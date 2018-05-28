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Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики

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По мнению парламентария, пенсионная реформа улучшит жизнь людей. Спикер Государственного собрания Башкирии – Курултая Константин Толкачев поддержал возможное увеличение пенсионного возраста, отметив, что это непростое, но необходимое решение, и что наша страна в этом не оригинальна: через это прошли, как говорит сам Константин Толкачев, практически все страны мира. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».

Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики


Спикер республиканского парламента уверен, что грядущая пенсионная реформа позволит сохранить на рынке труда квалифицированные кадры. Также, по мнению Константина Толкачева, увеличение пенсионного возраста приведет к росту экономики и повышению качества жизни населения страны.

Напомним, что на вчерашнем, 16 июня, заседании Правительства России, которое проходило под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева, были озвучены основные параметры пенсионной реформы. Главные из них: увеличение возраста выхода на пенсию мужчина до 65 лет, женщин – до 63 лет.

Переход на новые возрастные планки будет постепенным, в частности, мужчины перейдут на новые пенсионные правила к 2028 году, женщины к 2034 году.

Изменения пенсионного возраста, как ожидается, не коснутся действующих пенсионеров. Также изменения не коснутся ряда льгот по досрочному выходу на пенсию.

МКС
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  • 1 | 16.06.2018, 08:06 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12579 | Рейтинг: -1555,4
Отозвать всех пенсионеров кто получает пенсию с 45 силовиков военных пенсионеров и пусть служат до 70 лет.



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  • 2 | 16.06.2018, 08:39 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5220 | Рейтинг: +1423,1
Мерзкие людишки и твари



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  • 3 | 16.06.2018, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....." Константин Толкачев поддержал возможное увеличение пенсионного возраста, отметив, что это непростое, но необходимое решение, и что наша страна в этом не оригинальна: через это прошли, как говорит сам Константин Толкачев, практически все страны мира. ......."
==================================================
Словоблудливый кутлякский прислужник !
Пусть сравнит уровень жизни у нас и за бугром !



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  • 4 | 16.06.2018, 08:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики

-------------

Благо для Президента и Правительства. Не надо будет содержать пенсионеров.

Заканчивается тотальное наступление на социальные завоевания ушедшей эпохи.



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  • 5 | 16.06.2018, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
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ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!
За время Гражданской войны человеческие потери составили от 8 до 13 мил.
За годы репрессий пострадало около 10 мил человек.
Общие демографические потери (включающие погибшее мирное население) во время ВОВ — 26,6 млн. человек;

И это все ради того чтобы в 21 веке в стране было:

22 миллиона, живущих за чертой бедности (данные счётной палаты). За чертой бедности - это люди, живущие на 9 тысяч рублей в месяц и менее. На макаронах, то есть. С учётом квартплаты и транспортных расходов - на очень плохих макаронах. Лечащие рак настоями ромашки. Рожающие детей в лопухах. Закапывающие умерших за сараем.

И - 132 тысячи долларовых миллионеров (данные института социального анализа и прогнозирования при РАН).



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  • 6 | 16.06.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если закон введут с 2018 года то те кто должен был выйти на пенсию 20019 её не получат?!
Это будет напоминать морковку у носа осла: Вот она , совсем рядом, но НЕДОСЯГАЕМА!
Это САДИЗМ!!!!!



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  • 7 | 16.06.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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А хрен ли ему ....За такие бабки ,которые он получает,и не то скажет -при чем не за что не отвечая ....Да еще пенсию генеральскую вот уже 10 лет получает. Можно брехать кобелем деревенским на каждый пук федеральной власти-одобрямс одним словом . Вот пусть он в 65 сядет за руль рефрижератора и от Москвы до Владика проедет .Или ежедневно в роли каменщика на ветру ,на солнце ,на морозе на этаже эдак на 22 попашет -утром туда поднимется .а вечером слезет.Хрен ли не трепаться -когда тяжелее содержимого в штанах ничего не поднимал



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  • 8 | 16.06.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Для шестому -ты о чем, дядя ???



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  • 9 | 16.06.2018, 09:51 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6685 | Рейтинг: +807,3
===Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики
==========
Эконмика для чего, чтобы Толкачевы в роскоши купались?



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  • 10 | 16.06.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Как страшно далек он от народа. Всю жизнь начальником. Ему бы на севера помбуром.



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  • 11 | 16.06.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Он-просто МРАЗЬ.Как ещё назвать это существо.



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  • 12 | 16.06.2018, 10:27 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4310 | Рейтинг: -704,2
Одно не понимаю÷ средняя продолжительность жизни у мужчин 66, а у женщин 76. При этом выход на пенсию для мужчин 65, а для женщин 63. Обьявлена война на мужчин?
По логике должна быть выход для мужчин 60, а для женщин 70. Хоть тогда бы успели все получить пенсию одинаково по продолжительности.



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  • 13 | 16.06.2018, 10:54 | Автор: Егерь
    Публикации: 3903 | Комментарии: 6885 | Рейтинг: +2826,5
Александра Гармажапова:

"Почему нельзя поднять налог, пенсионный возраст и цену на бензин только тем, кто голосовал за Путина?

Типа, сфоткай свой бюллетень, выложи в личный кабинет на портале "Госуслуги" и получай!"



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  • 14 | 16.06.2018, 10:56 | Автор: Егерь
    Публикации: 3903 | Комментарии: 6885 | Рейтинг: +2826,5
"Вообще забавно будет: силовики то уходят на пенсию в 45 лет. Представьте, что какой-то бабушке надо будет с утра фигачить на работу, чтобы офицеру ОМОНа в запасе хватало на отпуск в Крым", — замечает Telegram-канал "Кто-то другой".



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  • 15 | 16.06.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Мерзкие людишки и твари
============================================================
==
Испугалась, что до пензии не доживешь на одной ненависти к людям? Правильно ! Бойся!



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  • 16 | 16.06.2018, 11:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59100 | Рейтинг: +12213,9
Рановато Толкачев отсосал....

Администрация президента обсуждает условия смягчения пенсионной реформы
В Кремле собирают поступающую информацию из регионов о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста. Как рассказали «Ведомостям» два источника, близких к администрации, обсуждаются разные способы снизить негативную реакцию населения. Среди вариантов: снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода. Согласно предложению правительства, пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет. Это, по расчетам властей, позволит каждый год поднимать пенсии на 1 тыс. руб.
__________________________________
Пуйло уже ссыканул - 92% быдла ОХ-УЕЛИ от его наглости!!!!



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  • 17 | 16.06.2018, 11:50 | Автор: Кухарка
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12 | 16.06.2018, 10:27 | Автор: Дед

Смени пол. И будет те щастье, дедорасина!



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  • 18 | 16.06.2018, 11:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59100 | Рейтинг: +12213,9
А что там Грудинин? Кандидат-коммунист от народа, второй после Путина политик в стране согласно результатам выборов



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  • 19 | 16.06.2018, 12:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59100 | Рейтинг: +12213,9
Мат способствует выработке гормонов счастья
ЛОНДОН, 20 апреля. Использование в речи ненормативной лексики утоляет боль.

При этом, согласно выводам британские ученых, болеутоляющий эффект значительно более мощный для людей, не склонных в повседневной жизни употреблять нецензурные выражения.

Как сообщает NEWSru, в ходе эксперимента испытуемых поделили на 2 группы: в первую вошли те, кто использует нецензурные ругательства не более 10 раз в день, во вторую – до 40 раз.

В ходе эксперимента все его участники должны были как можно дольше времени продержать руки в ледяной воде, громко повторяя при этом какое-нибудь обычное слово. Затем эксперимент повторили, но вместо этого слова студентам было предложено нецензурно ругаться.

Членам первой группы удалось продержать руки в ледяной воде на 45 секунд дольше, когда они повторяли ругательства. Для представителей второй группы эта цифра составила 10 секунд.

По словам руководителя эксперимента доктора Ричарда Стефенса, полученные результаты свидетельствуют о том, что нецензурная брань вызывает выделение в головном мозге эндорфинов, оказывающих болеутоляющее действие.



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  • 20 | 16.06.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Моя нишего не понимат. Но думаю, что дело не в повышении пенсии, а в другом. Страшно, но готовится большая война, в которой будет уничтожена наполовину молодежь. У нас в ауле так говорят. А моя ничего не знает. Так ли, Кухарка? Я все больше с лошадками.
Ябык



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