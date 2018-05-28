На то она и общественная палата, что всегда «За!»

Выяснилось, что Бабченко не пострадал, а его убийство было инсценировкой ...
Администратор
В последнее время замечаю, что на форумах и блогах фанаты СССР стали часто ...
Кухарка
В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная ...
Кухарка
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и ...
Администратор
32 | 18.06.2018, 12:45 | Автор: Корней ...... Нравится ли мне повышен ...
Рейтинг: +4 ufimsky-obuvatel
В Башкирии за 17 лет вдвое сократилось число больниц По сообщает Башс ...
Рейтинг: +4 Кухарка
Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики ----- ...
Рейтинг: +6 Анонимно
ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! За время Гражданской войны человеческие потери состав ...
Рейтинг: +6 Анонимно
Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики ----- ...
Рейтинг: +6 Анонимно
ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! За время Гражданской войны человеческие потери состав ...
Рейтинг: +6 Анонимно
Никто и не сомневался: Общественная палата Башкирии поддержала повышение ...
19.06.2018 279 24
В Башкирии активисты предложили начать кампанию против депутатов, которые ...
19.06.2018 221 19
Ответ от ведомства получили представители общественной организации «Башкорт». ...
19.06.2018 151 11
Киселев рассказал о повышении пенсионного возраста: Будем жить богаче и дольше! ...
19.06.2018 181 4
Никто и не сомневался: Общественная палата Башкирии поддержала повышение ...
19.06.2018 279 24
В Башкирии активисты предложили начать кампанию против депутатов, которые ...
19.06.2018 221 19
Ответ от ведомства получили представители общественной организации «Башкорт». ...
19.06.2018 151 11
Киселев рассказал о повышении пенсионного возраста: Будем жить богаче и дольше! ...
19.06.2018 181 4
Никто и не сомневался: Общественная палата Башкирии поддержала повышение ...
19.06.2018 279 24
В Башкирии активисты предложили начать кампанию против депутатов, которые ...
19.06.2018 221 19
Ответ от ведомства получили представители общественной организации «Башкорт». ...
19.06.2018 151 11
Киселев рассказал о повышении пенсионного возраста: Будем жить богаче и дольше! ...
19.06.2018 181 4
Я ждал этого намного раньше. Ну ладно, допустим до 1996 года технология ...
19.06.2018 144 5
Госпитализированный в понедельник певец и депутат Госдумы ответил ...
19.06.2018 180 6
Глава Башкирии в субботу побывал на крупных строящихся объектах Уфы и ...
18.06.2018 814 17
Власти готовятся к протестам в регионах из-за повышения пенсионного возраста. В ...
18.06.2018 3328 25
16 июня в Госдуму был внесен законопроект о поэтапном повышении пенсионного ...
18.06.2018 862 184
В какой-то момент показалось, что форум может пойти по классическому пути ...
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Власти готовятся к протестам в регионах из-за повышения пенсионного возраста. В ...
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Политический путь режиссера и депутата был не прост. В 1993 году Говорухин ...
15.06.2018 3159 29
Глава республики напомнил медикам о том, что те, кто допускают нарушения, будут ...
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13.06.2018 25942 60
«Реальное время» проанализировало отчетность благотворительных фондов Башкирии ...
7.06.2018 7190 11
В башкирском молоке обнаружили пальмовое масло. Чем опасен заменитель молочного ...
31.05.2018 6721 69
С лета прошлого года в национальных республиках идет языковая война. Все ...
8.06.2018 6354 84
На то она и общественная палата, что всегда «За!»
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