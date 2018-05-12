Как сэкономить на корке черствого: Набиуллина научит россиян финансовой грамотности

Уроженка Уфы объявила о создании ассоциации по развитию финансовой грамотности населения.Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, похоже, всерьез обеспокоена финансовой неграмотностью россиян.«Мы хотели бы под эгидой Банка России создать такую ассоциацию в области поддержки финансовой грамотности, в которую бы вошли и финансовые организации, готовые финансировать проекты на местах», - заявила Эльвира Набиуллина.У проекта две цели: повышение качества жизни россиян и защита от мошенников, которые с каждым годом совершенствуют методы своего воздействия на доверчивых людей.Сейчас Центральный банк ведет переговоры с учебными заведениями и представителями малого и среднего бизнеса. В следующем году запустится программа по обучению волонтеров, которые будут работать с гражданами.Может, и пенсионерам, наконец, объяснят, как грамотно копить и инвестировать.