Спикер республиканского парламента уверен, что грядущая пенсионная реформа позволит сохранить на рынке труда квалифицированные кадры. Также, по мнению Константина Толкачева, увеличение пенсионного возраста приведет к росту экономики и повышению качества жизни населения страны.
Напомним, что на вчерашнем, 16 июня, заседании Правительства России, которое проходило под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева, были озвучены основные параметры пенсионной реформы. Главные из них: увеличение возраста выхода на пенсию мужчина до 65 лет, женщин – до 63 лет.
Переход на новые возрастные планки будет постепенным, в частности, мужчины перейдут на новые пенсионные правила к 2028 году, женщины к 2034 году.
Изменения пенсионного возраста, как ожидается, не коснутся действующих пенсионеров. Также изменения не коснутся ряда льгот по досрочному выходу на пенсию.
МКС
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Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики
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