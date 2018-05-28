Гений или приспособленец? ...

Политический путь режиссера и депутата был не прост. В 1993 году Говорухин покинул либеральный Союз кинематографистов России. На президентских выборах 1996 года агитировал за коммуниста Геннадия Зюганова.В 2000 году сам зарегистрировался кандидатом, набрал 0,44% голосов и следом заявил:Но в 2011 году возглавил предвыборный штаб Владимира Путина, и обрел ту Россию, которая в которой нашел Правду.***Сегодня на 83-м году из жизни ушел Станислав Сергеевич Говорухин – великий отечественный кинорежиссер, сопредседатель Центрального штаба ОНФ. В связи с этим во всех региональных исполкомах Народного фронта сегодня открылись «уголки творчества и памяти» великого режиссера, где каждый желающий в специальных книгах памяти сможет написать слова благодарности Станиславу Сергеевичу и оставить соболезнования. Они будут открыты и в выходной день. Об этом рассказал руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.«Не стало великого мастера, художника, режиссера, настоящего друга и просто хорошего человека. Станислав Сергеевич навсегда останется для нас человеком-эпохой, кредо которого были правда и справедливость. Станислав Говорухин был нашим мудрым гуру, мастером, у которого мы многому научились. Его уход является невосполнимой утратой, страшной потерей. Он был символом Общероссийского народного фронта и останется таким в наших сердцах. Во всех региональных исполкомах ОНФ появятся книги памяти, в которых каждый желающий сможет написать слова благодарности Станиславу Сергеевичу, выразить соболезнования его родным и близким. Также на нашем сайте мы откроем электронную книгу памяти Станислава Сергеевича, где будут виртуализированы все собранные отклики», – сказал Анисимов.