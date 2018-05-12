И забыли давно, и прощают постоянно

Недовольные ценами на бензин уфимцы повесили над проспектом С. Юлаева баннер с гневным лозунгом.Лозунг на баннере гласит - «Не забудем, не простим эти цены на бензин».Рост цен на бензин в Башкирии не оставил равнодушными уфимских автовладельцев.Народное недовольство ростом цен на топливо вылилось в акцию. Неизвестные уфимцы повесили над проспектом Салавата Юлаева в Уфе огромный баннер с лозунгом «Не забудем, не простим эти цены на бензин».К слову, вчера цены на горючее вновь взлетели. Так, по состоянию на вечер 29 мая, стоимость бензина 92 марки составила 40 рублей 30 копеек.