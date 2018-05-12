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Пальмовый продукт Башкортостана

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В башкирском молоке обнаружили пальмовое масло. Чем опасен заменитель молочного жира для человека?

Пальмовый продукт Башкортостана


Население земли растет с каждым днем. И что бы накормить более 7,5 млрд людей качественной и энергетически богатой едой, пищевым промышленникам приходится находить способ удешевить сырье. Одним из веществ, выступающий суррогатом часто потребляемых продуктов, стал заменитель молочного жира. Если в магазине вы внимательно изучаете состав, то их встречали в мороженом, сырных и других молочных продуктах. Но мало кто задумался, что собой представляет данное вещество и вредно ли его употреблять. Давайте разбираться вместе.

«Мне попался фальсификат»

На днях в Санкт-Петербурге общественная организация «Общественный контроль»обнаружила пальмовое масло в молоке Чекмагушевского молзавода, относящийся компании «Башмилк». Жители Башкирии знают этого производителя по таким продуктам как «Край курая», «Две коровки» и «Честное коровье».

Пока точно не определено, какой именно продукт использовался в качестве сырья заменителя молочного жира, но общественники утверждают, что продукция «Две коровки» точно фальсификат. Так как нормы жира и массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка ниже номы ГОСТА. По словам профессора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Татьяны Пелипенко, низкий процент белка свидетельствует о том, что молоко было разбавлено водой или молочный жир в жировой фазе был замещен растительным.

- В условиях жесткой конкуренции между производителями молочной продукции зачастую ведется недобросовестная конкурентная борьба. Мы зашли на рынок нового региона, возможно, таким образом, нас изначально пытаются вытеснить с этого рынка, - прокомментировал представитель компании «Башмилк». – Мы на рынке с 2012 года. У нас аккредитованная лаборатория. В нашем молоке нет пальмового масла и других заменителей молочного жира.

В России закон запрещает использовать для производства молочных продуктов тропические масла, разрешен только заменитель молочного жира (ЗМЖ).

Например, сырье для производства пальмового масла не допускается для производства продуктов, предназначенных для употребления в пищу. Поэтому, если в составе обнаружите «palm kernel», то смело обращайтесь в Роспотребнадзор. Допустимое количество этого заменителя - не более 50% жировой фазы. А если больше 50%, то этот продукт не может относиться к молочным. Но все вещества должны быть указаны на упаковке. Если эта информация отсутствует, то покупатель может потребовать вернуть деньги, а если был причинен вред здоровью, то ему должны возместить ущерб в полном объеме. Продавцам грозит штраф от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда, юридические лица - от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда.

- Нужно будет написать обращение в управление в Роспотребнадзора либо письменно, в либо электронном виде через сайт Госуслуги. Нужно написать, где вы приобрели данную продукцию, наименование и если есть возможность сделать фотографию, чтобы были видны изготовители и дата изготовления.

На рассмотрение обращения есть 30 дней, - сообщили в отделе питания Управления Роспотребнадзора.

Подделка или все же полезно?

Сегодня тенденция такова, что люди стараются переходить на здоровое питание. Поэтому большинство городских жителей покупают сельхоз продукты не в супермаркетах, а у фермеров. Так как молочный жир, который содержится в молоке животных, либо жир, выделенный из этого молока, самый натуральный продукт. Согласно данным ВОЗ недоедание и скудный на витамины, рацион питания становится причиной смерти трех миллионов детей в возрасте до 5 лет в год. В той или иной степени от недостатка питания страдает в среднем 840 миллионов человек это больше 12% населения планеты.

Таким образом, высококалорийные, богатые на витамины продукты питания по доступной цене могут быть решением в проблеме голода на земле.

Однако не всем по карману натурпродукты. Поэтому на помощь приходит заменитель молочного жира (ЗМЖ), который получают из растений и растительного сырья. В промышленности ЗМЖ используют несколько видов таких масел: кукурузное, подсолнечное, рапсовое пальмовое, соевое, кокосовое. От их выбора зависят качественные показатели ЗМЖ.

Многие утверждают, чтоЗМЖ полезен тем, у кого непереносимость лактозы и сахарный диабет. Так же он не содержит насыщенные жиры, засоряющий организм холестеринами. То есть сразу уменьшается риск возникновения сердечных заболеваний и атеросклероза.По сравнению с молочным жиром ЗМЖ имеет более сбалансированный жирно-кислотный состав, характеризуется оптимальным соотношением насыщенных, ненасыщенных жирных кислот, содержит в своем составе незаменимые для организма полиненасыщенные жирные кислоты, витамин Е и А. Есть еще один неоспоримый плюс - заменитель увеличивает сроки хранения продукта, снижая при этом цену, что делает их более доступными для населения.

- Порядка 75% людей, живущих на нашей планете, не переносят молоко и молочные продукты. Такая пищевая аллергия является наиболее распространенной у младенцев и детей. Это объяснятся неспособностью организма усваивать лактозу (сахар в молоке) из-за отсутствия фермента лактозы. Именно для них и была разработана эта удивительная «смесь». Теперь эти люди могут спокойно поглощать «молочные» продукты и не бояться о последствиях, - считает диетолог Аида Хазипова. – В ЗМЖ высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, нежели в молочном жире.

Например, такое молоке содержит много полиненасыщенные жирные кислоты, также кальций, магний, цинк, железо.

Однако у многих заменитель ассоциируется с подделкой. Грубо говоря, хорошую вещь «заменителем» не назовут.Натуральный молочный жир является значимым источником жирорастворимых витаминов A и D, которых в растительных жирах нет, зато в последних довольно много витамина Е. Отдельные исследования говорят о нецелесообразности использования пальмового масла в составе заменителей женского молока для грудных детей, но ко взрослым потребителям это никак не относится.

Дело в том, что получить линолевые жирные кислоты (вещество поддерживает гормональный и водный баланс, снижает вероятность появления рака груди, простаты, прямой кишки, повышает устойчивость к стрессам и др. – прим.ред.) можно только из молочного жира. Польза молочного жира ценится высоким содержанием в нем кальция. Поэтому, чтобы организм получал достаточное количество витаминов, некоторые специалисты не рекомендуют переходить на молокосодержащие продукты.

- Заменитель молочного жира однозначно нельзя есть. Потому что любой заменитель – это ничего хорошо, любой продукт должен быть натуральным, - считает директор магазина «Здоровое питание» Светлана Алакаева. – По пальмовому маслу могу сказать, что если это хорошее масло, то это полезно. Но его себестоимость будет очень высокой. А в Россию везут совершенно плохого качества масло, которое попадая в организм, он не плавится. Таким образом, наносится вред человеку.

Потребителям важно понимать, что заставлять их есть заменители никто не будет. Главное, продукт, будь это изготовлен из ЗМЖ или настоящего молочного жира, должен быть высокого качества. Поэтому рекомендуется внимательно изучать состав продуктов, перед покупкой.

ПроУфу
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  • 1 | 31.05.2018, 09:42 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5621 | Рейтинг: -1103,6
Порядка 75% людей, живущих на нашей планете, не переносят молоко и молочные продукты. Такая пищевая аллергия является наиболее распространенной у младенцев и детей. Это объяснятся неспособностью организма усваивать лактозу (сахар в молоке) из-за отсутствия фермента лактозы. Именно для них и была разработана эта удивительная «смесь». Теперь эти люди могут спокойно поглощать «молочные» продукты и не бояться о последствиях, - считает диетолог Аида Хазипова. – В ЗМЖ высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот, нежели в молочном жире.

Тебя бы с#уку этой волшебной смесью накормить от пуза. Что бы из пятой точки потекла



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  • 2 | 31.05.2018, 09:46 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28115 | Рейтинг: -671,2
Пальмовое масло разве не натуральный продукт? Пусть плохой продукт, но происхождением разве из искусственных пальм?



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  • 3 | 31.05.2018, 09:53 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28115 | Рейтинг: -671,2
Пальмовое масло — растительное масло, получаемое из мясистой части плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis). Масло из семян этой пальмы называется пальмоядровым маслом. Один из древнейших продуктов питания человечества, известный ещё в Древнем Египте.

Пальмовое масло с 2015 года превзошло производство соевого масла, рапсового масла и заняло первое место среди производства растительных масел, опережая в 2,5 раза производство и подсолнечного масла. Пальмовое масло часто используется для изготовления продуктов питания, так, крупнейший в мире производитель продуктов питания компания Nestlé закупает 420 тыс. тонн пальмового масла в год.

Сырое (красное) пальмовое масло превосходит подсолнечное масло по витамину E как по количеству, так и по числу групп токотриенолов. По количеству каротиноидов (в том числе предшественников витамина A) пальмовое масло значительно превосходит другие растительные масла (в которых они содержатся в маленьких количествах), является рекордсменом среди продуктов и превосходит даже рыбий жир. Также на крысах было показано, что концентрации каротинарастут во внутренних органах. Большое количество каротина, по мнению авторов исследования пальмового масла, снижаетвероятность раковых заболеваний.

Как растительные масла, и подсолнечное, и пальмовое масло не содержат холестерин. По данным некоторых исследований, пальмовое масло снижает уровень общего холестерина и уровень «плохого холестерина» — холестерина липопротеинов низкой плотности(холестерин ЛПНП)



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  • 4 | 31.05.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Вообще то у нас кто нибудь руководит торговлей в республике.



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  • 5 | 31.05.2018, 10:00 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6675 | Рейтинг: +806,6
Дело не в том, что пальмовое масло вредоносное, но оно не молоко. У каждого из них свои полезные и вредные свойства, в тексте об этом написано. Человек хочет купить простое коровье молоко, а ему втюхивают пальмовое. Это узаконенный обман. У покупателя должен быть выбор и возможность, купить то, чего он хочет.



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  • 6 | 31.05.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 31.05.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще то у нас кто нибудь руководит торговлей в республике.
+++++++++++++++++++
Что хотел? Учить руководить?



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  • 7 | 31.05.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Виды пальмового масла
— необработанное;
— рафинированное и дезодорированное;
— техническое.
В Россию ввозится Техническое пальмовое масло, которое вообще должно использоваться исключительно в производстве мыл, косметики и другой бытовой химии.

Это смахивает на геноцид Российского народа.



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  • 8 | 31.05.2018, 10:50 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12544 | Рейтинг: -1556,8
У Меня предложение партии ЕР и главе региона лично. Начать выращивать пальмы в РБ пусть будут и башкирские пчелы и башкирские пальмы. Населению не стричь ногти что бы удобнее было лазить на пальмы. Да и кокосовые пальмы . Возможно секционировать пальмы что бы на них росли и доллары или хотя бы рубли.



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  • 9 | 31.05.2018, 10:50 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12544 | Рейтинг: -1556,8
У Меня предложение партии ЕР и главе региона лично. Начать выращивать пальмы в РБ пусть будут и башкирские пчелы и башкирские пальмы. Населению не стричь ногти что бы удобнее было лазить на пальмы. Да и кокосовые пальмы . Возможно секционировать пальмы что бы на них росли и доллары или хотя бы рубли.



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  • 10 | 31.05.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Знаете почему поросята и коровы так радостно улыбаются на упаковках сосисок и колбас?
Потому что они знают что их там нет!



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  • 11 | 31.05.2018, 11:32 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2506 | Рейтинг: -258,2
Пальмовое масло очень вредный продукт. В организме оно густеет, твердеет, потом человек умирает мучительной смертью от запора.



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11 | 31.05.2018, 11:32 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 102 | Комментарии: 2503 | Рейтинг: -257,9

Пальмовое масло очень вредный продукт. В организме оно густеет, твердеет, потом человек умирает мучительной смертью от запора.
_________________________
Хруль... ржунемогу...не, не могу остановиться
турк



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  • 13 | 31.05.2018, 11:46 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28115 | Рейтинг: -671,2
11 | 31.05.2018, 11:32 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 102 | Комментарии: 2503 | Рейтинг: -257,9
Пальмовое масло очень вредный продукт. В организме оно густеет, твердеет, потом человек умирает мучительной смертью от запора
------------------
Уфимез, тогда для тебя. Если не умрёшь мучительной смертью от запора - по крайней мере не засеришься поносом.



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13 | 31.05.2018, 11:46 | Автор: Зулия | На сайте
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11 | 31.05.2018, 11:32 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 102 | Комментарии: 2503 | Рейтинг: -257,9
Пальмовое масло очень вредный продукт. В организме оно густеет, твердеет, потом человек умирает мучительной смертью от запора
------------------
Уфимез, тогда для тебя. Если не умрёшь мучительной смертью от запора - по крайней мере не засеришься поносом.
+++++++++++++
У тебя Астрахане стойкое имунное противоядие? Все свои дырки пальмовым маслом мажешь?



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6 | 31.05.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 31.05.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще то у нас кто нибудь руководит торговлей в республике.
+++++++++++++++++++
Что хотел? Учить руководить?

============
Тебя дебила уже поздно учить. А вот руководить тобой это прост одно удовольствие



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4 | 31.05.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще то у нас кто нибудь руководит торговлей в республике.
+++++++++++++++++++
Что хотел? Учить руководить?

============
Тебя дебила уже поздно учить. А вот руководить тобой это прост одно удовольствие
++++++++++++++++++++

Я вижу, как у тебя получается отличный анонизм, смотри в транс не впадай.



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  • 17 | 31.05.2018, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 31.05.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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Я вижу, как у тебя получается отличный анонизм, смотри в транс не впадай.

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А ты из тех кто любить подсматривать?
У тебя опыта в анонизме по более, может и прислушаюсь.



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  • 18 | 31.05.2018, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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да, это геноцид россиян.
Сами торговцы, олигархи и чиновники это масло не едят



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  • 19 | 31.05.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 31.05.2018, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 31.05.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

++++++++++++++++++++

Я вижу, как у тебя получается отличный анонизм, смотри в транс не впадай.

================
А ты из тех кто любить подсматривать?
++++++++++++

Зачем же подсматривать? Тут одно из двух, либо ты с компом сношаешься, либо ты сам с собою. Диалектика, учись пока лезет.



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  • 20 | 31.05.2018, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
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А праздник "молочные реки" инициированные ХРЗ просто брехня?
Молоко приемные пункты угробили, сельское население сократило поголовье из за того что некуда девать молоко. Фермеров не поддерживают все деньги уходят не понятным холдингам.



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