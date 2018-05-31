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С черпаком у кормушки: «Работа продлевает жизнь»

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Медиакорсеть решила опросить депутатов Курултая, Горсовета и Госдумы от Башкирии о том, готовы ли они работать до 65 лет и что думают о новой реформе правительства.

С черпаком у кормушки: «Работа продлевает жизнь»


Напомним, Правительство России в день открытия мундиаля, 14 июня, одобрило законопроект, согласно которому в России со следующего года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста. Случится оно не сразу: мужчины начнут выходить на пенсию в возрасте 65 лет к 2028 году, женщины начнут заслуженно отдыхать с 63 лет к 2034 году. Переход на новый пенсионный возраст произойдет не сразу, для мужчин переходный период затянется на 10 лет, для женщин - на 16 лет.

Отметим, что реформу россияне приняли достаточно агрессивно. Более 90% жителей страны, согласно данным соцопросов, выступили против повышения пенсионного возраста. В некоторых крупных городах страны прошли первые митинги. А петицию об отмене реформы подписали более 1,8 млн россиян.

Рамзил Ишсарин, депутат Госдумы VII созыва:

- Не буду пересказывать все те доводы, которые были озвучены ранее в СМИ. Какое мое отношение? Мы даже в первом чтении законопроект не рассматривали, а все так говорят, будто его приняли. Впереди будет много обсуждений на разных уровнях.

Знаете, я готов работать до 65 лет. Я все время работал. И в выходные, и в отпусках. Без работы себя не представляю. Сложно конечно предугадать свое состояние физического здоровья, но надо смотреть на будущее с оптимизмом. Другое дело, что сторонник повышения пенсионного возраста по условиям труда. Я не могу представить шахтера, работающего в 60 лет. У меня много родственников работают на тяжелой работе, на заводах.

Рим Каюмов, уполномоченный по правам человека в РБ:

- Это очень неоднозначный вопрос. Необходимы обсуждения, все надо просчитать заранее. Главный вопрос — сможем ли мы обеспечить столько рабочих мест? Нужно принимать решения поэтапно, взвесив все за и против.

Ольга Панчихина, руководитель регионального отделения Общественной палаты России:

- Все эти социальные реформы, которые есть, должны идти сообща — и здравоохранение, и различная социальная поддержка. Глядя на сегодняшних 55-летних пенсионеров, им столько не дашь. Они очень молоды душой, хорошо подкованы профессионально, и их знания очень нужны. Нельзя просто так отпускать людей. Нужно просто-напросто использовать их потенциал.

Андрей Носков, депутат Горсовета Уфы III созыва, руководитель ООО «Управление предприятием, финансами и бизнесом», владелец компании «ПСК-6»:

- Я сожалею, что наше государство принимает такие меры. Повышение пенсионного возраста — это не самый лучший вариант, люди должны когда-то отдыхать. Важнее другая проблема — повышение актуальности рабочих профессий. Плохо, что молодежь у нас не идет в рабочие профессии. Мы потеряли все профтехучилища, вот это большая проблема. Все торговать идут. У меня 2 тысячи рабочих, я вижу, какие молодые ребята приходят — смотрят на установки как на новые ворота.

Ленара Иванова, министр cемьи, труда и социальной защиты населения РБ:

- Реформа действительно назревала давно, она необходима. Как это ни странно, мое мнение — работа продлевает жизнь. Я часто замечала, что человек, как только выходит на пенсию — начинает угасать. Профессора, творческие личности, люди умственного труда живут долго. Пенсионную реформу я обсуждала дома, с друзьями, на работе. И заметила, что многие рассуждают достаточно утилитарно, в лобовую. Во-первых, по вредным профессиям все льготы непременно сохраняются.

В глубине души я уверена, что в таком жестком виде конфигурация реформы не пройдет. Поскольку очень много факторов в ней не учтено: взять хотя бы то, что когда в 55 лет женщины уходят на пенсию, они помогают молодому поколению воспитывать детей, помогают демографии. Ведь у нас нет яслей, и это большая проблема!

Константин Толкачев, спикер Государственного собрания Башкирии – Курултая:

- Нынешние показатели выхода на пенсию в 55 и 60 лет были установлены еще в 1956 году, в другой стране и другой эпохе. За прошедшее время кардинально изменились и условия труда, и продолжительность жизни. Сегодня в этом возрасте люди продолжают активно работать и зачастую сталкиваются с противодействием работодателей, которые искусственно ограничивают возможности в трудоустройстве. Новая система позволит сохранить на рынке труда квалифицированные, компетентные кадры, настоящих профессионалов с опытом работы, даст им возможность достойного заработка.

Руфина Шагапова, депутат Госсобрания — Курултая РБ:

- Очень много думала об этом. Однозначно скажу — я против такой формы повышения пенсионного возраста. Я понимаю эту государственную необходимость, но это слишком категорично. Кто просчитывал, где эти люди будут работать? В 50 лет женщину на работу уже не берут и кредит в банке не могут не дать. И с мужчинами так. Получается, плодим армию безработных. Считаю, что люди должны уходить на пенсию по желанию. У нас ведь есть граждане, которые и в 80 лет работают с удовольствием. Считаю, что о реформе стоило задуматься еще 20 лет назад.

Юнир Кутлугужин, лидер рескома КПРФ:

- К этой реформе однозначно отрицательное отношение. В стране нет необходимых для ее проведения социально-экономических условий. По этому поводу лидер партии Геннадий Зюганов объявил о подготовке к проведению всенародного референдума. Мы уже обратились в Центризбирком для того, чтобы начать процедуру проведения референдума.

МКС
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  • 1 | 20.06.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Если бы не миллиардеры в РФ , беспардонно выпячивающие своё неправедно нажитое хозяйство , не миллионеры местячковые , не семейные кланы на водочном ,нефтяном и тд хозяйстве - может быть и прокатила такая реформа , а так нет . Утюги даже не производим собственные , о чём речь ,,,, и где работать .



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  • 2 | 20.06.2018, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Аксиома:
Любой самый плохой отдых, лучше самой хорошей работы. Вот от этого и надо "плясать"...
Депутаты,-исключение, у них работа и отдых едины и неразделимы.



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  • 3 | 20.06.2018, 09:49 | Автор: Егерь
    Публикации: 3907 | Комментарии: 6895 | Рейтинг: +2828,8
Пенсионный возраст повышать, конечно, надо. В современном мире и 55, и 60 лет это не тот возраст, когда человек должен заканчивать карьеру, не говоря уже о том, что при нынешней демографии это экономически неподъемно.

Но, блин, нельзя, нельзя повышать пенсионный возраст из-за нехватки средств в стране, где средняя официальная зарплата министра больше миллиона в месяц, зарплата депутата 450-800 тысяч, а обладатели разной степени фейковости погонов выходят на повышенную пенсию в 40-45 лет.

Я даже не говорю об общей эффективности государственного пенсионного фонда и государственной же экономики. Это отдельный разговор. Разгребание воровства и неэффективности там позволило бы вообще многие проблемы решить. Но вот просто морально не могут и не имеют права принимать решение о повышении пенсионного возраста при пенсиях в 15 тысяч люди, ведущие образ жизни долларовых мультимиллионеров.

Максим Дбар, историк

https://www.opentown.org/news/186421?user=32957



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  • 4 | 20.06.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
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«Работа продлевает жизнь»

======================

А ещё:

«Arbeit macht frei» (на воротах Освенцима);

«От работы кони дохнут» - и т.д.



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  • 5 | 20.06.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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ЗА 6-ти часовой трудовой день !



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  • 6 | 20.06.2018, 09:56 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1815 | Комментарии: 59183 | Рейтинг: +12223
Ольга Панчихина, руководитель регионального отделения Общественной палаты России:

- Все эти социальные реформы, которые есть, должны идти сообща — и здравоохранение, и различная социальная поддержка. Глядя на сегодняшних 55-летних пенсионеров, им столько не дашь. Они очень молоды душой, хорошо подкованы профессионально, и их знания очень нужны. Нельзя просто так отпускать людей. Нужно просто-напросто использовать их потенциал.
_________________________________________
Ну то есть - в первую очередь запретить выход на пенсию всем льготникам - аж с 35 лет!!!!!

ВСЕМ, за исключением шахтеров и еще, где ДЕЙСТВИТЕЛЬНО вред от профессии.
Вот с какого перепуга, дующие в курай/кларнет хари и прочая пое-бень Рахманинова выходят на пенсию раньше остальных?! Чем алкаш Аринушкин, дуя в дуду - заслужил право на досрочную пенсию, как театральный деятель?!
Ну балерины, ладно - после 35 ТАК уже не попрыгаешь....

В Федеральном законе № 400-ФЗ перечислено более 20 пунктов, в которых указаны условия льготного выхода на пенсию мужчин и женщин, трудящихся в определённых условиях, по определённым специальностям и должностям, и имеющим определённый стаж, страховой и трудовой.

Вот некоторые из них:

лица, работавшие в подземных сооружениях или в цехах с повышенными температурами, с особо тяжёлыми условиями работы;
женщины, трудившиеся с высокой интенсивностью или управлявшие тяжёлой техникой;
железнодорожники;
геологоразведчики, поисковики;
рабочие морских и речных судов;
водители общественного транспорта;
горнорабочие;
работники авиационной отрасли;
спасатели;
сотрудники службы исполнения наказаний;
педагоги;
медики, работающие с населением;
творческие и театральные деятели.



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  • 7 | 20.06.2018, 09:57 | Автор: Егерь
    Публикации: 3907 | Комментарии: 6895 | Рейтинг: +2828,8
2 116 800 людей подписали.

Не повышать пенсионный возраст!

https://www.change.org/p/не-повышать-пенсионный-возраст



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  • 8 | 20.06.2018, 10:07 | Автор: Егерь
    Публикации: 3907 | Комментарии: 6895 | Рейтинг: +2828,8
— Вот в Японии раньше стариков относили на гору и там оставляли умирать...
— Господин Кудрин, а другие предложения по пенсионному фонду будут?



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  • 9 | 20.06.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Как можно дольше НЕ ПЛАТИТЬ пенсию - вот единственный и неповторимый смысл повышения пенсионного возраста.

А то начали "заводить за корягу": дескать, продолжительность жизни увеличилась, пенсионеры стали розовощёкими...



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  • 10 | 20.06.2018, 10:48 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10765 | Рейтинг: -1780,9
3 | 20.06.2018, 09:49 | Автор: Егерь | На сайте
Публикации: 3907 | Комментарии: 6895 | Рейтинг: +2828,8

Пенсионный возраст повышать, конечно, надо. В современном мире и 55, и 60 лет это не тот возраст, когда человек должен заканчивать карьеру, не говоря уже о том, что при нынешней демографии это экономически неподъемно.

Но, блин, нельзя, нельзя повышать пенсионный возраст из-за нехватки средств в стране...
_____________________________________________
Бл.ть, откуда вы такие идиоты берётесь.
Повышать пенсионный возраст надо потому что иначе экономически неподъёмно, но не из-за нехватки средств?
Вы идиоты, Ёжик Поляков.
Но может ты сможешь как-то объяснить эти слова? Потому что "экономически неподъёмно, но не из-за нехватки средств"?
А может Кухарка сможет объяснить? Она же тебе плюс поставила?
И заодно объясните - из-за чего, цитирую "Пенсионный возраст повышать, конечно, надо. "?



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  • 11 | 20.06.2018, 11:00 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10765 | Рейтинг: -1780,9
Ёжик Поляков, Кухарка. Выставляйте побольше таких копипастов, дабы дурость ваша каждому видна была.



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  • 12 | 20.06.2018, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Повышать возраст выхода на пенсию необходимо и нужно !Весь мир идет по этому пути .Ведь в Средние века люди жили всего до 0 лет , еще ранее всего30 .А в первобытно-общинном строе не доживали и до 20 лет - голод , дикие звери , неустроенность быта делали свое дело . Дм.Донской умер , когда ему было едва за 30 .И В.Грозный прожил чуть больше 50 лет. Сейчас жизнь продлилась за 70 лет , некоторые особи доживают и 90-100 лет.И последующие поколения должны кормить своих стариков .И это правильно и справедливо.
Но многие ,дожившие до пенсионного возр( 60- 55) лет еще очень бодры , активны , продолжают трудиться на своих рабочих местах Ведь даже наш презик ,хотя и пенсионер , продолжает трудиться,И никто не скажет ,что он дряхлый ,старый и немощный . По некоторым данным он даже вновь женился и продолжает трудиться аки раб на галерах .Спрашивается : он нуждается в пенсии?.Нет не нуждается, ответ однозначный! А то что он заработал- честь и хвала и сейчас обеспечил свою старость!
Но многие и в 50 лет - такие дряхлы и изработанные , что таких и нужно отправлять на отдых из-за снижения здоровья., трудоспособности . Желает продолжать работать - ради бога,но без пенсии.он уже доказал , что трудоспособен.Надо помнить ,что пенсия не премия за достижение возраста , а пособие на старость , дряхлость ,немощь.
Про льготников .Учителя быват разные( и врачи с прочими). одни никогда не видят учеников , другие сидят в кабинетах и никого не лечат. или ж0дор. , работающий в конторе - разве они имеют на льготную пенсию . Продолжает работать на прежне месте- ради Бога, но работай без пенсии!.
Я думаю высказал свои мысли и всем понятно.



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  • 13 | 20.06.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Я думаю высказал свои мысли и всем понятно
_________________
а теперь попробуй перевести свою тарабарщину на русский язык
турк



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  • 14 | 20.06.2018, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 20.06.2018, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Повышать возраст выхода на пенсию необходимо и нужно! Весь мир идет по этому пути.

=========

"Весь мир"... Аж бесит такая апелляция. Грудинин предлагал Программу, которая позволяла удвоить бюджет. Не там ищете деньги, уважаемые.



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  • 15 | 20.06.2018, 11:33 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10765 | Рейтинг: -1780,9
12 | 20.06.2018, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Повышать возраст выхода на пенсию необходимо и нужно !Весь мир идет по этому пути .Ведь в Средние века люди жили всего до 0 лет , еще ранее всего30 .А в первобытно-общинном строе не доживали и до 20 лет - голод , дикие звери , неустроенность быта делали свое дело . Дм.Донской умер , когда ему было едва за 30 .И В.Грозный прожил чуть больше 50 лет. Сейчас жизнь продлилась за 70 лет , некоторые особи доживают и 90-100 лет.И последующие поколения должны кормить своих стариков .И это правильно и справедливо.
_________________________________________________
Тогда вопрос - для чего люди придумывают разные технологии, совершают открытия?
Наверное, чтобы облегчить себе жизнь.
Понижать надо возраст выхода на пенсию. Уменьшать количество трудового времени. Делать рабочую неделю 3-4 дневной, а рабочий день 4-5 часовым.



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  • 16 | 20.06.2018, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 20.06.2018, 10:48 | Автор: Корней

Бл.ть, откуда вы такие идиоты берётесь.
Повышать пенсионный возраст надо потому что иначе экономически неподъёмно, но не из-за нехватки средств?
Вы идиоты, Ёжик Поляков.
Но может ты сможешь как-то объяснить эти слова? Потому что "экономически неподъёмно, но не из-за нехватки средств"?
А может Кухарка сможет объяснить? Она же тебе плюс поставила?
И заодно объясните - из-за чего, цитирую "Пенсионный возраст повышать, конечно, надо. "?
=====================================================
Однако , однако ! Первый раз вижу , как Кирюха
" вышел из себя " !
Не пси*** , Он сказал
...."нельзя повышать пенсионный возраст из-за нехватки средств в стране, где средняя официальная зарплата министра больше миллиона в месяц, зарплата депутата 450-800 тысяч, а обладатели разной степени фейковости погонов выходят на повышенную пенсию в 40-45 лет...!


Он сказал .." ПРИ нынешней ДЕМОГРАФИИ это экономически
НЕПОДЪЕМНО .."
Это Ваш гнев в голове немного смешал разум ! Не пси***те !
За нас уже давно решили !



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  • 17 | 20.06.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 20.06.2018, 11:33 | Автор: Корней

Тогда вопрос - для чего люди придумывают разные технологии, совершают открытия?
Наверное, чтобы облегчить себе жизнь.
Понижать надо возраст выхода на пенсию. Уменьшать количество трудового времени. Делать рабочую неделю 3-4 дневной, а рабочий день 4-5 часовым.
====================================================
Эээ ! Да Вы опаснейший человек , для современного Российского
капиталистическо ( РАЗБОЙНОГО ) строя !
Я даже подумал , что Вы наверное начитались книгу
" Город Солнца " , почти излагаете МЯТЕЖНЫЕ идеи утописта Томаззо Кампанелла !



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  • 18 | 20.06.2018, 12:11 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10765 | Рейтинг: -1780,9
Однако , однако ! Первый раз вижу , как Кирюха
" вышел из себя " !
Не пси*** , Он сказал
_______________________________________________
Ни разу не психанул. Это не псих. Это искреннее недоумение.
Цитирую: " Пенсионный возраст повышать, конечно, надо. В современном мире и 55, и 60 лет это не тот возраст, когда человек должен заканчивать карьеру, не говоря уже о том, что при нынешней демографии это экономически неподъемно."
В мире, уважаемый, в мире.
Понимаете, мы тут гордимся достижениями, своими и чужими. Высокими и не очень технологиями, достижениями медицины.
А рабочий возраст приходится повышать. А денег людям, в подавляющем большинстве, не хватает. Живут от зарплаты до зарплаты. Что в Америке, что у нас. Признаю , что в Америке лучше, но от зарплаты и до зарплаты. В подавляющем большинстве. И на пенсии не разгуляются в подавляющем большинстве. Что в Америке, что у нас.
А медицина, получается, по большому счёту, работает на то, чтобы человек больше работал и меньше жил на пенсии.
Ну вот и ответьте - на хрена тогда Вам лично, все технологии Илона Маска и прочих Жоресов Алфёровых?
Если с умным видом рассуждать, что человек должен работать больше и дольше?



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  • 19 | 20.06.2018, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Предполагаемая антинародная Пенсионная реформа в РФ ,
а вернее УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ,
ну и самое ГЛАВНОЕ и самое СТРАШНОЕ
это УВЕЛИЧЕНИЕ срока ТРУДОВОГО СТАЖА !
( вот где самая суть , этой фашистской затеи ) Сегодняшняя власть изничтожила народ и промышленность бывшего государства и за это в ответе сами же российские БАРАНЫ !

Все это выглядит как восточный базар: просить больше, чтобы получить хоть МИНИМУМ который , все равно будет для российского народа СТРАШЕН при такой власти .



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  • 20 | 20.06.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 му .Если здоровье сохранил до 70 лет , то тогда и работай на той же работе , где ты сохранил здоровье. Но без пенсии,Ведь ты работаешь вовсе не за хилые деньги .Перестал работать- уходи, получай твои вожделенную пенсию.
А кто изработанный ( работники c-х, лесорубы,и.тп.)- тот может идти и в 60 (55) лет.Льготный стаж -потерял здоровье- поучай пенсию в соответствии с 1 или 2 списком вредности.Но работать может только на неквалифицированной работе.Пенсия не вознаграждение за достижение возраста, изработанному не видать пенсии как своих ушей.
Все понятно , тов Турк?



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