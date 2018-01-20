Сергей Наумкин: Выемка документов в Правительстве РБ и беспредел в отношении переселенцев из авариек продолжаются

В г.Уфе и по всей Республике Башкортостан (Глава РБ Хамитов Р.З.), Администрацией г.Уфы (АГО г.Уфа, глава Ялалов И.И.), администрациями других городов, являющихся исполнителем адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья, это переселение производится с нарушением закона, прав, свобод, интересов граждан.
Это подтверждает и письмо ген. директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Цицина К.Г. от 01.02.17 г. №КЦ-07/285, направленное им Главе РБ Хамитову Р.З.
Людей переселяют из аварийных коммуналок в «коммуналки 21-го века» по воровской формуле «квадрат на квадрат», а освобождённый земельный участок передаётся под коммерческие стройки. Иногда крепкие, добротные дома объявляются «аварийными».
И то, и другое есть мошенничество в крупных размерах, коррупционная схема рейдерского захвата земельных участков для «своих» застройщиков, присвоение и растрата средств бюджета, направляемых на адресные программы переселения из аварийного жилья.
Переселение из обжитых районов с развитой инфраструктурой для детей и взрослых происходит на окраины города (фактически за город!), где нет поликлиник, детских садов, школ, спортивных, детских площадок, дорог и тротуаров. А рядом со старыми домами возводятся и заселяются новые многоквартирные жилые дома, в которые вполне можно переселить и семьи из «авариек». Ведь здесь места работы взрослых, у детей сады, школы, лечебные учреждения и т.п.
Но, пока, адресными программами по переселению из аварийного жилья, прикрывается воровство средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.
Кроме того АГО г.Уфа и суд незаконно навязывают переселенцам значительные дополнительные затраты на переоборудование обычной квартиры в «коммуналку 21-го века»: замена дверей, установка замков, счётчиков воды, электроэнергии. Это нарушает права и свободы граждан, критерии «равнозначности», «равноценности» и «компенсационности».
Ожидаемыми конечными результатами Адресной программы, подписанной Главой РБ Хамитовым Р.З. (Постановление Правительства РБ от 28.03.14 г. №136), на которую ссылается Цицин К.Г., указаны «строительство и приобретение 315800 кв. м общей площади жилых помещений для переселения 20154 граждан».
По 15.6 кв. м общей площади жилья на одного человека! Почему же АГО г.Уфа и суд загоняют по семь человек взрослых и детей разного пола в одну комнату площадью 18 кв.м?
Куда ушли деньги и жильё для переселения людей по Адресной программе?
Ответ один – они разворованы чиновниками и застройщиками, что уже не раз подтверждали проверки СКР, МВД и прокуратуры.
Действующие ЖК РФ, закон «О Фонде содействия реформированию ЖКХ», Адресные программы переселения из аварийного жилья не содержат указаний загонять по несколько чужих разных семей в одну квартиру или в одну комнату, как это делается в г.Уфе и Башкортостане. Адресными программами по переселению из аварийного жилья, прикрывается воровство средств федерального, регионального и муниципального бюджетов чиновниками и застройщиками, что уже подтверждали проверки ФСБ, СКР, МВД и прокуратуры. Проверка в январе-феврале 2014-го года вскрыла хищения при переселении и сносе аварийного жилья в размере 1.5 млрд. рублей! Но, ни «посадок», ни снятия с должности, ни привлечения кого-либо к какой-либо ответственности не было!
Проверка 2017-го года и ныне идущее расследование в АГО г.Уфа и выемки в аппарате Правительства РБ по сообщениям СМИ выявили, что «чиновники, с превышением полномочий незаконно «перераспределили» из федерального, республиканского и муниципального бюджетов 1 миллиард рублей», предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья.
В конце 2017-го года Администрация г.Уфы возвратила Фонду содействия реформированию ЖКХ более половины ранее полученных и разворованных денег … за счёт многодетных и малоимущих семей, переселяя их по воровской формуле, игнорируя ч.2 ст.57 ЖК РФ, Конституцию РФ и другие законы.
Вот чем оборачиваются писанина В.Путина о "доступном и комфортном жилье гражданам России" (Указ №600 от 07.05.2012г.), его многократные заявления: «Хватит плодить коммуналки в 21-ом веке!», расходы на войны в Сирии и в Украине, враньё и воровство органов власти и местного самоуправления или самоуправства!
Согласно ч.2 ст.57 ЖК РФ вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными. А статья 58 ЖК РФ запрещает заселение одной комнаты лицами разного пола, за исключением супругов.
В нарушение ст.130 Конституции РФ органы МСУ – Администрация г.Уфы, администрации других городов действуют против людей, принуждая к сделке на заведомо невыгодных им условиях, обрекает на нищенское существование, лишая надежды на получение нормального жилья. Покупка квартиры или аренда жилья инвалидами и семьями с малолетними детьми невозможны.
Я обращался к Президенту РФ В.Путину – «гаранту Конституции РФ, прав, свобод и законных интересов человека и гражданина России, от имени уфимских переселенцев несколько раз, начиная с 2010-го года. Последний раз в апреле прошлого года. Были письменные обращения и беседы с чиновниками Администраций Президента РФ и Полномочного его представителя в ПФО, а также с работниками Фонда содействия реформированию ЖКХ с предоставлением им в бумажном и в электронном виде материалов, доказывающих незаконность действий (бездействия) уфимских чиновников, застройщиков, судей, прокуроров, полиции и судебных приставов при переселении граждан из аварийного жилья.
И могу сказать, что в прошлые годы, особенно во время избирательных кампаний (как сейчас!), были положительные результаты – некоторым семьям переселенцев мне удалось помочь как в судебном, так и в несудебном порядке получить нормальное (по норме предоставления!) жильё в виде отдельных квартир в домах, места расположения которых вполне устраивали моих доверителей.
Но, зато, когда заканчивалась «выборная» суета, те же судьи, прокуроры, приставы, чиновники и застройщики снова «беспредельничали», попирая Конституцию РФ, кодексы, законы и так называемое «единство судебной практики»!
Сейчас же им, похоже, всё равно: «выборы-невыборы» – «что хочу, то и ворочу»! По моему мнению, по-видимому, им дана соответствующая отмашка из тех же Администрации Президента РФ, Верховного Суда РФ, Генерального прокурора РФ и от главного «кандидата-самовыдвиженца».
Он и его «друзья-олигархи» теперь уже ничего и никого не боятся, как и Председатель ЦИК РФ Э.Памфилова, обеспечивающая прозрачность фарс-балагана, почему-то называемого «выборы».
С этого фарса и начинается «беспредел» чиновников, депутатов, олигархов, силовиков, цели и задачи которых далеки от Конституции РФ и от интересов народа. Они в ГД РФ, курултаях и советах, на государственной и муниципальной службе «законотворят» и «работают» в пользу своего бизнеса, бизнеса своих друзей и родни.
Переселением по несколько чужих разных семей на один унитаз, ванну, мойку и плиту в квартиры, построенные для одной семьи из 3-4 человек, и не приспособленные для проживания большего числа людей, дети, инвалиды, сироты и старики загоняются в жуть навсегда!
Их обрекают на круглосуточную «гнусь» и «мразь» за их же деньги, направляемые из госбюджета на программу переселения из аварийного жилья, целями которой на бумаге является «создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан»! И это правовое, социальное, демократическое государство? Абсурд!
О каком «улучшении демографии», «повышении рождаемости», о «комфортном жилье» может идти речь, когда по решению суда принудительно выселяют взрослых и детей в одну комнату?!
Правительство РБ, органы власти, МСУ, суд, прокуратура стоят на стороне тех, кто, нарушая закон и обманывая людей, бесплатно получает лучшие земельные участки, строит жильё, продаёт его, получая неосновательное обогащение, способствующее коррупции чиновников и обнищанию народа.
Принудительно выселяя людей, разрушая дома, причиняя физические и нравственные страдания АГО г.Уфа, застройщики, суд, судебные приставы при попустительстве прокуратуры, совершают деяния, ответственность за которые предусмотрена УК РФ.
Но мальчики и девочки, загнанные как скот в стойла «коммуналок 21-го века» или выброшенные на улицу, вырастут и обязательно спросят: Кто? За что? Почему? По какому праву? На основании чего?!…
Действия АГО г.Уфа, застройщика МУП «ИСК г.Уфы» и суда незаконны, а их роль в делах о переселении асоциальна и преступна, построена на доказательствах, полученных с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть в основе решения суда.
Расследуемое сейчас уголовное дело должно быть доведено до конца, преступники установлены и наказаны, а переселенцам должно быть предоставлено жильё по норме предоставления в виде отдельных квартир.
А, если прекратить участие России в войнах, урезать аппетиты властных чиновников, депутатов, «друзей-олигархов» и силовиков, то можно быстро решить проблемы сноса аварийных домов не только в Уфе и Башкортостане, но и во всей стране и обеспечения россиян доступным и комфортным жильём.
Сергей Наумкин, пред. фракции «Зелёная Россия» Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО»
Сергей Наумкин: Выемка документов в Правительстве РБ и беспредел в отношении переселенцев из авариек продолжаются
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