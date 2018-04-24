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Когда курултайщикам делать нечего, они возбуждаются гимном

  • Опубликовано: natall | 23.05.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 1103 | Комментарии: 95
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Депутаты комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Курултая Башкирии подготовили к первому чтению проект поправок в закон «О государственной символике…», направленных на популяризацию флага и гимна республики.

Когда курултайщикам делать нечего, они возбуждаются гимном


Поправки предусматривают, что государственный флаг Башкирии должен постоянно размещаться на зданиях или на территориях школ и профессиональных образовательных организаций независимо от формы их собственности, равно как и флаг России. Кроме того, учебные заведения обяжут исполнять гимн республики в начале учебного года и на мероприятиях, посвященным государственным и муниципальным праздникам, следует из текста поправок.

Как заявил на заседании зампредседателя комитета по госстроительству Эдуарда Мустафин, «проект нацелен на воспитание гражданственности и патриотизма».

Коммерсант
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В Башкортостане изменят правила использования государственного флага и государственного гимна

В Башкортостане депутаты Госсобрания планируют принять ряд изменений в правила использования государственного флага и государственного гимна республики.

Рассмотрение изменений запланировано на 31 мая, пишет РБК.

Так, парламентарии предлагают, чтобы флаг республики был постоянно вывешен на зданиях республиканских школ независимо от их форм собственности или установлен на их территориях. А также депутаты предлагают, чтобы флаг Башкортостана поднимался во время массовых мероприятий (в том числе спортивных и физкультурно-оздоровительных), проводимых школами.

Что касается гимна республики, то теперь он будет исполняться в школах и колледжах 1 сентября перед первым уроком, а также во время проводимых образовательными организациями торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам.

— Принятие этой нормы не означает обязательного исполнения гимна учащимися. Они могут петь его только по своему желанию, — рассказали в пресс-службе Госсобрания Башкортостана.

Кроме того, гимн будет исполняться в обязательном порядке при открытии памятников и памятных знаков, а также при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным праздникам. Ранее эта возможность только допускалась.

Идель.Реалии
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 23.05.2018, 07:39 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ | На сайте
    Публикации: 37 | Комментарии: 7499 | Рейтинг: +2008,8
Флаг нужен пиратский, а в качестве гимна "Мурку", или "Владимирский централ", а из более-менее нового репертуара "Еду в Магадан" проканает. Будет очень органично, да смысл будет полностью соответствовать содержанию...



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  • 2 | 23.05.2018, 08:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Курултаевцы делают все возможное и невозможное чтобы накалить и без того сложное положение в межнациональном вопросе! Мне как Русскому человеку живущему в России нахрена нужен их флаг, гимн, и уж тем более герб с изображением убийцы ни в чем не повинных Русских людей.
К стати на каком языке будет исполняться их гимн? Если на БЯке то это вообще чудовищно!!!



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  • 3 | 23.05.2018, 08:28 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 582 | Рейтинг: +81,4
Как заявил на заседании зампредседателя комитета по госстроительству Эдуарда Мустафин, «проект нацелен на воспитание гражданственности и патриотизма».
...........................................
С кремля пичкают патриотизмом, с курултая пичкают, никак не угомонятся. Где же предел строевого насильственного патриотизма?
Есть очень простой, более действенный способ воспитания, повышать качество существования, повышать зарплату, стипендии, пенсии, уменьшать налоги. Почему то у них душа не лежит на такой вид привития патриотизма.



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  • 4 | 23.05.2018, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...государственный флаг Башкирии должен постоянно размещаться на зданиях..."

«проект нацелен на воспитание гражданственности и патриотизма».

------------------------

Скорее уж, сепаратизьма.



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  • 5 | 23.05.2018, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Патриотическая идеология не позволяет делить соотечественников на «белую кость» и «быдло», она не признает исключительных прав «титульной нации» и не делит жителей страны, как лошадей в упряжке, на «коренных» и «некоренных»."

Борис Кагарлицкий, "Управляемая демократия: Россия, которую нам навязали."



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  • 6 | 23.05.2018, 09:49 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28050 | Рейтинг: -661,5
равно как и флаг России.
-----------
Наталличка, ты имеешь против флага России?
Или против обоих флагов?
Или против вобще всех флагов?



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  • 7 | 23.05.2018, 09:53 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28050 | Рейтинг: -661,5
1 | 23.05.2018, 07:39 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 37 | Комментарии: 7499 | Рейтинг: +2008,6
Флаг нужен пиратский, а в качестве гимна "Мурку", или "Владимирский централ", а из более-менее нового репертуара "Еду в Магадан" проканает. Будет очень органично, да смысл будет полностью соответствовать содержанию...
-----------------
Ты прав, относительно гимна России



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  • 8 | 23.05.2018, 09:59 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34509 | Рейтинг: +5802,8
Сегодня снова измелились ценники на заправках компании «Башнефть». Напомним, что это уже второе повышение цен за текущую неделю.

К выходным цены вырастут еще раз. Отметим, что флагман башкирской нефтянки повышает цены уже в 8 раз с начала года и в 6 раз после избрания Владимира Путина президентом страны.

=====================Ура, товарищи. Это всё происки врагов. Подтянем штаны и сплотимся вокруг вождя.



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  • 9 | 23.05.2018, 09:59 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28050 | Рейтинг: -661,5
Хранимая Богом
Родная земля!
------
Эти слова Гимна публику вполне устраивают.
Правда, Наталличка?



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  • 10 | 23.05.2018, 10:02 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34509 | Рейтинг: +5802,8
,У Абрамовича англичане спросят про деньги.................

,,,,рома,хватит дурковать,помни,откуда ты и где нахапал,,,,хотя бы переименовал бы свою команду с " челси " на ,к примеру "чукотка юнайтед ",,,,глядишь,простятся грехи твои,,
Стар стал, Рома. Пора на Родину. Да и Чукотка по тебе соскучилась.

Если Рома начнет рассказывать - начать рассказ придется с давних времен. И этот рассказ не всем понравится, после него Рома должен быстренько написать завещание

!Рома́н Арка́дьевич Абрамо́вич — российский предприниматель, миллиардер, бывший губернатор Чукотского автономного округа.
Собственный капитал: 11,5 миллиарда USD (2018 г.) Forbes,
Родился: 24 октября 1966 г. (возраст 51 год), Саратов
Рост: 1,77 м

Образование: Средняя общеобразовательная школа N 232 (1974 г.–1983 г.),

============================================================

============К сожалению, остальные выпускники СШ №232 миллиардерами почему-то не стали. В основном забухали от счастья.



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  • 11 | 23.05.2018, 10:03 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28050 | Рейтинг: -661,5
На Ставрополье предлагают дисквалифицировать Магомеда Паланкоева, оставшегося сидеть при звуках гимна

несколько спортсменов из северокавказских республик не встали, когда на соревнованиях по борьбе в краевом центре зазвучал гимн Российской Федерации.

Одного из «засидевшихся» борцов, Магомеда Паланкоева, заметил губернатор Валерий Зеренков, державший в зале торжественную речь. Разгневанный глава Ставропольского края во всеуслышание сделал замечание сидевшему спортсмену.

– Под эту музыку ваши деды уходили на фронт в Великую Отечественную войну, а вы — сидите. Так себя вести нельзя! — заявил Валерий Зеренков. — Если вас этому дома не научили, то я вам напомню: при звуках гимна Российской Федерации надо вставать!

На видеозаписи видно, что на местах остались сидеть сразу несколько спортсменов. Шапки с голов они тоже не сняли. Однако все шишки достались одному — ингушу Магомеду Паланкоеву. Как нам объяснили в администрации главы Ставрополья, с того места, где стоял Валерий Зеренков, было видно лишь одного оставшегося сидеть спортсмена — это был молодой борец Паланкоев, выступающий в весе до 66 килограммов.

В Ингушетии тут же отреагировали на инцидент в Ставропольском крае. В Магасе созвали большое совещание, на которое позвали многих именитых ингушских тренеров и борцов, чтобы разъяснить им, «что при звуках гимна России надо вставать со стула». Ждали прихода и Магомеда, но юноша на встрече так и не появился, объяснив, что плохо себя чувствует.

– Мы провели беседу с Магомедом Паланкоевым. Свое поведение в Ставрополе он оправдывал тем, что незадолго до соревнований сгонял вес, «сушился», ничего не ел. Мол, ему было плохо, рвало и мутило, спортсмен в то утро выпил лишь один сок, и его сразу же вырвало, — рассказали «Руси» в Совете безопасности Ингушетии. — В общем, встать не мог из-за плохого самочувствия, по его словам. Ничего неуважительного в своем поведении Магомед Паланкоев не видит.

Глава Ингушетии, тем не менее, требует наказать и самого Магомеда, и его тренера, не воспитавшего должным образом своего подопечного: дисквалифицировать обоих.

Юнус-Бек Евкуров приказал министру спорта Ингушетии Ахмеду Котиеву заняться патриотическим воспитанием юных спортсменов, выезжающих на соревнования за пределы республики.

– Молодежи надо объяснять, что есть герб, флаг, гимн России, и все без исключения должны уважать символы нашего государства, — заявил глава Ингушетии. — У нас недавно был съезд народов республики, и под звуки гимна России встал старый аксакал. Вот это истинное воспитание!

В республике оправдывают спортсменов еще и тем, что они попросту диковаты.

– Наши ребята приезжают из далеких горных аулов, многие не видели никогда лифта, многоэтажного дома, удивляются неграм, идущим по улице, — говорит житель Ингушетии Магомед-Рашид. — Естественно, они на таких мероприятиях никогда не были, не знают, что на них делать, как себя вести, когда вставать, а когда сидеть.
--------------------------------
Эти ребята дикие из аулов - не встают.
а вы, уфимская публика - умные, образованные, цивилизованные, сами других учите как надо жить - вставать не прописано правилами, но имеете долгом уважение к республиканским гимнам и символам?
Или имеете менталитет пришельца?



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  • 12 | 23.05.2018, 10:20 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34509 | Рейтинг: +5802,8
==========Это интересно.
А как насчет вырывания ноздрей у палача Юлаева и его кровожадного папашки? Надо тебе возглавить движение по сбору подписей в защиту душегуба!



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  • 13 | 23.05.2018, 10:23 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34509 | Рейтинг: +5802,8
Зуле- вот менталитет яркого представителя башкирской "элиты":

23 апреля сотрудники управления ФСБ по Башкортостану нагрянули к в кабинет проректора по учебной работе Юлая Янбаева. По нашей информации, выемка документов проходила в рамках расследования хищения бюджетных средств и незаконного оборота государственных дипломов. Источники сообщали, что у Янбаева якобы нашли 10 млн рублей, происхождение которых еще предстоит объяснить.



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  • 14 | 23.05.2018, 10:35 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5605 | Рейтинг: -1103,7
Депутаты отрабатывают свое содержание. Придумали очередную фуйню и рады до усрачки. Нет что бы по бензу чего нибудь прокукарекать. Но там Сечин, он их отымеет. Оловянные солдатики епт.



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  • 15 | 23.05.2018, 10:41 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2475 | Рейтинг: -255,1
Зачем люди должны любить это государство ? Оно их обманывает, грабит, унижает и позорит.



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  • 16 | 23.05.2018, 10:49 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10609 | Рейтинг: -1764,9
15 | 23.05.2018, 10:41 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 102 | Комментарии: 2473 | Рейтинг: -255,3

Зачем люди должны любить это государство ? Оно их обманывает, грабит, унижает и позорит.
_______________________________________________
Ты что, Хrul?
А какое государство не обманывает и не грабит народ?
Ты почитай определение государства.
А вот что о государстве пишет Ф. Энгельс. О признаках государства:

Признаки государства: «по сравнению со старой родовой органи­зацией, — писал Энгельс, — государство отличается: первое — разде­лением подданных государства по территориальным делениям... вторая отличительная черта — учреждение публичной власти...». Ее отличие от общественной власти, во-первых, в классовом ха­рактере; во-вторых, она обособлена, отделена от народа; в-третьих, она «состоит не только из вооруженных людей, но и из веществен­ных придатков, тюрем и принудительных учреждений всякого рода, которые были неизвестны родовому устройству»; в-четвер­тых, для содержания аппарата принуждения и управления, не при­нимающего участия в производстве материальных благ, «для содер­жания этой публичной власти необходимы взносы граждан — на­логи»; в-пятых, обладая властью и правом взыскания налогов, особая группа лиц, особый аппарат управления и принуждения ста­новится, как орган общества, над обществом. Непосредственным воплощением, особой организацией этой власти и есть государство.



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  • 17 | 23.05.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«проект нацелен на воспитание гражданственности и патриотизма».
------------------------------------------------------------
-------------
Всем можно согласиться , но блин, все портит изменник,вор, злодей Салават и подобные ему Валиди и Рахимов. Слушая гимн молодые люди на 80% будут мысленно представлять вырванные ноздри злодея и изменника- о какой гражданской гордости и патриотизме может идти речь? Чувство оплеванности овладеет ими и фальшивости патриотизма в Башкирии.
А вот если от них отказались бы официально и на всех уровнях - тогда молодой человек почувствует себя частью общества и станет он истинным патриотом.



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  • 18 | 23.05.2018, 11:21 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2475 | Рейтинг: -255,1
Советское государство заботилось о людях, не так ли Корней ?



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  • 19 | 23.05.2018, 11:32 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 14968 | Рейтинг: -2815,2
12 | 23.05.2018, 10:20 | Автор: юнг
А как насчет вырывания ноздрей у палача Юлаева и его кровожадного папашки? Надо тебе возглавить движение по сбору подписей в защиту душегуба!
------------------
Прально вспомнил. У твоего папаши не вырвали ноздри?
Вырви сучонок у себя. Хоть чем то скомпенсируешь вертухая.



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  • 20 | 23.05.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 23.05.2018, 09:59 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 34 | Комментарии: 28046 | Рейтинг: -661,2
Хранимая Богом
Родная земля!
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Эти слова Гимна публику вполне устраивают.

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Нет, Зулечка, не устраивают. Там были строчки:
"Великий могучий Советский Союз!"

Я и сейчас помню наизусть весь текст. Вот он меня устраивает.



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