Эксперт: Регионам не стоит надеяться на обновленное правительство

Политолог Ростислав Туровский считает, что реалистичная региональная стратегия развития в нынешних условиях вряд ли появится.Политолог Ростислав Туровский высказал свое мнение о перспективах деятельности обновленного федерального правительства.- Финансовая политика федерального центра неизбежно будет ужесточаться. Было бы наивным думать, что после выборов на регионы прольется золотой дождь. И с этой точки зрения знаковым может стать увеличение политического веса и статуса Антона Силуанова: он хорошо и профессионально разбирается в межбюджетных отношениях, и продолжит политику, для которой первостепенной целью является достижение сбалансированности федерального бюджета с приоритетным решением федеральных же задач. Траты федеральных средств на регионы, вероятно, будут и далее «оптимизироваться» и сокращаться, а лоббировать интересы регионов губернаторам будет еще труднее, - пояснил свое мнение политолог.Вероятно, первоочередной задачей данного правительства станет создание «подушки безопасности» для периода транзита власти после новой думской кампании и перед следующими выборами главы государства, считает Туровский. По его мнению, следует обратить внимание на изменение системы кураторства над региональной политикой, вследствие чего удастся удержать статус-кво разве что дальневосточному блоку. С уходом Хлопонина, видимо, не будет и отдельного куратора Северного Кавказа на уровне вице-премьера.- Но еще важнее то обстоятельство, что Козак может утратить многолетнюю функцию вице-премьера, курирующего региональную политику в целом, - поделился эксперт. - С одной стороны, это показывает, что какой-либо специальной системной работы в сфере региональной политики правительство вести не будет: скорее, этой сферой будут заниматься все ведомства – каждое в рамках своего функционала. С другой стороны, это удобнее для минэкономразвития, которое усилит свои позиции в роли фактического основного проводника региональной экономической политики.