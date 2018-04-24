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У проректора БашГУ силовики провели выемку документов










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Сегодня внимание правоохранительных органов было направлено в отношении проректора по социально-экономическому развитию Антона Шаронова.

У проректора БашГУ силовики провели выемку документов


Источники в силовых структурах сегодня сообщили, что в первую половину дня БашГУ с «официальным визитом» вновь посетили представители силовых структур. При этом они разнятся в ведомственной принадлежности визитеров. Один источник утверждает, что это снова были представители госбезопасности, другие, что более вероятно, сообщают, что мероприятия проводились в пользу СК по РБ.

Тем не менее, известно, что выемка документов коснулась кабинета проректора по социально-экономическому развитию Антона Шаронова. Сами силовики предпочитают не комментировать свои мероприятия на этой стадии и хранят молчание. Но наш источник в классическом университете утверждает, что сегодняшний визит правоохранительных органов ни что иное, как проявление внутренней борьбы в университете и «ответка» за аналогичные мероприятия в отношении проректора Юлая Янбаева.

- Что-то мне подсказывает, что дело связано с корпусом бывшего БЭТО на улице Тукаева. Там столкнулись вполне конкретные порой диаметрально противоположные интересы застройщика и руководителей университета. Противоположные интересы прежде всего внутри руководителей. Это все длинная и увлекательная история откатов и лоббирования, достойная отдельного внимания, но пока давайте дадим силовикам возможность самим разобраться. Антон Анатольевич – очень грамотные аккуратный человек, поэтому ничего крамольного, например, 10 млн рублей как у Юлая Янбаева у него не обнаружили. Зато были изъяты документы по премированию и другим сомнительным действиям Юлая Аглямовича. В любом случае, стыдно теперь за университет, в котором уже накопился целый букет уголовных дел, - сообщает источник в Башгосуниверситете.

Напомним, что менее месяца назад сотрудники УФСБ по РБ провели выемку в кабинете первого проректора Юлая Янбаева. По нашей информации, второму лицу университета инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных по грантам, а также незаконный оборот государственных дипломов.

В приемной Антона Шаронова на наши телефонные звонки не отвечали.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 19.05.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Доброе утро, ребята УЖа!

- Дружина, равняйсь! Смирно! Знамя внести!

(Знаменосцы чеканят шаг, барабанщик и горнист: трат-та-тата, тут-ту-дуду!)

- Председателям советов отрядов сдать рапорт!

- Отряд, равняйсь! Смирно! Товарищ председатель совета дружины!
Отряд имени Павлика Морозова на торжественную линейку, посвящённую 96-летию создания Всесоюзной пионерской организации, построен! Наш девиз (отряд хором): "Все героя память чтут, борцу с коррупцией - САЛЮТ!"
Рапорт сдан. Председатель совета отряда Сабиров! :)

С ДНЁМ ПИОНЕРИИ, ДРУЗЬЯ!



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  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 19.05.2018, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На всех должностях руководителей должно быть не больше 2 человек из 10 нерусской национальности. Иначе кумовства не избежать. Другим путём искоренить тяжёлое наследие байства невозможно.



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