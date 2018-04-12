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Эксперт: Регионам не стоит надеяться на обновленное правительство










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Политолог Ростислав Туровский считает, что реалистичная региональная стратегия развития в нынешних условиях вряд ли появится.

Эксперт: Регионам не стоит надеяться на обновленное правительство


Политолог Ростислав Туровский высказал свое мнение о перспективах деятельности обновленного федерального правительства.

- Финансовая политика федерального центра неизбежно будет ужесточаться. Было бы наивным думать, что после выборов на регионы прольется золотой дождь. И с этой точки зрения знаковым может стать увеличение политического веса и статуса Антона Силуанова: он хорошо и профессионально разбирается в межбюджетных отношениях, и продолжит политику, для которой первостепенной целью является достижение сбалансированности федерального бюджета с приоритетным решением федеральных же задач. Траты федеральных средств на регионы, вероятно, будут и далее «оптимизироваться» и сокращаться, а лоббировать интересы регионов губернаторам будет еще труднее, - пояснил свое мнение политолог.

Вероятно, первоочередной задачей данного правительства станет создание «подушки безопасности» для периода транзита власти после новой думской кампании и перед следующими выборами главы государства, считает Туровский. По его мнению, следует обратить внимание на изменение системы кураторства над региональной политикой, вследствие чего удастся удержать статус-кво разве что дальневосточному блоку. С уходом Хлопонина, видимо, не будет и отдельного куратора Северного Кавказа на уровне вице-премьера.

- Но еще важнее то обстоятельство, что Козак может утратить многолетнюю функцию вице-премьера, курирующего региональную политику в целом, - поделился эксперт. - С одной стороны, это показывает, что какой-либо специальной системной работы в сфере региональной политики правительство вести не будет: скорее, этой сферой будут заниматься все ведомства – каждое в рамках своего функционала. С другой стороны, это удобнее для минэкономразвития, которое усилит свои позиции в роли фактического основного проводника региональной экономической политики.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 11.05.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Политолог Ростислав Туровский высказал свое мнение о перспективах деятельности обновленного федерального правительства.
===================================
Какие бы небыли перспективы у федерального правительства, перспективы населения стран ужасны, мрачны и отчаянно безнадежны...



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  • Гость
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  • 2 | 11.05.2018, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие бы небыли перспективы у федерального правительства, перспективы населения стран ужасны, мрачны и отчаянно безнадежны...
--------------------------
И в чем эта безнадежность? Ты голодаешь, не образован и тебе нечего надеть? Ты не имеешь возможности зарабатывать деньги? У тебя голова и руки не работают? Если так, то тебе никакое правительство и никакой строй не помогут.



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  • Гость
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  • 3 | 11.05.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эксперт: Регионам не стоит надеяться на обновленное правительство
***
В переводе на кухонный язык- беспомощной хамитовской рб- полный пипец?
Бля.., простим недоступность "башкирской" медицины, там они не ведают, что творят.
Однако полного неумения и отсутствие проектного мышления и желания работать на регион и страну в случае с крошечным вертолетиком "Роторфлай" хамитовской команде простить всё не могу.



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  • Участник
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  • 4 | 11.05.2018, 12:55 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1064 | Рейтинг: +317,3
Пока у власти чмо гебешное надеяться на лучшее никому не стоит. Все лучшее только чинушам и силовикам. С другой стороны рабсиянам так и надо.



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  • 5 | 11.05.2018, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ российский , это славные Бараны !
Кого достойны и заслужили те и управляют вами ! Жили не тужили в крепостничестве до 1 861 года и дальше будите жить !



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  • 6 | 11.05.2018, 20:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 11.05.2018, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ российский , это славные Бараны !
Кого достойны и заслужили те и управляют вами ! Жили не тужили в крепостничестве до 1 861 года и дальше будите жить !
---------------------
А ты будешь жить как то по другому? Твои предки не холопами были?



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  • 7 | 11.05.2018, 23:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 11.05.2018, 20:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 11.05.2018, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ российский , это славные Бараны !
Кого достойны и заслужили те и управляют вами ! Жили не тужили в крепостничестве до 1 861 года и дальше будите жить !
---------------------
А ты будешь жить как то по другому? Твои предки не холопами были?
___________________
Что вы! Вы беседуете с потомком как минимум графа, а то и князя. Сейчас таких "аристократов" много: отмыли с физии навоз, что бы не сильно воняло, и сразу в "графья".
А копни происхождение - "люди холопского звания". Но сколько у этого "обаристокртившегося", причём только в своих глазах, быдла презрения к обычным трудящимся людям!



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