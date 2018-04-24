Когда курултайщикам делать нечего, они возбуждаются гимном

Депутаты комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Курултая Башкирии подготовили к первому чтению проект поправок в закон «О государственной символике…», направленных на популяризацию флага и гимна республики.Поправки предусматривают, что государственный флаг Башкирии должен постоянно размещаться на зданиях или на территориях школ и профессиональных образовательных организаций независимо от формы их собственности, равно как и флаг России. Кроме того, учебные заведения обяжут исполнять гимн республики в начале учебного года и на мероприятиях, посвященным государственным и муниципальным праздникам, следует из текста поправок.Как заявил на заседании зампредседателя комитета по госстроительству Эдуарда Мустафин, «проект нацелен на воспитание гражданственности и патриотизма».***В Башкортостане депутаты Госсобрания планируют принять ряд изменений в правила использования государственного флага и государственного гимна республики.Рассмотрение изменений запланировано на 31 мая, пишет РБК.Так, парламентарии предлагают, чтобы флаг республики был постоянно вывешен на зданиях республиканских школ независимо от их форм собственности или установлен на их территориях. А также депутаты предлагают, чтобы флаг Башкортостана поднимался во время массовых мероприятий (в том числе спортивных и физкультурно-оздоровительных), проводимых школами.Что касается гимна республики, то теперь он будет исполняться в школах и колледжах 1 сентября перед первым уроком, а также во время проводимых образовательными организациями торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам.— Принятие этой нормы не означает обязательного исполнения гимна учащимися. Они могут петь его только по своему желанию, — рассказали в пресс-службе Госсобрания Башкортостана.Кроме того, гимн будет исполняться в обязательном порядке при открытии памятников и памятных знаков, а также при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным праздникам. Ранее эта возможность только допускалась.