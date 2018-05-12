«Реальное время»: Сколько заработали фонды Муртазы Рахимова, Гульшат Хамитовой и Эрнста Мулдашева

«Реальное время» проанализировало отчетность благотворительных фондов Башкирии за последние годы. Обнаружились как фонды, которые у всех на слуху, так и малоизвестные структуры.Фонд имени РахимоваАналитическая служба «Реального времени» изучила отчетность благотворительных фондов Башкирии. Под прицел наших аналитиков попали сотни организаций, прописанных в республике. Сразу следует отметить, что у многих из них еще нет отчетности за 2017 год.Пожалуй, больше всего внимания привлекает к себе благотворительный фонд (БФ) «УРАЛ». Причин этому много. Председателем совета фонда является первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов. О политическом противостоянии Муртазы Губайдулловича с нынешним главой республики Рустэмом Хамитовым знают, наверное, многие за пределами родного региона.Сам БФ «Урал» образовался в 2006 году, впоследствии в него влились благотворительные фонды «Инзер», «Юрюзань», «Агидель». Уже тогда злые языки иронизировали, проводя параллели между названием организации и именем сына Муртазы Рахимова Уралом – бывшим главой «Башнефти».В этот фонд направлялись доходы от приватизации предприятий топливно-энергетического комплекса Башкирии. Напомним, в 2005 году пакеты акций компаний БашТЭКа, включая «Башнефть», выкупила АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Основной капитал благотворительного фонда разместили на депозитных счетах банков на территории региона. Доходы, полученные от размещения этих денег, должны направляться на социальные проекты. Так, за 12 лет БФ потратил более 29 млрд рублей на различные цели.В 2010 году Муртаза Рахимов после отставки с поста президента республики возглавил этот фонд. У руля Башкирии встал Рустэм Хамитов, но контролировать средства фонда ему не позволял могущественный предшественник. Тогда в подконтрольных Правительству РБ СМИ стали выходить заметки с претензиями руководству фонда. В частности, припомнили, что Урал Рахимов за президентство в ХК «Салават Юлаев» получал по 45 млн рублей в месяц. А позже некоторые местные медиа (опять же подконтрольные руководству РБ) объявили фонду негласную информационную блокаду. Более того, некоторые организации и физические лица побаивались обращаться к благотворителю за помощью, дабы не вызывать недовольство нового руководства республики.Известно, что фонд «УРАЛ» долгое время поддерживал хоккей в республике. Именно он с 2011 по 2015 год был спонсором легендарного «Салавата Юлаева». В 2011 году уфимские хоккеисты подняли над головой Кубок Гагарина, немало слов благодарности услышал в свой адрес и Муртаза Губайдуллович, не жалевший денег на любимый вид спорта. После ареста активов организации фонд перестал поддерживать хоккейный клуб. Впоследствии команде стали помогать «Башнефть» и Фонд социальных целевых программ (о нем позже).История мечети-долгостроя «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева в Уфе тоже у многих на слуху. Именно БФ «УРАЛ» взялся продолжить финансирование стройки. Средства мецената поступали с 2013 по 2016 год. Но позже благотворитель не нашел общего языка ни с заказчиком проекта (Духовное управление мусульман РБ), ни с аффилированным с муфтиятом подрядчиком (ООО «Алтын Курай»), после чего последовали судебные разбирательства. Организация Рахимова отказалась выделять деньги и окончательно рассорилась с ДУМ РБ. К тому же бюджет «УРАЛА» похудел после претензий АФК «Система» из-за потери компанией Евтушенкова «Башнефти». После публикации «Реального времени» в фонде заявили, что готовы возобновить оказание финансовой помощи, «если власти республики и ДУМ Башкортостана пойдут на сотрудничество». Но пока стройка стоит.Где деньги, Рим?«УРАЛ» также работает со многими другими благотворительными фондами, имеющими более узкую направленность. Так, на его балансе полностью или частично содержатся «Изгелек», «Наши дети», «Милосердие» им. И. Харисовой и другие организации.Из таблицы, составленной аналитической службой «Реального времени», видно, что еще в 2015 году счета фонда пополнились на 7,7 млрд рублей. Потом, как уже говорилось выше, начались проблемы. И в 2016 году организация получила всего лишь 913,5 млн рублей. В 2017 году, по предварительным подсчетам аналитиков нашей интернет-газеты, поступило и того меньше – 872 млн рублей. При этом по остатку средств «УРАЛ» остается самым богатым – до прошлого года он располагал суммой около 8,5 млрд рублей.На оплату труда своим работникам фонд только в 2016 году потратил 63,4 млн рублей. Причем сотрудникам пришлось затянуть пояса, поскольку еще годом ранее они получили на 12 млн рублей больше. Расходы на содержание аппарата управления составили 70,8 млн рублей – почти на 20 млн рублей меньше, чем годом ранее. И если на приобретение себе «основных средств, инвентаря и иного имущества» в 2015 году «УРАЛ» выделил почти 107 млн рублей, то через год – всего 265 тыс. рублей.В отчете за 2017 год вызывают интерес некоторые пункты. Например, «Вклад в уставный капитал хозяйственного общества» составил 460 млн рублей. «Административно-управленческие и хозяйственные расходы» получились на 75,7 млн рублей. На «Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни» фонд выделил 182,7 млн рублей. Куда именно были направлены эти суммы?В середине прошлой недели «Реальное время» направило запрос в фонд (на имя гендиректора Рима Бакиева), но ответа наша редакция до сих пор не получила. Корреспондент нашей интернет-газеты позвонил на указанный в контактах «УРАЛА» номер. На том конце провода сообщили, что все ответы есть в новости от 16 января, опубликованной на сайте БФ. В той заметке лишь кратко расписаны направления работы и некоторые адресаты, получившие помощь, но обозначенных нами пунктов там нет.Структура первой леди и племянницыВызывает интерес еще один благотворительный фонд, раскрученный стараниями первой леди республики Гульшат Хамитовой. «Мархамат» (переводится «Милосердие»), которым фактически руководит жена Рустэма Хамитова (учредитель, председатель попечительского совета и владелец), был образован в сентябре 2010 года. С того времени республиканские издания, вероятно, не без разнарядки сверху, стали уделять больше внимания новой организации и меньше упомянутому выше «УРАЛУ». Президентом фонда является Айгуль Гареева, которая приходится главе РБ племянницей и сейчас намерена стать депутатом Госсобрания – Курултая Башкортостана.Предприятия республики стали отчислять средства «милосердному» фонду. Как пишут СМИ, у «Мархамата» было два основных спонсора, перечислявших в 2012–2014 годы многомиллионные суммы, – это ООО «Урал Лото» и «Промтрансбанк». К слову, на Башкирском телевидении долгое время активно крутилась реклама от «Урал Лото», ликвидированного после банкротства.Недавно общественная организация «За права человека и гражданина» обратилась в органы госбезопасности с требованием проверить деятельность фонда «Мархамат». В нем говорится о возможной причастности к нарушениям Гульшат Гафуровны.Поводом для заявления стал благотворительный концерт в ГКЗ «Башкортостан» в рамках фестиваля Ильдара Абдразакова 25 апреля. Ключевыми эпизодами заявления стали два других благотворительных концерта, где организатором выступал «Мархамат». Первый концерт прошел 27 декабря 2013 года. По словам правозащитников, выручка от мероприятия составила порядка 3 млн рублей, однако эта цифра не была отражена в отчетности. Другой концерт прошел 5 декабря 2013 года. Заявители считают, что выручка от концерта составила 2,5 млн рублей, но и эти деньги не отражены в отчетности фонда. Вместе с тем наши коллеги из Уфы обратили внимание на то, что после этого заявления в отчете фонда произошли правки. В частности, появилась информация о том, что в июне 2013 года прошел благотворительный концерт Владимира Спивакова.В связи с чем произошли изменения? На запрос «Реального времени» в благотворительной организации ответили так: «Никаких изменений в отчете фонда быть не может. После появления в интернете статьи с недействительной, порочащей нашу репутацию информацией, были просмотрены все отчеты, которые там были размещены в тот момент, и размещены повторно подробные отчеты, те, которые мы и сдавали в Управление МЮ РФ по РБ по графику в установленном законом порядке. Отчеты в Минюст и в налоговую сданы по срокам, и никакие изменения в них никогда не вносились, они идентичны тем отчетам, которые изначально были на сайте фонда. Повторный отчет тот, что сдан с отметкой в Управление МЮ РФ по РБ».Судя по сокращающимся суммам поступлений, «Мархамат» испытывает не лучшие времена. Если в 2017 году на счета организации Гульшат ханум пришло 22,7 млн рублей, то годом ранее – на 16,6 млн больше (39,3 млн рублей). В 2015 году поступило 32,5 млн рублей, а, например, в 2013-м – 33,5 млн рублей. К 2018 году на балансе осталось 5,8 млн рублей. При этом зарплаты себе работники фонда подняли. В 2015 году они получили 10,3 млн рублей, в следующем году – 16,3 млн рублей. Либо увеличился штат, либо проиндексировали оклады, либо просто выписали себе премии. Расходы на аппарат тоже выросли: до 2015 года они составляли 1,3–1,4 млн рублей, с 2016 года стали 1,9 млн рублей.Лидер пополняемости и расходов на аппаратОбращает на себя внимание и НОФ «Региональный оператор Республики Башкортостан» – как оборотами, так и списком попечителей и руководителей. Председателем попечительского совета выступает руководитель администрации главы РБ, вице-премьер Владимир Нагорный, которого местные СМИ и Telegram-каналы уже который месяц отправляют в отставку. В состав также входят министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев, директор департамента инфраструктурного развития аппарата Правительства РБ Олег Горбунов и главы профильных комитетов Государственного собрания республики. В правлении – замминистры, гендиректор – Борис Герасимов. Собственниками организации выступают региональные Министерство ЖКХ и Минземимущество.Полное название организации – «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан». Собственно, из названия становится ясно об основной деятельности структуры. А на ремонт и строительство, как известно, требуются немалые деньги. Так, по объемам поступивших средств НОФ стал лидером в 2016 году, получив более 4 млрд рублей. Расходы на аппарат у «Регоператора» тоже самые высокие – 183 млн рублей за год.С премьером в руководствеФонд социальных целевых программ Башкортостана является лидером по расходам. Например, в 2016 году он потратил 4,5 млрд рублей – на 1 млрд рублей больше в сравнении с предыдущим годом. А поступило тогда 3,8 млрд рублей. На эти средства в Башкортостане строятся и ремонтируются больницы, школы, детские сады, проводятся благотворительные акции и различные республиканские мероприятия. В этом году 30 млн рублей пойдут на субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям.Председательствует в ФСЦП премьер-министр республики Рустэм Марданов. В совет фонда также входят два министра – Рида Субханкулова (Минфин) и Сергей Новиков (Минэкономразвития), а также председатель комитета по бюджету Госсобрания РБ Рузалия Хисматуллина и замглавы администрации республики Рамил Дильмухаметов.Работает Фонд социальных целевых программ с 2009 года. Среди его партнеров такие компании, как АНК «Башнефть», «УГМК-Холдинг», «Интер РАО ЕЭС», АК «Транснефть», «Сибур» и др.Примечательно, что учредителем ФСЦП является АО «Региональный фонд», основанный Минземимуществом РБ. Организации спонсируют хоккейный клуб «Салават Юлаев», футбольный клуб «Уфа», волейбольные команды «Урал» и «Уфимочка». Регфонду, напомним, принадлежат активы в компаниях «НефАЗ», «Газпром газораспределение Уфа», «Башкирская содовая компания» (БСК) и т. п.Не жалеть денег на зарплаты себеЕще одним заметным игроком на рынке благотворительности является Фонд развития жилищного строительства РБ, который занимает третьи строчки по поступлениям и расходам и первое – по оплате труда и по расходам на приобретение основных средств. Организация является правопреемником Фонда строительства социального жилья Республики Башкортостан, реорганизованного в форме присоединения к Фонду развития жилищного строительства Республики Башкортостан. Учредитель – Госкомитет РБ по строительству и архитектуре.В 2016 году в ФРЖС поступило 2,5 млрд рублей,что на 1 млрд больше, чем в 2015 и 2014 годах. А расходует некоммерческая организация примерно в том же объеме – около 1,5 млрд рублей. Вместе с тем общие затраты на зарплаты менеджеры себе выделили больше всех – более 82 млн рублей за год. На эти деньги необходимо кормить гендиректора Григория Невоструева, его замов Виктора Рассейкина, Константина Костенко и многих других специалистов. А на приобретение основных средств фонд выделил 41,7 млн рублей.Скромные, но яркиеНельзя не отметить отдельные организации с более скромными бюджетами, но с амбициозными целями. Например, есть Фонд содействия экспедициям Мулдашева (более 5 млн рублей). Эрнст Мулдашев — офтальмолог, больше известный не как врач, а как фантаст-путешественник. Он написал несколько книжек, в которых утверждает, что нашел путь к Шамбале, а первые человеческие расы – это атланты и лемурийцы. 15 лет назад слепая певица Диана Гурцкая, которой Эрнст Рифгатович обещал вернуть зрение, согласилась на операцию на глаза.…Наличествует и «Молодость нации» депутата Госдумы Римы Баталовой. В 2016 году на счет фонда поступило 4,5 млн рублей. Сама народная избранница – 13-кратная паралимпийская чемпионка (легкая атлетика), видный представитель марийской диаспоры Башкортостана. Ежегодно Рима Акбердиновна на деньги «Газпром трансгаз Уфа» и других меценатов проводит фестиваль для детей-инвалидов «Ломая барьеры», а также пафосное вручение премии (имени себя) «Молодость нации».В списке достаточно много фондов для поддержки муниципалитетов (городов и районов республики, районов Уфы), ветеранских организаций (МВД, уголовно-исполнительной системы, БНЗС), образовательных учреждений (гимназии № 1 Нефтекамска, № 115 Уфы, РБЛИ, «Наш колледж», «Студент», «Тридцать девятая параллель»), животных («Потеряшки», «Четыре лапы») и других.