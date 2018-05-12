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Как сэкономить на корке черствого: Набиуллина научит россиян финансовой грамотности

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Уроженка Уфы объявила о создании ассоциации по развитию финансовой грамотности населения.

Как сэкономить на корке черствого: Набиуллина научит россиян финансовой грамотности


Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, похоже, всерьез обеспокоена финансовой неграмотностью россиян.

«Мы хотели бы под эгидой Банка России создать такую ассоциацию в области поддержки финансовой грамотности, в которую бы вошли и финансовые организации, готовые финансировать проекты на местах», - заявила Эльвира Набиуллина.

У проекта две цели: повышение качества жизни россиян и защита от мошенников, которые с каждым годом совершенствуют методы своего воздействия на доверчивых людей.

Сейчас Центральный банк ведет переговоры с учебными заведениями и представителями малого и среднего бизнеса. В следующем году запустится программа по обучению волонтеров, которые будут работать с гражданами.

Может, и пенсионерам, наконец, объяснят, как грамотно копить и инвестировать.

ПроУфу
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  • Эксперт
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  • 1 | 30.05.2018, 10:14 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34560 | Рейтинг: +5807,4
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, всерьез обеспокоена финансовой неграмотностью россиян.

===============Отличный анекдот!



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  • 2 | 30.05.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Помнится на закате советской власти по ТВ были передачи как из черствого и заплесневевшего хлеба готовить пищу. И вот опять...Видимо дело к закату...



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  • 3 | 30.05.2018, 10:24 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12523 | Рейтинг: -1557
Юра похоже приходит п@здец режиму. Но вот будет ли от этого лучше гражданам России -вопрос открытый.



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  • 4 | 30.05.2018, 10:40 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2502 | Рейтинг: -257,9
Классификация дур.

Дура феерическая
На нее прикольно смотреть, предварительно спрятав все колющие и бьющиеся предметы. Остра на язык, наблюдательна, в меру добра, в голове — месиво из обрывков школьных знаний уровня 6-го класса, сериалов, рассказов подруг о несложившейся личной жизни и собственных причудливых представлений о жизни и мужчинах.

Дура злобная
Битая жизнью по собственной глупости, считает себя умной, белой и пушистой, а окружающих — идиотами, дoлжными ей все на свете. Живет с мыслью, что она заслуживает бoльшего и всячески демострирует это окружающим.

Дура бытовая
Обнаруживает с детства вдолбленные матерью поведенческие клише, как-то: готовка, уборка, стирка, глажка, парикмахерская, магазин. Вырезает из женских журналов рецепты блюд, диет, масок для лица и коленок. Круг чтения ограничивается женскими романами и гороскопами. Точно знает, почем помидоры на рынке и что логистика — раздел филологии.

Дура возвышенная
Полная противоположность предыдущей. Не приспособлена к быту, зато всей душой тянется к прекрасному. С легкостью рассуждает о колористике в картинах Малевича, эстетике экзистенциализма или различиях стилистики Мураками и Мисимы. Мечтает о прекрасном принце на белом коне, а в книжке «Анжелика и король» держит засушенный цветок, подаренный в далеком детстве 13-летним соседским мальчишкой. Юмора не понимает. Питается подгоревшей яичницей со скорлупой.

Дура набитая
Оптимистка, на всякие жизненные темы рассуждает очень здраво, но при этом умудряется влипать в совершенно дурацкие ситуации. Даже если окружающие в один голос советуют одно (а посоветоваться она любит) — из нелепых ситуаций выходит, согласуясь со своей парадоксальной логикой. Потом плачется, обзванивая всех ранее советовавших. Через некоторое время впадает в философию («могло бы быть хуже») и влипает в следующую дурацкую ситуацию.

Дура клиническая
Этот вид изучается в специальных медицинских учреждениях. На свободном выгуле практически не встречается.



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  • 5 | 30.05.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
КАК они далеки от народа !!!!!! Надо приблизить......



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  • 6 | 30.05.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, похоже, всерьез обеспокоена финансовой неграмотностью россиян.
---------------------------------
Хоть кто то обеспокоился. Только не беспокоиться надо, а внедрять финансовое образование в школы. Но не внедрят. Банкиры разве позволят это сделать.
"Если бы люди знали как работает банковская система, то произошла бы революция" Генри Форд.



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  • 7 | 30.05.2018, 11:08 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12523 | Рейтинг: -1557
6 люди в курсе что и как работает. Вопрос в другом . Ситуация должна созреть . Качество жизни падает а когда нечего терять то что делает гражданин ? Правильно мыслите. Есть две формы протеста скрытая и открытая. К этому и идет Россия. Деньги уже все вывезли .У всех двойное гражданство .Дети жены деньги все уже не в России . Так что Они социальные паразиты уже готовы.Вопрос в другом .Готовы ли Мы -граждане России ?



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  • 8 | 30.05.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка мечется между дурой злобной и дурой клинической. Юнг просто идиот.



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  • 9 | 30.05.2018, 11:39 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5617 | Рейтинг: -1103,6
А взносы членские будут? С каждого члена по 100 000 руб



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  • 10 | 30.05.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 30.05.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка мечется между дурой злобной и дурой клинической. Юнг просто идиот-------------------------------------------------------
------------------------------------------------Как-то не самокритично, дорогой аффтар. Для начала нужно оценить себя. Могу помочь: Дура злобная
Битая жизнью по собственной глупости, считает себя умной, белой и пушистой, а окружающих — идиотами



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  • 11 | 30.05.2018, 12:16 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 607 | Рейтинг: +85
Финансовая грамотность при отсутствии финансов.
Это что, задел на будущее или запоздалый ликбез по прошлому?



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  • 12 | 30.05.2018, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." «Мы хотели бы под эгидой Банка России создать такую ассоциацию в области поддержки финансовой грамотности, в которую бы вошли и финансовые организации, готовые финансировать проекты на местах», - заявила Эльвира Набиуллина......"
====================================================
Иж ты , или вы ? Это что же означает ?
Повысить финансовую грамотность российских БАРАНОВ , что бы их меньше нае ...ывали те же банки , те же микрофинансовые организации ? Это нонсенс !
Тут гречка с сахаром немного подешевела , так власти ИЗНЫЛИСЬ - перепроизводство цены упали !! КАРАУЛЛ !
Или создать ЭТИ новые проекты , по уводу денег по благовидными причинами ?
В честность российских чиновников верить , это как верить честным БЛЯ.. ЯМ на панели , заявляющим что они все
еще " целочки " !



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  • 13 | 30.05.2018, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 30.05.2018, 12:16 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 602 | Рейтинг: +83,8

Финансовая грамотность при отсутствии финансов.
Это что, задел на будущее или запоздалый ликбез по прошлому?
---------------------------
Без финансовой грамотности у тебя никогда не будет финансов. Даже если в 10 раз поднять тебе зарплату.



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  • 14 | 30.05.2018, 13:13 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 607 | Рейтинг: +85
13 | 30.05.2018, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 30.05.2018, 12:16 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 602 | Рейтинг: +83,8

Финансовая грамотность при отсутствии финансов.
Это что, задел на будущее или запоздалый ликбез по прошлому?
---------------------------
Без финансовой грамотности у тебя никогда не будет финансов. Даже если в 10 раз поднять тебе зарплату.
................................
Я смотрю, ты уже пользуешься своей финансовой грамотностью при имеющейся зарплате в 27тыс.руб. Ну и как, не бедствуешь?

Если тебе повысят зарплату в 10 раз (учти, затраты тоже вырастут в 10 раз), какой параграф финансовой грамотности применишь? Поделись опытом.



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  • 15 | 30.05.2018, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я смотрю, ты уже пользуешься своей финансовой грамотностью при имеющейся зарплате в 27тыс.руб. Ну и как, не бедствуешь?

Если тебе повысят зарплату в 10 раз (учти, затраты тоже вырастут в 10 раз), какой параграф финансовой грамотности применишь? Поделись опытом.
---------------------------------
Зарплата у меня 30 тысяч. Даже чуть больше. Жена получает почти в 2 раза меньше. Не бедствуем. Получается и кушать и детей кормить и одеваться. И даже на отдых ездить. И ты правильно говоришь, повысят тебе зарплату в 10 раз, то твои расходы возрастут не меньше чем в 10 раз. И если тебе сейчас не хватает денег, то и тогда не будет хватать. Потому что ты финансово безграмотный.



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  • 16 | 30.05.2018, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Если тебе повысят зарплату в 10 раз (учти, затраты тоже вырастут в 10 раз), какой параграф финансовой грамотности применишь? Поделись опытом.
----------------------------
Вот для этого и нужна финансовая грамотность. Чтобы твои доходы превышали твои расходы.



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  • 17 | 30.05.2018, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 30.05.2018, 13:26 | Автор:

Вот для этого и нужна финансовая грамотность. Чтобы твои доходы превышали твои расходы.
===================================================
Да я сразу же подскажу Вам ( без обучения) как сэкономит и повысить вашу финансовую состоятельность !
Первое - Исполнять совет депутата Ильи Гаффнера «меньше есть»
Второе - Не покупать бензин !
Третье - Не отапливать квартиру !
Четвертое - Ходить в набедренной повязке ( круглый год )
Пятое - Кто все равно ходит в брюках ( как сказал Д . Медведев - затянуть пояса ! Денег нет но Вы держитесь ! )
А общем Вы УЯСНИЛИ мыслю ?



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  • 18 | 30.05.2018, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да я сразу же подскажу Вам ( без обучения) как сэкономит и повысить вашу финансовую состоятельность !
Первое - Исполнять совет депутата Ильи Гаффнера «меньше есть»
Второе - Не покупать бензин !
Третье - Не отапливать квартиру !
Четвертое - Ходить в набедренной повязке ( круглый год )
Пятое - Кто все равно ходит в брюках ( как сказал Д . Медведев - затянуть пояса ! Денег нет но Вы держитесь ! )
А общем Вы УЯСНИЛИ мыслю ?
----------------------------------
Я не настаиваю. Вы можете следовать этим советам. Только помните, что богатые люди тоже когда то были бедными.



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  • 19 | 30.05.2018, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 30.05.2018, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
Я не настаиваю. Вы можете следовать этим советам. Только помните, что богатые люди тоже когда то были бедными.------------------------------------ Т.е. ты с з/п 30 тыр и детьми всерьёз надеешься перейти в разряд богатых?



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  • 20 | 30.05.2018, 14:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1807 | Комментарии: 58954 | Рейтинг: +12211,5
Когда финансы поют романсы, то финансовая грамотность спевает реквием!



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