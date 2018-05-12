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И забыли давно, и прощают постоянно

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Недовольные ценами на бензин уфимцы повесили над проспектом С. Юлаева баннер с гневным лозунгом.

И забыли давно, и прощают постоянно


Лозунг на баннере гласит - «Не забудем, не простим эти цены на бензин».

Рост цен на бензин в Башкирии не оставил равнодушными уфимских автовладельцев.

Народное недовольство ростом цен на топливо вылилось в акцию. Неизвестные уфимцы повесили над проспектом Салавата Юлаева в Уфе огромный баннер с лозунгом «Не забудем, не простим эти цены на бензин».

К слову, вчера цены на горючее вновь взлетели. Так, по состоянию на вечер 29 мая, стоимость бензина 92 марки составила 40 рублей 30 копеек.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 30.05.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередные майские указы путина о повышении благосостояния Россиян, оказались очередным враньём, ведь цена на бензин присутствует в цене всех без исключения товаров и услуг.
Вспомнились слова Лукашенко: "жить будем плохо но (и) недолго"...



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  • 2 | 30.05.2018, 10:15 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34560 | Рейтинг: +5807,4
Пора выходить! Селя, у тебя есть вторые вилы?



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  • 3 | 30.05.2018, 10:21 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12523 | Рейтинг: -1557
Юра что то лихо все заворачивается . Так уже было перед тем как Никиту -Кукурузу задвинули .Похоже грядет дворцовый переворот.



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  • 4 | 30.05.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никогда такого не было, и вот опять



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  • 5 | 30.05.2018, 10:28 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5617 | Рейтинг: -1103,6
Могу раздать вилы желающим. Хороший инструмент для пролетариата



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  • 6 | 30.05.2018, 10:34 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2502 | Рейтинг: -257,9
Надо было голосовать за Грудинина, идиоты.



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  • 7 | 30.05.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кто чем недоволен? Адепты рынка недовольны? Вы же сами хотели рынок и чтобы государство не вмешивалось. Что теперь к государству обращаетесь? Обращайтесь к его величеству рынку.



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  • 8 | 30.05.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 30.05.2018, 10:15 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 312 | Комментарии: 34549 | Рейтинг: +5805,5

Пора выходить! Селя, у тебя есть вторые вилы?
-------------------------
Т ы что ли выйдешь? Ты до сих пор считаешь человека который вышел и стал бороться вором и бандитом. Радуешься что ему клеймо поставили и на каторгу сослали пожизненно.



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  • 9 | 30.05.2018, 10:48 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12523 | Рейтинг: -1557
6 президентская республика не для России . Голосовать нужно было за власть советов . За власть рабочих и крестьян в союзе с трудовой интеллигенцией. Похоже все еще впереди. Готовится управляемый хаос.



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  • 10 | 30.05.2018, 10:52 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12523 | Рейтинг: -1557
1 по пред идущим майским указам если помните -деньги пропали -Их в мерии Уфы -миллиард рублей свистнули неустановленные лица. И по новым указам денежки пропадут в карманах правящего класса .



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  • 11 | 30.05.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Цены не только на бензин, но и на другие потребляемые народом продукцию и продукты, будут расти и расти ... порога роста цен не было, нет и не будет.

Потуже затягивайте пояса, господа-товарищи!



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  • 12 | 30.05.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
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да ладно что вы так разволновались, ну повысились цены в среднем почти на 1 рубль, и что??? Курить и пить меньше надо, сиги вон по 150 рублей за пачку, а водка от 300 рублей.
В Турции вон бензин по 92 рубля за литр...



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  • 13 | 30.05.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Арбитражный суд Свердловской области прекратил процедуру банкротства депутата Законодательного собрания региона Ильи Гаффнера, сообщает "Уралинформбюро".

По данным издания, банкротом депутата арбитраж признал в феврале 2016 года из-за просроченного коммерческого кредита
на 160 млн рублей, по которому он выступал поручителем
. Напомним, уральский депутат Илья Гаффнер прославился на всю страну после своего совета российским гражданам
«меньше есть»,
если им в условиях финансового кризиса не хватает денег.
=====================================================
Вот так " дорогие " российские БАРАНЫ !
Вам если мало денег на бензин , не ездите на своих машинах в условиях финансового кризиса !
Вам никогда ни спишут ваши долги за ЖКХ , налоги , газ и тд даже на копеечку !
Избранным списывают и по 160 миллионов !



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  • 14 | 30.05.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Да ужж , шайка воров у власти сами воруют астрономические
суммы и своим шавкам дают грабить и стричь российских БАРАНОВ !
Заслужили , и правильно так и надо !!
Теперь не х...й ныть !



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  • 15 | 30.05.2018, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 30.05.2018, 10:48 | Автор: materu
Публикации: 0 | Комментарии: 12521 | Рейтинг: -1557,2

6 президентская республика не для России . Голосовать нужно было за власть советов . За власть рабочих и крестьян в союзе с трудовой интеллигенцией. Похоже все еще впереди. Готовится управляемый хаос.
____________________
1993 год... с какой стороны баррикад стоял? а ведь ты тогда служил и однозначно была указивка начальника - КОГО ПОДДЕРЖИВАТЬ...ответь, Матерый, чё тогда тебе начальник сказал и где этот начальник щас? почему ты тогда его из табельного не...?
турк



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  • 16 | 30.05.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Я очень рад очередному повышению. У меня отродясь не было машины. Поэтому за счет повышения цен на топливо лично я получу больше благ от государства в виде бесплатной поликлиники с многообразием услуг., повышения МРОТ, пенсии, бюджетной зарплаты и т.д и т.п. Любите с горки кататься (на машине), любите и саночки возить (платить за бензин). Хотите как я жить хорошо продавайте свои машины. Фу, ты, если же вы продадите машины никто не будет покупать вседорожающий бензин, а значит не повысят мне пенсию и т.д. Нет, не продавайте машины, покупайте больше, а государству наказ- повышайте чаще. Круговорот бензина в природе,однако.



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  • 17 | 30.05.2018, 12:09 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 607 | Рейтинг: +85
Где, сколько литров бензина можно купить за среднюю зарплату.

США-4870 л.
Катар – 4287 л.
Австрия – 3286 л.
Канада – 2325 л.
Бахрейн – 2100 л.
Англия – 1751 л.
Исландия – 1456 л.
Греция – 1314 л.
Польша – 1143 л.

Россия – 1081 л.

Литва – 987 л.
Латвия – 820 л.
Беларусь – 678 л.
Турция – 693 л.
Китай – 642 л.
Азербайджан – 572 л.



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  • 18 | 30.05.2018, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 30.05.2018, 12:09 | Автор: VIVAT

Где, сколько литров бензина можно купить за среднюю зарплату.

Россия – 1081 л.
=======================================================
Средний - 40 рублей умножаем на 1 081 литр = 43 240 рублей !
Где такую зарплату получаешь ?
По стат данным 58 % работающих ( на всех видах работ ) россиян из 76 миллионов , наши работники получают в среднем по 27 000 рублей !



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  • 19 | 30.05.2018, 12:45 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 607 | Рейтинг: +85
Средний - 40 рублей умножаем на 1 081 литр = 43 240 рублей !
Где такую зарплату получаешь ?
..................................
Средняя зарплата не то что поступает в карман, а то что насчитает бухгалтерия, без вычетов всяких отчислений от зарплаты. Во вторых, зарплата средняя с учетом доходов богачей.
Я не стал проверять, что к чему, нашел материал и выложил.

https://informburo.kz/stati/gde-i-skolko-litrov-benzina-mozh
no-kupit-na-odnu-zarplatu-infografika.html



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  • 20 | 30.05.2018, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Получите, распишитесь.



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