Башкирскому Яблоку грозит переход под контроль региональных властей

В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная смена руководства. Региональная конференция избрала нового председателя отделения —​ им стал бывший инструктор отделения Альберт Хусаинов. Персону нового руководителя башкирского "Яблока" связывают с депутатом Госсобрания республики Ильдаром Исангуловым, которого часть партийцев подозревает в организации "рейдерского захвата" регионального отделения.Башкирское отделение "Яблока" лихорадило все последние годы. За это время партия не сумела провести в республике ни одной успешной избирательной кампании. Нередко отделение из-за организационных неразберих не могло даже провести выдвижение кандидатов, не говоря уже об их регистрации.Среди партийцев нарастала оппозиция Сергею Наумкину, который возглавлял башкирское "Яблоко" с 2010 года. После провальных для партии выборов в Госдуму и Уфимский горсовет в сентябре 2016 года Наумкин на конференции, которая прошла двумя месяцами позже, был снят с должности председателя с формулировкой "за развал работы".Уже тогда часть партийцев обвиняла депутата Ильдара Исангулова и его окружение в попытке организовать "рейдерский захват" регионального отделения. Поскольку сам депутат тогда не вступил в партию, вопрос о его кандидатуре на должность председателя на конференции не стоял. Новым председателем регионального отделения стал "яблочник" из Бирска Гафур Гилязов. Однако, затем в процесс смены руководства вмешалось центральное руководство "Яблока".В результате проведенной им проверки выяснилось, что избрание, как минимум, половины делегатов оказалось нелегитимным. Федеральное бюро "Яблока" отменило все решения ноябрьской региональной конференции, приостановило деятельность всех руководящих органов регионального отделения, в том числе, вновь избранного председателя Гафура Гилязова, и назначило перерегистрацию всех членов партии, состоящих на учете в Башкирском отделении. Процесс перерегистрации и подведение ее итогов растянулся на целых полтора года; в течение этого времени деятельность регионального отделения, оставшегося без руководства, была, фактически, парализована. Впрочем, избирательную кампанию по выборам президента России местный штаб Явлинского сумел провести без помех и даже удостоился похвалы от федерального руководства партии за минимальный процент брака в собранных подписях за кандидата.Лишь в середине апреля нынешнего года федеральное бюро подвело итоги перерегистрации, оказавшиеся для башкирского "Яблока” весьма и весьма плачевными: численность отделения сократилась в 10 раз — с почти 700 зарегистрированных членов партии до 69, количество местных и первичных отделений по республике уменьшилось вдвое.На самой конференции, прошедшей в воскресенье, центральным, как и ожидалось, стал вопрос о выборе нового председателя отделения. На место лидера башкирского "Яблока” претендовало двое партийцев — Гафур Гилязов, бывший уполномоченным от федерального совета во время перерегистрации и бывший инструктор регионального отделения Альберт Хусаинов. Последнего часть партийцев обвиняла в том, что он уже ряд лет лоббирует интересы депутата Ильдара Исангулова и с этой целью в 2016 году сфальсифицировал протоколы собраний в первичных отделениях, когда там избирались делегаты на региональную конференцию, а также протоколы регионального бюро о приеме в партию новых членов, среди которых оказалась большая группа сторонников Исангулова.— Руководство партии объективно разобралось в ситуации по попытке захвата регионального отделения руками помощницы Исангулова Меньшиковой и Хусаинова. Замысел этой группы заключался в том, чтобы создать новые первичные отделения, делегаты от которых, имея большинство на конференции, избрали бы Исангулова председателем. Региональное отделение превратилось бы в республике в пятую соглашательскую партию, наряду с "Единой Россией", "Справедливой Россией", КПРФ и ЛДПР. Москва пресекла такой ход событий, — заявил Гафур Гилязов.— В 2013 году вы во время выборов депутатов Госсобрания уже помогали Ильдару Исангулову и его "Партии социальной солидарности", будучи при этом штатным инструктором регионального отделения "Яблока", — упрекнул Альберта Хусаинова Гилязов.Сторонники Гилязова также припомнили историю с потоком фальшивых наблюдателей в "Яблоко" накануне выборов 18 марта — в формировании этого потока они также обвиняли помощницу депутата Исангулова Марину Меньшикову.Сам Альберт Хусаинов называл все обвинения в свой адрес клеветой, мысль о рейдерском захвате отделения — "конспирологией", и, в свою очередь, обвинял Гафура Гилязова в "сталинских методах руководства".Результаты тайного голосования по выборам председателя оказались для многих неожиданными. За Гафура Гилязова проголосовало всего пять делегатов конференции из двенадцати, за Альберта Хусаинова — семь.Уступив место председательствующего Хусаинову, Гафур Гилязов заявил, что с новым руководителем он работать отказывается.— Ваше избрание — это большая ошибка делегатов. Я под вашим началом работать не буду и конференцию покидаю, — сказал Гилязов новому председателю.— Я вас "поздравляю" с ликвидацией регионального отделения партии "Яблоко”. Явлинскому надо так и сказать — партии "Яблоко” в Башкирии больше нет, — заявил присутствовавший на конференции в качестве гостя один из старейших членов партии писатель Борис Павлов.— Если здесь появится Исангулов и его команда, я тогда точно подам заявление о выходе из партии, — пообещала одна из делегаток.В новый состав постоянного руководящего органа отделения — бюро регионального совета — вошли преимущественно сторонники Альберта Хусаинова.Эксперты, знакомые с ситуацией в башкирском "Яблоке”, отмечают, что после произошедшего в республике не осталось ни одной оппозиционной партии, обладающей государственной регистрацией.— Судя по всему, сценарий перехвата руководства в местном отделении "Яблока” и постановки его под контроль администрации главы республики был все-таки реализован, — заявил политолог Станислав Шкель.— Здесь все очевидно — речь идет о прямом захвате действующей оппозиционной структуры в преддверии региональных выборов. Люди, организовавшие этот захват, очевидно, планируют не без поддержки республиканских властей избраться в Госсобрание. В этом случае о какой-то оппозиционности местного "Яблока" говорить уже не приходится. Кстати, еще полтора года назад, когда кризис в башкирском "Яблоке" только разворачивался, я отмечал, что московское партруководство как-то очень неуверенно вмешалось в эту ситуацию, что вообще-то позволяет говорить о потери контроля и управляемости в партии, — отметил общественник Азамат Галин.Реакция федерального руководства "Яблока" на итоги башкирской конференции пока неизвестна.