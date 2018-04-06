Виктор Золотарев: Итоги невыборов марта 2018 - залог системного кризиса

Оппозиция не допускается на ТВ и в СМИ, Немцов убит, Навальный ложной судимостью не допущен к выборам. Фактически, запрещены митинги и марши. Штаб Навального получил в Уфе порядка 800 отказов на проведение митингов за год. Оппозиция лишена финансирования. Оппозиционные демократические партии «удушены». Политика и само политическое поле - вытоптаны. Мнимой оппозиции в Госдуме РФ разрешено лишь поддакивать власти. Сталинисты маршируют. Ввведены ряд драконовских законов в нарушение основ и принципов Конституции России.
По политическим статьям или за критику власти в РФ, как когда-то в СССР, сидят по тюрьмам и лагерям десятки (и сотни) людей. Спасаясь от тюрьмы, уехали из России многие тысячи талантливых людей. В депкорпусе РФ, остались единицы людей из демократической оппозиции. А в Госдуме и Совете Федераций РФ демократической оппозиции вообще не осталось, ни одного человека. Что же это за режим такой, выдавивший из депкорпуса России - ВСЕХ демократов и либералов?
Путин незаконно (по Конституции РФ) выдвигается на пятый или четвертый срок.
Верховный и Конституционный суды РФ это поддерживают.
Путин отказывается от дебатов.
Путин не ушел в отпуск. Путин постоянно на ЦТ ТВ, и идет его реклама. Показывают фильмы о Путине. ЦИК РФ не против.
Сами дебаты на ТВ умышленно превращены в цирк специальными теле-методами и спрятаны от народа на очень раннее, или очень позднее время.
Например, я лично, специально желая увидеть выступления Григория Явлинского на ТВ, и старался найти их. Но с трудом я сумел увидеть лишь несколько куцых и коротких отрывков выступлений Явлинского. Понятно, что до избирателя, при таком подходе ЦТ ТВ, довести свою позицию не удастся никому. ЦТ ТВ открыто вело пропаганду в пользу «нацлидера», показывая фильмы о нем, и умышленно не давало остальным кандидатам поговорить с избирателями.
В Башкортостане 18 марта, все повторилось «в сотый раз», как и на всех предыдущих «невыборах» всех уровней, да и по всей России.
Результаты по Башкортостану:
1. ЦИК Башкортостана объявил, якобы по РБ, - явка 75,5% и за «нацлидера» - 77,7%.
Посмейтесь – явка при Хайдаре Валееве, за 6 лет якобы упала на 1%! Просто – в рамках погрешности от заданной цифры.
2. За демократический путь в Башкортостане, за Яблоко и Явлинского, якобы, проголосовали только – 0,8%. Что тоже – ложь.
3. За всех «псевдо-патриотов» власти и коммунистов разных оттенков тоталитарного (от красного и до почти коричневого), 8% плюс 12%.
О чем нам говорят эти цифры?
Назовем главное:
1. Результат невыборов марта 2018, есть «результат некой спецоперации» группы людей вертикали власти, по узурпации власти в России, в их личных и корыстных целях». Избиркомы превращены в «послушный инструмент вертикали власти».
2. Незаконно и многократно (долгие годы, безнаказанно) использовалось служебное положение верхушки, для контроля за нижестоящими чиновниками и председателями и секретарями УИков, за членами УИКов. Существует и система материальных поощерений вертикалью власти - членов и председателей УИКов, за выполнение ими «заранее заданных явки и процентов».
3. Давно и плотно установлен полный, незаконный и антиконституционный контроль людей во власти, над «заданным заранее ими самими результатом невыборов».
4. Очевиден и «преступный и корыстный умысел людей во власти» – полная узурпация власти, что прямо запрещено Конституцией России. С этих преступных действий, вертикаль имеет: должности, власть, и деньги.
5. Это и есть суть и основа коррупции, - присвоение самим себе власти, при имитации выборов.
6. Люди во власти управляют лично институтом выборов и всем процессом выборов. Налажен и существует тотальный, многоступенчатый и плотный контроль за всеми УИКами, особо – за итогом и протоколами.
3. Есть жесткая вертикаль. Руководитель РБ и АП РБ, главы районов, их замы, ЦИК РБ,ТИКи.
7. Завышенные явка и проценты, говорят об отсутствии Свободы СМИ, о цензуре, о развитой пропаганде власти, в Башкортостане, да и в России тоже. О жестком контроле власти за бюджетниками во время выборов.
«Заоблачные» и безобразно лживые цифры, по явке и по процентам (75,5% и 77,7%) в Башкортостане и России, за «несменяемого 18 лет «нацлидера», (а ныне - 24 года), это весомое и точное доказательство, и это свидетельство - полной «узурпации власти, самими чиновниками вертикали власти». В том числе, - узурпация самого института «невыборов».
Это основа политической и экономической коррупции.
Это основа - глубокого общего системного политического, нравственного и экономического кризиса.
Это доказательство узурпации ТВ и СМИ (превратившихся в пропаганду власти) Это доказательство «верной службе людей в погонах», но службе - не Конституции России, Башкортостана и народу, а лично – «группе людей во власти».
Важно нам понять, и это - главное. Мы, потеряв выборы и свободу СМИ, получили в России режим, итальянского типа. Назовем его - режим «веника единых прутиков». Где, «все ветви власти вступили в незаконный и антиконституционный сговор, по удержанию власти в их руках».
Лично Руководитель Башкортостана - Рустэм Хамитов, отвечает за соблюдение Конституций РФ и РБ перед народом региона почти восемь лет. И в первую очередь, за возможность выборов, как основу формирования власти. Рустэм Хамитов многкратно доказал – он не выполняет и никогда не будет выполнять основ Конституции РФ.
После 20 лет беспредела на «невыборах» в РБ команды М.Г.Рахимова, и последние восемь лет правления Р.З.Хамитова, институт невыборов окончательно превратился в «машину по управляемому массированному изготовлению (много более трех тысяч) фальшивых протоколов» УИКов, ТИКов, с «бессменным» Хайдаром Валеевым во главе ЦИК РБ, с 2011 года. С сомнительной докторской диссертацией юриста и с медалью - «За Крым», 28 февраля 2014 года.
Освободитель Крыма?
Система отлажена. Избиркомы РБ выдают результат, «заданный заранее людьми власти». Соучаствуют в этом мероприятии, сам Р.З.Хамитов и АП РБ, и почти все избиркомы (3 500 УИКов и 70 ТИКов), главы и замы всех 54 районов Башкортостана. Все соучаствуют лично. В результате массовых фальсификаций, «все невыборы - незаконны, а депкорпус РБ (да и РФ) много лет нелегитимен и неизбран народом». «Люди в погонах» не препятствуют.
Наоборот, охраняют и прикрывают. В том числе и суды.
Невыборы ведут нас к отставанию, коррупции, кризису и коллапсу.
Основой достойной жизни людей, процветания экономики и общества, здравоохранения и образования у первых 10 стран мира является демократия. Это соблюдение и уважение гражданских прав каждого Человека, институты честных выборов, наличие независимых судов и свобода СМИ, независимость друг от друга ветвей власти, свобода и уважение к наукам, бизнесу, медицине, равенство прав людей независимо от их расы, национальности и веры, либо атеизма. Недопустимость узурпации власти. Сменяемость власти. Недопустимость длительного пребывания во власти одного человека. Избираемые и зависимые от избирателей депутаты. Живые политические партии оппозиции независимые от власти. Свобода слова, митингов и собраний.
А в США, кроме того, записано в Конституции, «право и обязанность народа на восстание, если власть узурпирована»… И «право владения оружием гражданами передовых стран» записано в их Конституции... В России этого нет. Но нет и выборов. Нет и гражданского общества.
Но, если нет в стране демократии, то страна обязательно будет в длительном и системном кризисе, политическом и экономическом - всегда. И нет исключений.
Не бывают народ и отдельные люди страны счастливы и свободны в тоталитарных или авторитарных режимах. Отставание развития и репрессии в авторитарных режимах неизбежны. Войны и агрессия - неизбежны. Поток ненависти с ТВ экранов – следствие и часть режима, не имеющего честных выборов и свободы слова.
Каковы итоги невыборов марта 2018 в Башкортостане?
Что говорят нам цифры и проценты указанные в протоколах 3 500 УИКов в 54 районах Башкортостана? В общем, это относится и ко всем регионам России, и к Москве, и к Петербургу.
Откройте сайт ЦИК РБ и посмотрите сами, пять или десять минут, на результаты по разным УИКам и районам Башкирии.
Сводная таблица по Башкирии. Пробегитесь по строчке – за Путина по районам. Все показали СВЕРХ много. Все районы преуспели в любви и поддержке нацлидера. И в выдумке результатов.
Возьмем «рекодсменов» – Кармаскалинский район и Бакалинский район (91.39% за Путина по району), и УИК №2292 показывает в протоколе 99,1% за Путина, УИК №2272 показывает в протоколе 98.47% за Путина. Бакалы – два УИКа по 98.5% и 89% всего.
Может ли такое быть в реальности? Нет – не может. Так не бывает!
А почему не являются подобные результаты, - основанием для проверок прокуратурой по этим УИКам и по всему району? Нет, не будут проверять – раз «все во власти довольны» выдающимися результатами народной любви. Половина народа сводят концы с концами, а любовь к власти на – 99%.
Хотя, мы видим явную и массовую фальсификацию, и проверка подделки подписей в журналах УИКов рекордсменов, легко могла бы дать «удивительную картину», и стать основанием для уголовных дел.
Но… Ничего не будет. И причины понятны. Все в пользу нацлидера и партии власти, вертикали власти.
Выводы.
Выборов в России и Башкортостане, нет и не будет, при сложившемся режиме и кадровом составе вертикали власти и людей в избиркомах. Для возврата к выборам, всех участников многолетнего мошенничества следует отстранить от управления государством, то есть необходима всеобщая люстрация (запрет).
Нарушение основ Конституций РФ и РБ в части гражданских прав и свобод имеет целью узурпацию власти, и является основой системного политического, общественного и экономического кризиса двигающего регион и страну в целом к коллапсу.
Ни при каких обстоятельствах люди вертикали власти добровольно не откажутся от узурпации власти. Но неизбежно, развивающийся общий кризис найдет выход в изменении всей стуктуры системы скачком.
В кризис и коллапс страну и регион ведут именно те силы и люди, кто заменили выборы - на их имитацию и по факту - узурпировали власть.
И последнее. Те люди, кто фактически уничтожили институт выборов в Башкортостане и в России, лично виновны, что развитие страны произойдет не на выборах. При вашем режиме - выборов не существует. И политический кризис неизбежно перейдет в коллапс.
Вы - задержка в развитии России. Но - развитие вам не остановить.
Россия обязательно вернется к выборам и демократии, к жизни по Конституции России и РБ.
Россия обязательно будет свободной и демократической страной!
Как и записано в Конституции России.
Виктор Золотарев, Уфа, Башкирия - Башкортостан
Виктор Золотарев: Итоги невыборов марта 2018 - залог системного кризиса
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