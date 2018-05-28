Волнений можно не бояться ...

Власти готовятся к протестам в регионах из-за повышения пенсионного возраста. В Кремле опасаются массовых выступлений в связи с решением повышать пенсионный возраст, пишут «Ведомости».Правительство РФ может пойти на смягчение параметров пенсионной реформы в случае недовольства населения, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Кремлю. В управлении президента по внутренней политике начали собирать информацию из регионов о настроениях людей.По данным источников, если будет угроза активизации протестного движения, власти рассмотрят несколько вариантов смягчения последствий повышения пенсионного возраста – от снижения возрастной планки до увеличения переходного периода.Напомним, что премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства анонсировал пенсионную реформу. Планируется, что к 2028 году для мужчин возраст выхода на пенсию увеличится до 65 лет, а к 2034 году – для женщин до 63 лет. Реформа начнется в 2019 году.«На сегодняшний день практически все страны уже повысили пенсионный возраст. Причём начали это делать ещё в 80-е годы прошлого века. В нашей стране возраст выхода на пенсию один из самых низких – и по сравнению с нашими партнёрами по СНГ, и с европейскими странами», - объяснил это решение Медведев.