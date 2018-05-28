На то она и общественная палата, что всегда «За!»

Никто и не сомневался: Общественная палата Башкирии поддержала повышение пенсионного возраста. Председатель Общественной палаты Ольга Панчихина заявила о своей поддержке пенсионной реформе. По ее словам, в 55 лет люди еще молоды, и их потенциал можно использовать.«Глядя на сегодняшних 55-летних пенсионеров, им столько не дашь. Они очень молоды душой, хорошо подкованы профессионально, и их знания очень нужны. Нельзя просто так отпускать людей», - сказала Панчихина.Член Общественной палаты РБ, председатель регионального отделения Союза пенсионеров Александр Кузнецов считает повышение пенсионного возраста экономически оправданным.«Пять-семь лет назад на трех пенсионеров приходилось трое работающих, то сегодня на трех пенсионеров приходится всего лишь один работающий. Нация стареет, идет дополнительная нагрузка на бюджет. И поэтому я лично поддерживаю пенсионную реформу, которая сегодня обсуждается так широко и государством, и правительством. Если мы не пойдем сейчас по пути пенсионной реформы, то лет через 5-7 наши пенсионеры, которых станет большое количество, будут получать совсем мизерные пенсии», - заявил КузнецовНапомним, что пенсионную реформу анонсировал премьер-министр Дмитрий Медведев. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Ранее башкирские общественники призвали начать кампанию против тех депутатов, кто поддержит повышение пенсионного возраста.