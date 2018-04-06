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Виктор Золотарев: Итоги невыборов марта 2018 - залог системного кризиса










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Начнем с главного. События 18 марта 2018 года, нельзя называть «выборами Президента России». Это скорее, - «спецоперация чиновников вертикали власти, по переназначению их нацлидера, для узурпации власти». ЦИК Башкортостана объявил, якобы по РБ, - явка 75,5% и за «нацлидера» голосовали - 77,7%. Фантастический успех. Или безобразное мошенничество?

Виктор Золотарев: Итоги невыборов марта 2018 - залог системного кризиса


Оппозиция не допускается на ТВ и в СМИ, Немцов убит, Навальный ложной судимостью не допущен к выборам. Фактически, запрещены митинги и марши. Штаб Навального получил в Уфе порядка 800 отказов на проведение митингов за год. Оппозиция лишена финансирования. Оппозиционные демократические партии «удушены». Политика и само политическое поле - вытоптаны. Мнимой оппозиции в Госдуме РФ разрешено лишь поддакивать власти. Сталинисты маршируют. Ввведены ряд драконовских законов в нарушение основ и принципов Конституции России.

По политическим статьям или за критику власти в РФ, как когда-то в СССР, сидят по тюрьмам и лагерям десятки (и сотни) людей. Спасаясь от тюрьмы, уехали из России многие тысячи талантливых людей. В депкорпусе РФ, остались единицы людей из демократической оппозиции. А в Госдуме и Совете Федераций РФ демократической оппозиции вообще не осталось, ни одного человека. Что же это за режим такой, выдавивший из депкорпуса России - ВСЕХ демократов и либералов?

Путин незаконно (по Конституции РФ) выдвигается на пятый или четвертый срок.

Верховный и Конституционный суды РФ это поддерживают.

Путин отказывается от дебатов.

Путин не ушел в отпуск. Путин постоянно на ЦТ ТВ, и идет его реклама. Показывают фильмы о Путине. ЦИК РФ не против.

Сами дебаты на ТВ умышленно превращены в цирк специальными теле-методами и спрятаны от народа на очень раннее, или очень позднее время.

Например, я лично, специально желая увидеть выступления Григория Явлинского на ТВ, и старался найти их. Но с трудом я сумел увидеть лишь несколько куцых и коротких отрывков выступлений Явлинского. Понятно, что до избирателя, при таком подходе ЦТ ТВ, довести свою позицию не удастся никому. ЦТ ТВ открыто вело пропаганду в пользу «нацлидера», показывая фильмы о нем, и умышленно не давало остальным кандидатам поговорить с избирателями.

В Башкортостане 18 марта, все повторилось «в сотый раз», как и на всех предыдущих «невыборах» всех уровней, да и по всей России.

Результаты по Башкортостану:

1. ЦИК Башкортостана объявил, якобы по РБ, - явка 75,5% и за «нацлидера» - 77,7%.

Посмейтесь – явка при Хайдаре Валееве, за 6 лет якобы упала на 1%! Просто – в рамках погрешности от заданной цифры.

2. За демократический путь в Башкортостане, за Яблоко и Явлинского, якобы, проголосовали только – 0,8%. Что тоже – ложь.

3. За всех «псевдо-патриотов» власти и коммунистов разных оттенков тоталитарного (от красного и до почти коричневого), 8% плюс 12%.

О чем нам говорят эти цифры?

Назовем главное:

1. Результат невыборов марта 2018, есть «результат некой спецоперации» группы людей вертикали власти, по узурпации власти в России, в их личных и корыстных целях». Избиркомы превращены в «послушный инструмент вертикали власти».

2. Незаконно и многократно (долгие годы, безнаказанно) использовалось служебное положение верхушки, для контроля за нижестоящими чиновниками и председателями и секретарями УИков, за членами УИКов. Существует и система материальных поощерений вертикалью власти - членов и председателей УИКов, за выполнение ими «заранее заданных явки и процентов».

3. Давно и плотно установлен полный, незаконный и антиконституционный контроль людей во власти, над «заданным заранее ими самими результатом невыборов».

4. Очевиден и «преступный и корыстный умысел людей во власти» – полная узурпация власти, что прямо запрещено Конституцией России. С этих преступных действий, вертикаль имеет: должности, власть, и деньги.

5. Это и есть суть и основа коррупции, - присвоение самим себе власти, при имитации выборов.

6. Люди во власти управляют лично институтом выборов и всем процессом выборов. Налажен и существует тотальный, многоступенчатый и плотный контроль за всеми УИКами, особо – за итогом и протоколами.

3. Есть жесткая вертикаль. Руководитель РБ и АП РБ, главы районов, их замы, ЦИК РБ,ТИКи.

7. Завышенные явка и проценты, говорят об отсутствии Свободы СМИ, о цензуре, о развитой пропаганде власти, в Башкортостане, да и в России тоже. О жестком контроле власти за бюджетниками во время выборов.

«Заоблачные» и безобразно лживые цифры, по явке и по процентам (75,5% и 77,7%) в Башкортостане и России, за «несменяемого 18 лет «нацлидера», (а ныне - 24 года), это весомое и точное доказательство, и это свидетельство - полной «узурпации власти, самими чиновниками вертикали власти». В том числе, - узурпация самого института «невыборов».

Это основа политической и экономической коррупции.

Это основа - глубокого общего системного политического, нравственного и экономического кризиса.

Это доказательство узурпации ТВ и СМИ (превратившихся в пропаганду власти) Это доказательство «верной службе людей в погонах», но службе - не Конституции России, Башкортостана и народу, а лично – «группе людей во власти».

Важно нам понять, и это - главное. Мы, потеряв выборы и свободу СМИ, получили в России режим, итальянского типа. Назовем его - режим «веника единых прутиков». Где, «все ветви власти вступили в незаконный и антиконституционный сговор, по удержанию власти в их руках».

Лично Руководитель Башкортостана - Рустэм Хамитов, отвечает за соблюдение Конституций РФ и РБ перед народом региона почти восемь лет. И в первую очередь, за возможность выборов, как основу формирования власти. Рустэм Хамитов многкратно доказал – он не выполняет и никогда не будет выполнять основ Конституции РФ.

После 20 лет беспредела на «невыборах» в РБ команды М.Г.Рахимова, и последние восемь лет правления Р.З.Хамитова, институт невыборов окончательно превратился в «машину по управляемому массированному изготовлению (много более трех тысяч) фальшивых протоколов» УИКов, ТИКов, с «бессменным» Хайдаром Валеевым во главе ЦИК РБ, с 2011 года. С сомнительной докторской диссертацией юриста и с медалью - «За Крым», 28 февраля 2014 года.

Освободитель Крыма?

Система отлажена. Избиркомы РБ выдают результат, «заданный заранее людьми власти». Соучаствуют в этом мероприятии, сам Р.З.Хамитов и АП РБ, и почти все избиркомы (3 500 УИКов и 70 ТИКов), главы и замы всех 54 районов Башкортостана. Все соучаствуют лично. В результате массовых фальсификаций, «все невыборы - незаконны, а депкорпус РБ (да и РФ) много лет нелегитимен и неизбран народом». «Люди в погонах» не препятствуют.

Наоборот, охраняют и прикрывают. В том числе и суды.

Невыборы ведут нас к отставанию, коррупции, кризису и коллапсу.

Основой достойной жизни людей, процветания экономики и общества, здравоохранения и образования у первых 10 стран мира является демократия. Это соблюдение и уважение гражданских прав каждого Человека, институты честных выборов, наличие независимых судов и свобода СМИ, независимость друг от друга ветвей власти, свобода и уважение к наукам, бизнесу, медицине, равенство прав людей независимо от их расы, национальности и веры, либо атеизма. Недопустимость узурпации власти. Сменяемость власти. Недопустимость длительного пребывания во власти одного человека. Избираемые и зависимые от избирателей депутаты. Живые политические партии оппозиции независимые от власти. Свобода слова, митингов и собраний.

А в США, кроме того, записано в Конституции, «право и обязанность народа на восстание, если власть узурпирована»… И «право владения оружием гражданами передовых стран» записано в их Конституции... В России этого нет. Но нет и выборов. Нет и гражданского общества.

Но, если нет в стране демократии, то страна обязательно будет в длительном и системном кризисе, политическом и экономическом - всегда. И нет исключений.

Не бывают народ и отдельные люди страны счастливы и свободны в тоталитарных или авторитарных режимах. Отставание развития и репрессии в авторитарных режимах неизбежны. Войны и агрессия - неизбежны. Поток ненависти с ТВ экранов – следствие и часть режима, не имеющего честных выборов и свободы слова.

Каковы итоги невыборов марта 2018 в Башкортостане?

Что говорят нам цифры и проценты указанные в протоколах 3 500 УИКов в 54 районах Башкортостана? В общем, это относится и ко всем регионам России, и к Москве, и к Петербургу.

Откройте сайт ЦИК РБ и посмотрите сами, пять или десять минут, на результаты по разным УИКам и районам Башкирии.

Сводная таблица по Башкирии. Пробегитесь по строчке – за Путина по районам. Все показали СВЕРХ много. Все районы преуспели в любви и поддержке нацлидера. И в выдумке результатов.

Возьмем «рекодсменов» – Кармаскалинский район и Бакалинский район (91.39% за Путина по району), и УИК №2292 показывает в протоколе 99,1% за Путина, УИК №2272 показывает в протоколе 98.47% за Путина. Бакалы – два УИКа по 98.5% и 89% всего.

Может ли такое быть в реальности? Нет – не может. Так не бывает!

А почему не являются подобные результаты, - основанием для проверок прокуратурой по этим УИКам и по всему району? Нет, не будут проверять – раз «все во власти довольны» выдающимися результатами народной любви. Половина народа сводят концы с концами, а любовь к власти на – 99%.

Хотя, мы видим явную и массовую фальсификацию, и проверка подделки подписей в журналах УИКов рекордсменов, легко могла бы дать «удивительную картину», и стать основанием для уголовных дел.

Но… Ничего не будет. И причины понятны. Все в пользу нацлидера и партии власти, вертикали власти.

Выводы.

Выборов в России и Башкортостане, нет и не будет, при сложившемся режиме и кадровом составе вертикали власти и людей в избиркомах. Для возврата к выборам, всех участников многолетнего мошенничества следует отстранить от управления государством, то есть необходима всеобщая люстрация (запрет).

Нарушение основ Конституций РФ и РБ в части гражданских прав и свобод имеет целью узурпацию власти, и является основой системного политического, общественного и экономического кризиса двигающего регион и страну в целом к коллапсу.

Ни при каких обстоятельствах люди вертикали власти добровольно не откажутся от узурпации власти. Но неизбежно, развивающийся общий кризис найдет выход в изменении всей стуктуры системы скачком.

В кризис и коллапс страну и регион ведут именно те силы и люди, кто заменили выборы - на их имитацию и по факту - узурпировали власть.

И последнее. Те люди, кто фактически уничтожили институт выборов в Башкортостане и в России, лично виновны, что развитие страны произойдет не на выборах. При вашем режиме - выборов не существует. И политический кризис неизбежно перейдет в коллапс.

Вы - задержка в развитии России. Но - развитие вам не остановить.

Россия обязательно вернется к выборам и демократии, к жизни по Конституции России и РБ.

Россия обязательно будет свободной и демократической страной!

Как и записано в Конституции России.

Виктор Золотарев, Уфа, Башкирия - Башкортостан




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 03.05.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 марта 2018 года произошло переизбрание Генерального директора ЗАО РФ "Путин и Компания" на новый срок. Вот и вся недолга. Что тут рассусоливать то.



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  • Эксперт
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  • 2 | 03.05.2018, 10:58 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34365 | Рейтинг: +5792,7
А вдруг царь-то ненастоящий?
А.Невзоров
― Посмотрим, посмотрим. Я думаю, что им годится уже любой. И причем понятно, что все соперники по выборам – это такие кремлевские гомункулусы, выращенные специально в секретных лабораториях Кириенко. Но и гомункулусы – оказывается, им тоже, как выяснилось, очень страшно. Вот, например, Грудинин. Вот от имени и по поручению «проигранцев» он, наконец, включил язычную мышцу и, что называется, отработал по объекту, сообщил в своем интервью, что ни на земле, ни на небе соперников у В.В. быть в принципе не может. При этом Грудинин себя самого сравнил и Иисусом Христом и кокетливо поправил терновый венец из клубники по 370 рублей килограмм. Конечно, он показал, как привязано русское мировоззрение аграрное к еврейскому фольклору, но дело даже не в этом.

Кстати, принято очень мудрое решение в последние дни. Это полностью дана команда на отход всему чиновничьему корпусу, всем официальным лицам, всем госслужащим на отход из СМИ, чтобы присутствие их было как можно меньше, чтобы они, наконец, замолчали, потому что может создаться впечатление, что Владимир Владимирович – это тот, кто командует исключительно идиотами.



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  • Эксперт
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  • 3 | 03.05.2018, 11:03 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34365 | Рейтинг: +5792,7
Несмотря на то, что официальных результатов ЦИК по выборам президента России пока нет, в Кремле, по данным издания, уже началась подготовка к торжественному приему, посвященному инаугурации Владимира Путина.
Согласно схеме, имеющейся в распоряжении «МБХ-Медиа», мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и в нем примут участие 700 человек.
Известно, что 19 гостей будут сидеть за одним столом «П» с президентом. Далее стоят два стола по 20 мест, которые займут приближенные главы государства. Остальные гости будут рассредоточены по залу: планируется установить 8 столов по 32 места и 11 столов по 36 мест. По данным из схемы, обслуживает банкет комбинат питания «Кремлевский».

...13 млн рублей из федерального бюджета. В меню морской гребешок с овощными блинами и соусом из белых грибов, копченый палтус с листьями молодого салата, рулет из жареной утки с розмарином и кизиловым соусом, салат из морепродуктов с пюре авокадо, жареный камчатский краб с мини-рататуем. На горячее стейк из осетрины, фаршированный овощами с соусом шампань и каре ягненка с лазаньей из баклажанов. Крепкий алкоголь имеет приличную выдержку.



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  • Гость
  •  
  • 4 | 03.05.2018, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Несмотря на то, что официальных результатов ЦИК по выборам президента России пока нет, в Кремле, по данным издания, уже началась подготовка к торжественному приему, посвященному инаугурации Владимира Путина.
Согласно схеме, имеющейся в распоряжении «МБХ-Медиа», мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и в нем примут участие 700 человек.
Известно, что 19 гостей будут сидеть за одним столом «П» с президентом. Далее стоят два стола по 20 мест, которые займут приближенные главы государства. Остальные гости будут рассредоточены по залу: планируется установить 8 столов по 32 места и 11 столов по 36 мест. По данным из схемы, обслуживает банкет комбинат питания «Кремлевский».

...13 млн рублей из федерального бюджета. В меню морской гребешок с овощными блинами и соусом из белых грибов, копченый палтус с листьями молодого салата, рулет из жареной утки с розмарином и кизиловым соусом, салат из морепродуктов с пюре авокадо, жареный камчатский краб с мини-рататуем. На горячее стейк из осетрины, фаршированный овощами с соусом шампань и каре ягненка с лазаньей из баклажанов. Крепкий алкоголь имеет приличную выдержку.
__________________________++++++++++++++++++
Ну и ладно. А они че? должны нажраться салата Оливье и напившись, уткнуться мордой в тарелку?



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  • 5 | 03.05.2018, 12:08 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2408 | Рейтинг: -248,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
| Автор: юнг
Публикации: 312 | Комментарии: 34356 | Рейтинг: +5792,3
А вдруг царь-то ненастоящий?
А.Невзоров
― Посмотрим, посмотрим. Я думаю, что им годится уже любой. И причем понятно, что все соперники по выборам – это такие кремлевские гомункулусы, выращенные специально в секретных лабораториях Кириенко. Но и гомункулусы – оказывается, им тоже, как выяснилось, очень страшно. Вот, например, Грудинин. Вот от имени и по поручению «проигранцев» он, наконец, включил язычную мышцу и, что называется, отработал по объекту, сообщил в своем интервью, что ни на земле, ни на небе соперников у В.В. быть в принципе не может. При этом Грудинин себя самого сравнил и Иисусом Христом и кокетливо поправил терновый венец из клубники по 370 рублей килограмм. Конечно, он показал, как привязано русское мировоззрение аграрное к еврейскому фольклору, но дело даже не в этом.

Кстати, принято очень мудрое решение в последние дни. Это полностью дана команда на отход всему чиновничьему корпусу, всем официальным лицам, всем госслужащим на отход из СМИ, чтобы присутствие их было как можно меньше, чтобы они, наконец, замолчали, потому что может создаться впечатление, что Владимир Владимирович – это тот, кто командует исключительно идиотами
-----------
Смотрите как Невзоров технично сьехал с темы Путина. В своей программе по Уху Мойши, Невзоров критикует всех, особенно попов, но никогда не касается Путина и его окружение.

Очень хитрожопый этот жидомассон Невзоров.Он из этой же питерской шайки.



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  • 6 | 03.05.2018, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему не выборы? Я проголосовал и выбрал кого хотел.



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  • 7 | 03.05.2018, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Либерасты даже 1 процента не набрали. Смеюсь.



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  • 8 | 03.05.2018, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 03.05.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

18 марта 2018 года произошло переизбрание Генерального директора ЗАО РФ "Путин и Компания" на новый срок. Вот и вся недолга. Что тут рассусоливать то.
-------------------------------------
вот так , по - Чеховски , кратко , ёмко , точно....Учитесь , Виктор!!!
турк



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  • 9 | 03.05.2018, 13:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1798 | Комментарии: 58700 | Рейтинг: +12193
8 | 03.05.2018, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.05.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

18 марта 2018 года произошло переизбрание Генерального директора ЗАО РФ "Путин и Компания" на новый срок. Вот и вся недолга. Что тут рассусоливать то.
-------------------------------------
вот так , по - Чеховски , кратко , ёмко , точно....Учитесь , Виктор!!!
турк
_____________________________________
САМО-ПЕРЕ-НАЗНАЧЕНИЕ, а не переизбрание.

1. За 18 лет зачищено политическое поле - почти под НОЛЬ.
2. Единственного реального кандидата - Навального - отстранили и от эфира(СМИ, в первую очередь ТВ).
3. Зомбо-ящик работает на единственного "кандидата" - круглосуточно более 15 лет - с момента ликвидации свободного НТВ.

Узурпация власти - апофеоз НЕвыборов-2018.

АПОФЕО́З
Торжественная заключительная массовая сцена некоторых театральных представлений.



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  • 10 | 03.05.2018, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Отличные выборы. Массовость и целеустремленность. Народ за Путина.



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  • 11 | 03.05.2018, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
От приспособления для изготовления чебуреков пользы больше, чем от копипастов Юнга.
А г-н Золотарев возмущается, почему в Башкирии такие мало голосовали за "настоящую оппозицию"
Вы сами то, господа ельциноидные либерасты, понимаете, какие проектные мысли вы несете избирателям?
Один скулеж и чушь собачья, замешанные на лжи и ненависти ко всем и вся в России.



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  • 12 | 03.05.2018, 14:55 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34365 | Рейтинг: +5792,7
По данным судебного департамента ВС РФ, с 2015 года в России уменьшается количество россиян, осужденных за коррупционные преступления. Впервые снижение было отмечено по итогам 2016 года, а в прошлом году тенденция стала особенно заметной. На 14% сократилось число обвинительных приговоров по делам о коррупции – всего их было 9,5 тыс.

Примечательно, что сокращение произошло за счет взяткодателей. С 2015 года их число уменьшилось более чем в 4 раза. Примечательно, что за 2017 год не было зафиксировано ни одного случая коммерческого подкупа. Напомним, что именно по этой статье предъявлено обвинение уфимскому адвокату Ромео Фарукшину.

Однако вышеуказанные цифры – это лишь судебная статистика, которая говорит о доведенных до приговора делах. Между тем статистика, приведенная башкирским прокурором Андреем Назаровым, отличается от судебной. Рост коррупционных преступлений в республике составил 7% (880 эпизодов). Количество взяток должностных лиц составило 62 случая с ростом на 12,7 % по отношению к прошлому году. Что касается коррупционных проявлений, то их зафиксировано более 2 000, по ним было применено около 1 500 дисциплинарных взысканий. По представлению прокуроров 32 чиновника были уволены в прошлом году в связи с утратой доверия.



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  • 13 | 03.05.2018, 14:57 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 14831 | Рейтинг: -2795,3
А в США, кроме того, записано в Конституции, «право и обязанность народа на восстание, если власть узурпирована»… И «право владения оружием гражданами передовых стран» записано в их Конституции... В России этого нет. Но нет и выборов. Нет и гражданского общества.
-------------------
Вот ужо раздадут оружие и будя как у укропов, о чем и мечтает этот кахол.



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  • 14 | 03.05.2018, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правда о "джентельменстве" англичан

"Весной 1944 года капитана 2-го ранга И. И. Фисановича командировали в Великобританию, где англичане должны были передать Советскому Союзу в счёт репараций с Италией четыре английские подводные лодки. Их нужно было изучить и переправить своим ходом на советскую военную базу. За два месяца опытные подводники под командованием И.Фисановича освоили британскую подводную лодку тип S-«Sunfish», получившую после поднятия на ней Советского военно-морского флага индекс «В-1».
25 июля 1944 года подводная лодка В-1 под советским военно-морским флагом вышла из шотландского порта Леруик на Шетландских островах, но на пути в Полярный погибла. Долгое время причины её гибели оставались невыясненными.
Командованию ВМФ СССР "удалось установить, что в 9 часов 39 минут по Гринвичу 27 июля 1944 года лодку атаковал и потопил самолет «Liberator» 86-й авиаэскадрильи Берегового командования ВВС Великобритании"



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  • 15 | 03.05.2018, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
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Гость

10 | 03.05.2018, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отличные выборы. Массовость и целеустремленность. Народ за Путина.



— + -2 Оценили
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Гость

11 | 03.05.2018, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
От приспособления для изготовления чебуреков пользы больше, чем от копипастов Юнга.
А г-н Золотарев возмущается, почему в Башкирии такие мало голосовали за "настоящую оппозицию"
Вы сами то, господа ельциноидные либерасты, понимаете, какие проектные мысли вы несете избирателям?
Один скулеж и чушь собачья, замешанные на лжи и ненависти ко всем и вся в России.



— + -2 Оценили
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12 | 03.05.2018, 14:55 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 312 | Комментарии: 34358 | Рейтинг: +5792,3
***
Деменцируешь, старче?



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  • 16 | 03.05.2018, 15:16 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34365 | Рейтинг: +5792,7
Да нет...Статистика показывает, что многие со мной согласны. Только анонимные шавки пытаются испортить здоровый воздух Ужа.



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  • Наблюдатель
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  • 17 | 03.05.2018, 15:20 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 36 | Комментарии: 7469 | Рейтинг: +2004,9
Вот ужо раздадут оружие и будя как у укропов, о чем и мечтает этот кахол...
___________________________________________________
Надо раздать. Надо Федя!
Пусть дураки друг-друга почикают. Глядишь и генофонд улучшим.
Глядишь и следующее поколение будет жить в нормальной стране, а не в "стране дураков", а там и до коммунизьмы рукой подать:)))



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  • Наблюдатель
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  • 18 | 03.05.2018, 15:28 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 36 | Комментарии: 7469 | Рейтинг: +2004,9
10 | 03.05.2018, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Отличные выборы. Массовость и целеустремленность...
___________________________________________
А что конкретно привлекает вас в той заднице в которую вы так массово стремитесь?



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  • 19 | 03.05.2018, 15:30 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34365 | Рейтинг: +5792,7
Массовость и целеустремленность...



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  • 20 | 03.05.2018, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За демократический путь в Башкортостане, за Яблоко и Явлинского, якобы, проголосовали только – 0,8%. Что тоже – ложь.
---------------------------
Цифры даже завышены. Узок круг почитателей Явлинского и страшно далеки они от народа. 30 лет он маленькой кучке дибилов мозги пудрит. А кучка дибилов живет в своем замкнутом мирке и считает, что все тоже молятся на этот утиль. Явлинского сдать старьевщикам в утиль.



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