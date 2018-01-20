Сергей Наумкин: Выемка документов в Правительстве РБ и беспредел в отношении переселенцев из авариек продолжаются

Рейтинг публикаций пользователей
80 лет нашей совести: ...

ПОЭТ и артист, не получивший при жизни почетных званий, был поистине народным. ...
  Администратор

В Уфе на «Забастовке ...

В Уфе власти не дали разрешение для проведения "Забастовки избирателей". В Уфе ...
  Администратор

Сергей Наумкин: Слово о ...

29-го января 2018 года нашему старшему товарищу, писателю, публицисту, экологу, ...
  san-ufa

Перепись лизоблюдов как ...

В Уфе Владимира Путина сравнили с Христом. Один из лидеров ...
  natall

В Уфе прошли первые суды ...

В Башкортостане начались судебные процессы над задержанными участниками ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Курортный сбор за дорогой ...

Волей Судьбы мне пришлось поработать в курортной системе, и хочу сказа ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Курортный сбор за дорогой ...

Все мечтает.... восьмой годок пошел фантазёру... дитя, бл...!!!
  Рейтинг: +4  Кухарка

В правительстве РБ прошли ...

69-му. Зулия, пардоньтесь! И спасибо Вам за наводку на этот бред! Я к ...
  Рейтинг: +3  san-ufa

Календарь новостей
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Лучшие комментарии недели
Полицейским поручили охра ...

Колхоз, идет собрание, встает председатель и говорит: у нас проблема — ...
  Рейтинг: +7  юнг

Полицейским поручили охра ...

В школе перед детьми выступает Путин. Видя, что от его речи школьники ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

Националист и уголовник п ...

Безотносительно к Идельбаеву - о нем давно все известно - мерзяйшая ли ...
  Рейтинг: +6  Кухарка

Лучшие комментарии месяца
Драка патриотов: Кто патр ...

Возвращаясь к теме о замене реального патриотизма к Родине, к стране н ...
  Рейтинг: +7  Егерь

Полицейским поручили охра ...

Колхоз, идет собрание, встает председатель и говорит: у нас проблема — ...
  Рейтинг: +7  юнг

Полицейским поручили охра ...

В школе перед детьми выступает Путин. Видя, что от его речи школьники ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Сергей Наумкин: Выемка ...

Вчера некоторые СМИ и интернет-издания сообщили о том, что в Правительстве РБ ...
  16.02.2018   966   58

Курортный сбор за ...

Рустэм Хамитов поддержал идею введения в регионе курортного сбора. Глава ...
  16.02.2018   444   20

Как спасти макулатуру: ...

Сотрудники редакций двух государственных изданий, не сговариваясь, написали ...
  16.02.2018   671   125

В правительстве РБ ...

В министерствах жилищно-коммунального хозяйства и строительства Башкирии была ...
  15.02.2018   1595   125

Мэр, или скандальный мэр? ...

Депутаты Горсовета практически единогласно утвердили годовой отчет главы ...
  15.02.2018   1656   38

Обсуждаемое за месяц
Сергей Наумкин: Выемка ...

Вчера некоторые СМИ и интернет-издания сообщили о том, что в Правительстве РБ ...
  16.02.2018   966   58

Курортный сбор за ...

Рустэм Хамитов поддержал идею введения в регионе курортного сбора. Глава ...
  16.02.2018   444   20

Как спасти макулатуру: ...

Сотрудники редакций двух государственных изданий, не сговариваясь, написали ...
  16.02.2018   671   125

В правительстве РБ ...

В министерствах жилищно-коммунального хозяйства и строительства Башкирии была ...
  15.02.2018   1595   125

Мэр, или скандальный мэр? ...

Депутаты Горсовета практически единогласно утвердили годовой отчет главы ...
  15.02.2018   1656   38

Последние публикации
Сергей Наумкин: Выемка ...

Вчера некоторые СМИ и интернет-издания сообщили о том, что в Правительстве РБ ...
  16.02.2018   966   58

Курортный сбор за ...

Рустэм Хамитов поддержал идею введения в регионе курортного сбора. Глава ...
  16.02.2018   444   20

Как спасти макулатуру: ...

Сотрудники редакций двух государственных изданий, не сговариваясь, написали ...
  16.02.2018   671   125

В правительстве РБ ...

В министерствах жилищно-коммунального хозяйства и строительства Башкирии была ...
  15.02.2018   1595   125

Мэр, или скандальный мэр? ...

Депутаты Горсовета практически единогласно утвердили годовой отчет главы ...
  15.02.2018   1656   38

Бунт статистов: ...

Верховный суд России уже завтра должен рассмотреть иск Ксении Собчак с ...
  15.02.2018   4627   56

Националист и уголовник ...

Творческая мастерская «АртКлуб», известная среди уфимцев как школа ...
  14.02.2018   4093   267

Программа развития ...

Как мы уже говорили, программа развития Зауралья не привела ни к промышленному ...
  13.02.2018   2558   172

Кандидат, за которого ...

Мир против Павла Грудинина: как и почему претендент в президенты от коммунистов ...
  13.02.2018   2167   148

Что выборы, что ...

Власти городов и районов Башкирии используют президентские выборы для ...
  12.02.2018   3012   40

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Февраль 2018 (38)
Январь 2018 (69)
Декабрь 2017 (110)
Ноябрь 2017 (115)
Октябрь 2017 (99)
Сентябрь 2017 (108)
Читаемое за неделю
Бунт статистов: ...

Верховный суд России уже завтра должен рассмотреть иск Ксении Собчак с ...
  15.02.2018   4627   56

Националист и уголовник ...

Творческая мастерская «АртКлуб», известная среди уфимцев как школа ...
  14.02.2018   4093   267

Что выборы, что ...

Власти городов и районов Башкирии используют президентские выборы для ...
  12.02.2018   3012   40

Программа развития ...

Как мы уже говорили, программа развития Зауралья не привела ни к промышленному ...
  13.02.2018   2558   172

Таким везде у нас почет: ...

Бывшего сотрудника Роспотребнадзора осудили за получение взяток и ...
  10.02.2018   2537   25

Читаемое за месяц
Координатора штаба ...

Лилия Чанышеву, координатора штаба Навального в Уфе, задержали за подпись в ...
  27.01.2018   39389   79

Криминальная Башкирия. ...

1974 год. Маленький, сонный райцентр Иглино. В коммунальной квартире на улице ...
  28.01.2018   7938   25

Криминальная Уфа. ...

Девяностые годы, прошлого века. Бандиты совсем обнаглели и добрались до ...
  21.01.2018   7799   61

Награда вместо нар: ...

За вклад в улучшение демографической ситуации в регионе награжден бывший ...
  23.01.2018   5712   62

По уши в крови: ...

В московскую комиссию по вопросам помилования обратились люди, пострадавшие от ...
  20.01.2018   5441   46


Сергей Наумкин: Выемка документов в Правительстве РБ и беспредел в отношении переселенцев из авариек продолжаются

  • Опубликовано: san-ufa | 16.02.2018
    Раздел: Политика | Просмотры: 966 | Комментарии: 58









Оценили
0


Вчера некоторые СМИ и интернет-издания сообщили о том, что в Правительстве РБ изъяли документы по делу о расселении из аварийного жилья.

Сергей Наумкин: Выемка документов в Правительстве РБ и беспредел в отношении переселенцев из авариек продолжаются


В г.Уфе и по всей Республике Башкортостан (Глава РБ Хамитов Р.З.), Администрацией г.Уфы (АГО г.Уфа, глава Ялалов И.И.), администрациями других городов, являющихся исполнителем адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья, это переселение производится с нарушением закона, прав, свобод, интересов граждан.

Это подтверждает и письмо ген. директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Цицина К.Г. от 01.02.17 г. №КЦ-07/285, направленное им Главе РБ Хамитову Р.З.

Людей переселяют из аварийных коммуналок в «коммуналки 21-го века» по воровской формуле «квадрат на квадрат», а освобождённый земельный участок передаётся под коммерческие стройки. Иногда крепкие, добротные дома объявляются «аварийными».

И то, и другое есть мошенничество в крупных размерах, коррупционная схема рейдерского захвата земельных участков для «своих» застройщиков, присвоение и растрата средств бюджета, направляемых на адресные программы переселения из аварийного жилья.

Переселение из обжитых районов с развитой инфраструктурой для детей и взрослых происходит на окраины города (фактически за город!), где нет поликлиник, детских садов, школ, спортивных, детских площадок, дорог и тротуаров. А рядом со старыми домами возводятся и заселяются новые многоквартирные жилые дома, в которые вполне можно переселить и семьи из «авариек». Ведь здесь места работы взрослых, у детей сады, школы, лечебные учреждения и т.п.

Но, пока, адресными программами по переселению из аварийного жилья, прикрывается воровство средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Кроме того АГО г.Уфа и суд незаконно навязывают переселенцам значительные дополнительные затраты на переоборудование обычной квартиры в «коммуналку 21-го века»: замена дверей, установка замков, счётчиков воды, электроэнергии. Это нарушает права и свободы граждан, критерии «равнозначности», «равноценности» и «компенсационности».

Ожидаемыми конечными результатами Адресной программы, подписанной Главой РБ Хамитовым Р.З. (Постановление Правительства РБ от 28.03.14 г. №136), на которую ссылается Цицин К.Г., указаны «строительство и приобретение 315800 кв. м общей площади жилых помещений для переселения 20154 граждан».

По 15.6 кв. м общей площади жилья на одного человека! Почему же АГО г.Уфа и суд загоняют по семь человек взрослых и детей разного пола в одну комнату площадью 18 кв.м?

Куда ушли деньги и жильё для переселения людей по Адресной программе?

Ответ один – они разворованы чиновниками и застройщиками, что уже не раз подтверждали проверки СКР, МВД и прокуратуры.

Действующие ЖК РФ, закон «О Фонде содействия реформированию ЖКХ», Адресные программы переселения из аварийного жилья не содержат указаний загонять по несколько чужих разных семей в одну квартиру или в одну комнату, как это делается в г.Уфе и Башкортостане. Адресными программами по переселению из аварийного жилья, прикрывается воровство средств федерального, регионального и муниципального бюджетов чиновниками и застройщиками, что уже подтверждали проверки ФСБ, СКР, МВД и прокуратуры. Проверка в январе-феврале 2014-го года вскрыла хищения при переселении и сносе аварийного жилья в размере 1.5 млрд. рублей! Но, ни «посадок», ни снятия с должности, ни привлечения кого-либо к какой-либо ответственности не было!

Проверка 2017-го года и ныне идущее расследование в АГО г.Уфа и выемки в аппарате Правительства РБ по сообщениям СМИ выявили, что «чиновники, с превышением полномочий незаконно «перераспределили» из федерального, республиканского и муниципального бюджетов 1 миллиард рублей», предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья.

В конце 2017-го года Администрация г.Уфы возвратила Фонду содействия реформированию ЖКХ более половины ранее полученных и разворованных денег … за счёт многодетных и малоимущих семей, переселяя их по воровской формуле, игнорируя ч.2 ст.57 ЖК РФ, Конституцию РФ и другие законы.

Вот чем оборачиваются писанина В.Путина о "доступном и комфортном жилье гражданам России" (Указ №600 от 07.05.2012г.), его многократные заявления: «Хватит плодить коммуналки в 21-ом веке!», расходы на войны в Сирии и в Украине, враньё и воровство органов власти и местного самоуправления или самоуправства!

Согласно ч.2 ст.57 ЖК РФ вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными. А статья 58 ЖК РФ запрещает заселение одной комнаты лицами разного пола, за исключением супругов.

В нарушение ст.130 Конституции РФ органы МСУ – Администрация г.Уфы, администрации других городов действуют против людей, принуждая к сделке на заведомо невыгодных им условиях, обрекает на нищенское существование, лишая надежды на получение нормального жилья. Покупка квартиры или аренда жилья инвалидами и семьями с малолетними детьми невозможны.

Я обращался к Президенту РФ В.Путину – «гаранту Конституции РФ, прав, свобод и законных интересов человека и гражданина России, от имени уфимских переселенцев несколько раз, начиная с 2010-го года. Последний раз в апреле прошлого года. Были письменные обращения и беседы с чиновниками Администраций Президента РФ и Полномочного его представителя в ПФО, а также с работниками Фонда содействия реформированию ЖКХ с предоставлением им в бумажном и в электронном виде материалов, доказывающих незаконность действий (бездействия) уфимских чиновников, застройщиков, судей, прокуроров, полиции и судебных приставов при переселении граждан из аварийного жилья.

И могу сказать, что в прошлые годы, особенно во время избирательных кампаний (как сейчас!), были положительные результаты – некоторым семьям переселенцев мне удалось помочь как в судебном, так и в несудебном порядке получить нормальное (по норме предоставления!) жильё в виде отдельных квартир в домах, места расположения которых вполне устраивали моих доверителей.

Но, зато, когда заканчивалась «выборная» суета, те же судьи, прокуроры, приставы, чиновники и застройщики снова «беспредельничали», попирая Конституцию РФ, кодексы, законы и так называемое «единство судебной практики»!

Сейчас же им, похоже, всё равно: «выборы-невыборы» – «что хочу, то и ворочу»! По моему мнению, по-видимому, им дана соответствующая отмашка из тех же Администрации Президента РФ, Верховного Суда РФ, Генерального прокурора РФ и от главного «кандидата-самовыдвиженца».

Он и его «друзья-олигархи» теперь уже ничего и никого не боятся, как и Председатель ЦИК РФ Э.Памфилова, обеспечивающая прозрачность фарс-балагана, почему-то называемого «выборы».

С этого фарса и начинается «беспредел» чиновников, депутатов, олигархов, силовиков, цели и задачи которых далеки от Конституции РФ и от интересов народа. Они в ГД РФ, курултаях и советах, на государственной и муниципальной службе «законотворят» и «работают» в пользу своего бизнеса, бизнеса своих друзей и родни.

Переселением по несколько чужих разных семей на один унитаз, ванну, мойку и плиту в квартиры, построенные для одной семьи из 3-4 человек, и не приспособленные для проживания большего числа людей, дети, инвалиды, сироты и старики загоняются в жуть навсегда!
Их обрекают на круглосуточную «гнусь» и «мразь» за их же деньги, направляемые из госбюджета на программу переселения из аварийного жилья, целями которой на бумаге является «создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан»! И это правовое, социальное, демократическое государство? Абсурд!

О каком «улучшении демографии», «повышении рождаемости», о «комфортном жилье» может идти речь, когда по решению суда принудительно выселяют взрослых и детей в одну комнату?!

Правительство РБ, органы власти, МСУ, суд, прокуратура стоят на стороне тех, кто, нарушая закон и обманывая людей, бесплатно получает лучшие земельные участки, строит жильё, продаёт его, получая неосновательное обогащение, способствующее коррупции чиновников и обнищанию народа.

Принудительно выселяя людей, разрушая дома, причиняя физические и нравственные страдания АГО г.Уфа, застройщики, суд, судебные приставы при попустительстве прокуратуры, совершают деяния, ответственность за которые предусмотрена УК РФ.

Но мальчики и девочки, загнанные как скот в стойла «коммуналок 21-го века» или выброшенные на улицу, вырастут и обязательно спросят: Кто? За что? Почему? По какому праву? На основании чего?!…

Действия АГО г.Уфа, застройщика МУП «ИСК г.Уфы» и суда незаконны, а их роль в делах о переселении асоциальна и преступна, построена на доказательствах, полученных с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть в основе решения суда.

Расследуемое сейчас уголовное дело должно быть доведено до конца, преступники установлены и наказаны, а переселенцам должно быть предоставлено жильё по норме предоставления в виде отдельных квартир.

А, если прекратить участие России в войнах, урезать аппетиты властных чиновников, депутатов, «друзей-олигархов» и силовиков, то можно быстро решить проблемы сноса аварийных домов не только в Уфе и Башкортостане, но и во всей стране и обеспечения россиян доступным и комфортным жильём.

Сергей Наумкин, пред. фракции «Зелёная Россия» Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО»




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

« Назад 1 2 3 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 16.02.2018, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Сергей Наумкин, пред. фракции «Зелёная Россия» Башкирского РО РОДП «ЯБЛОКО»

--------------------
Наумкин забыл добавить к подписи, что он еще и мошенник скрывающийся от правосудия. Сколько людей обманул Наумкин?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 16.02.2018, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели Ялалов и на этот раз выкрутится?!
Если это случится то можно констатировать что Основной закон в РФ не работает, а раз так то и нет страны, а есть т е р е т о р и я, где правят воры и пройдохи.



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 3 | 16.02.2018, 09:26 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11830 | Рейтинг: -1556,5
Наказать преступников мало.Нужно выполнить Майский Указ президента России а главу региона и сити мена снять с работы и возбудить уголовные дела на Них -для начала за халатность а там в полне возможно и как соучастников преступления.



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 4 | 16.02.2018, 09:29 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11830 | Рейтинг: -1556,5
Круглый год в Уфе платим за отопление .Такого нет во многих городах России. Нарушается Сам принцип -оплачиваем не оказанные услуги. Что там Ялалов Ирек сити мен и глава региона что в доле? Или прошляпили.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 16.02.2018, 09:36 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1779 | Комментарии: 57167 | Рейтинг: +12072,9
В своём доме 8 ударами ножа в шею «покончила с собой» замминистра здравоохранения Татарстана Елена Шишмарева, попытавшаяся дать показания о коррупционной системе президента Рустама Минниханова

Ну, вы понимаете...



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 16.02.2018, 09:40 | Автор: юнг
    Публикации: 309 | Комментарии: 33480 | Рейтинг: +5755,4
"А, если прекратить участие России в войнах, урезать аппетиты властных чиновников, депутатов, «друзей-олигархов» и силовиков, то можно быстро решить проблемы...."

===============Однако......Смелый ход. Надо было выдвинуться в президенты!
Сейчас ВВП возьмет на заметку предложения тов. Наумкина и быстро прекратит участие в войнах. Или ещё подождёт 300 убитых россиян?



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 16.02.2018, 09:44 | Автор: юнг
    Публикации: 309 | Комментарии: 33480 | Рейтинг: +5755,4
То-то Наш несокрушимый и несменяемый охрип и ссутулился
____________________________________________
А что ему делать остается?
Одно из двух - или признать удар и ответить симметрично(то есть начать напрямую воевать с Америкой) или не признавать ничего и с тупым выражением лица твердить своё сакральное - "Этонемы - Настамнет - Авыдокажите".
А что хуже?
Оба хуже.
И самое главное, что винить некого, в эту глухую безвыходь он загнал себя сам.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 16.02.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда расхерачили вагнеровцев в Сирии вскрылась правда почему Путин ввязался в авантюру - все просто , шли отжать нефтеперерабатывающий завод - вот откуда уши растут



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 16.02.2018, 09:54 | Автор: юнг
    Публикации: 309 | Комментарии: 33480 | Рейтинг: +5755,4
..............Молчит полумесяц,
И снова с востока таинственный ветер подул.
Молчит полумесяц,И снова идут на войну Петербург и Стамбул.
Висит полумесяц, Не хочет, проклятый, никак превращаться в луну.
Он слушает песни, печальные песни о тех, кто погиб, кто томится в плену.



Оценили
0

  • # 10 | 16.02.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 16.02.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
раньше, когда мне было лет 40, говорили - социализм, это прежде всего учет и контроль. Сегодня учет только при сборе налогов (но не при распределении). Вот деньги на строительство выдали, а где контроль расходования средств, да их нет, так как они приняли закон, что бизнес будоражить нельзя. Деньги выделили, а их истратили НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ лица. А если бы в ходе строительства контролировали каждый пункт сметы по объему и сроку??? эти НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ лица установились бы и таких казусов было бы меньше.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 16.02.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 16.02.2018, 09:44 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 309 | Комментарии: 33472 | Рейтинг: +5754,7
То-то Наш несокрушимый и несменяемый охрип и ссутулился
____________________________________________
А что ему делать остается?
Одно из двух - или признать удар и ответить симметрично(то есть начать напрямую воевать с Америкой) или не признавать ничего и с тупым выражением лица твердить своё сакральное - "Этонемы - Настамнет - Авыдокажите".
А что хуже?
Оба хуже.
И самое главное, что винить некого, в эту глухую безвыходь он загнал себя сам.
+++++++++++++++++++++++++++++++

Интересно, Лимонов не стал критиковать никого, хотя при ударе США полегли в основном его сторонники.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 16.02.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 16.02.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда расхерачили вагнеровцев в Сирии вскрылась правда почему Путин ввязался в авантюру - все просто , шли отжать нефтеперерабатывающий завод - вот откуда уши растут
_______________________
Лично у тебя уши растут из ж-пы.
"...шли отжать нефтеперерабатывающий завод".
У кого отжать, для кого отжать?
Вообще-то Сирийскую нефть пытаются отжать у Сирии американцы.
Ты, случаем, не знаешь, кто пригласил американских военных в Сирию?
То есть "вагнеровцы", что бы и кто бы не говорил, но действуют на стороне международно признанного правительства Сирии. Вот у этого правительства и пытаются отжать нефть амеры.
Все войны идут за экономические интересы, и только полные дебилы в стадии перехода к идиотизму верят, что американцы с союзниками несут с помощью томогавков и авианосцев свет демократии диким аборигенам.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 16.02.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8-му , да уж заведомо не для тебя - иди учи матчасть



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 16.02.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странное отношение к труду, как источнику существования, сформировалось в Башкирии за 27 лет правления башкирской элиты из провинции.
Никто не желает трудиться ибо видят: богаче всех живет тот, кто во (при) власти.
Они процветают на лжи, чиновничьем паратизировании и никто их не останавлявает. По-этому у людей опускаются руки.
Кому охота рвать жилы, если за труд получают жалкие гроши, а плоды работы присвоит хозяин, из-за которого выглядывают мурла чиновника и банкира-ростовщика?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 16.02.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 16.02.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 16.02.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда расхерачили вагнеровцев в Сирии вскрылась правда почему Путин ввязался в авантюру - все просто , шли отжать нефтеперерабатывающий завод - вот откуда уши растут
_______________________
Лично у тебя уши растут из ж-пы.
"...шли отжать нефтеперерабатывающий завод".
У кого отжать, для кого отжать?
Вообще-то Сирийскую нефть пытаются отжать у Сирии американцы.
Ты, случаем, не знаешь, кто пригласил американских военных в Сирию?
То есть "вагнеровцы", что бы и кто бы не говорил, но действуют на стороне международно признанного правительства Сирии. Вот у этого правительства и пытаются отжать нефть амеры.
Все войны идут за экономические интересы, и только полные дебилы в стадии перехода к идиотизму верят, что американцы с союзниками несут с помощью томогавков и авианосцев свет демократии диким аборигенам.
+++++++++++++++++++++++


По твоему разумению, российские наемники шли отжать скважины у америкосов и отдать сирийцам. Так сказать из благородных побуждений.

Америкосы сволочи, не дали отжать.


Ну и кто прав, правда на чьей стороне?



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 17 | 16.02.2018, 10:50 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11830 | Рейтинг: -1556,5
6 Юра Генри Форд сказал если обнулить 50 самых богатых евреев на планете Земля то не будет ни войн ни революций.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 16.02.2018, 10:55 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1779 | Комментарии: 57167 | Рейтинг: +12072,9
Курды - тоже сирийцы.

Нелегитимнолсть Асада - известна абсолютно всем, в том числе и нелегитимнойму пуйлу. Но - больше-то с нами уже никто не дружит, не считается.

Траты из бюджета на войнушку в Сирии - пуйло покрывает отжатием нефти и газа у сирийцев - СЕБЕ В КАРМАН!!!!

Про ФИДЕ с Илюмжиновым, который там барыжит нефтянкой - слышал? Им из-за Кирсанчика счета блокирнули. Будем наблюдать....



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 19 | 16.02.2018, 10:59 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 11830 | Рейтинг: -1556,5
Лена Мне ли Вам объяснять что вся возня вокруг Сирии это нефть -прибыль от нефти. Мотивация всех войн и конфликтов отжать природные ресурсы у страны а граждан сделать рабами . РФ рабы США.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 16.02.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 16.02.2018, 10:59 | Автор: materu | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 11827 | Рейтинг: -1556,4

Лена Мне ли Вам объяснять что вся возня вокруг Сирии это нефть -прибыль от нефти. Мотивация всех войн и конфликтов отжать природные ресурсы у страны а граждан сделать рабами . РФ рабы США.
-----------------------------
Не только это. Еще газ. США хотят продавать катарский газ в Европу и вытеснить с этого рынка Россию. А труба должна пройти из Катара в Европу через Сирию. Асад им в этом отказывает.



Оценили
2

« Назад 1 2 3 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com