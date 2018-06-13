Жена «пропагандона» объяснила, почему повышение пенсионного возраста «выгодно всем»

Психолог написала колонку о смысле жизни и месте пенсии в ней. Жена ведущего программы «Вести» Дмитрия Киселева, Мария привела сразу несколько аргументов в пользу повышение пенсионного возраста в России. По мнению доктора психологических наук, правительственная реформа должна побудить россиян кардинально поменять свое отношение к жизни.Мария Киселева написала колонку для сайта РИА «Новости», в которой порассуждала о «глубоком психологическом смысле» долгожданного выхода на заслуженный отдых.По мнению госпожи Киселевой, многие россияне воспринимают пенсию как возможность снять с себя ответственность за жизненные неудачи, получить право быть обиженным и недовольным. «В качестве мишени традиционно выступает государство как фигура отца, недолюбившего и недодавшего своему чаду» – пишет она.Автор предается философским рассуждениям о том, что для многих жизнь — это «бездумный забег между выходом из иждивенчества в родной семье до государственного иждивенчества». Сама Киселева призывает не дожидаться выхода на пенсию («дело неблагодарное»), а в корне поменять жизненную стратегию («поднять себя с дивана и начать действовать»).Далее жена телеведущего приводит десять аргументов в пользу того, что «повышение пенсионного возраста выгодно всем» жителям России. Во-первых, считает она, после поднятия планки россияне начнут «рассматривать жизнь как долгий проект». Ведь определить свои сильные стороны «до 25 лет вообще невозможно», потому что «не созрели лобные доли мозга».Второй аргумент заключается в том, что пенсионная реформа будет стимулировать граждан России «беречь свое здоровье», ведь жить придется, минимум, на десять лет дольше. «Раннее списание себя в старики выглядит странным и несовременным. Куришь, пьешь — до пенсии не доживешь!» — рифмует Киселева.Доктор психологических наук уверена, что новая реформа научит россиян «брать ответственность за жизнь на себя». «Хочешь бросить работу в 40? Никто не мешает сколотить состояние и наслаждаться бездельем хоть на даче, хоть на островах» — пишет она.По мнению автора, у россиян появится стимул «жить здесь и сейчас», а также заводить больше детей («для тех, у кого пятеро детей, пенсия наступит раньше»). Если же вам стукнуло 40 и кажется, что самое лучшее уже позади, то достаточно будет вспомнить, что до пенсии ещё целых 25 лет. «Используйте «навязанное» активное время, чтобы достичь важных целей» — советует читателю Киселева.Кроме того, уверена автор материала, у россиян, наконец, появится возможность поделиться опытом и мудростью с молодым поколением, а также «избавиться от выученной беспомощности». Среди других плюсов правительственной реформы Киселева называет «стимул долго жить»: «Хотя бы ради того, что бы добраться до пенсии и "уже расслабиться"».