На то она и общественная палата, что всегда «За!»

Рейтинг публикаций пользователей
Журналист Аркадий ...

Выяснилось, что Бабченко не пострадал, а его убийство было инсценировкой ...
  Администратор

Как на самом деле жили ...

В последнее время замечаю, что на форумах и блогах фанаты СССР стали часто ...
  Кухарка

Башкирскому Яблоку ...

В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная ...
  Кухарка

Профессор Иосиф Дискин: ...

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и ...
  Администратор

Роскомнадзор высказался ...

Ответ от ведомства получили представители общественной организации «Башкорт». ...
  Кухарка

Лучшие комментарии дня
Кого затронет повышение п ...

32 | 18.06.2018, 12:45 | Автор: Корней ...... Нравится ли мне повышен ...
  Рейтинг: +4  ufimsky-obuvatel

Кого затронет повышение п ...

В Башкирии за 17 лет вдвое сократилось число больниц По сообщает Башс ...
  Рейтинг: +4  Кухарка

Кого затронет повышение п ...

Про повышение пенсионного возраста надо спрашивать людей рабочих профе ...
  Рейтинг: +4  Кухарка

Календарь новостей
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии недели
Толкачев: Увеличение пенс ...

Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики ----- ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Толкачев: Увеличение пенс ...

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! За время Гражданской войны человеческие потери состав ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Хамитов объявил о кадровы ...

на данный момент около 600 пациентов не получают жизненно важные препа ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Толкачев: Увеличение пенс ...

Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики ----- ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Толкачев: Увеличение пенс ...

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! За время Гражданской войны человеческие потери состав ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Хамитов объявил о кадровы ...

на данный момент около 600 пациентов не получают жизненно важные препа ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
На то она и общественная ...

Никто и не сомневался: Общественная палата Башкирии поддержала повышение ...
  19.06.2018   279   24

Конечно же, никуда они ...

В Башкирии активисты предложили начать кампанию против депутатов, которые ...
  19.06.2018   221   19

Роскомнадзор высказался ...

Ответ от ведомства получили представители общественной организации «Башкорт». ...
  19.06.2018   151   11

Как «пропагандон» ртом ...

Киселев рассказал о повышении пенсионного возраста: Будем жить богаче и дольше! ...
  19.06.2018   181   4

Агония социального ...

Я ждал этого намного раньше. Ну ладно, допустим до 1996 года технология ...
  19.06.2018   144   5

Обсуждаемое за месяц
На то она и общественная ...

Никто и не сомневался: Общественная палата Башкирии поддержала повышение ...
  19.06.2018   279   24

Конечно же, никуда они ...

В Башкирии активисты предложили начать кампанию против депутатов, которые ...
  19.06.2018   221   19

Роскомнадзор высказался ...

Ответ от ведомства получили представители общественной организации «Башкорт». ...
  19.06.2018   151   11

Как «пропагандон» ртом ...

Киселев рассказал о повышении пенсионного возраста: Будем жить богаче и дольше! ...
  19.06.2018   181   4

Агония социального ...

Я ждал этого намного раньше. Ну ладно, допустим до 1996 года технология ...
  19.06.2018   144   5

Последние публикации
На то она и общественная ...

Никто и не сомневался: Общественная палата Башкирии поддержала повышение ...
  19.06.2018   279   24

Конечно же, никуда они ...

В Башкирии активисты предложили начать кампанию против депутатов, которые ...
  19.06.2018   221   19

Роскомнадзор высказался ...

Ответ от ведомства получили представители общественной организации «Башкорт». ...
  19.06.2018   151   11

Как «пропагандон» ртом ...

Киселев рассказал о повышении пенсионного возраста: Будем жить богаче и дольше! ...
  19.06.2018   181   4

Агония социального ...

Я ждал этого намного раньше. Ну ладно, допустим до 1996 года технология ...
  19.06.2018   144   5

Отправится вслед за ...

Госпитализированный в понедельник певец и депутат Госдумы ответил ...
  19.06.2018   180   6

Дал нагоняй: Хамитов ...

Глава Башкирии в субботу побывал на крупных строящихся объектах Уфы и ...
  18.06.2018   814   17

Волнений можно не бояться ...

Власти готовятся к протестам в регионах из-за повышения пенсионного возраста. В ...
  18.06.2018   3328   25

Кого затронет повышение ...

16 июня в Госдуму был внесен законопроект о поэтапном повышении пенсионного ...
  18.06.2018   862   184

Исторические картинки. ...

Неустанный упорный труд – основа процветания нашей Великой России! Огромные ...
  17.06.2018   716   32

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июнь 2018 (58)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Январь 2018 (69)
Читаемое за неделю
Бесполезный форум: ...

В какой-то момент показалось, что форум может пойти по классическому пути ...
  13.06.2018   25942   60

Волнений можно не бояться ...

Власти готовятся к протестам в регионах из-за повышения пенсионного возраста. В ...
  18.06.2018   3328   25

Гений или приспособленец? ...

Политический путь режиссера и депутата был не прост. В 1993 году Говорухин ...
  15.06.2018   3159   29

Хамитов объявил о ...

Глава республики напомнил медикам о том, что те, кто допускают нарушения, будут ...
  16.06.2018   2626   34

Горячо заботясь о ...

Сейчас собственники торговых точек оформляют свои магазины под «кафе» или ...
  14.06.2018   1526   58

Читаемое за месяц
Бесполезный форум: ...

В какой-то момент показалось, что форум может пойти по классическому пути ...
  13.06.2018   25942   60

«Реальное время»: ...

«Реальное время» проанализировало отчетность благотворительных фондов Башкирии ...
  7.06.2018   7190   11

Пальмовый продукт ...

В башкирском молоке обнаружили пальмовое масло. Чем опасен заменитель молочного ...
  31.05.2018   6721   69

В Башкирии попросили ...

С лета прошлого года в национальных республиках идет языковая война. Все ...
  8.06.2018   6354   84

Ильнар Гарифуллин: Кто ...

На прошедшей неделе во время праймериз "Единой России" в городе Янаул спикер ...
  28.05.2018   5015   49


На то она и общественная палата, что всегда «За!»

Оценили
0


Никто и не сомневался: Общественная палата Башкирии поддержала повышение пенсионного возраста. Председатель Общественной палаты Ольга Панчихина заявила о своей поддержке пенсионной реформе. По ее словам, в 55 лет люди еще молоды, и их потенциал можно использовать.

На то она и общественная палата, что всегда «За!»


«Глядя на сегодняшних 55-летних пенсионеров, им столько не дашь. Они очень молоды душой, хорошо подкованы профессионально, и их знания очень нужны. Нельзя просто так отпускать людей», - сказала Панчихина.

Член Общественной палаты РБ, председатель регионального отделения Союза пенсионеров Александр Кузнецов считает повышение пенсионного возраста экономически оправданным.

«Пять-семь лет назад на трех пенсионеров приходилось трое работающих, то сегодня на трех пенсионеров приходится всего лишь один работающий. Нация стареет, идет дополнительная нагрузка на бюджет. И поэтому я лично поддерживаю пенсионную реформу, которая сегодня обсуждается так широко и государством, и правительством. Если мы не пойдем сейчас по пути пенсионной реформы, то лет через 5-7 наши пенсионеры, которых станет большое количество, будут получать совсем мизерные пенсии», - заявил Кузнецов

Напомним, что пенсионную реформу анонсировал премьер-министр Дмитрий Медведев. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Ранее башкирские общественники призвали начать кампанию против тех депутатов, кто поддержит повышение пенсионного возраста.

ПроУфу
Оригинал публикации



« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 19.06.2018, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Идиоты ....На 3 пенсионеров -один работающий.И еще 20 без работы и столько же получают зарплату из рук в руки.Просто расписались-не способны возродить промышленность,обеспечить полную занятость население на законных основаниях -вот и развели канитель



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 19.06.2018, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ВО ПЕРВЫХ:
Трудовая пенсия — это не милостыня, не благотворительность, не дар добреньких дяденек и тётенек из правительства или Госдумы. Она заранее и с лихвой оплачена самими будущими пенсионерами
ВО ВТОРЫХ:
Регионы России, в которых мужчины не доживают до 65 лет.

Тыва – 59,1
Чукотский – 59,7
Еврейская АО – 60,0
Иркутская – 62,2
Кемеровская - 62,7
Амурская область – 62,7
Новгородская – 62,9
Забайкальский край – 63,0
Сахалинская - 63,1
Курганская – 63,3
Псковская – 63,4
Тверская область – 63,5
Хабаровский край – 63,5
Камчатский край– 63,5
Коми – 63,6
Магаданская - 63,6
Карелия – 63,7
Хакасия – 63,7
Свердловская – 63,9
Ненецкий автономный округ – 63,9
Пермский край – 63,9
Регионы, в которых мужчины живут примерно 65 лет (2016). Этих регионов - 19
Вологодская - 64,2
Бурятия – 64,2
Смоленская – 64,3
Красноярский край – 64,3
Владимирская – 64,4
Приморский край – 64,4
Челябинская – 64,5
Удмуртия – 64,6
Марий Эл – 64,7
Нижегородская – 64,7
Тульская – 64,8
Рязанская – 64,9
Брянская – 65,0
Ивановская- 65,0
Архангельская – 65,0
Оренбургская – 65,0
Алтай – 65,0
Омская область – 65,0
Алтайский край – 65,1
(Источник: Росстат, Сборник «Регионы России» 2017 www,gks.ru)



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 19.06.2018, 09:42 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34657 | Рейтинг: +5810,6
.......Они очень молоды душой, хорошо подкованы профессионально, и их знания очень нужны. Нельзя просто так отпускать людей», - сказала Панчихина.

===================Вот ссучка изворотливая. А кто их отпускает. Они имеют право и дальше работать!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 19.06.2018, 09:55 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34657 | Рейтинг: +5810,6
Также, по мнению Константина Толкачева, увеличение пенсионного возраста приведет к росту экономики и повышению качества жизни населения страны.

================Ну. конечно, жить станет веселее. Все гармошки на похоронах порвут!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 19.06.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и не забывайте,что пенсионеры помощь в семье в воспитании внуков,особенно в период,когда идут в школу это означает что в бедных семьях где нет нянек дети останутся без присмотра .Сама была в этой шкуре,если бы не мама пенсионерка чтобы я делала работая в другом конце города.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 19.06.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глядя на сегодняшних 55-летних пенсионеров, им столько не дашь. Они очень молоды . Нельзя просто так отпускать людей», - сказала Панчихина.
Нация стареет, - заявил Кузнецов. Кому из этих бессовестных людей (людей?) верить?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 19.06.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
такое ощущение , что только простой народ не понимает сколько щастья ему несет пенс. реформа. Все понимают , и депутаты ,и панчихина ,и кисель-соловей...а вот народишко тупооооой, никак свое щастье осознать не хочет
... а я не помню, на УЖе было или я где то в другом месте читал , что нас (Россиян) осталось всего 90 млн , а не 140 . если это так ( а расчеты есть),то движемся семимильными шагами к исполнению гайдаровско-чубайсовских реформ, а панчихина глашатай и пропагандон данного курса.
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 19.06.2018, 10:21 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34657 | Рейтинг: +5810,6
Медицинское и пенсионное обеспечение
В случае заболевания народных избранников лечат бесплатно. Эти люди могут пойти в любую больницу, доктора не имеют права им отказать. Кроме того, депутатам положено страховое пособие за счет местного бюджета. Сумма его определяется уставом образования.
Если во время деятельности подошел пенсионный возраст или наступила инвалидность, то этим гражданам назначается повышенное пенсионное содержание. Его размер устанавливается указанным выше законом.
В случае смерти народного избранника, его семью берет на содержание государство. Иждивенцам назначается пенсионное содержание. Его выплачивают детям до достижения 18-летнего возраста. Кроме того, семья получает государственную страховку.
К государственной пенсии назначаются муниципальные надбавки. Их выплачивает соответствующий бюджет.

Источник: http://lgoty-vsem.ru/lgoty/lgoty-deputatam-mestnogo-samoupra
vleniya.html



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 19.06.2018, 10:27 | Автор: Егерь
    Публикации: 3906 | Комментарии: 6889 | Рейтинг: +2827,5
Олег Шеин, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, профсоюзный деятель:

«Первым и очевидным последствием повышения пенсионного возраста станет — уже скорое — появление людей, которые не будут иметь ни пенсии, ни работы.

Речь идет, по разным оценкам, о цифре от 10 до 13 млн человек. Соответственно, если на рынке труда появляется дополнительно десяток миллионов человек, то и другое последствие тоже достаточно очевидно — это снижение зарплат, поскольку речь идет об обострении конкуренции на рынке занятости.

Следующий аспект — рост задолженности по коммунальным услугам и по налогам.

По действующему Налоговому кодексу от налога на имущество, проще говоря — от налога на квартиры — освобождены люди, достигшие пенсионного возраста. Соответственно, если пенсионный возраст повышается, то и люди, у которых возраст 60-64 года, тоже будут обязаны платить налог на свои квартиры. В условиях недостаточной занятости понятно, что это повлечет за собой, скорее всего, рост налоговой задолженности.

Демографические последствия тоже не надо сбрасывать со счетов. Они не просчитаны, исследований на эту тему не проводилось. Но люди уже выражают озабоченность. Если сегодня молодые мамы могут, не получив места в яслях, детсадах, попросить посидеть с ребенком бабушку, то, когда бабушка окажется в ситуации необходимости поиска работы, соответственно, сидеть с маленьким ребенком дома будет некому. Причем, отметка в 63 и 65 лет касается тех, кто занят официально.

Между тем, по разным оценкам, от 15 до 30 млн человек не имеют официальной занятости. Требования к официальному стажу возрастают ежегодно, и эти люди находятся в ситуации, когда они получат пенсию в 68 и 70 лет.

http://ehorussia.com/new/node/16464



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 19.06.2018, 10:32 | Автор: Егерь
    Публикации: 3906 | Комментарии: 6889 | Рейтинг: +2827,5
руководство страны решило серьезно отредактировать свой взгляд на „социальное государство“ и социальные обязательства перед населением.

Молодым людям, которых это коснется, сейчас далеко от пенсии, пока они смотрят на это как на что-то абстрактное. Предыдущие поколения добились того, что государства, не только в России, но и в других странах, закрепили ряд социальных обязательств перед населением и четко их соблюдали: это и восьмичасовой рабочий день, и отпуска, и профсоюзы, и право на забастовку, и т. д. Такое чувство, что пошел массовый сброс такого рода обязательств.

Роман Романов, социолог, политолог:

http://ehorussia.com/new/node/16464



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 19.06.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фиговую перспективу на достойную пенсию предлагают власти для молодежи . Старперы, тихо попердывая, будут занимать сытные места, отбирая их у молодежи. А молодые родители будут вынуждены мало работать, поскольку их родители в рабочие дни не смогут нянчиться с внуками.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 19.06.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ей вы там наверху, что за проблемы, приказ МВД РФ ДСП № 870 2002 подписан и введён в действие, Росгвардии, с большой долей вероятности предоставлены не меньшие полномочия, рассреляйте нас всех и не будет никаких проблемм!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 19.06.2018, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот тебе, бабушка, и крымский мост!



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 14 | 19.06.2018, 10:49 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 10730 | Рейтинг: -1776,6
11 | 19.06.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Фиговую перспективу на достойную пенсию предлагают власти для молодежи . Старперы, тихо попердывая, будут занимать сытные места, отбирая их у молодежи. А молодые родители будут вынуждены мало работать, поскольку их родители в рабочие дни не смогут нянчиться с внуками.
_________________________________________________
И это ещё не рассматривают возможность, что человека уволят или сократят лет в шестьдесят.
Хрен он найдёт работу в этом возрасте, чтобы доработать до шестидесяти семи лет.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 19.06.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь выходить из тени и отчислять офигенные деньги в пенсионный фонд станет совсем не выгодно. Пенсии все равно не дождешься.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 19.06.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 19.06.2018, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован

ВО ПЕРВЫХ:
Трудовая пенсия — это не милостыня, не благотворительность, не дар добреньких дяденек и тётенек из правительства или Госдумы. Она заранее и с лихвой оплачена самими будущими пенсионерами
ВО ВТОРЫХ:
Регионы России, в которых мужчины не доживают до 65 лет.
Тыва – 59,1
Чукотский – 59,7
Еврейская АО – 60,0
Иркутская – 62,2
Кемеровская - 62,7
Амурская область – 62,7
Новгородская – 62,9
Забайкальский край – 63,0
Сахалинская - 63,1
Курганская – 63,3
Псковская – 63,4
Тверская область – 63,5
Хабаровский край – 63,5
Камчатский край– 63,5
Коми – 63,6
Магаданская - 63,6
Карелия – 63,7
Хакасия – 63,7
Свердловская – 63,9
Ненецкий автономный округ – 63,9
Пермский край – 63,9
Регионы, в которых мужчины живут примерно 65 лет (2016). Этих регионов - 19
Вологодская - 64,2
Бурятия – 64,2
Смоленская – 64,3
Красноярский край – 64,3
Владимирская – 64,4
Приморский край – 64,4
Челябинская – 64,5
Удмуртия – 64,6
Марий Эл – 64,7
Нижегородская – 64,7
Тульская – 64,8
Рязанская – 64,9
Брянская – 65,0
Ивановская- 65,0
Архангельская – 65,0
Оренбургская – 65,0
Алтай – 65,0
Омская область – 65,0
Алтайский край – 65,1
(Источник: Росстат, Сборник «Регионы России» 2017 www,gks.ru)
===
Республику Башкортостан из списка российских регионов исключили? Когда? По какому праву без проведения референдума (как в Крыму)?
Но все соседствующие с РБ регионы, в которых уровень жизни выше (бензин дешевле, соответственно всё дешевле) продолжительность жизни около 65 лет. Но при этом Путин посредством Хамитова объявил, что за первое полугодие 2017г спад рождаемости в РБ 12%, а при этом РБ на лидирующем месте по суициду!
Но у Путина всё хорошо!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 19.06.2018, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да ужж , да уж ! Наши общественные ШЕСТЕРКИ ,это продажные антинародные ПАРАЗИТЫ , сидят в своих насиженных гнездах и излагают от имени народа , оплаченные взятками тезисы ворья от власти !



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 19.06.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если власть хочет мобилизации перед, якобы, экономическим рывком, то её не бывает так, что низы мобилизуются, а верхи продолжают жировать и воровать!

Сначала справедливость и единение народа - а уж потом можно поговорить о затягивании поясов. Утром справедливость - днём пенсионная реформа, днём справедливость - вечером пенсионная реформа. Но справедливость вперёд!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 19.06.2018, 11:28 | Автор: Егерь
    Публикации: 3906 | Комментарии: 6889 | Рейтинг: +2827,5
Как будет развиваться ситуация с учетом роста социальной напряженности в обеих странах? На вопрос Charter97.org отвечает один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании Европейская Беларусь Евгений Афнагель:

- Российский режим, и в еще большей степени белорусский, находятся в ситуации, когда им нужны деньги. Для Путина существенную проблему составили западные санкции, для Лукашенко сокращение финансовых поступлений из Москвы. Оба диктатора пытаются найти деньги внутри своих стран.

Власть в России повышает пенсионный возраст, в Беларуси власть делает то же самое плюс вводит многочисленные новые налоги и поборы, окончательно разоряя народ.

Новейшая история показывает, что инновационные способы отъема денег у населения работают, пока люди не начинают протестовать.

Белорусские власти увидели это в 2017 году и пошли на попятную. Российские власти, возможно, увидят массовые протесты уже в этом году.

Надо четко понимать: всякий раз, идя на непопулярные меры, авторитарные режимы боятся и пытаются нащупать тонкую грань, за которой может начаться народное восстание. !!!!

Пример России показывает: как только люди начинают открыто возмущаться, пусть даже просто собирать подписи под петицией одного из профсоюзов в коридорах власти начинается легкая паника.

Поэтому улица наш лучший союзник, а выход на акции протеста единственный способ защитить себя от ограбления.

- Если в России начнутся массовые протесты против повышения пенсионного возраста, станет ли это катализатором для проявления недовольства и уличных акций в Беларуси?

- Как показывают события последних десятилетий, ситуация в странах бывшего СССР, и даже шире в нашем регионе, напоминает сообщающиеся сосуды.

Например, белорусская Площадь 2010 года оказала сильное влияние на протесты в России и Майдан в Украине. В свою очередь Майдан в Украине серьезно повлиял на ситуации в России и Беларуси. Сейчас многие смотрят на пример Армении, где произошла классическая ненасильственная революция.

В любом случае, протесты в одной из диктаторских стран бывшего СССР всегда оказывают влияние на соседние страны и могут вызвать эффект домино . Поэтому массовые социальные выступления в РФ вполне могут привести к акциям гражданского неповиновения в Беларуси. И чем больше ошибок успеет совершить власть тем мощнее эти акции будут.

https://www.opentown.org/news/186298?user=32957



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 19.06.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтоб они попали под скальпель 64-х летнего полуслепого, с дрожащими руками хирурга!



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com