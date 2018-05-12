Доход трех самых богатых депутатов Уфы – больше полумиллиарда рублей

Рейтинг публикаций пользователей
Журналист Аркадий ...

Выяснилось, что Бабченко не пострадал, а его убийство было инсценировкой ...
  Администратор

Праздничный приговор ...

Координатора штаба Навального в Уфе приговорили к 30 суткам ареста. ...
  Администратор

Дохлая кошка, некролог и ...

Оппозиция эпохи Рахимова и радио в «избушке». Ровно двадцать лет назад, в ...
  Администратор

Акция прошла, царь ...

В Уфе прошла акция протеста в преддверии инаугурации Путина «Он нам не царь». В ...
  Администратор

Новый срок для всех нас ...

Владимир Путин подписал первый указ в рамках своего нового срока. Согласно ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Посигналили и поехали дал ...

Схавают и эти цены. Поддерживая этот режим, голосуя за него, думали, ч ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Слежка за абонентами, спи ...

При займе, превышающем 10 тыс. рублей, между гражданами теперь должен ...
  Рейтинг: +2  Кухарка

Доход трех самых богатых ...

Идиотами надо быть,чтобы инвестировать честно заработанные средства в ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии недели
Герой с приговором, котор ...

Кто был в Симе, тот вспомнит удивительную панораму- город в ущелье, вн ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Проще и наверняка, чем со ...

43 | 30.05.2018, 16:52 | Автор: Не зарегистрирован ------------------ ...
  Рейтинг: +4  юнг

Герой с приговором, котор ...

Зуле тяжело- защищать злодея, душегуба и неудачного вояки. Притом изме ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Собчак: Итоги вчерашних п ...

Избиение мирных демонстрантов казачьями нагайками в Москве. Избиение м ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Новый срок для всех нас

Победа, победа... Победа, победа... Два людоеда подрались тысячу лет н ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

В черном списке «башкирск ...

Айрат Дильмухаметов.. Салават Юлаев был государственным деятелем, хари ...
  Рейтинг: +5  VIVAT

Обсуждаемое за неделю
Доход трех самых богатых ...

Уфимские народные избранники – крупные землевладельцы и любители иностранной ...
  4.06.2018   879   25

Посигналили и поехали ...

В прямом смысле этого слова громкую акцию провели на днях недовольные ...
  4.06.2018   630   34

Слежка за абонентами, ...

В России с 1 июня вступили в силу несколько резонансных законов, которые ...
  4.06.2018   437   11

Исторические картинки. ...

Крупнейшим поставщиком яиц и куриного мяса является птицефабрика в Авдоне, ...
  3.06.2018   809   33

Хрен редьки не слаще: ...

Депутаты башкирского парламента Курултая сегодня отклонили проект закона, ...
  2.06.2018   1334   55

Обсуждаемое за месяц
Доход трех самых богатых ...

Уфимские народные избранники – крупные землевладельцы и любители иностранной ...
  4.06.2018   879   25

Посигналили и поехали ...

В прямом смысле этого слова громкую акцию провели на днях недовольные ...
  4.06.2018   630   34

Слежка за абонентами, ...

В России с 1 июня вступили в силу несколько резонансных законов, которые ...
  4.06.2018   437   11

Исторические картинки. ...

Крупнейшим поставщиком яиц и куриного мяса является птицефабрика в Авдоне, ...
  3.06.2018   809   33

Хрен редьки не слаще: ...

Депутаты башкирского парламента Курултая сегодня отклонили проект закона, ...
  2.06.2018   1334   55

Последние публикации
Доход трех самых богатых ...

Уфимские народные избранники – крупные землевладельцы и любители иностранной ...
  4.06.2018   879   25

Посигналили и поехали ...

В прямом смысле этого слова громкую акцию провели на днях недовольные ...
  4.06.2018   630   34

Слежка за абонентами, ...

В России с 1 июня вступили в силу несколько резонансных законов, которые ...
  4.06.2018   437   11

Исторические картинки. ...

Крупнейшим поставщиком яиц и куриного мяса является птицефабрика в Авдоне, ...
  3.06.2018   809   33

Хрен редьки не слаще: ...

Депутаты башкирского парламента Курултая сегодня отклонили проект закона, ...
  2.06.2018   1334   55

Это вам не под пулями ...

Правоохранительные органы должны усилить работу по борьбе с преступными ...
  1.06.2018   1428   21

Ряженым везде у нас ...

Республиканские органы власти в Башкирии смогут заключать соглашения и договоры ...
  1.06.2018   1545   34

Бывший министр экономики ...

Евгения Маврина прочат заместителем руководителя Администрации Главы РБ. ...
  1.06.2018   811   13

Распил на национальном ...

Фонд племянника Путина создает ассоциацию в поддержку только добровольного ...
  1.06.2018   1276   43

Дети наших начальников ...

Фонд «Петербургская политика» изучил назначения детей чиновников РФ на высокие ...
  1.06.2018   1793   50

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июнь 2018 (10)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Январь 2018 (69)
Читаемое за неделю
Пальмовый продукт ...

В башкирском молоке обнаружили пальмовое масло. Чем опасен заменитель молочного ...
  31.05.2018   5552   66

И забыли давно, и ...

Недовольные ценами на бензин уфимцы повесили над проспектом С. Юлаева баннер с ...
  30.05.2018   2011   39

Дети наших начальников ...

Фонд «Петербургская политика» изучил назначения детей чиновников РФ на высокие ...
  1.06.2018   1793   50

Обращение председателя ...

«24 мая 2018 года на круглом столе в рамках Петербургского международного ...
  29.05.2018   1608   41

Ряженым везде у нас ...

Республиканские органы власти в Башкирии смогут заключать соглашения и договоры ...
  1.06.2018   1545   34

Читаемое за месяц
Шайтан попутал? ...

Приставы наложили арест на все банковские счета Духовного управления мусульман ...
  12.05.2018   11613   9

Пальмовый продукт ...

В башкирском молоке обнаружили пальмовое масло. Чем опасен заменитель молочного ...
  31.05.2018   5552   66

Ильнар Гарифуллин: Кто ...

На прошедшей неделе во время праймериз "Единой России" в городе Янаул спикер ...
  28.05.2018   4766   49

Дмитрий Быков: После ...

Главная функция Рамзана Кадырова – проговаривать вслух то, что думают все. ...
  17.05.2018   3796   16

Никак не уймутся: ...

400 человек, собравшиеся после выступления Руслана Белого возле памятника ...
  16.05.2018   3757   57


Доход трех самых богатых депутатов Уфы – больше полумиллиарда рублей

Оценили
0


Уфимские народные избранники – крупные землевладельцы и любители иностранной недвижимости. Депутаты городского совета Уфы отчитались о доходах за 2017 год.

Доход трех самых богатых депутатов Уфы – больше полумиллиарда рублей


Самую большую сумму задекларировал депутат от «Единой России» и генеральный директор ООО Инвестиционно-строительная компания «Агидель-Инвест Строй» Филюс Ишбулатов. Он отчитался о доходах в сумме 213,8 миллиона рублей.

В собственности депутата земельный участок, жилой дом, 9 квартир (в одной из них доля), гаражный бокс, 2 машиноместа и 31 нежилое помещение в полной или долевой собственности. Передвигается депутат Ишбулатов на автомобиле Lexus LX 570.

Супруга депутата заработала 2,1 миллиона рублей, у нее 5 нежилых помещений в собственности. У нее также есть авто той же марки другой модели.

На втором месте по уровню доходов депутат и инвестор Артур Хазигалеев. В 2017 году он заработал 171,5 миллиона рублей. В собственности депутата квартира, машиноместо в России и еще одна квартира в Турции в пользовании. Судя по декларации, депутат Хазигалеев любит активный отдых: ему принадлежат мотовездеход CAN-AM OUTLANDER MAX 800-HO, БРП ИНК; квадроцикл «Scorpion» 125cc; лодка Quicksilver-635; прицеп 82980С.

Супруга депутата Хазигалеева заработала 940,4 тысячи рублей. Она владеет двумя автомобилями BMW, водным мотоциклом, прицепом и 57 садовыми земельными участками. Также у нее есть квартира в собственности и еще одной квартирой она пользуется.

«Бронза» по уровню доходов за 2017 год достается депутату-единороссу и директору ООО «Управление предприятием, финансами и бизнесом» Андрею Носкову. Он задекларировал доход в сумме 147,8 миллиона рублей. Депутату принадлежат 4 автомобиля, в том числе, 2 Lexus, ЛУАЗик и 412-й «Москвич», мотовездеход, моторная лодка и 5 прицепов. Также в собственности депутата 27 земельных участков в Черногории в полной или частичной (1/2) собственности, 4 жилых дома также в Черногории в полной и частичной собственности, 5 квартир в России, 23 парковочных места, 54 нежилых помещения.

Супруга депутата Носкова заработала 48,7 тысячи рублей. У нее в собственности 2 земельных участка, 2 жилых дома, 2 квартиры и 2 автомобиля – Toyota и Lexus.

Доход первых трех самых состоятельных депутатов горсовета Уфы превышает полмиллиарда рублей.

Самым крупным землевладельцем среди депутатов в Уфе является депутат от ЛДПР и генеральный директор АО «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования» Кирилл Бадиков. Его доход по сравнению с некоторыми коллегами составил весьма скромную сумму – 29,3 миллиона рублей.

Зато у него помимо трех автомобилей и водного катера в собственности наибольшее количество среди коллег земельных участков – 46.

Также депутат Бадиков владеет 32 жилыми домами, 20 нежилыми сооружениями.

Супруга депутата Бадикова среди супругов других депутатов имеет самый крупный доход: 74,1 миллиона рублей. Также она является крупным землевладельцем: в ее собственности более 300 земельных участков (один из них – долевая собственность), 23 нежилых помещения, квартира.

Наименьшую сумму годового дохода задекларировал депутат-коммунист и коммерческий директор ООО «Лаворс М» Анатолий Горячев – 210 тысяч рублей.

Председатель горсовета, депутат-единоросс и директор ООО «Энергоинжиниринг» Валерий Трофимов отчитался о доходах в сумме 1,1 миллиона рублей.

Его супруга заработала 49,9 тысячи рублей.

МКС
Оригинал публикации



« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 04.06.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да не один депутат не работает на среднюю по стране зарплату, поэтому они и не знают как живет простой труженик. Они придумывают и принимают себеугодные и себеудобные законы. Они не народные избранники скорее всего самоназначенцы. Хоть одного депутата волнует подъем цен на бензин, нет, им на разъезды дают наши деньги. А деньги от повышения цен идут не на социальные нужды, а в офшоры.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 04.06.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прочитал статью и сердце "радуется" за наших депутатов!
Ведь могут когда захотят, пусть для себя ,но ведь могут...
Ну может оно и правильно: всех счастливыми сделать невозможно, но себя то любимых, ну как не осчастливить, тем более в депутатском кресле, когда возможности сами в руки так и идут, так и идут...



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 04.06.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
да будь все они прокляты со всеми своими потомками.
житья нет от них.
Бесконечные повышения цен на продукты, на ЖКХ, на бензин, на налоги.
До нитки обирают.
Почему правительство каждые полгода закладывает повышение?!
Уже вся з/плата или пенсия уходит на ЖКХ, то есть им ворам в оффшоры
Уже невозможно взглянуть на зомбоящик - всегда и везде один хвалебный наш царь ликующий.
до каких пор будет это продолжаться?!
Надоело!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 04.06.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вчера Никита Сергеевич возмущался, что не стало хозяина в стране: земли пустуют, свалки растут, чиновники борзеют. Мы-де не чувствуем страны... Правильно, Сергеич. Мы, простой народ, уже не сможем "пройти солёный Тихий океан и тундру, и тайгу". "Над лодкой белый парус" распускает лишь ворьё. Надо решительно менять не только курс, но СИСТЕМУ.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 04.06.2018, 10:59 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5571 | Рейтинг: -163,7
А разве среди депутатов есть хоть один учитель или врач? Это вам не Верховный совет РСФСР или СССР. Тут нищих не держат



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 04.06.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 04.06.2018, 10:59 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5571 | Рейтинг: -163,7
А разве среди депутатов есть хоть один учитель или врач? Это вам не Верховный совет РСФСР или СССР. Тут нищих не держат
==============

Удивить хотели? При капитализме - власть богатых. Не народа.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 04.06.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Идиотами надо быть,чтобы инвестировать честно заработанные средства в 57 садовых участков, в 9 квартир,в 31 нежилое помещение и т.д..,а с уворованными деньгами так и поступают наши позорные нувориши б...ять



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 04.06.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 04.06.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 04.06.2018, 10:59 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5571 | Рейтинг: -163,7
А разве среди депутатов есть хоть один учитель или врач? Это вам не Верховный совет РСФСР или СССР. Тут нищих не держат
==============

Удивить хотели? При капитализме - власть богатых. Не народа.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Смею заметить: у нас не капитализм, а клептократия — правительство, контролируемое мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 04.06.2018, 11:57 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6678 | Рейтинг: +806,6
======Уфимские народные избранники – крупные землевладельцы и любители иностранной недвижимости.
========

Можем уважать, можем не уважать слова К.Маркса "Бытие определяет сознание". На деле так оно и есть.
Кто сидит в депутатах, крупные землевладельцы и любители иностранной недвижимости? У них одна забота - свои проблемы решать.
А мы их досаждаем своими. Не надо им мешать, пускай насыщаются. Может когда нибудь насытятся и начнут думать о нас.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 04.06.2018, 12:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1808 | Комментарии: 58991 | Рейтинг: +12209,9
Испанские власти открыли охоту на жителей элитных приморских поселков, людей, живущих на широкую ногу, перемещающихся на лимузинах, катающихся на яхтах, но не платящих ни цента в испанскую казну.
__________________________
Это про россиян... Вслед за Лондоном... обкладывают помаленьку...



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 04.06.2018, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еду я на Родину...



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 04.06.2018, 12:31 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6678 | Рейтинг: +806,6
8 | 04.06.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован

======
Удивить хотели? При капитализме - власть богатых. Не народа.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Смею заметить: у нас не капитализм, а клептократия — правительство, контролируемое мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния.
============

Капитализм — экономическая система производства и распределения, основанная на частной собственности, всеобщем юридическом равенстве и свободе предпринимательства.

Социализм – это альтернативная капитализму и коммунизму модель экономического развития государства, при котором производство и распределение ресурсов контролируется непосредственно обществом или правительством.
Кратко: социализм – это вариант при котором все люди трудятся и вкладывают свою лепту в общее дело, после чего добытые блага распределяются кучкой самоизбранных между всеми гражданами, не забывая себя.
===

Клептократия - это форма паравления. Не надо путать.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 04.06.2018, 12:33 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2513 | Рейтинг: -258,7
Всё отнять и поделить !



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 04.06.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До тех пор пока не будут прозрачными выборы для каждого без срока давности, депутаты нелегитимные.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 04.06.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы удивитесь, но социализм был построен в Древнем Египте.
И не надо путать "социальную защищённость" как в Норвегии, к примеру) и социализм (как в КНДР). Именно капитализм и обеспечил реальную социальную защищённость.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 04.06.2018, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 04.06.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...

++++++++++++++++++
Смею заметить: у нас не капитализм, а клептократия — правительство, контролируемое мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния.

==================

Смею заметить: у нас не капитализм, а жидокомпрадорское правительство, т.н. "еврейское лобби".



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 04.06.2018, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 04.06.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...

Именно капитализм и обеспечил реальную социальную защищённость.

===============

Н-дя? Пока был СССР, европейские буржуи подкармливали свой народ, опасаясь альтернативы. Не стало СССР - зарплаты трудящимся урезали. Прошла череда непопулярных реформ - в итоге от былой сытой жизни остались воспоминания. (Не надо ухмыляцца).



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 04.06.2018, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
41,1 тысяч человек уехали из Башкирии в январе-апреле текущего года. При этим прибыли в республику 38,2 тысяч человек. Миграционная убыль составила -2 976 человек. Данные сообщает Башстат. Для сравнения за тот же период прошлого года этот показатель составил -2 680 человек (число выбывших 40,2 тысяч человек, прибывших – 37,5 тысяч).
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 04.06.2018, 16:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
т.е. согласно данной инфы можно предположить , что из РБ уехали Башкиры, Русские, Татары... а приехали ... ну сами понимаете - гастеры из стран ближнего зарубежья.. загебись такая жизнь
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 20 | 04.06.2018, 16:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1808 | Комментарии: 58991 | Рейтинг: +12209,9
Борис Райтшустер
3 ч ·
Вся абсурдность отношения Германии к России и к Украине в одном рекламном клипе : рекламное видео на тему чемпионата мира по футболу, в котором Люфтганза выдаёт Киев за Москву (и которое сейчас удален с ютуба, но все еще висит на фб-сайте концерна). Согласно сведениям, полученным от инсайдера, участвовавшего в съемках этого клипа, съемки намеренно проводились в Киеве, потому что в России было бы сложно получить разрешение на съёмку. Вы только вдумайтесь : фильм для немецкого зрителя, агитирующий, в числе прочего, за открытую миру Россию, намеренно снимается в Киеве, потому что путинская Россия как раз вовсе не открыта миру! Это какое-то безумие - и, к сожалению, отнюдь не исключение. Так создаётся искажённое восприятие действительности. Хотя в других случаях ошибочные цифры или даже комбинации букв в рекламных клипах вызывают бурю возмущения - в данном случае ничего подобного не происходит, напротив - вокруг этого абсурда царит полное молчание в немецких СМИ. Стыдно за своих соотечественников, в очередной раз.



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com