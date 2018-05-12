Башкирскому Яблоку грозит переход под контроль региональных властей

Рейтинг публикаций пользователей
Журналист Аркадий ...

Выяснилось, что Бабченко не пострадал, а его убийство было инсценировкой ...
  Администратор

Праздничный приговор ...

Координатора штаба Навального в Уфе приговорили к 30 суткам ареста. ...
  Администратор

Дохлая кошка, некролог и ...

Оппозиция эпохи Рахимова и радио в «избушке». Ровно двадцать лет назад, в ...
  Администратор

Башкирскому Яблоку ...

В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная ...
  Кухарка

Новый срок для всех нас ...

Владимир Путин подписал первый указ в рамках своего нового срока. Согласно ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Посигналили и поехали дал ...

Ну вот и начался путинский прорыв в экономии России. Или это прорыв ка ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Посигналили и поехали дал ...

Голосуя за путина все твердили одно лишь бы не было войны Тошнило от т ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Посигналили и поехали дал ...

5 | 04.06.2018, 11:01 | Автор: препод Публикации: 38 | Комментарии: 5 ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии недели
Проще и наверняка, чем со ...

43 | 30.05.2018, 16:52 | Автор: Не зарегистрирован ------------------ ...
  Рейтинг: +4  юнг

Проще и наверняка, чем со ...

Карина Орлова 6 ч · Ребята, Бабченко убили не за слова. А за то, что ...
  Рейтинг: +3  Егерь

Проще и наверняка, чем со ...

СК России начал собственное расследование по факту убийства А. Бабченк ...
  Рейтинг: +3  юнг

Лучшие комментарии месяца
Собчак: Итоги вчерашних п ...

Избиение мирных демонстрантов казачьями нагайками в Москве. Избиение м ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Новый срок для всех нас

Победа, победа... Победа, победа... Два людоеда подрались тысячу лет н ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

В черном списке «башкирск ...

Айрат Дильмухаметов.. Салават Юлаев был государственным деятелем, хари ...
  Рейтинг: +5  VIVAT

Обсуждаемое за неделю
Одни из самых богатейших ...

На оперативном совещании в администрации Уфы заслушали отчет о проведении ...
  5.06.2018   237   8

Башкирскому Яблоку ...

В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная ...
  5.06.2018   181   8

Пришло время снова ...

Путин подписал закон об ответных мерах на санкции. Что это значит? Президент ...
  5.06.2018   135   6

Доход трех самых богатых ...

Уфимские народные избранники – крупные землевладельцы и любители иностранной ...
  4.06.2018   1138   26

Посигналили и поехали ...

В прямом смысле этого слова громкую акцию провели на днях недовольные ...
  4.06.2018   834   42

Обсуждаемое за месяц
Одни из самых богатейших ...

На оперативном совещании в администрации Уфы заслушали отчет о проведении ...
  5.06.2018   237   8

Башкирскому Яблоку ...

В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная ...
  5.06.2018   181   8

Пришло время снова ...

Путин подписал закон об ответных мерах на санкции. Что это значит? Президент ...
  5.06.2018   135   6

Доход трех самых богатых ...

Уфимские народные избранники – крупные землевладельцы и любители иностранной ...
  4.06.2018   1138   26

Посигналили и поехали ...

В прямом смысле этого слова громкую акцию провели на днях недовольные ...
  4.06.2018   834   42

Последние публикации
Одни из самых богатейших ...

На оперативном совещании в администрации Уфы заслушали отчет о проведении ...
  5.06.2018   237   8

Башкирскому Яблоку ...

В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная ...
  5.06.2018   181   8

Пришло время снова ...

Путин подписал закон об ответных мерах на санкции. Что это значит? Президент ...
  5.06.2018   135   6

Доход трех самых богатых ...

Уфимские народные избранники – крупные землевладельцы и любители иностранной ...
  4.06.2018   1138   26

Посигналили и поехали ...

В прямом смысле этого слова громкую акцию провели на днях недовольные ...
  4.06.2018   834   42

Слежка за абонентами, ...

В России с 1 июня вступили в силу несколько резонансных законов, которые ...
  4.06.2018   572   12

Исторические картинки. ...

Крупнейшим поставщиком яиц и куриного мяса является птицефабрика в Авдоне, ...
  3.06.2018   878   33

Хрен редьки не слаще: ...

Депутаты башкирского парламента Курултая сегодня отклонили проект закона, ...
  2.06.2018   1393   58

Это вам не под пулями ...

Правоохранительные органы должны усилить работу по борьбе с преступными ...
  1.06.2018   1461   25

Ряженым везде у нас ...

Республиканские органы власти в Башкирии смогут заключать соглашения и договоры ...
  1.06.2018   1570   35

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июнь 2018 (13)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Январь 2018 (69)
Читаемое за неделю
Пальмовый продукт ...

В башкирском молоке обнаружили пальмовое масло. Чем опасен заменитель молочного ...
  31.05.2018   5791   68

И забыли давно, и ...

Недовольные ценами на бензин уфимцы повесили над проспектом С. Юлаева баннер с ...
  30.05.2018   2018   39

Дети наших начальников ...

Фонд «Петербургская политика» изучил назначения детей чиновников РФ на высокие ...
  1.06.2018   1889   52

Ряженым везде у нас ...

Республиканские органы власти в Башкирии смогут заключать соглашения и договоры ...
  1.06.2018   1570   35

Это вам не под пулями ...

Правоохранительные органы должны усилить работу по борьбе с преступными ...
  1.06.2018   1461   25

Читаемое за месяц
Шайтан попутал? ...

Приставы наложили арест на все банковские счета Духовного управления мусульман ...
  12.05.2018   11622   9

Пальмовый продукт ...

В башкирском молоке обнаружили пальмовое масло. Чем опасен заменитель молочного ...
  31.05.2018   5791   68

Ильнар Гарифуллин: Кто ...

На прошедшей неделе во время праймериз "Единой России" в городе Янаул спикер ...
  28.05.2018   4775   49

Дмитрий Быков: После ...

Главная функция Рамзана Кадырова – проговаривать вслух то, что думают все. ...
  17.05.2018   3797   16

Никак не уймутся: ...

400 человек, собравшиеся после выступления Руслана Белого возле памятника ...
  16.05.2018   3761   57


Башкирскому Яблоку грозит переход под контроль региональных властей

Оценили
0


В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная смена руководства. Региональная конференция избрала нового председателя отделения —​ им стал бывший инструктор отделения Альберт Хусаинов. Персону нового руководителя башкирского "Яблока" связывают с депутатом Госсобрания республики Ильдаром Исангуловым, которого часть партийцев подозревает в организации "рейдерского захвата" регионального отделения.

Башкирскому Яблоку грозит переход под контроль региональных властей


Башкирское отделение "Яблока" лихорадило все последние годы. За это время партия не сумела провести в республике ни одной успешной избирательной кампании. Нередко отделение из-за организационных неразберих не могло даже провести выдвижение кандидатов, не говоря уже об их регистрации.

Среди партийцев нарастала оппозиция Сергею Наумкину, который возглавлял башкирское "Яблоко" с 2010 года. После провальных для партии выборов в Госдуму и Уфимский горсовет в сентябре 2016 года Наумкин на конференции, которая прошла двумя месяцами позже, был снят с должности председателя с формулировкой "за развал работы".

Уже тогда часть партийцев обвиняла депутата Ильдара Исангулова и его окружение в попытке организовать "рейдерский захват" регионального отделения. Поскольку сам депутат тогда не вступил в партию, вопрос о его кандидатуре на должность председателя на конференции не стоял. Новым председателем регионального отделения стал "яблочник" из Бирска Гафур Гилязов. Однако, затем в процесс смены руководства вмешалось центральное руководство "Яблока".

В результате проведенной им проверки выяснилось, что избрание, как минимум, половины делегатов оказалось нелегитимным. Федеральное бюро "Яблока" отменило все решения ноябрьской региональной конференции, приостановило деятельность всех руководящих органов регионального отделения, в том числе, вновь избранного председателя Гафура Гилязова, и назначило перерегистрацию всех членов партии, состоящих на учете в Башкирском отделении. Процесс перерегистрации и подведение ее итогов растянулся на целых полтора года; в течение этого времени деятельность регионального отделения, оставшегося без руководства, была, фактически, парализована. Впрочем, избирательную кампанию по выборам президента России местный штаб Явлинского сумел провести без помех и даже удостоился похвалы от федерального руководства партии за минимальный процент брака в собранных подписях за кандидата.

Лишь в середине апреля нынешнего года федеральное бюро подвело итоги перерегистрации, оказавшиеся для башкирского "Яблока” весьма и весьма плачевными: численность отделения сократилась в 10 раз — с почти 700 зарегистрированных членов партии до 69, количество местных и первичных отделений по республике уменьшилось вдвое.

На самой конференции, прошедшей в воскресенье, центральным, как и ожидалось, стал вопрос о выборе нового председателя отделения. На место лидера башкирского "Яблока” претендовало двое партийцев — Гафур Гилязов, бывший уполномоченным от федерального совета во время перерегистрации и бывший инструктор регионального отделения Альберт Хусаинов. Последнего часть партийцев обвиняла в том, что он уже ряд лет лоббирует интересы депутата Ильдара Исангулова и с этой целью в 2016 году сфальсифицировал протоколы собраний в первичных отделениях, когда там избирались делегаты на региональную конференцию, а также протоколы регионального бюро о приеме в партию новых членов, среди которых оказалась большая группа сторонников Исангулова.

— Руководство партии объективно разобралось в ситуации по попытке захвата регионального отделения руками помощницы Исангулова Меньшиковой и Хусаинова. Замысел этой группы заключался в том, чтобы создать новые первичные отделения, делегаты от которых, имея большинство на конференции, избрали бы Исангулова председателем. Региональное отделение превратилось бы в республике в пятую соглашательскую партию, наряду с "Единой Россией", "Справедливой Россией", КПРФ и ЛДПР. Москва пресекла такой ход событий, — заявил Гафур Гилязов.

— В 2013 году вы во время выборов депутатов Госсобрания уже помогали Ильдару Исангулову и его "Партии социальной солидарности", будучи при этом штатным инструктором регионального отделения "Яблока", — упрекнул Альберта Хусаинова Гилязов.

Сторонники Гилязова также припомнили историю с потоком фальшивых наблюдателей в "Яблоко" накануне выборов 18 марта — в формировании этого потока они также обвиняли помощницу депутата Исангулова Марину Меньшикову.

Сам Альберт Хусаинов называл все обвинения в свой адрес клеветой, мысль о рейдерском захвате отделения — "конспирологией", и, в свою очередь, обвинял Гафура Гилязова в "сталинских методах руководства".

Результаты тайного голосования по выборам председателя оказались для многих неожиданными. За Гафура Гилязова проголосовало всего пять делегатов конференции из двенадцати, за Альберта Хусаинова — семь.

Уступив место председательствующего Хусаинову, Гафур Гилязов заявил, что с новым руководителем он работать отказывается.

— Ваше избрание — это большая ошибка делегатов. Я под вашим началом работать не буду и конференцию покидаю, — сказал Гилязов новому председателю.

— Я вас "поздравляю" с ликвидацией регионального отделения партии "Яблоко”. Явлинскому надо так и сказать — партии "Яблоко” в Башкирии больше нет, — заявил присутствовавший на конференции в качестве гостя один из старейших членов партии писатель Борис Павлов.

— Если здесь появится Исангулов и его команда, я тогда точно подам заявление о выходе из партии, — пообещала одна из делегаток.

В новый состав постоянного руководящего органа отделения — бюро регионального совета — вошли преимущественно сторонники Альберта Хусаинова.

Эксперты, знакомые с ситуацией в башкирском "Яблоке”, отмечают, что после произошедшего в республике не осталось ни одной оппозиционной партии, обладающей государственной регистрацией.

— Судя по всему, сценарий перехвата руководства в местном отделении "Яблока” и постановки его под контроль администрации главы республики был все-таки реализован, — заявил политолог Станислав Шкель.

— Здесь все очевидно — речь идет о прямом захвате действующей оппозиционной структуры в преддверии региональных выборов. Люди, организовавшие этот захват, очевидно, планируют не без поддержки республиканских властей избраться в Госсобрание. В этом случае о какой-то оппозиционности местного "Яблока" говорить уже не приходится. Кстати, еще полтора года назад, когда кризис в башкирском "Яблоке" только разворачивался, я отмечал, что московское партруководство как-то очень неуверенно вмешалось в эту ситуацию, что вообще-то позволяет говорить о потери контроля и управляемости в партии, — отметил общественник Азамат Галин.

Реакция федерального руководства "Яблока" на итоги башкирской конференции пока неизвестна.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
Оригинал публикации




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Яблоко, Ильдар Исангулов

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 05.06.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Забронзовевший Явлинский сдулся, а "яблоко",- сгнило. Вот и весь сказ.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 05.06.2018, 10:06 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 620 | Рейтинг: +85,8
Нехай живе Лилия Чанышева!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 05.06.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и что? Что изменится для простых людей? Вы боролись с мафией? Нет. Вы боролись с Путиным, всякой ерундой занимались. Поделом.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 05.06.2018, 11:15 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5574 | Рейтинг: -163,7
Никчемная партия. Кому она нужна?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 05.06.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И зачем выложили это сюда? Нормальные люди уже лет 20 назад поняли, что Яблоко это группка идиотов, а не партия и что оно сдохло. Ну и фуй с ним с Яблоком.



Оценили
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 6 | 05.06.2018, 11:24 | Автор: Виктор | На сайте
    Публикации: 214 | Комментарии: 1641 | Рейтинг: +473,2
Альберт Хусаинов - Председатель Яблока РБ???

Плакать или смеяться?

Конечно - смеяться. Жизнь продолжается.

Альберт Хусаинов, это худший из возможных руководителей Яблока РБ, бывший работник обкома КПСС, коммунистическая торпеда, делегированная в дем партию.

Три года я с удивлением наблюдал, как Хусаинов уверенно и умело срывает подачу документов на регистрацию кандидатов от Яблока. По наивности, я не понимал, что Альберт Хусаинов это делает УМЫШЛЕННО.

Альберт Хусаинов много лет является незаконным "представителем от РБ в Абхазии", и яростно защищает сепаратизм Абхазии, и независимость ее от Грузии, имеет там "квартиру для работы".

Это известно руководству партии "Яблоко" в Москве?

Альберт Хусаинов много лет является союзником и соратником, фактически сотрудником у Исангулова.

Альберт Хусаинов много лет являлся ТОВАРИЩЕМ для Константина Чадлина по фанатам футбола.

Гафур Гилязов, Эдуард Поляков, Артур Асафьев - честные люди в Яблоке искренне их уважаю.

Увы, избрание (назначение Явлинским) Эмилии Слабуновой Председателем Яблока, вместо Льва Шлосберга, добило партию.

А назначение, или выборы, Альберта Хусаинова - Председателем Яблока РБ, это большой позор! Несомненно, это - помощник Исангулова, не более того.

Больно и стыдно.

Но - признаю, добили партию Григорий Явлинский и Слабунова.

1%, это позор и точная оценка.

Не нашлось у нас в Башкирии своего Льва Шлосберга.
_______________________________

В целом - Альберт Хусаинов - Председатель Яблока РБ,

это еще один шаг в пропасть гражданского общества в Башкирии.

Нормально, для 18 или 24 лет путинизма.

Полная зачистка всего живого.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 05.06.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть перерегистрируются, как "Башкирское Яблоко"! Хоть поржем еще! А то над этими убогими смеяться грех!



Оценили
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 8 | 05.06.2018, 11:29 | Автор: Виктор | На сайте
    Публикации: 214 | Комментарии: 1641 | Рейтинг: +473,2
Да, в фейсбуке, Альберта Хусаинова, я забанил несколько месяцев назад.

Он просто невыносимо врет.



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com