». Но политическая оппозиция в Башкирии и Уфе должна четко понимать, кто такой Константин Чадлин, а значит, и Андрей Потылицин.

И увы – это нынешнее руководство «Открытой России» в РБ.

Что перечеркивает все и разом. Обязательно. Неизбежно.

Гоните Чадлина прочь! Если вы демократическая оппозиция.

Увы, это и к Потылицину относится… Желающему быть в паре с Чадлиным.

Что прискорбно, но факт. Их методы на выборах?

Ссылка

Оппозиция в Уфе, вообще находится в тяжелейшем состоянии…
25 лет топчут. Вытоптали. Депекорпус полностью неизбран и не легитимен... И нет оппозиции. Хотя появились штаб Навального и ОР РБ (с Чадлиным)…, но исчезает Яблоко РБ…

Да – Чадлин и Потылицын, тоже оппозиция. Они сами нацелены на власть и начали критиковать власть. А значит – оппозиция.

Только они – «спец-оппозиция и часть спец-операции» самой спец-власти.

Репутация стоит дорого и зарабатывается всю жизнь.
Теряется разом и навечно.

Вот такое превращение произошло с оппозицией в Башкирии. И заслуженно. Если давить демократическую оппозицию 25 лет, то и вырастает нечто «необычное и пугающее... жутковатое». Зеленая трава пробилась через асфальт. Но вылезли, «несъедобные колючки, украшенные яркими и ядовитыми цветами».

Константин Чадлин: «Я регулярно рассказывал (МГЕРовцам), как в республике политизируются бизнес истории, кто кого мочит и какие процессы кому выгодны.

Я рассказывал, что нет в политике друзей, есть партнеры, бывают союзники, но 98% это ситуации кидалова и использования под видом самых благих намерений. И те единицы, со взором горящим, понимали меня».

Чадлин открыто всех и оппозицию тоже, предупредил, кто он и какие у него правила в жизни: "98% это ситуации кидалова и использования под видом самых благих намерений".

Именно так Чадлин действует.

Последннее. Если «боги и народ решили», что Потылицын и Чадлин, это оппозиция и подходящая замена Хамитову или Ялалову, то тогда, я лично – против!

Виктор Золотарев, блогер. Бывший и.о. Председателя «Яблоко» РБ. Уфа.

Именно так Чадлин действует.

Последннее. Если «боги и народ решили», что Потылицын и Чадлин, это оппозиция и подходящая замена Хамитову или Ялалову, то тогда, я лично – против!

Виктор Золотарев, блогер. Бывший и.о. Председателя «Яблоко» РБ. Уфа

Репост бесплатен и приветствуется.

Кстати, Андрей Потылицин - брезгует читать сайт "Уфимский журнал", как он лично мне сказал - "из принципов"... "Ха-ха-ха" - три раза. Но меня читает. Пусть и все граждане в Башкирии - прочитают. Полезно!

Долой "политическую проституцию"!

Бывший И.О. и зам. Председателя партии "Яблоко" в РБ - Виктор Золотарев



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  • 1 | 01.02.2018, 09:40 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 4195 | Рейтинг: -177,6
Статья была мной написана в мае 2017 года, но не опубликована. Я долго ее писал и просто измучался.
============================
Кухарка ,ты бы свою тупую статью вообще не публиковала.Как это можно
долго писать и измучится ? Русские в таком случае говорят,не можешь срать
не мучай жопу.



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  • Эксперт
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  • 2 | 01.02.2018, 09:44 | Автор: юнг
    Публикации: 306 | Комментарии: 33226 | Рейтинг: +5741
Виктор- ты молодец! Ты= как та щука, "чтобы карась не дремал"!

=========Но, я смотрю "Открытую политику" Потылицина и считаю, что он всё делает правильно!



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  • Наблюдатель
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  • 3 | 01.02.2018, 09:59 | Автор: Виктор
    Публикации: 207 | Комментарии: 1615 | Рейтинг: +472,1
Юнг, вы понимаете, что Потылицин много лет прямо руководил Чадлиным?

Они лично провели спецоперацию против одиночных пикетов в Костроме, отвезли туда группу боевиков (предполагаю) Мгера, и подставили людей на пикетах под нарушения правил пикетов, отправив их в суды и под административные штрафы. Они за это получил деньги и выполняли приказ кураторов. Ясно?



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  • 4 | 01.02.2018, 10:00 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 4195 | Рейтинг: -177,6
Оппозиция в Уфе, вообще находится в тяжелейшем состоянии…
25 лет топчут. Вытоптали. Депекорпус полностью неизбран и не легитимен... И нет оппозиции. Хотя появились штаб Навального и ОР РБ (с Чадлиным)…, но исчезает Яблоко РБ…
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Интересно, если оппозицию топчут 25 лет,значит до 1993 года его не топтали?



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  • 5 | 01.02.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Виктор как ты надоел своим нытьем и завистью к коллегам по "борьбе".



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  • 6 | 01.02.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Кадры БАШЛЫКА -он таких кует !!!!



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  • 7 | 01.02.2018, 10:14 | Автор: юнг
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3 | 01.02.2018, 09:59 | Автор: Виктор | На сайте
Публикации: 207 | Комментарии: 1610 | Рейтинг: +471,7
Юнг, вы понимаете, что Потылицин много лет прямо руководил Чадлиным?

=============Витя! Кто прошлое помянет-тому глаз-вон! Берегите зрения!
======
===А , что касается прошлого, кто в прошлом не хулиганил? Назовите?
Я сам кидал камни в соседского кота и воровал сирень для букетов одноклассницам.



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  • 8 | 01.02.2018, 10:15 | Автор: юнг
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Сталин вот тоже много лет руководил Берия, а тот оказался "английским шпионом!



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  • 9 | 01.02.2018, 10:29 | Автор: Виктор
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Юнг, есть большая разница, между вашими глупостями с сиренью,

и подготовкой Чадлиным боевиков для нападения на активистов,

и работой на пропаганду режима Потылицина и Чадлина, с созданием фейковых аккаунов,

с подставой людей в Костроме под суды за одиночные пикеты,

с участием лично Чадлина за деньги по заказу АП в Крыму в марте 2014 по спецоперации захвата Крыма.



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  • 10 | 01.02.2018, 10:43 | Автор: юнг
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9 | 01.02.2018, 10:29 | Автор: Виктор | На сайте
Публикации: 207 | Комментарии: 1611 | Рейтинг: +471,7
Юнг, есть большая разница, между вашими глупостями с сиренью,

и подготовкой Чадлиным боевиков для нападения на активистов,и работой на пропаганду режима Потылицина и Чадлина, с созданием фейковых аккаунов, с подставой людей в Костроме под суды за одиночные пикеты, с участием лично Чадлина за деньги по заказу АП в Крыму в марте 2014 по спецоперации захвата Крыма.

============Ну, тогда, учитывая международную обстановку, "кольцо врагов" и "происки Запада", Вам надо обратиться в компетентные органы, чтобы всё окружение Потылицина и Чадлина проверить вплоть до 5 -го колена. Выявить порочащие связи, обманутых девушек и собутыльников.
Обманутые девушки и собутыльники при правильной организации допросов могут внести много нового в биографии заклятого врага демократии- наглого отщепенца гражданина Чадлина.
А Вам -готовиться выступить свидетелем обвинения на грандиозном судебном процессе!



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  • 11 | 01.02.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Юнг не парься, я этого Витюшу еще будучи учеником 112 школы под ...опу пинал. Тоже мне правозащитник. подлец и негодяй.



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  • 12 | 01.02.2018, 10:51 | Автор: Виктор
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Юнг - они сами - ЧАСТЬ - от "компетентных органов".

И работаю по заданию и под контролем.



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  • 13 | 01.02.2018, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Куцуева хорошенькая зараза такая.



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  • 14 | 01.02.2018, 10:54 | Автор: юнг
    Публикации: 306 | Комментарии: 33226 | Рейтинг: +5741
12 | 01.02.2018, 10:51 | Автор: Виктор | На сайте
Публикации: 207 | Комментарии: 1612 | Рейтинг: +471,5
Юнг - они сами - ЧАСТЬ - от "компетентных органов".

И работаю по заданию и под контролем.
============================================================
===============

Прально. Ты, Витя, чётко уловил линию партии= "кругом враги". И, с той линией вместе колеблешься!



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  • 15 | 01.02.2018, 10:57 | Автор: Виктор
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То есть, некий Аноним и негодяй пишет ложь,

а адвокат Юрий Петрович - ставит ему - плюс?

Кто ты, Аноним? Назови себя. Кто это меня в школе 112 пинал? Врешь ведь. И боишься назвать себя. Лжец ты и трус.



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  • 16 | 01.02.2018, 10:58 | Автор: xrul
    Публикации: 99 | Комментарии: 1950 | Рейтинг: -218,9
Во всём виноват Ирек.



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  • 17 | 01.02.2018, 11:03 | Автор: Виктор
    Публикации: 207 | Комментарии: 1615 | Рейтинг: +472,1
на №14 - Юрию Петровичу, адвокату.

Я назвал факты.

Ни с какой линией партии - я не колеблюсь.

У меня мое личное мнение. Есть в РФ и в мире, и в Уфе, в демократической оппозиции - горстка людей честных.

Не все "враги". Это Юнг - вы врете, и передергиваете.

Юрий Петрович, Не стыдно Адвокату и Зрелому мужчине врать?



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  • 18 | 01.02.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Ты прав во всем,но одинок.Только подумай почему кругом тухлятина и вонь,



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  • 19 | 01.02.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Будем юнгу теперь петровичем звать. А вообще оба вы идиоты.



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  • 20 | 01.02.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Юрий Петрович, Не стыдно Адвокату и Зрелому мужчине врать?
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А тебе Витя? Ты зрелый мужчина или нет? Почему же ты постоянно врешь и ноешь?



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