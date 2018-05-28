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Гений или приспособленец?

  • Опубликовано: natall | 15.06.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 627 | Комментарии: 27
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Политический путь режиссера и депутата был не прост. В 1993 году Говорухин покинул либеральный Союз кинематографистов России. На президентских выборах 1996 года агитировал за коммуниста Геннадия Зюганова.

Гений или приспособленец?


В 2000 году сам зарегистрировался кандидатом, набрал 0,44% голосов и следом заявил:

"Путин обязан своей победой психологии народа: покажи ему нового царя, он за него и голосует".

Но в 2011 году возглавил предвыборный штаб Владимира Путина, и обрел ту Россию, которая в которой нашел Правду.

***

Народный фронт открывает «уголки творчества и памяти» Станислава Говорухина

Сегодня на 83-м году из жизни ушел Станислав Сергеевич Говорухин – великий отечественный кинорежиссер, сопредседатель Центрального штаба ОНФ. В связи с этим во всех региональных исполкомах Народного фронта сегодня открылись «уголки творчества и памяти» великого режиссера, где каждый желающий в специальных книгах памяти сможет написать слова благодарности Станиславу Сергеевичу и оставить соболезнования. Они будут открыты и в выходной день. Об этом рассказал руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

«Не стало великого мастера, художника, режиссера, настоящего друга и просто хорошего человека. Станислав Сергеевич навсегда останется для нас человеком-эпохой, кредо которого были правда и справедливость. Станислав Говорухин был нашим мудрым гуру, мастером, у которого мы многому научились. Его уход является невосполнимой утратой, страшной потерей. Он был символом Общероссийского народного фронта и останется таким в наших сердцах. Во всех региональных исполкомах ОНФ появятся книги памяти, в которых каждый желающий сможет написать слова благодарности Станиславу Сергеевичу, выразить соболезнования его родным и близким. Также на нашем сайте мы откроем электронную книгу памяти Станислава Сергеевича, где будут виртуализированы все собранные отклики», – сказал Анисимов.




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  • 1 | 15.06.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В отношении Говорухина мое мнение раз-два-Яица: Как режиссер он неплох, а как человек , в прочем о покойниках либо хорошо, либо ничего...



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  • 2 | 15.06.2018, 10:04 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 61 | Комментарии: 568 | Рейтинг: +187,5
О покойниках можно говорить все. Полное изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.) звучит так: «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Почему-то у нас повторяется усеченный вариант данного изречения.



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  • 3 | 15.06.2018, 10:14 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 61 | Комментарии: 568 | Рейтинг: +187,5
Умирает старый еврей. На гражданской панихиде, где принято говорить что-нибудь хорошее об умершем, раввин просит кого-нибудь из собравшихся сказать несколько слов. Однако все молчат. Пауза явно затягивается, и вот через некоторое время кто-то из собравшихся наконец встает и говорит: «А его брат был еще хуже».



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  • 4 | 15.06.2018, 10:23 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34636 | Рейтинг: +5809,6
Умирает еврей и говорит= жизнь прошла зря.
- В гостях клал 4 куска сахара, дома 2, а всегда мечтал о трёх.



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  • 5 | 15.06.2018, 10:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59078 | Рейтинг: +12210,8
Помер Максим - да и йух с ним!

82 года - не так уж и мало, особенно для мужчин. Большинство и до 65 не доживают... т.е. до новой пенсии.
После "Ворошиловского стрелка"(1999) он всё равно ничего путного не создал.
Вот тогда-то он и умер, как человек, когда двинул в политику и постепенно превратился в чудовище....



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  • 6 | 15.06.2018, 10:38 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34636 | Рейтинг: +5809,6
После "Ворошиловского стрелка"(1999) он всё равно ничего путного не создал.

=================="Конец прекрасной эпохи"-2015 г. Сегодня будут показывать. Считаю лучшим фильмом.



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  • 7 | 15.06.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." Его уход является невосполнимой утратой, страшной потерей.
Он был символом Общероссийского народного фронта и останется таким в наших сердцах......"
======================================================
Вот не понимаю я такие предложения
..." невосполнимой утратой,
страшной потерей..." .
Конечно для близких и родных это тяжелое горе и потрясение ,
но у нас кто - то хоть один из людей( человек ) живет вечно на
этой земле ?
Это не ранняя смерть , или несчастный случай !
Это естественный ПРИРОДНЫЙ процесс , значить не надо лживо
заламывать руки и притворятся контуженным !!
Лично для меня , Говорухин как кинорежиссер Уважаемый человек ,
НО как ....." был символом Общероссийского народного фронта..."
ЧТО ВЕЛИКОГО сотворило ОНФ , для народа ?
Где и когда поддержали народное недовольство , против чиновничьего засилия и беззакония , кого защитили из простых людей !
Где им разрешали власти , там и ползали ( отыскивали воров и писали в основном письма - жалобы в прокуратуру )
Кто их знает , этих ЧЛЕНОВ ОНФ ?
Половина которых ПРЯМЫЕ НАЗНАЧЕНЦЫ Путина ?
Какая потеря , для простого народа ?



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  • 8 | 15.06.2018, 10:58 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28197 | Рейтинг: -676
"Так жить нельзя!" - снял было фильм Говорухин.

"Так жить можно!" - воскликнул Говорухин, когда начал получать зарплату депутата Госдумы



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  • 9 | 15.06.2018, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 15.06.2018, 10:23 | Автор: юнг
Публикации: 312 | Комментарии: 34634 | Рейтинг: +5809,6

Умирает еврей и говорит= жизнь прошла зря.
- В гостях клал 4 куска сахара, дома 2, а всегда мечтал о трёх.
______________________
умирает алкоголик, похороны.. подошли к гробу друзья, горестно молчат.. а чё скажешь то. тут один выдает - неплохо так выглядит. второй - конечно, 3 дня не пил..
турк



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  • 10 | 15.06.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Связь людей с Путиным лишает их таланта и человеческих качеств.



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  • 11 | 15.06.2018, 11:51 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12570 | Рейтинг: -1555,9
Единственное что Нас уравнивает -смерть.



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  • 12 | 15.06.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Жить надо так, чтобы вспоминать было приятно, а рассказывать стыдно»
Станислав Говорухин

Если когда-нибудь на могиле Станислава Сергеевича поставят памятник,
он должен быть похож на памятник Хрущеву работы
Эрнста Неизвестного:
между черным и белым, между светом и тьмой.

Станислав Сергеевич неоднократно менял политические взгляды: сначала он выступал против коммунистов !
На президентских выборах 1996 года агитировал за коммуниста Геннадия Зюганова.
в 2000 году яростно критиковал Путина, сам зарегистрировался
кандидатом, набрал 0,44% голосов
в 2012 году возглавил предвыборный штаб. Путина
В 2013 году стал сопредседателем Центрального штаба «Общероссийского народного фронта "
===========================================
Вот пойми , КТО ОН , ЧТО ОН ??? Моски сломаются !



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  • 13 | 15.06.2018, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Связь людей с Путиным лишает их таланта и человеческих качеств.
------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
Это ты о себе? Очень самокритично, даже УЖастный плюсик заработал!



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  • 14 | 15.06.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Конец прекрасной эпохи"-2015 г. Сегодня будут показывать. Считаю лучшим фильмом.
------------------------------------------------------------
----------------------------------
Да уж, не толерастно-либерастное дерьмо под названием "Довлатов" или Лето"!
А у Говорухина еще и "Вертикаль" была и "10 негритят"



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  • 15 | 15.06.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он был обычным человеком, перестаньте говорить мерзости, господа либерасты! Вам такую жизнь никогда не прожить, поймите хоть это!
Где вы и где Говорухин!



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  • 16 | 15.06.2018, 12:32 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10718 | Рейтинг: -1739,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Всегда поражался УЖовским нравам - человека еще не похоронили, а его уже всего оплевали и перемазали в дерьме.
Напрашивается вывод - как же плохо живут в реале эти две местные курвы - Натали и Кухарка, раз им так не терпится побыстрее сказать гадость!



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  • 17 | 15.06.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 15.06.2018, 12:23 | Автор

Он был обычным человеком, перестаньте говорить мерзости, господа либерасты! Вам такую жизнь никогда не прожить, поймите хоть это!
Где вы и где Говорухин!
=====================================================
Типа рабы не смейте рассуждать , у него во лбу "звезда " горит и Он в туалет не ходит а летает !
Ыважаемый ! Позвольте хоть посплетничать по холопски !



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  • 18 | 15.06.2018, 12:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59078 | Рейтинг: +12210,8
Полтора месяца без срача хари - промелькнули как один день....

и снова бурленье говн...

щас и какашка визг поднимет. Как же без него-то?!



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  • 19 | 15.06.2018, 12:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59078 | Рейтинг: +12210,8
Арина! Я тя поздравляю!

Тебе накинули еще 3-4 годика до пенсии.

Не доживешь, старый ты алкаш!



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  • 20 | 15.06.2018, 12:45 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10718 | Рейтинг: -1739,8
Я уж 5 лет как пенсионер, дура! И вообще, у меня все в шоколаде, в отличие от некоторых.



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