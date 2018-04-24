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После обысков в БашГУ уволили двух проректоров

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Стало известно об увольнении двух проректоров главного башкирского вуза – Антона Шаронова и Юлая Янбаева. За последний месяц у обоих побывали силовики.

После обысков в БашГУ уволили двух проректоров


По информации ProUfu.ru, сегодня во время оперативного совещания у ректора БашГУ Николая Морозкина было объявлено об увольнении проректоров Антона Шаронова и Юлая Янбаева. С обоими не были продлены контракты.

Напомним, что на протяжении последнего месяца Шаронову и Янбаеву пришлось общаться с представителями правоохранительных органов.

23 апреля сотрудники управления ФСБ по Башкортостану нагрянули к в кабинет проректора по учебной работе Юлая Янбаева. По нашей информации, выемка документов проходила в рамках расследования хищения бюджетных средств и незаконного оборота государственных дипломов. Источники сообщали, что у Янбаева якобы нашли 10 млн рублей, происхождение которых еще предстоит объяснить.

Сам Юлай Янбаев тогда в интервью ProUfu.ru связал обыски с получением университетом федеральных грантов и проверкой их использования.

У проректора по социально-экономическому развитию Антона Шаронова силовики побывали 18 мая. По нашей информации, сотрудники Следственного комитета изымали документы, связанные с реконструкцией Гуманитарного корпуса БашГУ (бывший завод БЭТО).

«Новость об увольнении проректоров нас, мягко говоря, удивила. – рассказал в беседе с ProUfu.ru источник в Башкирском государственном университете. – Сложно поверить, что Морозкин так легко отказался от Янбаева, которого неофициально называли «кассиром» университета. Поэтому мы подождем ученого совета, чтобы убедиться, что это правда».

По словам собеседника, есть информация, что Юлай Янбаев уходит в другой вуз – Башкирский государственный аграрный университет. Но кому он там нужен с таким бэкграундом – тоже непонятно.

Очевидно одно: в связи со скандалами, которые беспрерывно сотрясают классический университет все последние годы, нужно проверять не только отдельных проректоров, но и все руководство вуза.

Удивительно, что Николай Морозкин, уже долгое занимающий руководящие посты в главном вузе республики, сумел дистанцироваться от всех коррупционных историй и отделаться увольнением двух проректоров. При этом главные вопросы возникают именно к нему как ректору, который допустил такое развитие событий во вверенном ему учебном заведении.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Участник
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  • 1 | 23.05.2018, 08:39 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 582 | Рейтинг: +81,4
Очевидно одно: в связи со скандалами, которые беспрерывно сотрясают классический университет все последние годы, нужно проверять не только отдельных проректоров, но и все руководство вуза.
................................

Это не возможно, затронет тех, которые не должны засветиться.



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  • Гость
  •  
  • 2 | 23.05.2018, 08:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все как в мэрии: замы "уходят", а главы остаются, и ничего не меняется...
Может быть попробовать наоборот?



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  • Эксперт
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  • 3 | 23.05.2018, 09:56 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34509 | Рейтинг: +5802,8
Сцуки подлые. Шаронова подставили. Янбаев-тот ещё проходимец.



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  • Участник
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  • 4 | 23.05.2018, 10:38 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5605 | Рейтинг: -1103,7
Хе хе. Сибайским товарищам пришел кирдык. Уйдут под звуки венского вальса к себе на историческую родину. Коней пасти.



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  • Гость
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  • 5 | 23.05.2018, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот еще одного ..... ушли, негласным "кассиром" оказался.Надо понимать, что в полку уволенных за непрофгодность главврачей прибыло. Будет хорошая оппозисия.



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  • Участник
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  • 6 | 23.05.2018, 11:21 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 14968 | Рейтинг: -2815,2
4 | 23.05.2018, 10:38 | Автор: Сельчанин
Хе хе. Сибайским товарищам пришел кирдык. Уйдут под звуки венского вальса к себе на историческую родину. Коней пасти.
-----------------
Коней это не плохо.
Позорно пасти и ипать как ты только коз.



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  • 7 | 23.05.2018, 11:50 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10609 | Рейтинг: -1764,9
Удивительно, что Николай Морозкин, уже долгое занимающий руководящие посты в главном вузе республики, сумел дистанцироваться от всех коррупционных историй и отделаться увольнением двух проректоров.
_______________________________________________
В общем-то, это самый главный момент.
Сколько поговорок про таких товарищей. "Сухой из воды", "Как с гуся вода" и т.п.



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  • 8 | 23.05.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 23.05.2018, 11:21 | Автор: кац | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 14961 | Рейтинг: -2814,4
4 | 23.05.2018, 10:38 | Автор: Сельчанин
Хе хе. Сибайским товарищам пришел кирдык. Уйдут под звуки венского вальса к себе на историческую родину. Коней пасти.
-----------------
Коней это не плохо.
Позорно пасти и ипать как ты только коз.
------------------------------------------------------------
-
Зато кобыла знатная невеста-80 % башкирских джигитов подарили им свою девственность.



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  • 9 | 23.05.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зато кобыла знатная невеста-80 % башкирских джигитов подарили им свою девственность.
---------------------------------
А ты соответственно свою девственность подарил башкирским джигитам? Или силой забрали?



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2

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  •  
  • 10 | 23.05.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да х то с этими параучеными.

Родоплеменная система подбора кадров своих не сдает.

Выкрутятся.

Привычно попугают, затем перетасуют и всплывут вновь.

Такое г-но в РБ не тонет.



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  • 11 | 23.05.2018, 12:21 | Автор: УФИmez
    Публикации: 0 | Комментарии: 869 | Рейтинг: +114,8
Давно пора разогнать этот РАССАДНИК НАЦИОНАЛИЗМА.



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  • 12 | 23.05.2018, 12:26 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 582 | Рейтинг: +81,4
11 | 23.05.2018, 12:21 | Автор: УФИmez | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 868 | Рейтинг: +114,6
Давно пора разогнать этот РАССАДНИК НАЦИОНАЛИЗМА.
..............................
Хамитов противится, а мог бы, при желании.



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  • 13 | 23.05.2018, 12:45 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28050 | Рейтинг: -661,5
11 | 23.05.2018, 12:21 | Автор: УФИmez
Публикации: 0 | Комментарии: 868 | Рейтинг: +114,6
Давно пора разогнать этот РАССАДНИК НАЦИОНАЛИЗМА
---------------
И посадить идиотика Уфимеза на должность кловуна



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  • 14 | 23.05.2018, 12:50 | Автор: Корней
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12 | 23.05.2018, 12:26 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 574 | Рейтинг: +80,3

11 | 23.05.2018, 12:21 | Автор: УФИmez | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 868 | Рейтинг: +114,6
Давно пора разогнать этот РАССАДНИК НАЦИОНАЛИЗМА.
..............................
Хамитов противится, а мог бы, при желании.
__________________________________________________
Если Хамитов не смог или не захотел, сделай ты.



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  • 15 | 23.05.2018, 13:02 | Автор: VIVAT
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14 | 23.05.2018, 12:50 | Автор: Корней | На сайте
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12 | 23.05.2018, 12:26 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 574 | Рейтинг: +80,3

11 | 23.05.2018, 12:21 | Автор: УФИmez | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 868 | Рейтинг: +114,6
Давно пора разогнать этот РАССАДНИК НАЦИОНАЛИЗМА.
..............................
Хамитов противится, а мог бы, при желании.
__________________________________________________
Если Хамитов не смог или не захотел, сделай ты.
.............................

Давай с тобой двоем?



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  • 16 | 23.05.2018, 13:18 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10609 | Рейтинг: -1764,9
15 | 23.05.2018, 13:02 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 577 | Рейтинг: +80,5

Давай с тобой двоем?
_________________________________________________
Мне БГУ неинтересен.
Ты чем-то недоволен и возмущён.
Исправь положение.
Я, если бы взялся, разгонял бы не за национальность, а за воровство.
И первым, с кого бы начал, это с самого главного, с Николая Морозкина.



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  • 17 | 23.05.2018, 13:21 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 582 | Рейтинг: +81,4
16 | 23.05.2018, 13:18 | Автор: Корней | На сайте
Публикации: 6 | Комментарии: 10599 | Рейтинг: -1763,5
15 | 23.05.2018, 13:02 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 577 | Рейтинг: +80,5

Давай с тобой двоем?
_________________________________________________
Мне БГУ неинтересен.
........................
Тем более



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  • 18 | 23.05.2018, 13:31 | Автор: УФИmez
    Публикации: 0 | Комментарии: 869 | Рейтинг: +114,8
13 | 23.05.2018, 12:45 | Автор: Зулия
Публикации: 34 | Комментарии: 28049 | Рейтинг: -661,4
11 | 23.05.2018, 12:21 | Автор: УФИmez
Публикации: 0 | Комментарии: 868 | Рейтинг: +114,6
Давно пора разогнать этот РАССАДНИК НАЦИОНАЛИЗМА
---------------
И посадить идиотика Уфимеза на должность кловуна
**************************************************
Клоуном здесь числишься ты,зулявое создание..Бабка,живущая в Астрахани,пишущая по русски и больше всез усе...ющаяся за БЯку и башнациков.



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  • 19 | 23.05.2018, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Их надо как уголовников уфагубОВЦЕВ на позорный столб подвесить.



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  • 20 | 23.05.2018, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
C Шароновым и Янбаевым понятно.А где те,что покупали дипломы? Сидят и будут сидеть на высоких постах?



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