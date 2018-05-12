Башкирскому Яблоку грозит переход под контроль региональных властей

Башкирское отделение "Яблока" лихорадило все последние годы. За это время партия не сумела провести в республике ни одной успешной избирательной кампании. Нередко отделение из-за организационных неразберих не могло даже провести выдвижение кандидатов, не говоря уже об их регистрации.
Среди партийцев нарастала оппозиция Сергею Наумкину, который возглавлял башкирское "Яблоко" с 2010 года. После провальных для партии выборов в Госдуму и Уфимский горсовет в сентябре 2016 года Наумкин на конференции, которая прошла двумя месяцами позже, был снят с должности председателя с формулировкой "за развал работы".
Уже тогда часть партийцев обвиняла депутата Ильдара Исангулова и его окружение в попытке организовать "рейдерский захват" регионального отделения. Поскольку сам депутат тогда не вступил в партию, вопрос о его кандидатуре на должность председателя на конференции не стоял. Новым председателем регионального отделения стал "яблочник" из Бирска Гафур Гилязов. Однако, затем в процесс смены руководства вмешалось центральное руководство "Яблока".
В результате проведенной им проверки выяснилось, что избрание, как минимум, половины делегатов оказалось нелегитимным. Федеральное бюро "Яблока" отменило все решения ноябрьской региональной конференции, приостановило деятельность всех руководящих органов регионального отделения, в том числе, вновь избранного председателя Гафура Гилязова, и назначило перерегистрацию всех членов партии, состоящих на учете в Башкирском отделении. Процесс перерегистрации и подведение ее итогов растянулся на целых полтора года; в течение этого времени деятельность регионального отделения, оставшегося без руководства, была, фактически, парализована. Впрочем, избирательную кампанию по выборам президента России местный штаб Явлинского сумел провести без помех и даже удостоился похвалы от федерального руководства партии за минимальный процент брака в собранных подписях за кандидата.
Лишь в середине апреля нынешнего года федеральное бюро подвело итоги перерегистрации, оказавшиеся для башкирского "Яблока” весьма и весьма плачевными: численность отделения сократилась в 10 раз — с почти 700 зарегистрированных членов партии до 69, количество местных и первичных отделений по республике уменьшилось вдвое.
На самой конференции, прошедшей в воскресенье, центральным, как и ожидалось, стал вопрос о выборе нового председателя отделения. На место лидера башкирского "Яблока” претендовало двое партийцев — Гафур Гилязов, бывший уполномоченным от федерального совета во время перерегистрации и бывший инструктор регионального отделения Альберт Хусаинов. Последнего часть партийцев обвиняла в том, что он уже ряд лет лоббирует интересы депутата Ильдара Исангулова и с этой целью в 2016 году сфальсифицировал протоколы собраний в первичных отделениях, когда там избирались делегаты на региональную конференцию, а также протоколы регионального бюро о приеме в партию новых членов, среди которых оказалась большая группа сторонников Исангулова.
— Руководство партии объективно разобралось в ситуации по попытке захвата регионального отделения руками помощницы Исангулова Меньшиковой и Хусаинова. Замысел этой группы заключался в том, чтобы создать новые первичные отделения, делегаты от которых, имея большинство на конференции, избрали бы Исангулова председателем. Региональное отделение превратилось бы в республике в пятую соглашательскую партию, наряду с "Единой Россией", "Справедливой Россией", КПРФ и ЛДПР. Москва пресекла такой ход событий, — заявил Гафур Гилязов.
— В 2013 году вы во время выборов депутатов Госсобрания уже помогали Ильдару Исангулову и его "Партии социальной солидарности", будучи при этом штатным инструктором регионального отделения "Яблока", — упрекнул Альберта Хусаинова Гилязов.
Сторонники Гилязова также припомнили историю с потоком фальшивых наблюдателей в "Яблоко" накануне выборов 18 марта — в формировании этого потока они также обвиняли помощницу депутата Исангулова Марину Меньшикову.
Сам Альберт Хусаинов называл все обвинения в свой адрес клеветой, мысль о рейдерском захвате отделения — "конспирологией", и, в свою очередь, обвинял Гафура Гилязова в "сталинских методах руководства".
Результаты тайного голосования по выборам председателя оказались для многих неожиданными. За Гафура Гилязова проголосовало всего пять делегатов конференции из двенадцати, за Альберта Хусаинова — семь.
Уступив место председательствующего Хусаинову, Гафур Гилязов заявил, что с новым руководителем он работать отказывается.
— Ваше избрание — это большая ошибка делегатов. Я под вашим началом работать не буду и конференцию покидаю, — сказал Гилязов новому председателю.
— Я вас "поздравляю" с ликвидацией регионального отделения партии "Яблоко”. Явлинскому надо так и сказать — партии "Яблоко” в Башкирии больше нет, — заявил присутствовавший на конференции в качестве гостя один из старейших членов партии писатель Борис Павлов.
— Если здесь появится Исангулов и его команда, я тогда точно подам заявление о выходе из партии, — пообещала одна из делегаток.
В новый состав постоянного руководящего органа отделения — бюро регионального совета — вошли преимущественно сторонники Альберта Хусаинова.
Эксперты, знакомые с ситуацией в башкирском "Яблоке”, отмечают, что после произошедшего в республике не осталось ни одной оппозиционной партии, обладающей государственной регистрацией.
— Судя по всему, сценарий перехвата руководства в местном отделении "Яблока” и постановки его под контроль администрации главы республики был все-таки реализован, — заявил политолог Станислав Шкель.
— Здесь все очевидно — речь идет о прямом захвате действующей оппозиционной структуры в преддверии региональных выборов. Люди, организовавшие этот захват, очевидно, планируют не без поддержки республиканских властей избраться в Госсобрание. В этом случае о какой-то оппозиционности местного "Яблока" говорить уже не приходится. Кстати, еще полтора года назад, когда кризис в башкирском "Яблоке" только разворачивался, я отмечал, что московское партруководство как-то очень неуверенно вмешалось в эту ситуацию, что вообще-то позволяет говорить о потери контроля и управляемости в партии, — отметил общественник Азамат Галин.
Реакция федерального руководства "Яблока" на итоги башкирской конференции пока неизвестна.
Артур Асафьев, Идель.Реалии
Оригинал публикации
Башкирскому Яблоку грозит переход под контроль региональных властей
Раздел: Политика | Просмотры: 181 | Комментарии: 8