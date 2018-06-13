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Жена «пропагандона» объяснила, почему повышение пенсионного возраста «выгодно всем»

  • Опубликовано: natall | 21.06.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 5411 | Комментарии: 37
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Психолог написала колонку о смысле жизни и месте пенсии в ней. Жена ведущего программы «Вести» Дмитрия Киселева, Мария привела сразу несколько аргументов в пользу повышение пенсионного возраста в России. По мнению доктора психологических наук, правительственная реформа должна побудить россиян кардинально поменять свое отношение к жизни.

Жена «пропагандона» объяснила, почему повышение пенсионного возраста «выгодно всем»


Мария Киселева написала колонку для сайта РИА «Новости», в которой порассуждала о «глубоком психологическом смысле» долгожданного выхода на заслуженный отдых.

По мнению госпожи Киселевой, многие россияне воспринимают пенсию как возможность снять с себя ответственность за жизненные неудачи, получить право быть обиженным и недовольным. «В качестве мишени традиционно выступает государство как фигура отца, недолюбившего и недодавшего своему чаду» – пишет она.

Автор предается философским рассуждениям о том, что для многих жизнь — это «бездумный забег между выходом из иждивенчества в родной семье до государственного иждивенчества». Сама Киселева призывает не дожидаться выхода на пенсию («дело неблагодарное»), а в корне поменять жизненную стратегию («поднять себя с дивана и начать действовать»).

Далее жена телеведущего приводит десять аргументов в пользу того, что «повышение пенсионного возраста выгодно всем» жителям России. Во-первых, считает она, после поднятия планки россияне начнут «рассматривать жизнь как долгий проект». Ведь определить свои сильные стороны «до 25 лет вообще невозможно», потому что «не созрели лобные доли мозга».

Второй аргумент заключается в том, что пенсионная реформа будет стимулировать граждан России «беречь свое здоровье», ведь жить придется, минимум, на десять лет дольше. «Раннее списание себя в старики выглядит странным и несовременным. Куришь, пьешь — до пенсии не доживешь!» — рифмует Киселева.

Доктор психологических наук уверена, что новая реформа научит россиян «брать ответственность за жизнь на себя». «Хочешь бросить работу в 40? Никто не мешает сколотить состояние и наслаждаться бездельем хоть на даче, хоть на островах» — пишет она.

По мнению автора, у россиян появится стимул «жить здесь и сейчас», а также заводить больше детей («для тех, у кого пятеро детей, пенсия наступит раньше»). Если же вам стукнуло 40 и кажется, что самое лучшее уже позади, то достаточно будет вспомнить, что до пенсии ещё целых 25 лет. «Используйте «навязанное» активное время, чтобы достичь важных целей» — советует читателю Киселева.

Кроме того, уверена автор материала, у россиян, наконец, появится возможность поделиться опытом и мудростью с молодым поколением, а также «избавиться от выученной беспомощности». Среди других плюсов правительственной реформы Киселева называет «стимул долго жить»: «Хотя бы ради того, что бы добраться до пенсии и "уже расслабиться"».

МК
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  • 1 | 21.06.2018, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Киселев-продажная шлюха, получает более 1,5 млн рублей в месяц.
Сам Киселев так говорит о своей колоссальной зарплате: "Да, у меня большая зарплата. У меня огромная зарплата, ну я, по крайней мере так считаю».
И он отрабатывает её как может...



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  • 2 | 21.06.2018, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Пусть едят пирожные. К этому сводится суть ее испражнения.



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  • 3 | 21.06.2018, 10:01 | Автор: Егерь
    Публикации: 3908 | Комментарии: 6897 | Рейтинг: +2829,6
Пока страна забылась в футбольном экстазе, «мафия» не спит:

Помимо пенсионного возраста и НДС, власти предложили поднять пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах, а также тихонечно повысили в полтора раза пошлины на загранпаспорта, регистрацию авто и водительские права. Гулять так гулять!

Почему всё это происходит именно сейчас? Во-первых, потому что «грандиозный спортивный праздник» отлично отвлекает внимание от непопулярных реформ: «тут Дзюба забивает, а вы о своём пенсионном возрасте!», «посмотрите, сколько красивых и радостных иностранцев на улицах — спасибо Путину за праздник!» и т.д.

А, во-вторых, на время Чемпионата мира в городах проведения матчей запрещено проводить акции протеста.

То есть реформы, которые отразятся на жизни десятков миллионов россиян, не только в открытую не обсуждают с самими россиянами, но и пропихивают их тогда, когда и возмутиться не получится.

А ведь было бы очень интересно понаблюдать, если бы люди плюнули на все административные уловки и манипуляции, которые власть именует законами, и вышли, хотя бы пятьдесят-стотысячной численностью на улицы Москвы и Петербурга. Какова бы была реакция властей на массовое выступление, к которому обязательно бы присоединились еще и иностранные туристы-болельщики?

http://ehorussia.com/new/node/16475



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  • 4 | 21.06.2018, 10:22 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34683 | Рейтинг: +5813,5
Кисель- вонизм и соловьиный помёт= вот всё , чем они нам запомнятся.



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  • 5 | 21.06.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Егерь тебе скоро на пенсию то?



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  • 6 | 21.06.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Повышая пенсионный возраст , в правительстве РФ ворье скромно
умалчивают , что РОССИЯ входит в число стран в Мире ,
где государство оказывает
НАИМЕНЬШУЮ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ людям ,
вышедшим на заслуженный отдых , чем в других странах !



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  • 7 | 21.06.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Автор предается философским рассуждениям о том, что для многих жизнь — это «бездумный забег между выходом из иждивенчества в родной семье до государственного иждивенчества». Сама Киселева призывает не дожидаться выхода на пенсию («дело неблагодарное»), а в корне поменять жизненную стратегию («поднять себя с дивана и начать действовать»).
====================================================
В общем эта дама - КАРТОННАЯ ДУРИЛКА !
Не знает , что Работающие по 12 часов в день рабочие в России , живут в нищете и впроголодь !



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  • 8 | 21.06.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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А кто знает мы на каком месте среди стран по пенсионному обеспечению можно в процентах к валовому доходу



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  • 9 | 21.06.2018, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
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№ 8. В общем МЕЖДУНАРОДНЫЕ комментарии о состоянии дел с пенсиями в других странах и России не пропускают !
По международной классификации ПЕНСИОННОЕ обеспечение разделено на 43 категории !!
Россия а этом списке на 40 месте ! Уяснили ?



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  • 10 | 21.06.2018, 12:59 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10803 | Рейтинг: -1790,4
Жена «пропагандона» объяснила, почему повышение пенсионного возраста «выгодно всем»
____________________________________________________
А что так далеко ходить?
Кухарка с Ёжиком Поляковым тоже считают, что повышать пенсионный возраст необходимо.
Кухарка, более того, считает, что если человек здоров, он должен работать до самой смерти.



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  • 11 | 21.06.2018, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9-му, т.е на последних местах и это не считая что некоторые привелегированные вояки и чиновники в 45 лет выходят на пенсию, а некоторые госслужащие получают пенсии как в передовых странах по ВД.
Еще один вопрос помните как медведев как то кукарекнул что чиновники будут выходить на пенсию в 63 года, я поинтересовался у всех знакомых госслужащих. но никто из них не попал под этот закон, ну просто этот медведев не довел это до конца что это за чиновник этот медведев фейк какой то пусть этот свой закон доведет до конца а потом уже с другими



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  • 12 | 21.06.2018, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Лидеры и АУТСАЙДЕРЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО индекса - 2017 года !

Лидеры
1 Норвегия , 2 Швейцария , 3 Исландия . 4 Швеция , 5 Новая Зеландия ..........и тд !
Аутсайдеры .
......... 39 Турция , 40 Россия , 41 Бразилия , 42 Греция , 43 Индия !
В Турции население - 80 144 878 чел.,
В России население - 146 880 432 чел.
В Индии население - 1 339 180 127 чел.



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  • 13 | 21.06.2018, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
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И еще я слышал что поднятие пенсионного возраста это требование ВТО или это фейк



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  • 14 | 21.06.2018, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 21.06.2018, 10:22 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 312 | Комментарии: 34682 | Рейтинг: +5812,8

Кисель- вонизм и соловьиный помёт= вот всё , чем они нам запомнятся.
------------------------------
Чем запомнишься ты? Идиотизмом?



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  • 15 | 21.06.2018, 14:33 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1092 | Рейтинг: +321,7
Какая еще жена? Законная жена киселева это другой пропагандон соловьев.



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  • 16 | 21.06.2018, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Электрогазета .рф .
Почему Башкирию испугала пенсионная реформа
21.06.2018 08:07:54
Автор: Ляля Латыпова (lala)
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Мне понравилось ! Если хотите прочитайте !



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  • 17 | 21.06.2018, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Продажная жена



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Придет время а оно скоро придет и всем этим кисиписилевым соловьевым воробьевым даже ихная росгвардия не поможет. Прислушайтесь суки ТИК ТАК ТИК ТАК ТИК ТАК!!!



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  • 19 | 21.06.2018, 19:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За такие бабки что угодно напишешь и расскажешь - на тот черный день (для них), когда "король" окажется голым и обслуживать будет некого.



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  • 20 | 21.06.2018, 19:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1816 | Комментарии: 59214 | Рейтинг: +12228,4
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Трех дней не прошло!!!!


18.06.2018, 10:05 | Автор: Кухарка
Волнений можно не бояться
Быдло - безмолвствует!!!!

А, если, пуйло выделит не дожившим до пенсии средства на гроб, памятник и ограду, плюс бесплатно копка могил, да чтоб еще на "боярку" осталось - то они его просто в жопу зацелуют!
___________________________________

В «Единой России» предложили хоронить не доживших до пенсии россиян на средства бюджета

Депутат Заксобрания Ленинградской области от «Единой России» Владимир Петров подготовил обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением государству взять на себя ответственность за обеспечение оплаты похорон россиян, умерших, не достигнув пенсионного возраста. Документ попал в распоряжение НСН.

«В связи с развернувшейся дискуссией в обществе в связи с внесением в Государственную Думу законопроекта о повышении пенсионного возраста на 5 и 8 лет для мужчин и женщин соответственно, со стороны избирателей появились вопросы, что же будут делать с пенсией тех людей, которые не дожили до выхода на пенсию. Поэтому, основываясь на предпочтениях избирателей, я подготовил предложение рассмотреть возможность либо оплату захоронения за счет государства, либо распределение накопительной части пенсии между наследниками», — сообщил он.

Депутат объяснил свою инициативу тем, что случаи смертности в предпенсионном возрасте не редки, а денежная помощь от государства на данный момент составляет чуть более 5 тысяч рублей, что существенно ниже стоимости погребения. В документе предлагается установить предельную сумму выплат на уровне 50 000 рублей.



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