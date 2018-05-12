Лозунг на баннере гласит - «Не забудем, не простим эти цены на бензин».
Рост цен на бензин в Башкирии не оставил равнодушными уфимских автовладельцев.
Народное недовольство ростом цен на топливо вылилось в акцию. Неизвестные уфимцы повесили над проспектом Салавата Юлаева в Уфе огромный баннер с лозунгом «Не забудем, не простим эти цены на бензин».
К слову, вчера цены на горючее вновь взлетели. Так, по состоянию на вечер 29 мая, стоимость бензина 92 марки составила 40 рублей 30 копеек.
ПроУфу
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И забыли давно, и прощают постоянно
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