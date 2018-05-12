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Журналист Аркадий Бабченко оказался жив, подозреваемый в покушении задержан

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Выяснилось, что Бабченко не пострадал, а его убийство было инсценировкой нападения, о которой он не рассказал своим близким, в том числе супруге.

Журналист Аркадий Бабченко оказался жив, подозреваемый в покушении задержан


Известный российский журналист, публицист Аркадий Бабченко оказался жив, пишет Медиазона. Пресс-конференцию с его участием транслировал канал 112.

На пресс-конференции в присутствии главы СБУ Василия Грицака журналист принес извинения за тайное участие в спецоперации, о которой не говорил друзьям и даже жене.

Бабченко заявил, что о подготовке убийства спецслужбам стало известно два месяца назад, а сам журналист узнал о ней еще в апреле. Информация о нем велась из России, у заказчиков была его фотография.

- Месяц мы готовили операцию, парни пахали как буйволы. На самом деле оттуда, с той стороны, давили, на исполнение заказа ждали три недели, — сказал журналист. — Все это должно было быть не вчера, это просто так совпало. Я пока еще живой. Не дождутся.

Василий Грицак пояснил, что организатором заказного убийства был гражданин Украины. Он обещал исполнителю, также гражданину этой страны, бывшему участнику боевой операции в Донбассе, 30 тысяч долларов, 15 были переданы в качестве аванса. Еще 10 тысяч долларов были переданы посреднику.

Президент Украины Петр Порошенко распорядился предоставить Аркадию Бабченко и его семье охрану.

Напомним, новость о смерти Аркадия Бабченко облетела сегодня все новостные издания России и Украины. СК России возбудил по данному факту уголовное дело. Сообщалось, что журналиста убили тремя выстрелами в спину вечером 29 мая у его же дома.

Известные журналисты, политики, общественники выразили соболезнования семье погибшего.

В Уфе в 19.00 у памятника жертвам политических репрессий должна была пройти акция памяти Аркадия Бабченко.

МКС
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  • 1 | 31.05.2018, 09:47 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5621 | Рейтинг: -1103,6
Эта крыса жива что ли?? Новичка на него нет.



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  • 2 | 31.05.2018, 10:06 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4290 | Рейтинг: -701,5
Ну, мразь, только о себе думает, чуть Кухарку с Кошкой до инфаркта не довел. Следующий раз, чтобь и сам и их доведи до конца!!!



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  • # 3 | 31.05.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 4 | 31.05.2018, 10:30 | Автор: Ирек | На сайте
    Публикации: 126 | Комментарии: 5895 | Рейтинг: -362,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Да УЖ!

Дорогая передача, Во середу, чуть не плача, Вся Базилеевская дача От телевизоров на УЖ рвалась. Вместо чтоб поесть, помыться, Уколоться и забыться, Вся безумная больница на УЖе собралась. Говорил, ломая руки, Юнге, краснобай и баламут Про всесилие эРФ Перед тайною СБУ. Все мозги разбил на части, Все извилины заплёл, А первым и надолго начал колотиться как в падучей Ёжик, Катька подоспела слёзы утирая, но и брызгая слюной, и на х.. посылая Ждала, ждала гоп команда, нет, не зимы, а своей Махи-Кухи, а нарисовалась она словно пава, лишь шестьдесят шестым постом, но с чужими чужими словами, и не без визга Мол де вот что я хотела сказать.
И на тем вам, уже через пост: "НИХ-УЯ СЕБЕ!!!!

И вся Базилевская дача с Махою своей в обратку понеслась

99 | 30.05.2018, 21:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1807 | Комментарии: 58954 | Рейтинг: +12210,5
++++++++++++++++++++++
Больше всего мне нравится аттракцион этих здешних кукареканий: Бабченко убили — винавата Россия. Бабченко жив — виновата тоже Россия

85 | 30.05.2018, 20:28 | Автор: Кухарка
Публикации: 1807 | Комментарии: 58954 | Рейтинг: +12210,5
Слышьте, недоЁбки - вы зря рвали свои баяны!
++++++++++++++++++++++
А что же чуды драли свои горла, забрызгивая слюной свои клавы и мониторы, орошая при этом свои памперсы?

Надо, надо власти Базилевки вколоть им укол, и не один.



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  • 5 | 31.05.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять нож в спину главнюку



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  • 6 | 31.05.2018, 10:33 | Автор: Ирек | На сайте
    Публикации: 126 | Комментарии: 5895 | Рейтинг: -362,6
103 | 30.05.2018, 21:07 | Автор: Кухарка
Публикации: 1807 | Комментарии: 58954 | Рейтинг: +12210,5
Ну и вести с международных полей:

Удар в спину. Ким Чен Ын отказал Лаврову. Главарь путинской банды "МИД России" впал в бешенство из-за того, что был вынужден отменить поездку в Северную Корею, т.к. Пхеньян посчитал его приезд нежелательным в преддверие встречи Ына с Трампом
++++++++++++++++++++++
Спасибо Кухерка, за правду, врут ведь. Уже с ночи что-ли показывают по ящику Лаврова в КНДР. До чего техника дошла, хорошо хоть кухарки правдорубки есть.



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  • 7 | 31.05.2018, 10:37 | Автор: Ирек | На сайте
    Публикации: 126 | Комментарии: 5895 | Рейтинг: -362,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ёжик, и уже Юнге, спасибо за минус. Плюс от вас и всей вашей шоблы кухаристых и юнговатых был мне оскорблением.
Однако какие же вы чуды.



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  • 8 | 31.05.2018, 10:44 | Автор: Ирек | На сайте
    Публикации: 126 | Комментарии: 5895 | Рейтинг: -362,6
Юнге извини, пропал твой минус, огорчило это меня .



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  • 9 | 31.05.2018, 10:44 | Автор: Егерь
    Публикации: 3894 | Комментарии: 6870 | Рейтинг: +2823,5
Игорь Яковенко:

Прежде всего я хочу выразить огромную радость от того, что Бабченко жив.

Хочу с этим поздравить его семью и несколько миллионов, я думаю, что у Бабченко несколько миллионов читателей, по крайней мере, в одном Фейсбуке 200 тысяч подписчиков. Поэтому, я думаю, это очень популярный, очень яркий журналист. Я думаю, то, что он жив — это большая радость для всех нормальных людей. Я хочу с этим поздравить всех, кто нас слышит сейчас.

Огорчения у каких-то упырей — возможно, кто хотел действительно смерти, кто желал ему смерти. Но это их проблемы, это их отклонения и вопрос медицинских показаний.

https://www.svoboda.org/a/29259251.html



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  • 10 | 31.05.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 31.05.2018, 10:30 | Автор: Ирек | На сайте
Публикации: 126 | Комментарии: 5893 | Рейтинг: -361,6
Да УЖ!

Дорогая передача, Во середу, чуть не плача, Вся Базилеевская дача От телевизоров на УЖ рвалась. Вместо чтоб поесть, помыться, Уколоться и забыться, Вся безумная больница на УЖе собралась. Говорил, ломая руки, Юнге, краснобай и баламут Про всесилие эРФ Перед тайною СБУ. Все мозги разбил на части, Все извилины заплёл, А первым и надолго начал колотиться как в падучей Ёжик, Катька подоспела слёзы утирая, но и брызгая слюной, и на х.. посылая Ждала, ждала гоп команда, нет, не зимы, а своей Махи-Кухи, а нарисовалась она словно пава, лишь шестьдесят шестым постом, но с чужими чужими словами, и не без визга Мол де вот что я хотела сказать.
И на тем вам, уже через пост: "НИХ-УЯ СЕБЕ!!!!

И вся Базилевская дача с Махою своей в обратку понеслась

99 | 30.05.2018, 21:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1807 | Комментарии: 58954 | Рейтинг: +12210,5
++++++++++++++++++++++
Больше всего мне нравится аттракцион этих здешних кукареканий: Бабченко убили — винавата Россия. Бабченко жив — виновата тоже Россия

85 | 30.05.2018, 20:28 | Автор: Кухарка
Публикации: 1807 | Комментарии: 58954 | Рейтинг: +12210,5
Слышьте, недоЁбки - вы зря рвали свои баяны!
++++++++++++++++++++++
А что же чуды драли свои горла, забрызгивая слюной свои клавы и мониторы, орошая при этом свои памперсы?

Надо, надо власти Базилевки вколоть им укол, и не один.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

По што волосы свои рвешь? Неудачной панихиде Бабченко или промашке заказчика?



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  • 11 | 31.05.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну б..ть и шуточки!



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  • 12 | 31.05.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сначала надо узнать и выяснить суть дела, а уж потом комментировать. Сейчас снова начнёте ошибаться.



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  • 13 | 31.05.2018, 11:02 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12544 | Рейтинг: -1556,8
То Джиги кальсоны то бабченко то сабачкина что это? Это одна из форм власти отвлечь граждан от главного .Что же главное для граждан России? На Мой взгляд ухудшение качества жизни.



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  • 14 | 31.05.2018, 11:13 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28115 | Рейтинг: -671,2
9 | 31.05.2018, 10:44 | Автор: Егерь | На сайте

Прежде всего я хочу выразить огромную радость от того, что Бабченко жив.
----------------
Прежде всего я хочу выразить огромную радость от того, что Йожег выразил свою радость



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  • 15 | 31.05.2018, 11:16 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28115 | Рейтинг: -671,2
Осталась неразвязанной главная интрига - кто же заказчик. Если российские спецслужбы - ждём захватывающего продолжения сценария.



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  • 16 | 31.05.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 31.05.2018, 11:13 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 34 | Комментарии: 28102 | Рейтинг: -670,7
9 | 31.05.2018, 10:44 | Автор: Егерь | На сайте

Прежде всего я хочу выразить огромную радость от того, что Бабченко жив.
----------------
Прежде всего я хочу выразить огромную радость от того, что Йожег выразил свою радость
__________________________

Теперь ждешь радостных возгласов за твою радость из-за Йожега?



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  • 17 | 31.05.2018, 11:19 | Автор: Ирек | На сайте
    Публикации: 126 | Комментарии: 5895 | Рейтинг: -362,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
По што волосы свои рвешь? Неудачной панихиде Бабченко или промашке заказчика?
+++++++++++++++++
Ничего я не рву, и хорошо что человек жив.
Это вы здешняя кухаристо-юнговатая и ёжиковатая шобла колотитесь как в падучей на радостях с любой пурги и негатива против России.



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  • 18 | 31.05.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 31.05.2018, 11:19 | Автор: Ирек | На сайте
Публикации: 126 | Комментарии: 5895 | Рейтинг: -361,6
По што волосы свои рвешь? Неудачной панихиде Бабченко или промашке заказчика?
+++++++++++++++++
Ничего я не рву, и хорошо что человек жив.
Это вы здешняя кухаристо-юнговатая и ёжиковатая шобла колотитесь как в падучей на радостях с любой пурги и негатива против России.
----------------------------------
Про какую радость кукуешь, светочь ума и учености?



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  • 19 | 31.05.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жалко казачков на лошадках нет,а то бы плетями намолотить собравшимся у памятника ровно в 19 часов .И часовня рядом -для отпевания.Чтоб по каждой гниде не собирались и не лопотали как им хреново живется



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  • 20 | 31.05.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жалко казачков на лошадках нет,а то бы плетями намолотить собравшимся у памятника ровно в 19 часов .И часовня рядом -для отпевания.Чтоб по каждой гниде не собирались и не лопотали как им хреново живется.
------------------------------------------------------------
-----------------------------------------
Они хоть успели заявления на прием в агенты СБУ отослать? Или так и разошлись скорбеть, что сами не додумались раньше до такого хайли лайкли?



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