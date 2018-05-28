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Волнений можно не бояться

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Власти готовятся к протестам в регионах из-за повышения пенсионного возраста. В Кремле опасаются массовых выступлений в связи с решением повышать пенсионный возраст, пишут «Ведомости».

Волнений можно не бояться


Правительство РФ может пойти на смягчение параметров пенсионной реформы в случае недовольства населения, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Кремлю. В управлении президента по внутренней политике начали собирать информацию из регионов о настроениях людей.

По данным источников, если будет угроза активизации протестного движения, власти рассмотрят несколько вариантов смягчения последствий повышения пенсионного возраста – от снижения возрастной планки до увеличения переходного периода.

Напомним, что премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства анонсировал пенсионную реформу. Планируется, что к 2028 году для мужчин возраст выхода на пенсию увеличится до 65 лет, а к 2034 году – для женщин до 63 лет. Реформа начнется в 2019 году.

«На сегодняшний день практически все страны уже повысили пенсионный возраст. Причём начали это делать ещё в 80-е годы прошлого века. В нашей стране возраст выхода на пенсию один из самых низких – и по сравнению с нашими партнёрами по СНГ, и с европейскими странами», - объяснил это решение Медведев.

ПроУфу
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 18.06.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Люди которые голосуют за воров, предателей, и мошенников, не являются их жертвами. ОНИ СОУЧАСТНИКИ"
Дж. Оурелл.



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  • 2 | 18.06.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
странно и не умно сравнивать Россию с другими странами там другой климат,условия жизни,питания ,много льгот женщинам и матерям. В настоящее время после 40 уже невозможно найти работу ,если нет связей,и кто будет держать женщин до 63 лет ,и что самое подлое-это касается только простых граждан



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  • 3 | 18.06.2018, 10:05 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1812 | Комментарии: 59154 | Рейтинг: +12219,8
Быдло - безмолвствует!!!!

А, если, пуйло выделит не дожившим до пенсии средства на гроб, памятник и ограду, плюс бесплатно копка могил, да чтоб еще на "боярку" осталось - то они его просто в жопу зацелуют!



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  • 4 | 18.06.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Забыли ввести 6-ти часовой трудовой день- а жить когда ? ( работа это 11 часов+8час. сна = 19 час. только чтоб трудиться самому, да ещё 3-х детей вырастить за 4 часа в сутки ? чтоб получить на содержание с 70лет ?! ни........Я



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1

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  • 5 | 18.06.2018, 11:20 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1089 | Рейтинг: +321,3
Боятся с уки власть предержащие. Жаль что еще сильнее боится зомбированная биомасса.



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  • 6 | 18.06.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Российская нация , в ОСНОВНОМ это бывшие население
( исторически продолжительное время ) в рабстве - крепостничестве !
От завоевания татаро - монголами
с 1 240 года до отмены крепостничества в 1 861 года !
621 лет народ был рабами , это что - то говорит !
В генах наследственности в русском характере это навеки !



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  • 7 | 18.06.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Казаки с нагайками. Карт-бланш на усмирение. Власть как бы ни при чём. Пойдёшь, резус?

Нет уж. "Мы пойдём другим путём" - указывал направление классик.



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  • 8 | 18.06.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну, что, россияне, помог нам аннексированный Крым осознать свое величие?



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  • 9 | 18.06.2018, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.06.2018, 10:05 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1812 | Комментарии: 59121 | Рейтинг: +12217,7
Быдло - безмолвствует!!!!

А, если, пуйло выделит не дожившим до пенсии средства на гроб, памятник и ограду, плюс бесплатно копка могил, да чтоб еще на "боярку" осталось - то они его просто в жопу зацелуют!

****
полное отмена БЯ для всех и ему цены не будет )))
кухарка с юнгом будут первыви в очереди на засос



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  • 10 | 18.06.2018, 12:59 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2552 | Рейтинг: -260,5
:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну, что, россияне, помог нам аннексированный Крым осознать свое величие?
---------------------
А причём здесь Крым ? Может страной управляют какие-то не те люди ?



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  • 11 | 18.06.2018, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Крым, Сирия, Донбасс - Украина, Олимпиада, чемпионат и т.д.
Это 2-ая позиция, после вывода капиталов олигархов и чиновников в оффшоры, финансируемая из налогов граждан.
По этим двум причинам у путина-медведева нет денег на нормальную жизнь россиян.
Но россияне ведь сами захотели такой жизни..."Кто, если не путин!!!!!"
Но путин никогда не изменит Конституцию, по которой в России частная собственнность на землю, и мы этим хозяевам земель платим за аренду земли
Но путин никогда не согласится на референдум



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  • 12 | 18.06.2018, 19:42 | Автор: Не зарегистрирован
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сравните условия жизни саудитов (с "плохой" верой) и дарагих расеян!
може ну его, это христианство, да и мусульманство, заодно, и жить по принципу: "на бога надейся, а голосуй против Путина"?



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  • 13 | 18.06.2018, 20:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Если даже полностью отменят пенсии наши бараны из стойла не выйдут Крепостные они и а Африке крепостные



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  • 14 | 18.06.2018, 21:15 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 18.06.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован

Казаки с нагайками. Карт-бланш на усмирение. Власть как бы ни при чём. Пойдёшь, резус?
Нет уж. "Мы пойдём другим путём" - указывал направление классик.
===
на другой день после убийчтва прокурора г. Сибай Карачурина Путин руками подручных ввёл милицейские войска и Башкирские горда Сибай и Баймак избивали, на крышах снайперы куковали.
потом Путин вошёл в раж, напрвил на Башкирский Благовещенск, но на защиту горожан мужественно встала Вероника Шахова, проходившая в списке Яблока на выборах в ГД ФС РФ и тогда люди узнали о приказе МВД РФ ДСП № 870 2002 с фильтрационными лагерями и расстрелами во внесудебном порядке!
Вата этого не поймёт!



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  • 15 | 18.06.2018, 22:11 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 18.06.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Люди которые голосуют за воров, предателей, и мошенников, не являются их жертвами. ОНИ СОУЧАСТНИКИ"
Дж. Оурелл.
___________________
Как верно!
Все, кто привёл в 1991 к власти "демократов", кто поддержал в 1993 году Ельцина, кто голосовал за него в 1996 году - все соучастники мучителей России и её народа!
Все они говняки ахеджакнутые!



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  • 16 | 18.06.2018, 22:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин не забздит и без нравственных терзаний отдаст приказ на разгоны, а то и на расстрелы, демонстрантов! Такую кормушку он будет защищать до последнего россиянина! Очень Опытный



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