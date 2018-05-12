Пальмовый продукт Башкортостана

В башкирском молоке обнаружили пальмовое масло. Чем опасен заменитель молочного жира для человека?Население земли растет с каждым днем. И что бы накормить более 7,5 млрд людей качественной и энергетически богатой едой, пищевым промышленникам приходится находить способ удешевить сырье. Одним из веществ, выступающий суррогатом часто потребляемых продуктов, стал заменитель молочного жира. Если в магазине вы внимательно изучаете состав, то их встречали в мороженом, сырных и других молочных продуктах. Но мало кто задумался, что собой представляет данное вещество и вредно ли его употреблять. Давайте разбираться вместе.«Мне попался фальсификат»На днях в Санкт-Петербурге общественная организация «Общественный контроль»обнаружила пальмовое масло в молоке Чекмагушевского молзавода, относящийся компании «Башмилк». Жители Башкирии знают этого производителя по таким продуктам как «Край курая», «Две коровки» и «Честное коровье».Пока точно не определено, какой именно продукт использовался в качестве сырья заменителя молочного жира, но общественники утверждают, что продукция «Две коровки» точно фальсификат. Так как нормы жира и массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка ниже номы ГОСТА. По словам профессора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Татьяны Пелипенко, низкий процент белка свидетельствует о том, что молоко было разбавлено водой или молочный жир в жировой фазе был замещен растительным.- В условиях жесткой конкуренции между производителями молочной продукции зачастую ведется недобросовестная конкурентная борьба. Мы зашли на рынок нового региона, возможно, таким образом, нас изначально пытаются вытеснить с этого рынка, - прокомментировал представитель компании «Башмилк». – Мы на рынке с 2012 года. У нас аккредитованная лаборатория. В нашем молоке нет пальмового масла и других заменителей молочного жира.В России закон запрещает использовать для производства молочных продуктов тропические масла, разрешен только заменитель молочного жира (ЗМЖ).Например, сырье для производства пальмового масла не допускается для производства продуктов, предназначенных для употребления в пищу. Поэтому, если в составе обнаружите «palm kernel», то смело обращайтесь в Роспотребнадзор. Допустимое количество этого заменителя - не более 50% жировой фазы. А если больше 50%, то этот продукт не может относиться к молочным. Но все вещества должны быть указаны на упаковке. Если эта информация отсутствует, то покупатель может потребовать вернуть деньги, а если был причинен вред здоровью, то ему должны возместить ущерб в полном объеме. Продавцам грозит штраф от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда, юридические лица - от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда.- Нужно будет написать обращение в управление в Роспотребнадзора либо письменно, в либо электронном виде через сайт Госуслуги. Нужно написать, где вы приобрели данную продукцию, наименование и если есть возможность сделать фотографию, чтобы были видны изготовители и дата изготовления.На рассмотрение обращения есть 30 дней, - сообщили в отделе питания Управления Роспотребнадзора.Подделка или все же полезно?Сегодня тенденция такова, что люди стараются переходить на здоровое питание. Поэтому большинство городских жителей покупают сельхоз продукты не в супермаркетах, а у фермеров. Так как молочный жир, который содержится в молоке животных, либо жир, выделенный из этого молока, самый натуральный продукт. Согласно данным ВОЗ недоедание и скудный на витамины, рацион питания становится причиной смерти трех миллионов детей в возрасте до 5 лет в год. В той или иной степени от недостатка питания страдает в среднем 840 миллионов человек это больше 12% населения планеты.Таким образом, высококалорийные, богатые на витамины продукты питания по доступной цене могут быть решением в проблеме голода на земле.Однако не всем по карману натурпродукты. Поэтому на помощь приходит заменитель молочного жира (ЗМЖ), который получают из растений и растительного сырья. В промышленности ЗМЖ используют несколько видов таких масел: кукурузное, подсолнечное, рапсовое пальмовое, соевое, кокосовое. От их выбора зависят качественные показатели ЗМЖ.Многие утверждают, чтоЗМЖ полезен тем, у кого непереносимость лактозы и сахарный диабет. Так же он не содержит насыщенные жиры, засоряющий организм холестеринами. То есть сразу уменьшается риск возникновения сердечных заболеваний и атеросклероза.По сравнению с молочным жиром ЗМЖ имеет более сбалансированный жирно-кислотный состав, характеризуется оптимальным соотношением насыщенных, ненасыщенных жирных кислот, содержит в своем составе незаменимые для организма полиненасыщенные жирные кислоты, витамин Е и А. Есть еще один неоспоримый плюс - заменитель увеличивает сроки хранения продукта, снижая при этом цену, что делает их более доступными для населения.- Порядка 75% людей, живущих на нашей планете, не переносят молоко и молочные продукты. Такая пищевая аллергия является наиболее распространенной у младенцев и детей. Это объяснятся неспособностью организма усваивать лактозу (сахар в молоке) из-за отсутствия фермента лактозы. Именно для них и была разработана эта удивительная «смесь». Теперь эти люди могут спокойно поглощать «молочные» продукты и не бояться о последствиях, - считает диетолог Аида Хазипова. – В ЗМЖ высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, нежели в молочном жире.Например, такое молоке содержит много полиненасыщенные жирные кислоты, также кальций, магний, цинк, железо.Однако у многих заменитель ассоциируется с подделкой. Грубо говоря, хорошую вещь «заменителем» не назовут.Натуральный молочный жир является значимым источником жирорастворимых витаминов A и D, которых в растительных жирах нет, зато в последних довольно много витамина Е. Отдельные исследования говорят о нецелесообразности использования пальмового масла в составе заменителей женского молока для грудных детей, но ко взрослым потребителям это никак не относится.Дело в том, что получить линолевые жирные кислоты (вещество поддерживает гормональный и водный баланс, снижает вероятность появления рака груди, простаты, прямой кишки, повышает устойчивость к стрессам и др. – прим.ред.) можно только из молочного жира. Польза молочного жира ценится высоким содержанием в нем кальция. Поэтому, чтобы организм получал достаточное количество витаминов, некоторые специалисты не рекомендуют переходить на молокосодержащие продукты.- Заменитель молочного жира однозначно нельзя есть. Потому что любой заменитель – это ничего хорошо, любой продукт должен быть натуральным, - считает директор магазина «Здоровое питание» Светлана Алакаева. – По пальмовому маслу могу сказать, что если это хорошее масло, то это полезно. Но его себестоимость будет очень высокой. А в Россию везут совершенно плохого качества масло, которое попадая в организм, он не плавится. Таким образом, наносится вред человеку.Потребителям важно понимать, что заставлять их есть заменители никто не будет. Главное, продукт, будь это изготовлен из ЗМЖ или настоящего молочного жира, должен быть высокого качества. Поэтому рекомендуется внимательно изучать состав продуктов, перед покупкой.