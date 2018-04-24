После обысков в БашГУ уволили двух проректоров

Стало известно об увольнении двух проректоров главного башкирского вуза – Антона Шаронова и Юлая Янбаева. За последний месяц у обоих побывали силовики.По информации ProUfu.ru, сегодня во время оперативного совещания у ректора БашГУ Николая Морозкина было объявлено об увольнении проректоров Антона Шаронова и Юлая Янбаева. С обоими не были продлены контракты.Напомним, что на протяжении последнего месяца Шаронову и Янбаеву пришлось общаться с представителями правоохранительных органов.23 апреля сотрудники управления ФСБ по Башкортостану нагрянули к в кабинет проректора по учебной работе Юлая Янбаева. По нашей информации, выемка документов проходила в рамках расследования хищения бюджетных средств и незаконного оборота государственных дипломов. Источники сообщали, что у Янбаева якобы нашли 10 млн рублей, происхождение которых еще предстоит объяснить.Сам Юлай Янбаев тогда в интервью ProUfu.ru связал обыски с получением университетом федеральных грантов и проверкой их использования.У проректора по социально-экономическому развитию Антона Шаронова силовики побывали 18 мая. По нашей информации, сотрудники Следственного комитета изымали документы, связанные с реконструкцией Гуманитарного корпуса БашГУ (бывший завод БЭТО).«Новость об увольнении проректоров нас, мягко говоря, удивила. – рассказал в беседе с ProUfu.ru источник в Башкирском государственном университете. – Сложно поверить, что Морозкин так легко отказался от Янбаева, которого неофициально называли «кассиром» университета. Поэтому мы подождем ученого совета, чтобы убедиться, что это правда».По словам собеседника, есть информация, что Юлай Янбаев уходит в другой вуз – Башкирский государственный аграрный университет. Но кому он там нужен с таким бэкграундом – тоже непонятно.Очевидно одно: в связи со скандалами, которые беспрерывно сотрясают классический университет все последние годы, нужно проверять не только отдельных проректоров, но и все руководство вуза.Удивительно, что Николай Морозкин, уже долгое занимающий руководящие посты в главном вузе республики, сумел дистанцироваться от всех коррупционных историй и отделаться увольнением двух проректоров. При этом главные вопросы возникают именно к нему как ректору, который допустил такое развитие событий во вверенном ему учебном заведении.