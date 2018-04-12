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Новая метла для взяточников: Управление ФСБ Башкирии возглавил борец с коррупцией










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В Башкирии сменилось руководство регионального управления ФСБ.

Новая метла для взяточников: Управление ФСБ Башкирии возглавил борец с коррупцией


Сегодня стало известно о кадровых перестановках в руководстве башкирского управления ФСБ. Генерал Олег Гайденко покинул должность руководителя управления, как ранее прогнозировал ProUfu.ru.

На эту должность назначен бывший руководитель УФСБ по Астраханской области генерал Юрий Серышев. Ранее Серышев возглавлял управление в Ингушетии. Там под его руководством были задержаны и посажены более 120 чиновников-взяточников.

Одним из самых известных дел Серышева стало раскрытие сети коммерческих организаций в Ингушетии, связанных с зарубежными спецслужбами.

Олег Гайденко же займет должность в пограничной службе ФСБ. По некоторым данным, его назначат заместителем руководителя этого силового ведомства.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Гость
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  • 1 | 10.05.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нам нужен ФСБшник с таким опытом работы в так называемых "национальных" республиках. Пора взять башнациков за яйца.



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  • 2 | 10.05.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 10.05.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нам нужен ФСБшник с таким опытом работы в так называемых "национальных" республиках. Пора взять башнациков за яйца.
-----------------------


Пощупай свои, че к ним в штаны лезешь?



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1

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  • 3 | 10.05.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как правило сюда назначают или бездельников как Коновалов ,или взяточников-на прокорм.



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  • 4 | 10.05.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 08.05.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сам-то карлик бровятый служил?

А этот карлик бровастый не гордится замами и начальником. УКСа - своими подельниками, которыепод уголовщиной, и которых он прикрывает по наглому, держит их при себе, плюя в лицо каждому горожанину.
Кого он собрал вокруг себя!?.
Скажи мне - кто твой друг, и я скажу - кто ты

Скажите, а этот Серышев возьмется за ялаловскую банду в администрации Уфы?
Или вольется в нее?



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  • 5 | 10.05.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
может мллиард нйдется



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2

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  • 6 | 10.05.2018, 11:27 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4245 | Рейтинг: -694,8
Если в масштабе России посмотреть, то на сегодняшний день главный взяточник посаженный в тюрьму это Улюкаев Алексей Валетдинович.



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  • 7 | 10.05.2018, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в Татарстане начальник УФСБ выходец из башкирского Управления Хамитов Д.Г. И ничего, Татарстан живет и здравствует. А здесь что у нас красные командиры приезжают с басмачеством бороться? Начальники Чукотки ёпт прст. Продолжайте депрессировать Зауралье, и будет вам работа Палагины, Гайденко и иже с ними.



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  • 8 | 10.05.2018, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 10.05.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
может мллиард нйдется --про этот уже забыть пора,как бы другой не слямзили.



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  • 9 | 10.05.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УГАДАЙ КТО ЭТО. Годовой доход 4 млн.руб.,имеет 3 квартиры в уфе ,2 -джипа ,дом-610 кв.м. и так помелочи.......



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  • 10 | 10.05.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 10.05.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УГАДАЙ КТО ЭТО. Годовой доход 4 млн.руб.,имеет 3 квартиры в уфе ,2 -джипа ,дом-610 кв.м. и так помелочи....... Видимо это скромный чиновник ,уж очень неубедительные владения. Может конечно дом полная чаща,как у Захарченко.



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  • 11 | 10.05.2018, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 10.05.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
может мллиард нйдется
***
Бери больше.
Речь уже идет об поиске следов узкоцелевых 1,6 млрд. федерального бюджета.
Грозная хамитовская главбухгалтерша как-то не вдруг стала мечтать о теплом кресле в Курултае...



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  • 12 | 10.05.2018, 12:48 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2442 | Рейтинг: -253,7
Первым делом надо разобраться с ЖКХ.

Беспредел в этой сфере приведёт к бунту.



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  • # 13 | 10.05.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 14 | 10.05.2018, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 15 | 10.05.2018, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 16 | 10.05.2018, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...." Одним из самых известных дел Серышева стало раскрытие сети коммерческих организаций в Ингушетии, связанных с зарубежными спецслужбами...."
======================================================
Не поделились , с работником ФСБ !
Да и вывод какой - то скользкий , раскрытие
..." коммерческих организаций в Ингушетии, связанных с зарубежными спецслужбами.."
Грузинские или Абхазские спецслужбы , занимались коммерцией на территории РФ ?



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  • 17 | 10.05.2018, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 10.05.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нам нужен ФСБшник с таким опытом работы в так называемых "национальных" республиках. Пора взять башнациков за яйца.

****
Если ФСБшник будет брать за яйца башнациков а не коррупционеров пусть идет лесом, может там и партизан татнциков, чувнациков, зацепит.



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  • # 18 | 10.05.2018, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 19 | 10.05.2018, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 10.05.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нам нужен ФСБшник с таким опытом работы в так называемых "национальных" республиках. Пора взять башнациков за яйца.
================================
и ты сам каждый день поглаживаешь их за яйца?



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  • 20 | 10.05.2018, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
народ уже догадался - чей ресурс УЖ,и кому служат кухарки: не зря же через день посты во славу фсб



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