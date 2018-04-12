Новая метла для взяточников: Управление ФСБ Башкирии возглавил борец с коррупцией

В Башкирии сменилось руководство регионального управления ФСБ.Сегодня стало известно о кадровых перестановках в руководстве башкирского управления ФСБ. Генерал Олег Гайденко покинул должность руководителя управления, как ранее прогнозировал ProUfu.ru.На эту должность назначен бывший руководитель УФСБ по Астраханской области генерал Юрий Серышев. Ранее Серышев возглавлял управление в Ингушетии. Там под его руководством были задержаны и посажены более 120 чиновников-взяточников.Одним из самых известных дел Серышева стало раскрытие сети коммерческих организаций в Ингушетии, связанных с зарубежными спецслужбами.Олег Гайденко же займет должность в пограничной службе ФСБ. По некоторым данным, его назначат заместителем руководителя этого силового ведомства.